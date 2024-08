Trendy w projektowaniu graficznym, które wyróżnią Twoją firmę w 2024 roku

Każdego roku w branży projektowej pojawiają się nowe trendy, a stare zanikają; rok 2024 nie jest wyjątkiem. Sztuczna inteligencja (AI) znajduje się obecnie w centrum transformacyjnej zmiany, zmieniając zarówno nasze metody powstania, jak i style wizualne.

hiper-surrealizm 3D, mapy cieplne i nadruki inspirowane naturą to tylko niektóre trendy zmieniające krajobraz projektowania graficznego w 2024 roku. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym projektantem graficznym, czy nowicjuszem, to ekscytujący czas, aby być częścią tej sceny.

Ten wpis na blogu zawiera różne elementy projektu kształtujące sposób, w jaki komunikujemy się, inspirujemy i angażujemy dzisiaj oraz jak można je wykorzystać do budowania marki swojego biznesu.

Ale zanim do tego przejdziemy, pozbądźmy się podstaw i zrozummy, co oznacza projektowanie graficzne i dlaczego tak ważne jest badanie jego trendów.

Czym jest projektowanie graficzne?

Amerykański Instytut Sztuk Graficznych (AIGA®) definiuje projektowanie graficzne jako "sztukę i praktykę planowania i projektowania pomysłów i doświadczeń z zawartością wizualną i tekstową"

Zawartość sama w sobie może być tak prosta, jak logo Business (np. znak kontrolny Swoosh firmy Nike) lub tak złożona, jak układy stron w witrynie internetowej.

Niemal każdy praktykuje dziś jakąś formę projektowania graficznego - czy to tworząc prezentację do pracy, czy dodając tekst do grafiki w mediach społecznościowych, aby wzmocnić lub przekazać wiadomość.

Znaczenie analizy trendów w projektowaniu graficznym

Trendy przychodzą i odchodzą. Dlaczego więc tak ważne jest śledzenie ich na bieżąco? Dzieje się tak, ponieważ śledzenie i rozumienie trendów sygnalizuje odbiorcom, że jesteś dostosowany do ich gustów i preferencji.

Co ważniejsze, trendy w projektowaniu graficznym inspirują do nieszablonowego myślenia, w tym eksperymentowania z nowymi technikami i łączenia starych stylów z nowymi.

Pomaga to poprawić postrzeganie marki i być bardziej adekwatnym i w kontakcie z bazą klientów. Nadążanie za aktualnymi trendami w projektowaniu graficznym pomaga utrzymać przewagę konkurencyjną w branży.

Przegląd najważniejszych trendów w projektowaniu graficznym na rok 2024

Oto 10 najważniejszych trendów, które w tym roku przesuwają granice kreatywności i transformacji w projektowaniu graficznym.

1. Fuzja przyszłości

Przypominający estetykę cyberpunkową, future fusion równoważy futurystyczne, najnowocześniejsze projekty graficzne z relatywnym charakterem. Paleta kolorów pozostaje zakorzeniona w błękitach, czerniach i głębokich brązach, przerywanych neonowymi fioletami, różami i cyjanami.

Od maskotek i logo po materiały reklamowe - możesz zastosować Future Fusion na wiele sposobów, aby dodać witalności swojej marce.

Najważniejszą cechą tego trendu w projektowaniu graficznym jest jego zdolność do łączenia różnorodnych interaktywnych elementów w celu stworzenia czegoś nowego i przyszłościowego, jak widać na poniższej okładce albumu:

Grafika wykorzystuje płynne zamiast geometrycznych kształtów i mieszankę chłodnych tonów z kontrastującą holograficzną postacią w centrum. Sugeruje to cyfrowy lub technologiczny wpływ, znak rozpoznawczy przyszłego designu fusion.

2. hiper-surrealizm 3D

Ten trend w projektowaniu graficznym podkreśla realistyczne, ale surrealistyczne obrazy, często tworzone przy użyciu technik modelowania i renderowania 3D.

Obejmuje abstrakcyjne i organiczne kształty, żywe kolory, dziwaczne postacie i eksperymentalne czcionki, tworząc obrazy, które wyglądają jak prosto z filmów takich jak Dune czy Blade Runner.

Rebranding Reddit 2024 ucieleśnia ten trend dzięki maskotce 3D i symbolowi logo.

przez

Reddit

hiper-surrealizm 3D jest szczególnie przydatny, gdy graficy chcą przekazać wiele aspektów wiadomości jednocześnie, pozwalając na szerokie zaangażowanie odbiorców.

Tworzy poczucie nieziemskości lub "dziwności", które można zauważyć w niektórych najnowszych trendach i kampaniach modowych.

Zobacz surrealistyczne ilustracje Nico Ito dla torebki Gucci Bamboo 1947. Jej dzieło to żywy kolaż fantazji i rzeczywistości, łączący fotorealistyczną luksusową torebkę z nieziemskim tłem - doskonale oddający istotę hiper-surrealizmu 3D.

via

Harpers Bazaar

Biorąc pod uwagę jak

Narzędzia do projektowania AI

takie jak AutoDraw i Designs.ai pomogły projektantom przesunąć granice wizualnych eksperymentów, hiper-surrealizm 3D jest trendem, który będzie nadal zyskiwał na popularności.

3. Mapa ciepła

Mapowanie ciepła wykorzystuje gradienty kolorów do wizualnego przedstawienia gęstości lub intensywności danych. Jest używany w projektowaniu User Experience (UX), projektowaniu stron internetowych i grafice informacyjnej w celu podkreślenia obszarów odsetków lub aktywności w środowiskach bogatych w dane.

Ale teraz powoli znajduje zastosowanie poza konwencjonalnymi korzeniami wizualizacji danych. Obecnie projektanci tworzą angażujące wizualizacje, które naśladują dynamiczny zakres intensywności ciepła i subtelnie przekazują wiadomość za pomocą gradientów kolorów i tekstur.

Na przykład, na plakacie promocyjnym można wyróżnić obszary, które mają przyciągać więcej uwagi lub akcji, za pomocą ciepłych kolorów, takich jak czerwienie i pomarańcze. Z kolei mniej krytyczne obszary są przedstawione w chłodniejszych kolorach, takich jak niebieski i zielony.

Mapa ciepła pomaga skierować uwagę odbiorców na centralne obszary projektu bez wyraźnych wskazówek wizualnych.

4. Integracyjne elementy wizualne i przystępne kombinacje kolorów

Chociaż różnorodność i reprezentacja powinny być standardem branżowym, a nie wyborem, to w 2024 roku dokonał się przełom.

Inkluzywne projektowanie graficzne obejmuje tworzenie zawartości wizualnej, która jest dostępna i użyteczna dla wszystkich, niezależnie od ich umiejętności.

Projektowanie integracyjne zapewnia, że każdy może wchodzić w interakcję z zawartością, w tym osoby z upośledzeniem wzroku, słuchu, funkcji poznawczych i motorycznych. Uwzględnia również szersze spektrum ras, płci, grup etnicznych i typów ciała.

Klasycznym przykładem jest biblioteka emoji Google, która obecnie obejmuje zakres odcieni skóry, fryzur i ekspresji płci.

przez Czcionki Google Ponadto projektanci priorytetowo traktują dostępność, przyjmując palety, które spełniają wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG). Dzięki temu projekty są łatwo widoczne dla osób z daltonizmem.

Ale trend dostępności nie kończy się na ekranach pulpitu. Oferuje również jasne i ciemne tryby oraz różne poziomy powiększenia dla ekranów mobilnych. Zapewnia to czytelność informacji w zależności od preferencji użytkownika i różnych platform.

W zeszłym roku kampania Airbnb "Live There" wykorzystywała wysoki kontrast między elementami pierwszego planu i tła, dzięki czemu zawartość była czytelna dla osób niedowidzących.

via Dexigner Skłonność do inkluzywności i dostępności uznaje moc projektowania w budowaniu empatii, zrozumienia i poczucia przynależności w skali globalnej.

5. Estetyka inspirowana naturą

Ponieważ ludzie zwracają większą uwagę na problemy i przyczyny środowiskowe niż kiedykolwiek wcześniej, rośnie uznanie dla naturalnych wzorów i tekstur. Ale nie wystarczy już, że marki dodadzą lub zintegrują kolor zielony z projektami, aby pokazać, że firma jest "zielona"

Estetyka inspirowana naturą zajęła centralną scenę, a obrazy kwiatów i roślin, błękitne niebo, tekstury drewna, akwarele i wzory zwierzęce, takie jak nadruki zebry, stały się modne w uroczym trendzie projektowania graficznego.

Na przykład opakowania zmierzają w kierunku czystszych, ziemistych wzorów, które podkreślają ekologiczne palety kolorów i materiały pochodzące z recyklingu.

Kampania Yves Rocher "Botanical Beauty" doskonale podkreśla motywy inspirowane naturą w pogodnym i botanicznym designie. Ponieważ marka wykorzystuje naturalne składniki w swoich produktach kosmetycznych, wprowadziła na rynek opakowania z akwarelowymi ilustracjami roślin.

przez Forum reklamowe Oczywiście jest to jeden z trendów w projektowaniu graficznym, którego nie można zastosować w każdej niszy. Jednak projektowanie opakowań w sektorach takich jak żywność i napoje, kosmetyki i medycyna z pewnością może wykorzystać siłę i piękno natury.

6. Estetyka kolażu mieszanych mediów

To artystyczne podejście łączy kształty, obrazy, jasne kolory i tekstury, tworząc stymulujące kompozycje. Kolaże, na przykład, pozwalają na spontaniczne i nieprzewidywalne dane powstania, które mogą głęboko rezonować z publicznością.

Widzimy artystów łączących wpływy kulturowe w celu stworzenia żywych, międzykulturowych odniesień z oszałamiającymi wizualizacjami, które wywołują nostalgię w ich cyfrowych kolażach, podczas gdy inni tworzą surrealistyczne krajobrazy z elementami psychodelicznymi.

przez Afrykańska sztuka cyfrowa Niezależnie od tego, czy jest to cyfrowa mozaika, czy ręcznie wykonana grafika typu "wytnij i wklej", mieszane media ułożone w układ kolażu wprowadzają wyrazistą i atrakcyjną estetykę do czołówki trendów w projektowaniu graficznym.

7. Retro-futuryzm

W projektowaniu graficznym retro zawsze było modne. W ostatnich latach obserwujemy rosnący ruch w kierunku estetyki vintage i retro-futurystycznych akcentów nawiązujących do lat 70-tych, 80-tych i 90-tych.

Ten trend w projektowaniu graficznym ożywia urok teksturowanych wykończeń, żywych kolorów i klasycznej typografii z czcionkami takimi jak Lobster, Metropolis i Pacifico.

Firmy wykorzystują potencjał tego trendu w innowacyjny sposób, aby przyciągnąć odbiorców, wyróżnić swoją markę i opowiedzieć fascynującą historię.

Obejmuje to reklamy, które pełnią funkcję klasycznych samochodów latających w futurystycznym krajobrazie miasta lub modeli noszących ubrania w stylu vintage w kontekście eksploracji przestrzeni kosmicznej, łącząc nostalgię z futuryzmem, aby uzyskać silny efekt wizualny.

przez Midjourney na Reddit Retro-futuryzm przełamuje różnice pokoleniowe i w wyjątkowy sposób komunikuje złożoność, prostotę, innowacyjność i tradycję.

8. Retro piksele

Pamiętasz grafikę komputerową Nintendo, Sega Genesis i Atari 2600? Połączone z 8-bitowymi elementami w stylu pikseli, wcześniejsze gry, takie jak Super Mario i Pac-Man, były stałymi ulubieńcami wszystkich w latach 80. i 90. Pikselowany styl wizualny powrócił.

przez Nintendo Teraz projektanci używają zaawansowanych

oprogramowanie do projektowania gier

aby połączyć blokową grafikę, limitowane palety kolorów i charakterystyczne projekty oparte na siatce, aby przywołać nostalgię i prostotę.

Jednak tylko niektóre firmy mogą z powodzeniem wdrożyć ten trend w projektowaniu. Ale kilka popularnych marek stawia na wygląd i styl "retro".

Na przykład Lacoste, we współpracy z Minecraftem, nadała swojemu charakterystycznemu logo krokodyla pikselową metamorfozę, tworząc kolekcję odzieży i akcesoriów inspirowanych estetyką gry.

Z drugiej strony, Minecraft wprowadził do swoich wirtualnych gier specjalne elementy, takie jak stroje marki Lacoste i specjalnie zaprojektowaną mapę o nazwie "Croco Island".

Przykład ten pokazuje, w jaki sposób piksele retro unowocześniły kreatywną esencję obu marek i stworzyły wciągające doświadczenia, które wypełniły lukę między rzeczywistością a cyfrą.

9. Eksperymentalna typografia

Ten trend w projektowaniu graficznym obejmuje pomysłowe wykorzystanie układów, krojów pisma i form liter oraz tworzy kilka fajnych eksperymentalnych czcionek.

W przeciwieństwie do tradycyjnej typografii, która koncentruje się przede wszystkim na spójności i czytelności, szczególnie w mediach drukowanych i cyfrowych, typografia eksperymentalna traktuje litery i słowa jako samodzielne formularze artystyczne.

Poniższy obraz jest doskonałym przykładem tego, jak postrzegamy litery i tekst oraz jak z nimi współdziałamy.

via The Designest Rzeźba litery "Y" na nowo wyobraża znak typograficzny jako trójwymiarowy obiekt. Łączy abstrakcyjne kształty z innymi materiałami (skorupki jajek) i substancjami (turkusowy płyn).

Płynnie łączy elementy przemysłowe w zabawnym podejściu do CGI, zachęcając odbiorców do spojrzenia na literę w nowym świetle, wykraczającym poza jej miejsce w alfabecie lub ustawienie czcionki.

Niewątpliwie eksperymentalna typografia dodaje wyjątkowego akcentu do projektowania graficznego, który jest równie prowokujący do myślenia, co wizualnie atrakcyjny.

10. Anty-projekt

"Anty-design" to ostatnia rzecz, jakiej można by się spodziewać na liście trendów w projektowaniu graficznym. Ale dla wielu projektantów jest to estetyka z wyboru.

Anti-design to nowoczesne podejście, które ma na celu rozszerzenie tego, czym może być design. Charakteryzuje się chaotycznymi układami, kolidującymi ze sobą kolorami oraz niekonwencjonalną i często rażącą typografią.

Anti-design rzuca wyzwanie oczekiwaniom odbiorców i wywołuje bardziej emocjonalną lub kontemplacyjną reakcję, oferując alternatywę dla przyjętych standardów projektowania. Często czerpie inspirację z awangardowych ruchów artystycznych, takich jak dadaizm czy brutalizm.

Anty-design, choć tylko czasami praktyczny w każdym zastosowaniu, znalazł przyczółek w artystycznych, kulturalnych i specyficznych kontekstach komercyjnych, w których celem jest odważne oświadczenie lub kwestionowanie norm.

Rola zaawansowanych technologii w kształtowaniu trendów projektowania graficznego

Największe trendy w projektowaniu graficznym często ewoluują wraz z technologią. W projektowaniu graficznym technologia wpływa zarówno na

proces projektowania

i ostateczne projekty. Zatem, które technologie mają potencjał, aby ulepszyć komunikację wizualną i projektowanie w 2024 roku? Przekonajmy się.

1. Generatywne AI

Wyobraź sobie, że korzystasz z narzędzia, które rozumie twoje intencje projektowe, sugeruje palety kolorów w oparciu o twoich docelowych odbiorców i tworzy tablice nastrojów inspirowane wybranymi referencjami. To jest właśnie to, do zrobienia czego służy generatywna sztuczna inteligencja.

Wykorzystuje ona algorytmy i modele uczenia maszynowego (ML) do generowania obrazów, wzorów, układów i elementów projektu. Co więcej, może automatyzować zmianę rozmiaru obrazu, usuwanie tła i korekcję kolorów, co pozwala zespołom projektowym skupić się na innych zadaniach, takich jak budowanie strategii.

Generatory grafiki AI

, takie jak DALL-E, Midjourney i Jasper Art, zadziwiły profesjonalnych projektantów swoją zdolnością do renderowania tekstu w realistyczne obrazy.

przez

Midjourney

Usprawniają cykl pracy i oferują inspirację. I tak, wbrew powszechnemu przekonaniu, AI nie jest tu po to, by kraść pracę, ale by być najlepszym asystentem projektanta.

2. Rozszerzona rzeczywistość (AR) i wirtualna rzeczywistość (VR)

Chociaż technologie AR i VR istnieją już od kilku lat, są one obecnie reklamowane jako kolejna wielka rzecz w projektowaniu graficznym i nie bez powodu. Dyrektorzy kreatywni wykorzystują AR do tworzenia unikalnych, interaktywnych kampanii reklamowych, które zwiększają zaangażowanie odbiorców i są wizualną ucztą.

Na przykład billboardy lub plakaty mogą wyzwalać wciągające doświadczenia marki bezpośrednio z urządzenia mobilnego użytkownika, takie jak wirtualne przymierzalnie lub interaktywne gry. AR może nakładać informacje cyfrowe na przestrzenie fizyczne, pomagając w wizualizacji projektów architektonicznych lub wnętrzarskich.

Na przykład aplikacja IKEA Place pozwala użytkownikom umieszczać modele 3D produktów IKEA w ich otoczeniu za pomocą kamer smartfonów.

przez IKEA Z drugiej strony, VR umożliwia projektantom tworzenie w pełni immersyjnych środowisk dla gier, wirtualnych wydarzeń lub symulacji. Obejmuje to wszystko, od realistycznych spacerów architektonicznych po fantastyczne krajobrazy dla rozrywki.

VR oferuje nowe możliwości w projektowaniu UX, wymagając od projektantów uwzględnienia nawigacji przestrzennej, interakcji 3D i wielozmysłowych doświadczeń w swoich danych powstania.

3. projektowanie i drukowanie 3D

Produkcja addytywna, projektowanie 3D i drukowanie 3D obejmują tworzenie trójwymiarowych obiektów stałych z pliku cyfrowego.

Proces rozpoczyna się od projektowania 3D, w którym projektanci używają specjalistycznego oprogramowania do modelowania obiektów w trzech wymiarach. Ten cyfrowy model służy jako plan dla drukarki 3D.

Proces drukowania obejmuje nakładanie warstw materiałów, takich jak plastik, metal lub żywica, w razie potrzeby w oparciu o cyfrowy projekt w celu skonstruowania obiektu 3D.

projektowanie i drukowanie 3D zmniejsza ilość odpadów i umożliwia tworzenie bardziej złożonych i niestandardowych kształtów, które mogą być niewykonalne przy użyciu innych technik produkcyjnych.

W ostatnich latach trend ten rozszerzył się na nowe sektory, takie jak biomedycyna, gdzie jest wykorzystywany do projektowania i drukowania niestandardowych protez i inżynierii tkankowej, a także w budownictwie, gdzie jest wykorzystywany do prototypowania i produkcji elementów budowlanych.

Jak zarządzać zespołem projektantów graficznych

Mamy nadzieję, że te trendy w projektowaniu graficznym pomogą Twojemu zespołowi projektowemu znaleźć nowe inspiracje do kreatywnej pracy.

Jednak samo czerpanie inspiracji nie wystarczy. Od burzy mózgów i interpretacji innowacyjnych pomysłów po tworzenie unikalnych projektów, które rezonują z celami odbiorców, zespół projektantów podejmuje się wielu obowiązków.

Potrzebujesz odpowiednich narzędzi i strategii, aby zwiększyć wydajność projektantów i osiągnąć cele zespołu. Oto jak to zrobić.

1. Ustanowienie jasnych wytycznych i celów projektowych

Wyczyszczone wytyczne dotyczące marki i wyraźna tożsamość wizualna pomagają utrzymać wszystkie projekty w zgodzie z estetyką marki.

Wytyczne te powinny obejmować schematy kolorów, czcionki, typografię i ogólny "wygląd" marki, aby pomóc zespołowi projektowemu zrozumieć wizję i cele, które próbujesz osiągnąć.

Na przykład kompleksowy przewodnik po stylu dla nowego projektu brandingowego zawierałby szczegółową paletę kolorów, wybór czcionek, użycie logo i style obrazów.

Może to być punkt odniesienia dla wszystkich powiązanych prac projektowych, zapewniając spójność różnych elementów i platform projektowych.

Użyj

2. Zachęcaj do regularnych sesji burzy mózgów

W każdym kreatywnym polu ważne jest, aby mieć swobodę studiowania trendów, odbijać pomysły z rówieśnikami i wymyślać innowacyjne rozwiązania dla potrzeb biznesu.

Aby pobudzić kreatywność swojego zespołu projektowego, rozważ zaplanowanie cotygodniowej "godziny kreatywnej", podczas której będą mogli przedstawić koncepcję projektu, omówić nowe narzędzia do projektowania stron internetowych lub inspirujące portfolio, które uznają za odsetki.

Atmosfera zachęcająca do generowania różnorodnych pomysłów projektowych wzmacnia więzi w zespole i ułatwia współpracę.

3. Wdrożenie skutecznych technik zarządzania projektami

Podczas zarządzania projektami, niezależnie od ich wielkości, solidny system procesów może poprowadzić zespół od pomysłu do realizacji i zapewnić, że żaden szczegół nie zostanie przeoczony.

Wydajne Teams projektowe wykorzystują oprogramowanie do współpracy projektowej do śledzenia terminów, definiowania obowiązków i zapewnienia płynnego postępu projektu.

4. Zapewnienie możliwości ciągłego uczenia się i rozwoju

Projektowanie graficzne to stale rozwijające się pole. Zachęcaj swój zespół do bycia na bieżąco z najnowszymi trendami w projektowaniu i oprogramowaniem, zapewniając im dostęp do kursów online, warsztatów i webinariów oraz zachęcaj ich do podejmowania certyfikatów projektowych .

Możesz zaoferować budżet na naukę i rozwój dla członków zespołu, aby mogli zapisać się na kursy online z platform takich jak Udemy lub Skillshare i zmotywować starszych grafików do udziału w seminariach dla liderów. Alternatywnie, zorganizuj kwartalne warsztaty, podczas których zewnętrzny ekspert nauczy zespół nowych technik projektowania lub oprogramowania, np

narzędzia do myślenia projektowego

.

5. Ustanowienie regularnych sesji informacji zwrotnych i przeglądów

Zaplanuj co dwa tygodnie sesje przeglądów indywidualnych i zespołowych, aby zapewnić dostawcom informacje zwrotne na temat trwających projektów. Ten dwukierunkowy proces komunikacji pozwala członkom zespołu wyrazić swoje przemyślenia i obawy, pomaga utrzymać jakość pracy i podpowiedź w kwestii wąskich gardeł.

Oprócz tego organizuj comiesięczne spotkania jeden na jeden, podczas których omawiaj indywidualne postępy, cele zawodowe i wszelką osobistą pomoc, jakiej mogą potrzebować.

Graficy, gotowi na sukces w 2024 roku?

To naprawdę ekscytujący rok dla projektowania, ponieważ nacisk kładzie się na oryginalność i indywidualność marki.

Projektanci i marki są gotowi do zaangażowania i innowacyjnej komunikacji z odbiorcami.

Pojawiające się technologie, takie jak AI i AR / VR, będą nadal do zrobienia w celu przyspieszenia innowacji w projektowaniu i złożonej komunikacji wizualnej.

Planuj, realizuj i osiągaj swoje cele projektowe tak skutecznie, jak to tylko możliwe, korzystając z najnowszych narzędzi i technik projektowania.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jakie są najważniejsze trendy w projektowaniu graficznym w 2024 roku?

Najważniejsze trendy w projektowaniu graficznym w 2024 roku obejmują fuzję przyszłości, hiper-surrealizm 3D, mapowanie ciepła, integrację i dostępność, estetykę inspirowaną naturą, estetykę kolażu mieszanego, retro-futuryzm, retro piksele, eksperymentalną typografię i anty-projekt.

2. Jakie kształty będą modne w 2024 roku?

W 2024 roku projektowanie graficzne i projektanci odchodzą od sztywnych geometrycznych kształtów i przyjmują bardziej płynne i abstrakcyjne formularze. Krzywe i organiczne kształty zastępują proste linie. Istnieje również skłonność do ziemistych obrazów wektorowych i nadmuchiwanego 3D, który naśladuje wygląd nadmuchanych obiektów o miękkich, puszystych powierzchniach, co jest ukłonem w stronę trendów w projektowaniu zorientowanym na technologię.