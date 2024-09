Ściągawka ChatGPT (z przykładami podpowiedzi)

" Technologia to wszystko, czego nie było, gdy się urodziłeś. Alan Kay, amerykański informatyk i laureat Nagrody Turinga z 2003 r

Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji mamy wrażenie, że wszyscy doświadczamy sejsmicznej zmiany. W szczególności ChatGPT wywołał falę dzięki swoim imponującym możliwościom w rozwiązywaniu wyzwań biznesowych, a 11% firm raportuje ponad 100 000 USD oszczędności po dodaniu ChatGPT do ich cyklu pracy.

Od generowania zawartości do wpisu na blogu po planowanie spektakularnych wakacji, ChatGPT wydaje się robić wszystko, wszędzie, wszystko naraz. Nic dziwnego, że osiągnął rekordową popularność wskaźnik adopcji 100 milionów użytkowników zaledwie dwa miesiące po uruchomieniu!

Jeśli niedawno przekonałeś się do ogromnego morza możliwości, jakim jest ChatGPT, postępuj zgodnie z naszą ultimate ChatGPT cheat sheet, aby tworzyć skuteczne podpowiedzi i sprawdzać wskazówki, fakty i przypadki użycia, których będziesz potrzebować, aby uczynić ChatGPT swoim dżinem!

Szybkie fakty dotyczące ChatGPT

ChatGPT to zaawansowany, oparty na sztucznej inteligencji duży model językowy (LLM) opracowany przez OpenAI. Został zaprojektowany tak, aby rozumieć i wchodzić w interakcje konwersacyjne, generując tekst podobny do ludzkiego.

przez ChatGPT

Krótka historia

Zacznijmy od odrobiny informacji ogólnych.

Podróż rozpoczęła się w 2018 roku wraz z wprowadzeniem GPT-1, który obsługiwał proste zadania przy użyciu małego generatywnego, wstępnie wytrenowanego modelu transformaty

Do 2020 r. ChatGPT-3 generował bardziej wyrafinowany, ekspresyjny, spójny tekst, przesuwając granice tego, co AI może osiągnąć. Była w stanie dostroić konwersacje, opanować zadania i bez wysiłku rozwiązywać złożone problemy przy minimalnych podpowiedziach i przykładach

Do marca 2023 r. OpenAI zaktualizowała się do GPT-4, oferując lepszą świadomość kontekstową, większe obciążenie pamięci, spersonalizowane konwersacje i ulepszone umiejętności rozwiązywania problemów

The

statystyki mówią same za siebie

: ChatGPT to game changer, który znacznie wyprzedził inne narzędzia.

Przeczytaj również:

Statystyki ChatGPT, które dekodują ewolucję technologicznego cudu

Ceny

Obecnie ChatGPT oferuje cztery poziomy cenowe:

Free tier

Oferuje podstawowy dostęp do wersji GPT-3.5 ChatGPT. Mimo, że jest Free, posiada limity, takie jak potencjalny czas oczekiwania, szybkość odpowiedzi i ograniczenia wydajności w godzinach szczytu.

ChatGPT Plus ($20/miesiąc)

ChatGPT Plus to jeszcze potężniejszy model GPT-4 z nieograniczonym dostępem i bardziej zaawansowanymi funkcjami. Oferuje on szybsze czasy odpowiedzi, priorytetowy dostęp w okresach dużego natężenia ruchu i rozszerzone możliwości modelu. Raport techniczny GPT-4 wzmiankuje, że GPT-4 został

40% dokładniejszy niż GPT-3.5

w niektórych zadaniach benchmarkowych.

ChatGPT Teams ($25 miesięcznie, $30 rocznie)

Ten plan jest przeznaczony dla szybko zmieniających się Teams lub organizacji, które chcą zwiększyć wydajność dzięki AI. Obejmuje wszystkie korzyści indywidualnego planu Plus (np. dostęp do GPT-4) plus nieograniczony dostęp do GPT-4o mini (bardziej zoptymalizowana wersja GPT-4).

Model ten umożliwia użytkownikom wysyłanie większej liczby wiadomości za pomocą GPT-4 i GPT-4o oraz narzędzi takich jak DALL-E, przeglądanie stron internetowych i analizę danych. Użytkownicy mogą również tworzyć niestandardowe GPT (modele) i udostępniać je w ramach swojego obszaru roboczego.

ChatGPT Enterprise (cena niestandardowa)

Plan Enterprise oferuje dużym organizacjom zaawansowane możliwości AI, w tym nieograniczony dostęp do GPT-4, GPT-4o i GPT-4o mini oraz narzędzi takich jak DALL-E, przeglądanie stron internetowych i analiza danych. Obejmuje również zaawansowane funkcje administratora, weryfikację domeny, szczegółową analitykę i dedykowane wsparcie. Dostawcy mogą dostarczać dłuższe dane wejściowe i korzystać z ulepszonej kontroli prywatności z niestandardowym przechowywaniem danych.

Przypadki użycia ChatGPT

Rzecz w tym, że większość użytkowników nie rozumie

jak naprawdę działa ChatGPT

. To nie jest magiczna pigułka; to bardzo potężny, kompetentny, ale nieoryginalny asystent. I do zrobienia błędów.

Ty również możesz dopiero zarysowywać powierzchnię tego potężnego modelu językowego. Nasza ściągawka może ci pomóc. Ta ściągawka ChatGPT zaczyna się od podstaw - najczęstszych przypadków użycia ChatGPT.

Dane powstania zawartości

Tworzenie zawartości jest raison d'être ChatGPT. ChatGPT może:

Pomagać w kreatywnym pisaniu, poprawiać tekst i wyjaśniać eseje, opowiadania, studia przypadków, posty w mediach społecznościowych, kopie sprzedażowe i inne

Tłumaczyć języki

Przekształcić slajd w tekst

Podsumowywać podcasty i transkrypcje

Proponowanie emotikonów do tekstu

Tworzenie obrazów

Tworzenie zawartości edukacyjnej, takiej jak plany lekcji, arkusze pytań lub quizy, a także sprawdzanie arkuszy odpowiedzi

⚡️Fun Fact:

ChatGPT zużywa 10 razy więcej energii elektrycznej

(2,9 watogodzin) niż wyszukiwarka Google, aby odpowiedzieć na jedno zapytanie!

Wydajność i burza mózgów

Nigdy nie czekaj z wprowadzaniem innowacji! Użyj ChatGPT, aby podsycić swoją kreatywność, zwiększyć wydajność i wydajność. Oto do zrobienia:

Pomagać w tworzeniu harmonogramów, przypomnień i list do zrobienia, usprawniając zarządzanie zadaniami

Generować agendy spotkań w oparciu o Twoje dane wejściowe

Burza mózgów i znajdowanie kreatywnych rozwiązań problemów

Wyszukiwać i podsumowywać długie formularze, prace badawcze, pliki PDF lub artykuły

Komunikacja i nauka

Użytkownicy często korzystają z ChatGPT, aby uzyskać pomoc w trudnych tematach lub ćwiczyć swoje umiejętności językowe i komunikacyjne. Może to pomóc w:

Zrozumieć pojęcie

Dostarczyć informacje zwrotne i zasugerować poprawę stylu pisania podczas redagowania e-maili, skryptów, blogów i listów

Tłumaczyć różne języki w celu zwiększenia elastyczności pracy

Obsługa klienta

ChatGPT może obsługiwać typowe pytania, rozwiązywać problemy i prowadzić użytkowników przez procesy. Może pracować jako wirtualny asystent, szybko odpowiadając na zapytania, dostarczając informacji o produktach i rozwiązując proste problemy. Użyj go do:

Automatyzacji odpowiedzi na zapytania klientów, skracając czas oczekiwania i zapewniając wsparcie 24/7 za pośrednictwem Chatbotów

Zapewnić wsparcie techniczne dla dostawców

Oferowania niestandardowych rekomendacji produktów w oparciu o preferencje użytkowników

Spersonalizowane rekomendacje

ChatGPT może dostarczać spersonalizowane sugestie w oparciu o upodobania użytkownika. Użyj go do:

Sugerowania książek, filmów i muzyki na podstawie preferencji użytkownika lub najnowszych trendów

Pomoc w planowaniu podróży, w tym plany podróży, przeglądanie hoteli, polecanie miejsc docelowych i sugerowanie działań

Oferowanie spersonalizowanych planów treningowych lub dietetycznych

Pomoc w gromadzeniu informacji na różne tematy

Jak rozpocząć korzystanie z ChatGPT

Rozmowa z ChatGPT wydaje się prawie jak rozmowa z człowiekiem. Jest jednak kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas korzystania z platformy.

Po pierwsze: ważne jest, aby zrozumieć model i rodzaj zapytań, na które odpowiada. Możesz wybierać spośród następujących modeli w zależności od swoich wymagań:

GPT-3.5: do codziennych rozmów i podstawowych zadań

GPT-4 (8K token limit): Inteligentniejszy i dokładniejszy model AI do głębszych zapytań i rozmów

GPT-4 (32K token limit): Do obsługi dużych danych wejściowych i rozwiązywania złożonych problemów z zaawansowanym rozumieniem kontekstu

ChatGPT jest dyskretny. Nie odpowiada na zapytania o dane osobowe osób, szkodliwe lub nielegalne treści, porady medyczne lub prawne ani treści o charakterze jednoznacznie seksualnym.

Oto jak utworzyć konto na ChatGPT:

Wejdź na stronę ChatGPT i utwórz konto za pomocą preferowanego e-maila

przez

OpenAI

Po zweryfikowaniu adresu e-mail możesz zalogować się przy użyciu nowych poświadczeń, klikając przycisk Zaloguj się i wprowadzając swój e-mail oraz hasło

Można również użyć

ChatGPT za pośrednictwem aplikacji

którą można pobrać z Apple App Store i Google Play Store. Chociaż rejestracja na platformie nie jest obowiązkowa, jest zalecana, ponieważ pozwala na zapisanie historii czatu i dostęp do spersonalizowanych funkcji.

Przykłady podpowiedzi ChatGPT

Podpowiedź ChatGPT to tekstowa komenda lub pytanie, które dostawca przekazuje ChatGPT w celu rozpoczęcia rozmowy. Może to być podstawowe pytanie, szczegółowa prośba lub dowolna instrukcja, która prowadzi AI do odpowiedzi.

ChatGPT działa poprzez tokenizację tekstu wejściowego słowo po słowie i przewidywanie następnego słowa, aż do wygenerowania zakończonej odpowiedzi.

Przeanalizujmy to na przykładzie: Jeśli zapytasz ChatGPT: "Gdzie jest najwyższy budynek na świecie?", nie będzie on znał odpowiedzi od razu.

Oto jak znajduje odpowiedź i przedstawia ją za pomocą języka naturalnego:

Znajduje informacje, które składają się na odpowiedź

Przewiduje strukturę odpowiedzi słowo po słowie. Zaczyna od usunięcia "gdzie", a następnie wykorzystuje resztę pytania, aby utworzyć formularz "najwyższym budynkiem na świecie jest... Burj Khalifa, Dubaj"

Token "koniec sekwencji" komenderuje zatrzymaniem, gdy podpowiedź zostanie w pełni udzielona

Fajnie, co?

Oto nasza ostateczna ściągawka przypadków użycia ChatGPT z przykładami skutecznych podpowiedzi. (Możesz również wypróbować

narzędzia inżynierii podpowiedzi

do generowania skutecznych podpowiedzi ChatGPT w oczekiwanej strukturze podpowiedzi)

1. Badanie rynku

Użycie

ChatGPT do badań

i wgląd w trendy rynkowe, analizę konkurencji, zachowania konsumentów i potencjalne możliwości.

Podpowiedź 1: "Zanalizuj najnowsze trendy zachowań konsumenckich w branży zarządzania hotelami i zidentyfikuj niewykorzystane możliwości dla nowych Businessów do zbadania w tym roku."

Podpowiedź 2: "Kim są główni konkurenci w [konkretna branża/rynek] i jakie są ich mocne strony?"

2. Optymalizacja obsługi klienta

Obejmuje to udoskonalenie procesów i narzędzi wsparcia w celu skrócenia czasu reakcji, zwiększenia zadowolenia klientów i usprawnienia rozwiązywania problemów.

Podpowiedź 1: "_Jak mogę zaprojektować chatbota dla mojej strony internetowej, który może obsługiwać typowe zapytania klientów i skrócić czas odpowiedzi?"

Podpowiedź 2: "Jakie narzędzia lub technologie mogą pomóc w lepszym śledzeniu i analizowaniu interakcji i opinii klientów?"

3. Tworzenie zawartości

Użyj ChatGPT do generowania angażującej i odpowiedniej zawartości, aby przyciągnąć i zatrzymać odbiorców, zwiększyć ruch i wesprzeć strategie marketingowe i komunikacyjne.

Podpowiedź 1: "Napisz angażujący, zoptymalizowany pod kątem SEO, 500-słowny wpis na blogu na temat przeprowadzania oceny wyników pracy [lub wpisz dowolny wybrany temat], koncentrując się na wyzwaniach i rozwiązaniach"

Podpowiedź 2: "Jakie są aktualne trendy w [temat/branża], które możemy uwzględnić w naszych treściach?"

4. E-mail marketing

ChatGPT umożliwia tworzenie celowych kampanii e-mail w celu pozyskiwania potencjalnych klientów, angażowania klientów i zwiększania konwersji poprzez spersonalizowaną i strategiczną komunikację.

Podpowiedź 1: "Stwórz ciepły i przyjazny e-mail powitalny dla nowych subskrybentów, przedstawiający naszą markę i wartości związane z pielęgnacją skóry"

Podpowiedź 2: "Jakie są najskuteczniejsze linie tematyczne [wzmianka o pożądanym tonie linii tematycznych] i formaty e-maili w celu zwiększenia wskaźnika otwarć w naszej branży [wzmianka o branży]?"

5. Niestandardowe CV

Możesz użyć ChatGPT do dostosowania CV, aby podkreślić odpowiednie umiejętności, doświadczenia i osiągnięcia dla określonych ról zawodowych, zwiększając swoje szanse na wyróżnienie się wśród pracodawców.

Podpowiedź 1: "Jesteś ekspertem w dziedzinie poszukiwania pracy. Jestem [wzmianka o problemie, z którym się borykasz w szczegółach]. Chcę ubiegać się o stanowisko [tytuł stanowiska] w [branża]. Czy możesz pomóc mi dostosować moje CV, aby podkreślić moje doświadczenie [odpowiednia wiedza specjalistyczna] i umiejętności [konkretne umiejętności], czyniąc je bardziej imponującym dla tej roli?"

Podpowiedź 2: "Jak mogę zoptymalizować moje CV pod kątem systemów śledzenia kandydatów (ATS)?"

6. Pisanie propozycji

Struktura/edycja dokumentów w celu przyciągnięcia potencjalnych klientów do zatwierdzenia projektu, usługi lub partnerstwa poprzez nakreślenie korzyści, celów i strategii, przy użyciu ChatGPT.

Podpowiedź 1: "Jestem grafikiem, który specjalizuje się w [wzmianka o konkretnych obszarach lub umiejętnościach]. Proszę o pomoc w napisaniu przeglądu mojego profilu Upwork i atrakcyjnej biografii, podkreślając moją unikalną wartość, która pomaga przyciągnąć więcej klientów"

Podpowiedź 2: "_Jakich strategii mogę użyć, aby wynegocjować lepsze oceny z klientami bez utraty biznesu?"

7. Marketing cyfrowy

Wykorzystanie kanałów i strategii online do promocji produktów lub usług, budowania świadomości marki, angażowania odbiorców i napędzania konwersji za pomocą celowych kampanii.

Podpowiedź 1: "_Jesteś doświadczonym copywriterem. Napisz kuszący, jednominutowy scenariusz reklamy naszego nowego produktu lub usługi, przedstawiając jego zalety."

Podpowiedź 2: "Zaproponuj kanały reklamowe, na których powinniśmy się skupić, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji dla [konkretny produkt/usługa]?"

8. Rozwój oprogramowania

Wykorzystanie ChatGPT do projektowania, kodowania, testowania i utrzymywania aplikacji lub systemów w celu rozwiązywania konkretnych problemów, zaspokajania potrzeb użytkowników i napędzania innowacji.

Podpowiedź 1: "Popraw następujący kod JavaScript"

const add = (a, b) => a + b;

// Przykładowe użycie

const wynik = add(3);

console.log(wynik);"

Podpowiedź 2: "Wyjaśnij, jak działa funkcja popcount w C++."

Przeczytaj również:

15 najlepszych alternatyw ChatGPT dla kodowania

9. Przemysł muzyczny

Kto nie kocha muzyki? ChatGPT potrafi komponować i strukturyzować piosenki i wiersze, aby przekazywać emocje, opowiadać historie lub zapewniać rozrywkę, biorąc pod uwagę takie elementy, jak melodia, harmonia, rytm i tekst.

Podpowiedź 1: "Utwórz szczerą piosenkę odzwierciedlającą moje ulubione wspomnienia z dorastania z moją mamą [wzmianka o wspomnieniach]"

Podpowiedź 2: "_Utwórz krótki wiersz o mojej pierwszej lekcji jazdy z tatą."

10. Rozrywka

ChatGPT może być zabawny! Może być używany do generowania żartów, grania w interaktywne gry, tworzenia zabawnych historii lub angażowania się w lekkie rozmowy.

Podpowiedź 1: "Generuj memy na temat tego, jak czują się poniedziałki po relaksującym weekendzie"

Podpowiedź 2: "Podaj mi pomysły, jak łatwo zaprojektować i stworzyć unikalne kostiumy na Halloween lub inne wydarzenia"

11. Zdrowie i fitness

Uzyskaj pomoc w zakresie zdrowia i kondycji od ChatGPT, pytając o procedury treningowe, wskazówki żywieniowe i porady dotyczące dobrego samopoczucia, pomagając użytkownikom zachować motywację i osiągnąć ich cele zdrowotne.

Podpowiedź 1: "Potrzebuję pomocy w utrzymaniu motywacji podczas treningów. Daj mi wskazówki i kilka świetnych rekomendacji piosenek treningowych"

Podpowiedź 2: "_Czy możesz zasugerować ćwiczenia, których celem są określone grupy mięśni, takie jak ramiona, nogi, rdzeń?"

12. Sztuka AI

ChatGPT może pomóc w tworzeniu przyciągających wzrok projektów i logo. Instancja:

Podpowiedź 1: "Zaprojektuj nowoczesne, unikalne, a jednocześnie treściwe logo dla mojej marki [dostarcz nazwę marki i opisz swoją markę w 2-3 linijkach]"

Podpowiedź 2: "Stwórz minimalistyczny plakat na nadchodzącą konferencję technologiczną, podkreślający innowacje i trendy technologiczne"

13. Jedzenie i gotowanie

ChatGPT może zaoferować pyszne pomysły na przepisy oparte na tym, co masz w lodówce.

Wypróbuj te podpowiedzi:

Podpowiedź 1: "Mam następujące składniki w lodówce [lista składników]. Proszę, pomóż mi przygotować szybki, łatwy i pyszny posiłek"

Podpowiedź 2: "Sugeruj przepis na wykwintną kolację na romantyczny wieczór z [lista konkretnych składników lub preferencji dietetycznych]"

14. Freelancing

Freelancerzy mogą korzystać z ChatGPT, aby komunikować się z klientami, zarządzać projektami, pisać oferty i opracowywać strategie rozwoju swoich firm freelancerskich.

Podpowiedź 1: "Pomóż mi przygotować profesjonalną ofertę dla potencjalnego klienta, który jest odsetki od [krótko opisz projekt]."

Podpowiedź 1: "Opisz strategie skutecznego zarządzania wieloma projektami i klientami jako freelancer, zachowując wydajność i równowagę między pracą a życiem prywatnym"

15. Networking i cold pitching

Chcesz brzmieć bardziej przekonująco dla swoich potencjalnych klientów? Wypróbuj ten przypadek użycia, który pomoże Ci w networkingu i cold pitchingu.

Podpowiedź 1: "Napisz zimną wiadomość na LinkedIn, w której pochwalisz [specjalistów z branży/pracowników firmy] za ich niedawny artykuł na temat [wzmianka o temacie] i poprosisz o połączenie w celu potencjalnej współpracy, porady i otwartych możliwości w branży dla początkujących."

Podpowiedź 2: "_Co powinienem uwzględnić w planie działań następczych po wysłaniu cold pitch, aby upewnić się, że prowadzi to do znaczącego zaangażowania?"

16. Generowanie leadów

ChatGPT może być przełomem w zwiększaniu generowania leadów poprzez dostarczanie strategii identyfikacji potencjalnych klientów, tworzenie angażujących wiadomości i optymalizację procesów w celu przyciągnięcia i przekształcenia leadów w klientów.

Podpowiedź 1: "_Jakie są typowe pułapki dla mojej firmy/branży w generowaniu leadów, których powinienem unikać, aby poprawić wyniki?"

Podpowiedź 2: "Zaproponuj kilka innowacyjnych taktyk generowania leadów dla [rodzaj biznesu], które mogą przyciągnąć wysokiej jakości leady przy ograniczonym budżecie"

17. UX i UI

Uzyskaj wgląd w tworzenie przyjaznych dla użytkownika interfejsów, zwiększanie doświadczenia użytkownika i oferowanie opinii na temat elementów projektu w celu poprawy użyteczności i zaangażowania w tym przypadku użycia.

Podpowiedź 1: "Zaproponuj kilka technik grywalizacji, które mogę dodać do mojej aplikacji [wzmianka o typie aplikacji, np. aplikacja do nauki języków, aplikacja fitness, aplikacja edukacyjna]."

Podpowiedź 2: "_Czy możesz mi pomóc w przeprowadzeniu burzy mózgów na temat poprawy dostępności mojego projektu dla użytkowników niepełnosprawnych?"

18. Nauka o danych

ChatGPT może wesprzeć naukę o danych, oferując wskazówki dotyczące analizy danych, modelowania statystycznego, technik uczenia maszynowego i interpretacji wyników w celu podejmowania decyzji opartych na danych.

Podpowiedź 1: "Mam zbiór danych [opisz zbiór danych]. Proszę o napisanie kodu do wizualizacji i eksploracji danych"

Podpowiedź 2: "_Czy możesz pomóc mi zinterpretować wyniki analizy statystycznej mojego modelu [opisz model] i zrozumieć ich implikacje?"

19. Planowanie finansowe i budżetowanie

ChatGPT może być pomocny dla użytkowników szukających pomocy w planowaniu finansowym i budżetowaniu. Oto jak poinstruować ChatGPT, aby jak najlepiej wykorzystać ten przypadek użycia:

Podpowiedź 1: "Biorąc pod uwagę mój obecny dochód w wysokości [wzmianka o całkowitym dochodzie], opracuj przyszłościową strategię finansową, która zabezpieczy mój majątek przed przyszłą niepewnością ekonomiczną i postępem technologicznym."

Podpowiedź 2: "_Czy możesz pomóc mi oszacować moje potrzeby emerytalne w oparciu o moje obecne dochody i styl życia [opisz dochody i styl życia]?"

20. Rozwój osobisty i styl życia

Uzyskaj dostosowane porady, strategie działania i wsparcie motywacyjne w zakresie rozwoju osobistego i stylu życia.

Podpowiedź 1: "_Jako matka/ojciec małego dziecka szukam praktycznych wskazówek dotyczących poprawy jakości snu, radzenia sobie ze stresem i utrzymywania zdrowej diety. Czy mógłbyś zasugerować jakieś łatwe do wdrożenia strategie?"

Podpowiedź 2: "Opracuj plan rozwoju osobistego, który pomoże mi zrozumieć i zarządzać moimi emocjami, a także wyeliminować stres"

Przeczytaj również:

7 darmowych szablonów podpowiedzi AI dla ChatGPT

Społeczności użytkowników ChatGPT

Zanim ChatGPT zrewolucjonizował sposób, w jaki uzyskujemy dostęp do informacji, blogi, fora i społeczności użytkowników były źródłami do nawiązywania kontaktów, porad i spostrzeżeń. Podczas gdy AI dostarcza szybkich odpowiedzi, często brakuje jej zniuansowanej głębi, kreatywności i inteligencji emocjonalnej, którą mogą zaoferować tylko interakcje międzyludzkie.

Cóż, teraz mamy społeczności użytkowników AI, które oferują porady i pomoc w korzystaniu z generatywnych narzędzi AI! Oto niektóre z nich, które mogą się przydać, gdy utkniesz w martwym punkcie:

Reddit (r/ChatGPT)

przez

Reddit

Ta aktywna społeczność pozwala użytkownikom dyskutować i odkrywać:

Kreatywne podpowiedzi ChatGPT

Innowacyjne sposoby korzystania z ChatGPT

Wyzwania, limity i potencjalne ulepszenia ChatGPT

Wspólne wysiłki i próbka społeczności projektów ChatGPT do tworzenia narzędzi, zasobów, eksperymentów

Trudności techniczne

Najnowsze osiągnięcia i narzędzia ChatGPT

Forum społeczności OpenAI

przez

Forum deweloperów OpenAI

To oficjalne forum OpenAI jest idealne dla programistów i badaczy, którzy chcą współpracować nad najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dyskusja

Przypadki użycia ChatGPT w biznesie

, projekty i integracja z różnymi platformami.

Służy jako cenna platforma dla odsetków zainteresowanych odkrywaniem możliwości modeli OpenAI, takich jak GPT-4, i byciem na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami na tym polu.

Społeczności Discord

Zaprojektowana głównie dla społeczności graczy, ta aplikacja komunikacyjna zaspokaja teraz szeroki zakres odsetków AI.

Oto kilka popularnych społeczności ChatGPT Discord:

FlowGPT : Z 29 282 członkami, jest to jedna z największych na świecie społeczności ChatGPT. Koncentruje się na modelu językowym ChatGPT i inżynierii podpowiedzi

przez Discord

Uczmy się razem AI : Ta społeczność licząca 65 569 członków pozwala na techniczne Q&A, tutoriale, collaby, wydarzenia, modelowanie botów, uczenie maszynowe i Generative AI (Midjourney, ChatGPT), umożliwiając użytkownikom burzę mózgów na te tematy

przez Discord

Kanały YouTube i sekcje komentarzy

65% ruchu na ChatGPT pochodzi z YouTube

który oferuje samouczki, przypadki użycia, studia przypadków i recenzje dotyczące ChatGPT. Użytkownicy często wykorzystują przestrzeń sekcji komentarzy do interakcji i udostępniania spostrzeżeń i obserwacji. Wybieraj spośród kanałów takich jak

The AI Advantage

,

AI Uncovered

lub

Great Learning

.

Wyzwania i limity ChatGPT

Podczas gdy ChatGPT może być twoim drugim pilotem w podróży tworzenia zawartości i badań, zalecamy trzymanie hamulców pod twoją kontrolą!

Przyjrzyjmy się niektórym z tych zagrożeń i wyzwań ChatGPT:

Sprawdzanie faktów i dokładność

Dane treningowe każdego dużego modelu językowego mogą zawierać uprzedzenia, które mogą wpływać na odpowiedzi AI i utrwalać stereotypy. W ten sam sposób ChatGPT może czasami generować "halucynacje": nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje

Na przykład, podczas omawiania kontrowersyjnego tematu, takiego jak skuteczność konkretnego leczenia, ChatGPT może dostarczać informacji ze źródeł o sprzecznych widokach lub trwających debatach w społeczności naukowej.

Zrozumienie kontekstu

ChatGPT może mieć trudności ze zrozumieniem złożonych, wielokrotnie podpowiedzianych rozmów lub śledzeniem długich, zawiłych wątków myślowych. Może również mieć trudności ze śledzeniem niuansów językowych, co prowadzi do nieporozumień i niewłaściwych odpowiedzi

Załóżmy, że zaczynasz rozmowę o przepisach kulinarnych, a później przechodzisz do dyskusji na tematy polityczne. W takim przypadku ChatGPT może nadal odpowiadać w kontekście gotowania, udzielając nieistotnych lub mylących odpowiedzi.

Ogólność

Specyfika domeny ChatGPT może ograniczać jego zdolność do dostarczania wiedzy na poziomie eksperta w wyspecjalizowanych polach, takich jak porady medyczne lub prawne.

Powiedzmy, że prosisz o poradę dotyczącą poprawy wydajności w pracy. ChatGPT może dostarczyć ogólnych wskazówek, takich jak "ustaw cele" lub "stwórz listę rzeczy do zrobienia", które są przydatne, ale nie są dostosowane do konkretnej sytuacji lub wyzwań.

Dezinformacja

ChatGPT może być niewłaściwie wykorzystany do generowania wprowadzającej w błąd lub szkodliwej zawartości, przyczyniając się do rozprzestrzeniania dezinformacji i dezinformacji. Jeśli do szkolenia wykorzystywane są dane osobowe, modele AI mogą również budzić obawy o prywatność.

Zapytany o najnowsze wiadomości, ChatGPT może podać nieaktualne lub nieprawidłowe informacje, jeśli nie został zaktualizowany o najnowsze dane.

Koszty szkolenia i wpływ na środowisko

Szkolenie i uruchamianie dużych modeli językowych, takich jak ChatGPT, wymaga znacznych zasobów obliczeniowych i kosztów. Wymagają również dużych centrów danych, które zużywają ogromne ilości energii elektrycznej do obliczeń i systemów chłodzenia, co oznacza, że ich wpływ na środowisko nie może być ignorowany.

/# Alternatywne platformy AI

Chociaż ChatGPT może być najmądrzejszym dzieckiem w bloku, nie jest idealny. Dlatego ważne jest, aby zbadać szerszy krajobraz AI, który może oferować inne możliwości i rozwiązać niektóre z limitów ChatGPT.

Oto niektóre z nich

Alternatywy dla ChatGPT

które mogą być bardziej odpowiednie dla Ciebie.

Gemini

przez

Gemini

Wcześniej znany jako Bard, Google uruchomił go w lutym 2023 roku w odpowiedzi na ChatGPT OpenAI.

Zbudowany na dużym modelu językowym dla aplikacji dialogowych (LaMDA) przez AI Google, Gemini jest eksperymentalną usługą konwersacyjną AI zaprojektowaną do przetwarzania i generowania tekstu o jakości ludzkiej, tłumaczenia języków i udzielania odpowiedzi informacyjnych.

Poniższe punkty wyjaśniają, co odróżnia ją od ChatGPT:

Gemini może przetwarzać informacje w czasie rzeczywistym , dzięki czemu jest bardziej aktualny i dokładny w swoich odpowiedziach

, dzięki czemu jest bardziej aktualny i dokładny w swoich odpowiedziach Gemini posiada możliwości multimodalne i może przetwarzać i generować tekst, kod, obrazy i dźwięk, pozwalając na szerszy zakres zadań i zastosowań

i może przetwarzać i generować tekst, kod, obrazy i dźwięk, pozwalając na szerszy zakres zadań i zastosowań Gemini oferuje ulepszone rozumowanie i zrozumienie złożonych podpowiedzi i rozumowanie poprzez informacje, co prowadzi do bardziej odpowiednich odpowiedzi

złożonych podpowiedzi i rozumowanie poprzez informacje, co prowadzi do bardziej odpowiednich odpowiedzi Integracja z ekosystemem Google daje Gemini lepszy dostęp do wyszukiwarki Google, obszaru roboczego Google i innych aplikacji Google

Copy.ai

Copy.ai jest jednym z najlepszych Alternatywy ChatGPT do pisania . Jest skierowany do firm, marketerów i przedsiębiorców, którzy chcą zintegrować dane powstania zawartości ze swoimi procesami biznesowymi. Wykorzystuje narzędzia oparte na AI, aby pomóc firmom w kopii marketingowej, opisach produktów, e-mail marketingu i reklamie. Copy.ai obsługuje kilka języków, dzięki czemu jest idealny dla firm i marketerów z różnych krajów i regionów.

przez

Copy.ai

Anthropic's Claude

Opracowane przez

Antropiczny

claude jest dużym modelem językowym zaprojektowanym do bezpiecznych interakcji z AI.

przez Antropiczny Claude 2 jest bardziej znany ze swoich przyjaznych dla użytkownika funkcji i zdolności do prowadzenia złożonych rozmów. Model ten koncentruje się na bezpieczeństwie i dostosowaniu do ludzkich wartości i jest najlepszy do ogólnych rozmów, biznesu i badań.

Beyond ChatGPT: ClickUp Brain

ChatGPT działa świetnie, ale jego faktyczna dokładność i badania pozostawiają wiele do życzenia. Może "halucynować" podczas generowania informacji technicznych i podawać losowe informacje jako fakty.

Oznacza to, że nie jest to najlepsze narzędzie AI do ustawień organizacyjnych, ponieważ musisz opuścić obszar roboczy, aby zadać AI pytanie. Ale naprawiliśmy to - z

ClickUp Brain

!

Jako wbudowany asystent ClickUp AI, ClickUp Brain może pomóc Ci z obszaru roboczego, tworzyć plany projektów, pisać e-maile do klientów, przydzielać zadania, śledzić postępy, monitorować terminy i nie tylko.

Kontekstowe zrozumienie ClickUp Brain jest napędzane przez jego zdolność do przetwarzania i analizowania ogromnych ilości danych w obszarze roboczym. Dzięki zrozumieniu relacji między zadaniami, projektami, dokumentami i rolami użytkowników, może dostarczać dostosowane informacje i rekomendacje.

Na przykład, jeśli kierownik projektu zapyta: "Jakie są kluczowe rezultaty tego projektu?" ClickUp Brain dostarczy podsumowanie oparte na celach i zadaniach projektu.

Skróć czas cyklu pracy o połowę, dostosowując ClickUp Brain do dowolnej wybranej roli

Oto co możesz zrobić z ClickUp Brain

Menedżer wiedzy AI

To narzędzie jest Twoim przewodnikiem po wszystkich zapytaniach związanych z pracą. Zadawaj pytania dotyczące zadań, projektów, dokumentów i osób w Twojej firmie i otrzymuj odpowiedzi na bieżąco.

AI Knowledge Manager pomaga w:

Szukaniu i wyszukiwaniu: Szybkim znajdowaniu informacji z dokumentów i stron wiki

Szybkim znajdowaniu informacji z dokumentów i stron wiki Analizie danych: Analizie danych w dokumentach, takich jak wskaźniki błędów lub elementy zadań

Analizie danych w dokumentach, takich jak wskaźniki błędów lub elementy zadań Postęp zespołu: Monitorowanie postępu zadań i projektów zespołu

Uzyskaj odpowiedzi na firmowych wiki, planach i spostrzeżeniach oraz raportuj problemy związane z produktami dzięki ClickUp Brain's AI Knowledge Manager

Menedżer projektów AI

AI Project Manager oferuje automatyzację elementów działań, planowanie podzadań i autouzupełnianie danych, oszczędzając mnóstwo czasu na powtarzalnej pracy.

Przyjrzyjmy się jego funkcjom:

Automatyzacja podsumowań projektu i aktualizacji postępów: Upewnij się, że aktualizacje są dokładne i odzwierciedlają aktualny status zadań, dokumentów i postępów zespołu

Upewnij się, że aktualizacje są dokładne i odzwierciedlają aktualny status zadań, dokumentów i postępów zespołu Spostrzeżenia oparte na AI: Podkreślają ważne metryki i wskaźniki postępu dla zadań, dokumentów i członków zespołu, pomagając w podejmowaniu decyzji opartych na danych

Bądź na bieżąco ze szczegółowymi aktualizacjami postępów w swoich projektach dzięki ClickUp Brain's AI Project Manager

AI Writer for Work

To zintegrowane narzędzie do pisania pozwala udoskonalać i poprawiać pisownię tekstów związanych z pracą, takich jak strony docelowe, e-maile, transkrypcje itp.

Do zrobienia:

Tworzenie tabel: Łatwe tworzenie informacyjnych tabel do różnych celów, takich jak recenzje restauracji lub analizy konkurencji

Łatwe tworzenie informacyjnych tabel do różnych celów, takich jak recenzje restauracji lub analizy konkurencji Generowanie szablonów: Szybkie generowanie szablonów dla różnych przypadków użycia, zadań, dokumentów i projektów w celu usprawnienia cyklu pracy

Szybkie generowanie szablonów dla różnych przypadków użycia, zadań, dokumentów i projektów w celu usprawnienia cyklu pracy Transkrypcja i podsumowanie: Konwersja nagrań głosowych na tekst i wykorzystanie AI do wyodrębnienia kluczowych informacji ze spotkań i klipów

Odpowiadaj na wiadomości za pomocą generowanych przez AI odpowiedzi, które pasują do pożądanego tonu dzięki ClickUp Brain's AI Writer for Work

Wyczyszczone, ClickUp jest aplikacją opartą na AI, której potrzebujesz dla wszystkich swoich teamów, aby osiągnąć wszystkie ambitne cele

Ulepsz swoją grę AI dzięki ClickUp AI Brain

Mamy nadzieję, że ta kompleksowa ściągawka ChatGPT pomoże ci opanować sztukę podpowiedzi, w której dobrze sformułowane pytanie może otworzyć drzwi do świata bogatego w informacje!

Musimy jednak pamiętać o etycznych implikacjach korzystania z ChatGPT. Jedną z rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, jest to, że platforma przewiduje informacje, a nie rozumie ich podczas generowania odpowiedzi.

Z kolei narzędzia do zarządzania projektami ClickUp AI mogą uzyskiwać dostęp do informacji z zadań, dokumentów i innych elementów projektu oraz wykorzystywać je, zapewniając bardziej kontekstowe i pomocne odpowiedzi. Pomaga zrozumieć niuanse projektów, zadań i dynamiki zespołu, zapewniając bardziej niestandardowe rozwiązania.

Wypróbuj

rejestrując się na ClickUp

za Free!