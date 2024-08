50 najlepszych aplikacji AI do optymalizacji cyklu pracy w 2024 roku

W ciągu ostatniego roku lub dwóch większość z nas przeszła od zdumienia tym, co może zrobić GPT-3 i martwienia się, co to oznacza dla naszej kariery, do zrobienia użytku z aplikacji sztucznej inteligencji (AI), aby ułatwić sobie życie. Prawdopodobnie wypróbowałeś już niektóre z najpopularniejszych aplikacji AI, ale pojawia się tak wiele nowych, że trudno za nimi nadążyć.

Jedno jest jednak pewne - AI może zrewolucjonizować sposób, w jaki pracujemy. Od wirtualni asystenci i chatboty do zarządzania zadaniami i rozwiązania do tworzenia zawartości aplikacje AI stają się coraz lepsze z dnia na dzień i zostaną z nami na dłużej.

Brakuje Ci sztuczki, jeśli nie korzystasz z aplikacji AI, aby zwiększyć wydajność w 2024 roku. Odśwież więc swoją wiedzę na temat narzędzi opartych na AI dzięki naszemu zestawieniu 50 niesamowitych aplikacji AI, które mogą pomóc Tobie i Twoim Teamsom zmiażdżyć listy rzeczy do zrobienia w miejscu pracy.

Główne typy popularnych obecnie aplikacji AI

AI może teraz zrobić rzeczy daleko wykraczające poza to, co kiedyś pojmowaliśmy. Nie jest już tylko narzędziem do rozwiązywania złożonych problemów matematycznych lub edytowania zawartości. Aplikacje AI są teraz rozległe i różnorodne, stale rozszerzając się na nowe terytoria. Niektóre z popularnych kategorii AI obejmują:

Generative AI

Generatywna sztuczna inteligencja to rodzaj technologii AI, która może pomóc w generowaniu nowej zawartości, takiej jak tekst, obrazy, muzyka, audio, wideo, a nawet awatary AI. Te modele generatywne mogą dostarczać bardzo użyteczne i dokładne dane wyjściowe za pomocą prostych podpowiedzi tekstowych. Generatywne narzędzia AI dla marketerów i twórców treści mogą drastycznie skrócić czas i wysiłek potrzebny do stworzenia nowej zawartości.

Niektóre popularne zastosowania generatywnego AI można zobaczyć w:

Generowanie obrazów : Tworzenie unikalnych obrazów i grafik przy użyciu podpowiedzi opartych na tekście. Przykłady obejmują DALL-E, Midjourney itp.

: Tworzenie unikalnych obrazów i grafik przy użyciu podpowiedzi opartych na tekście. Przykłady obejmują DALL-E, Midjourney itp. Asystenci zawartości lub pisania : Twórz atrakcyjne teksty do e-maili, postów w mediach społecznościowych i skryptów. Przykłady obejmują ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic itp.

: Twórz atrakcyjne teksty do e-maili, postów w mediach społecznościowych i skryptów. Przykłady obejmują ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic itp. Asystenci projektowania i obrazów: Generowanie elementów projektu, takich jak logo, układy, makiety i edycja obrazów. Niektóre z popularnych narzędzi w tej kategorii to Descript, Facetune, Kraftful i inne

Wydajność i cykl pracy

Aplikacja AI może również pomóc w planowaniu projektów, zarządzaniu projektami i automatyzacji cykli pracy, dzięki czemu firmy mogą usprawnić swoje codzienne zadania. Popularne narzędzia i wirtualni asystenci w tej kategorii obejmują:

Narzędzia do zarządzania projektami : ClickUp Brain, Asana, Notion AI, itp.

: ClickUp Brain, Asana, Notion AI, itp. Personalni asystenci : Siri, Google Assistant, Alexa, itp.

: Siri, Google Assistant, Alexa, itp. Aplikacje do robienia notatek: Fireflies, Supernormal, Botsonic i inne

Personalne chatboty

Wraz z rosnącą popularnością generatywnych narzędzi AI, byliśmy świadkami powstania kilku rozwiązań AI opartych na czacie, które mogą być wykorzystywane do szerszego zakresu działań. Należą do nich produkty takie jak ChatGPT, Bing, Gemini i inne świetne aplikacje AI, które pozwalają dostawcom podawać proste podpowiedzi i rozmawiać z asystentem AI. Wiele z nich może również tłumaczyć zawartość w różnych językach na język użytkownika.

Modele te można również wdrożyć do użytku w biznesie, aby analizować ogromne ilości danych i udzielać odpowiedzi na konkretne pytania. Narzędzia w tej kategorii obejmują ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT i inne.

**Czego należy szukać w aplikacjach AI?

Nie wszystkie aplikacje AI są sobie równe, a znalezienie odpowiedniej dla swoich potrzeb ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności. Dlatego też należy pamiętać o tych krytycznych kwestiach podczas sprawdzania dostępnych opcji:

Znaj swój cel: Przed przyjęciem aplikacji AI w swoim cyklu pracy, wyjaśnij swoje cele. Co chcesz zrobić z AI? Czy chcesz zautomatyzować zadania, usprawnić komunikację, poprawić współpracę lub cokolwiek innego? Wybierz aplikacje, które bezpośrednio odnoszą się do konkretnego problemu

Przed przyjęciem aplikacji AI w swoim cyklu pracy, wyjaśnij swoje cele. Co chcesz zrobić z AI? Czy chcesz zautomatyzować zadania, usprawnić komunikację, poprawić współpracę lub cokolwiek innego? Wybierz aplikacje, które bezpośrednio odnoszą się do konkretnego problemu Spójrz na integracje: Wyobraź sobie żonglowanie wieloma niepowiązanymi ze sobą narzędziami przez cały dzień pracy. Niezbyt przyjemne, prawda? Aby tego uniknąć, poszukaj aplikacji, które płynnie integrują się z istniejącym ekosystemem, niezależnie od tego, czy są to platformy do zarządzania projektami, kanały komunikacji czy oprogramowanie do projektowania

Wyobraź sobie żonglowanie wieloma niepowiązanymi ze sobą narzędziami przez cały dzień pracy. Niezbyt przyjemne, prawda? Aby tego uniknąć, poszukaj aplikacji, które płynnie integrują się z istniejącym ekosystemem, niezależnie od tego, czy są to platformy do zarządzania projektami, kanały komunikacji czy oprogramowanie do projektowania Łatwość obsługi: Jeśli nowa aplikacja AI ma stromą krzywą uczenia się, nie będziesz w stanie zobaczyć natychmiastowych wyników. Zamiast tego wybierz aplikacje z intuicyjnym interfejsem i przyjaznymi dla użytkownika funkcjami. Wybrana aplikacja AI powinna być łatwa i szybka do zaadoptowania i nauki dla wszystkich członków zespołu

Jeśli nowa aplikacja AI ma stromą krzywą uczenia się, nie będziesz w stanie zobaczyć natychmiastowych wyników. Zamiast tego wybierz aplikacje z intuicyjnym interfejsem i przyjaznymi dla użytkownika funkcjami. Wybrana aplikacja AI powinna być łatwa i szybka do zaadoptowania i nauki dla wszystkich członków zespołu Bezpieczeństwo i prywatność danych: Upewnij się, że aplikacje AI, które wybierasz, zwłaszcza do pracy, przestrzegają ścisłych protokołów ochrony danych i chronią twoje informacje. Naruszenie ochrony danych może mieć katastrofalne skutki dla marki

Upewnij się, że aplikacje AI, które wybierasz, zwłaszcza do pracy, przestrzegają ścisłych protokołów ochrony danych i chronią twoje informacje. Naruszenie ochrony danych może mieć katastrofalne skutki dla marki Jakość wyników: Nie wszystkie aplikacje AI zapewniają dostawcom dokładne wyniki. Zanim zdecydujesz się na preferowane rozwiązanie, przetestuj dokładność każdej aplikacji AI i wybierz zgodnie z własnym doświadczeniem

Nie wszystkie aplikacje AI zapewniają dostawcom dokładne wyniki. Zanim zdecydujesz się na preferowane rozwiązanie, przetestuj dokładność każdej aplikacji AI i wybierz zgodnie z własnym doświadczeniem Skalowalność: Twoje potrzeby ewoluują i aplikacje AI również powinny. Wybierz aplikacje, które dostosowują się i rozwijają wraz z Tobą, niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy zarządzasz dużym zespołem

Twoje potrzeby ewoluują i aplikacje AI również powinny. Wybierz aplikacje, które dostosowują się i rozwijają wraz z Tobą, niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy zarządzasz dużym zespołem Ceny: Wartość w stosunku do ceny ma znaczenie. Weź pod uwagę swój budżet i wybierz aplikację z modelem cenowym, który odpowiada Twoim potrzebom

50 najlepszych aplikacji AI do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp ClickUp znajduje się na szczycie naszej listy, ponieważ jest platformą produktywności typu "wszystko w jednym", która pomaga Teams planować, organizować i współpracować nad zadaniami. Możesz jednak jeszcze bardziej zwiększyć swoją wydajność dzięki

ClickUp Brain nasz wirtualny asystent oparty na AI.

Co więcej, dzięki ClickUp możesz uzyskać dostęp do swojej pracy z dowolnego miejsca poprzez rozszerzenie Chrome, aplikację komputerową i aplikację mobilną dla użytkowników iOS i Androida.

uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące pracy w ClickUp z ClickUp Brain_

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz atrakcyjną zawartość, e-maile, posty w mediach społecznościowych i nie tylko, korzystając z prostych podpowiedzi

Szybkie streszczanie lub przeformułowywanie tekstu i wyciąganie wniosków z długich fragmentów zawartości

Uzyskaj kontekstowe odpowiedzi na wszystkie pytania związane z Twoją pracą w dowolnym miejscu w ClickUp

Pracuj szybciej dzięki aktualizacjom generowanym przez AI, standupom,Notatka AI dla spotkańi nie tylko

Przełamywanie barier językowych i skuteczna komunikacja z różnorodnym zespołem w wielu językach

Propozycje makiet stron internetowych, grafik do mediów społecznościowych i innych zasobów wizualnych oparte na sztucznej inteligencji

Usprawnienie procesu programowania dzięki inteligentnym sugestiom kodu i automatycznemu komentowaniu

Wykorzystaj AI do wydobywania cennych spostrzeżeń i identyfikowania wzorców z danych w ClickUp

Dostęp do ponad 100 narzędzi AI opartych na rolach, z których każde zostało zaprojektowane z myślą o konkretnych potrzebach związanych z cyklem pracy

Pracuj bezpośrednio w ClickUp, eliminując potrzebę przełączania się między różnymi platformami

limity ClickUp

Do interfejsu trzeba się trochę przyzwyczaić

Szeroki zakres funkcji może oznaczać krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD/miesiąc na członka obszaru roboczego

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. ChatGPT

Kolejnym liderem na liście najlepszych aplikacji AI jest ChatGPT, moduł zasilany przez OpenAI, który zrewolucjonizował świat konwersacyjnej AI. Zaprojektowana do generowania ludzkich odpowiedzi dla użytkowników w oparciu o proste podpowiedzi tekstowe i generowanie języka naturalnego, ta wszechstronna aplikacja AI może być używana do tworzenia zawartości, obsługi klienta, generowania kodu, pomocy i nie tylko.

widok podpowiedzi przez *[_ChatGPT](https://chat.openai.com/auth/login)*

Najlepsze funkcje ChatGPT

Szerokie zastosowanie w wielu przypadkach, takich jak copywriting, generowanie pomysłów i kodowanie

Uzyskaj dostęp do ChatGPT w podróży, korzystając z aplikacji ChatGPT na urządzenia mobilne, aby połączyć ją ze wszystkimi innymi urządzeniami

Uzyskiwanie użytecznych odpowiedzi nawet na złożone zapytania

Używaj go jako frameworka dla innych aplikacji lub chatbotów dzięki jego wieloplatformowej kompatybilności i elastyczności API

limity ChatGPT

Wersja Free może doświadczać spowolnień lub usterek podczas wysokiej aktywności

Zawartość generowana przez AI może nie być zawsze całkowicie dokładna

Robotyczny ton, szczególnie w przypadku korzystania z modelu GPT 3.5

Ceny ChatGPT

Wersja Free

Plus : 20 USD/miesiąc

: 20 USD/miesiąc Teams: $25/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4.7/5 (30+ recenzji)

4.7/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

3. Bing (Copilot)

pulpit nawigacyjnyCopilot i przypadki użycia przez Bing Copilot, asystent AI Bing, jest rozszerzeniem wyszukiwarki Bing firmy Microsoft. Integruje sztuczną inteligencję w celu zwiększenia możliwości wyszukiwania i doświadczenia użytkownika. Wykorzystuje model GPT 4.0 i może dostarczać interaktywne, wnikliwe wyniki wyszukiwania oraz generować teksty i obrazy w ciągu kilku sekund. Bing i Copilot są dostępne osobno dla użytkowników systemów Android i iOS.

Najlepsze funkcje Bing (Copilot)

Dokładniejsze i bardziej kontekstowe wyniki wyszukiwania dzięki zaawansowanym algorytmom Bing AI

Wyszukiwanie przy użyciu obrazów, wykorzystujące zdolność Bing AI do analizowania zawartości wizualnej

Wyjdź poza tradycyjne Generative AI i generuj obrazy, zawartość tekstową i nie tylko dzięki Bing Co-Pilot

Limity Bing (Copilot)

Bing AI może mieć mniejszy udział w rynku w porównaniu do innych wyszukiwarek, potencjalnie wpływając na dostępność niektórych funkcji

Pomimo korzystania z modelu GPT 4.0, wyniki nie są tak wydajne i dokładne, jak w przypadku modelu GPT 4.0 OpenAI

Ceny Bing

Free

Oceny i recenzje Bing

G2: 4.3/5 (290+ recenzji)

4.3/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (20+ recenzji)

4. Facetune

Facetune to potężna aplikacja AI do edycji zdjęć, która zalicza się do najlepiej sprzedających się aplikacji fotograficznych w sklepie Google Play. Może pomóc w ulepszaniu i dostrajaniu portretów lub innych obrazów za pomocą intuicyjnych narzędzi do edycji i innych cennych funkcji. Jest ona dostępna zarówno dla użytkowników Androida, jak i iOS.

Widok strony głównej przez Facetune

Najlepsze funkcje Facetune

Precyzyjne dostosowanie wyglądu obiektu za pomocą zaawansowanych algorytmów AI, takich jak wygładzanie skóry, wybielanie zębów, poprawianie wyglądu oczu i nie tylko

Ulepszanie zdjęć w celu uzyskania profesjonalnego wyglądu lub innych ulepszeń przy użyciu inteligentnych filtrów AI i kreatywnych efektów

Limity aplikacji Aithune

Ma stromą krzywą uczenia się, przez co jest przytłaczająca dla większości użytkowników

Nie jest to idealna opcja do dostrajania krajobrazów lub innych formatów zdjęć

Ceny Facetune

Free plan

Plan VIP dostępny na życzenie

oceny i recenzje Facetune

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Za mało opinii

5. Lensa

Lensa wnosi odrobinę AI do fotografii mobilnej dzięki intuicyjnej platformie. Pozwala ona bez wysiłku rejestrować i edytować oszałamiające obrazy. Uniwersalna aplikacja do edycji zdjęć AI od Prism Labs wykorzystuje sieci neuronowe, wizję komputerową i głębokie uczenie się, aby pomóc w retuszowaniu zdjęć i generowaniu portretów.

interfejs Lensa przez Prisma Labs

Najlepsze funkcje AI Lensa

Automatycznie poprawia zdjęcia, dostosowując ustawienia dla optymalnej jasności, kontrastu i koloru

Wprowadzanie atrakcyjnych efektów rozmycia tła, dodawanie profesjonalnego akcentu do portretów i nie tylko za pomocą podpowiedzi AI

Lensa AI ograniczenia

Użytkownicy poszukujący rozszerzenia ręcznej kontroli nad ustawieniami zdjęć mogą uznać zautomatyzowane podejście Lensa za ograniczające

Ceny Lensa AI

4 USD za przesłanie do 20 zdjęć do edycji

oceny i recenzje Lensa AI

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Niedostępne

6. Alexa

Potężny wirtualny asystent generowany przez AI firmy Amazon, Alexa jest doskonałym dodatkiem do Twojego otoczenia, zarówno w urządzeniach sterowanych inteligentnym domem, jak i innych aplikacjach.

kroki, aby dodać Alexę przez *[amazon Alexa](https://alexa.amazon.com/)*

Najlepsze funkcje Alexa

Kontroluj wszystkie swoje inteligentne urządzenia domowe, takie jak światła, termostaty i klimatyzatory, które płynnie synchronizują się z Alexą

Uzyskaj asystenta AI Alexa do wykonywania czynności za pomocą komend głosowych, takich jak odtwarzanie muzyki, czytanie wiadomości, dostarczanie danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i nie tylko

Alexa limit

Chociaż Alexa ma rozszerzoną bibliotekę umiejętności, niektórzy użytkownicy mogą napotkać limity w niektórych integracjach aplikacji innych firm

Działa najlepiej z urządzeniami wspieranymi przez Alexę, co ogranicza jej użyteczność

Ceny Alexa

Jest Free z urządzeniami wspieranymi przez Alexę, ale będziesz musiał wydać ponad 1500 USD, aby uzyskać wszystkie urządzenia wspierane przez Alexę

Oceny i recenzje Alexa

G2: 4.1/5 (40+ recenzji)

4.1/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (80+ recenzji)

7. Siri

Podobnie jak Amazon, asystent głosowy Apple z obsługą AI, Siri, wyrobił sobie niezwykłą markę, biorąc pod uwagę poziom personalizacji, kontekstowości i użyteczności. Od tego czasu jest integralną częścią urządzeń z systemem iOS, oferując aktywowaną głosowo pomoc w szerokim zakresie zadań.

Funkcje Siri przez Apple

Najlepsze funkcje Siri

Automatyzacja zadań, wyszukiwanie i uzyskiwanie odpowiedzi na konkretne zapytania przy użyciu rozszerzonego języka naturalnego

Płynna współpraca z dowolnym urządzeniem Apple lub wspieranymi platformami dzięki sterowaniu Siri bez użycia rąk

Limity Siri

Siri jest przeznaczona głównie dla urządzeń Apple i nie jest dostępna dla użytkowników systemu Android

Ceny Siri

Free z urządzeniami Apple

Oceny i recenzje Siri

G2: NA

NA Capterra: NA

8. Socratic

Masz trudności ze zrozumieniem złożonych pojęć lub potrzebujesz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów? Socratic jest Twoim towarzyszem w nauce opartym na AI, oferującym spersonalizowane wskazówki i interaktywne wyjaśnienia, aby ugruntować Twoje zrozumienie.

funkcja Explainer via Socratic

Socratic najlepsze funkcje

Zadawanie pytań w języku naturalnym i otrzymywanie wyjaśnień krok po kroku dostosowanych do konkretnych potrzeb

Dostęp do ogromnej biblioteki wyjaśnień, diagramów i problemów praktycznych stworzonych przez nauczycieli i ekspertów w danej dziedzinie

Socratic limit

Koncentruje się głównie na matematyce, naukach ścisłych i przedmiotach historycznych

Ograniczone wsparcie dla pytań otwartych lub kreatywnych

Ceny sokratejskie

Free plan

Pro: Zaczyna się od 10 USD/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje Socratic

G2: NA

NA Capterra: Za mało recenzji

9. Cleo

Cleo to konwersacyjna aplikacja AI, która dostarcza spersonalizowane wsparcie dla dobrego samopoczucia finansowego. Pomaga śledzić budżet, ustawić cele finansowe i zapewnia przydatne informacje o wydatkach.

chatbot do zarządzania finansami osobistymi przez *[_Cleo AI](https://web.meetcleo.com/)*

Najlepsze funkcje Cleo

Śledzenie finansów i celów w celu zrozumienia postępów i korzystania z prostych podpowiedzi, aby uzyskać rekomendacje oparte na AI

Automatyczne przelewanie ustalonej kwoty na konto oszczędnościowe za pomocą narzędzia do automatycznego oszczędzania

Mądrzejsze zarządzanie pieniędzmi za pomocą portfela w aplikacji, który integruje się z kontem oszczędnościowym

limity Cleo

Brak bezpłatnej wersji próbnej lub Free

Ograniczone integracje sprawiają, że jest to niewygodne dla tych, którzy chcą zarówno profesjonalnego, jak i osobistego śledzenia wydatków

Ceny Cleo

Cleo Plus : 5,99 USD/miesiąc

: 5,99 USD/miesiąc Cleo Builder: $14.99/miesiąc

Oceny i recenzje Cleo

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Youper

Jedna z najlepszych aplikacji AI w przestrzeni opieki nad zdrowiem psychicznym, Youper to przyjaciel AI, który słucha bez osądzania i oferuje wsparcie w celu poprawy nastroju. Poprzez angażujące rozmowy i spersonalizowane działania pomaga radzić sobie ze stresem, budować poczucie własnej wartości i rozwijać zdrowsze mechanizmy radzenia sobie.

Chatbot i narzędzie do śledzenia zdrowia psychicznego przez Youper

Najlepsze funkcje

Rozmawiaj z Youper o wszystkim, co zaprząta Twoje myśli i otrzymuj pełne empatii odpowiedzi oraz słowa otuchy

Graj w gry, zakończone kreatywne ćwiczenia i angażuj się w praktyki uważności, aby podnieść się na duchu i radzić sobie ze stresem

Otrzymuj spersonalizowane afirmacje oparte na twoim nastroju i celach, aby zwiększyć poczucie własnej wartości i pewność siebie

Monitoruj swoje wzorce nastroju i śledź postępy w realizacji celów związanych z dobrym samopoczuciem emocjonalnym

Większe limity

Ograniczony do interakcji opartych na tekście

Może nie być odpowiednia dla osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi

Najlepsze ceny

Free Plan

Youper Premium: $69.99/rok

oceny i recenzje Youper

G2: NA

NA Capterra: NA

11. Otter.ai

Za dużo spotkań lub rozmów kwalifikacyjnych? Otter.ai ma Cię w garści dzięki swoim potężnym funkcjom Asystent transkrypcji AI który przechwytuje dźwięk w czasie rzeczywistym i konwertuje go na dokładny format tekstu z możliwością wyszukiwania.

asystent spotkań przez *[_Otter.ai](https://otter.ai/)*

Najlepsze funkcje Otter.ai

Natychmiastowa transkrypcja dowolnego nagrania audio, w tym spotkań, wykładów i wywiadów

Automatyczna identyfikacja różnych mówców w rozmowie dla łatwego odniesienia

Trenuj Otter, aby rozpoznawał określone terminy i żargon związany z twoim polem

Łatwe przeszukiwanie transkrypcji, wyróżnianie kluczowych punktów i edytowanie pod kątem dokładności

Otter.ai limit

Dokładność może się różnić w zależności od jakości dźwięku i hałasu w tle

Free Plan ma limit minut transkrypcji i funkcji

Ceny Otter.ai

Free plan

Plan Pro: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Business plan: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Plany Enterprise: Na żądanie

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4.2/5 (172 opinie)

4.2/5 (172 opinie) Capterra: 4.5/5 (80 opinii)

12. Asystent Google

Ten asystent AI od Google stanowi silną konkurencję dla Siri i Alexy. Od ustawienia alarmów i wykonywania połączeń po odtwarzanie muzyki i sterowanie inteligentnym domem i urządzeniami mobilnymi, jest to idealna opcja dla osób korzystających z inteligentnych urządzeń domowych i smartfonów Google.

Komendy głosowe przez Google

Najlepsze funkcje Asystenta Google

Sterowanie telefonem i inteligentnymi urządzeniami domowymi za pomocą głosu i prostych komend

Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania i informacji z Internetu za pomocą wyszukiwarki Google

Tworzenie list do zrobienia i zarządzanie nimi, ustawienie przypomnień i dodawanie wydarzeń do kalendarza

Wykonywanie połączeń i wysyłanie tekstów za pomocą komend głosowych

Odtwarzanie muzyki, podcastów i audiobooków oraz sterowanie odtwarzaniem za pomocą głosu

Tłumaczenie między językami w czasie rzeczywistym

Limity Asystenta Google

Działa tylko z urządzeniami i aplikacjami Google Home

Może nie zawsze doskonale rozumieć komendy głosowe użytkownika, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu

Ceny Asystenta Google

Free z urządzeniami obsługującymi Google

Oceny i recenzje Asystenta Google

G2: NA

NA Capterra: NA

13. Genialny

Brilliant to interaktywna platforma internetowa, która uczy przedmiotów STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka) poprzez angażujące historie, symulacje i wyzwania.

strona rejestracji przez *[_Brilliant](https://brilliant.org/)*

Najlepsze funkcje Brilliant

Nauka przez działanie dzięki interaktywnym lekcjom, które łączą wideo, symulacje i wyzwania

Otrzymuj spersonalizowane rekomendacje i wyzwania, ponieważ platforma dostosowuje się do Twojego tempa i stylu nauki

Połącz się z innymi uczniami i omawiaj koncepcje na forum społeczności

Pobieraj lekcje i wyzwania, aby mieć do nich dostęp nawet wtedy, gdy nie jesteś online

Błyskotliwe limity

Wymaga subskrypcji, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji

Niektóre koncepcje mogą być zbyt trudne dla młodszych uczniów

Ograniczony nacisk na nauki humanistyczne i społeczne

Błyskotliwe ceny

Plan Free

Premium plan: Zaczyna się od $13.49/miesiąc

Oceny i recenzje Brilliant

G2: NA

NA Capterra: NA

14. Mem

Mem to oparty na AI asystent badawczy, który pomaga przechwytywać, udostępniać i organizować informacje z sieci.

funkcja chatbota przez *[_Mem](https://get.mem.ai/)*

Najlepsze funkcje pamięci

Używanie zapytań w języku naturalnym do wyszukiwania informacji z różnych źródeł, w tym czasopism naukowych, artykułów prasowych i stron internetowych

Organizuj swoje badania za pomocą folderów, etykiet i notatek

Automatyczne generowanie cytatów w stylach MLA, APA i Chicago

Udostępnianie swoich badań innym i współpraca nad projektami

limity pamięci

Wymaga subskrypcji, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji

Nie zawsze można znaleźć najbardziej istotne informacje

Nie jest tak wszechstronna jak niektóre inne bazy danych badawczych

Ceny pamięci

Indywidualny : $14.99/miesiąc

: $14.99/miesiąc Teams: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

15. Przeglądaj AI

Browse AI to narzędzie do automatyzacji sieci, które pozwala wyodrębniać i monitorować dane z dowolnej strony internetowej.

opcje integracji przez *[_Browse AI](https://www.browse.ai/)*

Przeglądaj najlepsze funkcje AI

Otrzymuj spersonalizowane rekomendacje artykułów, materiałów wideo i innej zawartości w oparciu o swoje odsetki

Twórz mapy myśli, aby organizować swoje badania i odkrywać różne tematy z dowolnej liczby stron internetowych

Oszczędzaj czas, wyodrębniając dane z wielu stron internetowych i monitorując ich zmiany za pomocą kilku kliknięć

Przeglądaj ograniczenia AI

Wymaga subskrypcji, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji

Ograniczony nacisk na badania akademickie

Przeglądaj ceny AI

Starter : $48.75/miesiąc

: $48.75/miesiąc Profesjonalista : $123.75/miesiąc

: $123.75/miesiąc Team: $311.25/miesiąc

Przeglądaj oceny i recenzje AI

G2: 4.8/5 (32 recenzje)

4.8/5 (32 recenzje) Capterra: 4.4/5 (42 opinie)

16. Bezproblemowe AI

Seamless AI to oparta na AI wyszukiwarka B2B, która pomaga znaleźć potencjalnych klientów i inne informacje związane z klientem.

funkcja wyszukiwania przez *[_Seamless AI](https://seamless.ai/)*

Najlepsze funkcje AI

Łatwe przechwytywanie informacji o potencjalnych klientach i potencjalnych klientach za pomocą ichRozszerzenie AI Chrome* Pisać skrypty zimnych połączeń, e-maili, wiadomości LinkedIn, postów w mediach społecznościowych i nie tylko, korzystając z funkcji generatywnego copywritingu AI

Płynna współpraca z HubSpot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator i innymi najlepszymi systemami CRM dzięki integracji API

Płynne ograniczenia AI

Wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej do ustawienia i użytkowania

Może nie być odpowiednie dla wszystkich Businessów

Ceny AI bez kompromisów

Free

Podstawowy: 39 USD/miesiąc za użytkownika

39 USD/miesiąc za użytkownika Pro: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: Niestandardowy cennik

Bezproblemowe oceny i recenzje AI

G2: 4.2/5 (ponad 1200 recenzji)

4.2/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 3.7/5 (122 opinie)

17. Czytaj AI

Read AI to aplikacja AI, która pomaga generować transkrypcje, podsumowania i odtwarzać ważne momenty każdego spotkania online.

funkcja podsumowania spotkania przez *[_Read AI](https://www.read.ai/)*

Odczytaj najlepsze funkcje AI

Automatycznie zrozum najważniejsze momenty spotkań dzięki AI Highlights

Uzyskaj podsumowania, tematy ielementy działań ze spotkania za pomocą Notatek ze spotkania

Stań się lepszym komunikatorem i uzyskaj informacje na temat poprawy mowy za pomocą AI Assisted Speaker Coach

Poznaj limity AI

Niektóre zaawansowane opcje niestandardowe wymagają płatnego planu

Może nie wychwytywać idealnie wszystkich niuansów ludzkiej mowy

Przeczytaj ceny AI

Free

Pro : $19.75/miesiąc

: $19.75/miesiąc Enterprise : $29.75/miesiąc

: $29.75/miesiąc Enterprise+: $39.75/miesiąc

Czytaj oceny i recenzje AI

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: NA

18. Ziarno

Grain to oparta na AI platforma do robienia notatek i prowadzenia dokumentacji, która rejestruje spostrzeżenia ze spotkań i elementy działań oraz pomaga spędzać czas tam, gdzie jest to najważniejsze.

funkcja Deals via Grain

Najlepsze funkcje ziarna

Tworzenie spotkań, automatyczne przechwytywanie notatek i łatwa synchronizacja z kontaktami

Szybsze wdrażanie i szkolenie pracowników dzięki coachingowi opartemu na AI

Optymalizacja cykli pracy i szybsze zamykanie transakcji dzięki Deal Insights

Grain limit

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają płatnego planu

Brak kompatybilności z niektórymi systemami CRM i narzędziami

Ceny Grain

Podstawowy : $0

: $0 Starter : $15/miesiąc za licencję

: $15/miesiąc za licencję Business : $29/miesiąc za licencję

: $29/miesiąc za licencję Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ziarna

G2: 4.6/5 (273 opinie)

4.6/5 (273 opinie) Capterra: NA

19. Fathom

Fathom to oparty na AI asystent spotkań, który pomaga nagrywać spotkania i uzyskiwać transkrypcje, najważniejsze informacje i podsumowania spotkań, pomagając poprawić wewnętrzną komunikację i wydajność.

funkcja podświetlania spotkań przez *[_Fathom](https://fathom.video/for/teams)*

Najlepsze funkcje Fathom

Bezproblemowe korzystanie z aplikacji do komunikacji wideo, takich jak Google Meet, Microsoft Teams, Zoom itp.

Otrzymuj transkrypcje i nagrania rozmów, z wyróżnionymi wszystkimi kluczowymi momentami

Korzystaj z wielojęzycznego wsparcia obejmującego siedem języków, w tym angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki i portugalski

Fathom limit

Ograniczone funkcje nagrywania rozmów wideo, notatek ze spotkań i innych w porównaniu do konkurencji

Zaawansowane funkcje tylko w płatnych opcjach

Ceny Fathom

Free

Standard : 32 USD/miesiąc

: 32 USD/miesiąc Pro: $39/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 2 000 recenzji)

5/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 5/5 (ponad 100 recenzji)

20. Chatbase

Chatbase to platforma do tworzenia chatbotów, która pomaga budować i zarządzać chatbotami dla różnych platform komunikacyjnych.

widok strony głównej przez *[_Baza czatów](https://www.chatbase.co/)*

Najlepsze funkcje bazy danych Chatbase

Tworzenie chatbotów w różnych językach za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść" bez kodowania

Integracja z popularnymi platformami komunikacyjnymi, takimi jak Messenger, WhatsApp i Telegram

Trenowanie chatbota, aby rozumiał zapytania w języku naturalnym i odpowiadał na nie

Śledzenie wydajności i zaangażowania chatbota

Limity bazy czat

Zaawansowane funkcje NLP i integracje wymagają płatnego planu

Może wymagać pewnej wiedzy technicznej w przypadku złożonych projektów chatbotów

Chatbase ceny

Free

Hobby : 19 USD/miesiąc

: 19 USD/miesiąc Standard : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Unlimited: 399 USD/miesiąc

Oceny i recenzje na Chatbase

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.3/5 (70 opinii)

21. Opis

Descript to wszechstronne narzędzie do edycji audio i wideo z potężnymi narzędziami AI do transkrypcji, edycji i współpracy.

A-driven editor via opis_

Najlepsze funkcje

Automatyczna transkrypcja nagrań audio i wideo z wysoką dokładnością przy użyciu transkrypcji opartej na AI

Łatwe nagrywanie podkładów głosowych i zrzutów ekranu

Edycja audio i wideo za pomocą intuicyjnych narzędzi i efektów

Udostępnianie projektów innym i współpraca w czasie rzeczywistym

Tworzenie i publikowanie podcastów za pomocą wbudowanych narzędzi Descript

Limity Descript

Zaawansowane funkcje i integracje wymagają płatnego planu

Może nie być odpowiedni do złożonych projektów edycji wideo

Opis cen

Free

Creator : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Pro: $30/miesiąc

Ogólne oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (344 recenzji)

4.5/5 (344 recenzji) Capterra: 4.8/5 (164 opinie)

22. HeyGen

HeyGen to oparta na sztucznej inteligencji platforma do tworzenia wideo i głosu, która pozwala tworzyć potężne awatary i głosy generowane przez AI.

edytor wideo via *[_HeyGen](https://www.heygen.com/)*

Najlepsze funkcje HeyGen

Tworzenie innowacyjnych wideo opartych na AI na potrzeby szkoleń, marketingu produktów, mediów społecznościowych i nie tylko

Skalowanie danych powstania zawartości wideo za pomocą intuicyjnego interfejsu narzędzia

Automatyczne tłumaczenie utworzonych materiałów wideo na wiele języków

HeyGen limit

Chociaż HeyGen doskonale radzi sobie z generowaniem zawartości, użytkownicy mogą potrzebować przejrzeć i udoskonalić wyniki, aby zapewnić oryginalność i zgodność z określonymi wymaganiami

Ceny HeyGen

Free

Creator : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Business: $89/miesiąc

HeyGen oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4.9/5 (41 recenzji)

23. Copy.ai

Copy.ai to dobrze znana platforma do tworzenia kopii i treści generowanych przez AI, zapewniająca bezproblemową opcję generowania atrakcyjnych i angażujących treści biznesowych.

cykl pracy generowania zawartości wiadomości e-mail przez *[_Copy.ai](https://www.copy.ai/)*

Najlepsze funkcje Copy.ai

Twórz przekonujące teksty marketingowe do różnych celów, poprawiając przekaz i komunikację marki

Rozwijanie pomysłów w pełnoprawne artykuły, posty na blogach i zawartość mediów społecznościowych przy minimalnym wkładzie pracy

Skalowanie zawartości bez konieczności zatrudniania dużych teamów

limity Copy.ai

Choć Copy.ai doskonale radzi sobie z generowaniem zawartości, może wymagać sporadycznego dostrajania, aby w pełni zrozumieć zniuansowane wymagania kontekstowe

Ceny Copy.ai

Free

Pro : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Teams : 249 USD/miesiąc

: 249 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Copy.ai oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (177 recenzji)

: 4.7/5 (177 recenzji) Capterra: 4.5/5 (60 recenzji)

24. Supernormal

Supernormal to kompleksowe rozwiązanie Spotkanie AI notatka, która pomaga pisać, dopracowywać i udostępniać notatki ze spotkań w protokole.

kreator notatek ze spotkań przez *[_Supernormal](https://supernormal.com/)*

Najlepsze funkcje

Automatyzacja powtarzalnych zadań związanych z notatkami, oszczędzająca czas i pozwalająca zespołom skupić się na konkretnych elementach działań

Usprawnienie cyklu pracy i współpracy zespołu za pomocą opartego na AI narzędzia do śledzenia działań, wspierającego płynną komunikację i postęp projektu

Normalne limity

Ograniczone funkcje dla planu Free

Notatki ze spotkań mogą nie być dokładne w zależności od hałasu w tle i zrozumienia aplikacji

Normalne ceny

Free

Pro : 18 USD/miesiąc

: 18 USD/miesiąc Business: $29/miesiąc

Nadzwyczajne oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (16 recenzji)

4.4/5 (16 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

25. CustomGPT

CustomGPT to platforma, która pozwala zbudować niestandardowego chatbota GPT w ciągu kilku minut, Może pomóc w automatyzacji powtarzalnych zadań, odpowiadać na zapytania klientów i podejmować inne zadania, które mogą zwolnić personel ludzki.

widok strony głównej przez *[_CustomGPT](https://customgpt.ai/)*

Najlepsze funkcje CustomGPT

Trenuj modele AI w oparciu o unikalne zestawy danych i wymagania, zapewniając trafność i dokładność

Dostosowanie CustomGPT do konkretnych branż, takich jak opieka zdrowotna, finanse i inne

Limity CustomGPT

Brak Free Planu

Najbardziej zaawansowane funkcje i zaawansowane modele AI wymagają zakupu wersji premium

CustomGPT ceny

Standard : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Premium : $499/miesiąc

: $499/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CustomGPT

G2: NA

NA Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

26. Feathery

Feathery to generowany przez AI kreator formularzy i cyklu pracy, który pozwala tworzyć formularze w ciągu kilku minut. Koncentrując się na poprawie interakcji z klientami, może pomóc w tworzeniu niestandardowych formularzy i natychmiastowym przechwytywaniu interakcji.

Form Creator via Feathery

Najlepsze funkcje Feathery

Zbieraj i analizuj dane użytkowników za pomocą AI, zapewniając firmom możliwość gromadzenia cennych informacji w celu dostosowania ich interakcji

Korzystaj z zaawansowanej analityki, aby zrozumieć zachowanie użytkowników, umożliwiając Business podejmowanie decyzji opartych na danych

Limity Feathery

Użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się podczas integracji Feathery z istniejącymi systemami, szczególnie w przypadku firm o złożonych strukturach danych.

Ceny Feathery

Free

Podstawowy : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Plus: $99/miesiąc

Oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: NA

27. /AI

Personal AI to oparty na sztucznej inteligencji osobisty asystent oferujący platformę usprawniającą codzienne zadania i zwiększającą wydajność.

AI Chatbot via Personal AI

Najlepsze funkcje AI

Uwolnij swój czas dzięki tekstom i e-mailom tworzonym przez AI

Stwórz własnego asystenta AI i trenuj go na swoich danych i wiadomościach, kontrolując dostęp

Ograniczenia AI

Wysokie ceny i stroma krzywa uczenia się

Ceny AI

Premium: 40 USD/miesiąc do użytku osobistego lub profesjonalnego

40 USD/miesiąc do użytku osobistego lub profesjonalnego Elevate: Niestandardowy cennik do użytku Business

Oceny i recenzje AI do użytku osobistego

G2: NA

NA Capterra: NA

28. Growbots

Growbots to narzędzie AI typu "wszystko w jednym" do zrobienia automatyzacji sprzedaży wychodzącej, która obejmuje poszukiwanie, docieranie, a nawet zrobione dla ciebie wyjście za pośrednictwem Concierge.

Plany automatyzacji procesów sprzedaży poprzez Growbots

Najlepsze funkcje Growbots

Automatyzacja procesu generowania leadów dzięki zaawansowanym cyklom pracy, pozwalającym zespołom sprzedażowym skupić się na budowaniu relacji i zamykaniu transakcji

Wykorzystanie AI do celowania w potencjalnych klientów o wyższym prawdopodobieństwie konwersji, optymalizując wysiłki związane z dotarciem do nich

Growbots limit

Użytkownicy mogą potrzebować dostroić parametry kampanii, aby dostosować je do specyfiki branży i preferencji odbiorców docelowych

Ceny Growbots

Zasięg : 49 USD/miesiąc

: 49 USD/miesiąc All-in-one: $199/miesiąc

Oceny i recenzje Growbots

G2: 4.5/5 (138 recenzji)

4.5/5 (138 recenzji) Capterra: 4.7/5 (47 opinii)

29. Cody

Cody to oparta na AI platforma wirtualnego asystenta, która pomaga Businessowi uprościć cykl pracy i usprawnić procesy biznesowe.

automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji przez *[__Cody](https://meetcody.ai/)*

Najlepsze funkcje Cody

Trenuj chatbota na własnych danych ibaza wiedzy dzięki czemu może on dostarczać kontekstowe odpowiedzi na wszystkie pytania i oszczędzać czas

Pewność co do autentyczności wygenerowanych wyników dzięki dołączonym cytatom

Cody limit

Niestandardowi klienci zgłaszają potrzebę kontynuacji i powolnego działania w sprawie zgłoszeń serwisowych

Ceny Cody

Podstawowy : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Premium : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Zaawansowany: 249 USD/miesiąc

oceny i recenzje Cody

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: NA

30. Chatboty Zapier

Zapier, narzędzie do automatyzacji łączące wiele aplikacji i usług, posiada również chatbota. Narzędzie to pozwala na połączenie różnych aplikacji, w tym chatbotów, w celu stworzenia płynnego cyklu pracy.

przepływ pracy tworzenia i integracji chatbota przez *[_Zapier](https://zapier.com/ai/chatbot)*

Najlepsze funkcje Zapiera

Integracja chatbotów z innymi aplikacjami, pozwalająca na automatyzację odpowiedzi i działań w oparciu o interakcje użytkownika

Twórz niestandardowe chatboty i połącz je ze swoimi Zapami, usprawniając procesy i zwiększając wydajność

Limity Zapiera

Zarządzanie wieloma chatbotami oraz zapewnienie dokładności i integralności może być trudne

Ograniczone funkcje w planie Free

Ceny Zapier

Free

Premium : 20 USD/miesiąc

: 20 USD/miesiąc Zaawansowany: $100/miesiąc

Zapier oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

4,5/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

31. Anthropic (Claude)

Dzięki najnowocześniejszemu narzędziu Claude, Anthropic służy do tworzenia zaawansowanych i etycznych modeli AI, umożliwiając programistom tworzenie inteligentnych systemów koncentrujących się na bezpieczeństwie i niezawodności. Claude może być również wirtualnym asystentem upraszczającym wiele zadań życia codziennego.

automatyzacja przepływu pracy i funkcje NLP przez *[__Claude](https://claude.ai/login?returnTo=%2F)*

Najlepsze funkcje Claude

Generowanie tekstu i uzyskiwanie dokładnych odpowiedzi na pytania w przyjaznym dla użytkownika interfejsie

Konstruowanie zaawansowanych modeli AI ze szczególnym naciskiem na zrozumienie na poziomie ludzkim

Limity Claude

Biorąc pod uwagę zaawansowany charakter narzędzi Anthropic, użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się, zwłaszcza jeśli są nowicjuszami w rozwoju etycznej AI

Zbiór danych jest aktualizowany do 2022 r., a zatem nie może udzielić dokładnych odpowiedzi na temat nowszych wydarzeń

Claude pricing

Claude instant : 0,80 USD za milion tokenów

: 0,80 USD za milion tokenów Claude 2.0: $8.00 za milion tokenów

oceny i recenzje Claude

G2: 4.7/5 (120 recenzji)

4.7/5 (120 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

32. Airparser

Airparser to narzędzie do ekstrakcji danych oparte na GPT, które pomaga wyodrębniać dane z plików PDF, e-maili, stron HTML, stron internetowych i innych dokumentów, eksportując je w czasie rzeczywistym do dowolnej aplikacji.

funkcje ekstrakcji danych przez *[_Airparser](https://airparser.com/)*

Najlepsze funkcje Airparser

Precyzyjna ekstrakcja danych w celu dokładnego wyodrębniania i analizowania danych z różnych dokumentów i źródeł

Wykorzystanie konfigurowalnych reguł parsowania w celu dostosowania do różnych struktur i formatów dokumentów

Dostęp do wyodrębnionych danych w ulubionych aplikacjach, ponieważ narzędzie integruje się z Arkuszami Google, Zapier itp.

Airparser limit

Choć narzędzie jest wysoce konfigurowalne, ustawienie reguł parsowania może wymagać wstępnej konfiguracji w oparciu o określone typy dokumentów, co jest skomplikowanym procesem

Ceny Airparser

Starter : 39 USD/miesiąc

: 39 USD/miesiąc Wzrost : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Business : $179/miesiąc

: $179/miesiąc Premium: $249/miesiąc

Oceny i recenzje Airparser

G2: NA

NA Capterra: NA

33. Botsonic

Botsonic to intuicyjny asystent-robot, który może być używany do budowania wszechstronnych botów wsparcia przy użyciu frameworka ChatGPT firmy Open AI. Jest on szkolony na podstawie danych użytkownika w celu rozwiązywania zapytań związanych z obsługą klienta i nie tylko.

oparty na sztucznej inteligencji chatbot jest szkolony w zakresie interakcji z klientami za pośrednictwem *[_Botsonic](https://writesonic.com/botsonic)*

Najlepsze funkcje Botsonic

Wykorzystanie algorytmów opartych na NLP w celu zrozumienia zapytań użytkowników i odpowiadania na nie z dużą dokładnością

Wdrażanie chatbotów opartych na Botsonic w różnych kanałach, takich jak Slack, Telegram i WhatsApp, zwiększając dostępność dla użytkowników

limity Botsonic

Niezwykle złożone przypadki użycia mogą wymagać dodatkowego dopracowania i niestandardowego dostosowania, potencjalnie wydłużając oś czasu rozwoju

Ceny Botsonic

Free

Plus : 20 USD/mies

: 20 USD/mies Business: $49/miesiąc

Oceny i recenzje Botsonic

G2: 4.8/5 (33 recenzje)

4.8/5 (33 recenzje) Capterra: 4.6/5 (11 recenzji)

34. Dante AI

Dante AI to platforma do budowania niestandardowych chatbotów AI zaprojektowanych przy użyciu danych użytkownika.

kreator chatbotów z niestandardowymi integracjami przez *[_Dante AI](https://www.dante-ai.com/)*

Dante AI najlepsze funkcje

Integracja narzędzia z ponad 5000 aplikacji w celu usprawnienia istniejących cykli pracy

Zwiększ wydajność dzięki wykorzystaniu AI do analizy danych i tekstów, tworzenia kopii, debugowania kodu, śledzenia nastrojów w mediach społecznościowych i nie tylko

Limity AI

Użytkownicy mogą potrzebować przejrzeć i dostosować odpowiedzi wygenerowane przez AI, aby dopasować je do konkretnej marki lub osobistego stylu pisania w kilku pierwszych instancjach

Ceny AI Dante

Free

Wejście : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Premium : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Professional : $199/miesiąc

: $199/miesiąc Business: $399/miesiąc

oceny i recenzje AI

G2: NA

NA Capterra: NA

35. Writesonic

Kolejna platforma do tworzenia treści oparta na AI, Writesonic, pomaga tworzyć dowolną formę zawartości 10x szybciej. Może być używana do tworzenia zawartości, edycji, publikowania artykułów zoptymalizowanych pod kątem SEO, blogów, reklam, stron docelowych, opisów produktów eCommerce, postów w mediach społecznościowych i nie tylko.

AI funkcja pisania bloga przez Writesonic

Najlepsze funkcje Writesonic

Korzystaj z funkcji copywritingu AI, aby generować przekonujące i angażujące kopie dla marketingu, mediów społecznościowych i innych potrzeb związanych z zawartością

Tworzenie zoptymalizowanych pod kątem wyszukiwania tekstów na strony docelowe w ponad 25 językach w celu poprawy konwersji

Limity Writesonic

Zawartość generowana przez AI może wymagać sprawdzenia i dopracowania przez użytkownika pod kątem określonych niuansów i kontekstu

Ceny Writesonic

Free

Mały Teams : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Enterprise : Od 500 USD/miesiąc

: Od 500 USD/miesiąc Freelancer: $20/miesiąc

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (2,000+ recenzji)

36. Chatsonic

Alternatywa dla aplikacji ChatGPT do tworzenia treści, Chatsonic ma zaawansowane funkcje, takie jak integracja wyszukiwania, czat z PDF, generowanie obrazów AI i inne opcje, które pomagają tworzyć zawartość bardziej efektywnie.

funkcje tworzenia zawartości AI przez Chatsonic

Najlepsze funkcje Chatsonic

Analizuj trendy rynkowe, pisz reklamy i edytuj kopie za pomocą zaawansowanych podpowiedzi AI ukierunkowanych na marketing

Badanie i gromadzenie danych ze wszystkich połączonych aplikacji wraz z Google w celu uzyskania znaczących spostrzeżeń

Limity Chatsonic

Niektóre dane powstania i pisania zawartości mogą być niepoprawne i może brakować kontekstowego zrozumienia

Ceny Chatsonic

Free

oceny i recenzje Chatsonic

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: NA

37. AssemblyAI

AssemblyAI to narzędzie do automatycznego rozpoznawania mowy (ACR), które wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI do konwersji języka mówionego na dokładny i użyteczny tekst.

narzędzie do transkrypcji ACR przez AssemblyAI

Najlepsze funkcje AssemblyAI

Wykorzystaj go do transkrypcji w czasie rzeczywistym i podsumowywania potrzeb, usprawniając cykle pracy, które wymagają natychmiastowego dostępu do zawartości mówionej i wysokich wskaźników dokładności

Tworzenie własnych produktów opartych na głosowej sztucznej inteligencji poprzez integrację z API Assembly AI

AssemblyAI limit

Choć dokładna, wydajność AssemblyAI może się różnić w przypadku niektórych akcentów, co wymaga okazjonalnej ręcznej weryfikacji w celu uzyskania precyzji

Ceny AssemblyAI

Speech-to-Text : 0,37 USD/godz

: 0,37 USD/godz Transkrypcja w czasie rzeczywistym : 0,47 USD/godz

: 0,47 USD/godz Audio Intelligence i LeMUR: Wycena za token

Oceny i recenzje AssemblyAI

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: NA

38. Terminowy

Timely to narzędzie do śledzenia czasu oparte na AI, które pomaga śledzić czas w wielu projektach. Jego aplikacja komputerowa i mobilna może śledzić spotkania, zadania, projekty i nie tylko.

Tracker czasu z widokiem wielu projektów przez Timely

Najlepsze funkcje

Automatyzacja śledzenia czasu dla wielu projektów i zadań

Monitorowanie budżetu i innych wskaźników związanych z projektami

Zaawansowane raportowanie dziękiprognoza projektu i analizą, aby pomóc w efektywnym planowaniu projektów

Tymczasowe limity

Funkcje fakturowania mogą wymagać poprawy

W przypadku śledzenia wielu projektów jednocześnie mogą wystąpić usterki

Tymczasowe ceny

Starter : $11/miesiąc

: $11/miesiąc Premium : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Unlimited: $28/miesiąc

Tymczasowe oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 350 recenzji)

4.8/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

39. Superpowered

Superpowered to kolejna aplikacja do robienia notatek z AI na liście, ale z niespodzianką. Nie ma w niej botów dołączających do rozmów wideo lub głosowych. Żadnych nagrań. Robi to, do czego jest przeznaczona - robi dobre notatki!

funkcja robienia notatek AI przez Superpowered

Superpowered najlepsze funkcje

Automatyczne dzielenie notatek na "podsumowanie" i "elementy działania"

Wykorzystaj szablony AI, aby zorganizować efektywne spotkania w ramach rozmów sprzedażowych 1-1, wywiadów i nie tylko

Super mocne limity

Brak botów oznacza, że musisz udzielić Superpowered wyraźnej zgody na dołączanie do spotkań

Ceny Superpowered

Free

Podstawowy : 36 USD/miesiąc

: 36 USD/miesiąc Pro: 108 USD/miesiąc

Super mocne oceny i recenzje

G2: NA

NA Capterra: NA

40. Jasper

Jasper to potężne narzędzie AI do tworzenia zawartości, które pomaga zespołom marketingowym zoptymalizować i przyspieszyć ich procesy.

AI copilot dla zespołów marketingowych przez Jasper

Najlepsze funkcje Jasper

Otrzymywanie kontekstowych sugestii językowych, zapewniających dokładną i naturalnie brzmiącą komunikację pisemną

Niestandardowe dostosowanie Jasper do określonych stylów i preferencji pisania

Limity Jasper

Brak planu Free. Otrzymujesz 7-dniową bezpłatną wersję próbną, aby przetestować rozwiązanie, a następnie musisz wybrać plan pro lub creator

Niektórzy użytkownicy mogą uznać pewne sugestie stylistyczne za subiektywne, wymagające ręcznego zatwierdzenia na podstawie indywidualnych preferencji

Ceny Jasper

Creator : 49 USD/miesiąc

: 49 USD/miesiąc Pro: $69/miesiąc

oceny i recenzje Jasper

G2: 4.7/5 (ponad 1200 recenzji)

4.7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1300 recenzji)

41. Relevance AI

Relevance AI to aplikacja, w której można znaleźć m.in automatyzacja cyklu pracy i narzędzie do zarządzania, które integruje się ze wszystkimi istniejącymi procesami i platformami. Korzystaj z rekomendacji opartych na AI, aby automatyzacji cykli pracy , budować przepływy LLM i generować szablony w celu uproszczenia zadań.

Bot sprzedażowy przez Relevance AI

Najlepsze funkcje AI

Zbuduj siłę roboczą AI, aby skupić się na określonych obszarach biznesowych i wykonywać zadania podobne do ludzkich pracowników

Integracja aplikacji z dostawcami LLM, takimi jak OpenAI, Google, Meta i Anthropic w celu usprawnienia procesów

Relevance AI ograniczenia

Użytkownicy mogą potrzebować początkowego okresu szkolenia, ponieważ platforma dostosowuje się do konkretnych preferencji i zachowań użytkowników

Ceny Relevance AI

Free

Teams : 199 USD/miesiąc

: 199 USD/miesiąc Business : $599/miesiąc

: $599/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje AI

G2: NA

NA Capterra: NA

42. TalkNotes

TalkNotes, wyróżniający się w przestrzeni transkrypcji głosowej i robienia notatek, ma na celu usprawnić proces przechwytywania i wykorzystywania informacji mówionych. Wykorzystuje platformę przetwarzania języka naturalnego opartą na AI do przekształcania wypowiadanych słów w przydatne, uporządkowane notatki.

AI funkcja robienia notatek przez TalkNotes

Najlepsze funkcje TalkNotes

Transkrypcja dźwięku na tekst przy użyciu bardzo dokładnych narzędzi AI, wyszkolonych do dostarczania precyzyjnych i wolnych od błędów transkrypcji

Organizuj i kategoryzuj transkrypcje, ułatwiając zespołom dostęp do ważnych informacji

TalkNotes limity

Użytkownicy mogą doświadczać różnic w dokładności w obecności znacznego hałasu w tle, co wymaga uwzględnienia optymalnych warunków nagrywania

Ceny aplikacji TalkNotes

Plus: 11,97 USD/miesiąc

Pro: 49 USD/miesiąc

Oceny i recenzje TalkNotes

G2: NA

NA Capterra: NA

43. Leap AI

Leap AI pomaga projektować cykle pracy bez konieczności pisania jakiegokolwiek kodu. Za pomocą intuicyjnego pulpitu można wybierać akcje i uruchamiać je bezpośrednio.

Automated workflow generator via Leap AI

Najlepsze funkcje Leap AI

Wszystkie modele pod jednym dachem, w tym zaawansowane modele AI, takie jak GPT-4 i Llama-2 do zadań językowych, modele obrazu i wideo, takie jak Stable Diffusion XL i Dalle-3, oraz modele głosu i muzyki, takie jak Whisper, Bark, MusicLM i inne

Integracja z wieloma narzędziami i urządzeniami dzięki elastycznym interfejsom API i modelom

Leap AI limit

Chociaż dostawca ma do dyspozycji moc wielu narzędzi na jednej platformie, wyniki z poszczególnych narzędzi mogą być często bardziej wyrafinowane i dokładne w porównaniu z wynikami Leap

Ceny Leap AI

Free Plan

Pro: Od 29 USD/miesiąc

oceny i recenzje Leap AI

G2: NA

NA Capterra: NA

44. Blaze.ai

Blaze.ai to oparta na AI platforma do opowiadania historii i tworzenia danych, która przekształca zawartość Twojej marki w przydatne posty na blogu, treści w mediach społecznościowych, teksty reklamowe, briefy marketingowe i nie tylko.

pulpit generowania i planowania treści przez *[_Blaze.ai](https://www.blaze.ai/why-blaze)*

Najlepsze funkcje Blaze.ai

Twórz wiele głosów i profili marki dostosowanych do Twojej marki i twórz zawartość kontekstową

Korzystanie z nieograniczonej platformy do tworzenia treści generowanej przez AI w celu spełnienia wielu wymagań związanych z zawartością, w tym skanowania plagiatu, sprawdzania SEO, rekomendacji słów kluczowych i nie tylko

Tworzenie, badanie, burza mózgów, planowanie i publikowanie zawartości za pomocą jednego rozwiązania

limity Blaze.ai

Użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się podczas integracji Blaze.ai z istniejącymi narzędziami marketingowymi i przepływami pracy

Ceny Blaze.ai

Creator : 25 USD/miesiąc

: 25 USD/miesiąc Teams : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Enterprise: $500/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Blaze.ai

G2: NA

NA Capterra: NA

45. Samogłoska

Vowel to platforma do wirtualnej współpracy i wideokonferencji, która pomaga organizować niesamowite spotkania, podsumowywać dyskusje, wyszukiwać informacje związane ze spotkaniami i udostępniać wideo - bez żadnych dodatków.

funkcja podsumowania spotkania przez *[samogłoska](https://www.vowel.com/)*

Najlepsze funkcje samogłosek

Wykorzystaj AI do transkrypcji w czasie rzeczywistym podczas spotkań, zwiększając dostępność i ułatwiając przeglądy po spotkaniu

Korzystaj z zaawansowanych funkcji analitycznych, aby poprawić efektywność spotkań, w tym wgląd w takie informacje, jak udział w spotkaniu, poziom zaangażowania i inne spostrzeżenia

Limity samogłosek

Użytkownicy w obszarach o niespójnych połączeniach internetowych mogą doświadczać zakłóceń w funkcjach czasu rzeczywistego, co wymaga rozważenia optymalnych warunków użytkowania

Ceny za samogłoski

Free

Business: $19.99/miesiąc

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (188 recenzji)

4.6/5 (188 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

46. SemblyAI

SemblyAI to wszechstronny asystent zespołu AI, który może pomóc w robieniu notatek, generowaniu spostrzeżeń i transkrypcji spotkań, aby pomóc w zapewnieniu optymalnych i zorientowanych na wyniki spotkań.

notatki ze spotkań oparte na sztucznej inteligencji i funkcje automatyzacji przez *[_Sembly](https://www.sembly.ai/)*

Najlepsze funkcje

Usprawnienie interakcji podczas spotkania dzięki notatkom na żywo, podsumowaniom interakcji z wykorzystaniem AI i szczegółowym informacjom na temat każdego uczestnika

Wykorzystanie AI do personalizacji rekomendacji zawartości spotkania, zapewniając, że uczestnicy otrzymają odpowiednie i atrakcyjne informacje

Montażowe limity

Użytkownicy mogą potrzebować czasu na zrozumienie i skonfigurowanie opcji niestandardowych, aby dostosować je do konkretnych celów wydarzenia

Ceny montażu

Personal : Free Plan

: Free Plan Profesjonalny : 15 USD/miesiąc

: 15 USD/miesiąc Teams: $29/miesiąc

Oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (25+ recenzji)

4.5/5 (25+ recenzji) Capterra: NA

47. Kraftful

Kraftful to oparta na AI platforma do zbierania opinii użytkowników i generowania potężnych spostrzeżeń na podstawie tych danych.

funkcja słuchania AI przez *[_Kraftful](https://www.kraftful.com/)*

Kraftful najlepsze funkcje

Śledzenie opinii i skarg klientów za pomocą analizy jakościowej AI, niestandardowych ankiet i funkcji nasłuchu

Automatyczne przekształcanie spostrzeżeń użytkowników w historie użytkowników na potrzeby zarządzania projektami

Kraftful limit

Wymaga jasnych i zwięzłych danych wejściowych dla uzyskania optymalnych wyników

Ograniczone funkcje w planie Free Plan

Kraftful pricing

Free

Pro: $15/miesiąc

Ogromne oceny i recenzje

G2: NA

NA Capterra: NA

48. Synteza

Synthesis oferuje aplikację AI do generowania syntetycznych danych, które pomagają trenować modele uczenia maszynowego i mogą być wykorzystywane jako dane testowe dla nowych produktów. Może to być na przykład wykorzystywane w badaniach medycznych do szkolenia AI w celu identyfikacji wzorców chorobowych oraz w modelach finansowych do szacowania wpływu wydarzeń, takich jak zakłócenie na dużą skalę w globalnym łańcuchu dostaw.

przypadki użycia przez *[_Synteza AI](https://synthesis.ai/)*

Najlepsze funkcje syntezy

Uzyskaj dane generowane komputerowo, aby opracować solidne, zaawansowane modele dla przypadków użycia ML

Opracowanie bardziej wydajnej i etycznej AI przy znacznie niższych kosztach i wysiłku

Wprowadzenie bardziej zróżnicowanych danych do szkolenia AI, a także ograniczenie wszelkich niezamierzonych uprzedzeń

Synteza limitów

Syntetycznym danym może brakować realizmu i złożoności danych ze świata rzeczywistego, a modele trenowane wyłącznie na tych pierwszych mogą nie generalizować skutecznie na sytuacje w świecie rzeczywistym

Ceny syntezy

Ceny na żądanie

Oceny i recenzje syntezy

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: NA

49. Fireflies.ai

Uczestniczysz w zbyt wielu spotkaniach? Niech Fireflies.ai będzie Twoim strażakiem. Może uczestniczyć w spotkaniach, transkrybować lub podsumowywać dyskusje, a nawet rozumieć rozmowy głosowe, aby uchwycić, kto co powiedział.

funkcje transkrypcji spotkań i sporządzania notatek przez *[_Fireflies.ai](https://fireflies.ai/)*

Fireflies.ai najlepsze funkcje

Automatycznie przechwytuje transkrypcje audio i wideo dla każdego spotkania i podsumowuje je

Wykorzystaj zaawansowane funkcje Notetaker, które rozumieją nawet niuanse głosowe, aby określić, kto powiedział co na spotkaniu

Udostępnianie notatek ze spotkań do innych aplikacji, takich jak Slack,

Fireflies.ai limit

Integracje z CRM i innymi narzędziami mogą czasami nie być zsynchronizowane

Ponieważ automatycznie uczestniczy i transkrybuje każde spotkanie w kalendarzu, może to powodować problemy z prywatnością, wymagając ręcznego wstrzymania go dla wybranych spotkań

Ceny Fireflies.ai

Free

Pro : 18 USD/miesiąc

: 18 USD/miesiąc Business : $29/miesiąc za licencję

: $29/miesiąc za licencję Enterprise: $39/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Fireflies.ai

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

50. Flowise

Flowise to niskokodowy kreator aplikacji LLM o otwartym kodzie źródłowym, który pozwala programistom tworzyć chatboty AI i przepływy pracy orkiestracji LLM.

LLM workflow builder via Flowise

Flowise najlepsze funkcje

Wykorzystaj otwartych asystentów AI, niestandardowe boty i uczenie maszynowe do automatyzacji zadań i cykli pracy

Szybkie tworzenie chatbotów LLM bez konieczności pisania kodu

Osadzanie asystentów czatu AI w aplikacjach za pomocą API, SDK i wbudowanych opcji czatu

Wykorzystanie zaawansowanej orkiestracji do połączenia LLM z pamięcią, programami ładującymi dane, pamięcią podręczną, moderacją i innymi aplikacjami

Flowise limit

Użytkownicy mogą być zmuszeni do sprawdzenia LLM i innych cykli pracy pod kątem poprawności, ponieważ mogą one być niedokładne w zależności od kontekstu i wykorzystywanych danych

Ceny Flowise

Free

Oceny i recenzje Flowise

G2: NA

NA Capterra: NA

Zwiększ swoją wydajność dzięki sztucznej inteligencji

Zapoznaliśmy się z 50 najlepszymi aplikacjami AI o bogatych możliwościach, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Od tworzenia zawartości, przez zarządzanie cyklami pracy, po odkrywanie ukrytych spostrzeżeń na podstawie danych.. Platformy AI dla programistów , marketerów i kierowników projektów rewolucjonizują naszą pracę.

Wraz z ciągłym doskonaleniem AI, będzie ona wdrażana do nowszych zastosowań. Ale już teraz możesz korzystać z wielu aplikacji AI, aby szybciej osiągnąć swoje cele biznesowe. Eksperymentuj, odkrywaj i znajdź najlepsze aplikacje AI dla swoich konkretnych przypadków użycia.

asystent AI generatora tekstuClickUp w akcji

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i wysiłku w codziennej pracy, pokochasz ClickUp Brain . To jedna z najlepszych aplikacji AI do automatyzacji cykli pracy i optymalizacji wydajności, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne. Zapisz się na bezpłatną wersję próbną ClickUp dzisiaj.