25 najlepszych pomysłów na sztukę AI, które pobudzą Twoją kreatywność

Sztuczna inteligencja ma proste credo: im lepsze dane wejściowe, tym lepsze wyniki. 🎯

W terminologii sztucznej inteligencji dane wejściowe to podpowiedź, a dane wyjściowe to wygenerowany wynik. Obecnie artyści i projektanci, zarówno profesjonalni, jak i amatorzy, wykorzystują podpowiedzi sztucznej inteligencji do generowania oszałamiających dzieł sztuki wizualnej.

Generatory dzieł sztuki zasilane sztuczną inteligencją otworzyły nowe możliwości artystycznej ekspresji. Ponieważ sztuka generowana przez SI staje się coraz bardziej popularna na całym świecie, nadszedł czas, abyś wskoczył na modę.

Narzędzia takie jak Midjourney, Stable Diffusion i DALL-E 2 ułatwiają każdemu eksperymentowanie ze sztuczną inteligencją Generatory sztuki AI . Dają one imponujące rezultaty - i to znacznie szybciej niż większość aplikacji komputerowych dla artystów.

Ale wszystko zaczyna się od wiedzy, jak napisać idealną podpowiedź. 🎨

Czym są podpowiedzi artystyczne AI?

Podpowiedzi artystyczne AI to instrukcje wprowadzane do generatora sztuki opartego na sztucznej inteligencji, które umożliwiają mu tworzenie dzieł sztuki i obrazów. Wyobraź sobie, że dajesz wskazówki artyście, ale w tym przypadku artystą jest zaawansowany program komputerowy.

Dobra podpowiedź artystyczna SI jest jasna, konkretna, szczegółowa i, co najważniejsze, pomysłowa! 🤖

Dlaczego potrzebujesz dobrej podpowiedzi AI?

Aby stworzyć treść - tekst lub obrazy - generatory treści AI polegają na zrozumieniu podpowiedzi. Następnie porównują specyfikę podpowiedzi ze zbiorem danych, na którym zostały przeszkolone. Dlatego też dane wejściowe lub podpowiedź odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

Oczywiście nie ma standardowy proces do napisania dobrej podpowiedzi. Możesz potrzebować kilku prób, zanim model wyczaruje obraz, który idealnie pasuje do tego, co masz na myśli. Ten proces prób i błędów pomaga zrozumieć, w jaki sposób różne elementy podpowiedzi wpływają na generowaną grafikę.

Korzyści z korzystania z podpowiedzi artystycznych AI

Istnieją dwie główne zalety korzystania z podpowiedzi AI: Używanie sztucznej inteligencji do generowania obrazów oszczędza czas i koszty. Inną ważną zaletą jest to, że nie ma ograniczeń, które mają ludzie, takich jak określone zestawy umiejętności i ograniczona wiedza na temat różnych stylów artystycznych. 💫

Oto kilka wspaniałych zalet korzystania z podpowiedzi AI.

Wydajność

Dzięki dobrej podpowiedzi można wygenerować obraz w ciągu kilku sekund zamiast godzin potrzebnych na ręczne utworzenie oryginalnego obrazu. Majstrowanie przy podpowiedzi w celu dostosowania wyjścia może zająć najwyżej kilka minut.

Efektywność kosztowa

Czas to pieniądz, a dzięki niedrogim, nie wymagającym kodu Narzędzia AI firmy mogą znacznie zwiększyć produkcję treści przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Podpowiedzi dają artystom przewagę w postaci wstępnych pomysłów i kierunku, zamiast niekończącego się eksperymentowania w celu znalezienia kreatywnej iskry, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na zmarnowanych materiałach i czasie

Spójność

Korzystanie z podpowiedzi dla generatorów obrazu AI pozwala osiągnąć spójność. Ponieważ generatory obrazów wykorzystują instrukcje tekstowe i uczenie maszynowe, można tworzyć wiele oryginalnych projektów bez naruszania wytycznych dotyczących marki lub preferowanych stylów

Dostępność

Eksperci twierdzą również, że narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak Midjourney, Dall-E i Stable Diffusion, zdemokratyzowały tworzenie treści . Podpowiedzi są dostępne dla wszystkich. Nie musisz więc być ekspertem w dziedzinie sztuki lub sztucznej inteligencji, aby tworzyć atrakcyjne wizualnie obrazy 👍🏼

Wszechstronność

Korzystanie z podpowiedzi dla sztuki sztucznej inteligencji zapewnia również niezrównaną wszechstronność - sztuczna inteligencja świetnie rozumie i naśladuje różne style artystyczne. Może to zachęcić artystów do eksperymentowania z różnymi stylami i technikami

Innowacja

Generatory obrazów zachęcają również artystów do nieszablonowego myślenia. Możesz odkrywać niezbadane terytoria i tworzyć oszałamiające, nigdy wcześniej nie widziane dzieła sztuki przy użyciu niekonwencjonalnych pomysłów i kombinacji. Narzędzia artystyczne AI pomagają również generować podpowiedzi, które pomagają w burzy mózgów i tworzeniu innowacyjnych dzieł sztuki.

Wreszcie, generatory podpowiedzi artystycznych AI mogą stanowić wyzwanie dla artystów, aby przekraczali swoje granice. Gdy artyści angażują się w nowe i wymagające podpowiedzi, doskonalą swoje techniki i poszerzają zestaw umiejętności.

Najczęstsze wyzwania i przeszkody związane z korzystaniem z podpowiedzi AI w sztuce

Pojawienie się sztucznej inteligencji w tworzeniu treści wywołało dyskusje i debaty wśród artystów i projektantów. Oprócz obaw związanych z naruszeniem praw autorskich, własnością i skrobaniem danych, dewaluacja ludzkiego kunsztu pozostaje przedmiotem troski doświadczonych artystów.

Powszechną wadą korzystania z podpowiedzi AI jest to, że są one ograniczające. Ponieważ generatory grafiki AI działają wyłącznie w oparciu o te podpowiedzi, nie ma miejsca na eksperymentowanie z elementami i stylami spoza podpowiedzi. W związku z tym generatory obrazów AI mogą nie uchwycić niuansów i subtelności, które są znakiem rozpoznawczym dobrego artyzmu. Grafika generowana przez sztuczną inteligencję ma również tendencję do bycia formułą, pozbawioną osobistego charakteru.

Kolejnym wyzwaniem jest nadmierne poleganie na podpowiedziach generowanych przez SI. Artyści mogą mieć trudności ze zrównoważeniem wielkości produkcji z dobrą jakością.

Kolejną przeszkodą jest utrzymanie unikalnego, kreatywnego głosu na pierwszym planie, przy jednoczesnym poleganiu na podpowiedziach sztucznej inteligencji. Pomimo tych wyzwań, generatory obrazów powoli stają się fantastycznymi narzędziami do tworzenia treści.

Pozostaje tylko ostatnia przeszkoda: tworzenie skutecznych podpowiedzi zdolnych do generowania odpowiednich, atrakcyjnych i przydatnych treści. 💡

Dowiedzmy się, jak to zrobić.

Jak pisać zwycięskie podpowiedzi artystyczne AI

Aby napisać podpowiedź, która zadziała, upewnij się, że zawiera następujące szczegóły: format obrazu, główny temat, szczegóły związane z tematem, cechy stylistyczne lub odniesienia oraz szczegóły związane z całą kompozycją.

Oto szczegółowe wyjaśnienie krok po kroku.

**Zacznij od określenia rodzaju dzieła sztuki, które chcesz stworzyć. Zdecyduj, czy ma to być fotografia, rysunek, szkic, obraz olejny czy rendering 3D. Następnie jasno określ główny temat dzieła. Może to być osoba, zwierzę, przedmiot lub abstrakcyjna koncepcja.

Następnie opisz szczegóły głównych elementów obrazu. Uwzględnij informacje o kolorach, kształtach, rozmiarach i teksturach, aby pomóc narzędziu w generowaniu dokładnych szczegółów. Podaj szczegóły dotyczące formy sztuki i stylu, który masz na myśli, używając słów kluczowych, takich jak "abstrakcyjny", "minimalistyczny", "ekspresjonistyczny" lub "surrealistyczny", aby opisać estetykę.

**Na koniec zdefiniuj kompozycję tak szczegółowo, jak to możliwe. Określ szkołę artystyczną, styl oświetlenia, proporcje, proporcje i kąty kamery. W przeciwnym razie możesz skupić się na tle i kontekście.

Załóżmy, że potrzebujesz obrazu wikinga umieszczonego na nowoczesnym tle. Przyjrzyjmy się etapom związanym z napisaniem właściwej podpowiedzi dla tego przykładu:

Określ format: Wygeneruj zdjęcie.. Określ temat: Wygeneruj zdjęcie wikinga.. Dodaj szczegóły: Wygeneruj zdjęcie wikinga trzymającego topór.. Opisz styl: Wygeneruj zdjęcie w stylu pop art przedstawiające wikinga trzymającego topór w monochromatycznym długim ujęciu.. Dodaj dodatkowe szczegóły: Wygeneruj zdjęcie w stylu pop art przedstawiające wikinga trzymającego topór na monochromatycznym długim ujęciu stojącego przed Times Square w Nowym Jorku

Możesz następnie dodawać szczegóły i niuanse, takie jak szczegółowe opisy, aby generować grafikę i wskazówki projektowe, w tym elementy takie jak określone style artystyczne, takie jak pop-art, szkoły lub gatunki, odniesienia do ikon popkultury lub elementy tekstowe.

Im jaśniejsze i bardziej szczegółowe są podpowiedzi, tym bardziej szczegółowy i dopracowany jest obraz.

Pro-tip: Użyj funkcji ClickUp AI narzędzie do burzy mózgów i tworzenia podpowiedzi, które generują świetne obrazy. 💯

Chociaż sztuczna inteligencja ClickUp nie generuje bezpośrednio sztuki cyfrowej, jej moc polega na tworzeniu atrakcyjnych podpowiedzi, które ożywiają Twoją artystyczną wizję.

Wyobraź sobie źródło pomysłów na wyciągnięcie ręki. Podpowiedź artystyczna ClickUp i narzędzia generatora grafiki AI pomagają burza mózgów i wymyślanie pomysłów na wizerunek.

Możesz wpisać swoje pomysły i preferencje, a model AI zasugeruje motywy, koncepcje i elementy pasujące do tych pomysłów. Za pomocą kilku kliknięć można utworzyć kompletne podpowiedzi, które zostaną wprowadzone do generatora obrazów AI.

25 przykładów podpowiedzi artystycznych AI

Zebraliśmy kolekcję podpowiedzi, które pozwolą stworzyć urzekające obrazy w niemal każdym generatorze grafiki opartym na sztucznej inteligencji.

1. Futurystyczne krajobrazy miejskie

przez

Gencraft

"Wygeneruj pejzaż miejski przedstawiający tętniącą życiem, futurystyczną metropolię z wysokimi drapaczami chmur o unikalnych, skomplikowanych wzorach. Uchwyć tętniące życiem, zaawansowane technologicznie środowisko miejskie z holograficznymi billboardami oświetlającymi panoramę miasta i ulice poniżej"

2. Żywe kolory i gradienty

przez Gencraft

"Wygeneruj obraz pełen żywych kolorów i gradientów, tworząc abstrakcyjną i wizualnie uderzającą kompozycję. Kolory powinny się przenikać, dając poczucie ruchu i energii"

3. Surrealistyczne krajobrazy

przez Gencraft

"Wygeneruj surrealistyczny krajobraz z pływającymi wyspami, górami do góry nogami i niekonwencjonalną roślinnością. Uwzględnij senną jakość, przesuwając granice rzeczywistości. Wyczaruj scenę z elementami wyobraźni i innego świata"

4. Portrety

przez Gencraft

"Wygeneruj portret przedstawiający wyraz twarzy, cechy i emocje osoby w zbliżeniu. Tło powinno być neutralne, podkreślając obecność danej osoby. Wydobądź głębię i osobowość obiektu, tworząc urzekający i dobrze skomponowany portret"

5. Ciała niebieskie

przez Gencraft

"Wygeneruj obraz przedstawiający ciała niebieskie w bezmiarze kosmosu. Uwzględnij planety, gwiazdy i galaktyki, aby stworzyć urzekającą kosmiczną scenę"

6. Głębokie, ciemne lasy

przez Gencraft

"Wygeneruj obraz głębokiego, ciemnego lasu ze starożytnymi, wysokimi drzewami. Uchwyć tajemniczą atmosferę z poskręcanymi gałęziami rzucającymi niesamowite cienie na leśną ściółkę. Wywołaj poczucie samotności i intrygi"

7. Cechy geograficzne

przez Gencraft

"Wygeneruj obraz przedstawiający różnorodne cechy geograficzne, w tym wysokie góry, kręte rzeki, rozległe pustynie i bujne doliny. Teren do tworzenia obrazów jest zróżnicowany, ukazując naturalne piękno Ziemi we wszystkich jej formach"

8. Podwodny pejzaż morski

przez Gencraft

"Wygeneruj podwodny pejzaż morski, który uchwyci piękno głębin oceanu. Uwzględnij rafy koralowe, egzotyczne ryby i rośliny wodne, a światło słoneczne przefiltrowane przez wodę stworzy dramatyczne oświetlenie i grę kolorów"

9. Wydarzenia sportowe

przez Gencraft

"Wygeneruj obraz oddający atmosferę wydarzenia sportowego na zatłoczonym stadionie. Zaprezentuj energię, podekscytowanie i rywalizację, gdy sportowcy uprawiają swoje dyscypliny. Scena tętni życiem, oddając istotę ekscytującego wydarzenia sportowego"

10. Biznes i handel

przez Gencraft

"Wygeneruj obraz przedstawiający scenę biznesową i handlową nowoczesnego miasta. Zaprezentuj wysokie drapacze chmur, tętniące życiem ulice wypełnione profesjonalistami i dynamiczną aktywność kwitnącej dzielnicy biznesowej. Pokaż ludzi zaangażowanych w spotkania, tętniących życiem w dzielnicach finansowych i elektroniczne wskaźniki wyświetlające aktualizacje giełdowe"

11. Wydarzenia historyczne

przez Gencraft

"Wygeneruj obraz przedstawiający lądowanie na Księżycu z samotnym astronautą stojącym na powierzchni Księżyca. Pokaż moduł Apollo 11 Eagle siedzący w pobliżu"

12. Wizualizacja nut

przez Gencraft

"Wygeneruj obraz wizualizujący nuty w abstrakcyjnej i dynamicznej kompozycji. Niech nuty tańczą w powietrzu, tworząc symfonię kształtów i symboli, które oddają istotę dźwięku. Pokaż nuty unoszące się i przeplatające w powietrzu, tworząc wizualnie harmonijną kompozycję"

13. Narody i punkty orientacyjne

przez Gencraft

"Wygeneruj obraz, który zawiera esencję Uzbekistanu. Zaprezentuj skomplikowaną architekturę historycznych miast, takich jak Samarkanda i Buchara, podkreślając bogactwo kulturowe regionu. Ustaw obraz na tle jałowego piękna pustyni Kyzylkum"

14. Kwiaty i ogrody

przez Gencraft

"Wygeneruj obraz malowniczego ogrodu ozdobionego różnorodnymi, żywymi kwiatami w pełnym rozkwicie. Uchwyć spokój sceny, obejmującej starannie ułożone rabaty kwiatowe i wijące się ścieżki. Scena powinna emanować spokojem: Połączenie starannie ułożonych klombów i wijących się ścieżek"

15. Abstrakcyjne, mechaniczne ogrody

przez Gencraft

"Wygeneruj surrealistyczny obraz abstrakcyjnego i mechanicznego ogrodu, w którym metalowe kwiaty ozdobione kołami zębatymi służą jako płatki, a zrobotyzowane pnącza wspinają się po wyimaginowanych strukturach"

16. Spokojne krajobrazy

przez Gencraft

"Wygeneruj obraz przedstawiający oszałamiające krajobrazy Alp. Zaprezentuj wysokie, ośnieżone szczyty, bujne zielone łąki i krystalicznie czyste alpejskie jeziora. Uwzględnij urocze wioski położone w dolinach"

17. Wydarzenia na świecie

przez Gencraft

"Wygeneruj obraz przedstawiający zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych z przedstawicielami narodów z całego świata zebranymi w celu omówienia i rozwiązania pilnych kwestii globalnych. Uchwyć różnorodność kultur, języków i perspektyw w pokoju, symbolizując zbiorowy wysiłek na rzecz wspierania pokoju, współpracy i zrozumienia w skali globalnej"

18. Realistyczne zdjęcia

przez Gencraft

"Wygeneruj serię realistycznych zdjęć, które uchwycą codzienne chwile w autentyczny i zrozumiały sposób. Obrazy przedstawiające ludzi w ich codziennym życiu, szczere wypowiedzi i piękno znalezione w zwykłych szczegółach"

19. Prawdziwe lub historyczne postacie

przez Gencraft

"Wygeneruj realistyczne zdjęcie Malcolma X, wpływowego przywódcy praw obywatelskich. Uchwyć jego charyzmę, determinację i zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i równości. Wyobraź sobie moment, który odzwierciedla jego charyzmę, determinację i zaangażowanie w obronę sprawiedliwości i równości"

20. Odtwórz sztukę

przez Gencraft

"Wygeneruj akwarelowy obraz olejny w stylu impresjonistycznym przedstawiający spokojny staw. Użyj pociągnięć pędzla, aby zmieszać kolory, uchwycić grę światła i kolorów oraz dodać ciepłą poświatę rozproszonego światła słonecznego"

21. Pory roku

przez Gencraft

"Uchwyć piękno sezonu zimowego w jednej scenie, wypróbowując sezonowe elementy i palety kolorów, aby oddać harmonię cykli natury"

22. Diagramy liniowe

przez Gencraft

"Wygeneruj wykres liniowy ilustrujący wzrost wykorzystania czystej energii w ciągu ostatnich pięciu lat. Upewnij się, że wygenerowałeś dwie osie i oznaczone punkty danych, aby przekazać trend wzrostowy w zużyciu czystej energii"

23. Slajdy do prezentacji

przez Gencraft

"Wygeneruj slajd prezentacji na temat możliwości sprzedaży w określonym regionie geograficznym. Dołącz mapę podkreślającą kluczowe regiony i zwięzłe wypunktowania przedstawiające potencjał rynku, docelowe dane demograficzne i potencjalne obszary wzrostu"

24. Wizualne przedstawienie emocji

przez Gencraft

"Wygeneruj wizualizację przedstawiającą ogromną radość. Użyj żywych kolorów, takich jak żółcie i pomarańcze, łączących się w dynamiczne kształty, aby przekazać radość i świętowanie. Spróbuj uchwycić radość poprzez kolor i formę"

25. Tworzenie logo i emblematów

przez Gencraft

"Wygeneruj opcje emblematów dla prestiżowej uczelni, z symbolami takimi jak tarcza, otwarta księga i pióro. Ułóż te elementy w odpowiedniej kolorystyce, tworząc poczucie wiedzy, tradycji i oświecenia"

Użyj ClickUp do tworzenia kreatywnych podpowiedzi AI

Wykorzystaj ClickUp AI jako podpowiedź, aby zrobić wszystko - od tworzenia codziennych wiadomości e-mail po generowanie oszałamiających dzieł sztuki

A co jeśli powiemy Ci, że możesz pracować szybciej ze sztuczną inteligencją przy użyciu... cóż, sztucznej inteligencji?

Nauka pisania podpowiedzi artystycznych AI wymaga czasu i praktyki. Ale dzięki ClickUp AI dla podpowiedzi artystycznych otrzymujesz potężny model sztucznej inteligencji, który interpretuje twoje instrukcje i tworzy podpowiedzi dla prawie każdego darmowego generatora sztuki AI.

ClickUp zawiera również bibliotekę szablonów podpowiedzi, dzięki którym tworzenie podpowiedzi jest szybsze i łatwiejsze. Dostępne są również gotowe podpowiedzi. 👏🏼

Z Generator podpowiedzi artystycznych ClickUp możesz na zawsze pożegnać się z blokadami twórczymi.

Zanurz się w świecie różnorodnych motywów, stylów i tematów. Od abstrakcyjnych cudów po hiperrealistyczne portrety - każdy znajdzie tu coś dla siebie. Każda podpowiedź pozwala tworzyć sztukę AI, odkrywając niezbadane terytoria w swojej artystycznej ekspresji.

Dołącz do tętniącej życiem społeczności artystów, projektantów i nauczycieli, którzy zaadoptowali ClickUp, aby zachować inspirację i produktywność. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✨