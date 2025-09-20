Free szablony planów działania Asana do planowania projektów i osiągania kamieni milowych

Masz dość tego, że Twoje nowe plany projektowe schodzą na manowce? 😩

Jeśli Twój zespół nieustannie zmaga się z koordynacją zadań, spotkaniem terminów lub po prostu ustaleniem kolejnych kroków, prawdopodobieństwo, że brakuje Ci jednej kluczowej rzeczy: jasnego, gotowego do użycia planu działania.

Ale bądźmy szczerzy... tworzenie takiego szablonu od podstaw w Asana może przypominać ciągłe odkrywanie Ameryki 🔁

A znalezienie odpowiedniego szablonu, który faktycznie pasuje do Twojego przepływu pracy? Jeszcze trudniejsze.

Właśnie dlatego stworzyliśmy ten przewodnik. Jest to kompleksowe źródło bezpłatnych szablonów planów działania Asana, które pomogą Ci usprawnić planowanie, osiągać kamienie milowe i motywować zespół do dalszej pracy. ✅

Czym są szablony planów działania Asana?

Szablony planów działania Asana to gotowe narzędzia do planowania, które pomagają organizować i wizualizować harmonogramy projektów, cele i kluczowe kamienie milowe. Pokazują one, co należy zrobić, kiedy i przez kogo. Możesz zaplanować nadchodzące premiery funkcji produktu, plany marketingowe, aktualizacje funkcji i wszystko, co wymaga jasnego kierunku działania. 🎯

Szablony te zazwyczaj zawierają:

Sekcje dotyczące celów ogólnych i wyników

Oś czasu lub widok w stylu Gantt do śledzenia terminów

Lista zadań przypisane członkom zespołu

Znaczniki kamieni milowych do śledzenia postępów w trakcie realizacji projektu

Dzięki nim planowanie jest szybsze, bardziej przejrzyste i oparte na współpracy.

🧠 Ciekawostka: Popularna obecnie metodologia szybkiego startu T-Plan do tworzenia planów działania powstała w Cambridge pod koniec lat 90. Dzięki niej plany działania stały się dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Co sprawia, że szablon planu działania Asana jest dobry?

Dobry szablon planu działania Asana powinien być łatwy w użyciu, elastyczny i pomagać zespołowi w utrzymaniu spójności od początku do końca. Oto kilka kluczowych elementów, na które warto zwrócić uwagę 👇

Sekcja ustawiania celów z połączeniem z realizacją: Pomaga zdefiniować cele i podzielić je na wykonalne zadania

widok osi czasu lub wykresu Gantt zapewniający przejrzystość całości: *Wizualizacja całego projektu w jednym miejscu, pokazująca zależności między zadaniami i kluczowe etapy

Znaczniki kamieni milowych, aby świętować postępy: Dodaje punkty kontrolne w trakcie projektu, aby zespoły mogły śledzić sukcesy i w razie potrzeby wprowadzać zmiany

Przydzielanie zadań z jasno określonymi właścicielami: Dzięki temu wszyscy dokładnie wiedzą, za co są odpowiedzialni, nie dochodzi do nakładania się zadań ani pominięcia pracy

aktualizacje statusu i etykiety priorytetów: *Pozwalają na śledzenie tego, co jest pilne, zablokowane, zrobione, oraz statusu każdej funkcji na pierwszy rzut oka

wbudowana przestrzeń do współpracy zespołowej: *stwarza połączenie dyskusji, plików i notatek, dzięki czemu komunikacja pozostaje spójna

Pola niestandardowe i tagi do personalizacji: Umożliwiają dostosowanie szablonu do Twojego przepływu pracy za pomocą etykiet, takich jak faza, priorytet lub dział

Pulpit śledzenia postępów: Zapewniają wizualne podsumowanie postępów zespołu oraz wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy

Dostosowane do urządzeń mobilnych i łatwe do aktualizacji w podróży: Zapewniają dostęp do planu działania niezależnie od miejsca pracy, na pulpicie lub urządzeniu mobilnym

Free szablony planów działania Asana

Asana oferuje bogaty wybór darmowych szablonów planów działania, które pozwalają zaoszczędzić czas i pomagają zespołowi zachować spójność. Zapoznaj się z najlepszymi z nich:

1. Szablon planu działania produktu

za pośrednictwem Asana

Szablon planu działania produktu Asana pomaga zespołom produktowym planować i wizualizować wprowadzanie nowych funkcji produktu, aktualizacje i długoterminowe cele w jednym centralnym widoku. Łączy codzienne zadania z ogólnymi celami, ułatwiając koordynację działań zespołów międzyfunkcyjnych i realizację projektów.

Możesz organizować inicjatywy według priorytetów, ustalać harmonogramy z zależnościami i łączyć zadania z celami produktowymi. Możesz również dostosować widoki (takie jak lista, tablica lub oś czasu) do stylu pracy swojego zespołu.

Najważniejsze funkcje:

Planuj wprowadzanie nowych funkcji w ciągu miesięcy lub kwartałów, dostosowuj osie czasu i wykrywaj nakładające się terminy lub opóźnienia

Sortuj i filtruj zaległości według priorytetu (wysoki, średni, niski) oraz śledź zadania w toku, w trakcie przeglądu lub zakończone

Połącz funkcje z celami produktowymi lub biznesowymi w Asana, aby Twój zespół widział, jak codzienna praca wpisuje się w strategię

✅ Idealne dla: menedżerów produktu i zespołów międzyfunkcyjnych planujących wydania, koordynujących działania z działami rozwoju, projektowania i marketingu oraz śledzących funkcje w całym cyklu życia produktu

2. Szablon planu działania programu

Szablon planu działania programu firmy Asana jest przeznaczony do zarządzania programami na dużą skalę, w ramach których równolegle realizowanych jest wiele projektów. Zapewnia zespołom jednolitą przestrzeń do uzgadniania celów, śledzenia postępów i zarządzania wynikami w różnych działach lub jednostkach biznesowych.

Szablon jest idealny, gdy śledzisz wiele strumieni pracy, takich jak kwartalne cele OKR, inicjatywy międzyfunkcyjne lub wdrożenia w całej firmie. Możesz uporządkować każdy program według zespołu lub celu, przypisać właścicieli i śledzić postępy za pomocą kamieni milowych. Widoki osi czasu i widok listy pomagają monitorować postępy zarówno z perspektywy ogólnej, jak i na poziomie zadań, zapewniając kierownictwu jasny przegląd sytuacji, a zespołom synchronizację działań w terenie.

Najważniejsze funkcje:

Wykorzystaj kamienie milowe, aby zaznaczyć ważne daty, takie jak przeglądy, uruchomienia lub wewnętrzne przekazania w ramach programu

Przypisuj jasną własność, aktualizuj status w czasie rzeczywistym i ustalaj priorytety zadań wymagających natychmiastowej uwagi

Usprawnij cotygodniowe przeglądy kierownicze lub spotkania z interesariuszami dzięki konfigurowalnym widżetom raportowania

✅ Idealne dla: kierowników programów, kierowników operacyjnych lub kierowników działów zajmujących się wieloma projektami w ramach jednej inicjatywy strategicznej, którzy potrzebują zarówno przejrzystości na poziomie zespołu, jak i nadzoru kierownictwa

📮ClickUp Insight: Zespoły osiągające słabe wyniki są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły osiągające wysokie wyniki utrzymują wydajność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A może warto skorzystać z jednej platformy? Jako aplikacja do pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czaty i połączenia w jednej platformie, zakończone o cykle pracy oparte na AI. Gotowy do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

3. Szablon osi czasu projektu

za pośrednictwem Asana

Szablon osi czasu projektu pomaga wizualnie planować i śledzić projekt od początku do końca.

Szablon zawiera widok osi czasu w stylu Gantta, dzięki czemu można mapować poszczególne zadania, ustawiać zależności i zmieniać harmonogramy za pomocą prostego przeciągania i upuszczania. Układ jest przejrzysty i chronologiczny, co pomaga zespołowi zrozumieć, co należy zrobić i kiedy, oraz jak opóźnienia mogą wpłynąć na kolejne kroki. Można przypisywać zadania, ustawiać terminy i używać kamieni milowych do oznaczania kluczowych etapów projektu.

Najważniejsze funkcje:

Skonfiguruj związki między zadaniami „to przed tym”, aby uniknąć opóźnień i usprawnić przekazywanie zadań

Grupuj zadania w przejrzyste fazy, takie jak plan, realizacja i dostarczenie, aby śledzić każdy etap procesu

Podkreślaj kluczowe punkty kontrolne, takie jak przeglądy wewnętrzne, uruchomienia lub ostateczne zatwierdzenia, bezpośrednio na osi czasu

✅ Idealne dla: zespołów realizujących szczegółowe projekty z terminami, które wymagają przejrzystego wizualnego przepływu, takie jak kampanie marketingowe, praca z klientami lub cykle produktowe

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Traktuj swój plan działania jako „dokument żywy”, często aktualizuj osie czasu i priorytety, aby odzwierciedlały zmieniające się wymagania zewnętrzne i wewnętrzne.

4. Szablon harmonogramu projektu

za pośrednictwem Asana

Szablon harmonogramu projektu Asana zapewnia prosty, uporządkowany sposób planowania zadań, ustalania terminów i utrzymywania odpowiedzialności zespołu przez cały cykl życia projektu. Jest idealny dla zespołów, które chcą uzyskać jasny podział zadań bez złożoności i technicznych szczegółów wykresu Gantta.

Szablon dzieli projekt na zaplanowane etapy, takie jak plan, realizacja i dostarczenie. Można go również łatwo powielać w przypadku powtarzających się projektów lub cykli pracy.

Najważniejsze funkcje:

Przypisz termin i właściciela do każdego zadania, pomagając zespołom zachować odpowiedzialność i uniknąć wąskich gardeł

Wybierz widok, który pasuje do Twojego stylu, pomniejsz widok za pomocą osi czasu lub planuj swój tydzień w widoku kalendarza

Dodaj dodatkowe szczegóły do harmonogramu, takie jak szacowany czas lub aktualny postęp, aby ułatwić śledzenie postępów

✅ Idealne dla: zarządzających projektami, którzy potrzebują przejrzystej struktury opartej na terminach, aby zachować porządek i efektywnie realizować wiele projektów, zwłaszcza gdy osie czasu powtarzają się dla różnych klientów lub kampanii

⚡ Archiwum szablonów: Zbliżają się terminy? Wypróbuj szablony projektów z wykresem Gantt, które przekształcają osie czasu w proste, wizualne plany, dzięki którym każde zadanie i kamień milowy są realizowane zgodnie z planem

5. Szablon planowania strategicznego

za pośrednictwem Asana

Szablon planowania strategicznego pomaga w połączeniu długoterminowych celów biznesowych z codzienną realizacją zadań. Jest przeznaczony dla zespołów technicznych i biznesowych, które chcą wyjść poza zarządzanie zadaniami i zacząć dostosowywać projekty do większych wyników.

Szablon zapewnia przestrzeń na zdefiniowanie misji, wizji, kluczowych celów i mierzalnych wyników. Następnie można je podzielić na konkretne działania, przypisać właścicieli i ustalić osie czasu. Idealnie nadaje się do planowania kwartalnego lub rocznego, zwłaszcza gdy wiele działów musi współpracować w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Najważniejsze funkcje:

Przekształcaj cele w inicjatywy, a inicjatywy w rzeczywiste listy zadań wraz z właścicielami i terminami realizacji

Połącz każde zadanie z celem i mierz postępy dzięki aktualizacjom statusu, niestandardowym polom lub pulpitom nawigacyjnym

Dzięki wspólnym widokom i harmonogramom upewnij się, że różne zespoły wiedzą, w jaki sposób ich wysiłki przyczyniają się do osiągnięcia większego celu

✅ Idealne dla: zespołów kierowniczych, kierowników działów lub strategów biznesowych, którzy dostosowują cele kwartalne lub roczne do realizacji przez zespoły międzyfunkcyjne

6. Szablon wprowadzenia produktu na rynek

za pośrednictwem Asana

Szablon wprowadzenia produktu na rynek jest idealnym rozwiązaniem do planowania, koordynowania i śledzenia wszystkich elementów związanych z powodzeniem wprowadzenia produktu na rynek. Od wczesnych przygotowań po analizę po wprowadzeniu produktu na rynek — pomaga zespołom zachować spójność i monitorować inicjatywy produktowe na każdym etapie.

Zawiera sekcje dotyczące zadań przed uruchomieniem (kontrola jakości i przeglądy interesariuszy), zadań do wykonania w dniu uruchomienia (ogłoszenia lub flagi funkcji) oraz działań po uruchomieniu (opinie klientów i śledzenie wydajności). Rola i oś czasu są jasno określone, dzięki czemu zespoły marketingowe, produktowe, wsparcia technicznego i inżynieryjne mogą działać w sposób zsynchronizowany. Można również skonfigurować zależności, aby zapobiec pojawieniu się przeszkód, zanim one wystąpią.

Najważniejsze funkcje:

Przydzielaj zadania różnym zespołom, takim jak kontrola jakości, marketing, produkt lub wsparcie, aby obowiązki były jasno określone

Wizualizuj swój plan działania dotyczący wprowadzenia produktu na rynek za pomocą zadań typu „przeciągnij i upuść” lub przejdź do tablic w stylu Kanban, aby planować sprint

Dodawaj wewnętrzne recenzje, kroki zatwierdzania i zbieraj opinie bezpośrednio w swoim cyklu pracy

✅ Idealne dla: zespołów ds. produktów, marketingu i zespołu wsparcia, które wprowadzają nowe funkcje lub produkty wymagające ścisłej koordynacji i realizacji przez wiele zespołów

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystając z integracji Asana GitHub, możesz automatycznie synchronizować aktualizacje statusu pull requestów GitHub z planem działania produktu Asana. Ułatwia to śledzenie postępów w pull requestach, dostosowywanie zadań do celów projektu oraz usprawnianie powiązanych cykli pracy między zespołami technicznymi i biznesowymi.

Limit zarządzania projektami w Asana

Chociaż Asana świetnie nadaje się do organizowania zadań i planowania projektów, nie jest pozbawiona wad. Na podstawie opinii użytkowników z platform takich jak G2 i Capterra, oto kilka typowych limitów zgłaszanych przez zespoły:

wsparcie powtarzających się zadań jest limitowane: *Ustawienie elastycznych cyklicznych cyklów pracy może być trudne i ograniczające dla dynamicznych zespołów

Ograniczenie dotyczące pojedynczej osoby przypisanej: Każde zadanie może mieć tylko jedną osobę przypisaną, co utrudnia zarządzanie udostępnianymi obowiązkami

Zarządzanie szablonami jest uciążliwe: Szablony muszą być tworzone i edytowane dla każdego projektu osobno, bez centralnego sposobu zarządzania nimi

Powiadomienia i przeciążenie: Użytkownicy zgłaszają, że są przeciążeni wiadomościami e-mail i powiadomieniami w aplikacji, co prowadzi do rozproszenia uwagi i bałaganu

uprawnienia w obszarze roboczym i ograniczenia bezpieczeństwa: *Większe zespoły uważają kontrolę dostępu w Asana za zbyt rygorystyczną, zwłaszcza gdy konieczne jest rozdzielenie danych wrażliwych

Złożoność interfejsu dla zaawansowanych użytkowników: Chociaż na początku interfejs wydaje się intuicyjny, zaawansowani użytkownicy dokonują raportowania, że wraz ze wzrostem złożoności staje się on nieuporządkowany i mniej intuicyjny

Alternatywne szablony Asana

Wraz z rozwojem zespołów i wzrostem złożoności projektów wiele osób zaczyna odczuwać limit Asany, czy to w postaci sztywnych szablonów, zasad dotyczących pojedynczych osób przypisanych do zadań, czy płatnych funkcji. Właśnie wtedy przydają się alternatywne szablony Asany.

ClickUp oferuje wiele zaawansowanych opcji. Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, platforma (i jej szablony) łączy zadania, dokumenty, osie czasu, cele i pulpity, wykorzystując kontekstową sztuczną inteligencję. Dzięki ponad 100 konfigurowalnym szablonom (w tym planom działania!) zapewnia elastyczność, której często brakuje w Asana, dzięki czemu Twój zespół może planować mądrzej i szybciej się rozwijać.

Oto najlepsze szablony ClickUp, które stanowią doskonałą alternatywę dla szablonów Asana 👇

1. Prosty szablon planu działania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź cotygodniowe aktualizacje i plany wydawania w przejrzystym szablonie ClickUp Simple Roadmap Template w stylu dokumentu

Prosty szablon planu działania ClickUp to przejrzyste narzędzie do planowania w stylu dokumentu, które można dostosować do potrzeb projektu. Zbudowany w ramach ClickUp Doc, oferuje gotowe sekcje, które pomagają nakreślić cele, etapy i zadania bez konieczności skomplikowanych ustawień. Można go połączyć z zadaniami, celami lub harmonogramami, a nawet udostępnić zespołowi, aby zapewnić pełną przejrzystość.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Określ jasne oczekiwania dotyczące osi czasu, postępów, ryzyka i zależności, aby wszyscy byli zgrani

Osadzaj obrazy, wideo, linki i dodawaj komentarze bezpośrednio w dokumencie, aby wszystko było w jednym miejscu

Korzystaj z elastycznych opcji formatu i kontroli uprawnień, aby dostosowywać zawartość bez uszczerbku dla bezpieczeństwa

Określ kamienie milowe w swoim planie działania, aby zaznaczyć kluczowe terminy lub osiągnięcia, a następnie stwórz zadania wokół nich, aby pokazać drogę do zakończenia

✅ Idealne dla: zespołów, które potrzebują planu działania w formie dokumentu, który można łatwo niestandardowo dostosować i wizualnie śledzić w przypadku małych lub rozwijających się projektów

2. Szablon kwartalnego planu działania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ cele kwartalne, śledź inicjatywy i osadzaj niestandardowe widoki, aby uzyskać lepszy kontekst dzięki szablonowi planu działania na kwartał ClickUp

Szablon kwartalnego planu działania ClickUp pomaga zespołom skupić się na celach o wysokim priorytecie w okresie 3 miesięcy. Doskonale nadaje się do dostosowania krótkoterminowej realizacji do długoterminowej strategii, zapewniając uporządkowanie zadań, terminów i wyników oraz łatwość ich śledzenia.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Skorzystaj z widoku listy , aby wyświetlić wszystkie zadania i ich szczegóły w uporządkowanej formie, lub z widoku wykresu Gantt , aby narysować zadania na osi czasu i wizualnie zarządzać zależnościami

Zrozum potencjał zespołu i skutecznie równoważ obciążenia pracą dzięki widokowi obciążenia pracą

Użyj pól niestandardowych , aby ustawić priorytet, własność, kategorię celu i inne parametry, które wzbogacą dane Twojego planu działania

Dodawaj komentarze, przypisuj wielu właścicieli, dołączaj zagnieżdżone podzadania i stosuj etykiety priorytetów, aby zapewnić przejrzystą komunikację i koordynację

✅ Idealne dla: zespołów ds. produktów, strategii i operacji pracujących w sprintach kwartalnych lub zarządzających celami OKR, które wymagają regularnego śledzenia i szybkich zmian

💡 Czy wiesz, że? Koncepcja planów działania wykroczyła poza sprzęt komputerowy w 2008 roku, kiedy to firma Apple wprowadziła plan działania iPhone SDK, otwierając ekosystem App Store.

3. Szablon tablicy planowania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj mapy zadań zespołu i planuj etapy projektu na kolejne miesiące, korzystając z szablonu tablicy ClickUp Roadmap

Szablon tablicy planowania ClickUp jest idealny dla zespołów, które preferują wizualne, wspólne planowanie. Zapewnia elastyczne cyfrowe pole do burzy mózgów, mapowania osi czasu, przypisywania właścicieli i organizowania zadań za pomocą karteczek samoprzylepnych, kształtów i łączników.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź fazy takie jak Zaplanowane, W trakcie realizacji lub Zakończone dla każdego elementu planu działania

Dodaj dane kontekstowe, takie jak priorytet, typ funkcji lub właściciel zespołu,r do każdego zadania, aby uzyskać lepszą widoczność

Przeprowadź burzę mózgów na temat funkcji produktu, planowania wydania lub strategicznych kamieni milowych w ClickUp Dokumencie

Porządkuj zadania, grupuj je według osi czasu, oznaczaj kolorami według potrzeb i tworź połączenia powiązanych elementów liniami lub kształtami

✅ Idealne dla: menedżerów produktu, zespołów programistów i projektantów UX, którzy polegają na wizualnej współpracy przy planowaniu, wprowadzaniu na rynek lub ulepszaniu produktów

Chcesz uprościć planowanie projektów w sposób wizualny? Obejrzyj ten krótki samouczek dotyczący korzystania z tablic ClickUp Whiteboards do burzy mózgów, przydzielania zadań i tworzenia map osi czasu.

4. Szablon planu działania ClickUp Business z osi czasu

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj cele biznesowe we wszystkich działach i korzystaj z szablonu ClickUp Business Roadmap with Timeline Template do śledzenia harmonogramów według kategorii, aby lepiej je wizualizować

Szablon ClickUp Business Roadmap with Timeline został stworzony, aby pomóc zespołom kierowniczym i strategicznym w tworzeniu jasnej, długoterminowej wizji celów biznesowych i kluczowych inicjatyw. Dzięki widokom Timeline, Gantt i widok listy możesz tworzyć interaktywne, połączone cykle pracy, aby wizualizować plany wysokiego poziomu, jednocześnie efektywnie zarządzając codzienną realizacją zadań.

Wbudowane pola niestandardowe, takie jak listy rozwijane, liczby i formuły, pozwalają na rejestrowanie odpowiednich danych w odpowiednim formacie, a paski postępu i zależności pomagają wyprzedzać przeszkody. Za pomocą kilku kliknięć można przypisywać zadania, określać zakres lub wymagany nakład pracy i jego wpływ oraz aktualizować plany.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podziel cele na kamienie milowe lub inicjatywy i zarejestruj je jako zadania ClickUp , które można śledzić

Grupuj zadania według kwartałów lub celów strategicznych, aby łatwo skupić się na tym, co najważniejsze

Korzystaj z wbudowanych funkcji śledzenia czasu, tagów, alertów o zależnościach i powiadomień e-mailowych, aby efektywnie zarządzać realizacją zadań

Zaplanuj terminy i harmonogramy w widoku Wszystkie inicjatywy w danym kwartale i łatwo monitoruj przepływ zadań według kategorii w widoku oś czasu według kategorii biznesowej

✅ Idealne dla: liderów biznesowych, założycieli start-upów i kierowników zarządzania projektami, którzy potrzebują strategicznego, skalowalnego planu działania do zarządzania inicjatywami biznesowymi w poszczególnych kwartałach lub latach

5. Szablon strategicznego planu działania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź długoterminowe cele biznesowe, uzgadniaj priorytety zespołu i zarządzaj postępami dzięki szablonowi strategicznego planu działania ClickUp

Szablon strategicznego planu działania ClickUp został stworzony dla zespołów, które chcą zaplanować swoje inicjatywy strategiczne i dostosować je do szerszych celów firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie operacyjne, ustalanie kwartalnych celów OKR, czy koordynację między działami, szablon ten zapewnia przejrzystą, wizualną strukturę umożliwiającą ustalenie priorytetów zadań o dużym znaczeniu.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zobacz wszystkie inicjatywy strategiczne uporządkowane według działów w widoku listy inicjatyw oraz postęp każdej inicjatywy w widoku tablicy postępów

Wyświetlaj i zmieniaj osie czasu zależności oraz dostosowuj osie czasu, gdy potrzebujesz więcej czasu, korzystając z widoku Gantt

Śledź do ośmiu kluczowych atrybutów dla każdej inicjatywy (np. czas trwania, wpływ, postęp, łatwość wdrożenia), aby podejmować decyzje oparte na danych

Skorzystaj z pól niestandardowych, aby sklasyfikować wpływ, łatwość wdrożenia, oczekiwany postęp i osie czasu poszczególnych inicjatyw w celu ich oceny/ustalenia priorytetów

✅ Idealne dla: zespołów strategicznych i kierowników projektów, którzy chcą dostosować zadania taktyczne do szerszych celów biznesowych i długoterminowej wizji

6. Szablon planu działania ClickUp UX

Pobierz darmowy szablon Organizuj cele UX w ramach osi czasu „Teraz”, „Następne” i „Przyszłe” za pomocą szablonu planu działania UX ClickUp

W przeciwieństwie do tradycyjnych planów działania, które opierają się na sztywnych osiach czasu, szablon planu działania UX ClickUp wykorzystuje model „Teraz, Następnie, Przyszłość”, pomagając zespołom kategoryzować zadania według pilności, a nie ściśle określonej chronologii.

Ten wizualny plan działania, oparty na tablicach ClickUp, zawiera sekcje dotyczące celów, docelowych segmentów użytkowników, obowiązków zespołu, tematów, podtematów i poziomów pewności. Działa on jak żywy dokument, który ewoluuje wraz z opiniami interesariuszy i zmieniającymi się priorytetami. Zespoły mogą korzystać z tego formatu do współpracy, wizualnego przeglądania pomysłów, oceny wykonalności i dostosowywania planu działania w miarę pojawiania się nowych spostrzeżeń.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wizualizuj postępy produktu w czasie, zapewniając interesariuszom możliwość podglądu jego aktualnego stanu i przyszłej trajektorii

Dodaj główny obszar zainteresowania u góry planu działania, kliknij kształt, aby wpisać tekst, i użyj przycisku Prześlij , aby dodać zdjęcia wsparcia

Zbieraj informacje, takie jak opinie użytkowników, profile użytkowników, problemy, i zamień je w praktyczne zadania jednym kliknięciem, bezpośrednio z poziomu obszaru roboczego

✅ Idealne dla: projektantów UX, zespołów produktowych i badaczy użytkowników, którzy chcą wizualnie zorganizować prace projektowe i dostosować wysiłek związany z doświadczeniem użytkownika do strategii biznesowej

💡 Czy wiesz, że... Format planu działania „Teraz – Następnie – Później” został spopularyzowany przez Jannę Bastow i jest obecnie stosowany przez zespoły Agile w dziesiątkach branż, od SaaS po sprzęt komputerowy. „Teraz” oznacza bieżący tydzień lub sprint, „Następny” – nadchodzący miesiąc, a „Później” – przyszłe kwartały.

7. Szablon planu działania projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź priorytety, wysiłek i własność zespołu na poszczególnych etapach projektu, korzystając z szablonu planu działania projektu ClickUp

Szablon planu projektu ClickUp pomaga kierownikom projektów efektywnie planować, śledzić i zarządzać wieloma aspektami projektu w jednym miejscu. Dzięki niestandardowym statusom zadań, polom niestandardowym i automatycznym aktualizacjom ten szablon planu projektu można łatwo dostosować do zmian zachodzących w projekcie.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Określ kluczowe fazy projektu, kamienie milowe i wyniki za pomocą gotowych list dla każdego kwartału

Przejdź do widoku Gantt lub kalendarza , aby zrozumieć zależności i nadchodzące terminy

Skorzystaj z widoku obciążenia pracą , aby upewnić się, że nikt nie jest przeciążony, a możliwości zespołu są dobrze wykorzystywane

tablicy Kanban , aby wizualnie przenosić zadania z listy rzeczy do zrobienia do listy zadań wykonanych, oraz z widoku listy, aby śledzić wszystkie szczegóły na pierwszy rzut oka Skorzystaj z widoku , aby wizualnie przenosić zadania z listy rzeczy do zrobienia do listy zadań wykonanych, oraz z widoku listy, aby śledzić wszystkie szczegóły na pierwszy rzut oka

✅ Idealne dla: menedżerów produktu, zespołów marketingowych i wszystkich zespołów, które chcą usprawnić komunikację i śledzenie postępów w złożonych projektach

⚡ Archiwum szablonów: Chcesz przyspieszyć realizację swoich projektów? Szablony planów działania są idealne do wizualizacji etapów, przydzielania zadań i śledzenia kamieni milowych od początku do końca

8. Szablon tablicy projektowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, testuj i śledź wyniki pracy poszczególnych zespołów i etapów na wizualnej osi czasu, korzystając z szablonu tablicy ClickUp Project Roadmap

Dzięki łatwym do zrozumienia blokom wizualnym i elastycznemu przydzielaniu zadań szablon tablicy projektowej ClickUp Project Roadmap jest szczególnie przydatny w przypadku projektów z udziałem wielu zespołów lub działów międzyfunkcyjnych.

Ten szablon ułatwia wizualizację planu działania, umożliwiając zespołom przypisywanie właścicieli, śledzenie zależności i dostosowywanie harmonogramów w razie potrzeby. Format wizualny jest szczególnie skuteczny w przypadku zarządzania projektami metodą Agile, zapewniając wsparcie dla aktualizacji i zmian w czasie rzeczywistym, które pomagają zespołowi produktowemu zachować spójność w miarę postępów projektu.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podziel projekty na jasne etapy lub kamienie milowe, aby usprawnić strukturę i śledzenie postępów

Współpracuj w czasie rzeczywistym na cyfrowej tablicy, dodając komentarze i reakcje do kluczowych elementów

Przenieś pomysły z tablicy do zadań ClickUp wraz z terminami, osobami przypisanymi, priorytetami itp.

Użyj pól niestandardowych, aby etykietować zadania według kategorii, priorytetu lub fazy, a także statusów niestandardowych, aby monitorować postępy

✅ Idealne dla: Teams zarządzających złożonymi, międzydziałowymi projektami, które wymagają wizualnej współpracy i dostosowań w czasie rzeczywistym

9. Szablon planu działania produktu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź pomysły na produkty od momentu ich zgłoszenia do wprowadzenia na rynek dzięki szablonowi planu działania produktu ClickUp

Szablon planu działania produktu ClickUp pomaga usprawnić cały cykl rozwoju produktu, od początkowego pomysłu do ostatecznego wprowadzenia na rynek. Ten wszechstronny szablon pozwala wizualizować każdy krok rozwoju produktu, dostosowując zespoły i projekty do celów strategicznych.

Dzięki wbudowanym polom niestandardowym dla atrybutów takich jak wpływ, pewność i nakład pracy, ten darmowy szablon planu działania dla produktu gwarantuje, że każde zadanie jest dobrze zdefiniowane i zgodne z ogólną strategią produktową.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Skorzystaj z widoków takich jak Plan kwartalny lub Proces , aby wizualnie przeglądać osie czasu, etapy i cykl pracy

Aktualizuj statusy, modyfikuj osie czasu w widoku Gantt lub widoku listy i śledź cotygodniowe postępy, korzystając z widoku Cotygodniowe śledzenie realizacji

Ustal priorytety funkcji na podstawie wpływu na działalność lub użytkowników dzięki Product Master Backlog + Impact Wysiłek Matryca

Komunikuj aktualizacje wewnętrznie lub zewnętrznie i dbaj o spójność działań zespołów i interesariuszy, korzystając z dokumentu Release Notes (Informacje o wydaniu)

✅ Idealne dla: menedżerów produktu, kierowników projektów i właścicieli produktu, którzy potrzebują scentralizowanej platformy do zarządzania cyklem rozwoju produktu i informowania interesariuszy o postępach

10. Szablon planu działania SEO ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i monitoruj wszystkie zadania związane z SEO, od audytów po wdrażanie, korzystając z szablonu planu działania SEO ClickUp

Szablon planu działania SEO ClickUp pomaga marketerom i zespołom SEO zachować spójność z celami SEO, jednocześnie upraszczając proces śledzenia zadań SEO. Działa jako ukierunkowane rozszerzenie szerszego planu działania marketingowego i pozwala organizować kluczowe działania SEO oraz zarządzać nimi, takie jak badanie słów kluczowych, tworzenie zawartości, budowanie linków i optymalizacja SEO na stronie.

Dzięki wstępnie ustawionym polom do śledzenia zadań, wbudowanemu wykresowi Gantt do mapowania harmonogramu SEO oraz konfigurowalnym statusom do monitorowania postępów, ten szablon zapewnia przejrzystą, uporządkowaną strukturę do zarządzania celami SEO.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Skorzystaj z widoku planu działania SEO , aby rozplanować zadania strategiczne na osi czasu lub w sekwencji

Przejdź do widoku listy zadań SEO , aby zarządzać poszczególnymi działaniami i ustalać ich priorytety

Śledź zadania przypisane poszczególnym właścicielom i oceny zakończonych za pomocą pól niestandardowych

Śledź postępy za pomocą pulpitów ClickUp i dostosowuj swoją strategię na podstawie danych

Oto jak skonfigurować niestandardowy pulpit w ClickUp:

✅ Idealne dla: marketerów cyfrowych, specjalistów SEO i firm e-commerce, które koncentrują się na zwiększaniu ruchu organicznego i osiąganiu celów SEO oraz wykorzystują analizy do mierzenia powodzenia

💡 Porada dla profesjonalistów: Pozwól ClickUp Brain wyeliminować zgadywanie z planowania SEO. Tworzy on konspekty, sugeruje słowa kluczowe, generuje przyjazne dla SEO tytuły blogów i metaopisy oraz identyfikuje luki w strategii SEO. Wykorzystaj ClickUp Brain do burzy mózgów nad strategią zawartości, grupami słów kluczowych, pomysłami na posty, a nawet szkicami pełnoprawnych artykułów ClickUp Brain może również skanować Twój plan działania i wyróżniać inicjatywy o dużym znaczeniu, szybkie sukcesy i wąskie gardła, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co faktycznie ma wpływ na Twoją strategię SEO.

11. Szablon dokumentu wizualnego planu działania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ szczegóły projektu, przydziel role zespołowe i jasno dokumentuj osie czasu dzięki szablonowi dokumentu ClickUp Visual Roadmap

Szablon dokumentu wizualnego planu działania ClickUp to potężne narzędzie do centralizacji i dokumentowania konkretnych celów kampanii i projektów przy jednoczesnym ustalaniu jasnych kamieni milowych. Dzięki wyznaczonym polom na profile zespołu, podsumowania projektów i cele, szablon ten ułatwia koordynację zadań, monitorowanie postępów i komunikowanie oczekiwań zespołowi.

Wszechstronność szablonu obejmuje takie funkcje, jak oznaczenie kamieni milowych kolorami i śledzenie planu działania w ujęciu kwartalnym. Dodatkowo możesz szybko ocenić postęp każdego działu, przypisując unikalne kolory do celów każdego zespołu i śledząc osiągnięcia w czasie rzeczywistym.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podaj listę głównych celów i zadań swojego projektu w ClickUp Dokumencie , aby od samego początku zapewnić jasny kierunek i cel działania

Dodaj zadania lub wydarzenia w kolejności, w jakiej będą się one odbywać, i stwórz wizualny układ, który pomoże wszystkim szybko zrozumieć przepływ projektu

Podkreśl kluczowe punkty projektu, takie jak premiery, recenzje lub punkty decyzyjne, i zamień te wpisy w planie działania na zadania

✅ Idealne dla: zarządzanie projektami, liderów kampanii i zespołów marketingowych, którzy chcą scentralizować cele projektów i skutecznie monitorować postępy

12. Szablon planu działania ClickUp NFT

Pobierz darmowy szablon Planuj wprowadzanie NFT, śledź zadania związane z budowaniem społeczności i mapuj każdy kamień milowy projektu za pomocą szablonu planu działania ClickUp NFT

Szablon planu działania ClickUp NFT to idealne narzędzie do strukturyzowania i wizualizacji strategii projektu NFT. Pomaga nakreślić długoterminową wizję, wyznaczyć jasne cele i skoordynować działania zespołów międzyfunkcyjnych. Dzięki wbudowanym sekcjom służącym do definiowania priorytetów i podziału projektu na łatwe do przyswojenia etapy, zapewnia on wszystkim — twórcom, programistom, marketerom i kluczowym interesariuszom — ten sam poziom wiedzy.

Możesz podzielić swój plan działania na pięć ustrukturyzowanych faz, od uruchomienia kolekcji i budowania społeczności po odkrywanie wirtualnych doświadczeń w metawersie i planowanie premier produktów nowej generacji.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Określ kluczowe fazy projektu i skorzystaj z widoku Lista zadań według faz , aby odpowiednio uporządkować zadania

Zwiększ przejrzystość, korzystając z pól niestandardowych dla atrybutów takich jak Zespół NFT (grupa odpowiedzialna) i Faza (np. planowanie, wdrożenie)

Uzyskaj przejrzysty przegląd harmonogramu dzięki widokowi oś czasu projektu i przejdź do widoku NFT Roadmap Gantt , aby śledzić zależności

Ustaw powtarzające się przeglądy za pomocą funkcji powtarzających się zadań ClickUp , aby aktualizować osie czasu i dostosowywać strategie w miarę rozwoju projektu

✅ Idealne dla: twórców NFT, zespołów Web3, menedżerów społeczności i marketerów planujących wielofazowe inicjatywy NFT lub strategie zaangażowania w metawersum

📚 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do zarządzania produktami

13. Szablon tablicy do planowania rozwoju produktu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj wszystkie etapy rozwoju produktu za pomocą szablonu tablicy ClickUp Product Development Roadmap

Szablon tablicy do planowania rozwoju produktu ClickUp to narzędzie wizualne stworzone do zarządzania każdym etapem rozwoju produktu, od pomysłu do wprowadzenia na rynek. Łączy elastyczne śledzenie zadań z interaktywną tablicą, umożliwiając podział procesu na jasne, wykonalne etapy. Zacznij od wprowadzenia zadań w widoku listy, a następnie przejdź do widoku tablicy, aby zaplanować harmonogramy, zależności i właścicieli zadań za pomocą karteczek samoprzylepnych i łączników.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przeciągaj i upuszczaj zadania, grupuj je i porządkuj według fazy lub osi czasu

Korzystaj z funkcji takich jak komentarze, reakcje i podzadania, aby omawiać, przydzielać lub dzielić zadania

Dodaj etykiety priorytetów i kolorowe wskaźniki statusu, aby poprawić wizualizację zadań

✅ Idealne dla: menedżerów produktu, zespołów programistów i projektantów UX, którzy potrzebują wspólnej przestrzeni do planowania, wizualizacji i zarządzania każdym krokiem procesu rozwoju produktu

14. Szablon planu działania technologicznego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal priorytety zadań, śledź koszty i kategoryzuj projekty technologiczne według wpływu i wysiłku, korzystając z szablonu planu działania ClickUp Technology Roadmap Template

Szablon planu działania ClickUp Technology Roadmap Template pomaga zespołom IT i programistycznym organizować i nadzorować każdy etap inicjatyw technologicznych. Od planowania strategicznego po alokację zasobów i ostateczne wdrożenie — szablon ten zapewnia uporządkowany, wizualny format zarządzania złożonymi projektami technologicznymi. Jego konstrukcja typu „przeciągnij i upuść” oferuje wsparcie przy planowaniu kwartalnym, tworzeniu matryc wpływu i nakładu pracy oraz śledzeniu zadań za pomocą kodów kolorystycznych w celu określenia priorytetów i wąskich gardeł.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zarządzaj i monitoruj aktywne zadania oraz obowiązki w widoku panelu projektu

Korzystaj z automatyzacji ClickUp opartych na wyzwalaczach, aby wysyłać przypomnienia/powiadomienia, dostosowywać osie czasu, publikować aktualizacje, automatycznie tworzyć zadania/listy kontrolne i nie tylko

Zapewnij kierownictwu niestandardowy przegląd dzięki widokowi planu działania dla menedżerów i przejdź do widoku zarządzania projektami, aby uzyskać bardziej szczegółowe śledzenie na poziomie realizacji zadań

✅ Idealne dla: strategów IT, kierowników projektów i liderów technicznych, którzy chcą usprawnić śledzenie inicjatyw, planowanie zasobów i realizację kwartalną

15. Szablon planu działania ClickUp IT

Pobierz darmowy szablon Planuj modernizacje infrastruktury, mapuj zależności i harmonogramuj inicjatywy IT dzięki szablonowi planu działania IT ClickUp

Szablon planu działania IT ClickUp pomaga dostosować wszystkie długoterminowe inicjatywy IT do szerszych celów organizacji. Ten szablon, zaprojektowany z myślą o planowaniu wieloletnim, pomaga ustalić priorytety głównych projektów IT, takich jak aktualizacje ERP, migracja do chmury i ulepszenia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Umożliwia zespołom ustalenie strategicznego kierunku, efektywne planowanie budżetu i poprawę koordynacji między działami.

Dzięki wielu opcjom widoku zapewnia przejrzystość i wydajność na każdym etapie. Możesz monitorować obciążenie pracą za pomocą widoku przepustowości zespołu, śledzić zadania za pomocą wykresów Gantt i grupować zadania według faz w widoku tablicy.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Organizuj projekty według statusu (na dobrej drodze, nie na dobrej drodze lub zagrożone) i dodawaj kolorowe etykiety dla atrybutów, takich jak kategoria, wpływ, wysiłek i przypisany zespół w zakładce Lobby projektu

Zobacz zadania projektowe, podzadania i czas trwania każdego z nich w zakładce „Plan projektu” , gdzie możesz również sortować zadania według priorytetu, terminu wykonania, szacowanego czasu itp.

Przejdź do widoku Harmonogram projektu, aby wyświetlić wszystkie zadania, oznaczone kolorami i pogrupowane według kategorii, na osi czasu, co pozwala lepiej wizualizować postępy.

✅ Idealne dla: działów IT, kierowników zarządzania projektami i planistów strategicznych poszukujących ustrukturyzowanego, długoterminowego planu działania umożliwiającego efektywne zarządzanie złożonymi operacjami IT

16. Szablon planu działania dla zespołu Agile ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź postępy sprintów, ustalaj priorytety zadań według ich znaczenia i dostosowuj cele strategiczne dzięki szablonowi planu działania dla zespołów agile ClickUp

Szablon planu działania dla zespołów Agile ClickUp został stworzony, aby pomóc zespołom Agile zachować elastyczność, przejrzystość i spójność w zakresie celów sprintów i zmieniających się priorytetów. Dzięki wizualnym harmonogramom w czasie rzeczywistym zespoły mogą monitorować postępy, dostosowywać plany i jasno komunikować strategię, zwłaszcza w miarę ewolucji wiedzy na temat rynku produktów. Szablon ten pozwala podzielić rozwój na łatwe do zarządzania sprinty i aktualizować postępy na podstawie informacji zwrotnych na żywo z rejestru produktów.

Zawiera różne widoki, takie jak Plan produktu, Tablica sprintów i Agile Product Roadmap Gantt, dzięki czemu można wizualnie zarządzać sprintami i śledzić podzadania.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Dodaj kontekst do zadań za pomocą pól niestandardowych , takich jak wpływ, cel strategiczny, znaczenie strategiczne, czas trwania (w dniach), szacowany wysiłek i inne

Skorzystaj z widoku zaległości w połączeniu z matrycą wpływu i wysiłku, aby uporządkować napływające pomysły i prośby przed przeniesieniem ich do planu działania

Twórz strategie planowania Agile lub cele sprintów w ClickUp Docs, współpracuj w czasie rzeczywistym i przechowuj notatki dotyczące uruchomień lub retrospektywy

✅ Idealne dla: Scrum masterów, menedżerów produktów Agile i zespołów SaaS planujących sprinty, dostosowujących się do zmian rynkowych i wprowadzających częste aktualizacje funkcji

17. Szablon planu działania ClickUp Kanban Widok

Pobierz darmowy szablon Śledź postępy planu działania na poszczególnych etapach za pomocą wizualnej tablicy typu „przeciągnij i upuść” przy użyciu szablonu planu działania ClickUp Kanban Widok

Szablon planu działania ClickUp Kanban View pomaga zespołom szybko dostosowywać się do zmieniających się priorytetów, zachowując jednocześnie widoczność bieżących zadań. Możesz tworzyć karty dla konkretnych kamieni milowych, aktualizować osoby przypisane i kategoryzować priorytety za pomocą niestandardowych statusów i pól, dzięki czemu cały proces rozwoju lub marketingu staje się intuicyjny i łatwy do śledzenia.

*widok osi czasu pomaga monitorować terminy, a wykresy Gantt i integracja planów działania zapewniają szeroką perspektywę do planowania strategicznego. Ta podwójna widoczność zapewnia odpowiedzialność, dostosowuje wkład zespołu do długoterminowych celów i minimalizuje ryzyko zboczenia z kursu projektu.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wizualizuj swój plan działania wraz z zadaniami, harmonogramami, osobami przypisanymi, postępami i statusami na tablicy Kanban z funkcją „przeciągnij i upuść”

Skorzystaj z widoku Backlog View , aby uzyskać kompleksową listę zadań do wykonania, oraz widoku Priority Board View , aby skupić się na najpilniejszych sprawach

Dodaj zależności zadań, aby efektywnie zarządzać i wizualizować sekwencyjne zadania

✅ Idealne dla: zespołów ds. rozwoju produktów i marketingu zarządzających długoterminowymi celami z zmieniającymi się terminami i potrzebą elastycznego, wizualnego zarządzania zadaniami

Planuj lepsze plany działania i pracuj mądrzej dzięki ClickUp

Szablony planów działania Asana są świetnym rozwiązaniem na początek dzięki zintegrowanym funkcjom i aplikacjom. Jeśli jednak szukasz więcej możliwości niestandardowego dostosowywania widoków, połączenia zadań między zespołami lub automatyzacji rutynowych kroków, lepszym rozwiązaniem może być ClickUp.

ClickUp oferuje szablony, które działają jak marzenie od razu po uruchomieniu, ale także dają Ci swobodę tworzenia cykli pracy na swój własny sposób. Otrzymujesz wykresy Gantt, tablice Kanban, planowanie sprintów, dokumenty, osie czasu – wszystko, co najlepiej pasuje do Twojego zespołu.

Ponadto funkcje sztucznej inteligencji i automatyzacji ClickUp pomagają dotrzymywać terminów bez konieczności mikrozarządzania każdym krokiem.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp i stwórz plan działania, który będzie rozwijał się wraz z Tobą.