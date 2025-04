50 imponujących przykładów generatywnego AI zmieniających branże

Dzieło sztuki wygenerowane przez AI sprzedane za $432,500 w Christie's!🎨 Niedokończona 10 Symfonia Beethovena ożywiona z pomocą AI, zachwyciła publiczność na całym świecie! 🎶

To tylko kilka przykładów tego, jak generatywna AI rewolucjonizuje branże. Od tworzenia angażującej zawartości i projektowania innowacyjnych produktów po przewidywanie przyszłych trendów, generatywna sztuczna inteligencja przesuwa granice tego, co możliwe.

To przekształcanie sposobu, w jaki pracujemy, tworzymy i rozwiązujemy problemy

Na tym blogu podzielimy się 50 imponującymi przykładami pokazującymi, jak generatywna sztuczna inteligencja wywiera duży wpływ w różnych sektorach.

Czym jest generatywna sztuczna inteligencja?

Generatywna sztuczna inteligencja to rodzaj sztucznej inteligencji, która tworzy nową zawartość - tekst, obrazy, muzykę i wideo - w oparciu o wzorce w danych, na których jest szkolona.

W przeciwieństwie do tradycyjnej sztucznej inteligencji, która głównie rozpoznaje wzorce lub tworzy prognozy, generatywna sztuczna inteligencja generuje oryginalną, realistyczną zawartość. Wykorzystuje głębokie sieci neuronowe, w szczególności duże modele językowe (LLM) do analizowania podstawowych wzorców i struktur w istniejącej zawartości w celu generowania nowych.

Co więcej, nie potrzebujesz wiedzy z zakresu kodowania, aby wdrożyć generatywne AI w swoich cyklach pracy. Wystarczy rozmawiać z nią w języku naturalnym!

Zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji

Podczas gdy ChatGPT jest najbardziej popularny wśród użytkowników, generatywna sztuczna inteligencja ma wiele zastosowań w różnych branżach.

Obecnie generatywne modele AI są szeroko wykorzystywane do:

Daty powstania i manipulacji obrazem

Audio i wideo

Generowanie zawartości

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie

Projektowanie i architektura

AI przyspiesza realizację zadań, inspiruje nowe pomysły i wnosi unikalną perspektywę do branż w zakresie od marketingu po badania naukowe. Przyjrzyjmy się 50 przykładom generatywnego AI, które przekształcają kreatywność, wydajność i rozwiązywanie problemów.

Zaczynajmy!

Przykłady generatywnej AI w zarządzaniu projektami

Generatywna sztuczna inteligencja w zarządzaniu projektami może zautomatyzować rutynowe zadania, uwolnić członków zespołu, aby mogli skoncentrować się na podstawowych działaniach i usprawnić procesy biznesowe.

Od planowania spotkań, aktualizowania statusów projektów i generowania raportów, generatywne narzędzia AI do zarządzania projektami automatyzują wiele zadań wykonywanych ręcznie. Spójrzmy na kilka przykładów:

ClickUp AI (Brain) ClickUp to oprogramowanie do zarządzania projektami, które łączy wszystkie zadania, dokumenty i członków zespołu dystrybuowane w różnych aplikacjach w jedną scentralizowaną platformę.

Dzięki ponad 100 intuicyjnym funkcjom zarządzania projektami, bogatej bibliotece szablonów i bezproblemowym integracjom, ClickUp jest potężnym narzędziem dla Teams do usprawnienia pracy. ClickUp Brain przenosi wydajność na wyższy poziom dzięki funkcjom AI opartym na rolach:

AI Knowledge Manager: Wystarczy zapytać ClickUp Brain o cokolwiek na temat zadań, firmowej wiki, terminów i osób przypisanych, aby uzyskać walkthrough swojego projektu. Co więcej? Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na temat planu, spostrzeżeń i produktów w ClickUp i innych połączonych aplikacjach

Wystarczy zapytać ClickUp Brain o cokolwiek na temat zadań, firmowej wiki, terminów i osób przypisanych, aby uzyskać walkthrough swojego projektu. Co więcej? Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na temat planu, spostrzeżeń i produktów w ClickUp i innych połączonych aplikacjach AI Project Manager: Nie trać czasu na powtarzalne zadania związane z zarządzaniem projektami. Wykorzystaj AI do automatyzacji rutynowych zadańtakich jak przypisywanie elementów działań, planowanie podzadań i automatyczne wypełnianie danych. Usprawnij swój cykl pracy, zmniejsz wysiłek ręczny i zrób więcej w krótszym czasie

Nie trać czasu na powtarzalne zadania związane z zarządzaniem projektami. Wykorzystaj AI do automatyzacji rutynowych zadańtakich jak przypisywanie elementów działań, planowanie podzadań i automatyczne wypełnianie danych. Usprawnij swój cykl pracy, zmniejsz wysiłek ręczny i zrób więcej w krótszym czasie ClickUp AI Writer for Work: ClickUp oferuje zintegrowaną funkcjęAI dla dokumentacjidoskonaląc pisanie i poprawiając dokładność. Pisz komentarze i wiadomości, podsumowania wątków, agendy spotkań, poradniki i wiele więcej

Użyj ClickUp AI do automatyzacji zadań, takich jak planowanie podzadań oraz aktualizowanie statusów i osób przypisanych

Kluczowe funkcje ClickUp

Zadawaj pytania dotyczące zadań, terminów i dokumentów, aby nadać priorytet pilnej pracy. Wybieraj spośród gotowych podpowiedzi, aby uzyskać najważniejsze informacje o zadaniach

Tworzenie osobistych standupów i aktualizacji zespołu przy użyciu AI w celu oceny postępów

Używaj AI Writing Assistant do generowania zawartości i podsumowań dostosowanych do roli w oparciu o Twoje preferencje

do generowania zawartości i podsumowań dostosowanych do roli w oparciu o Twoje preferencje Tworzenie niestandardowych automatyzacji przy użyciu języka naturalnego, takich jak aktualizowanie statusów, stosowanie szablonów, tworzenie zadań, zmiana priorytetów lub wysyłanie komentarzy

Transkrybuj klipy głosowe na teksty przy użyciu AI i szybko skanuj kluczowe szczegóły

Używaj więcej niż 15 konfigurowalnych widoków projektów takich jak Gantt, oś czasu, widok tablicy podobny do Kanbana, kalendarz AI i lista, aby zarządzać swoją pracą z wielu punktów widzenia

Połączenie z wiodącymi narzędziami z ponad ponad 1000 integracji Limity ClickUp

Opanowanie setek potężnych funkcji ClickUp może zająć użytkownikom trochę czasu

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na członka

$7/miesiąc na członka Business: $12/miesiąc za członka

$12/miesiąc za członka Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD/miesiąc na członka obszaru roboczego

Notion AI

przez Notion Notion AI pomaga wyszukiwać wiedzę, generować zawartość, otrzymywać podsumowania i tworzyć plany działania.

Na przykład, zadaj pytanie Notion AI, a ona wykorzysta Twój obszar roboczy, w tym połączone aplikacje, takie jak Slack, Dokumenty Google, Slajdy i Arkusze Google, aby dostarczyć Ci zwięzłych i dokładnych odpowiedzi.

Kluczowe funkcje Notion AI

Edycja tekstu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stylu przy użyciu AI

Analizowanie plików PDF i obrazów w celu szybkiego generowania podsumowań, spostrzeżeń i planów działania

Ograniczenia Notion AI

AI działa w obrębie bieżącej strony, zmaga się z bazami danych tabel i dostarcza nieprawidłowe linki do artykułów

Ceny Notion AI

Free

Plus: $10/miesiąc za licencję

$10/miesiąc za licencję Business: $15/miesiąc za licencję

$15/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Notion AI jest dostępne jako dodatek do wszystkich planów Notion, w tym Free Plan, za $8/miesiąc na członka (rozliczane rocznie)

Inne wzmianki

Trello

Dzięki sztucznej inteligencji Trello odpowiadaj na zapytania niestandardowe za pomocą odpowiedzi przygotowanych przez AI i zapewnij samoobsługową pomoc wirtualnych agentów. Wykorzystaj AI do zwiększenia wydajności i obsługuj rutynowe aktualizacje, śledź postępy i przenoś zadania przez różne fazy projektu bez ręcznej interwencji.

Asana

Asana AI może generować raporty, analizować wydajność zespołu i pomagać w tworzeniu zawartości w różnych kanałach marketingowych. Może również automatycznie tworzyć zadania, przydzielać pracę i sugerować edycje za pomocą modelu AI.

Przykłady generatywnej AI w marketingu i reklamie Wykorzystanie AI w content marketingu i reklamie jest całkiem przydatne dla startupów i firm, które nie mają budżetu na tworzenie wysokiej jakości zasobów.

Tak więc, jeśli chcesz stworzyć zasoby marki, oto kilka przykładów, które pomogą Ci zacząć.

Jasper

przez Jasper Jasper, narzędzie do pisania AI zbudowane na GPT-4, pomaga marketerom, twórcom treści i przedsiębiorcom tworzyć pisaną zawartość przy użyciu automatyzacji.

Wprowadzaj podpowiedzi lub wybierz jeden z istniejących szablonów, aby tworzyć blogi, kopie, ebooki, opisy produktów, posty w mediach społecznościowych i e-maile sprzedażowe. Dzięki temu generatywnemu modelowi AI możesz zwiększyć wysiłki związane z content marketingiem i lepiej połączyć się ze swoimi niestandardowymi klientami.

kluczowe funkcje #### Jasper

Umożliwia ustawienie bazy wiedzy dla AI z informacjami o firmie, takimi jak strategia, odbiorcy, konkurenci i szczegóły produktu

Odwołuje się do poprzednich tekstów, aby zapewnić spójność nowej zawartości i uniknąć powtórzeń

Limity Jasper

Wymaga znacznej edycji i sprawdzania faktów, ponieważ dane wyjściowe są często niedokładne

Ma historię niespójnych cen, co może być frustrujące dla długoterminowych klientów

Ceny Jasper

Creator: $39/miesiąc za licencję

$39/miesiąc za licencję Pro: $59/miesiąc za licencję

$59/miesiąc za licencję Business: Ceny niestandardowe

Copy.ai

przez Copy.ai Copy.ai, zbudowane na GPT-3 LLM firmy Open AI, to narzędzie do pisania, które umożliwia marketerom tworzenie spersonalizowanej zawartości. Ponadto można użyć funkcji "Brand Voice", aby udostępniać oryginalną zawartość i szkolić narzędzie w zakresie głosu marki, aby zachować spójność w różnych kanałach marketingowych.

Kluczowe funkcje Copy.ai

Używaj Infobase do przechowywania i uzyskiwania dostępu do kluczowych informacji o Twojej marce

Ochrona zawartości dzięki solidnemu szyfrowaniu i ścisłej kontroli dostępu

Limity Copy.ai

Czasami platforma generuje zawartość będącą plagiatem

Niestandardowe opcje w ramach każdego szablonu są ograniczone

Ceny Copy.ai

Free Forever

Starter: $49/miesiąc za licencję

$49/miesiąc za licencję Zaawansowany: 249 USD/miesiąc za 5 licencji

249 USD/miesiąc za 5 licencji Enterprise: Niestandardowy cennik

Inne wzmianki

AdCreative.ai

AdCreative.ai wykorzystuje generatywne modele AI do usprawnienia danych powstania zawartości dla teamów marketingowych. Może pomóc w tworzeniu wydajnych wizualizacji reklam i kopii postów w mediach społecznościowych i reklam displayowych.

Analizuje złożone dane i zachowania użytkowników za pomocą algorytmów uczenia maszynowego, aby generować zawartość zgodną z preferencjami docelowych odbiorców.

Phrasee

Dzięki Phrasee (obecnie znanemu jako Jacquard) możesz generować odpowiednią zawartość za pomocą briefów. Wybierz kanał marketingowy, a narzędzie automatycznie wygeneruje ogromne ilości zawartości zgodnej z marką w ciągu kilku sekund.

Zaraz po tym można przetestować warianty wiadomości wygenerowane przez AI, zoptymalizować zawartość i zapewnić najwyższą wydajność kampanii we wszystkich kanałach cyfrowych.

Przykłady generatywnej AI w produkcji wideo

czy kiedykolwiek próbowałeś tworzyć wideo od podstaw i poddałeś się, ponieważ wymagało to zbyt dużego wysiłku? Narzędzie do generowania wideo AI może to zmienić.

Te generatywne systemy AI do tworzenia wideo mogą tworzyć wideo z tekstów i skryptów w mgnieniu oka. Technologia ta sprawia, że generowanie wideo na dużą skalę jest łatwe i szybkie.

Synthesia

przez Synthesia Synthesia to darmowy generator wideo AI, który zamienia tekst w wideo o jakości studyjnej i podkłady głosowe w ponad 140 językach. Świetnie nadaje się do tworzenia filmów z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, marketingu i bezpieczeństwa informacji, usprawniając i upraszczając proces tworzenia wideo.

Najlepsze jest to, że tworzenie wideo za pomocą tej generatywnej aplikacji AI jest tak proste, jak tworzenie prezentacji. Wybierz szablon, edytuj skrypt wideo i niestandardowe elementy wideo, takie jak awatary AI, kolory i układy, aby tworzyć angażujące filmy.

Kluczowe funkcje Synthesia

Generowanie wysokiej jakości wideo w preferowanym języku przy użyciu skryptów

Osadzanie wideo w ulubionych rozwiązaniach CRM, LMS i CMS

Ograniczenia Synthesia

Powoduje nieoczekiwane usterki w końcowych renderach, które nie są widoczne w trybie redaktora

AI awatary nie mrugają i nie ma opcji zmiany tonu głosu, co zmniejsza naturalność wideo

Ceny aplikacji Synthesia

Free: $0/miesiąc

$0/miesiąc Starter: $18/miesiąc

$18/miesiąc Twórca: $64/miesiąc

$64/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Pictory

przez Zdjęcie Pictory, narzędzie do generowania wideo, pozwala tworzyć angażującą zawartość wizualną przy użyciu technologii generatywnej AI. Wystarczy wprowadzić scenariusz wideo, edytować streszczenie tekstu, wyświetlić storyboard wideo, dodać muzykę lub lektora i niestandardowe motywy zgodnie z marką.

Na koniec wyświetl podgląd wideo i wygeneruj je do współpracy.

kluczowe funkcje #### Pictory

Tworzenie wideo przy użyciu tekstów, adresów URL lub multimediów i konwertowanie długich filmów na krótsze

Generowanie dokładnych napisów i podpisów dla wideo

Limity Pictory

Dostępna jest tylko ograniczona liczba opcji głosowych AI

Wsparcie tylko dla języka angielskiego, co ogranicza możliwość wyboru odpowiednich obrazów dla innych języków

Ceny Pictory

Starter: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Teams: $99/miesiąc dla 3+ użytkowników

$99/miesiąc dla 3+ użytkowników Enterprise: Niestandardowy cennik

Inne wzmianki

Lumen5

Lumen5 rewolucjonizuje sposób tworzenia i udostępniania wideo, łącząc generatywne AI z interfejsem użytkownika typu "przeciągnij i upuść". Przekształca skrypty, posty na blogach, pliki PDF, białe księgi i inne materiały pisemne w wideo za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Platforma integruje liczne funkcje oparte na AI, w tym generowanie obrazów. Pomaga to znaleźć odpowiednie obrazy i klipy wideo, które pasują do narracji.

RunwayML

Runway to zaawansowany model generowania zawartości wideo z szybkością i kontrolą. Możesz zmieniać lokalizację, dostosowywać oświetlenie, badać pomysły w czasie rzeczywistym i łatwo wypełniać lukę między koncepcją a realizacją.

Przykłady generatywnego AI w projektowaniu graficznym

Narzędzia AI do projektowania graficznego ułatwiają tworzenie i edytowanie wizualizacji, nawet bez zaawansowanych umiejętności projektowania. Te narzędzia do generowania obrazów, wspierane przez Statystyki AI , wykorzystują ludzkie podpowiedzi do generowania spersonalizowanych obrazów. Przyjrzyjmy się im:

Canva's Magic Write

przez Canva Magic Write, oparty na zaawansowanych modelach AI, analizuje podstawowe wzorce w tekście, aby tworzyć naturalną, czytelną zawartość, która pasuje do Twojego stylu. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zwiększyć wydajność bez konieczności wykonywania powtarzalnych zadań związanych z pisaniem.

Kluczowe funkcje Canva Magic Write

Przekształcenie kilku słów kluczowych w wysokiej jakości listy motywacyjne, karty okolicznościowe, blogi i wiele więcej

Generowanie zawartości w swoim stylu pisania i głosie, aby spędzać mniej czasu na przeredagowywaniu swojej pracy

Limity Canva Magic Write

Wykorzystuje dane tylko do połowy 2021 r

Użytkownicy Free mają tylko 50 użyć Magic Write w całym okresie użytkowania

Cennik Canva Magic Write

Free dla wszystkich korzystających z aplikacji Canva

Fotor

przez Fotor Dzięki generatywnym narzędziom AI firmy Fotor tworzenie obrazów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Użyj najlepsze podpowiedzi do pisania AI i wprowadzić pomysły dla narzędzia do tworzenia unikalnych obrazów

Narzędzie pełni również funkcję usuwania tła, retuszowania zdjęć i łatwych do zastosowania filtrów, które natychmiast poprawiają jakość obrazu.

Kluczowe funkcje Fotor

Popraw ton i nastrój swoich zdjęć dzięki efektom vintage, czarno-białym, sepii i rozmycia bokeh

Usuwanie fotobombek, tekstów i znaczków z obrazów

Limity Fotor

Dostępna jest tylko ograniczona liczba czcionek i efektów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że narzędzie czasami zacina się i zawiesza

Cennik Fotor

Basic: Free

Free Pro: $3.33/miesiąc

$3.33/miesiąc Pro+: $7.49/miesiąc

$7.49/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Inne wzmianki

Looka

Looka pomaga tworzyć logo, posty w mediach społecznościowych i karty Business.

Wystarczy wpisać nazwę Business i wybrać style logo, kolory i symbole, a AI Looka wygeneruje spersonalizowane projekty logo w oparciu o Twoje preferencje. Wybierz swoje ulubione i niestandardowe elementy wizualne, takie jak kolory, czcionki tekstu, układy i symbole, a następnie wyświetl podgląd na koszulkach i sfinalizuj logo.

Designify

Designify łączy zaawansowane technologie wizualne AI w celu usuwania tła, dodawania realistycznych cieni i ulepszania kolorów w celu tworzenia pięknych obrazów.

To, co jest wyjątkowe w tym narzędziu, to jego zdolność do tworzenia intuicyjnych obrazów. Prześlij podstawowe zdjęcia produktów zeskanowane aparatem i wygeneruj profesjonalne zdjęcia produktów bez studia.

Przykłady generatywnego AI w komponowaniu muzyki

czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie komponowanie własnej muzyki bez żadnego doświadczenia lub wymyślnego sprzętu studyjnego? Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji możliwe jest teraz tworzenie oryginalnych ścieżek, które pasują do Twojego nastroju, tempa i stylu.

Narzędzia do generowania muzyki oparte na technologii AI mogą tworzyć profesjonalnej jakości kompozycje, które brzmią tak, jakby stworzył je prawdziwy muzyk. Spójrzmy na kilka przykładów:

AIVA

przez Aiva AIVA, narzędzie AI do generowania muzyki, jest świetnym asystentem pomagającym początkującym w komponowaniu utworów. Możesz stworzyć swój własny model stylu z kilku gotowych opcji stylu muzycznego. Edytuj wygenerowane utwory za pomocą narzędzia i pobierz je w preferowanym formacie. To wszystko!

Kluczowe funkcje Aiva

Generowanie nowych utworów w ponad 250 różnych stylach

Przesyłanie własnych plików audio lub MIDI w celu tworzenia spersonalizowanych modeli stylów

Limity AIVA

Pojedynczy użytkownik nie może wygenerować więcej niż 5 kompozycji jednocześnie

Podgląd AIVA czasami nie pasuje do ostatecznego wyglądu strony

Ceny AIVA

Free Forever

Standard: $11/miesiąc + VAT

$11/miesiąc + VAT Pro: $33/miesiąc + VAT

Amper Music

przez Amper Music Amper Music, część Shutterstock, to przyjazna dla użytkownika platforma do komponowania muzyki oparta na AI, umożliwiająca tworzenie muzyki dopasowanej do gustu użytkownika. Niestandardowa muzyka dostępna jest w szerokim zakresie stylów, nastrojów, instrumentów i temp. Można ją również płynnie zintegrować z popularnym oprogramowaniem do edycji, aby jeszcze bardziej dopracować swoje kompozycje.

Kluczowe funkcje Amper Music

Wybór spośród dostępnych szablonów i tworzenie własnej muzyki

Kontrola stylu, nastroju, instrumentacji, długości, tempa i struktury muzyki

Limity Amper Music

System komentarzy Amper wymaga od operatorów przewijania, aby zobaczyć pełne notatki, co komplikuje komunikację w zespole

Ceny Amper Music

Free

Licencja osobista: $5

$5 Licencja profesjonalna: $25

$25 Licencja komercyjna: $99

$99 **Licencja na reklamę online:$499

Inne wzmianki

Jukedeck

Jukedeck, przejęty przez TikTok, pozwala użytkownikom generować oryginalną, wolną od opłat licencyjnych muzykę z niestandardowymi parametrami, takimi jak gatunek, instrumenty i czas trwania, a także określone momenty klimatyczne w muzyce. Interpretuje nawet kontekst wideo i automatycznie ustawia do niego odpowiednią muzykę.

OpenAI MuseNet

OpenAI MuseNet, zasilany przez głęboką sieć neuronową, generuje 4-minutowe kompozycje muzyczne z dziesięcioma różnymi instrumentami i stylami. Wybierz kompozytora lub styl i użyj znanego utworu jako punktu wyjścia do stworzenia zupełnie nowej kompozycji.

Alternatywnie, wprowadź podpowiedź, aby stworzyć unikalną muzykę, ponieważ model jest szkolony na danych z plików MIDI.

Przykłady generatywnego AI w rozwoju oprogramowania

Zespoły programistów czerpią wiele korzyści z integracji narzędzi AI w swoich cyklach pracy. Są to najlepsze generatywne narzędzia AI dla zespołów programistycznych dostarczają sugestie dotyczące kodowania w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć precyzję rozwiązań programistycznych. Spójrzmy na kilka przykładów:

GitHub Copilot

przez GitHub Copilot GitHub Copilot, asystent kodowania AI, przyspiesza tempo tworzenia oprogramowania. Zadaj temu asystentowi AI ogólne lub specyficzne pytania programistyczne dotyczące Twojej bazy kodu, aby uzyskać sugestie dotyczące ulepszenia starszej wersji kodu.

Kluczowe funkcje GitHub Copilot

Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym sugestii opartych na AI w celu zakończenia prac nad kodem

Podsumowywanie zmian w pull requestach, dzięki czemu przeglądy są szybsze i bardziej przejrzyste

Limity GitHub Copilot

Często nie rozumie kontekstowego przepływu i wymaga sekwencyjnych podpowiedzi

Sugestie dotyczące kodu mogą czasami sugerować kod, który został już zaimplementowany

Ceny GitHub Copilot

Copilot Individual: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika CPilot Business: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Copilot Enterprise: 39 USD/miesiąc za użytkownika

OpenAI Codex

przez OpenAI Codex OpenAI Codex, zbudowany we współpracy z GitHub Copilot, konwertuje komentarze na kod, automatycznie wypełnia powtarzający się kod i sugeruje testy. Zbudowany w oparciu o GPT-3, Codex jest trenowany zarówno na języku naturalnym, jak i miliardach linii kodu z publicznych źródeł, w tym GitHub.

Kluczowe funkcje OpenAI Codex

Generowanie kodu przy użyciu opisów lub komend w języku naturalnym

Tłumaczenie kodu z jednego języka programowania na inny

Uzyskaj wgląd i sugestie, aby przyspieszyć proces debugowania

Limity OpenAI Codex

Czasami model AI błędnie interpretuje komendy i generuje niedokładny kod

Może przeoczyć subtelne błędy logiczne

Ceny OpenAI Codex

Niestandardowy cennik

Inne wzmianki

Replit

Replit upraszcza generowanie kodu za pomocą potężnych narzędzi AI, umożliwiając użytkownikom tworzenie stron internetowych, automatyzacji, narzędzi wewnętrznych i potoków danych - wszystko w jednym obszarze roboczym w chmurze.

Dzięki Replit AI można szybko generować kod, korzystać z autouzupełniania i debugować problemy za pomocą prostych podpowiedzi w języku naturalnym. Bezproblemowe wsparcie dla dowolnego języka programowania.

Tabnine

Asystent kodu AI Tabnine wspiera kilka języków programowania i IDE, dostarczając sugestie kodu w czasie rzeczywistym. Uczy się na podstawie wzorców kodu i preferencji użytkownika na każdej scenie tworzenia oprogramowania.

Przykłady generatywnej AI w opiece zdrowotnej

Generatywna sztuczna inteligencja na nowo definiuje sposób, w jaki lekarze diagnozują choroby i zapewniają opiekę, przyspieszając cykl pracy nad lekami.

Oto niektóre z godnych uwagi przykładów:

Zebra Medical Vision

przez Zebra Medical Vision Zebra Medical Vision, przejęta przez Nanox.AI, to narzędzie obrazowania medycznego do wykrywania chorób przewlekłych przy użyciu technologii AI. Ten generatywny model AI wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do analizy dużych zbiorów danych istniejących obrazów medycznych i identyfikacji wczesnych oznak chorób, zmniejszając szanse na poważne problemy medyczne.

Kluczowe funkcje Zebra Medical Vision

Przeprowadza ilościową i jakościową analizę organów ciała

Przekształca zdjęcia rentgenowskie w modele 3D na potrzeby planowania ortopedycznego

Limity Zebra Medical Vision

Lekarze mogą napotkać trudności w korzystaniu z aplikacji AI do oceny chorób

Ceny Zebra Medical Vision

Ceny niestandardowe

PathAI

przez PathAI PathAI wykorzystuje patologię opartą na AI, aby wzmocnić procesy opracowywania leków i diagnostyki. Identyfikuje i mierzy guzy w próbkach tkanek, przyspieszając procesy przeglądu patologów. Wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby uczynić patologię bardziej dokładną i wydajną.

kluczowe funkcje #### PathAI

Identyfikacja, analiza, kwantyfikacja i klasyfikacja TIL w regionach tkanek za pomocą PathAI

Wsparcie dla prób klinicznych dzięki gotowym do użycia algorytmom, usługom laboratoryjnym i specjalistycznym operacjom klinicznym

Limity PathAI

Brak zróżnicowanych danych do trenowania modelu AI może prowadzić do niedokładnej identyfikacji patologicznej

Ceny PathAI

Niestandardowy cennik

Inne wzmianki

Insilico Medicine

Insilico Medicine przekształca opracowywanie leków za pomocą generatywnego AI, skracając czas i koszty dostarczania pacjentom leków ratujących życie. Oferuje w pełni zintegrowany pakiet oprogramowania do odkrywania leków do przewidywania wskaźników powodzenia wersji próbnych, rozpoznawania słabych punktów i wprowadzania na rynek leków, które ratują życie.

Google DeepMind Health

Google DeepMind Health tworzy innowacyjne aplikacje AI w celu wczesnej identyfikacji chorób i poprawy długowieczności pacjentów. Technologie te analizują na przykład skany oczu w celu wykrycia wczesnych oznak ślepoty.

Przykłady generatywnej AI w edukacji

Dawno minęły czasy, gdy edukacja ograniczała się do podręczników i wykładów. Wraz z rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji, nauka stała się bardziej interaktywna, spersonalizowana i angażująca.

Oto kilka najważniejszych przykładów:

Khan Academy AI

przez Khan Academy AI Khanmigo, asystent nauczania oparty na sztucznej inteligencji, sprawia, że odrabianie lekcji staje się dziecinnie proste dla uczniów i nadrzędnych. Zamiast po prostu odpowiadać na pytania uczniów, Khanmigo zadaje pytania uzupełniające i podpowiedź, jak głęboko i krytycznie myśleć, aby samodzielnie rozwiązywać problemy.

Kluczowe funkcje Khan Academy AI

Łatwe planowanie tygodnia i przygotowywanie się do zastępstw dzięki zestawowi narzędzi

Tworzenie lekcji dla uczniów z minimalnymi podpowiedziami

Ograniczenia Khan Academy AI

Brak możliwości personalizacji planów nauki i materiałów

Dodawanie nowych uczniów do klas może być uciążliwe, ponieważ zadania nie są przenoszone automatycznie

Ceny Khan Academy AI

Free

Nauczyciele i rodziny: 4 USD/miesiąc

4 USD/miesiąc Narzędzia okręgowe: Niestandardowy cennik

DreamBox Learning

przez DreamBox Learning Korzystając z narzędzi AI i ciągłej oceny, DreamBox Learning dostosowuje się do każdego ucznia, dostarczając odpowiednie instrukcje, aby budować krytyczne umiejętności i zwiększać postępy. Dostosowuje doświadczenia edukacyjne poprzez dostrajanie lekcji i śledzenie postępów.

Kluczowe funkcje DreamBox Learning

Dostarcza nauczycielom szczegółowych raportów na temat postępów w nauce każdego ucznia

Ocenia odpowiedzi każdego ucznia, aby zapewnić spersonalizowane lekcje

Limity DreamBox Learning

Ogranicza uczniom możliwość wyboru konkretnych umiejętności do ćwiczenia

Wymaga od uczniów rozwiązywania problemów matematycznych przy użyciu określonych strategii

Cennik DreamBox Learning

Niestandardowe ceny dostępne dla nauczycieli, rodzin i usług profesjonalnych

Inne wzmianki

Squirrel AI

Squirrel AI wspiera spersonalizowane doświadczenia edukacyjne dla uczniów. Analizuje indywidualne cechy ucznia, aby przygotować odpowiednie ścieżki nauki.

Quizlet

Quizlet, globalna platforma edukacyjna oparta na AI, sprawia, że nauka jest przyjemna i łatwa dzięki interaktywnym kartom quizowym, testom i grom edukacyjnym. Przyspiesza również dane powstania fiszek dzięki Magic Notes, predykcyjnemu tekstowi i sugestiom obrazów.

Przykłady generatywnej AI w e-commerce

Generatywna sztuczna inteligencja wstrząsa sektorem e-commerce. Narzędzia AI mogą teraz personalizować rekomendacje produktów, generować angażujące posty w mediach społecznościowych, a nawet odpowiadać na pytania klientów za pośrednictwem czatbotów AI.

Oto kilka konkretnych przypadków użycia generatywnej AI w sektorze e-commerce:

Narzędzia AI w Shopify

przez Shopify Jeśli jesteś przedsiębiorcą pracującym nad rozwojem swojego biznesu, to Magiczne i pomocnicze funkcje Shopify pozwolą Ci na większą wydajność, kreatywność i powodzenie.

Skorzystaj z generatywnych możliwości AI, aby przekształcić tła obrazów produktów, wygenerować przyjazne dla SEO opisy produktów i uzyskać sugerowane często zadawane pytania do dodania do skrzynki odbiorczej Shopify.

Kluczowe funkcje Shopify AI

Tworzenie profesjonalnych zdjęć produktów za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Tworzenie skutecznych tematów i tekstów e-maili, a także poznanie najlepszego czasu na wysłanie wiadomości e-mail

Limity Shopify AI

AI Shopify czasami generuje zawartość z błędami gramatycznymi i nieodpowiednimi sformułowaniami

funkcja "Ton głosu" wymaga pracy, ponieważ często występują niewielkie różnice między różnymi tonami

Ceny Shopify AI

Starter: 5 USD miesięcznie

5 USD miesięcznie Podstawowy: 29 USD/miesiąc

29 USD/miesiąc Zaawansowany: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Bluecore

przez Bluecore Platforma AI Bluecore oferuje niestandardowe rekomendacje produktów dla klientów zgodnie z ich potrzebami zakupowymi. Możesz automatycznie zbierać dane klientów i ustawić wyzwalacze, aby wysyłać te spersonalizowane rekomendacje.

Kluczowe funkcje Bluecore

Optymalizuje czas wysyłania wiadomości i zwiększa niestandardowe zaangażowanie klientów

Zapobiega rezygnacji z usług poprzez kierowanie do niestandardowych klientów odpowiednich wiadomości

Ograniczenia Bluecore

Nie można segmentować klientów na podstawie różnych zachowań, takich jak otwarcia, kliknięcia i zaangażowanie w mediach społecznościowych

Tworzenie określonych segmentów w Bluecore może być trudne ze względu na brak podstawowych filtrów "jeśli/i"

Ceny Bluecore

Niewystarczająca ilość dostępnych informacji

Inne wzmianki

Dynamic Yield

Shopping Muse firmy Dynamic Yield, generatywne narzędzie oparte na AI, odtwarza ludzkie doświadczenia w sklepie dla klientów, przekształcając ich potoczny język w dopasowane rekomendacje produktów. Użytkownicy mogą odkrywać nowoczesne style, trendy i kody ubioru specyficzne dla okazji za pomocą Shopping Muse, aby dopasować najbardziej odpowiednie produkty.

Algolia

Algolia to główny przykład generatywnej AI, która sprawia, że zakupy online są spersonalizowane i wciągające. Generuje porównania produktów, aby podsumować różnice, zalety i wady różnych produktów, aby pomóc ci mądrze wybrać.

Przykłady generatywnego AI w obsłudze klienta

Zespoły obsługi klienta zawsze mają pełne ręce roboty - powolne odpowiedzi, sfrustrowani klienci i niekończące się zapytania.

AI rozwiązuje te problemy za pomocą wirtualnych asystentów. Wykorzystanie AI w niestandardowej obsłudze klienta pomaga zachwycić niestandardowych klientów szybkimi reakcjami i personalizacją.

Oto kilka przykładów:

/AI Zendesk

przez Zendesk Zendesk to wielokanałowa platforma obsługi klienta zaprojektowana w celu usprawnienia obsługi klientów i pracowników. Funkcje generatywne AI platformy, takie jak chatboty, bazy wiedzy i połączenia głosowe, są niezwykle pomocne.

Dla przykładu, chatbot Zendesk oparty na AI automatycznie generuje odpowiedzi dla klientów, ucząc się z istniejących baz wiedzy, rozszerza zawartość o niestandardowy ton oraz tworzy podsumowania i transkrypcje z połączeń głosowych.

Kluczowe funkcje Zendesk AI

Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak routing i triaging

Przekształcanie kilku punktorów w zakończony artykuł przy użyciu generatywnej AI

Limity Zendesk AI

Brak opcji przejęcia czatu od chatbota przez agenta

Dialogue Builder może czasami nie reagować i narzuca ścisłe zasady sekwencji bloków

Cennik Zendesk AI

Suite Teams: $55/miesiąc za agenta

$55/miesiąc za agenta Suite Growth: $89/miesiąc za agenta

$89/miesiąc za agenta Suite Professional: 115 USD/miesiąc za agenta

115 USD/miesiąc za agenta Suite Enterprise: Niestandardowy cennik

LivePerson

przez LivePerson Generatywna sztuczna inteligencja LivePerson znajduje cenne spostrzeżenia ukryte w dużych ilościach rozmów z klientami. Chatbot AI zagłębia się w zebrane dane klientów, aby odkryć trendy i wzorce w niestandardowym użytkowaniu. Możesz również zautomatyzować zadania związane z obsługą klienta i tworzeniem zawartości za pomocą generatywnych możliwości AI, a także z rozszerzonymi opcjami niestandardowymi.

kluczowe funkcje #### LivePerson

Przeglądanie, edytowanie, przepisywanie i zatwierdzanie odpowiedzi na niestandardowe zapytania klientów przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji

Wykorzystanie agentów AI do rozwiązywania typowych problemów, takich jak przekierowywanie, zbieranie informacji i odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania

Limity LivePerson

Niekiedy klienci zgłaszają opóźnienia w odpowiedziach podczas interakcji z chatbotem LivePerson

Kreator analityki jest niewygodny w nawigacji, z rozproszonymi danymi i limitowanymi opcjami filtrowania

Cennik LivePerson

Niestandardowy cennik

Inne wzmianki

Ada

Agent AI Ada wykorzystuje algorytmy konwersacyjnej sztucznej inteligencji, aby zmaksymalizować rozwiązywanie niestandardowych problemów. Silnik przetwarza każde zapytanie klienta w celu zrozumienia kontekstu i pobiera informacje ze źródeł wiedzy. Następnie podejmuje wymagane działania w systemach Business i odpowiada w celu rozwiązania zapytania.

Intercom

Intercom to platforma obsługi klienta oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana w celu przekształcenia obsługi klienta dla klientów, agentów i liderów wsparcia. Ta aplikacja AI może tworzyć artykuły w centrum pomocy, przeformułowywać odpowiedzi i dostosowywać ton (formalny lub przyjazny), aby zapewnić agentom lepszy kontekst dla ich odpowiedzi.

Przykłady generatywnej sztucznej inteligencji w tworzeniu zawartości

Ile godzin poświęciłeś do zrobienia swojej ostatniej zawartości? Odpowiedź jest w godzinach, prawda? Na szczęście generatywne systemy AI pomagają tworzyć unikalną zawartość w kilka sekund dzięki niestandardowym tonom.

Oto kilka narzędzi AI do generowania zawartości, które przyspieszą cykl pracy:

Sudowrite

przez Sudowrite Sudowrite to generatywne narzędzie do pisania oparte na AI, które działa jako kreatywny towarzysz dla autorów fikcji, zwłaszcza powieści i scenariuszy.

Funkcja 'Story Engine w Sudowrite pomaga napisać powieść od początku do końca. Możesz także użyć funkcji "Opisz", aby stworzyć żywe sceny, które ożywią twoje postacie.

Kluczowe funkcje Sudowrite

Automatyczne generowanie kolejnych 300 słów za pomocą funkcji "Write"

Tworzenie alternatywnych punktów fabuły, łuków postaci i motywów za pomocą Magic AI Canva

Limity Sudowrite

Użytkownicy zgłaszają, że narzędzie nie jest w pełni odpowiednie dla długich historii z kilkoma rozdziałami

Sudowrite ceny

Hobby i student: $10/miesiąc

$10/miesiąc Profesjonalista: $22/miesiąc

$22/miesiąc Maksymalnie: $44/miesiąc

Wkrótce AI

przez Krótko AI Shortly AI wykorzystuje generatywne modele AI do rozszerzania, przepisywania lub skracania tekstu z łatwością. Korzystając z technologii GPT-3 OpenAI, tworzy tekst podobny do ludzkiego, aby tworzyć artykuły, historie, posty w mediach społecznościowych i nie tylko.

Kluczowe funkcje Shortly AI

Zakończone pisanie szkicu własnym głosem za pomocą partnera do pisania Shortly AI

Burza mózgów i przekształcanie myśli w dobrze napisane akapity, gdy utkniesz

Ograniczenia Shortly AI

Brak folderów do organizowania mojej pracy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że wyniki dla nagłówków reklam i tekstów reklam były słabe

Ceny Shortly AI

Plan roczny: $65/miesiąc

$65/miesiąc Plan miesięczny: $79/miesiąc

Inne wzmianki

Writesonic

Writesonic pomaga szybko tworzyć wysokiej jakości zawartość zoptymalizowaną pod kątem SEO, wykorzystując badania w czasie rzeczywistym i wbudowane narzędzia marketingowe. Funkcje takie jak SEO Checker i Optimizer, wraz z Chatsonic - alternatywą dla ChatGPT - podnoszą jakość zawartości i skutecznie poprawiają rankingi wyszukiwarek.

Wordsmith

Wordsmith AI pomaga generować tekst w oparciu o Twoje potrzeby. Wybierz typ zawartości, niestandardowe ustawienia i podaj szczegóły, takie jak informacje o produkcie lub marce. Następnie AI tworzy niezbędną zawartość. Wystarczy kilka kliknięć, aby przejrzeć, edytować i wyeksportować zawartość wygenerowaną przez AI na platformy takie jak Shopify lub WordPress.

Przykłady generatywnej AI w analizie danych

Dawno minęły czasy, gdy zespoły zajmujące się danymi musiały siedzieć i ręcznie analizować dane od podstaw. Dzięki rozwijającej się generatywnej sztucznej inteligencji można zaoszczędzić czas i uzyskać kluczowe informacje.

Omówmy najlepsze narzędzia generujące spostrzeżenia AI, które mogą generować przydatne spostrzeżenia:

Tableau AI

przez Tableau AI Tableau Puls, generator wniosków oparty na AI, pomaga analitykom danych w automatyzacji zadań, takich jak przygotowywanie i wizualizacja danych.

Zbudowany z silnymi zabezpieczeniami dzięki Einstein Trust Layer, zapewnia, że dane pozostają bezpieczne i prywatne. Możesz także skorzystać ze spersonalizowanych wniosków, które naturalnie pasują do Twojego przepływu pracy.

Kluczowe funkcje Tableau AI

Opisywanie obliczeń do przygotowania danych za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym

Uzyskaj sugerowane pytania użytkownika, aby rozpocząć eksplorację danych

Limity Tableau AI

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że duże zbiory danych mogą skutkować problemami z wydajnością

Niejasne komunikaty o błędach często wymagają od użytkowników ponownego tworzenia raportów i źródeł danych

Ceny Tableau AI

Niestandardowy cennik

Qlik

przez Qlik Qlik przekształca nieprzetworzone dane w przydatne informacje, aby pomóc analitykom skupić się na rozwiązywaniu problemów biznesowych zamiast na ręcznej pracy. Dzięki generatywnym funkcjom AI dostarcza wgląd w język naturalny i odpowiedzi na pytania w oparciu o najnowsze dane. To inteligentny sposób na szybkie uzyskanie trafnych odpowiedzi i zrozumienie złożonych danych przy użyciu technologii AI i przetwarzania języka naturalnego.

Kluczowe funkcje Qlik

Tworzenie wizualizacji w czasie rzeczywistym, predykcyjnych spostrzeżeń i podsumowań przy użyciu pytań w języku naturalnym

Generowanie raportów przy użyciu szablonów raportowania bez użycia kodu

Limity Qlik

Platforma działa wolno podczas przetwarzania dużych zbiorów danych

Przygotowanie danych może być skomplikowane w przypadku danych nieustrukturyzowanych

Ceny Qlik

Standard: $825/miesiąc

$825/miesiąc Premium: $2500/miesiąc

$2500/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Inne wzmianki

IBM Watsonx Analytics

Watsonx to oparta na chmurze platforma generatywnej sztucznej inteligencji IBM, która oferuje studio do tworzenia modeli AI, magazyn danych do zarządzania informacjami oraz zestaw narzędzi zapewniający płynne działanie.

Platforma wspiera różne modele LLM, w tym własny model IBM - Granite. Jedną z wyróżniających się funkcji jest elastyczność. Watsonx pozwala firmom niestandardowo dostosowywać modele AI do swoich potrzeb i trenować je na własnych danych.

Power BI

W usłudze Power BI funkcja AI Insights umożliwia korzystanie ze wstępnie wytrenowanych algorytmów AI w celu ułatwienia przygotowywania danych. Dzięki usłudze Azure Machine Learning można tworzyć, trenować i wdrażać modele uczenia maszynowego bezpośrednio w usłudze Power BI. Oznacza to, że może przewidywać trendy i zagrożenia przy użyciu danych z przeszłości. Na przykład, może pomóc wykryć, kiedy sprzęt w fabryce może ulec awarii, dzięki czemu konserwacja może być planowana z wyprzedzeniem.

Przykłady generatywnego AI w tłumaczeniach i lokalizacji

Tłumacze AI mogą szybko przetłumaczyć tekst na preferowany język. To tak, jakby przewodnik podróżował z tobą, aby wyjaśnić kontekst w różnych językach. Niektóre z przykładów to:

DeepL

przez DeepL DeepL to rozwiązanie tłumaczeniowe oparte na AI, które bez wysiłku tłumaczy zawartość w ponad 30 językach i zapewnia precyzję zbliżoną do ludzkiej. Możesz także dostosować glosariusze, aby zachować unikalną terminologię swojej firmy, zapewniając spójność całej zawartości.

DeepL kluczowe funkcje

Tłumaczenie całego pliku z zachowaniem oryginalnego formatu

Zmiana stylu i tonu przetłumaczonych tekstów w celu dopasowania ich do odbiorców i zachowania spójności

DeepL limity

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z prywatnością w przypadku wrażliwych i poufnych tekstów

DeepL ceny

Free

DeepL Pro Starter: $8.74/miesiąc na użytkownika Zaawansowany: $28.74/miesiąc na użytkownika Ultimate: $57.49/miesiąc na użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik



Tłumacz Google

przez Tłumacz Google Tłumacz Google przełamuje bariery językowe i zapewnia połączenie z różnymi ludźmi, miejscami i kulturami. Tłumaczy tekst w prawie 110 językach, pomagając komunikować się w różnych językach. Wystarczy skierować aparat na tekst, aby natychmiast go przetłumaczyć, lub pobrać język do tłumaczenia offline.

Kluczowe funkcje Google Translate

Tłumaczenie tekstów, wypowiedzi, stron internetowych, a nawet obrazów w wybranym języku

Zapisywanie tłumaczeń, aby uzyskać do nich dostęp później

Limity Tłumacza Google

Narzędzie może czasami pomijać subtelne niuanse i odniesienia kulturowe

Cennik Google Translate

Free to use

Inne wzmianki

Microsoft Translator

Microsoft Translator pomaga tłumaczyć czaty, rozmowy, mowę, obrazy, a nawet interakcje w dużych grupach. Świetnie nadaje się do przekształcania codziennej komunikacji w tłumaczone w czasie rzeczywistym rozmowy, zwłaszcza w rozmowach jeden na jeden z kimś, kto mówi w innym języku.

iTranslate

iTranslate pomaga czytać, pisać i komunikować się w ponad 100 językach. Pozwala tłumaczyć tekst lub głos na popularne języki, a także skanować i tłumaczyć zawartość za pomocą aparatu. Przechowuje również historię tłumaczeń i umożliwia zapisywanie ulubionych.

Zmniejsz ludzki wysiłek i skaluj procesy za pomocą najlepszych generatywnych narzędzi AI

Usprawnij swoje zadania dzięki 50 imponującym narzędziom AI, z których każde zostało zaprojektowane z myślą o automatyzacji cykli pracy.

Chociaż istnieje wiele świetnych narzędzi, czasami warto mieć jedno rozwiązanie, które obejmuje wiele obszarów. ClickUp wyróżnia się jako kompleksowa platforma do zarządzania projektami i wydajności zespołu.

Jest to idealna przestrzeń dla Teams do burzy mózgów, planowania i współpracy - niezależnie od tego, czy chodzi o dokumenty procesowe, projekty produktów, czy cokolwiek pomiędzy. ClickUp ułatwia utrzymanie porządku dzięki rozbudowanym funkcjom i rozwiązaniu AI. Zarejestruj się w ClickUp za darmo.