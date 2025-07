Jak przeprowadzić audyt UX, aby poprawić komfort użytkowania?

Czy zbyt wielu użytkowników opuszcza Twoją stronę lub rezygnuje z korzystania z aplikacji?

Większość ludzi nie zmaga się już z niejasnymi układami stron lub ich powolnym działaniem — po prostu je opuszczają. To sprawia, że testy użyteczności nie są tylko „miłym dodatkiem”, ale strategią przetrwania.

Audyt doświadczeń użytkownika (UX) działa jak prześwietlenie Twojego produktu cyfrowego, ujawniając dokładnie miejsca, w których użytkownicy napotykają trudności. Analizując każdy punkt kontaktu, możesz rozwiązać problemy, zanim spowodują one spadek konwersji.

Dzięki logowi audytu UX możesz śledzić te kluczowe informacje, dokumentować poprawki i skupić się na ulepszaniu tego, co naprawdę ma znaczenie.

Jak przeprowadzić audyt UX, który wykracza poza zaznaczanie pól i rzeczywiście poprawia komfort użytkowania? Dowiedz się!

Czym jest audyt doświadczeń użytkownika?

Audyt UX bada, w jaki sposób prawdziwi ludzie wchodzą w interakcję z Twoją witryną internetową, aplikacją lub produktem cyfrowym. Ta systematyczna ocena obejmuje wszystko, od podstawowego interfejsu użytkownika po to, czy proces projektowania odpowiada potrzebom klientów

Dzisiejsi użytkownicy mają bardzo wysokie oczekiwania. Szybko rezygnują z nieporęcznych interfejsów lub skomplikowanych cykli pracy, ponieważ wiedzą, że istnieją lepsze, szybsze i płynniejsze alternatywy.

Jednak to właśnie UX może stanowić prawdziwą przewagę konkurencyjną, która sprawi, że będziesz niezastąpiony w morzu identycznych produktów.

Audyt UX pomaga firmom i zespołom osiągnąć tę przewagę poprzez:

Wczesne wykrywanie problemów: Naprawiaj problemy związane z użytecznością, zanim przerodzą się w kosztowne przeprojektowywanie lub koszmarne wsparcie techniczne

Podejmuj mądrzejsze decyzje: Opieraj swoją Opieraj swoją strategię UX na solidnych danych, a nie na domysłach dotyczących potrzeb użytkowników

Wyróżnij się na tle konkurencji: Twórz doświadczenia, które sprawiają, że użytkownicy wracają, podczas gdy inni zmagają się z podstawowymi problemami związanymi z użytecznością

Oszczędność pieniędzy: ogranicz kosztowne naprawy i zgłoszenia do pomocy technicznej, rozwiązując problemy u źródła

budowanie zaufania: *Pokaż klientom, że cenisz ich czas i potrzeby, zapewniając im dopracowane doświadczenia użytkownika

👀 Czy wiesz, że... Wskaźnik konwersji odwiedzin na potencjalnych klientów może być o ponad 400% wyższy w witrynach zapewniających doskonałą obsługę użytkownika. ​

Jak przeprowadzić audyt UX: krok po kroku

Chcesz przeprowadzić dokładny audyt UX? Oto przejrzysty przewodnik po całym procesie, podzielony na konkretne kroki.

1. Określ jasne cele i zakres audytu

Zacznij od dokładnego określenia, co chcesz osiągnąć dzięki audytowi UX. Być może zauważyłeś wysokie współczynniki odrzuceń na kluczowych stronach i chcesz je obniżyć. A może Twój zespół obsługi klienta ciągle otrzymuje te same skargi dotyczące użyteczności i chcesz je rozwiązać na dobre.

Twoje cele mogą obejmować:

Dowiedz się, dlaczego użytkownicy rezygnują z zakupów podczas realizacji transakcji

Zrozumienie problemów związanych z nawigacją

Identyfikowanie barier dostępności

Pomiar zgodności witryny z heurystyką użyteczności za pomocą narzędzi do projektowania UX

🎯 Zapisz konkretne, mierzalne cele. Na przykład: „*Zmniejsz liczbę porzuconych koszyków o 25% w następnym kwartale”

🧠 Ciekawostka: Heurystyka użyteczności to zbiór ogólnych zasad lub najlepszych praktyk stosowanych do oceny użyteczności interfejsu użytkownika. Służą one jako wytyczne pomagające zidentyfikować typowe problemy związane z użytecznością podczas procesu projektowania i oceny. Najbardziej znanym zestawem jest 10 heurystyk użyteczności Jakoba Nielsena, które obejmują: źródło: uxtigers.com

2. Zbierz istniejące dane analityczne

Pobieraj dane z ankiet dotyczących opinii o produktach i narzędzi do tworzenia map cieplnych, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoim produktem.

Szukaj:

Najczęściej i najrzadziej odwiedzane strony

Typowe ścieżki użytkowników

Strony wyjścia

Czas spędzony w różnych sekcjach

Wzorce użytkowania urządzeń

Z łatwością śledź wszystkie te elementy w jednym miejscu, korzystając z ClickUp dla zespołów projektowych.

Burza mózgów, czat w czasie rzeczywistym i znajdowanie rozwiązań projektowych wraz z zespołem dzięki ClickUp dla zespołów projektowych

Formularze ClickUp i ClickUp Brain mogą współpracować, aby pomóc Ci gromadzić, analizować i wykorzystywać dane dotyczące interakcji użytkowników pochodzące z ankiet opinii i narzędzi do analizy zachowań, takich jak mapy cieplne. Oto jak to zrobić:

📝 Formularze ClickUp: zbieraj informacje zwrotne w kontekście

Zbierz opinie dotyczące UX i wykorzystaj je w praktyce dzięki formularzom ClickUp

Skorzystaj z formularzy ClickUp, aby zbierać opinie o produkcie bezpośrednio od użytkowników lub wewnętrznych interesariuszy w uporządkowany i łatwy do śledzenia sposób.

Wybierz jeden z wielu rodzajów pytań i odpowiedzi — od skali ocen i pytań wielokrotnego wyboru po długie pola tekstowe. Z łatwością zadaj pytania dotyczące konkretnych problemów związanych z UX, np. „Która sekcja była niejasna?” (lista rozwijana z możliwością wielokrotnego wyboru) lub „Czego oczekiwałeś na tej stronie?” (pole tekstowe).

przekierowuj odpowiedzi do określonych Automatyczniedo określonych zadań lub folderów ClickUp na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika (np. błędy interfejsu użytkownika, prośby o dodanie funkcji)

Odpowiedzi etykiet według strony, urządzenia lub typu użytkownika w celu analizy wzorców w czasie

📌 Na przykład: możesz osadzić formularz w swoim produkcie lub wysłać go e-mailem po zakończeniu sesji, aby uzyskać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat konkretnych sekcji strony.

👉🏼 Obejrzyj tę edycję ClickUpdates, aby w pełni wykorzystać formularze ClickUp:

🧠 ClickUp Brain: Natychmiastowe uzyskiwanie informacji

Analizuj i podsumowuj opinie dotyczące UX bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych obliczeń, korzystając z Clickup Brain

ClickUp Brain działa jako Twój asystent AI, analizując trendy, podsumowując opinie i wydobywając przydatne wnioski zarówno z danych jakościowych, jak i ilościowych.

Zadaj pytania takie jak: „Jakie są najczęstsze skargi użytkowników dotyczące strony płatności?” „Podsumuj opinie użytkowników mobilnych dotyczące strony wyjścia”

„Jakie są najczęstsze skargi użytkowników dotyczące strony płatności?”

„Podsumuj opinie użytkowników mobilnych dotyczące stron wyjścia”

Natychmiastowe generowanie podsumowań na podstawie odpowiedzi z formularza lub wklejonych danych z mapy cieplnej

połączyć i wyeksponować powiązane informacje z zadań, komentarzy i opinii w całym obszarze roboczym Skorzystaj z funkcji zarządzania wiedzą AI ClickUp , abyz zadań, komentarzy i opinii w całym obszarze roboczym

„Jakie są najczęstsze skargi użytkowników dotyczące strony płatności?”

„Podsumuj opinie użytkowników mobilnych dotyczące stron wyjścia”

Oto, jak to się ma do Twojej strategii audytu UX:

Cel Działanie Wynik Wykorzystaj dane dotyczące stron wyjścia i zachowań użytkowników Oznaczaj odpowiedzi ankiet według URL/ID strony za pomocą formularzy ClickUp Wyróżnij nieprawidłowe przepływy lub kosztowne punkty wyjścia Zrozum ścieżki użytkowników (np. mapy cieplne) Poproś użytkowników o opisanie swojej podróży + problemów w formularzach Pozwól ClickUp Brain wyodrębnić wzorce i typowe ścieżki nawigacji Znajdź sekcje, które są rzadko używane Zbieraj samodzielnie zgłaszane oceny czasu spędzonego i trafności Wykorzystaj AI, aby wykryć obszary, których użytkownicy unikają lub które są dla nich niezrozumiałe Wzorce użytkowania urządzeń Dodaj typ urządzenia do formularzy, segmentuj opinie według urządzeń mobilnych/pulpitów Wskaż problemy związane z UX na konkretnych platformach Systematycznie ustalaj priorytety poprawek Priorytetyzuj opinie według potencjalnego wpływu Skoncentruj rozwój na obszarach o najwyższym ROI, zamknij pętlę z użytkownikami

Korzystając z ClickUp do audytu UX, zyskujesz:

Scentralizowane informacje: uporządkuj wszystkie materiały z audytu UX, w tym dane analityczne i opinie użytkowników, w jednej, łatwo dostępnej lokalizacji, aby efektywnie uzyskiwać wgląd w dane

Tablice do współpracy: Korzystaj z Korzystaj z tablic ClickUp , aby tworzyć mapy przepływu użytkowników i mapy podróży, promując współpracę zespołu i wspólne zrozumienie doświadczeń użytkowników

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne: Twórz Twórz pulpity nawigacyjne ClickUp , które wizualizują kluczowe wskaźniki UX, pomagając zespołom śledzić postępy i podejmować decyzje oparte na danych

Komunikacja w czasie rzeczywistym: Popraw Popraw współpracę zespołu dzięki wbudowanym funkcjom czatu ClickUp i komentowania, które ułatwiają natychmiastową dyskusję i przekazywanie opinii na temat problemów związanych z UX

Integracja z narzędziami projektowymi: Połącz ClickUp z Połącz ClickUp z oprogramowaniem do tworzenia makiet i projektowania , takim jak Figma i InVision, aby usprawnić wdrażanie ulepszeń UX

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Narzędzia do śledzenia kliknięć i rejestrowania sesji mogą uzupełniać dane Google Analytics o jakościowe informacje na temat zachowań użytkowników.

3. Przejrzyj kanały opinii użytkowników

Powodzenie audytu UX nie polega tylko na gromadzeniu danych i wdrażaniu analiz — ważne jest również słuchanie prawdziwych użytkowników. Istniejące kanały informacji zwrotnej są kopalnią wiedzy, która pozwala odkryć słabe punkty UX i usprawnić przepływ użytkowników. Oto, gdzie należy szukać:

Zgłoszenia do obsługi klienta : O co użytkownicy najczęściej proszą w zgłoszeniach?

Recenzje w sklepie z aplikacjami : Czy są skargi dotyczące nawigacji, błędów lub niejasnego projektu?

Komentarze w mediach społecznościowych : Użytkownicy nie powstrzymują się od wyrażania opinii w Internecie — zobacz, co ich frustruje, a co cieszy

Odpowiedzi ankietowe : Bezpośrednie opinie mogą wskazać luki w użyteczności

Wywiady z użytkownikami : historie z pierwszej ręki ujawniają trudności, których nie widać w analizach

Transkrypcje czatów na żywo: wykrywaj powtarzające się problemy w czasie rzeczywistym

Połączenie tych jakościowych informacji zwrotnych z oceną heurystyczną, w ramach której produkt jest oceniany pod kątem zasad użyteczności, pomaga wskazać, co działa, a co nie.

🤝 Studium przypadku: Jak firma ClickUp wykorzystała Canny do ustalenia priorytetów i wdrożenia opinii użytkowników za pośrednictwem canny.io Kiedy postanowiliśmy ulepszyć ClickUp, nie polegaliśmy wyłącznie na wewnętrznych założeniach lub pulpitach analitycznych — zwróciliśmy się bezpośrednio do naszych użytkowników. W 2017 roku zespół zintegrował Canny, narzędzie do zarządzania opiniami użytkowników, z platformą ClickUp, aby scentralizować sugestie pochodzące z czatów Intercom, e-maili wsparcia i przesłanych w aplikacji. Dzięki temu użytkownicy zyskali widoczny sposób na udostępnianie pomysłów, głosowanie na funkcje i poczucie, że ich głos jest słyszalny. 💫 W ciągu pierwszego roku ponad 3500 użytkowników przekazało ponad 30 000 opinii. Nie poprzestaliśmy jednak na zbieraniu sugestii. Podjęliśmy działania. Zespół produktowy wykorzystał te dane do ustalenia priorytetów rozwoju funkcji i ulepszeń projektu w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników. Skontaktowano się nawet z poszczególnymi użytkownikami, aby uzyskać więcej informacji lub poinformować ich o wdrożeniu zgłoszonych sugestii. 🦄 Wynik? Szybsze iteracje, inteligentniejsze ustalanie priorytetów i bardziej lojalni użytkownicy, którzy widzą, że ich opinie mają bezpośredni wpływ na kształt produktu. Jak ujął to jeden z członków zespołu, dzięki Canny i opiniom użytkowników „całkowicie wyeliminowano potrzebę testowania użytkowników”, ponieważ użytkownicy byli skutecznie włączeni w proces projektowania od samego początku.

4. Przeprowadź ocenę heurystyczną

Użyteczność dotyczy rozkładania namiotu, rozpalania pieca, aby ogrzać dom, wypełniania formularza podatkowego lub prowadzenia nieznanego samochodu z wypożyczalni. Użyteczność ma wpływ na każdego z nas każdego dnia. Nie ma znaczenia, z jakiej kultury pochodzimy, ile mamy lat, jakiej jesteśmy płci ani jaką klasę ekonomiczną reprezentujemy.

Dokładny audyt UX obejmuje również ocenę zarządzania projektami produktów pod kątem ustalonych zasad użyteczności. Pomaga to wykryć problemy z użytecznością, które zakłócają interakcję użytkowników z platformą.

Kluczowe obszary przeglądu UX obejmują:

Nawigacja i architektura informacji: Czy jest intuicyjna, czy też użytkownicy mają trudności ze znalezieniem potrzebnych informacji?

Przejrzystość i czytelność treści: Czy użytkownicy mogą szybko zrozumieć informacje, czy są one niejasne?

Hierarchia wizualna: Sprawdź w odniesieniu do Sprawdź w odniesieniu do wskaźników KPI dotyczących doświadczeń użytkowników , czy kluczowe elementy są łatwe do zauważenia, czy też giną w natłoku innych elementów

Zapobieganie błędom i odzyskiwanie danych: Sprawdź, czy Twój system pomaga użytkownikom uniknąć błędów i je naprawić

Informacje zwrotne od systemu: sprawdź, czy potwierdzenia, alerty i komunikaty są jasne i pojawiają się w odpowiednim czasie

🧠 Ciekawostka: Użytkownicy formułują opinie na temat projektu w ciągu 50 milisekund! Tyle wystarczy, aby ktoś ocenił atrakcyjność wizualną Twojej witryny.

5. Przeprowadź testy użyteczności

Obserwowanie prawdziwych użytkowników w akcji to jeden z najskuteczniejszych sposobów przeprowadzenia audytu UX.

Obserwując użytkowników wykonujących podstawowe zadania i komentujących na głos swoje działania, uzyskasz cenne informacje na temat zachowań użytkowników i punktów tarcia.

Istnieje ogromna różnica między stworzeniem prostego produktu a uproszczeniem produktu.

Testy użyteczności ujawniają:

Gdzie użytkownicy utknęli : Czy w przepływie występują niejasne kroki?

Zadania, które zajmują zbyt dużo czasu : Które czynności wydają się frustrująco powolne?

Funkcje, które wprowadzają użytkowników w błąd : Czy użytkownicy nie rozumieją przeznaczenia niektórych przycisków lub funkcji?

Różnice między oczekiwanym a rzeczywistym zachowaniem: Czy system zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami użytkowników?

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do analizy ankiet

6. Dokumentuj i ustalaj priorytety wyników

Pomyślny audyt doświadczeń użytkowników wymaga jasnej dokumentacji wszystkich wykrytych problemów związanych z użytecznością.

Uporządkuj wyniki w raporcie z audytu UX na podstawie:

Kogo to dotyczy: Czy początkujący użytkownicy mają większe trudności niż doświadczeni?

Ocena ważności: Krytyczna (blokuje wykonanie zadania), Poważna (powoduje frustrację), Niewielka (niewielka niedogodność)

Potencjalne rozwiązania: Zaproponuj ulepszenia na podstawie danych ilościowych i wywiadów z użytkownikami

🧠 Ciekawostka: Pierwszy audyt UX mógł zostać przeprowadzony przez… jaskiniowców! Około 170 000 lat temu pierwotni ludzie zoptymalizowali układ swoich jaskiń w oparciu o zachowania użytkowników — umieszczając paleniska w centralnej części, aby zapewnić ciepło, miejsca do spania w cichszych zakątkach, a narzędzia w zasięgu ręki.

7. Stwórz plan działania

Nie pozwól, aby cenne informacje pozostały w zapomnianym dokumencie. Zamień spostrzeżenia w strategię, którą można wdrożyć, aby poprawić perspektywę i doświadczenia użytkowników dzięki metodom badań użytkowników.

Solidny plan powinien zawierać:

Podziel duże poprawki na mniejsze zadania w narzędziu do zarządzania zadaniami, takim jak ClickUp : na przykład, jeśli użytkownicy rezygnują podczas realizacji transakcji, utwórz oddzielne podzadania dotyczące uproszczenia formularza, poprawy responsywności na urządzeniach mobilnych i wyjaśnienia cen

Ustalanie jasnych terminów i kamieni milowych sprintów : użyj osi czasu lub kalendarza ClickUp, aby zmapować każde poprawki względem cykli wydawniczych — dzięki temu nic nie utknie w martwym punkcie

Przypisywanie właścicieli zadań lub osób bezpośrednio odpowiedzialnych (DRI) : Zachowaj odpowiedzialność w zespole — niezależnie od tego, czy jest to projektant produktu, badacz czy programista frontend — i zapewnij widoczność własności dzięki osobom przypisanym i obserwującym w ClickUp

Definiowanie wskaźników powodzenia : Wykorzystaj dane ilościowe do śledzenia usprawnień, takich jak zmniejszenie liczby porzuconych formularzy o 20% lub zwiększenie wskaźnika NPS dla urządzeń mobilnych o 15%, aby zespół wiedział, jak wygląda „poprawa”

Planowanie przeglądów uzupełniających i punktów kontrolnych opinii użytkowników po wydaniu produktu: Upewnij się, że zmiany poprawiają kontrolę i wrażenia użytkowników

Dzięki temu ulepszenia UX będą możliwe do wdrożenia, możliwe do rozliczenia i w pełni dostosowane do rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Dokładny audyt UX pomaga wykryć problemy, zanim spowodują frustrację użytkowników. Odpowiednie narzędzia sprawiają, że proces ten jest systematyczny i oparty na danych.

Widzieliśmy już, jak aplikacja taka jak ClickUp ułatwia każdy krok tego procesu.

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Oray Ciftliklioglu, projektant Ui + UX w Enhance Ventures, użytkownik ClickUp, potwierdza:

Jako profesjonalista pracuję w zespołach realizujących projekty cyfrowe od około 20 lat. Zawsze czułem się niekomfortowo z nudnymi interfejsami zaprojektowanymi przez inżynierów i doświadczeniami użytkowników platform takich jak Jira i Trello, z których korzystałem wcześniej. ClickUp nauczył branżę znaczenia „czynnika ludzkiego”. Stał się najlepszym przykładem wykorzystania konstruktywnej i korzystnej mocy projektowania.

Jako profesjonalista pracuję w zespołach realizujących projekty cyfrowe od około 20 lat. Zawsze czułem się niekomfortowo z nudnymi interfejsami zaprojektowanymi przez inżynierów i doświadczeniami użytkowników platform takich jak Jira i Trello, z których korzystałem wcześniej. ClickUp nauczył branżę znaczenia „czynnika ludzkiego”. Stał się najlepszym przykładem wykorzystania konstruktywnej i korzystnej mocy projektowania.

Zobacz, jak ClickUp może wesprzeć Twoje badania UX wraz z innymi specjalistycznymi narzędziami, które zapewniają dodatkowe informacje.

Wykorzystanie ClickUp do badań UX i organizacji danych

Oto, jak wykorzystać ClickUp do gromadzenia i analizowania danych jakościowych podczas badań UX:

🔍 1. Scentralizuj wszystkie badania UX w jednej przestrzeni ClickUp

Utwórz dedykowaną przestrzeń „UX Research” w ClickUp z folderami dla każdego projektu lub obszaru produktu. W każdym folderze możesz utworzyć:

Zadania dla poszczególnych badań (np. testy użyteczności, ankiety, wywiady)

Dokumenty ClickUp do planowania badań, tworzenia skryptów, notatek i spostrzeżeń z wykorzystaniem multimediów i edycji w czasie rzeczywistym

Tablice ClickUp do mapowania podróży lub tworzenia diagramów podobieństw

Edytuj, współpracuj i przydzielaj zadania w czasie rzeczywistym dzięki dokumentom ClickUp

Skorzystaj z pól niestandardowych ClickUp, aby nadać strukturę zadaniom badawczym:

Rodzaj badania : ankieta, wywiad, analiza mapy cieplnej

Typ użytkownika: nowy użytkownik, powracający użytkownik, zaawansowany użytkownik

Dodaj niestandardowe statusy zadań, takie jak „Zaplanowane”, „W trakcie”, „Przeanalizowane” itp. do każdego zadania, aby monitorować postępy.

Skorzystaj z niestandardowych statusów zadań ClickUp, aby monitorować postępy w zadaniach badawczych

Możesz również użyć etykiet zadań ClickUp, aby oznaczyć tematy, takie jak „problemy z nawigacją”, „problemy z urządzeniami mobilnymi” lub „trudności z realizacją transakcji”, aby pogrupować wnioski z różnych badań.

🎯 3. Zamień wyniki w praktyczne wnioski dzięki ClickUp Brain

Widzieliśmy już, jak ClickUp Brain może pomóc w zrozumieniu rozproszonych odpowiedzi z formularzy. Ale to nie wszystko, co potrafi.

Pozwól ClickUp Brain przeanalizować przesłane formularze i natychmiast podsumować opinie klientów lub wyróżnić najczęściej zadawane pytania

Możesz również wkleić transkrypcje wywiadów lub notatki do dokumentów ClickUp, a następnie użyć ClickUp Brain, aby:

Podsumuj kluczowe tematy

Wyodrębnij typowe problemy

Generuj cytaty użytkowników lub spostrzeżenia dotyczące person

Twórz raporty z wynikami lub gotowe do prezentacji streszczenia

Analizuj, podsumowuj i wyodrębniaj kluczowe informacje z załączonych plików w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dodaj kartę AI Executive Summary do pulpitów ClickUp, aby zapewnić interesariuszom ogólny widok zmian stanu UX w czasie — obejmujący takie wskaźniki, jak łatwość obsługi, prośby o funkcje lub wyniki testów.

✅ 4. Połącz wnioski z działaniami

Przekształć kluczowe ustalenia w zadania lub sugestie dotyczące produktów:

📈 5. Śledź wyniki i powracaj do badań

Możesz skonfigurować pulpit ClickUp, aby monitorować liczbę zadań badawczych w każdym cyklu, najczęstsze problemy użytkowników według etykiet oraz status wdrożenia funkcji na podstawie badań.

Jeśli chcesz zaplanować powtarzające się kontrole lub ankiety dla użytkowników po wydaniu, pomocne mogą być przypomnienia lub powtarzające się zadania w ClickUp.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z formularzy ClickUp, aby zebrać świeże opinie po wprowadzeniu zmian i przeanalizować ich wpływ podczas kolejnych audytów UX lub spotkań z interesariuszami. Umieść formularze w swojej aplikacji lub wiadomościach e-mail, aby na bieżąco zbierać opinie użytkowników. Przekieruj przesłane opinie automatycznie do przestrzeni UX Research w celu ich przeglądu.

Podczas gdy ClickUp zajmuje się organizacją i współpracą, te specjalistyczne narzędzia pomagają gromadzić konkretne dane dotyczące zachowań użytkowników:

Hotjar

za pośrednictwem Hotjar

Hotjar zapewnia wizualną reprezentację interakcji użytkowników za pomocą map cieplnych i nagrań sesji. Mapy cieplne pokazują, gdzie użytkownicy klikają, poruszają się i przewijają, podkreślając wzorce zaangażowania.

Nagrania sesji pozwalają zespołom obserwować zachowania użytkowników w czasie rzeczywistym, odkrywając problemy związane z użytecznością i obszary wymagające poprawy.

Inne zalety narzędzia:

Wizualizuj zaangażowanie użytkowników za pomocą połączonych map kliknięć, ruchów i przewijania

Obserwuj nawigację użytkowników w czasie rzeczywistym dzięki nagraniom sesji

Zidentyfikuj punkty tarcia i zoptymalizuj ścieżkę użytkownika

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony makiet dla projektów produktów

Optymalne warsztaty

za pośrednictwem Optimal Workshop

Optimal Workshop specjalizuje się w testowaniu architektury informacji poprzez sortowanie kart i testowanie drzew. Sortowanie kart pomaga zespołom zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy kategoryzują informacje, co pozwala na stworzenie intuicyjnych struktur nawigacji.

Testowanie drzewa ocenia skuteczność istniejących hierarchii, zapewniając użytkownikom możliwość efektywnego wyszukiwania informacji. Możesz:

Uzyskaj wgląd w kategoryzację użytkowników dzięki sortowaniu kart

Oceń skuteczność nawigacji za pomocą testów drzewa

Ulepsz strukturę witryny na podstawie opinii użytkowników

📮 ClickUp Insight: Praca nie powinna być zgadywanką, ale zbyt często tak właśnie jest. Nasze badanie dotyczące zarządzania wiedzą wykazało, że pracownicy często tracą czas na przeszukiwanie wewnętrznych dokumentów (31%), baz wiedzy firmy (26%), a nawet osobistych notatek i zrzutów ekranu (17%), aby znaleźć to, czego potrzebują. Dzięki funkcji Connected Search w ClickUp każdy plik, dokument i rozmowa są natychmiast dostępne na stronie głównej, dzięki czemu odpowiedzi można znaleźć w ciągu kilku sekund, a nie minut. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą odzyskać ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Kiedy przeprowadzać audyty UX?

Regularne audyty UX zapewniają pozytywne wrażenia użytkowników poprzez identyfikację problemów z użytecznością, zanim wpłyną one na zaangażowanie. Przeprowadzanie audytów we właściwym czasie pomaga zespołom udoskonalić przepływ użytkowników, poprawić projekt i dostosować się do decyzji biznesowych.

Oto kluczowe momenty, w których należy rozpocząć proces audytu:

Przed poważną przebudową: Zrozum istniejące problemy poprzez rozmowy z interesariuszami i opinie użytkowników przed wprowadzeniem dużych zmian

Po wprowadzeniu produktu na rynek: Wcześnie identyfikuj problemy związane z użytecznością, analizując zachowania użytkowników i zgłoszenia do pomocy technicznej

Kiedy zaangażowanie spada: Jeśli wskaźniki odrzuceń rosną lub konwersje spadają, audyt UX pomaga odkryć punkty tarcia

Podczas wprowadzania nowych funkcji: Zapewnij płynną integrację i pozytywne wrażenia użytkowników, testując nowe dodatki

Podczas wysiłków związanych z rebrandingiem: Zachowaj spójność i użyteczność podczas aktualizacji elementów wizualnych, komunikatów lub nawigacji

Podczas ekspansji na nowe rynki: Dostosuj UX do różnych grup odbiorców, tworząc persony użytkowników i badając lokalne preferencje

Okresowo w celu ciągłego doskonalenia: Regularne audyty pomagają dostosować produkt do oczekiwań użytkowników i najlepszych praktyk branżowych

Wykorzystaj audyt UX dzięki ClickUp

Przeprowadzenie skutecznego audytu UX wymaga precyzji, jasności i praktycznych wniosków. ClickUp usprawnia cały proces audytu. Bez wysiłku połącz dane jakościowe, analizy i bezpośrednie opinie użytkowników w jednym przejrzystym widoku doświadczeń użytkowników.

Dzięki ClickUp przekształcenie wniosków w praktyczne ulepszenia nigdy nie było prostsze. Zapewnij swojemu zespołowi możliwość regularnego identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z UX, zanim wpłyną one na użytkowników. Łatwo dokumentuj wyniki badań i generuj jasne, praktyczne zalecenia, które pomogą Ci w opracowaniu strategii UX.

Przekształć audyty UX w wymierną satysfakcję i zaangażowanie użytkowników. Gotowy, aby uprościć proces i poprawić wyniki?

Rozpocznij swoją przygodę z ClickUp już dziś!