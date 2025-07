10 najlepszych alternatyw dla Awork do zarządzania projektami w 2025 roku

Twój zespół pracował z Awork — aż do momentu, gdy przestał. Być może interfejs zaczyna wydawać się zbyt minimalistyczny dla rosnących potrzeb Twojego projektu. A może integracje nie są wystarczająco głębokie. Być może śledzenie czasu wydawało się zadaniem pobocznym, a nie częścią głównej gry.

Niezależnie od powodu, zdałeś sobie sprawę, że Awork może nie być tym, czego oczekiwałeś.

Jest to przejrzysta, przyjazna dla użytkownika platforma z bogatą ofertą, ale jej ograniczenia zaczynają być widoczne w przypadku rosnących zespołów lub bardziej złożonych projektów. Jeśli odczuwasz trudności, być może nadszedł czas, aby zapoznać się z narzędziami, które oferują nieco większą elastyczność i poprawę wydajności zespołu.

Zebraliśmy 10 potężnych alternatyw dla Awork, które pomogą Ci zarządzać zadaniami, łatwo współpracować i ponownie cieszyć się zarządzaniem projektami. Zaczynamy!

Alternatywy dla Awork w skrócie

Oto krótki przegląd alternatyw dla Awork i ich zastosowań:

Nazwa narzędzia Przykład zastosowania Najlepsze dla Ceny* ClickUp Kompleksowa platforma do zarządzania projektami, śledzenia zadań, dokumentów, celów i łatwej współpracy Teams, które chcą głębokiej personalizacji i elastyczności w różnych działach Free Forever; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw monday. com Wizualne zarządzanie projektami za pomocą tablic oznaczonych kolorami, automatyzacji, osi czasu i pulpitów nawigacyjnych Zespoły marketingowe, kreatywne, operacyjne i wielofunkcyjne potrzebujące aktualizacji w czasie rzeczywistym Free; płatne plany od 12 USD/użytkownik/miesiąc Asana Zarządzanie zadaniami i cyklem pracy z widokiem osi czasu, celami i integracją między narzędziami Teams, które zarządzają projektami międzydziałowymi i chcą przejrzystości wizualnej Free; płatne plany od 13,49 USD/użytkownik/miesiąc Notion Modułowy obszar roboczy łączący dokumenty, wiki, bazy danych i lekkie zarządzanie zadaniami Użytkownicy indywidualni lub zespoły, które chcą połączyć notatki, systemy i projekty w jednym miejscu Free; płatne plany od 12 USD/użytkownik/miesiąc Praca zespołowa Zarządzanie projektami dostosowane do usług dla klientów z wbudowanym śledzeniem czasu, budżetowaniem i fakturowaniem Agencje, konsultanci i firmy usługowe obsługujące wielu klientów Płatne plany od 13,99 USD/użytkownik/miesiąc GanttPRO Internetowe narzędzie do tworzenia wykresów Gantta z osiami czasu, zależnościami, zarządzaniem obciążeniem pracą i planowaniem zasobów Planerzy projektów w branżach takich jak budownictwo, inżynieria i IT Plany płatne zaczynają się od 9 USD/użytkownika/miesiąc TeamGantt Narzędzie do tworzenia wykresów Gantta z funkcją przeciągania i upuszczania, funkcjami współpracy i wizualnym planowaniem Małe zespoły potrzebujące lekkiego narzędzia do wizualnego planowania projektów Free; płatne plany od 59 USD/miesiąc Hive Platforma zwiększająca wydajność z widokami projektów, rejestrowaniem czasu, komunikacją zespołową i integracjami Dynamiczne lub hybrydowe zespoły, które potrzebują zarządzania zadaniami i komunikacji w jednym hubie Free; płatne plany od 7 USD/użytkownik/miesiąc Paymo W pełni funkcjonalne narzędzie do zarządzania projektami z funkcją śledzenia czasu, fakturowania, zarządzania zadaniami i współpracy zespołowej Freelancerzy i małe firmy, które muszą wystawiać faktury klientom i śledzić czas Free; płatne plany od 5,9 USD/użytkownik/miesiąc Scoro Kompleksowe narzędzie do zarządzania pracą z projektami, CRM, fakturowaniem i raportowaniem w jednym systemie Firmy świadczące profesjonalne usługi, które potrzebują kompleksowego oprogramowania do obsługi działalności biznesowej Plany płatne zaczynają się od 23,90 USD/użytkownik/miesiąc

Czego należy szukać w alternatywie dla Awork?

Wybierając odpowiednią, wydajną alternatywę dla Awork, należy znaleźć narzędzie, które będzie pasowało do procesów zarządzania projektami, unikalnego cyklu pracy, celów i potrzeb rozwojowych Twojego zespołu.

Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Przejrzysty, intuicyjny układ, który wymaga minimalnego szkolenia i zapewnia szybsze wdrożenie zespołu

Personalizacja: Oprogramowanie do zarządzania projektami, które dostosowuje się do Twoich potrzeb — zawiera niestandardowe pola, widoki i cykle pracy Oprogramowanie do zarządzania projektami, które dostosowuje się do Twoich potrzeb — zawiera niestandardowe pola, widoki i cykle pracy

Automatyzacja: Narzędzie, które automatyzuje powtarzające się zadania, takie jak aktualizacje statusu lub przydzielanie pracy, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć wysiłek ręczny

Integracje: Platforma, która płynnie łączy się z narzędziami już używanymi przez Twój zespół, takimi jak Slack, Google Workspace i Zoom

Współpraca: Narzędzie upraszczające komunikację i udostępnianie plików dzięki wbudowanym systemom czatu i łatwemu udostępnianiu plików

Skalowalność: Rozwiązanie, które rozwija się wraz z Twoją organizacją i łączy silosy, niezależnie od tego, czy masz zespół pięcio-, czy pięćdziesięcioosobowy

🧠 Ciekawostka: 63% kierowników projektów twierdzi, że AI zwiększa wydajność ich pracy. Od automatyzacji aktualizacji po wczesne sygnalizowanie zagrożeń, AI po cichu staje się niezawodnym pomocnikiem w zarządzaniu projektami, zwłaszcza dla zespołów, które muszą wykonywać wiele zadań jednocześnie i pracować szybko.

10 najlepszych alternatyw dla Awork

W porządku, weź kawę (lub inny napój według własnego uznania) i zanurz się w najlepszych alternatywach dla Awork, dzięki którym chaos w projektach stanie się przeszłością, a gratulacje w zespole będą znacznie częstsze.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepszy do usprawnionego zarządzania projektami i współpracy zespołowej)

Zarządzaj całym światem projektów szybciej i mądrzej dzięki ClickUp

Zarządzanie wieloma projektami nie powinno przypominać gry Temple Run, ponieważ nie jest.

ClickUp , aplikacja do wszystkiego w pracy, to jedyna platforma, która pozwala planować, czatować, śledzić postępy, pisać i automatyzować jak profesjonalista, a wszystko to pod jednym (bardzo wydajnym) cyfrowym dachem. Nie musisz więc sprintować, aby ratować życie, ponieważ demon zarządzania nie goni Cię już.

💜 Zadania ClickUp

Wszystko zaczyna się od zadań ClickUp, serca platformy. Twórz zadania, dziel je na podzadania, przypisuj współpracowników, ustalaj terminy i dodawaj priorytety.

Przydzielaj zadania, ustalaj priorytety i dziel złożone projekty na łatwe do wykonania czynności dzięki zadaniom ClickUp

Niestandardowe widoki ClickUp oferują ponad 15 sposobów wyświetlania pracy dokładnie tak, jak chcesz. Od tablic Kanban po wykresy Gantta, kalendarze i osie czasu — każdy członek zespołu może wybrać własny widok, pracując na tym samym źródle informacji.

💜 Czat ClickUp

Porozmawiajmy teraz o pracy zespołowej, ponieważ przełączanie się między dziesięcioma aplikacjami, aby zadać jedno pytanie, nie jest dobrym rozwiązaniem.

Dzięki ClickUp Chat i ClickUp Clips możesz wysyłać wiadomości do członków zespołu lub nawiązywać rozmowy wideo bezpośrednio z poziomu platformy. Czy może być jeszcze łatwiej? Tak, jest.

Burza mózgów, aktualizacje i współpraca bez przełączania zakładek dzięki czatowi ClickUp

💜 Dokumenty ClickUp

Gdy już opracujesz plan, będziesz potrzebować miejsca do przechowywania wszystkich swoich genialnych pomysłów — i właśnie w tym zakresie doskonale sprawdza się ClickUp Docs.

Twórz wszystko, od wiki po dokumenty strategiczne, i łącz je bezpośrednio z zadaniami. Dodatkowo cały zespół może współpracować nad dokumentami w czasie rzeczywistym.

Pisz, udostępniaj i łącz wiki projektów, SOP lub notatki ze spotkań bez wysiłku dzięki ClickUp Docs

Czy również zmagasz się z zarządzaniem czasem? Już nie musisz. Dzięki funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp możesz rejestrować godziny, używać timerów lub generować raporty czasu. Jest to w pełni zintegrowane, więc śledzenie nigdy nie jest uciążliwe.

Dokładnie rejestruj pracę, aby lepiej planować i fakturować klientów dzięki ClickUp Project Time Tracking

💜 ClickUp Brain

Teraz już wiesz, jak załatwić wszystkie sprawy. Ale co z kreatywnością? Czy nie zdarza Ci się czasem, że nagle pojawia się błysk inspiracji, a pięć minut później już go nie ma? Wypróbuj ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI. To Twój drugi mózg (ale taki, który nie zapomina).

Twórz pomysły natychmiast i łącz je z zadaniami, dokumentami lub celami, aby nic nie umknęło. Udoskonala Twoje teksty, odpowiada na pytania dotyczące obszaru roboczego, a także umożliwia zmianę modeli języka (LLM).

Niezależnie od tego, czy chcesz połączyć się z narzędziami AI, takimi jak ChatGPT, Gemini czy Claude, możesz to zrobić w ClickUp, bez przełączania zakładek.

Podsumowuj czaty, notatki ze spotkań, a nawet generuj treści oparte na sztucznej inteligencji w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain opartemu na sztucznej inteligencji

A teraz zaczyna się zabawa!

💜 Automatyzacja ClickUp

ClickUp Automations zawiera ponad 50 działań i wyzwalaczy, które pomagają konfigurować cykle pracy, przypisywać zadania, zmieniać statusy i powiadamiać członków zespołu — w zasadzie automatyzują wszystkie czynności, których wykonywanie ręcznie jest uciążliwe. Jest to funkcja niezbędna w nowoczesnym oprogramowaniu do zarządzania projektami.

Powtarzające się zadania, takie jak przypisywanie lub aktualizowanie statusów, mogą być wykonywane automatycznie dzięki automatyzacji ClickUp

Aby nadać sens wszystkim tym zmiennym elementom, pulpity ClickUp łączą wszystko w jedną całość. Pomagają śledzić postępy, obciążenie pracą pracowników i różne inne wskaźniki za pomocą zaledwie kilku kliknięć, znacznie ułatwiając zarządzanie zespołem.

Monitoruj postępy, wskaźniki KPI i obciążenie pracą zespołu w jednym dostosowywalnym widoku dzięki pulpitom ClickUp

Dzięki głębszej personalizacji i wbudowanym dokumentom ClickUp ułatwia dostosowanie się do złożonych cykli pracy bardziej niż Awork. Obsługuje również bardziej zaawansowaną automatyzację i integracje, zapewniając zespołom większą elastyczność od razu po uruchomieniu.

Podsumowanie? ClickUp dla zespołów zarządzających projektami nie tylko zarządza projektami — usprawnia pracę całego zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy będą musieli poświęcić trochę czasu na naukę obsługi wielu zaawansowanych funkcji

Aplikacja mobilna może nie posiadać wszystkich widoków dostępnych w aplikacji komputerowej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy

Recenzja Capterra brzmi:

Ogólnie jednak, szczególnie jako użytkownik, jestem bardzo zadowolony z produktu i działa on najlepiej ze wszystkich, które wypróbowaliśmy, zwłaszcza dla innych działów niezwiązanych z IT/rozwojem, które wcześniej miały problemy z wykorzystaniem innych rozwiązań

Ogólnie jednak, szczególnie jako użytkownik, jestem bardzo zadowolony z produktu i działa on najlepiej ze wszystkich, które wypróbowaliśmy, zwłaszcza dla innych działów niezwiązanych z IT/rozwojem, które wcześniej miały problemy z wykorzystaniem innych rozwiązań

📮 ClickUp Insight: 1 na 5 profesjonalistów spędza ponad 3 godziny dziennie na szukaniu plików, wiadomości lub dodatkowych informacji dotyczących swoich zadań. To prawie 40% całego tygodnia pracy zmarnowanego na coś, co powinno zająć tylko kilka sekund! Funkcja Connected Search w ClickUp łączy wszystkie Twoje zadania, dokumenty, e-maile i czaty, dzięki czemu możesz znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

2. Monday. com (Najlepszy do wizualnego zarządzania projektami)

za pośrednictwem Monday.com

Jeśli Twój zespół ceni sobie przejrzystość dzięki kolorowym oznaczeniom i wizualne podejście do planowania, Monday.com jest idealnym rozwiązaniem.

Stworzony z myślą o porządkowaniu chaosu i usprawnianiu cyklu pracy, oferuje narzędzia wizualne, takie jak wykresy Gantta i konfigurowalne pulpity. Jest to również idealna alternatywa dla użytkowników Asany, którzy chcą zachować strukturę i styl.

Najlepsze funkcje Monday.com

Dostosuj cykle pracy za pomocą elementów typu „przeciągnij i upuść”, aby dopasować je do swoich potrzeb

Zautomatyzuj codzienną pracę i uzyskaj natychmiastowy wgląd dzięki podejmowaniu decyzji opartym na sztucznej inteligencji

Współpracuj między działami dzięki wbudowanej funkcji udostępniania plików i przydzielania zadań

Wizualizuj postępy za pomocą wykresów Gantta, tablic Kanban i konfigurowalnych pulpitów

Limity Monday.com

Plan Free pozwala na korzystanie z serwisu tylko przez dwóch użytkowników na obszar roboczy

Zaawansowane dostosowywanie złożonych cykli pracy może wydawać się ograniczone

Ceny Monday.com

Free Forever

Podstawowy: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: 14 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday. com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 12 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5400 recenzji)

Co mówią o Monday.com prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie brzmi:

Ceny mogą być wysokie, jeśli masz duży zespół, ale szczerze mówiąc, warto z nich skorzystać, jeśli dobrze je wykorzystasz. Oferują bezpłatny plan, ale uważam, że płatne plany są bardziej przydatne, jeśli chcesz mieć dostęp do wszystkich funkcji. Wszystko zależy od Twoich potrzeb i budżetu.

Ceny mogą być wysokie, jeśli masz duży zespół, ale szczerze mówiąc, warto z niego korzystać, jeśli używasz go właściwie. Mają darmowy plan, ale uważam, że płatne są bardziej przydatne, jeśli chcesz mieć wszystkie funkcje. To naprawdę zależy od Twoich potrzeb i budżetu.

3. Asana (najlepsza do intuicyjnego i skalowalnego zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Asana

Jeśli zależy Ci na przejrzystym, pozbawionym zbędnych elementów interfejsie i skalowalnej strukturze, Asana jest dobrym wyborem. Liczne widoki zadań i zaawansowana automatyzacja pomagają szybko działającym zespołom zachować spójność. Niezależnie od tego, czy realizujesz sprinty marketingowe, czy wprowadzasz produkty na rynek, Asana łączy wszystkie elementy i zapewnia porządek — bez przytłaczającej ilości informacji.

Zostały stworzone z myślą o współpracy między różnymi działami i można je łatwo skalować — od osób rozpoczynających pracę w pojedynkę po pełnoprawne zespoły przedsiębiorstw — a ich funkcje ewoluują wraz z rozwojem firmy.

Najlepsze funkcje Asana

Wyświetlaj zadania w widoku listy, osi czasu, kalendarza, Gantta lub Kanbana

Podziel duże projekty na mniejsze zadania, podzadania i jasno określ własność

Zautomatyzuj powtarzające się aktualizacje i przypomnienia, aby wszystko przebiegało sprawnie, bez konieczności mikrozarządzania

Skup się na celach dzięki pulpitowi nawigacyjnemu w czasie rzeczywistym i śledzeniu postępów

Ograniczenia Asana

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Zadania mogą mieć tylko jedną osobę przypisaną

Ceny Asana

Osobiste: Free Forever

Pakiet startowy : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane : 24,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 11 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 400 recenzji)

Co mówią o Asana prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Asana to doskonały wybór dla zespołów, które potrzebują struktury i widoczności w swoich cyklach pracy. Jest wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do różnych rodzajów projektów i pomogła nam zachować porządek, zwłaszcza w miarę rozwoju firmy — ale przygotuj się na zainwestowanie nieco czasu (i prawdopodobnie pieniędzy), aby w pełni wykorzystać jej możliwości.

Asana to doskonały wybór dla zespołów, które potrzebują struktury i widoczności w swoich cyklach pracy. Jest wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do różnych rodzajów projektów i pomogła nam zachować porządek, zwłaszcza w miarę rozwoju firmy — ale należy być przygotowanym na zainwestowanie nieco czasu (i prawdopodobnie pieniędzy), aby w pełni wykorzystać jej możliwości.

👀 Czy wiesz, że... Rozszerzanie zakresu projektu może zniweczyć Twoją pracę i kosztować Cię pieniądze. Projekt digitalizacji akt spraw FBI stał się tak rozbudowany dzięki dodawanym funkcjom, zmieniającym się celom i niejasnemu kierownictwu, że pochłonął 170 milionów dolarów i został zamknięty przed uruchomieniem. Czyste wznowienie projektu, z dużo węższym zakresem, uratowało go kilka lat później.

4. Notion (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wiedzą i cykli pracy opartych na AI)

za pośrednictwem Notion

Twoje oprogramowanie do zarządzania projektami powinno działać jak rozszerzenie Twojego mózgu, a Notion ma to na celu. Łączy zarządzanie zadaniami, dokumenty, wiki, kalendarze i wbudowaną sztuczną inteligencję AI w jedną estetyczną platformę. Notion oferuje elastyczny obszar roboczy, który dostosowuje się do różnych potrzeb, co odróżnia go od zorientowanego na zespół śledzenia zadań w Awork.

Dzięki konfigurowalnym szablonom, przykładom zarządzania projektami i narzędziom organizacyjnym jest to dobry wybór dla osób preferujących bardziej praktyczne podejście do pracy.

Najlepsze funkcje Notion

Użyj Notion AI do burzy mózgów, podsumowywania, pisania, tłumaczenia i wyszukiwania odpowiedzi w całym obszarze roboczym

Skonfiguruj dedykowane przestrzenie dla zespołów, aby mogły współpracować i zachować porządek

Dostosuj cykle pracy dzięki ponad 100 blokom zawartości, w tym wiki i tablicom sprintów

Uzyskaj dostęp do ponad 30 000 szablonów, takich jak narzędzia do śledzenia projektów i szablony CRM

Ograniczenia Notion

Brak wsparcia dla złożonych cykli pracy

Tworzenie szablonów Notion może być czasochłonne

Ceny Notion

Free Forever

Dodatkowo: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Jedną z funkcji, które najbardziej podoba mi się w Notion, jest płynna współpraca, łatwa edycja oraz możliwość publikowania i udostępniania treści dowolnym osobom.

Jedną z funkcji, które najbardziej podoba mi się w Notion, jest płynna współpraca, łatwa edycja oraz możliwość publikowania i udostępniania treści dowolnym osobom.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Notion

5. Teamwork (najlepszy do zarządzania projektami zorientowanymi na klienta z zachowaniem przejrzystości)

za pośrednictwem Teamwork

Jeśli Twój zespół codziennie zmaga się z terminami klientów, budżetami i oczekiwaniami, Teamwork jest popularną alternatywą dla Awork.

Zaprojektowany dla agencji i zespołów usługowych, łączy planowanie projektów, zarządzanie dokumentami, śledzenie czasu, fakturowanie i współpracę z klientami. Idealny do rozliczeń godzinowych, pomaga usprawnić pracę, jednocześnie zapewniając satysfakcję klientów.

Najlepsze funkcje Teamwork

Planuj zasoby, zarządzaj obciążeniem pracą i prognozuj obciążenie, aby uniknąć wąskich gardeł

Rejestruj czas, śledź wydatki i wysyłaj faktury bezpośrednio z pulpitu projektu

Ustal kamienie milowe, aby zapewnić klientom jasne punkty kontrolne i lepszą rozliczalność

Wybierz widok Kanban, Gantt, listy lub tabeli, aby uzyskać pełną elastyczność

Ograniczenia pracy zespołowej

Ograniczony plan Free

Interfejs może czasami działać nieprawidłowo

Ceny Teamwork

Free

Dostawa: 13,99 USD/miesiąc na użytkownika

Grow: 25,99 USD/miesiąc za użytkownika

Firmy

Grow: 25,99 USD/miesiąc za użytkownika

Skala: 69,99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Teamwork

G2: 4,4/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Co mówią o Teamwork prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie brzmi:

Korzystam z Teamwork i uważam, że to świetne miejsce do współpracy z klientami. Możliwość wyświetlania osi czasu, przypisywania zadań klientom, wysyłania plików i wiadomości w jednym miejscu jest niezwykle pomocna. Mają też coś, co nazywa się proofami, służące do udostępniania dokumentów, które wymagają opinii klienta...

Korzystam z Teamwork i uważam, że to świetne miejsce do współpracy z klientami. Możliwość wyświetlania osi czasu, przypisywania zadań klientom, wysyłania plików i wiadomości w jednym miejscu jest niezwykle pomocna. Mają też coś, co nazywa się proofami, służące do udostępniania dokumentów, które wymagają opinii klienta...

👀 Czy wiesz, że... Zanim formalnie ustanowiono zasady zarządzania projektami, w przemyśle lotniczym stosowano listy kontrolne, aby zapobiegać katastrofalnym błędom. Po katastrofie samolotu Boeing B-17 w 1935 r., spowodowanej pominięciem jednego z kroków przed lotem, listy kontrolne stały się normą. Praktyka ta częściowo zainspirowała nowoczesne listy zadań, z których obecnie korzystamy w narzędziach programowych, notatkach samoprzylepnych i notatkach na karteczkach.

6. GanttPRO (najlepszy do wizualnego planowania osi czasu ze złożonymi zależnościami)

za pośrednictwem GanttPRO

Jeśli lubisz osie czasu, paski oznaczone kolorami i obserwowanie płynnego przepływu projektów, GanttPRO może być właśnie dla Ciebie.

Został stworzony dla zespołów zarządzających wieloetapowymi projektami z udziałem wielu zespołów (np. budowa, rozwój produktu lub planowanie wydarzeń) i zapewnia przejrzystość dzięki wykresom Gantta z funkcją „przeciągnij i upuść”.

Najlepsze funkcje GanttPRO

Interaktywne wykresy Gantta do planowania, przypisywania i łączenia zadań z przejrzystą reprezentacją wizualną

Wiele widoków — siatka, tablica i portfolio — dostosowanych do różnych preferencji planowania

Narzędzia do zarządzania obciążeniem pracą, które pozwalają zrównoważyć zasoby i skutecznie zwiększyć wydajność

Śledzenie czasu dla dokładnych analiz i lepszych prognoz dotyczących projektów

Limity GanttPRO

Nie ma stałej wersji darmowej

Większe zespoły mogą mieć problemy ze skalowaniem

Ceny GanttPRO

Podstawa: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GanttPRO

G2: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o GanttPRO prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi

Interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika, nawet dla osób, które nie są ekspertami w zarządzaniu projektami. Bardzo podoba mi się funkcja przeciągania i upuszczania, która pozwala dostosować osie czasu i ustawić zależności między zadaniami — jest szybka i intuicyjna.

Interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika, nawet dla osób, które nie są ekspertami w zarządzaniu projektami. Bardzo podoba mi się funkcja przeciągania i upuszczania, która pozwala dostosowywać osie czasu i ustawiać zależności między zadaniami — jest szybka i intuicyjna.

7. TeamGantt (najlepszy do prostego i oszczędzającego czas zarządzania projektami)

za pośrednictwem TeamGantt

Jeśli zależy Ci na osi czasu i wolisz przeciągać paski zamiast wpisywać terminy, TeamGantt jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

To lekkie, proste w obsłudze narzędzie do zarządzania projektami zapewnia przejrzystość dzięki wykresom Gantta z funkcją przeciągania i upuszczania. Stworzone z myślą o małych firmach i zespołach, które żyją zgodnie z harmonogramem, sprawia, że żonglowanie wieloma projektami staje się (prawie) przyjemnością.

Najlepsze funkcje TeamGantt

Dostosuj daty, zmieniaj kolejność zadań i zarządzaj zależnościami za pomocą wykresów Gantta z funkcją przeciągania i upuszczania

Przełączaj się między widokiem kalendarza, listy, Kanban i portfolio, aby dopasować cykl pracy do potrzeb swojego zespołu

Śledź obciążenie pracą zespołu w czasie rzeczywistym, aby równomiernie rozdzielać zadania

Porównaj planowane i rzeczywiste osie czasu z raportami bazowymi, aby wykrywać i eliminować opóźnienia

Limity TeamGantt

Ograniczone opcje dostosowywania

Aplikacja mobilna nie jest tak wydajna jak aplikacja internetowa

Ceny TeamGantt

Free: 1 projekt z 60 zadaniami

Pro: 59 USD/miesiąc za każdego menedżera

Unlimited Wszystko: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TeamGantt

G2: 4,8/5 (ponad 890 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o TeamGantt prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

To dobre oprogramowanie, które gorąco polecam wszystkim profesjonalistom i liderom biznesowym do zarządzania projektami. Jedynie kalendarz jest nieco mały na telefonie komórkowym, ale na komputerze jest idealny.

To dobre oprogramowanie, które gorąco polecam wszystkim profesjonalistom i liderom biznesowym do zarządzania projektami. Jedynym minusem jest kalendarz, który jest nieco mały na telefonie komórkowym, ale na komputerze jest idealny.

8. Hive (najlepszy do współpracy opartej na sztucznej inteligencji i automatyzacji cyklu pracy)

za pośrednictwem Hive

Hive stawia na prostotę i ujednolicenie. Zamiast przeskakiwać między aplikacjami, wspiera rozwijające się zespoły, które potrzebują wszystkiego w jednym miejscu — widoków projektów, pomocy AI, śledzenia czasu, a nawet połączeń Zoom.

Niezależnie od tego, czy współpracujesz nad projektami, czy zarządzasz terminami, nasze rozwiązanie sprawi, że wspólna praca będzie przebiegać płynniej i będzie mniej stresująca.

Najlepsze funkcje Hive

Wizualizuj zadania za pomocą widoków Kanban, Gantt, kalendarza i nie tylko

Optymalizuj cykle pracy, edytuj dokumenty i analizuj dane dzięki asystentowi AI Hive

Śledź czas w kartach działań i generuj raporty, a także integruj rozliczenia z QuickBooks

Zautomatyzuj zadania dzięki niestandardowym lub gotowym cyklom pracy na różnych platformach

Limity Hive

Najważniejsze funkcje, takie jak automatyzacja cyklu pracy , są dostępne w płatnych dodatkach

Strome krzywe uczenia się dla użytkowników, którzy nie znają narzędzi do zarządzania projektami

Ceny Hive

Free Forever

Pakiet startowy: 7 USD/miesiąc na użytkownika

Teams: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hive

G2: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Hive prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Nasz zespół marketingowy wykorzystał Hive do zorganizowania specjalnej, wielotygodniowej inicjatywy. Jako firma zatrudniająca pracowników w całym kraju, potrzebowaliśmy rozwiązania, dzięki któremu wszyscy będą czuli się tak, jakby pracowali ramię w ramię w tym samym pomieszczeniu.

Nasz zespół marketingowy wykorzystał Hive do zorganizowania specjalnej, wielotygodniowej inicjatywy. Jako firma zatrudniająca pracowników w całym kraju, potrzebowaliśmy rozwiązania, dzięki któremu wszyscy będą czuli się tak, jakby pracowali ramię w ramię w tym samym pomieszczeniu.

9. Paymo (najlepsze rozwiązanie do śledzenia czasu i zarządzania finansami)

za pośrednictwem Paymo

Wyróżnikiem Paymo jest płynna integracja funkcji śledzenia czasu, zarządzania zadaniami i fakturowania w ramach jednej platformy. Jako oprogramowanie do zarządzania zadaniami wyróżnia się na tle Awork, ponieważ jest przeznaczone specjalnie dla freelancerów, małych zespołów i agencji, które muszą śledzić rozliczalne godziny pracy i generować faktury.

Paymo usprawnia zarządzanie projektami i rozliczenia, szczególnie dla firm stosujących stawki godzinowe.

Najlepsze funkcje Paymo

Śledź czas za pomocą timerów, Pomodoro lub wpisów zbiorczych, aby usprawnić rozliczenia

Zarządzaj zadaniami za pomocą tablic Kanban, wykresów Gantta i przypomnień

Ustal budżety, śledź wydatki i generuj faktury dla PayPal lub Stripe

Zrównoważ obciążenie pracą dzięki wykresom obciążenia zasobów i kalendarzom dostępności

Ograniczenia Paymo

Ograniczone opcje niestandardowego dostosowywania

Brak zaawansowanych funkcji dla większych zespołów

Ceny Paymo

Free Forever

Pakiet startowy: 5,9 USD miesięcznie za użytkownika (po 3 miesiącach 9,9 USD)

Małe biuro: 10,9 USD miesięcznie za użytkownika (po 3 miesiącach: 15,9 USD)

Business: 16,9 USD/miesiąc na użytkownika (po 3 miesiącach: 23,9 USD)

Oceny i recenzje Paymo

G2: 4,6/5 (ponad 590 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 690 recenzji)

Co mówią o Paymo prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra czyta:

Ogólnie bardzo zadowolony. Chciałbym, aby Paymo oferowało więcej opcji dostosowywania i bardziej rozbudowane szablony lub sprytnego asystenta AI, który analizowałby moje wykorzystanie i sugerował sposoby na oszczędność czasu.

Ogólnie bardzo zadowolony. Chciałbym, aby Paymo oferowało więcej opcji dostosowywania i bardziej rozbudowane szablony lub sprytnego asystenta AI, który analizowałby moje wykorzystanie i sugerował sposoby na oszczędność czasu.

10. Scoro (Najlepsze rozwiązanie do inteligentnego zarządzania projektami z kontrolą finansową)

za pośrednictwem Scoro

Scoro jest jak kierownik projektu, który uwielbia arkusze kalkulacyjne, ale ma też talent do finansów i zarządzania klientami. Jest idealny dla firm konsultingowych i agencji, które potrzebują czegoś więcej niż tylko śledzenia zadań.

W przeciwieństwie do Awork, Scoro łączy planowanie projektów, budżetowanie, fakturowanie i CRM, dając Ci jaśniejszy obraz Twojej działalności. Kto nie marzy o narzędziu, które pozwala utrzymać wszystko w porządku?

Najlepsze funkcje Scoro

Zarządzaj każdym etapem projektu, od wyceny po fakturę, dzięki zintegrowanym narzędziom cyklu życia

Zrównoważ obciążenie pracą swojego zespołu dzięki planowaniu zasobów i rezerwacji w czasie rzeczywistym

Śledź rentowność dzięki pulpitom finansowym i szczegółowym wskaźnikom projektów

Dostosuj pulpity nawigacyjne, aby wyróżnić kluczowe wskaźniki efektywności, takie jak godziny rozliczeniowe, budżety i zaległe zadania

Ograniczenia Scoro

Nie ma stałego planu Free

Ograniczone możliwości dostosowywania w porównaniu z innymi narzędziami

Ceny Scoro

Podstawowy: 23,90 USD/miesiąc na użytkownika

Wzrost: 38,90 USD/miesiąc na użytkownika

Wydajność: 59,90 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Scoro

G2: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 230 recenzji)

Co mówią o Scoro prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Dobre rozwiązanie dla początkujących, ale w miarę rozwoju agencji nie jest to odpowiednie narzędzie do codziennego zarządzania

Dobre rozwiązanie dla początkujących, ale w miarę rozwoju agencji nie jest to odpowiednie narzędzie do codziennego zarządzania

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed podjęcia ostatecznej decyzji, zaangażuj swój zespół w okres próbny i wybierz narzędzie, które zapewni mu największą wydajność.

Dokonaj właściwej zmiany dzięki ClickUp

Zmiana narzędzi do zarządzania projektami nie jest zdradą, ale ewolucją. Wraz z rozwojem zespołu i zmianą potrzeb kluczowe znaczenie ma znalezienie narzędzia, które nadąża za zmianami.

Chociaż wszystkie alternatywy dla Awork, które sprawdziliśmy, oferują coś wartościowego, to ClickUp zajmuje pierwsze miejsce. Oferuje zarządzanie projektami, ale sprawia, że jest ono elastyczne, oparte na współpracy i zorientowane na automatyzację.

Niezależnie od tego, czy żonglujesz osiami czasu, zespołami czy zadaniami, ClickUp zapewnia kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu chaos w projekcie zamienia się w dobrze wyreżyserowany taniec. Nie zwlekaj! Porzuć stare rozwiązania i wybierz coś lepszego.

Załóż darmowe konto ClickUp już dziś!