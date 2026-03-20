Jak stworzyć agenta AI z wykorzystaniem ChatGPT w celu uzyskania niestandardowych rozwiązań

Zarządzanie projektami w dzisiejszych czasach przypomina niekończący się cykl terminów, e-maili i działań następczych. Nawet korzystając z wielu narzędzi do zarządzania zadaniami, zespoły często ręcznie śledzą aktualizacje, sporządzają raporty i poszukują informacji, co pozostawia niewiele czasu na rzeczywistą pracę.

Nie jest zaskoczeniem, że AI szybko to zmienia.

Badanie przeprowadzone przez Capgemini wykazało, że 82% organizacji planuje wdrożyć agentów AI w ciągu najbliższych trzech lat, powierzając im takie zadania, jak generowanie wiadomości e-mail, kodowanie i analiza danych.

Dla tych, którzy już przeszli na ten system, korzyści są oczywiste: aktualizacje są zautomatyzowane, generowanie raportów zajmuje kilka sekund, a spotkania są natychmiast podsumowywane. Zamiast grzęznąć w szczegółach, zespoły mogą skupić się na podejmowaniu ważnych decyzji, a rutynowe zadania pozostawić AI.

Ciekawi Cię, jak agenci AI mogą zmienić Twój cykl pracy? W tym wpisie na blogu przedstawimy wszystko, co musisz wiedzieć o tworzeniu agenta AI z wykorzystaniem ChatGPT, w formie przewodnika krok po kroku.

Jeśli jednak chcesz wypróbować znacznie fajniejszą, gotową i rozpoznającą kontekst alternatywę agenta AI od ClickUp, zostań z nami do końca!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Stworzenie agenta AI przy użyciu ChatGPT może znacznie zwiększyć wydajność poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i usprawnienie cyklu pracy

Agenci AI to autonomiczne programy, które postrzegają swoje otoczenie, przetwarzają informacje i wykonują zadania bez ciągłego udziału człowieka.

Wykorzystują one techniki AI, takie jak uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, do podejmowania decyzji i interakcji z użytkownikami

GPT-4 odgrywa kluczową rolę w ulepszaniu agentów AI, umożliwiając udzielanie odpowiedzi uwzględniających kontekst, zachowywanie pamięci oraz rozwiązywanie złożonych problemów.

Aby stworzyć agenta AI z wykorzystaniem ChatGPT, wykonaj następujące kroki: Określ cel działania agenta Wybierz odpowiedni zestaw technologii do tworzenia, testowania i wdrażania Skonfiguruj model AI w oparciu o cel i zastosowania Wyszkol model AI przy użyciu niestandardowych danych Opracuj interfejs użytkownika Przeprowadź testy i optymalizację Wdróż i monitoruj agenta

Określ cel swojego agenta

Wybierz odpowiedni zestaw technologii do tworzenia, testowania i wdrażania

Skonfiguruj model AI zgodnie ze swoim celem i zastosowaniami

Wyszkol model AI przy użyciu niestandardowych danych

Opracuj interfejs użytkownika

Przeprowadź testy i optymalizację

Wdrożenie i monitorowanie agenta

Tworzenie niestandardowych agentów przy użyciu ChatGPT pozwala firmom stworzyć ekonomiczne rozwiązanie, które rozumie ich specyficzne cykle pracy i może automatyzować zadania, generować natychmiastowe raporty oraz efektywnie obsługiwać interakcje z klientami

ClickUp oferuje opartą na AI alternatywę o nazwie ClickUp Brain, która automatyzuje cykle pracy, porządkuje wiedzę i zapewnia wgląd w dane w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę tworzenia niestandardowych rozwiązań.

ClickUp Brain zwiększa wydajność dzięki integracji automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji, uwzględniającej kontekst, oraz funkcji wyszukiwania bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym

Jeśli szukasz agentów, którzy naprawdę rozumieją kontekst Twoich zadań, dokumentów, czatów i powiązań w obszarach roboczych, zapoznaj się z ClickUp Super Agents – Twoimi wirtualnymi współpracownikami opartymi na AI.

Czym są agenci AI i jak działają?

Agenci AI to programy, które potrafią postrzegać otoczenie, przetwarzać informacje i podejmować samodzielne działania w celu osiągnięcia określonych celów. Wykorzystują techniki sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego (NLP) oraz uczenie się przez wzmocnienie, aby podejmować decyzje i wchodzić w interakcje z użytkownikami, systemami lub innymi agentami.

Główną funkcją agenta AI jest automatyzacja powtarzalnych zadań, co pozwala Ci skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.

📌 Przykład: Weźmy na przykład asystenta HR opartego na AI. Zamiast tylko wyświetlać listę ofert pracy, agenci AI automatyzują proces rekrutacji, sprawdzając CV, ustalając terminy rozmów kwalifikacyjnych i odpowiadając na najczęściej zadawane pytania kandydatów.

Jak działają agenci AI?

Mechanizm działania agentów AI opiera się na czterech kluczowych elementach:

Postrzeganie i rozumienie : Przetwarzają dane wejściowe, takie jak tekst, głos lub dane, wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie maszynowe

Podejmowanie decyzji : Agenci oceniają wiele opcji na podstawie danych w czasie rzeczywistym i wybierają najskuteczniejsze działanie.

Autonomiczne wykonywanie zadań : Obsługują zadania takie jak odpowiadanie na zapytania, analizowanie raportów lub generowanie zawartości

Ciągłe uczenie się: agenci uczą się na podstawie Twoich wcześniejszych interakcji, z czasem stając się coraz sprawniejsi i wydajniejsi

Rola GPT-4 w tworzeniu agentów AI

Agenci AI osiągają swoją inteligencję dzięki połączeniu głębokiego uczenia się, sieci neuronowych i ogromnych zbiorów danych, ale sercem wielu z tych systemów są GPT (Generative Pre-trained Transformers).

Modele GPT są szkolone na ogromnych ilościach danych tekstowych pochodzących z książek, artykułów, stron internetowych i innych źródeł. Pomaga im to w budowaniu podstawowego zrozumienia języka, logiki i kontekstu. Ta faza wstępnego szkolenia zapewnia agentom AI podstawową inteligencję, umożliwiając im rozpoznawanie wzorców i formułowanie trafnych prognoz.

Kluczową innowacją jest tutaj mechanizm samo-uwagi, który pomaga AI określić, które słowa w zdaniu (lub w różnych zdaniach) są ze sobą najbardziej powiązane. Dzięki temu odpowiedzi są bardziej spójne i uwzględniają kontekst.

Oto dlaczego GPT-4 stanowi podstawę inteligencji agenta AI oraz w jaki sposób wspiera on zastosowania ChatGPT w rzeczywistych aplikacjach:

1. GPT-4 udziela odpowiedzi uwzględniających kontekst

Dzięki generatywnej AI GPT-4 potrafi wychwycić kontekst, ton i intencję, dzięki czemu interakcje wydają się naturalne. Niezależnie od tego, czy chodzi o odpowiadanie na złożone zapytania, czy streszczanie długich raportów, GPT-4 zapewnia płynny przepływ rozmów.

📌 Przykład: Jednym z najbardziej znaczących zastosowań AI jest edukacja. Korepetytor AI Khan Academy, Khanmigo, wykorzystuje GPT-4, aby zapewnić uczniom spersonalizowane doświadczenia edukacyjne dostosowane do kontekstu.

2. GPT-4 zapamiętuje to, co mówisz

W przeciwieństwie do poprzednich modeli, GPT-4 zapamiętuje przeszłe i przyszłe interakcje w ramach dłuższych rozmów, dzięki czemu nie musisz się powtarzać. Dzięki temu agenci AI są bardziej przydatni w bieżących projektach, obsłudze klienta lub w każdej sytuacji wymagającej dalszych działań.

📌 Przykład: Klient kontaktuje się z obsługiwanym przez AI agentem wsparcia w Shopify w sprawie problemu z zamówieniem. Tydzień później wraca z dodatkowym pytaniem, a AI pamięta poprzednią rozmowę, dzięki czemu nie trzeba powtarzać szczegółów.

3. GPT-4 świetnie radzi sobie z rozwiązywaniem złożonych problemów

GPT-4 radzi sobie lepiej z rozumowaniem logicznym i rozwiązywaniem problemów niż jego poprzednicy. Agenci AI wykorzystujący GPT-4 potrafią analizować złożone scenariusze, rozkładać problemy na czynniki pierwsze oraz udzielać uporządkowanych, przemyślanych odpowiedzi.

W wyniku agenci AI oparci na GPT-4 napędzają handel konwersacyjny, oferując spersonalizowane doświadczenia zakupowe, automatyzują procesy sprzedaży i zapewniają natychmiastowe wsparcie klienta.

📌 Przykład: Asystent zakupowy Amazon oparty na AI pomaga klientom znaleźć ubrania zgodnie z ich preferencjami, dzięki czemu zakupy online stają się bardziej interaktywne.

Jak stworzyć agenta AI przy użyciu ChatGPT

Nie musisz być analitykiem danych, aby stworzyć agenta AI z ChatGPT. Wystarczy kilka prostych ustawień i możesz zaczynać.

Oto wprowadzenie 👇

Krok 1: Określ cel swojego agenta AI

Zanim zagłębisz się w szczegóły techniczne, jasno określ, co ma zrobić Twój agent AI.

Zadaj sobie pytanie: Jakie konkretne zadania będzie wykonywał mój agent AI? (np. odpowiadanie na często zadawane pytania, przetwarzanie zgłoszeń w zakresie wsparcia technicznego, wizualizacja danych i tworzenie podsumowań raportów itp.)

Kto będzie z niego korzystał najczęściej? (np. zespoły obsługi klienta, przedstawiciele handlowi, użytkownicy strony internetowej)

Jakiego rodzaju dane będą przetwarzane? (np. zapytania klientów, dokumenty wewnętrzne, rekordy CRM)

W jaki sposób powinien się komunikować? (np. czat na żywo, asystent głosowy, automatyzacja e-maila)

Gdy już masz jasno określony cel, możesz przejść do ustawień technicznych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli wolisz całkowicie pominąć proces tworzenia, w katalogu AI Super Agent Directory serwisu ClickUp znajdziesz gotowe do użycia agenty uporządkowane według działów i zastosowań, w tym zarządzania projektami, marketingu, sprzedaży, HR i innych. Możesz je aktywować w swoim obszarze roboczym bez pisania ani jednej linii kodu.

Krok 2: Wybierz stos technologiczny

ChatGPT nie tylko zasila Twojego agenta AI; aby działał płynnie, potrzebuje solidnego zestawu technologii. Odpowiednia kombinacja technologii zadecyduje o tym, jak dobrze będzie on osiągał wyniki.

Oto, co należy wziąć pod uwagę:

Programowanie: Python (doskonały do AI/ML)

Model NLP: GPT-4 (i nowsze wersje) zapewniające inteligentne odpowiedzi

Hosting: w chmurze (AWS, Azure, Google Cloud) lub na własnym serwerze

Frameworki: LangChain, OpenAI API, FastAPI dla interfejsów internetowych

Baza danych: PostgreSQL lub MongoDB

Integracje: Zapier, Zapier, API ClickUp zapewniające płynny przebieg cyklu pracy

Krok 3: Skonfiguruj swój model AI za pomocą ChatGPT

Teraz nadszedł czas na skonfigurowanie modelu AI. Musisz uzyskać dostęp do API OpenAI i dostosować model do swoich potrzeb. Ponadto wybierz ton wypowiedzi, ustaw granice odpowiedzi i zaimplementuj wywołania API.

📌 Przykład: import openai response = openai.ChatCompletion.create(model="gpt-4", messages=[{"rola": "user", "zawartość": "Jaka jest dzisiaj pogoda?"}]) print(response["choices"][0]["message"]["zawartość"]])

Dzięki temu Twój agent AI może zacząć generować odpowiedzi na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika.

Krok 4: Trenuj swoją AI przy użyciu niestandardowych danych

ChatGPT już w podstawowej wersji wie wiele rzeczy. Nie zna jednak Twojej firmy. Aby Twój agent AI był użyteczny, musisz go wyszkolić przy użyciu danych specyficznych dla Twojej branży i cykli pracy.

Skąd pobrać dane szkoleniowe?

📝 Wewnętrzna baza wiedzy : często zadawane pytania, standardowe procedury operacyjne i dokumenty pomocy💬 Archiwalne logi czatów: prawdziwe rozmowy z klientami (jeśli są dostępne)🧑🏻‍💻 System CRM lub system zgłoszeń: zgłoszenia do wsparcia technicznego, pytania klientów i rozwiązania

Im więcej trafnych danych wprowadzisz do ChatGPT, tym inteligentniejszy i dokładniejszy stanie się Twój agent AI.

🔍 Czy wiesz, że... GPT-2 uczył się na podstawie 40 miliardów tokenów tekstowych z ponad 8 milionów stron internetowych — wszystkie pochodzą z postów na Reddicie, które otrzymały co najmniej trzy pozytywne oceny! Zasadniczo, jeśli ludzie uznali post za na tyle interesujący, że go polubili, istnieje szansa, że pomógł on wyszkolić AI, z której korzystasz dzisiaj.

🧠 Zaleta ClickUp: Większość agentów AI korzysta z Twojego osobistego kontekstu tylko wtedy, gdy ręcznie go wprowadzisz lub poprosisz o niego. Oznacza to, że za każdym razem, gdy potrzebujesz przydatnej odpowiedzi, nadal musisz wykonywać żmudną pracę — kopiować kontekst, wklejać linki i od nowa wyjaśniać swój cykl pracy. Właśnie w tym zakresie systemy takie jak ClickUp Super Agents działają inaczej. Zamiast „szkolić” AI raz i liczyć na to, że zapamięta, Super Agents działają w oparciu o kontekst na żywo pobierany bezpośrednio z Twojego obszaru roboczego — Twoich zadań ClickUp, dokumentów, komentarzy, danych CRM i bieżących projektów. Przyspiesz cykl pracy dzięki Super Agentom w ClickUp Zamiast więc mówić: „Oto nasza procedura operacyjna, oto zadanie, oto kontekst…” Agent już wie: Nad czym pracujesz

Na jakim etapie znajduje się zadanie

Kto bierze w tym udział

O czym była mowa I działa to w czasie rzeczywistym. Wynik? Nie musisz już zajmować się ciągłymi podpowiedziami i przestarzałymi danymi szkoleniowymi. W ten sposób zyskasz AI, która działa tak samo jak Twój zespół!

Krok 5: Stwórz interfejs AI

Twój agent AI jest tak dobry, jak sposób, w jaki ludzie z nim współpracują. Nieporęczny interfejs? Frustrujące. Płynny, intuicyjny? Przełomowe rozwiązanie.

Oto jak to ustawić:

💬 Chatbot: Dodaj go do Slacka, Teams lub swojej strony internetowej, aby prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym📞 Asystent głosowy: Połącz go z Twilio, aby zapewnić wsparcie telefoniczne📧 AI do obsługi poczty e-mail: Zautomatyzuj odpowiedzi za pośrednictwem Gmaila lub Outlooka

Wybierz odpowiedni interfejs w oparciu o zaangażowanie użytkowników, a uzyskasz AI, z którą interakcja będzie przebiegać w naturalny sposób.

🧠 Ciekawostka: Nowoczesne agenty AI wykorzystują uczenie się przez wzmocnienie (np. RLHF — uczenie się przez wzmocnienie na podstawie informacji zwrotnej od ludzi) w celu udoskonalania swoich odpowiedzi. Uczą się one na podstawie interakcji z użytkownikami, optymalizując dokładność, trafność i zaangażowanie.

Krok 6: Przetestuj i zoptymalizuj swojego agenta AI

Po stworzeniu agenta AI należy przetestować i dopracować jego reakcje na konkretne zadania.

Oto lista kontrolna do testowania, która może Ci się przydać 👇

Test Co należy sprawdzić Dlaczego to ma znaczenie Testy jednostkowe Sprawdź odpowiedzi API Zapewnia dokładne pobieranie danych Testy użytkowników Zbierz prawdziwe opinie użytkowników Poprawia komfort użytkowania i dokładność Obsługa błędów Sprawdź, jak AI radzi sobie z awariami Zapobiega usterkom i nieporozumieniom Sprawdzenie wydajności Zoptymalizuj szybkość i czas reakcji Zapewnia płynną komunikację

Krok 8: Wdrożenie i monitorowanie

Czas wdrożyć agenta AI w dwóch rzeczywistych scenariuszach. W zależności od konkretnego zastosowania możesz:

Umieść go na AWS/GCP w przypadku aplikacji na dużą skalę

Wdroż go jako narzędzie SaaS do obsługi klientów

Musisz również stale monitorować swojego agenta AI. Innymi słowy:

Analizuj opinie i ulepszaj odpowiedzi AI

Regularnie aktualizuj dane szkoleniowe

Dodawaj nowe funkcje w oparciu o potrzeby użytkowników

Nieustannie poprawiaj wydajność swojego agenta AI na podstawie informacji zwrotnych, aby stał się on inteligentniejszy, szybszy i bardziej pomocny.

🌟 Dodatkowy samouczek: Jeśli ten cykl pracy wydaje Ci się zbyt skomplikowany, mamy też prostsze rozwiązanie! A może wolisz stworzyć niestandardowego agenta AI w mniej niż 5 minut? Przejdź do ClickUp Super Agents. Kreator Super Agents obsługujący język naturalny sprawia, że jest to szybkie i łatwe!

Jak dostosować ChatGPT do niestandardowego agenta AI

Więc stworzyłeś agenta AI przy użyciu ChatGPT — świetnie! Ale ogólna sztuczna inteligencja jest jak stażysta pierwszego dnia. Zna podstawy, ale potrzebuje szkolenia, aby być pomocna. Aby dostosować ją do swoich potrzeb, zmodyfikuj sposób działania ChatGPT. Oto samouczek krok po kroku:

1. Dostosuj ChatGPT do swoich potrzeb

ChatGPT jest wyszkolony w zakresie wiedzy ogólnej, ale Twoja AI potrzebuje wiedzy specjalistycznej z konkretnej dziedziny.

Wyszkol go na swoich danych : Prześlij zapytania klientów, standardowe procedury operacyjne (SOP) oraz historię interakcji, aby poprawić dokładność

Udoskonalaj odpowiedzi: Skorzystaj z interfejsu API OpenAI do dostrajania, aby dostosować AI do potrzeb Twojej firmy

Ponadto przeprowadź połączenie go z wewnętrzną dokumentacją, bazami wiedzy lub danymi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem API, aby odpowiedzi były dokładne i dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

2. Popraw jakość odpowiedzi dzięki inżynierii podpowiedzi

Czasami lepsze podpowiedzi oznaczają lepsze odpowiedzi. Korzystając ze skutecznych podpowiedzi systemowych, możesz nakierować AI na generowanie bardziej trafnych odpowiedzi. Na przykład:

❌ „Opowiedz mi o sprzedaży.”

za pośrednictwem ChatGPT

✅ „Podaj listę trzech najważniejszych strategii sprzedaży B2B SaaS wraz z przykładami.”

3. Ustal wytyczne, aby kontrolować odpowiedzi AI

AI jest inteligentna, ale nie jest idealna. Jeśli nie zostanie poddana kontroli, może generować wprowadzające w błąd informacje. Ustaw mechanizmy weryfikacji faktów, kontrolę długości odpowiedzi oraz filtry zgodności, aby zapobiec generowaniu niedokładnych lub ryzykownych wyników.

4. Dostosuj AI do ról użytkowników

AI powinna dostosowywać się do odbiorców. Klienci otrzymują proste wyjaśnienia, podczas gdy zespoły wewnętrzne otrzymują szczegółowe, wartościowe informacje. Odpowiedzi dostosowane do ról sprawiają, że interakcje są bardziej użyteczne i uwzględniają kontekst.

Możesz przekształcić ChatGPT w potężnego agenta AI, który naprawdę będzie dla Ciebie pracował, poprzez precyzyjne dostrojenie i integrację odpowiednich danych. Ale zgodnie z obietnicą, istnieje jeszcze fajniejsze rozwiązanie niż agenci ChatGPT, więc czytaj dalej.

Dlaczego warto stworzyć agenta AI z wykorzystaniem ChatGPT?

Stworzenie niestandardowego agenta AI z wykorzystaniem ChatGPT oznacza posiadanie asystenta, który mówi Twoim językiem i rozumie Twoje cykle pracy.

Oto dlaczego stworzenie agenta AI z wykorzystaniem ChatGPT może Ci pomóc:

1. Niestandardowa AI dostosowana do Twoich potrzeb

Dzięki ChatGPT możesz stworzyć agenta AI, który rozumie specyfikę Twojej firmy i wykonuje zadania zgodnie z Twoimi potrzebami. Agent ten działa w oparciu o bazę wiedzy, wykorzystując logiczne rozumowanie do udzielania trafnych odpowiedzi i proponowania rozwiązań.

Ponadto agent może odpowiadać na pytania klientów, kwalifikować potencjalnych klientów, pomagać w wdrażaniu nowych pracowników lub zarządzać zgłoszeniami do pomocy technicznej, tak jak prawdziwy członek zespołu. To Ty decydujesz o tonie wypowiedzi, poziomie szczegółowości i źródłach informacji, dzięki czemu agent będzie działał zgodnie z wizerunkiem Twojej marki i procesami.

💡 Porada eksperta: Przed stworzeniem agenta ChatGPT przygotuj dokument persony zawierający idealne odpowiedzi, tematy, których należy unikać, oraz pięć do siedmiu próbek rozmów. Udostępnij go zespołowi na wczesnym etapie, aby uniknąć niekończących się poprawek. Ten prosty krok może skrócić czas rozwoju o 30–40%!

2. Ekonomiczna automatyzacja

Agenci AI odciążają zespoły ludzkie od znacznej części pracy i obniżają koszty operacyjne. Ponadto ChatGPT może obsługiwać tysiące rozmów jednocześnie dzięki agentom LLM , którzy łączą zaawansowane modele językowe z funkcjami planowania i pamięci. Oznacza to, że firmy mogą się rozwijać bez obaw o przeciążenie swoich zespołów wsparcia.

3. Zrób więcej w krótszym czasie

Nikt nie lubi spędzać godzin na zadaniach administracyjnych. Właśnie tę lukę wypełnia agent AI.

🦾 Zautomatyzuj cykle pracy → Koniec z ręcznym przydzielaniem zadań📊 Generuj raporty na bieżąco → AI podsumowuje dane w kilka sekund🎧 Obsługuj interakcje z klientami → Odpowiadaj na zapytania w czasie rzeczywistym

4. Lepsza prywatność i bezpieczeństwo

Korzystanie z narzędzi AI innych firm oznacza powierzenie swoich danych innym. Tworząc własną sztuczną inteligencję, zachowujesz kontrolę. Mówiąc prościej:

Zdecyduj, gdzie i w jaki sposób dane będą przechowywane

Ogranicz dostęp do określonych zespołów

Zapewnij zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności ( RODO HIPAA itp.).

Najlepsze praktyki w tworzeniu agentów AI

Stosując się do najlepszych praktyk, organizacje tworzą niestandardowych agentów AI, którzy są wydajni, przyjazni dla użytkownika i odpowiedzialni.

Kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu agentów AI

Tworzenie agentów AI wymaga równowagi między precyzją techniczną a planowaniem strategicznym. Oto najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

1. Zacznij od jasno określonego celu

Agenci AI są najbardziej skuteczni, gdy są projektowani z myślą o konkretnym celu.

📌 Przykład: Dostawca usług medycznych tworzący agenta AI powinien zdecydować: Czy chodzi o planowanie wizyt pacjentów?

Czy jest to asystent do badań medycznych dla lekarzy?

Każde z nich wymaga innego podejścia, danych szkoleniowych oraz innego zestawu modeli z zakresu nauki o danych i AI.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed rozpoczęciem kodowania agenta AI stwórz „dokument drzewa decyzyjnego”. Zidentyfikuj wszystkie możliwe intencje użytkownika oraz dokładne działania agenta w każdym scenariuszu. Ta wizualna reprezentacja pomaga wcześnie zidentyfikować potencjalne ślepe zaułki i błędne pętle w rozmowach.

2. Wybierz odpowiedni model AI i dane szkoleniowe

Nie wszystkie modele AI są takie same. Chatbot do obsługi klienta nie potrzebuje tego samego modelu, co oparty na AI system wykrywania oszustw finansowych.

📌 Przykład: Chatbot AI dla handlu detalicznego powinien być szkolony w zakresie interakcji z klientami oraz często zadawanych pytań dotyczących produktów. Z kolei agent AI zajmujący się cyberbezpieczeństwem powinien być szkolony w zakresie wzorców zachowań oszukańczych oraz danych historycznych dotyczących zagrożeń.

3. Spraw, by AI rozpoznawała kontekst

Sztuczna inteligencja działa najlepiej, gdy rozumie kontekst rozmowy. Powinna pobierać informacje w czasie rzeczywistym z wewnętrznych baz danych produktów, systemów CRM lub narzędzi do zarządzania projektami, aby udzielać trafnych odpowiedzi.

📮 ClickUp Insight: 24% osób twierdzi, że chce korzystać z agentów AI głównie w celu automatyzacji nudnych zadań. Oczekiwaniem jest tutaj odciążenie od zadań o niskiej wartości, i to jest słuszne. Jeśli agent wymaga ciągłych ustawień, nadzoru lub podpowiedzi, przestaje być pomocny, a zaczyna sprawiać wrażenie dodatkowej pracy. W ClickUp agenci Super Agents działają nieprzerwanie w tle, aktualizując zadania, tworząc dokumenty i posuwając prace do przodu przy użyciu tych samych narzędzi, z których korzysta już Twój zespół. Możesz wysłać im prywatną wiadomość, aby uzyskać jednorazową pomoc, a nawet zrobić wzmiankę o nich w dokumencie, aby przekształcić burzę mózgów w jasny plan!

Zapewnienie standardów etycznych podczas wdrażania agenta AI

Model AI zgodny z normami etycznymi opiera się na zaufaniu i zgodności z przepisami. Mając to na uwadze, oto kilka norm etycznych, których powinien przestrzegać:

Przejrzystość : Użytkownicy mają prawo wiedzieć, w jaki sposób podejmowane są decyzje, jakie dane są wykorzystywane i gdzie leżą limity. Gdy AI jest przejrzysta, buduje zaufanie i pomaga ludziom podejmować świadome decyzje dotyczące interakcji z nią.

Podejście zorientowane na człowieka : AI powinna ułatwiać życie, a nie zastępować ludzki osąd. Musi być zgodna z podstawowymi wartościami ludzkimi i zaprojektowana z myślą o dobru ludzi.

Sprawiedliwość i ograniczanie stronniczości : AI powinna traktować wszystkich sprawiedliwie (bez wyjątków). Stronniczość w danych może prowadzić do niesprawiedliwych wyników, dlatego konieczne są ciągłe kontrole i zróżnicowane zbiory szkoleniowe

Privatność i bezpieczeństwo danych: Dane osobowe są osobiste nie bez powodu. AI powinna gromadzić tylko te dane, które są niezbędne, zapewniać ich bezpieczeństwo oraz dawać użytkownikom kontrolę nad ich informacjami

Ograniczenia związane z wykorzystaniem ChatGPT jako agenta AI

Chociaż ChatGPT jest potężnym narzędziem AI, ma kilka limitów, gdy jest używany jako samodzielny agent AI. W skrócie obejmują one:

❌ Brak wbudowanej pamięci do przechowywania kontekstu

ChatGPT nie jest w stanie zachować kontekstu podczas długotrwałych interakcji, chyba że utworzysz niestandardowe warstwy pamięci. Na przykład, jeśli poprosisz go o podsumowanie notatek ze spotkań z wielu sesji, nie zapamięta on poprzednich podsumowań, chyba że kontekst zostanie wyraźnie podany.

❌ Ograniczone możliwości wykonywania zadań

Chociaż ChatGPT może generować zawartość i udzielać rekomendacji, nie jest w stanie bezpośrednio wykonywać czynności takich jak wysyłanie e-maili, planowanie spotkań czy aktualizowanie statusów zadań bez integracji z zewnętrznymi narzędziami.

❌ Możliwość uzyskania niedokładnych odpowiedzi

Często zdarza się, że ChatGPT „ma halucynacje”, co oznacza, że czasami generuje mylące, nieprawidłowe lub bezsensowne odpowiedzi, szczególnie w złożonych lub technicznych polach.

Użyj ClickUp jako alternatywy dla ChatGPT

Jeśli chcesz stworzyć agenta AI z ChatGPT, prawdopodobnie zależy Ci na zwiększeniu wydajności swoich cykli pracy. Ale po co męczyć się z tworzeniem czegoś od podstaw lub zajmowaniem się wieloma agentami?

Poznaj ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI. ✅

Łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat w jednym wydajnym obszarze roboczym — wspomaganym przez automatyzację i wyszukiwanie oparte na AI nowej generacji.

Zamiast polegać na samodzielnych narzędziach AI, ClickUp wprowadza Super Agents — wirtualnych współpracowników opartych na sztucznej inteligencji, którzy działają bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, korzystając z kontekstu w czasie rzeczywistym pochodzącego z Twoich zadań, dokumentów, czatów i cykli pracy.

Wspierane przez ClickUp Brain (wbudowaną warstwę inteligencji w ClickUp), Super Agents zostały zaprojektowane, aby pomagać zespołom w automatyzacji cykli pracy i podejmowaniu działań bez konieczności pisania kodu lub konfigurowania skomplikowanych systemów.

Podczas gdy ClickUp Brain pełni rolę inteligentnego drugiego pilota, pomagając w ustalaniu priorytetów zadań, generowaniu zawartości i podsumowywaniu kluczowych informacji, Super Agenci wykraczają poza zwykłą pomoc — realizują za Ciebie kompleksowe cykle pracy.

Twórz zautomatyzowane cykle pracy i generuj sugestie dotyczące ulepszeń dzięki ClickUp Brain

Oto, co mamy na myśli:

Dzięki ClickUp Brain możesz:

Otrzymuj szybkie podsumowania swoich zadań ClickUp klipów głosowych i wideo w ClickUp oraz rozmów, aby być na bieżąco bez konieczności czytania/przeglądania wszystkiego

Przyspiesz pisanie, generując e-maile, raporty lub burzę mózgów w ClickUp

Skoncentruj się na zadaniach o dużym znaczeniu, kierując się terminami i obciążeniem pracą opartym na wnioskach wygenerowanych przez AI

Pobierz kluczowe informacje o projekcie z zadań, notatek i dokumentów w kilka sekund

Dzięki ClickUp Super Agents możesz:

Płynnie zarządzaj przekazywaniem projektów: Gdy zadanie zostanie oznaczone jako zakończone, automatycznie uruchom kolejny krok, powiadom odpowiednią osobę i zaktualizuj zależności

Wyprzedzaj terminy: przeanalizuj zadania w całym swoim obszarze roboczym i zaznacz te, które są zagrożone — a następnie automatycznie zmień priorytety lub przypisz działania następcze

Obsługuj powtarzające się cykle pracy bez ręcznych ustawień: Na przykład generuj cotygodniowe raporty, pobieraj aktualizacje zadań i udostępniaj podsumowania interesariuszom

Przeprowadź specjalistyczny cykl pracy od początku do końca: Otrzymaj brief kampanii → wygeneruj szkic → przydziel recenzentów → aktualizuj statusy w miarę napływania opinii

Przekształć nagranie ze spotkania lub wątek czatu w gotowy do realizacji plan: automatycznie twórz zadania, podzadania, wyznaczaj właścicieli i terminy na podstawie omówionych kwestii

🤝 Studium przypadku: Jak firma Bell Direct zwiększyła wydajność operacyjną o 20% dzięki superagentom ClickUp Zespół operacyjny Bell Direct poświęcał zbyt dużo czasu na „pracę nad pracą”. Przy ponad 800 wiadomościach e-mail od klientów przychodzących codziennie każda wiadomość musiała być ręcznie czytana, kategoryzowana, priorytetyzowana i przekazywana dalej — co spowalniało pracę zespołów i negatywnie wpływało na jakość usług. Zamiast dodawać kolejne punktowe rozwiązanie, firma Bell Direct scentralizowała swoje operacje w ClickUp i wdrożyła superagenta AI, którego nazwała Delegator. Działając jak autonomiczny członek zespołu, agent czyta każdą przychodzącą wiadomość e-mail, klasyfikuje jej pilność i kontekst, a następnie przekazuje zadanie odpowiedniej osobie w czasie rzeczywistym — bez interwencji człowieka. Zautomatyzuj cykle pracy od początku do końca dzięki superagentom AI bez kodowania w ClickUp 🔑 Wynik: 20-procentowy wzrost wydajności operacyjnej, zwolnienie obciążenia odpowiadającego pracy dwóch pełnoetatowych pracowników oraz szybsza i bardziej spójna obsługa klienta na dużą skalę. Chcesz osiągnąć takie same wyniki dla siebie i swojego zespołu?

Ale ClickUp nie poprzestaje na tym. Oprócz automatyzacji opartej na AI ułatwia również komunikację w zespole dzięki ClickUp Chat. To brakująca wartość układanki dla zespołów zmęczonych przeskakiwaniem między aplikacjami tylko po to, by nadążyć za rozmowami służbowymi.

Zamiast korzystać z oddzielnych narzędzi do czatu i zarządzania projektami, ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu — dzięki czemu możesz rozmawiać, planować i podejmować działania w jednym miejscu.

Dodaj agenta ClickUp AI do swoich kanałów w ClickUp Chat, aby przyspieszyć działanie

Oto przewodnik po ClickUp Chat:

Rozmowę można natychmiast przekształcić w zadanie: koniec z sytuacjami typu „Zapiszmy to zadanie”. Wystarczy jednym kliknięciem przekształcić dowolną wiadomość w zadanie

Wszystko pozostaje ze sobą połączone : rozmowy są automatycznie połączone z zadaniami, dokumentami i innymi dyskusjami, dzięki czemu nigdy nie tracisz kontekstu

Brain cię wspiera : Potrzebujesz szybkiej odpowiedzi? ClickUp Brain może sugerować odpowiedzi, podsumowywać długie wątki, a nawet automatycznie tworzyć zadania na podstawie rozmów

Rozmowy z natychmiastowymi podsumowaniami: nawiąż połączenie głosowe lub wideo za pomocą funkcji SyncUps w czacie, a agent ClickUp AI automatycznie wygeneruje dla Ciebie podsumowania i elementy do wykonania

Oczywiście automatyzacja oparta na AI i płynny czat to świetne rozwiązania, ale co się stanie, gdy utoniesz w morzu rozproszonych dokumentów, zapomnianych zadań i niekończących się silosów wiedzy?

Zamiast przeszukiwać stare wiadomości lub klikać w niekończących się folderach, skorzystaj z funkcji zarządzania wiedzą opartych na AI w ClickUp, aby organizować, wyszukiwać i wyświetlać odpowiednie informacje dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

Znajdź odpowiednie odpowiedzi w swoim obszarze roboczym i zintegrowanych aplikacjach, korzystając z ClickUp Brain

W przeciwieństwie do tradycyjnych agentów AI, którzy biernie reagują na podpowiedzi, ClickUp zapewnia scentralizowany hub wiedzy oparty na sztucznej inteligencji, który aktywnie organizuje, aktualizuje i wyszukuje informacje w całym środowisku pracy.

Dzięki niemu otrzymasz:

Automatyczne porządkowanie zawartości : ClickUp inteligentnie kategoryzuje i przyczepia etykiety do informacji firmowych, ułatwiając wyszukiwanie i wykorzystywanie danych w razie potrzeby

Aktualizacje wiedzy w czasie rzeczywistym : Brain sugeruje ulepszenia i dba o to, by dokumenty były zawsze dokładne i aktualne

Odpowiedzi uwzględniające kontekst: W przeciwieństwie do ChatGPT, które wymaga wielokrotnego wprowadzania danych, ClickUp Brain wyszukuje odpowiedzi na podstawie ustrukturyzowanych danych w Twoim obszarze roboczym

Usprawnij pracę i zachowaj kontekst dzięki ClickUp

Oczywiście, stworzenie agenta AI przy użyciu ChatGPT brzmi ekscytująco. Jednak AI to nie tylko odpowiadanie na pytania; chodzi o to, by praca była mądrzejsza, szybsza i lepiej zorganizowana.

Dzięki ChatGPT zyskujesz świetnego asystenta AI. Ale dzięki ClickUp Brain i ClickUp Super Agents? Zyskujesz AI, która naprawdę rozumie Twój cykl pracy. Nie tylko generuje odpowiedzi — całkowicie automatyzuje zadania bez konieczności ręcznego wprowadzania danych, porządkuje wiedzę i zapewnia dostęp do właściwych informacji dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

Jeśli szukasz inteligentniejszego sposobu pracy, w którym AI pomaga Ci osiągnąć więcej bez konieczności ciągłego wprowadzania kontekstu, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zmień sposób, w jaki pracujesz!