Jak wykorzystać Chatbota w swoim Businessie?

"Dzień dobry, w czym mogę pomóc?" 👋

Podczas przeglądania strony internetowej, w rogu ekranu wyskakuje przyjazne okno wiadomości, witające użytkownika lub oferujące odpowiedź na pytania dotyczące usługi/produktu. To jest chatbot!

Obecnie chatboty angażują użytkowników w czasie rzeczywistym, natychmiast odpowiadając na zapytania i usprawniając podróż klienta. Czasami wiadomości te są opatrzone zdjęciem agenta wsparcia, ale w rzeczywistości rozmowy te są zautomatyzowane. Jest to jednak wspaniałe doświadczenie dla klientów, ponieważ chatbot może interpretować, przetwarzać i realizować żądania użytkowników niemal tak samo, jak ich ludzkie odpowiedniki.

Chatboty wykorzystują zaawansowane programowanie AI i ML, aby symulować ludzkie rozmowy i zapewniać niezawodne wsparcie 24/7.

Jeśli chcesz wdrożyć chatboty jako integralną część swojej strategii wsparcia, czytaj dalej. Pokażemy ci, jak korzystać z chatbota, aby umożliwić twoim teamom skalowanie wysiłków, poprawić czas pierwszej reakcji i zwiększyć wydajność agentów. 🚀

Czym jest chatbot?

Chatbot to program komputerowy, który symuluje ludzkie rozmowy za pomocą tekstu. Chatboty AI są szkolone na dużych zbiorach danych przy użyciu algorytmów i reguł sztucznej inteligencji w celu przetwarzania danych klientów i dostarczania dokładnych odpowiedzi, poprawiając jakość obsługi klienta.

Krótka historia chatbotów 📝 Podróż chatbota rozpoczęła się w 1960 roku od Eliza stworzony przez informatyka z MIT. Eliza wykorzystywała techniki dopasowywania wzorców, aby reagować na zapytania użytkowników i udzielać przyjaznych odpowiedzi. Mimo limitu możliwości, te oparte na regułach chatboty utorowały drogę zaawansowanym modelom opartym na uczeniu maszynowym i algorytmach przetwarzania języka naturalnego.

Popularne przykłady nowoczesnych chatbotów obejmują Wirtualni asystenci AI , takich jak Siri firmy Apple, Amazon Alexa, Facebook Messenger, Google Assistant i Bixby firmy Samsung.

przez Źródło W skrócie: Chatbot vs. konwersacyjne AI : Jaka jest różnica 👇

Funkcja Chatbot Konwersacyjne AI definicja Konkretna aplikacja do symulowania konwersacji Szerszy zestaw technologii umożliwiających interakcję w języku naturalnym

| Złożoność | Ogólnie prostsza; często oparta na regułach lub skryptach | Bardziej złożona; wykorzystuje uczenie maszynowe i NLP do głębszego zrozumienia |

| Domena | Zazwyczaj ograniczona do konkretnych zadań (np. FAQ, obsługa klienta) | Może działać w wielu domenach i uczyć się na podstawie interakcji |

| Zdolność uczenia się | Uczenie się w ograniczonym zakresie; może wymagać ręcznych aktualizacji | Może uczyć się i ulepszać w czasie w oparciu o interakcje z użytkownikami. |

| Świadomość kontekstu | Często brakuje świadomości kontekstu; odpowiada na podstawie słów kluczowych | Potrafi zachować kontekst i zrozumieć niuanse w konwersacjach |

| Przykłady | Proste boty do obsługi klienta, odpowiadające na najczęściej zadawane pytania | Wirtualni asystenci (jak Siri, Google Assistant), zaawansowane boty do wsparcia |

Interakcja z użytkownikiem | Może mieć sztywny przepływ interakcji | Wsparcie dla dynamicznych, bardziej naturalnych interakcji |

Chatbot a konwersacyjne AI

Różne rodzaje chatbotów

Wraz z rozwojem AI w miejscu pracy różne typy chatbotów ewoluowały, aby zaspokoić określone potrzeby, od obsługi prostych FAQ po angażowanie się w dynamiczne, konwersacyjne AI. Chatboty łagodzą dużą liczbę zbędnych, rutynowych pytań zadawanych za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych i innych kanałów. Pomagają niestandardowym klientom znaleźć odpowiedzi i prowadzą ich do kolejnych kroków.

Trzy główne typy chatbotów to:

Chatboty oparte na regułach

Te chatboty są również znane jako boty z drzewem decyzyjnym. Te oparte na regułach chatboty wykorzystują predefiniowane reguły i wzorce, aby pomóc niestandardowym klientom uzyskać odpowiednie odpowiedzi na ich podstawowe zapytania. Są one najlepszym rozwiązaniem dla firm zajmujących się powtarzalnymi interakcjami z klientami.

Jednak takie chatboty nie mogą odpowiadać na pytania wykraczające poza zdefiniowane, co czyni je nieodpowiednimi do odpowiadania na złożone pytania, jeśli nie są do tego przeszkolone.

via Singapore Airlines Przykład: Chatbot Singapore Airlines Kris to wirtualny asystent, który odpowiada na zapytania dotyczące typowych tematów związanych z podróżowaniem, takich jak limity bagażu, status lotu, następny dostępny lot, uprawnienia do poczekalni, status lotów oczekujących i wiele innych.

Chatboty AI

Chatbot oparty na sztucznej inteligencji łączy w sobie algorytmy uczenia maszynowego (ML), przetwarzania języka naturalnego (NLP) i sieci neuronowe, aby zrozumieć kontekst zapytań klientów i odpowiadać na pytania w sposób bardziej konwersacyjny.

Te chatboty działają poprzez analizę poprzednich konwersacji, baz wiedzy i wewnętrznych zasobów, aby z czasem się doskonalić.

przez Google Gemini Przykład: Gemini, asystent AI Google, symuluje ludzkie rozmowy, może obsługiwać wiele zadań i rozumie informacje z różnych źródeł, w tym tekstu, obrazów, dźwięku i kodu. 💻

Generatywne chatboty AI

Generatywny chatbot AI wykorzystuje modele generatywne, takie jak GPT, aby prowadzić użytkowników i symulować ludzką rozmowę, jak agent wsparcia. W oparciu o rozszerzenie treningu przy użyciu dużych zbiorów danych, chatboty te skutecznie radzą sobie z niuansowymi, dynamicznymi i wszechstronnymi scenariuszami obsługi klienta.

Pobudź kreatywność, twórz szablony lub generuj kopie z prędkością błyskawicy dzięki ClickUp Brain, najlepszemu na świecie partnerowi do burzy mózgów

Przykład: ClickUp Brain to pierwsza na świecie sieć neuronowa AI, która łączy zadania, dokumenty, ludzi i bazy wiedzy, aby podpowiedzieć na każde zapytanie.

Korzyści z używania chatbotów

Nic tak nie obniża wydajności zespołu wsparcia klienta, jak zrobienie zadań, które można zautomatyzować. Chatboty odciążają zespół wsparcia od prostych i rutynowych pytań, dając im czas na zapewnienie znaczącego wsparcia w przypadku złożonych zapytań.

Oto kilka najważniejszych zalet chatbotów dla Twojego biznesu:

Niższe koszty operacyjne: Obsługuje wiele pytań klientów w okresach wzmożonego ruchu, pozwalając pracownikom skupić się na bardziej złożonych zadaniach i zmniejszając potrzebę zatrudniania i szkolenia nowych pracowników wsparcia. Wykorzystanie automatyzacji cyklu pracy z wykorzystaniem AI zwiększa wydajność i zmniejsza koszty operacyjne związane z zatrudnianiem i szkoleniem nowych zespołów obsługi klienta

Obsługuje wiele pytań klientów w okresach wzmożonego ruchu, pozwalając pracownikom skupić się na bardziej złożonych zadaniach i zmniejszając potrzebę zatrudniania i szkolenia nowych pracowników wsparcia. Wykorzystanie automatyzacji cyklu pracy z wykorzystaniem AI zwiększa wydajność i zmniejsza koszty operacyjne związane z zatrudnianiem i szkoleniem nowych zespołów obsługi klienta Szybkie rozwiązywanie podstawowych zapytań: Pomaga klientom rozwiązywać problemy za pomocą szybkich odpowiedzi, skracając czas oczekiwania klienta niezależnie od ilości zapytań

Pomaga klientom rozwiązywać problemy za pomocą szybkich odpowiedzi, skracając czas oczekiwania klienta niezależnie od ilości zapytań Zwiększona wydajność zespołu: Automatyzacja czasochłonnych, wymagających dużego wysiłku zadań związanych z obsługą klienta, co pozwala zespołowi sprzedaży i wsparcia skupić się na strategii, zwiększając satysfakcję z pracy i wydajność

Automatyzacja czasochłonnych, wymagających dużego wysiłku zadań związanych z obsługą klienta, co pozwala zespołowi sprzedaży i wsparcia skupić się na strategii, zwiększając satysfakcję z pracy i wydajność Lepsze doświadczenie klienta: Oferuj spójną obsługę klienta, zwiększając jego zadowolenie dzięki wielojęzycznym opcjom, funkcjom samoobsługowym, szybkim odpowiedziom, usprawnionym kasom i łatwym integracjom - pomagając Cipoprawić niestandardowe podejście do klienta jako wydajne chatboty do obsługi klienta

W związku z tym, zbadajmy możliwe sposoby wykorzystania AI do automatyzacji marketingu może przynieść korzyści Twojemu Businessowi.

Jak wykorzystać Chatbota w swoim Businessie? (Z przykładami)

1. Obsługa niestandardowych zapytań klientów

Chatbot Bank of America, Erica, oferuje spersonalizowane porady finansowe. Może również pomagać klientom w zarządzaniu ich kontami finansowymi, śledzeniu wydatków, płaceniu rachunków i innych zadaniach.

via Bank of America Zintegrowana z aplikacją mobilną BOA, Erica pomaga użytkownikom w aktualizacjach transakcji w czasie rzeczywistym. Analizuje zapytania użytkowników i uzyskuje dostęp do bazy wiedzy, aby zapewnić odpowiednie odpowiedzi na temat produktów i usług banku, zastępując potrzebę ludzkiego agenta w prostszych transakcjach.

Czytaj więcej: 10 szablonów odpowiedzi dla klientów w dziale obsługi klienta

2. Dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji

Sephora oferuje doskonały przykład chatbota AI do niestandardowej obsługi klienta. Dostępny na Kik i Facebook Messenger, ten bot kosmetyczny podpowie kupującym krótki quiz. Następnie oferuje interfejs czatu jeden na jeden, porady dotyczące makijażu, klipy wideo i samouczki. Użytkownicy mogą nawet zarezerwować makijaż w sklepie Sephora bezpośrednio z Messengera.

przez Facebook Chatboty AI dla e-commerce pomagają użytkownikom w znalezieniu odpowiednich, polecanych produktów o najwyższej ocenie i dostarczają spersonalizowaną zawartość.

3. Zbieranie opinii użytkowników

Chatboty wykorzystują spersonalizowane konwersacje do zbierania opinii użytkowników na temat jakości i wydajności produktów, szybkości i satysfakcji obsługi klienta, upodobań, preferencji, zakupów i nawigacji po witrynie w przyjazny i uprzejmy sposób.

przez Bot Penguin 💡 Pro Tip: Dźwignia finansowa Widok formularza ClickUp do tworzenia szczegółowych formularzy opinii klientów i usprawniania procesu gromadzenia danych. Możesz niestandardowe pola danych, tworzyć zadania dla agentów obsługi klienta z odpowiedzi na formularze, dodawać osoby przypisane i udostępniać na bieżąco.

4. Kwalifikowanie potencjalnych klientów

przez SATO Używanie AI do generowania leadów i kwalifikacji przyspiesza sprzedaż, zwiększa przychody i poprawia wydajność zespołu sprzedaży. Chatbot AI wykorzystuje NLP do filtrowania potencjalnych klientów, którzy z największym prawdopodobieństwem dokonają zakupu w Twojej firmie.

Na przykład w 2018 r. firma L'oreal uruchomiła chatbota rekrutacyjnego Mya, aby pomóc w selekcji potencjalnych pracowników poprzez sprawdzanie dużych pul kandydatów. Chatbot uszeregował potencjalnych pracowników na podstawie doświadczenia, ostatniej aktywności, zaangażowania i innych danych.

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj funkcji Szablon formularza kwalifikacji leadów ClickUp do przechwytywania istotnych informacji o klientach i ustalania priorytetów działań następczych z najbardziej obiecującymi potencjalnymi klientami.

5. Poprawa konwersji/zmniejszenie współczynnika porzuceń

przez Nike Chatboty mogą rozwiązywać problemy związane z porzuconymi koszykami. Jako właściciel firmy możesz zwiększyć konwersję sprzedaży, wysyłając przypomnienia, e-maile i zachęty, takie jak kupony promocyjne, możliwości bezpłatnej wysyłki lub sezonowe rabaty, aby pomóc klientom przejść przez proces zakupu.

6. Zapewnienie obsługi wielokanałowej Integracja AI z witryną internetową i innych technologii umożliwia chatbotom komunikację z niestandardowymi klientami i odpowiadanie na ich złożone zapytania w wielu kanałach - e-mail, platformy mediów społecznościowych, strony internetowe i aplikacje do przesyłania wiadomości.

przez Ralph Lauren Bot na Instagramie Ralpha Laurena stosuje unikalne podejście do marketingu wielokanałowego. Użytkownicy mogą wybierać produkty i kupować je online lub w sklepie.

Wyzwania związane z chatbotami

Chatboty oferują wiele korzyści dla Businessu, w tym automatyzację zadań, redukcję kosztów i poprawę wydajności. Technologia ta ma jednak kilka limitów.

Oto kilka limitów i wyzwań związanych z chatbotami przed wdrożeniem ich w swoim Businessie.

1. Limit opcji konwersacji

Oparte na regułach chatboty oferują jedynie limitowaną liczbę opcji konwersacji i pytań, pozostawiając wiele firm z niewystarczającymi informacjami o użytkownikach.

Rozwiązanie: Wybór chatbota AI z wieloma opcjami konwersacji, takimi jak otwarte, zamknięte, jednolinijkowe i szczegółowe przewodniki, pomoże firmie osiągnąć skuteczne rozmowy z klientami.

2. Brakujące niuanse i personalizacja

Powszechnym wyzwaniem związanym z chatbotami AI jest ich niezdolność do zrozumienia sarkazmu, niejednoznacznych wypowiedzi i niuansowych zapytań.

Na przykład, sfrustrowany klient może powiedzieć: "Świetna obsługa klienta". "Chatbot zinterpretowałby to jako pozytywną informację zwrotną, zamiast rozpoznać ukryty sarkazm, co doprowadziłoby do niezadowolenia klienta.

Rozwiązanie: Regularnie aktualizuj bazę wiedzy chatbota o nowe dane.

3. Wymagający ciągłego szkolenia i konserwacji Wykorzystanie AI w niestandardowej obsłudze klienta wiąże się z kolejnym wyzwaniem: szkoleniem i utrzymaniem systemu chatbota zgodnie z rosnącymi niestandardowymi potrzebami klientów. Chociaż technologia chatbotów oparta na uczeniu maszynowym ewoluowała, aktualizacja modelu o najnowsze dane odgrywa znaczącą rolę w improwizacji.

Rozwiązanie: Monitoruj wydajność chatbota i trenuj go z najnowszymi zestawami danych klientów, aby zminimalizować stronniczość.

4. Wyzwania związane z integracją

Integracja chatbotów z istniejącą infrastrukturą, taką jak bazy danych i aplikacje CRM, może być skomplikowana. Na przykład, zespół techniczny musi sprawdzić, czy wybrany chatbot integruje się z innymi narzędziami w stosie technologicznym w celu wydajnego przesyłania danych.

Rozwiązanie: Wybierz chatbota, który ułatwia integrację opartą na API, aby zmaksymalizować wartość i wydajność.

Najlepsze praktyki Chatbota dla Twojego Businessu

1. Wyczyszczone cele

Jasno określ cel końcowy - dlaczego wdrażasz chatbota?

Może to być spełnienie jednego z poniższych celów:

Skrócenie czasu rozwiązywania problemów

Zwiększenie satysfakcji niestandardowych klientów

Usprawnienie zbierania opinii niestandardowych klientów

Zmniejszenie liczby biletów obsługi klienta

Automatyzacja powtarzalnych cykli pracy agentów obsługi klienta

Zmniejszenie liczby niestandardowych klientów

2. Osobisty kontakt

Ponieważ chatbot jest rozszerzeniem głosu Twojej marki, chcesz, aby odzwierciedlał jej osobowość i zapewniał, że każda rozmowa będzie miała ludzki charakter.

Możesz ustawić kolory, motywy przycisków, obrazy tła, emotikony, memy, poziom formalności, humor i ton, aby osobowość chatbota była zrozumiała i angażująca dla użytkowników.

Przykładowo, chatbot zaprojektowany do obsługi niestandardowych dostawców usług medycznych może mieć formalny ton i osobowość.

Z kolei marka e-commerce sprzedająca zrównoważoną odzież dla millenialsów może używać swobodnego tonu dla swojego chatbota, z humorem i subtelnymi żartami. ✨

3. Język konwersacyjny

Unikaj przytłaczania użytkowników złożonymi strukturami zdań i żargonem technicznym; może to mieć duży wpływ na zadowolenie klientów. Przeszkol swojego chatbota, aby używał prostych, konwersacyjnych słów, aby pomóc użytkownikom łatwo zrozumieć rozwiązania, zwiększając komfort użytkowania.

4. Szkolenia i aktualizacje

Twoja platforma chatbota musi być stale szkolona i aktualizowana o najnowsze dane biznesowe, transkrypcje rozmów z klientami, opisy produktów i najczęściej zadawane pytania, aby skutecznie wspierać klientów.

Tworzy to bazę wiedzy dla algorytmów uczenia maszynowego, które mogą dostosowywać ludzkie rozmowy, analizować wzorce, rozumieć kontekst i angażować się w wartościowe rozmowy w przyszłości.

5. KPI i wyniki

Niektóre ważne wskaźniki KPI, które powinieneś śledzić, aby zrozumieć wydajność swoich chatbotów to :

Wskaźnik zakończonych celów

Liczba zainicjowanych sesji

Średnia dzienna liczba sesji

Średni czas rozmowy

Wyniki satysfakcji niestandardowych klientów

Ocena rozwiązania

Współczynnik odrzuceń

Wskaźnik interakcji

6. Integracja chatbota z istniejącymi systemami

Zintegruj swojego chatbota z istniejącymi systemami technologicznymi, takimi jak aplikacje społecznościowe, aplikacje do przesyłania wiadomości, e-mail, systemy biletowe, bazy wiedzy i inne Narzędzia AI CRM .

Ponadto, ponieważ większość twoich klientów jest aktywna w mediach społecznościowych, zintegruj swojego chatbota z tymi platformami. Nie przegap możliwości osadzenia swojego chatbota w przestrzeniach, w których rozmowy przepływają naturalnie i upewnienia się, że zapytania użytkowników są kierowane za pośrednictwem kanałów, które użytkownicy znają i z którymi czują się komfortowo.

Wskazówka bonusowa: Znajdź równowagę pomiędzy robotyczną i spersonalizowaną naturą swojego chatbota. Chcesz, aby twój chatbot był spersonalizowany, ale jednocześnie szczery w swojej nie-ludzkiej naturze. Obejmuje to:

Przemyślany projekt

Wybór skryptowego wprowadzenia, które przypomni użytkownikowi, że rozmawia z cyfrowym asystentem / asystentem AI

ClickUp dla bezpiecznego zarządzania projektami z wykorzystaniem AI

Wszechstronna platforma wydajności i zarządzania projektami ClickUp umożliwia Teams z dowolnej branży efektywne planowanie, śledzenie i komunikowanie się w ramach projektów, w tym tych związanych z budowaniem i wdrażaniem chatbotów. ClickUp posiada również funkcje, które niemal zastępują wewnętrznego chatbota w organizacji.

Podczas gdy wiele chatbotów dostarcza podstawowego wsparcia i automatyzacji, ClickUp Chat na nowo definiuje możliwości chatbota do zrobienia.

ClickUp Chat

Co sprawia, że ten chatbot oszczędza czas? jest natywnie zintegrowany z Twoim cyklem pracy.

Integruje komunikację bezpośrednio ze środowiskiem projektu. To nie tylko chatbot; to kompleksowe narzędzie, które łączy komunikację, zarządzanie zadaniami i spostrzeżenia oparte na AI, umożliwiając teamom przekształcanie rozmów w praktyczne elementy w czasie rzeczywistym.

ClickUp Chat to hub wydajności, który utrzymuje wszystkie dyskusje związane z projektami w ClickUp, oferując płynne połączenie komunikacji i zarządzania projektami. Wyobraź sobie, że potrzebujesz szybkiej aktualizacji statusu projektu i otrzymujesz natychmiastową odpowiedź z czatu opartego na AI. ClickUp Chat zapewnia tę możliwość i wiele więcej, eliminując potrzebę niekończącego się przełączania aplikacji, aby być na bieżąco i zorganizowanym.

ClickUp Chat łączy całą pracę i rozmowy w jednym miejscu, dzięki czemu możesz przestać przeskakiwać między narzędziami i skupić się do zrobienia. Oto jak sprawia, że praca zespołowa jest płynniejsza, szybsza i bardziej wydajna:

Kluczowe funkcje ClickUp Chat:

Przypisywanie zadań członkom zespołu bezpośrednio z czatu

Automatyzacja zadań bezpośrednio: Dostarczaj w czasie rzeczywistym aktualizacje dotyczące wszystkiego, czego potrzebujesz, od statusu projektu po szczegóły konkretnych zadań. Dodatkowo, przekształcenie dowolnej wiadomości na czacie w zadanie jest łatwe, oszczędzając dodatkowych kroków i pomagając zespołowi pozostać na właściwym torze.

Bądź na bieżąco z elementami działań dzięki FollowUps™: Przypisuj ważne wiadomości członkom zespołu jako FollowUps, upewniając się, że nic nie zostanie pominięte. Są one widoczne na czacie, dzięki czemu każdy dokładnie wie, co jest do zrobienia.

Utrzymuj wszystko w synchronizacji z kanałami projektu: Zapewnij kanał Chat dla każdej listy, folderu i przestrzeni, zapewniając, że aktualizacje i dyskusje dotyczące projektu odbywają się w jednym miejscu - koniec z przełączaniem aplikacji

Twórz płynne połączenia dla kontekstu: Automatycznie połącz wiadomości, zadania i Dokumenty w ClickUp Chat, aby utrzymać połączenie konwersacji z odpowiednimi pracami w celu łatwego dostępu do niezbędnych informacji.

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki SyncUps: Zintegruj połączenia wideo i audio z Czatem, umożliwiając udostępnianie ekranów, łączenie zadań i przypisywanie komentarzy w podróży, zamieniając rozmowy w wykonalne kroki, które posuwają projekty do przodu

CatchUp do szybkich podsumowań: Skondensuj długie wątki czatu do kluczowych punktów, pomagając zobaczyć, co przegapiłeś i przejść od razu do tego, co jest dalej, bez niekończącego się przewijania

Wdrożenie tych narzędzi usprawni cykl pracy oraz zwiększy morale i zaangażowanie zespołu. Minimalizując nieporozumienia i upewniając się, że wszyscy są zgodni co do priorytetów, twój zespół może skupić się na efektywnym dostarczaniu wysokiej jakości pracy.

Wykorzystaj te funkcje, aby zmienić sposób współpracy zespołu - tworząc dynamiczne środowisko, w którym zadania są łatwo zarządzane, odpowiedzialność jest jasna, a każdy członek czuje się upoważniony do efektywnego wkładu. Ostatecznie prowadzi to do lepszych wyników projektów i bardziej spójnej kultury zespołu.

ClickUp dla zespołów obsługi klienta

ClickUp Oprogramowanie do zarządzania projektami obsługi klienta wzmocni Twoje zespoły ds. obsługi klienta i pomoże im stać się mistrzami w powodzeniu klienta.

Usprawnij zadania związane z obsługą klienta za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami ClickUp Customer Service Project Management Software

Oto jak optymalizuje różne zadania dzięki swoim cennym funkcjom:

Oddelegowane zadania: Dodaj jedną lub wiele osób przypisanych w oparciu o złożoność projektu i omawiaj tickety w miarę ich pojawiania się

Dodaj jedną lub wiele osób przypisanych w oparciu o złożoność projektu i omawiaj tickety w miarę ich pojawiania się Dostosowanie cyklu pracy: Dostosuj pola danych do ich ważności i potrzeb biznesowych, aby szybko uzyskać dostęp do wymaganych informacji

Dostosuj pola danych do ich ważności i potrzeb biznesowych, aby szybko uzyskać dostęp do wymaganych informacji Ustawienie priorytetów: Sortuj zadania obsługi klienta w oparciu o ich priorytet i szacowany czas, aby pomóc zespołowi zrozumieć, na czym należy się skupić w następnej kolejności, używając czterech flag - pilne, wysokie, normalne i niskie

Gotowe szablony ClickUp, aby usprawnić procesy

Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Następnie wykorzystaj szablon Szablon mapy podróży klienta ClickUp do tworzenia person klientów, w tym punktów bólu, zastrzeżeń, pragnień, celów i oczekiwań, a także mapy ich podróży klienta, gdy decydujesz, jak korzystać z chatbota.

Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Możesz użyć tego szablonu do:

Identyfikować i organizować punkty styku z klientem, w tym reklamy online, posty w mediach społecznościowych, kampanie e-mail i wizyty na stronie internetowej w oddzielnych kolumnach z Widok tablicy ClickUp Analizuj i usprawniaj opinie klientów, w tym komentarze, oceny, zapytania klientów i odpowiedzi na ankiety w arkuszu kalkulacyjnym dzięki funkcji Widok tabeli ClickUp Zaplanuj i śledź postępy zadań, takich jak przebudowa strony internetowej, uproszczenie nawigacji, ulepszenie interfejsu użytkownika, dodanie bardziej odpowiedniej zawartości i usprawnienie obsługi klienta dla zespołów z Zadania ClickUp



Szablon schematu przepływu procesów ClickUp

Następnie użyj szablonu Szablon schematu przepływu procesu ClickUp do śledzenia postępów i optymalizacji działań związanych z projektem chatbota.

Szablon schematu przepływu procesów ClickUp

Szablon pozwala projektować, zarządzać, udostępniać i śledzić wizualne diagramy codziennych procesów w procesie tworzenia chatbota dzięki tym zaawansowanym funkcjom:

Zbieraj istotne szczegóły dla swojego schematu przepływu procesów, w tym decyzje do podjęcia, czynności do zakończenia i kolejność zadań za pomocą pól niestandardowych ClickUp

Korzystaj z widoku Tablicy ClickUp, aby wizualizować proces tworzenia chatbota i organizować zadania w kategorie za pomocą symboli, dokumentując każdy krok w celu łatwego dostępu i odwoływania się do niego

Stwórz mapę kolejności zadań i zacznij podejmować decyzje za pomocą ClickUp Gantt Chart, aby uzyskać wgląd w szerszy obraz i śledzić postępy

Przeprowadź test, przefiltruj i rozwiąż problemy oraz udoskonal swój wykres za pomocą Kamienie milowe ClickUp

Filtruj zadania i doprecyzuj swój projekt za pomocą kamieni milowych ClickUp

Użyj tego przyjaznego dla początkujących szablonu, aby udokumentować swój projekt chatbota i pomóc wszystkim pracować nad jednym celem. Aktualizuj statusy w miarę zakończonych zadań, organizuj spotkania w celu omówienia problemów i wykorzystaj maksymalny potencjał szablonu.

⚡️Template Archiwum: Można również użyć szablonu Szablon zakresu prac ClickUp . Jest to łatwa w użyciu struktura, która zapewnia, że wszyscy zaangażowani są na tej samej stronie. Pomoże ci określić zakres i cele wdrożenia chatbota, oferując jednocześnie jasny plan działania ze zdefiniowanymi ośmioma czasami, zadaniami i rezultatami.

Rozpocznij projekt chatbota za pomocą ClickUp

Pamiętaj: Stworzenie dobrego chatbota zależy od różnych czynników, takich jak cele biznesowe, koszty, powodzenie wdrożenia, wykorzystanie i wyniki. Najlepszym podejściem jest rozpoczęcie od małych kroków i budowanie projektu chatbota na bieżąco.

Chatbot ClickUp - ClickUp Brain, oprogramowanie do zarządzania projektami obsługi klienta i łatwe w użyciu szablony pomogą Ci zatrudnić odpowiedniego chatbota dla Twojego biznesu.

Ustal cele projektu chatbota, zapraszaj członków zespołu, przydzielaj zadania, śledź postępy, zostawiaj komentarze i zatwierdzaj - a wszystko to bez konieczności przełączania się na wiele narzędzi. Zarejestruj się za darmo na ClickUp Chat aby rozpocząć. 💬