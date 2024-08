10 oszałamiających przykładów sztuki generowanej przez AI

We wczesnych latach 70. artysta Harold Cohen rozpoczął opracowywanie systemów sztuki AI na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Od tego czasu naukowcy z MIT, Stanford i innych uniwersytetów na całym świecie tworzyli sztukę przy użyciu AI. Zasadniczo przykłady sztuki AI mamy już od ponad pół wieku.

Sztuka AI Harolda Cohena z lat 1977-78 (Źródło: Whitney Museum of American Art )

Największą różnicą między tymi wczesnymi dziełami a dzisiejszą sztuką AI jest możliwość jej tworzenia przez każdego - ciebie, mnie i prawie każdą osobę z działającym połączeniem internetowym.

W ciągu ostatniej dekady sztuka AI ewoluowała wykładniczo, otwierając możliwości, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. W tym artykule wybraliśmy kilka popularnych przykładów sztuki AI, aby dać ci wyobrażenie o tym, co możesz zrobić z GenAI.

Zrozumienie procesu tworzenia sztuki AI

Sztuka sztucznej inteligencji odnosi się do każdego wizualnego artefaktu stworzonego lub ulepszonego przy pomocy generatywnej AI. Zazwyczaj użytkownik wprowadza tekstowy opis swojego pomysłu, a AI tworzy obraz.

Niezależnie od tego, czy używasz sztucznej inteligencji Canva do usunięcia tła ze zdjęcia, czy Midjourney do ożywienia pomysłu, tworzysz sztuczną inteligencję.

Przypadki użycia AI art

Potrzebujesz oficjalnego zdjęcia do swojego profilu na LinkedIn? Nie ma sprawy. Portret wygenerowany przez AI może dodać garnitur i krawat do selfie zrobionego przed chwilą. Chcesz zamówić dzieło sztuki do swojego salonu, ale nie masz budżetu? Wystarczy stworzyć obraz wygenerowany przez AI.

W różnych branżach AI może zrobić o wiele więcej. Jako wschodząca technologia, przykłady sztuki AI są powszechne w przypadkach użycia, takich jak:

Marketing : Banery cyfrowe, wizualizacje, posty w mediach społecznościowych oparte na konkretnych wytycznych marki

: Banery cyfrowe, wizualizacje, posty w mediach społecznościowych oparte na konkretnych wytycznych marki Prototypowanie : Zwłaszcza w projektowaniu architektonicznym lub modowym do tworzenia prototypów, których produkcja w innym przypadku byłaby kosztowna lub czasochłonna

: Zwłaszcza w projektowaniu architektonicznym lub modowym do tworzenia prototypów, których produkcja w innym przypadku byłaby kosztowna lub czasochłonna Ulepszanie obrazu : Generowanie dodatkowych elementów do istniejących obrazów, takich jak dodanie formalnej marynarki lub fantazyjnego samochodu do zdjęcia

: Generowanie dodatkowych elementów do istniejących obrazów, takich jak dodanie formalnej marynarki lub fantazyjnego samochodu do zdjęcia Skala: Zwielokrotnianie obrazów za pomocą prostych zmian, takich jak rozmiar, część obrazu lub tekst wewnątrz. Anarzędzie AI dla mediów społecznościowych które może to zrobić, jest błogosławieństwem dla zespołów marketingowych

Narzędzia AI do grafiki

Zależnie od potrzeb i złożoności przypadku użycia każdej osoby, narzędzie, którego używa, znacznie się różni. Oto kilka powszechnie dostępnych Generatory grafiki AI w których można spróbować swoich sił w tworzeniu dzieł sztuki generowanych przez AI.

OpenAI's DALL-E

Znany jako pierwszy główny generator obrazów AI, DALL-E nadal cieszy się dużą popularnością. Obrazy tworzone przez najnowszą wersję, DALL-E 3, są niezwykle realistyczne i wysokiej jakości.

Google's Imagen 2

Gemini od Google, wcześniej znany jako Bard, pozwala teraz generować obrazy bezpośrednio w swoim interfejsie. Największymi zaletami Gemini są czysty i prosty interfejs użytkownika przypominający wyszukiwarkę Google oraz fakt, że jest Free!

Midjourney

Midjourney jest znany jako jeden z najbardziej stabilnych generatorów grafiki, generujący bardzo wysokiej jakości dane wyjściowe, które przeszły do zdobywać nagrody też. Największą wadą Midjourney jest to, że nie jest przyjazny dla użytkownika i można uzyskać do niego dostęp tylko przez Discord.

Jeśli jesteś skłonny przeskoczyć tę dodatkową przeszkodę, aby skorzystać z narzędzia, oto kilka z nich Przykłady podpowiedzi w połowie podróży na dobry początek.

Adobe Firefly

Jako naturalne rozszerzenie swojego pakietu produktów kreatywnych, Adobe niedawno uruchomiło Firefly, aplikację Narzędzie AI dla projektantów . Oprócz tworzenia wizualizacji w odpowiedzi na podpowiedzi, Firefly akceptuje również obrazy referencyjne. Oznacza to, że możesz przekazać narzędziu szkic lub dzieło sztuki i poprosić Firefly o stworzenie podobnej grafiki. I voila!

Microsoft Designer

W przeciwieństwie do powyższych narzędzi, które używają własnych modeli, projektant Microsoftu korzysta z DALL-E. Oferuje on prostą, przystępną, przyjazną dla początkujących i Free alternatywę dla ChatGPT Plus, co czyni go niezwykle atrakcyjnym zarówno dla amatorów, jak i entuzjastów.

Co więcej, jako część pakietu produktów Copilot, jest również doskonałym dodatkiem do Microsoft Narzędzi AI do tworzenia zawartości .

Canva

Canva Magic Media integruje obrazy AI z kreatywnym cyklem pracy

Dzięki Canva oprogramowanie do współpracy projektowej dzięki AI możesz generować obrazy z tekstu, zmieniać style, rozmiar, czyścić obrazy, usuwać tła i nie tylko! Możesz także włączyć najnowsze trendy w projektowaniu graficznym do mojej pracy bez wysiłku.

W przeciwieństwie do zastrzeżonych narzędzi, generator obrazów AI Canva integruje wiele modeli, takich jak Magic Media, Dall-E i Imagen, oferując możliwości tworzenia grafiki bezpośrednio na swojej platformie. Stanowi to ogromną zaletę dla tych, którzy chcą wypróbować wiele modeli przed zakończeniem swojego zadania.

Pomimo niezliczonych możliwości, sztuka AI różni się od tradycyjnej. Wiąże się to z wyjątkowymi wyzwaniami.

Sztuka tradycyjna vs. sztuka AI

**Tradycyjna sztuka polega na tworzeniu wizualnych artefaktów, zazwyczaj ręcznie lub cyfrowo, przy użyciu narzędzi projektowych. W przypadku AI, narzędzie jest do zrobienia, a użytkownik tylko wprowadza dane

Inne kluczowe różnice to:

Umiejętności: Tradycyjna sztuka jest tworzona przez projektantów, którzy mają pewien poziom umiejętności w tej dziedzinie. Tworzenie sztuki AI nie wymaga umiejętności projektowania, ale do zrobienia tego potrzebne są pewne umiejętności w zakresie podpowiedzi.

Entuzjaści sztuki AI twierdzą, że w przyszłości wyobraźnia będzie bardziej cenioną umiejętnością niż projektowanie (w tradycyjnym sensie).

Wejście: Tradycyjna sztuka wymaga od użytkownika zbudowania obrazu przy użyciu różnych elementów projektu. Często projektanci skrupulatnie dodają kształty, kolory, ikony i zdjęcia, aby stworzyć spójny efekt.

Sztuka AI może być tworzona poprzez wpisanie tego, czego potrzebujesz. Na przykład, jeśli wpiszesz: "Cat reading a book wearing reading glasses sitting in a vintage-looking library" do Microsoft Designer, oto prawdopodobny wynik, który otrzymasz.

Przykład sztuki AI stworzonej za pomocą Microsoft Designer Czas: Tradycyjna grafika jest drobiazgowa i czasochłonna. Sztuka AI jest szybka - wygenerowanie powyższego obrazu zajęło 10 sekund.

Iteracja: Tradycyjna sztuka wymaga czasu i umiejętności do iteracji. Każdy dodatek do początkowego briefu może wymagać znacznego wysiłku. Sztuka AI może iterować bardzo szybko. Dodając "Spraw, by kot był biały. Dodaj wieczne pióro." do powyższego podpowiedzi AI, natychmiast otrzymałem poniższe obrazy.

Warianty AI stworzone za pomocą Microsoft Designer

Powyższy przykład ilustruje, jak można sobie coś wyobrazić i natychmiast stworzyć dla tego wizualizację. To takie proste!

Przyjrzyjmy się niektórym z najbardziej popularnych i oszałamiających dzieł sztuki AI, aby zrozumieć prawdziwe możliwości, jakie się przed nami otwierają.

Sztuka AI w rzeczywistych przykładach

Każda sztuka stworzona przy użyciu Narzędzia AI takie jak DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon czy Runway to sztuka AI. Oto, co do tej pory zrobili pierwsi użytkownicy i pionierzy sztuki AI.

1. Portret Edmonda de Belamy'ego

edmond de Belamy (Źródło:) Wikimedia Commons )_

W 2018 roku członkowie paryskiego kolektywu Obvious wykorzystali generatywną AI do stworzenia portretu Edmonda de Belamy, fikcyjnej postaci, którą stworzyli. Wykorzystali oni algorytm open-source i wytrenowali go na 15 000 portretów z okresu od XIV do XIX wieku.

To dzieło sztuki zyskało rozgłos, gdy stało się pierwszym dziełem sztuki stworzonym przy użyciu AI, które zostało sprzedane na aukcji w Christie's w Nowym Jorku. Obraz został sprzedany na tej aukcji za 432 500 dolarów.

2. DeepDream firmy Google

obraz stworzony za pomocą DeepDream (Źródło: Wikimedia Commons )_

DeepDream to formularz sztuki AI, który wykorzystuje algorytmiczną pareidolię do tworzenia przypominającej sen, psychodelicznej wersji istniejących obrazów. Naukowcy wykorzystali DeepDream w połączeniu ze środowiskami rzeczywistości wirtualnej do eksperymentów z zakresu psychologii poznawczej i badań nad mózgiem.

3. Sztuczna rzeczywistość autorstwa Refik Anadol

Artificial Realities: Coral by Refik Anadol (Źródło:) refikanadol.com )

Zamówiona przez Światowe Forum Ekonomiczne, ta sztuka AI autorstwa Refika Anadola łączy ogromne zbiory danych obrazów koralowców, aby podnieść świadomość na temat zmian klimatycznych. Jest to multidyscyplinarny projekt łączący wizualizację danych, uczenie maszynowe i druk 3D.

4. Hybrydowe organizmy Sofii Crespo

neural Zoo autorstwa Sofii Crespo (Źródło:) neuralzoo.com )_

Argentyńska artystka Sofia Crespo bierze dane ze świata przyrody i tworzy spekulatywne formularze życia. W projekcie Neural Zoo bierze obrazy ze świata przyrody i przestawia je, tworząc oszałamiające wizualizacje wyobrażonej natury, odzwierciedlające sposób, w jaki działa ludzka kreatywność. Wykorzystuje ten formularz do kwestionowania wpływu AI na sztukę i kreatywność, stawiając kluczowe pytania dotyczące jej przyszłości.

5. Cyfrowa kampania artystyczna BMW

samochody artystyczne BMW (Źródło: bmw.com )_

Sztuka nie ogranicza się wyłącznie do muzeów i pokazów. Nie jest nią również sztuka AI. Kilka firm wykorzystało sztukę AI na różne sposoby. Jedną z oszałamiających kampanii w niedawnej przeszłości są samochody artystyczne BMW.

W ramach swoich programów mecenatu sztuki i kultury, BMW współpracowało z kreatywnym technologiem Nathanem Shipleyem i kolekcjonerem sztuki Garym Yeh, aby przeszkolić AI w zakresie 900 lat historii sztuki i stworzyć 50 nowych dzieł sztuki. Następnie nanieśli je na mapę wirtualnego modelu serii 8 Gran Coupe.

6. Unikalne etykiety Nutelli

etykiety produktów wygenerowane przez AI dla Nutelli (Źródło:) Ogilvy Italia )_

Etykieta produktu to jedno z najbardziej prozaicznych zadań na linii produkcyjnej. Jedna wstępnie zaprojektowana etykieta jest drukowana i naklejana na wszystkie produkty, aby zachować spójność i branding. Nutella wykorzystała sztukę AI, aby to zmienić.

Nutella stworzyła siedem milionów unikalnych etykiet na słoiki na rynek włoski. Wywołało to ciekawość i zwiększyło popyt. Wielu miłośników Nutelli było również podekscytowanych możliwością posiadania unikalnego, jedynego w swoim rodzaju słoika.

7. Nie mogę się doczekać zimy w Nowym Jorku

Pixel-based AI art by Reddit user (Źródło:) BlickyBloop )

Istnieją setki tysięcy, jeśli nie miliony, fotografii próbujących uchwycić atmosferę zimy w Nowym Jorku. Jest ona romantycznie przedstawiana w filmach, muzyce, telewizji i nie tylko. Jednak ten użytkownik Reddita znalazł prosty, ale wyróżniający się sposób na przedstawienie klasycznej zimowej sceny Big Apple za pomocą AI.

Warstwy, głębia i drobne szczegóły (w tym spadające płatki śniegu) tworzą niesamowity efekt na obrazie, który jest dość powszechny. Użytkownik zastosował starą obróbkę wizualną w stylu gier wideo, aby sztuka generowana przez AI wydawała się zarówno zabytkowa, jak i ultranowoczesna.

8. Zwierzęta w przestrzeniach kosmicznych

Zwierzęta w skafandrach kosmicznych użytkownika Reddit (Źródło:) Multigrin )

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak twój ukochany koci towarzysz byłby wyposażony do podróży w przestrzeni kosmicznej, sztuka wygenerowana przez AI może ci to pokazać.

Ten hiperrealistyczny obraz, aż po futro i wąsy kota, pokazuje, jak generatory sztuki AI, takie jak Bing's Image Creator, w tej instancji, mogą przekształcić twoje bezczynne marzenia w fotorealistyczną sztukę.

9. Postapokaliptyczne roboty

Postapokaliptyczne roboty (Źródło:) Prezentacja w połowie podróży )

Użytkownik Midjourney wyobraża sobie postapokaliptyczny świat z zardzewiałym robotem wchodzącym w interakcję z kwiatami w zapiaszczonym miejskim krajobrazie. Model interpretuje Podpowiedzi artystyczne AI dokładnie, dodając żółte chmury, ścianę pokrytą graffiti itp.

Zdolność AI do tworzenia tak skrupulatnie zaprojektowanych dzieł sztuki AI zmienia zasady gry w zakresie prototypowania. Wyobraź sobie aspirującego scenarzystę z Hollywood, który jest w stanie tworzyć własne moodboardy i storyboardy w celu bardziej efektywnego pitchingu!

10. Napisy początkowe Tajnej Inwazji

obrazek z napisów początkowych Secret Invasion (Źródło:) The Verge )_

Mówiąc o Hollywood, producenci serialu Marvel's Secret Invasion wykorzystali AI do stworzenia napisów początkowych. Jest to szczególnie odsetki, ponieważ producent wykonawczy powiedział, że dokonali świadomego wyboru, aby użyć AI, ponieważ "gra z samą tematyką serialu", tj. zmiennokształtną populacją Skrullów.

Jednak ten przypadek użycia otworzył puszkę Pandory z pytaniami w świecie sztuki dotyczącymi danych treningowych, praw artystów, niebezpieczeństw związanych z AI i etycznej kreatywności.

Przyszłość sztuki generowanej przez AI

Powyższe przykłady sztuki AI pokazują dwie rzeczy: nieskończone możliwości sztuki AI i realny wpływ, jaki może ona mieć na przyszłość ludzkiego życia.

Podczas gdy można użyć dowolnego narzędzia i uruchomić ogromne możliwości, wpływ sztuki AI jest przedmiotem poważnej debaty. Niektóre z kluczowych kwestii dyskusji to:

Możliwości: Jako kreatywna pomoc, AI jest potężniejsza niż jakiekolwiek narzędzie, z którego do tej pory korzystali artyści. Nie tylko umożliwia szybkie dane powstania, ale także umożliwia iteracje i ulepszenia z ogromną prędkością. W miarę ewolucji modeli spodziewamy się, że będzie tylko lepiej - dramatycznie.

Dane: Jednym z podstawowych aspektów sztuki AI są dane wykorzystywane do trenowania modeli. Wiele generatorów sztuki AI nie ujawnia swoich danych treningowych, co sprawia, że jest to śliski temat, jeśli chodzi o naruszanie praw autorskich i praw tradycyjnych artystów, którzy stworzyli te style.

Dla przykładu, funkcja głosowa ChatGPT firmy Open AI była na tyle podobna do aktorki Scarlett Johansson, że doprowadziło do konsekwencji prawnych .

Etyka AI: Etyczne wykorzystanie takich danych jest również skomplikowane, szczególnie dla artystów, którzy mogą nie być wystarczająco obeznani z technologią, aby zrozumieć podstawy takiego wykorzystania.

Na przykład reżyser i producent wykonawczy Secret Invasion, Ali Selim, powiedział, że tak naprawdę nie rozumie, jak działa AI, ale jest zafascynowany tym, co może stworzyć. Wyczyszczone, jest wiele do nauczenia się i oceny, zarówno przez artystów, jak i ludzi tworzących generatory sztuki AI.

Prawa autorskie: A Amerykański sąd orzekł w zeszłym roku że obrazy generowane przez AI bez udziału człowieka nie mogą być chronione prawem autorskim zgodnie z prawem amerykańskim. Bez jasnej wiedzy na temat danych szkoleniowych - które są integralną częścią tego, co oznacza "wkład" - nie ma zgody co do tego, co stanowi własność intelektualną.

Są to jednak typowe problemy napotykane przez każdą nową technologię. Aby znaleźć rozwiązanie, które będzie działać dla wszystkich, społeczność artystyczna oraz eksperci prawni i technologiczni będą musieli usiąść razem i dopracować szczegóły.

Najważniejsze jest jednak to, że owocna i uczciwa współpraca między ludźmi a algorytmami AI przynosi korzyści wszystkim. Powyższe przykłady sztuki AI pokazują, że sztuczna inteligencja demokratyzuje możliwość tworzenia sztuki. Być może nie musisz wiedzieć, jak mieszać akwarele lub być dobrze zorientowanym w zasadach projektowania, ale twoja zdolność do wyobrażania sobie i wyrażania będzie kluczem do tworzenia wspaniałej sztuki AI.

Narzędzia AI pozwalają również na błyskawiczne tworzenie iteracji i wariacji, tworząc niezwykłą wydajność na dużą skalę zarówno dla ludzi, jak i organizacji.

