10 najlepszych darmowych programów do tworzenia wykresów Gantta w 2026 roku

Natychmiastowe tworzenie wykresu Gantta

Tworz osie czasu, przydzielaj zadania i wizualizuj zależności w kilka sekund dzięki temu darmowemu kreatorowi wykresów Gantta.

Tworzenie planów projektów przypominało kiedyś układanie puzzli z brakującymi elementami. Jako osoba ucząca się wizualnie, miałem trudności z planowaniem przy użyciu papieru i długopisu — było to chaotyczne i trudne do śledzenia. Tablice pomogły trochę, ale służyły raczej do burzy mózgów niż do zarządzania rzeczywistymi osiami czasu projektów.

Sytuacja zmieniła się, gdy zacząłem korzystać z oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta. Nagle mogłem zobaczyć wszystko w jednym miejscu — zadania, osie czasu, terminy, zależności. To było jak zapalenie światła w ciemnym pokoju.

Jeśli kiedykolwiek planowanie projektów wydawało Ci się przytłaczające lub kłopotliwe, nie jesteś sam. Dlatego wraz z zespołem ClickUp wypróbowaliśmy wiele darmowych narzędzi do tworzenia wykresów Gantta, aby znaleźć te, które naprawdę ułatwiają planowanie projektów.

Przyjrzyjmy się najlepszym darmowym narzędziom do tworzenia wykresów Gantta — i znajdźmy takie, które będzie dla Ciebie odpowiednie.

💡 Porada eksperta: Najlepszy wykres Gantta to nie ten, który ma najwięcej funkcji — to ten, z którego Twój zespół faktycznie będzie korzystał. Zacznij od prostych rozwiązań. Następnie dostosowuj je w miarę rozwoju projektów.

Bezpłatne tworzenie wykresów Gantta jest możliwe dzięki wielu narzędziom online i szablonom. Powszechnie używane są platformy takie jak ClickUp, GanttPRO, TeamGantt i Zoho Projects. Wiele narzędzi do zarządzania projektami oferuje również funkcje wykresów Gantta w bezpłatnych wersjach.

Jeśli, tak jak ja, łatwiej przyswajasz wiedzę wizualnie, obejrzyj ten wideo, w którym przedstawiamy nasze rekomendacje:

10 darmowych programów do tworzenia wykresów Gantta w skrócie

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp – Widok wykresu Gantta z planowaniem metodą „przeciągnij i upuść” – Zarządzanie ścieżką krytyczną i zależnościami – Konfigurowalne statusy zadań i osie czasu – Wbudowana AI i ponad 1000 integracji Zespoły i osoby poszukujące kompleksowego rozwiązania do planowania projektów i tworzenia wykresów Gantt Free Forever Plan; opcje dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw. GanttProject – Oprogramowanie typu open source z edytowalnym kodem źródłowym – Prosty dostęp w trybie offline – Śledzenie linii bazowej i kalkulacje kosztów – Eksport do wielu formatów plików Małe zespoły lub użytkownicy indywidualni, którzy poszukują darmowego narzędzia do tworzenia wykresów Gantta typu open source Free; przyjmujemy dobrowolne datki Office Oś czasu Online – Integracja z PowerPointem – Gotowe szablony wykresów Gantt i osi czasu – Niestandardowe szablony wyglądu – Import/eksport do/z Excel i Wrike Profesjonaliści tworzący dopracowane osie czasu i wizualizacje w formie wykresów Gantt na potrzeby prezentacji Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 149 USD rocznie Gantt online – Nie wymaga rejestracji ani instalacji – Dostęp przez przeglądarkę – Widoki projektów i zasobów – Pliki Gantt do pobrania Każdy, kto potrzebuje szybkiego i lekkiego sposobu na tworzenie wykresów Gantt online Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 5 USD miesięcznie GanttPRO – Kreator diagramów Gantta z funkcją „przeciągnij i upuść” oraz obsługą zależności – Zarządzanie zasobami i obciążeniem pracą – Współpraca zespołowa z komentarzami i wzmiankami – Różne widoki projektów Zespoły zarządzające złożonymi osiami czasu i obciążeniem zespołu Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie. ProjectManager – Pulpity projektowe działające w czasie rzeczywistym – Widok Gantta z zadaniami oznaczonymi kolorami i zależnościami – Scentralizowane pliki projektowe i komunikacja – Śledzenie statusu na żywo Zespoły, które potrzebują widoczności w projekcie i raportowania w czasie rzeczywistym Ceny planów płatnych zaczynają się od 13 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Smartsheet – Interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny z widokiem Gantta – Zarządzanie portfolio wielu projektów – Powiadomienia, automatyzacje i udostępnianie plików – Wbudowana AI do autouzupełniania i formuł Użytkownicy arkuszy kalkulacyjnych, którzy potrzebują funkcji współpracy przy tworzeniu wykresów Gantt Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 9 USD miesięcznie Toggl Plan – Wizualne planowanie z osiami czasu typu „przeciągnij i upuść” – Zintegrowane śledzenie czasu pracy za pomocą Toggl Track – Opcje publicznego udostępniania – Łatwe planowanie zasobów Freelancerzy i małe zespoły zarządzające projektami, w których czas ma kluczowe znaczenie Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 9 USD miesięcznie Instagantt – Szybkie tworzenie diagramów Gantta metodą „przeciągnij i upuść” – Widoki obejmują Kanban, obciążenie pracą i inne – Filtry zadań, przypisania i tagi priorytetów – Natywna integracja z Asana Użytkownicy, którzy chcą szybko wizualizować projekty przy minimalnych ustawieniach Ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD miesięcznie Monday – Konfigurowalne wykresy Gantta i pulpity nawigacyjne – Ponad 30 widżetów i automatyzacje oparte na AI – Różne widoki: Gantt, oś czasu, Kanban – Zintegrowane zarządzanie zadaniami i zespołami Zespoły, które potrzebują elastycznych, wizualnych wykresów Gantta jako uzupełnienia narzędzi do zarządzania projektami Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD miesięcznie za licencję

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

10 najlepszych darmowych programów do tworzenia wykresów Gantta

Zapnijcie pasy, bo zamierzam ocenić każde z tych dziesięciu darmowych programów do tworzenia wykresów Gantt, abyście mogli podjąć świadomą decyzję, który z nich wybrać.

1. ClickUp ( Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta)

Wizualizuj postęp wszystkich zadań, korzystając z widoków takich jak wykresy Gantt w ClickUp

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, to w pełni funkcjonalne narzędzie do zarządzania projektami, a imponujące wykresy Gantta to tylko jedna z wielu jego funkcji.

Funkcja wykresu Gantta w ClickUp zmienia sposób planowania projektów dzięki dynamicznej osi czasu. Pozwala ona w łatwy sposób planować zadania, monitorować postępy i zarządzać terminami — wszystko w jednym intuicyjnym widoku.

Dzięki wykresom Gantta w ClickUp możesz wizualizować cały projekt na pierwszy rzut oka. Przeciągaj i upuszczaj zadania, aby dostosować harmonogramy, ustaw zależności, aby uniknąć wąskich gardeł, i przypisuj priorytety, aby zapewnić, że Twój zespół skupia się na tym, co najważniejsze. Interaktywna oś czasu ułatwia identyfikację potencjalnych opóźnień i realokację zasobów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twoje projekty przebiegają zgodnie z planem.

Free Plan ClickUp jest bardzo bogaty i oferuje do 60 wykresów Gantta — to więcej niż wystarczająca liczba dla większości małych zespołów i start-upów. Dla rozwijających się zespołów Unlimited Plan odblokowuje nieograniczoną liczbę wykresów Gantta, dzięki czemu ClickUp jest skalowalnym rozwiązaniem dla firm każdej wielkości.

Asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, potrafi generować wykresy Gantta na podstawie prostych podpowiedzi, optymalizować harmonogramy zadań, identyfikować ścieżki krytyczne oraz automatycznie zarządzać alokacją zasobów.

Bardzo podoba mi się to, że mogę po prostu narysować powiązania między zadaniami (patrz ilustracja). Mogę również zdefiniować ścieżki krytyczne i uwzględnić wolny czas, aby projekt przebiegał płynnie.

Zdefiniuj ścieżki krytyczne w ClickUp w widoku wykresu Gantt

Podoba mi się to, że mogę oznaczyć zadania kolorami, dzięki czemu na pierwszy rzut oka wiem, co jest w trakcie realizacji, co jest pilne, jakie są terminy, kto jest właścicielem zadań i wszystkie inne najdrobniejsze szczegóły. Widok kaskadowy przedstawia chronologiczną oś czasu projektu, a paski postępu pomagają mierzyć stopień zaawansowania.

Co więcej, ClickUp oferuje bogatą bibliotekę szablonów wykresów Gantt do różnych zastosowań i przypadków użycia. Możesz skorzystać z szablonu ClickUp Simple Gantt Chart do zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania. Jest on gotowy do użycia, w pełni konfigurowalny i pozwala uzyskać szerokie spojrzenie na projekt, dostrzec zależności oraz przewidzieć przeszkody, zanim się pojawią.

Zyskaj ogólny przegląd projektu, wizualizuj zależności i wyprzedź przeszkody dzięki prostemu szablonowi wykresu Gantta w ClickUp

Ale teraz nadchodzi jedna z moich ulubionych części: przekształcanie danych w wykresy Gantta za pomocą zaledwie kilku kliknięć! W ClickUp wykresy Gantta są rodzajem widoku. Zasadniczo więc, niezależnie od tego, czy szczegóły projektu są w formie listy, tabeli, czy nawet kalendarza, możesz je przekształcić w widok wykresu Gantta za pomocą kilku kliknięć. W mgnieniu oka otrzymasz kompleksowy wykres Gantta — natychmiastowy plan działania dla realizacji projektu!

Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem projektami i nie możesz się zdecydować, czy do swoich projektów lepiej wybrać widok Gantta, czy widok osi czasu, obejrzyj nasze wideo porównujące wykresy Gantta z widokiem osi czasu!

Najlepsze funkcje ClickUp

różnych widokach — wykresach Gantt, osiach czasu, listach, kalendarzach, Wizualizuj swój projekt w— wykresach Gantt, osiach czasu, listach, kalendarzach, tablicach Kanban ClickUp i nie tylko

Zdefiniuj i połącz zależności między zadaniami oraz automatycznie zaplanuj zadania w całym łańcuchu w mgnieniu oka

Aktualizuj status zadania za pomocą prostej funkcji „przeciągnij i upuść”; definiuj również niestandardowe statusy zadań zgodnie z potrzebami projektu

Zarządzaj swoim projektem w dynamiczny sposób dzięki planowaniu zadań, śledzeniu postępów , identyfikowaniu wąskich gardeł, zarządzaniu terminami i nie tylko dzięki ClickUp Project Time-Tracking

Scentralizuj wszystkie informacje w praktycznej hierarchii obejmującej przestrzenie, projekty, listy, zadania i podzadania oraz dodaj pola niestandardowe, aby uzyskać szczegółowe dane

Współpracuj ze swoim zespołem, korzystając z komentarzy, czatu, @wzmianek itp.

Używaj etykiet i priorytetów, aby wyróżnić zadania o wysokiej wartości, dużym znaczeniu lub pilne, a następnie sortuj je jednym kliknięciem dzięki ClickUp Task Priorities

zintegrowanego asystenta AI , który automatyzuje zadania, pozwala wyszukiwać dowolne informacje w ekosystemie ClickUp w ciągu kilku sekund i oferuje wiele innych funkcji. Oszczędzaj czas i wysiłek, korzystając z ClickUp Brain , który automatyzuje zadania, pozwala wyszukiwać dowolne informacje w ekosystemie ClickUp w ciągu kilku sekund i oferuje wiele innych funkcji.

Śledź i udostępniaj postępy z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami dzięki konfigurowalnym z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp , które aktualizują się w czasie rzeczywistym

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się może być stroma, ponieważ ClickUp to w pełni funkcjonalne oprogramowanie do zarządzania projektami

Aplikacja mobilna jest wciąż w pracy w toku i nie osiągnęła jeszcze takiego poziomu dopracowania jak wersja internetowa

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (ponad 9400 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Użytkownik G2 mówi

ClickUp oferuje wysoce konfigurowalny obszar roboczy, który pomaga naszemu zespołowi zarządzać zadaniami, projektami i osiami czasu w jednym miejscu. Możliwość przełączania się między widokami (lista, tablica, wykres Gantt itp.) ułatwia dostosowanie środowiska pracy do stylu pracy każdego członka zespołu. Automatyzacje, zadania cykliczne oraz integracje z innymi narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive, są szczególnie przydatne w utrzymaniu synchronizacji i wydajności wszystkich działań.

🎯 Wypróbuj to: Podczas tworzenia wykresu Gantta oznaczaj zadania kolorami według priorytetu lub statusu. Dzięki temu Ty (i Twój zespół) od razu zobaczycie, na jakim etapie są prace.

2. GanttProject (Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta typu open source)

za pośrednictwem GanttProject

Uwielbiam promować rozwiązania open source, dlatego z przyjemnością pracuję z GanttProject. To darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta istnieje już od ponad dwóch dekad i zapewnia całkowitą przejrzystość dzięki aktualizowanej dokumentacji. Jest ono dystrybuowane na licencji GPL3, co oznacza, że można pobrać, modyfikować i rozpowszechniać kod źródłowy. Ta możliwość dostosowania sprawia, że GanttProject jest opłacalną inwestycją dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardzo podoba mi się również prosty i retro interfejs użytkownika, który ułatwia tworzenie wykresów Gantt, przydzielanie zasobów i obliczanie kosztów projektu. Rozumiem jednak, że dla niektórych może to być zniechęcające, zwłaszcza jeśli szukają Państwo czegoś bardziej nowoczesnego i intuicyjnego.

Najlepsze funkcje GanttProject

Uzyskaj bezpłatny dostęp do oprogramowania, kodu źródłowego i bibliotek

Wdrażaj w chmurze dzięki GanttProject Cloud, płacąc tylko za rzeczywiste wykorzystanie

Dodaj zadania i kamienie milowe do wykresu Gantta oraz zdefiniuj zależności

Porównujcie postępy i dokonujcie bezpośrednich porównań z wartościami bazowymi, aby zidentyfikować odchylenia

Odczytuj i zapisuj pliki programu Microsoft Project oraz eksportuj je w wielu formatach

Limity programu GanttProject

Najlepiej sprawdza się do podstawowych zastosowań; nie można przeprowadzać złożonych analiz

Interfejs użytkownika jest nieporęczny i przestarzały (nie można tego winić; ma ponad 20 lat!)

Ceny GanttProject

Free

Dobrowolne wpłaty już od 5 dolarów

GanttProject w chmurze działa w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem, gdzie jeden punkt kredytowy kosztuje 1 EUR

Oceny i recenzje GanttProject

G2 : 4,3/5,0 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,2/5,0 (ponad 150 recenzji)

Co użytkownicy mówią o GanttProject

Użytkownik G2 mówi

Dzięki prostocie obsługi łatwo jest mi tworzyć harmonogramy i prowadzić śledzenie ich realizacji.

🔎 Krótka wskazówka: Widoki Gantta są najbardziej pomocne, gdy nie są przeładowane. Zacznij od prostych rozwiązań: najpierw zaznacz kluczowe kamienie milowe i zależności, a następnie rozbudowuj projekt na tej podstawie.

3. Office Oś czasu Online (Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta dla ekosystemu Microsoft PowerPoint)

za pośrednictwem Office Oś czasu

Jako osoba, która praktycznie dorastała, korzystając z produktów Microsoftu, cenię sobie znajomość interfejsu, jaką oferuje Office Timeline Online. Korzystałem z tego dodatku do programu PowerPoint do szybkiego przygotowywania osi czasu i wykresów Gantta na potrzeby prezentacji. Pozwoliło mi to zaoszczędzić czas, a jednocześnie stworzyć atrakcyjne wizualnie materiały do moich projektów. Odkryłem również, że można go używać z programami Microsoft Excel, Wrike i Smartsheet do importowania i eksportowania zestawów danych.

Interfejs użytkownika jest dość prosty i szybko można się z nim zapoznać. Dodatkowo, aby rozpocząć pracę, można skorzystać z biblioteki podstawowych szablonów projektów w formie wykresów Gantta. Chociaż sprawdziło się to dobrze w moim sporadycznym, jednorazowym użytkowaniu, mój zespół napotkał problemy podczas pracy nad złożonymi projektami. Dlatego poleciłbym to rozwiązanie głównie do podstawowych zastosowań.

Najlepsze funkcje Office Oś czasu Online

Przekształcaj zestawy danych i informacje z programów PowerPoint, Excel itp. w atrakcyjne wizualnie i estetyczne wykresy Gantta oraz osie czasu

Zainstaluj jako dodatek do programu Microsoft PowerPoint, aby zapewnić płynną integrację i natywny dostęp

Elementy projektu, które można dostosować, takie jak strzałki, linie, symbole itp., zapewniają bardziej spersonalizowane doświadczenie

Limity programu Office Timeline Online

Działa wyłącznie jako narzędzie do tworzenia wykresów Gantta, co ogranicza jego przydatność w porównaniu z wysoką ceną

Dodatek do programu PowerPoint nie posiada funkcji współpracy

Zarządzanie wykresami Gantta staje się trudne, gdy projekt nie mieści się na jednej stronie programu PowerPoint

Ceny Office Timeline Online

Free

Zalety: Licencja roczna za 149 USD

Pro+: 199 USD za roczną licencję

Oceny i recenzje Office Oś czasu Online

G2 : 4,3/5,0 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 30 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Office Oś Czasu Online

Użytkownik G2 mówi

Jest niezwykle łatwe w obsłudze, a dzięki prostej integracji z Smartsheet, Project i kilkoma innymi programami importowanie danych jest dziecinnie proste.

📅 Wskazówka dotycząca cyklu pracy: Zamiast ręcznie aktualizować osie czasu, poszukaj narzędzi do tworzenia wykresów Gantt, które automatycznie dostosowują terminy zadań w przypadku zmian w zależnościach. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas wprowadzania zmian w projekcie.

4. Online Gantt (Najlepsze oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta online, dostępne z dowolnego miejsca przez Internet)

za pośrednictwem Online Gantt

Jeśli chcesz tworzyć wykresy Gantt w przeglądarce bez rejestracji i pobierania czegokolwiek, to Online Gantt jest doskonałym wyborem. Korzystałem z niego w sytuacjach, gdy nie miałem dostępu do innych narzędzi i musiałem pracować z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Gdy byłem zadowolony z mojego wykresu Gantta, pobierałem go w formacie .gantt, aby zaimportować go do innego urządzenia, przeglądarki, a nawet innych kompatybilnych narzędzi do tworzenia wykresów Gantta. To całkiem płynne doświadczenie.

Ponadto Online Gantt oferuje również wersję chmurową oprogramowania do tworzenia wykresów Gantt, z której można korzystać w celu tworzenia połączeń między zespołami pracującymi zdalnie za niewielką opłatą.

Najlepsze funkcje diagramów Gantt online

Wizualizuj swoje zadania w widoku projektu i widoku zasobów

Eksportuj swoje wykresy Gantta, aby osadzić je w prezentacjach, raportach lub innych narzędziach do zarządzania projektami

Ciesz się płynnym działaniem dzięki prostemu interfejsowi użytkownika

Limity wykresów Gantt online

Oferuje limit przepustowości pobierania

Możliwości niestandardowego dostosowania są ograniczone

Nie można aktualizować zależności bez użycia przycisku edycji

Nie można przypisywać różnych kolorów do różnych zadań

Ceny wykresów Gantt online

Free (aplikacja przeglądarkowa)

Wykres Gantta online w chmurze: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje internetowych programów do tworzenia wykresów Gantta

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Online Gantt

Użytkownik G2 mówi

Dzięki łatwej obsłudze, płynnemu działaniu i możliwościom płynnego dostępu online to narzędzie do tworzenia wykresów Gantt jest najlepszym oprogramowaniem do generowania wykresów Gantt bez konieczności instalacji.

🔁 Szczera rozmowa: Jeśli Twój zespół ciągle zmienia harmonogram zadań lub nie dotrzymuje terminów, być może nadszedł czas, aby przemyśleć układ wykresu Gantt. Spróbuj wprowadzić krótsze etapy z wyraźniejszymi kamieniami milowymi — to działa cuda.

5. GanttPRO (Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta do optymalizacji zasobów)

za pośrednictwem GanttPRO

Podobnie jak ClickUp, GanttPRO to oprogramowanie do zarządzania projektami wyposażone w narzędzia do tworzenia wykresów Gantta. Jednak ClickUp oferuje bezpłatny plan, podczas gdy GanttPRO jest narzędziem płatnym. Może to być sporym rozczarowaniem, jeśli szukasz programu do tworzenia wykresów Gantta do użytku osobistego (np. do badań) lub dla swojej małej firmy lub startupu.

Pomijając to, GanttPRO wyróżnia się tym, że umożliwia kierownikom projektów zarządzanie wieloma zasobami. Oferuje ogólny widok projektu, dzięki czemu można wizualizować obciążenie pracą zespołu, harmonogramy, możliwości itp. oraz optymalizować zasoby. Uważam, że jest to pomocne w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu wśród zespołów i utrzymaniu wysokiego morale. Jednak mój zespół miał problemy z personalizacją, płynnością projektowania i układami. Jeśli więc szukasz czegoś, co możesz dostosować do swoich potrzeb, GanttPRO może nie być dla Ciebie.

📮ClickUp Insight: Typowy pracownik wiedzy musi nawiązać kontakt średnio z 6 osobami, aby wykonać swoją pracę. Oznacza to codzienne kontaktowanie się z 6 kluczowymi osobami w celu zebrania niezbędnego kontekstu, uzgodnienia priorytetów i posunięcia projektów do przodu. To prawdziwa walka — ciągłe działania następcze, zamieszanie związane z wersjami i „czarne dziury” w widoczności osłabiają wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, wyposażona w funkcję Connected Search i AI Knowledge Manager, rozwiązuje ten problem, zapewniając natychmiastowy dostęp do kontekstu na wyciągnięcie ręki.

Najlepsze funkcje GanttPRO

Twórz atrakcyjne wizualnie wykresy Gantta, aby prowadzić śledzenie zadań, terminów, zależności, osób przypisanych itp.

Wyświetlaj swój projekt w widoku siatki, Tablicy, listy i portfolio

Połącz zadania na podstawie zależności, aby zablokować czasy realizacji zadań zależnych i opóźnienia zadań zależnych

Współpracuj z zespołami pracującymi zdalnie dzięki synchronizacji danych w czasie rzeczywistym, udostępnianiu plików, komentarzom i wzmiankom oraz powiadomieniom

Zarządzaj zasobami w sposób dynamiczny dzięki dziennikom działań, szczegółowym informacjom o zespole, przeglądowi obciążenia pracą i nie tylko

Limity GanttPRO

Początkowa nauka obsługi może być trudna dla osób, które nie znają zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami

Brak opcji personalizacji limituje możliwości zarządzania projektami

Ceny GanttPRO

Basic: 9,99 USD/miesiąc

Pro: 15,99 USD/miesiąc

Business: 24,99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GanttPRO

G2 : 4,8/5,0 (ponad 490 recenzji)

Capterra: 4,8/5,0 (ponad 480 recenzji)

Co użytkownicy mówią o GanttPRO

Użytkownik G2 mówi

Interfejs jest niezwykle intuicyjny, nawet dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w korzystaniu z narzędzi do zarządzania projektami.

🧠 Czy wiesz, że...? Wykresy Gantta służą nie tylko do tworzenia osi czasu. Można je również wykorzystać do wizualizacji planów rekrutacyjnych, kalendarzy zawartości oraz przepływów wdrażania nowych klientów.

6. ProjectManager (Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantt, zapewniające wgląd w dane w czasie rzeczywistym)

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z wykresami Gantta, polecam zacząć od ProjectManager. To jedno z tych narzędzi do zarządzania projektami, które dobrze radzą sobie z wykresami Gantta. Posiada przyjazny dla użytkownika i intuicyjny pulpit nawigacyjny, który ułatwia tworzenie wykresów Gantta. Możesz definiować zależności w wykresach Gantta, uzyskać przegląd statusu projektu, ocenić kondycję projektu i skorygować kurs, generować raporty i wiele więcej.

Jednak ProjectManager nie oferuje wersji darmowej ani planu freemium. Dlatego inwestycja finansowa może zniechęcać osoby dysponujące ograniczonym budżetem.

Najlepsze funkcje ProjectManager

Zaplanuj swój projekt online za pomocą interaktywnych i estetycznych wykresów Gantta

Zorganizuj wszystkie szczegóły związane z projektem w jednej lokalizacji

Widok zależności między zadaniami, kamieni milowych, statusu projektu, ścieżki krytycznej itp. na jednej platformie

Planuj zadania za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” oraz oznaczaj je kolorami

Współpracuj ze swoim zespołem dzięki udostępnianiu plików, komentowaniu i automatycznym powiadomieniom

Limity programu ProjectManager

Integracja z aplikacjami i usługami innych firm jest skomplikowana i ma limit

Funkcja raportowania oferuje ograniczone możliwości dostosowania

Ceny ProjectManager

Teams: 13 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business: 24 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ProjectManager

G2 : 4,4/5,0 (93 recenzje)

Capterra: 4,1/5 (338 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ProjectManager

Użytkownik G2 mówi

Oferowane funkcje są dobrze przemyślane i nie wymagają niestandardowego dostosowywania.

💡 Porada eksperta: Korzystając z zależności w wykresie Gantt, pamiętaj o uwzględnieniu czasu buforowego między zadaniami. Ten zapas czasu może pomóc uniknąć opóźnień w ostatniej chwili, gdy projekty stają się skomplikowane.

7. Smartsheet (Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantt z funkcją arkusza kalkulacyjnego)

Zazwyczaj używam Smartsheet, aby wypełnić lukę między oprogramowaniem do zarządzania projektami a arkuszami kalkulacyjnymi. Dzięki Smartsheet można łatwo przełączać się między arkuszami kalkulacyjnymi a wykresami Gantta. Można importować istniejące dane z arkuszy kalkulacyjnych i przekształcać je w wizualne wykresy Gantta z informacjami oznaczonymi kolorami, zależnościami między zadaniami, czasem trwania itp.

Z drugiej strony można eksportować dane z wykresów Gantta z powrotem do arkuszy kalkulacyjnych w celu szybkiej analizy lub przetwarzania danych. Pozwala to wykorzystać zalety zarówno wykresów Gantta, jak i arkuszy kalkulacyjnych do planowania i realizacji projektów opartych na danych.

Moim jedynym zastrzeżeniem wobec Smartsheet jest to, że funkcja AI wciąż jest w pracy w toku. Biorąc pod uwagę, że asystenci AI są raczej koniecznością niż miłym dodatkiem, Smartsheet nieco się spóźnił.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Automatyczne wypełnianie formuł lub tekstu w komórkach arkusza kalkulacyjnego za pomocą AI Smartsheet

Koordynuj działania zespołu dzięki udostępnianiu plików, alertom i powiadomieniom, wątkom rozmów oraz weryfikacji dokumentów

Pracuj nad wieloma projektami, korzystając z funkcji zarządzania portfelem, które pozwalają kontrolować budżety, ryzyko i zasoby

Twórz i śledź ścieżki krytyczne, aby zarządzać zależnościami zadań, alokacją zasobów i obciążeniem pracą

Ograniczenia Smartsheet

W jednym pliku można używać tylko jednego arkusza kalkulacyjnego

Pojemność przechowywania danych w wierszach i kolumnach ma limit

Ceny Smartsheet

Free

Zalety: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 32 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Smartsheet

G2 : 4,4/5,0 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5. 0 (ponad 3200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Smartsheet

Użytkownik G2 mówi

Podoba mi się, że można przeglądać historię wpisów, dodawać komentarze, zdjęcia, pliki itp. Wykorzystuje te same formuły co Excel

8. Toggl Plan (Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantt z funkcją śledzenia czasu)

za pośrednictwem Toggl Plan

Toggl Plan przedstawia wizualny obraz projektu, dzięki czemu wszyscy wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze mają ten sam obraz sytuacji. Korzystałem z połączenia Toggl Plan i Toggl Track, aby tworzyć proste wykresy Gantta z funkcjami śledzenia czasu. Pomaga to wizualizować osie czasu projektów, śledzić czas poświęcony na każde zadanie, optymalizować alokację zasobów i wiele więcej.

Takie dane z poprzednich projektów pomagają również oszacować, ile czasu zajmą podobne projekty, zadania lub działania w przyszłości. Ta zdolność przewidywania poprawiła moją umiejętność szacowania osi czasu, budżetów i obciążenia.

Szkoda tylko, że nie oferuje tego „czegoś ekstra”, co mają inne narzędzia do tworzenia wykresów Gantt z tej listy. Nie jest to tak naprawdę zarzut, bo spełnia swoje zadanie, ale skoro mamy tak duży wybór, możemy sobie pozwolić na wybredność, prawda?

Najlepsze funkcje Toggl Plan

Śledź wykorzystanie czasu przez zespół, przydzielone zadania, status zadań, osie czasu i inne kluczowe szczegóły

Zbierz różne zespoły i interesariuszy w jednej lokalizacji i bądź na bieżąco z postępami projektu

Planuj zadania i zasoby, aby zminimalizować konflikty i rywalizację

Generuj linki do wersji tylko do odczytu, które można udostępniać publicznie zewnętrznym interesariuszom

Zautomatyzuj powtarzające się zadania, aby wyeliminować ręczną i zbędną pracę

Limity Toggl Plan

Aplikacja mobilna nie jest tak wszechstronna jak aplikacja internetowa (brakuje w niej wielu narzędzi)

Ograniczona integracja z aplikacjami innych producentów

Dodawanie nowych osób i przydzielanie zadań wielu użytkownikom to uciążliwe zadanie

Ceny Toggl Plan

Teams: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Toggl Plan

G2 : 4,3/5,0 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 110 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Toggl Plan

Użytkownik G2 mówi

Funkcje współpracy w Toggl Plan pozwalają nam szybko zaangażować wszystkich członków zespołu, dzięki czemu mogą oni z łatwością dodawać zadania.

📋 Wskazówka dotycząca szablonów: Chcesz pominąć ustawienia? Skorzystaj z gotowego szablonu wykresu Gantt do wprowadzania produktów na rynek, kampanii lub sprintów programistycznych. Wystarczy wpisać swoje informacje i gotowe.

9. Instagantt (Najlepsze oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantt do wizualizacji projektów)

Instagantt pozostaje wierny swojej nazwie — to narzędzie do tworzenia wykresów Gantt przygotowuje je w mgnieniu oka. To moje ulubione rozwiązanie do szybkiego i łatwego tworzenia diagramów Gantta. Posiada intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs z prostą funkcją „przeciągnij i upuść”, co zmniejsza obciążenie poznawcze związane z korzystaniem z aplikacji. To, w połączeniu z jego szybkością działania, pozwala stworzyć przejrzystą wizualną reprezentację planów projektowych w zaledwie kilka minut.

Instagantt posiada asystenta AI, który w ciągu kilku sekund może wygenerować kompletny wykres Gantta — zadania, osie czasu, zależności.

Ze względu na ograniczone możliwości (w porównaniu z pełnoprawnym oprogramowaniem do zarządzania projektami) używam go głównie na etapie planowania i burzy mózgów. Gdy mam już gotowe proste wykresy Gantta, importuję je do innych narzędzi w celu dalszego dopracowania i współpracy. Oczywiście, jeśli nie chcesz przechodzić przez te wszystkie etapy, możesz zamiast tego wybrać coś bardziej kompleksowego.

Najlepsze funkcje Instagantt

Wyświetlaj projekty poza widokiem Gantta — widoki tabeli, tablicy Kanban, widok obciążenia pracą i projektu

Zorganizuj swój projekt i jego zasoby w logiczny sposób, korzystając z Workbooks

Miej wszystko pod kontrolą dzięki funkcjom zarządzania zadaniami, takim jak tworzenie, przydzielanie, filtrowanie, sortowanie, ustalanie priorytetów itp.

Komunikuj się ze swoim zespołem za pomocą Skrzynki odbiorczej, komentarzy i innych funkcji

Skonfiguruj swoje wykresy Gantta dzięki importowi plików CSV i natywnej integracji z Asana

Limity programu Instagantt

Zagracony interfejs użytkownika ogranicza użyteczność narzędzia do tworzenia wykresów Gantt

Oferuje wyłącznie wsparcie dla dostępu użytkowników na skrypt

Ceny Instagantt

Instagantt Standalone:

Plan indywidualny: 12 USD/miesiąc

Team Plan: 24 USD/miesiąc

Instagantt Asana:

Plan indywidualny: 12 USD/miesiąc

Team Plan: 24 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Instagantt

G2 : 4,4/5,0 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,3/5,0 (ponad 430 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Instagantt

Użytkownik G2 mówi

Instagantt to świetne narzędzie oferujące zaawansowane funkcje wykresu Gantt, takie jak linie bazowe, opcja widoku/ukrywania podzadań, zachowywanie odstępów czasowych między zadaniami oraz opcja Zoom.

🧩 Wskazówka projektowa: Pracujesz z zespołami zdalnymi? Upewnij się, że Twój wykres Gantta obsługuje współpracę w czasie rzeczywistym, abyś nie stracił orientacji w postępach prac w różnych strefach czasowych.

10. Monday (Najlepsze oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantt niestandardowych z możliwością dostosowania do konkretnych zastosowań)

Monday to darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami przeznaczone do użytku osobistego. Nie tylko oferuje imponujące możliwości w zakresie zarządzania projektami, ale również pozwala dostosować wykresy Gantta do moich konkretnych potrzeb, co jest naprawdę imponujące.

Pozwala mi to dostosować wyświetlane kolumny, dzięki czemu mogę skupić się na bardziej istotnych aspektach szczegółów projektu. Ponadto mogę rozszerzyć widok z samego wykresu Gantta na widoki obciążenia pracą i zasobów. Czasami przeciwdziała to zmęczeniu planowaniem lub ujawnia nieefektywności, które mogły wkradnąć się do projektu. Jego funkcje oparte na AI, w tym analizator projektów i wykrywanie ryzyka w portfolio w czasie rzeczywistym, są zintegrowane z funkcjonalnością wykresu Gantta i cyklu pracy.

Jedynym poważnym problemem, z jakim miałem do czynienia podczas pracy w poniedziałek, były opłaty teleskopowe. Platforma bardzo dobrze skalowała się wraz z rozwojem mojego zespołu, ale koszty osiągnęły niemożliwy do utrzymania poziom praktycznie w mgnieniu oka!

Najlepsze funkcje Monday

Zautomatyzuj procesy przy pomocy Monday AI, asystenta opartego na AI

Dostosuj swoje wykresy Gantta dzięki ponad 30 widżetom niestandardowym, które pozwalają dostosować interfejs do własnych potrzeb

Wbuduj funkcje zarządzania projektami w swoje wykresy Gantta

Przeglądaj swój projekt w różnych trybach wykraczających poza wykresy Gantt, takich jak listy, tablice Kanban itp.

Dostosuj cele i strategie do zarządzania zadaniami i zasobami, aby zapewnić powodzenie projektu

Limitacje programu Monday

W miarę rozwoju projektu koszty rosną

Bezpłatna wersja tego narzędzia do zarządzania projektami ma ograniczoną funkcjonalność.

Ceny w poniedziałek

Dla 3 do 49 licencji:

Free: 0 USD za 2 licencje

Basic: 12 USD miesięcznie za licencję

Standard: 14 USD miesięcznie za licencję

Zalety: 24 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje z Monday

G2 : 4,7/5,0 (ponad 10 680 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 4740 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Monday

Użytkownik G2 mówi

Monday.com oferuje wizualne pulpity nawigacyjne, które zapewniają przejrzysty przegląd zadań, terminów i postępów, gwarantując wszystkim spójność działań.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta?

Oceniliśmy dostępne opcje pod kątem wielu parametrów, aby uzasadnić, dlaczego znalazły się one na tej liście. Rozważając je, zadaj sobie następujące pytania:

Funkcje : Jakich funkcji oczekujesz od oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta? Czy potrzebujesz podstawowych funkcji, takich jak tworzenie wykresów metodą „przeciągnij i upuść”, czy też bardziej zaawansowanych, takich jak identyfikacja ścieżki krytycznej, : Jakich funkcji oczekujesz od oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta? Czy potrzebujesz podstawowych funkcji, takich jak tworzenie wykresów metodą „przeciągnij i upuść”, czy też bardziej zaawansowanych, takich jak identyfikacja ścieżki krytycznej, alokacja zasobów lub zarządzanie zadaniami?

Łatwość obsługi : Kto będzie korzystał z narzędzia do tworzenia wykresów Gantta? Ile szkoleń, wdrożeń i wsparcia będą potrzebować?

Integracje : Czy oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantt może zintegrować się z istniejącym środowiskiem technologicznym?

Kompatybilność : Czy narzędzie do tworzenia wykresów Gantt jest kompatybilne z innymi narzędziami, takimi jak time tracker lub oprogramowanie do zarządzania projektami?

Współpraca : Czy będziesz korzystać z narzędzia samodzielnie, czy też będzie nad nim pracował zespół (lub zespoły)? Czy członkowie zespołu będą pracować w tym samym miejscu, czy zdalnie?

Dostosowywanie : Czy chcesz mieć możliwość dowolnego dostosowywania wykresu Gantta? Na przykład w celu zaznaczenia priorytetów lub pilności?

Budżet : Jaki jest Twój budżet na narzędzie do tworzenia wykresów Gantta? Czy zamierzasz dokonać jednorazowej inwestycji, czy też opłacać subskrypcję?

Raportowanie : Jakich funkcji analizy danych i raportowania oczekujesz od wykresu Gantta? Czy potrzebujesz pulpitów nawigacyjnych działających w czasie rzeczywistym, czy też Twój zespół generuje okresowo statyczne raporty?

Dostępność mobilna: Czy potrzebujesz dostępu do narzędzia na telefonie, gdy jesteś w drodze?

⚙️ Zwiększenie wydajności: Podziel duże zadania na podzadania na swoim wykresie Gantta. Mniejsze części są łatwiejsze do śledzenia, łatwiejsze do przydzielania i znacznie mniej przytłaczające.

Korzyści wynikające z korzystania z darmowych programów do tworzenia wykresów Gantta

Oto kilka powodów, dla których programy do tworzenia wykresów Gantta zajmują tak wysokie miejsce na mojej liście niezbędnych narzędzi funkcjonalnych:

Wizualizacja projektu : Programy do tworzenia wykresów Gantta wizualizują : Programy do tworzenia wykresów Gantta wizualizują osie czasu projektu i odpowiadający mu plan działania. Dzięki temu otrzymujemy pełny obraz projektu oraz jego różnych elementów funkcjonalnych i zmiennych. Obejmuje to harmonogramy projektu, zadania, zależności, priorytety, interesariuszy itp. Kierownicy projektów uważają za niezwykle pomocną możliwość uzyskania kompleksowego widoku każdego projektu

Lepsza współpraca : narzędzia do tworzenia wykresów Gantta nie są przeznaczone wyłącznie dla kierowników projektów — przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym! Członkowie zespołu mogą zobaczyć przypisane lub oczekujące zadania oraz ich wpływ na : narzędzia do tworzenia wykresów Gantta nie są przeznaczone wyłącznie dla kierowników projektów — przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym! Członkowie zespołu mogą zobaczyć przypisane lub oczekujące zadania oraz ich wpływ na wyniki projektu . Pomaga to budować poczucie pracy zespołowej i współpracy. Podobnie klienci mogą śledzić postęp projektu — mam tu na myśli naprawdę wszystkich interesariuszy. Wynikające z tego wspólne zrozumienie pracy, pokazujące, jak indywidualny wkład łączy się z nadrzędnymi celami, zbliża wszystkich do siebie

Bardziej precyzyjne planowanie : Narzędzia do tworzenia wykresów Gantta zapewniają widok ogólny na projekt, zadania, kamienie milowe, osie czasu i cykl pracy. Pomaga to kierownikom projektów śledzić zależności między zadaniami i terminy. Wskazują one również wszelkie nieefektywności proceduralne lub operacyjne oraz punkty, w których może dojść do spadku wydajności, które mogłyby opóźnić projekt. Możesz opracować bardziej realistyczny i wydajny harmonogram, obserwując, jak te elementy składowe do siebie pasują.

Efektywne zarządzanie zasobami : Dzięki narzędziom do tworzenia wykresów Gantta kierownicy projektów mogą strategicznie przydzielać zasoby. Pokazują one obciążenie pracą każdego zespołu lub osoby, dzięki czemu można upewnić się, że żaden pracownik nie jest przeciążony ani niedostatecznie wykorzystywany. To samo dotyczy zasobów takich jak oprogramowanie, aplikacje, urządzenia, maszyny itp.! Takie proaktywne zarządzanie pomaga wydobyć to, co najlepsze z ludzi, procesów i technologii

Zwiększona wydajność : Wykresy Gantta pozwalają wszystkim zgryźć się co do : Wykresy Gantta pozwalają wszystkim zgryźć się co do celów projektu . Pomagają również w zarządzaniu zasobami oraz zwiększają zaangażowanie pracowników i ogólną wydajność. To sytuacja, w której wszyscy wygrywają, biorąc pod uwagę, że wynikający postęp dodatkowo zmotywuje zespoły — nazywam to pozytywnym cyklem sprzężenia zwrotnego, który nieustannie przynosi korzyści

Proaktywne zarządzanie ryzykiem: Szczegółowa widoczność w projekcie pozwala kierownikom projektów identyfikować problemy, w niektórych przypadkach proaktywnie. Posiadanie takiego ogólnego widoku na potencjalne zagrożenia przygotowuje do zarządzania ryzykiem i jego ograniczania. Takie prewencyjne podejście pozwala uniknąć opóźnień lub awarii w późniejszym etapie i utrzymać projekt na właściwym torze

🚀 Siła planowania: Dodaj kamienie milowe do swojego wykresu Gantta, aby świętować małe sukcesy i prowadzić śledzenie najważniejszych momentów projektu. Dzięki temu wszyscy będą zmotywowani i zgrani.

Typowe zastosowania wykresów Gantt

Zanim zakończymy, chciałbym udostępnić Państwu kilka praktycznych zastosowań i przykładów wykorzystania wykresów Gantta, aby zapewnić Państwu większą przejrzystość. Oto kilka przykładów wykorzystania wykresów Gantta w konkretnych sytuacjach:

Planowanie projektu : Stwórz realistyczną i praktyczną oś czasu dla projektu. Wykresy Gantt zapewniają przejrzystość harmonogramu projektu, zadań i zależności, dzięki czemu możesz osiągać wyniki w wyznaczonych terminach : Stwórz realistyczną i praktyczną oś czasu dla projektu. Wykresy Gantt zapewniają przejrzystość harmonogramu projektu, zadań i zależności, dzięki czemu możesz osiągać wyniki w wyznaczonych terminach

Alokacja zasobów : Wykorzystaj wykresy Gantta do wizualizacji obciążenia pracą zespołów i poszczególnych osób. Zapobiegnie to wypaleniu zawodowemu i pomoże kierownikom zarządzania projektami przydzielać odpowiednie zadania lub zasoby właściwym osobom we właściwym czasie. Pamiętaj, że zadowolony zespół osiąga wyniki, które sprawiają radość innym.

Zarządzanie terminami : Wykresy Gantta świetnie sprawdzają się przy śledzeniu postępów w stosunku do osi czasu. Pilnowanie terminów lub kamieni milowych pomaga zapobiegać opóźnieniom i zapewnia margines bezpieczeństwa, dzięki czemu można przywrócić projekty na właściwe tory. Jeśli połączysz tę aplikację z alokacją zasobów, osiągniesz sukces : Wykresy Gantta świetnie sprawdzają się przy śledzeniu postępów w stosunku do osi czasu. Pilnowanie terminów lub kamieni milowych pomaga zapobiegać opóźnieniom i zapewnia margines bezpieczeństwa, dzięki czemu można przywrócić projekty na właściwe tory. Jeśli połączysz tę aplikację z alokacją zasobów, osiągniesz sukces

Współpraca zespołowa : Jako wspólny plan działania, wykres Gantta integruje cały zespół. Wspólne zrozumienie sytuacji sprzyja przejrzystości, świadomej komunikacji i poczuciu własności za zadania. Dzięki temu wszyscy są zgrani i ponoszą odpowiedzialność za swoje działania.

Określanie ścieżki krytycznej: Twórz wykresy Gantta, które przedstawiają ścieżkę krytyczną. Posiadanie sekwencji działań, które mają bezpośredni i znaczący wpływ na projekty, pozwala zespołom działać z naciskiem na wyniki

Znajdź najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta dla swojego zespołu

Niezależnie od tego, czy planujesz prostą oś czasu, czy zarządzasz złożonymi zależnościami w projekcie, odpowiednie narzędzie do tworzenia wykresów Gantta pozwala zaoszczędzić czas, zmniejszyć zamieszanie i zapewnić spójność działań zespołu. Dobra wiadomość? Nie musisz już zadowalać się nieporęcznymi lub przestarzałymi narzędziami.

Wiele z omówionych tutaj opcji oferuje zaawansowane funkcje za darmo — a jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko osie czasu, lepszym rozwiązaniem może być platforma do zarządzania projektami. Przygotowaliśmy listę najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, które mogą Ci się przydać.

Jeśli zależy Ci na elastyczności wykresu Gantt i możliwościach kompleksowego obszaru roboczego, warto sprawdzić ClickUp. Od planowania po realizację — łączy wszystko — zadania, osie czasu, dokumenty, pulpity nawigacyjne, a nawet AI — w jednym miejscu.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp i sprawdź je!