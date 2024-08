Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w HR (przypadki użycia & narzędzia)

W wielu dzisiejszych organizacjach dział zasobów ludzkich nadal działa w trybie reaktywnym. Wiele czynności i działań jest podejmowanych dopiero po wystąpieniu określonych zdarzeń. Nie jest to idealne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku szybko zmieniającej się i cyfrowej siły roboczej. Nie dzieje się tak jednak dlatego, że zespołowi HR nie zależy. Są po prostu zbyt zajęci zadaniami administracyjnymi lub skupieni na planowaniu rozmów kwalifikacyjnych, przetwarzaniu dokumentów, wysyłaniu przypomnień i innych powtarzalnych czynnościach. Narzędzia AI dla HR mogą pomóc zmienić sytuację na lepsze. Mogą one przejąć codzienne czynności, w tym administrację płacami i świadczeniami, przepływy rekrutacyjne, zatrzymywanie pracowników itp. Pozwala to zespołom HR skupić się na kluczowych działaniach, takich jak analiza opinii pracowników, rozwój talentów i usprawnianie procesów w firmie. Korzystanie z tych narzędzi automatyzacji HR pomaga organizacjom zaoszczędzić czas i pieniądze. Ponadto zmniejsza wpływ błędów ludzkich i osobistych uprzedzeń w miejscu pracy oraz promuje środowisko sprzyjające rozwojowi.

Czy sztuczna inteligencja może naprawdę odblokować nowe możliwości dla procesów kadrowych? W tym przewodniku zbadamy, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w HR, aby zbudować przyszłościowy dział HR i dobrze prosperujące środowisko pracy.

Zrozumienie AI w HR

Sztuczna inteligencja (AI) obejmuje szereg technologii, które umożliwiają maszynom symulowanie ludzkiej inteligencji. Sztuczna inteligencja może analizować ogromne ilości danych, identyfikować wzorce i automatyzować zadania, uwalniając zespoły HR, aby mogły skupić się na inicjatywach strategicznych. Powoduje to swego rodzaju sejsmiczną zmianę.

Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do automatyzacji żmudnych i powtarzalnych procesów ręcznych, umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane i tworzy zdrowe doświadczenia pracowników.

Ma to kilka kluczowych zalet dla firm, w tym:

Usprawniony proces pozyskiwania talentów : DziękiNarzędzia AI do rekrutacjimożna przeszukać szerszą pulę kandydatów i zidentyfikować tych z najbardziej odpowiednimi umiejętnościami. Przekłada się to na szybsze cykle zatrudniania, niższe koszty i wyższą jakość siły roboczej

: DziękiNarzędzia AI do rekrutacjimożna przeszukać szerszą pulę kandydatów i zidentyfikować tych z najbardziej odpowiednimi umiejętnościami. Przekłada się to na szybsze cykle zatrudniania, niższe koszty i wyższą jakość siły roboczej Zwiększona retencja pracowników: Szczęśliwa i zaangażowana siła robocza to produktywna siła robocza. Sztuczna inteligencja może pomóc zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla pracowników i proaktywnie reagować na ich obawy. Ponadto narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą personalizować plany rozwoju pracowników i wspierać kulturę ciągłego uczenia się, zwiększając satysfakcję pracowników, ich retencję i rozwój kariery. Wiele organizacji wykorzystuje dziś również narzędzia AI do angażowania pracowników i przeprowadzania regularnych kontroli pulsu

Szczęśliwa i zaangażowana siła robocza to produktywna siła robocza. Sztuczna inteligencja może pomóc zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla pracowników i proaktywnie reagować na ich obawy. Ponadto narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą personalizować plany rozwoju pracowników i wspierać kulturę ciągłego uczenia się, zwiększając satysfakcję pracowników, ich retencję i rozwój kariery. Wiele organizacji wykorzystuje dziś również narzędzia AI do angażowania pracowników i przeprowadzania regularnych kontroli pulsu Planowanie siły roboczej oparte na danych: Technologia HR oparta na sztucznej inteligencji może analizować wydajność pracowników w oparciu o ich umiejętności, wyniki i inne parametry. To proaktywne podejście pozwala opracować ukierunkowane strategie pozyskiwania talentów i programy podnoszenia kwalifikacji, rozumiejąc oczekiwania pracowników w tym zakresie

Technologia HR oparta na sztucznej inteligencji może analizować wydajność pracowników w oparciu o ich umiejętności, wyniki i inne parametry. To proaktywne podejście pozwala opracować ukierunkowane strategie pozyskiwania talentów i programy podnoszenia kwalifikacji, rozumiejąc oczekiwania pracowników w tym zakresie Zmniejszone obciążenie administracyjne: Technologie AI mogą przejąć podstawowe i powtarzalne zadania HR, takie jak planowanie rozmów kwalifikacyjnych, pozyskiwanie kandydatów, wdrażanie pracowników itp. Zespoły ds. zasobów ludzkich mogą wtedy bardziej skupić się na zaangażowaniu pracowników, podnoszeniu kwalifikacji i budowaniu najbardziej skutecznych strategii pozyskiwania i zatrzymywania pracowników

Technologie AI mogą przejąć podstawowe i powtarzalne zadania HR, takie jak planowanie rozmów kwalifikacyjnych, pozyskiwanie kandydatów, wdrażanie pracowników itp. Zespoły ds. zasobów ludzkich mogą wtedy bardziej skupić się na zaangażowaniu pracowników, podnoszeniu kwalifikacji i budowaniu najbardziej skutecznych strategii pozyskiwania i zatrzymywania pracowników Łagodzenie uprzedzeń w procesach HR: Nieświadome uprzedzenia mogą wkradać się do różnych funkcji HR, utrudniając wysiłki na rzecz różnorodności i integracji. Sztuczna inteligencja może pomóc zmniejszyć uprzedzenia, oceniając osoby na podstawie obiektywnych kryteriów, prowadząc do bardziej zróżnicowanego i sprawiedliwego miejsca pracy

Jak wykorzystać AI w HR dla różnych przypadków użycia

Ważne jest, aby pamiętać, że sztuczna inteligencja nie zastępuje ludzkiej wiedzy. Specjaliści HR wnoszą nieocenione ludzkie cechy, takie jak empatia, osąd i krytyczne myślenie. Zgodnie z ostatnie badanie 49% organizacji wykorzystuje sztuczną inteligencję w HR i postrzega ją jako czynnik wspomagający ich pracowników.

Wykorzystując sztuczną inteligencję jako potężne narzędzie, specjaliści HR mogą skupić się na tym, co robią najlepiej - budowaniu relacji z pracownikami, wspieraniu pozytywnej kultury pracy i napędzaniu strategicznych inicjatyw, które napędzają rozwój firmy. Oto niektóre z podstawowych procesów kadrowych, w których technologia HR i sztuczna inteligencja stanowią zwycięską kombinację:

Procesy rekrutacyjne

Śledź swoje działania rekrutacyjne i obciążenie pracą dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Jednym z głównych obszarów, w którym sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do planowanie zasobów ludzkich jest w procesie zatrudniania i rekrutacji. Może znacznie usprawnić ten proces, koncentrując się na określonych obszarach, takich jak

Przesiewanie CV i dopasowywanie kandydatów: Narzędzia do przesiewania CV oparte na sztucznej inteligencji mogą analizować CV pod kątem słów kluczowych, umiejętności i poziomów doświadczenia, odfiltrowując niewykwalifikowanych kandydatów i oszczędzając specjalistom HR niezliczone godziny. Pomyśl o nich jak o ATS na sterydach! Narzędzia te mogą również wykorzystywać zaawansowane algorytmy do dopasowywania kandydatów do konkretnych opisów stanowisk, zapewniając ściślejsze dopasowanie kwalifikacji do wymagań. W ten sposób menedżerowie ds. rekrutacji mogą skupić się na podejmowaniu kluczowych decyzji, zamiast skanować każdy życiorys

Narzędzia do przesiewania CV oparte na sztucznej inteligencji mogą analizować CV pod kątem słów kluczowych, umiejętności i poziomów doświadczenia, odfiltrowując niewykwalifikowanych kandydatów i oszczędzając specjalistom HR niezliczone godziny. Pomyśl o nich jak o ATS na sterydach! Narzędzia te mogą również wykorzystywać zaawansowane algorytmy do dopasowywania kandydatów do konkretnych opisów stanowisk, zapewniając ściślejsze dopasowanie kwalifikacji do wymagań. W ten sposób menedżerowie ds. rekrutacji mogą skupić się na podejmowaniu kluczowych decyzji, zamiast skanować każdy życiorys Budowanie zróżnicowanej puli talentów: Sztuczna inteligencja może wyeliminować nieświadome uprzedzenia z rekrutacji, obiektywnie oceniając kandydatów na podstawie opisu stanowiska. Pozwala to zespołom HR przyciągnąć bardziej zróżnicowaną pulę wykwalifikowanych kandydatów

Sztuczna inteligencja może wyeliminować nieświadome uprzedzenia z rekrutacji, obiektywnie oceniając kandydatów na podstawie opisu stanowiska. Pozwala to zespołom HR przyciągnąć bardziej zróżnicowaną pulę wykwalifikowanych kandydatów Angażujące doświadczenie kandydata: Chatboty AI mogą obsługiwać wstępne zapytania kandydatów i odpowiadać na najczęściej zadawane pytania. Mogą również automatycznie planować rozmowy kwalifikacyjne poprzez synchronizację zNarzędzia do spotkań AI. Uwalnia to specjalistów HR do interakcji z kandydatami z krótkiej listy i tworzenia pozytywnego pierwszego wrażenia o organizacji

Chatboty AI mogą obsługiwać wstępne zapytania kandydatów i odpowiadać na najczęściej zadawane pytania. Mogą również automatycznie planować rozmowy kwalifikacyjne poprzez synchronizację zNarzędzia do spotkań AI. Uwalnia to specjalistów HR do interakcji z kandydatami z krótkiej listy i tworzenia pozytywnego pierwszego wrażenia o organizacji Analityka predykcyjna dla sukcesu rekrutacji: Sztuczna inteligencja może badać przeszłe rekordy zatrudnienia, aby dostrzec trendy i przewidzieć, którzy kandydaci odniosą sukces na danym stanowisku. Umożliwia to specjalistom HR podejmowanie decyzji opartych na danych i kierowanie działań rekrutacyjnych na kandydatów o wysokim potencjale

Unilever, światowy lider w branży dóbr konsumenckich, był w wiadomościach ze względu na swoje wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach HR zwłaszcza w obszarach takich jak rekrutacja i oceny. Firma, która musiała przesiać 250 000 aplikacji, aby wyłonić 3500 osób do finałowych rund, zdecydowała się wykorzystać sztuczną inteligencję do swoich ocen. Aby ulepszyć metodologię oceny i testowania, wykorzystali sztuczną inteligencję do:

Gamify assessments : Unilever nawiązał współpracę z firmą Pemetrics, aby wykorzystać jej platformę opartą na grach do oceny umiejętności kandydatów w zakresie rozwiązywania problemów, logiki i podejmowania ryzyka poprzez zabawne, interaktywne gry. To nie tylko wydobyło naturalne zdolności kandydatów, ale także znacznie zmniejszyło ich stres, pozwalając im zaprezentować swój prawdziwy potencjał

: Unilever nawiązał współpracę z firmą Pemetrics, aby wykorzystać jej platformę opartą na grach do oceny umiejętności kandydatów w zakresie rozwiązywania problemów, logiki i podejmowania ryzyka poprzez zabawne, interaktywne gry. To nie tylko wydobyło naturalne zdolności kandydatów, ale także znacznie zmniejszyło ich stres, pozwalając im zaprezentować swój prawdziwy potencjał Analiza wideo na potrzeby rozmów kwalifikacyjnych: Unilever współpracował z Higher View, aby stworzyć platformę analizy wideo do analizy niewerbalnych wskazówek kandydatów, takich jak mowa ciała i ton. Pomogło to Unilever wyjść poza CV i podejmować bardziej świadome decyzje o zatrudnieniu

Rezultat? Unilever zaoszczędził zdumiewające 50 000 godzin na rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami w ciągu 18 miesięcy. Pomogło im to osiągnąć oszczędności w wysokości 1 miliona funtów rocznie . Co więcej, osiągnęli niezwykły 16% wzrost różnorodności zatrudnienia. Przy wskaźniku ukończenia rekrutacji na poziomie 96% (w porównaniu do tradycyjnych 50%), jasne jest, że nowe podejście było skuteczne i angażujące dla wszystkich zaangażowanych!

Pisz skuteczne opisy stanowisk lub twórz angażujące posty społecznościowe za pomocą szablonu ClickUp ChatGPT Prompts for Recruiters

Aby wykorzystać sztuczną inteligencję w procesach rekrutacji i zarządzania talentami, zalecamy zapoznanie się z szablonem Szablon podpowiedzi ChatGPT dla rekruterów . Ten szablon zawiera podpowiedzi ChatGPT, które można dostosować do własnych potrzeb. Pomoże to wygenerować pomysły i treści dostosowane do konkretnych potrzeb. Może to pomóc:

Łatwo tworzyć ogłoszenia o pracę, które przyciągną uwagę najbardziej utalentowanych kandydatów

Burza mózgów pomysłów na przyciągnięcie odpowiednich talentów i budowanie silniejszej marki pracodawcy

Publikować oferty pracy w wielu kanałach dostosowanych do każdej platformy, aby zapewnić maksymalny zasięg

Dzięki temu szablonowi możesz wykorzystać sztuczną inteligencję do generowania idealnych ofert pracy, a nawet uzyskać drugą opinię na temat istniejących ról i treści. Pobierz ten szablon Procesy wdrażania i szkolenia

Wdrażanie pracowników jest kluczowym procesem dla każdej organizacji, ponieważ nadaje ton doświadczeniom nowego pracownika i jego oczekiwaniom wobec firmy. Oprócz bazy wiedzy i przepływów pracy związanych z wdrażaniem, sztuczna inteligencja może sprawić, że ta podróż będzie bardziej spersonalizowana i ekscytująca. Może to obejmować:

Spersonalizowane programy onboardingowe: AI może wykorzystywać dane z profili pracowników i ról zawodowych do tworzenia spersonalizowanych doświadczeń onboardingowych. Może to obejmować dostosowywanie materiałów szkoleniowych do roli kandydata, konfigurowanie prezentacji z kolegami i dostarczanie ukierunkowanych zasobów w celu zapewnienia płynnego przejścia na nowe stanowisko

AI może wykorzystywać dane z profili pracowników i ról zawodowych do tworzenia spersonalizowanych doświadczeń onboardingowych. Może to obejmować dostosowywanie materiałów szkoleniowych do roli kandydata, konfigurowanie prezentacji z kolegami i dostarczanie ukierunkowanych zasobów w celu zapewnienia płynnego przejścia na nowe stanowisko Spersonalizowane uczenie się i rozwój: Sztuczna inteligencja może analizować umiejętności pracownika, luki w wiedzy i cele zawodowe, aby polecić spersonalizowane możliwości uczenia się. Zapewnia to pracownikom szkolenia, których potrzebują, aby doskonalić się na swoich stanowiskach i stale rozwijać swoje umiejętności

Z ClickUp Brain cały Twój zespół może zyskać asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który zapewnia dokładne i natychmiastowe odpowiedzi w oparciu o kontekst. Asystent ten może skanować informacje ze wszystkich plików i dokumentów organizacyjnych, w tym Wiki, Dokumentów, Projektów, Zadań i innych obszarów. W ten sposób, gdy nowi pracownicy mają konkretne pytania, asystent AI może udzielić dokładnych odpowiedzi, oszczędzając czas członków zespołu.

Używaj ClickUp Brain do zadawania pytań związanych z HR, znajdowania dokumentów, uzyskiwania wglądu w procesy organizacyjne i wszelkie inne informacje związane z firmą

Zarządzanie wydajnością

Tradycyjne oceny wyników często przyjmują podejście reaktywne, a pracownicy otrzymują informacje zwrotne dopiero pod koniec roku lub tuż przed oceną. Proces ten może często wydawać się czasochłonny i negatywnie wpływać zarówno na pracowników, jak i menedżerów.

Dzięki narzędziom sztucznej inteligencji proces ten można usprawnić i uczynić bardziej wydajnym, koncentrując się na takich aspektach jak:

Informacje zwrotne oparte na danych i ciągłe doskonalenie: AI może analizować dane, w tym wskaźniki wydajności, postępy w realizacji celów i samooceny pracowników. Dane te mogą być wykorzystywane do generowania obiektywnych i wnikliwych raportów, podkreślających mocne strony pracowników i obszary wymagające poprawy. Na przykład, sztuczna inteligencja może podnieść wczesny alarm, jeśli wykryje zauważalne odstępstwo od oczekiwanego osiągnięcia celu. Takie spostrzeżenia oparte na danych umożliwiają menedżerom dostarczanie bardziej ukierunkowanych i praktycznych informacji zwrotnych, eliminując wszelkie szanse na przeniknięcie stronniczości do ocen

AI może analizować dane, w tym wskaźniki wydajności, postępy w realizacji celów i samooceny pracowników. Dane te mogą być wykorzystywane do generowania obiektywnych i wnikliwych raportów, podkreślających mocne strony pracowników i obszary wymagające poprawy. Na przykład, sztuczna inteligencja może podnieść wczesny alarm, jeśli wykryje zauważalne odstępstwo od oczekiwanego osiągnięcia celu. Takie spostrzeżenia oparte na danych umożliwiają menedżerom dostarczanie bardziej ukierunkowanych i praktycznych informacji zwrotnych, eliminując wszelkie szanse na przeniknięcie stronniczości do ocen Coaching i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: Systemy zarządzania wydajnością oparte na sztucznej inteligencji mogą ułatwić częstsze przekazywanie informacji zwrotnych. Wyobraź sobie otrzymywanie w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych na temat wydajności przez cały rok, zamiast czekania na pojedynczy przegląd roczny. Sprzyja to kulturze ciągłego doskonalenia i pomaga pracownikom korygować i dostosowywać swoje zachowania w razie potrzeby

Zadania administracyjne i zarządzanie obciążeniem pracą

Specjaliści HR często są przeciążeni zadaniami administracyjnymi. Sztuczna inteligencja może zautomatyzować te powtarzalne procesy, uwalniając cenny czas na bardziej strategiczne inicjatywy:

Planowanie i zarządzanie rozmowami kwalifikacyjnymi: Narzędzia do planowania oparte na sztucznej inteligencji mogą zautomatyzować planowanie rozmów kwalifikacyjnych, ograniczając komunikację zwrotną zarówno dla kandydatów, jak i menedżerów ds. rekrutacji

Narzędzia do planowania oparte na sztucznej inteligencji mogą zautomatyzować planowanie rozmów kwalifikacyjnych, ograniczając komunikację zwrotną zarówno dla kandydatów, jak i menedżerów ds. rekrutacji Zarządzanie urlopami i administracja świadczeniami: Chatboty AI mogą odpowiadać na pytania pracowników dotyczące polityki urlopowej i świadczeń, zmniejszając obciążenie administracyjne zespołów HR

Acme zmodernizowała swój proces rekrutacji za pomocą platformy rekrutacyjnej opartej na sztucznej inteligencji, zastępując przestarzały system ręczny, który kosztował ich największe talenty. To innowacyjne rozwiązanie zautomatyzowało zadania, takie jak sprawdzanie CV i planowanie rozmów kwalifikacyjnych, prowadząc do imponujących wyników:

Liczba zakwalifikowanych kandydatów wzrosła o 63%

Czas oczekiwania na zatrudnienie spadł o 55%

Wskaźnik akceptacji ofert wzrósł o 47%

Zaangażowanie i utrzymanie pracowników

Oczekuje się, że liderzy HR zrozumieją i podniosą poziom nastrojów i zaangażowania pracowników. HR może jednak napotkać lukę w komunikacji z pracownikami w dużych organizacjach lub zespołach rozproszonych. Aby naprawić tę lukę, zespoły HR mogą wykorzystać uczenie maszynowe do analizy danych z ankiet 360 stopni lub anonimowych formularzy opinii.

Uzyskaj wgląd w odczucia i przemyślenia pracowników, korzystając z łatwego w użyciu szablonu opinii pracowników na ClickUp

Pro Tip: Użyj opcji Employee Feedback Template on ClickUp aby stworzyć forum do otwartych dyskusji między menedżerami i pracownikami. Dzięki temu szablonowi możesz:_

zbierać istotne informacje zwrotne od pracowników_

śledzić nastroje pracowników w czasie za pomocą potężnych wizualizacji_

budować kulturę przejrzystości i zaufania między pracownikami, kierownictwem i zespołami HR Pobierz ten szablon Dzięki dogłębnej analizie zespoły HR mogą ocenić nastroje pracowników i wprowadzić odpowiednie poprawki. Pozwala im to proaktywnie reagować na obawy pracowników i kultywować bardziej pozytywną kulturę pracy.

Sztuczna inteligencja może również umożliwić bardziej spersonalizowaną komunikację z pracownikami w oparciu o ich zainteresowania, potrzeby itp. Na przykład może skanować bazy danych pracowników o zbliżających się urodzinach, rocznicach i innych ważnych wydarzeniach. Następnie może wysyłać ukierunkowane wiadomości do odpowiednich członków zespołu. Pomaga to zespołowi ds. talentów docenić indywidualny wkład i usprawnić procesy angażowania pracowników.

Zdrowie i zdrowie psychiczne pracowników

Dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne pracowników nie są już drugorzędną kwestią dla organizacji. Obecnie zespoły HR muszą również pracować nad polityką i egzekwowaniem procedur, które mają wpływ na ogólny stan zdrowia pracowników. Wdrażając narzędzia AI z oprogramowaniem do zarządzania zdrowiem pracowników, organizacje mogą poprawić samopoczucie pracowników na wiele sposobów, takich jak

Identyfikacja wczesnych oznak wypalenia: AI może analizować wzorce komunikacji pracowników, przepracowane godziny i wydajność pracy, aby zidentyfikować potencjalne oznaki wypalenia. Pozwala to specjalistom HR i menedżerom na wczesną interwencję i zapewnienie zasobów i wsparcia pracownikom zmagającym się z trudnościami. Zespoły mogą również podejmować proaktywne decyzje i zachęcać przepracowanych pracowników do robienia przerw. Pomaga to w rozwiązywaniu problemów związanych z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym

AI może analizować wzorce komunikacji pracowników, przepracowane godziny i wydajność pracy, aby zidentyfikować potencjalne oznaki wypalenia. Pozwala to specjalistom HR i menedżerom na wczesną interwencję i zapewnienie zasobów i wsparcia pracownikom zmagającym się z trudnościami. Zespoły mogą również podejmować proaktywne decyzje i zachęcać przepracowanych pracowników do robienia przerw. Pomaga to w rozwiązywaniu problemów związanych z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym Spersonalizowane zasoby zdrowia psychicznego: Analizując dane demograficzne pracowników, style pracy i indywidualne preferencje, sztuczna inteligencja może zalecić spersonalizowane zasoby zdrowia psychicznego i programy wsparcia. Może to obejmować sugerowanie aplikacji mindfulness, łączenie pracowników z odpowiednimi warsztatami lub zapewnianie dostępu do programów pomocy dla pracowników (EAP)

Używanie oprogramowania AI dla HR

Potencjalne zastosowania sztucznej inteligencji w HR stale ewoluują. W miarę rozwoju narzędzi AI możemy spodziewać się, że w przyszłości pojawią się jeszcze bardziej innowacyjne przypadki użycia. Jednak przyjęcie AI to coś więcej niż tylko technologia; zarządzanie zasobami ludzkimi musi również zapewnić dobre wykorzystanie tych zaawansowanych technologii.

Oto kilka kluczowych Trendy w automatyzacji HR napędzane przez sztuczną inteligencję, która może usprawnić procesy związane z zasobami ludzkimi:

1. Od reaktywnego do predykcyjnego HR

Dzięki narzędziom do zarządzania zasobami ludzkimi opartymi na sztucznej inteligencji organizacje mogą przejść od reaktywnego do predykcyjnego zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystując sztuczną inteligencję do odblokowania kluczowych informacji ukrytych w danych pracowników.

Weźmy na przykład, Platforma Praisidio oparta na sztucznej inteligencji która pomaga zespołom HR w planowaniu i analizie siły roboczej. Platforma zestawia dane i umożliwia korzystanie z predykcyjnego planowania siły roboczej w celu podejmowania właściwych decyzji. Możesz zadawać pytania chatbotowi AI, przeprowadzać audyty swoich procesów, analizując każdy problem lub zagadnienie i zwiększać wydajność. Wykorzystując sztuczną inteligencję w HR, narzędzie to pomogło organizacjom

Zapewnić 100-krotnie szybszą realizację w porównaniu do procesów manualnych

Obniżyć koszty do 1/10 kosztów starszego oprogramowania do analizy zasobów ludzkich

Zapewnić natychmiastowe odpowiedzi na pytania biznesowe związane z talentami

via Praisidio W ten sposób organizacje mogą przejść od działań reaktywnych do proaktywnych poprzez prawidłowe wykorzystanie swoich danych i spostrzeżeń pracowników. W tym miejscu pojawia się platforma typu "wszystko w jednym", taka jak ClickUp. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które płynnie integruje sztuczną inteligencję z potężnymi funkcjami zarządzania zadaniami zaprojektowanymi w celu wzmocnienia pozycji zespołów HR. ClickUp dla zespołów HR to kompletne oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi, zapewniające zespołom HR możliwość

Promowania i śledzenia wydajności, zaangażowania i rozwoju pracowników za pomocą dostosowywanych widoków i pulpitów nawigacyjnych

Usprawnienie procesu rekrutacji poprzez wykorzystanie zaawansowanych funkcji do organizowania aplikacji kandydatów, filtrowania odpowiednich aplikacji i automatyzacji procesów

Dostosuj system HR, dodając niestandardowe pola do dowolnego widoku, niestandardowe statusy dla swoich działań, automatyzację przepływów pracy, przypomnienia, listy kontrolne, szablony i inne

system HR, dodając niestandardowe pola do dowolnego widoku, niestandardowe statusy dla swoich działań, automatyzację przepływów pracy, przypomnienia, listy kontrolne, szablony i inne Zbieraj informacje zwrotne i dane wejściowe od swoich pracowników, aby zrozumieć, czego oczekują od procesów HR. UżyjClickUp Forms do przechwytywania tych informacji i przechowywania ich w systemie. Dzięki interaktywnym i angażującym formularzom opinii można zwiększyć odsetek odpowiedzi i zapewnić pracownikom możliwość przekazywania swoich spostrzeżeń w dobrze zdefiniowanym formacie. Możesz nawet pozwolić pracownikom na anonimowe udzielanie informacji w niektórych sekcjach, zapewniając zachowanie ich poufności

Tworząc bezpieczną przestrzeń dla pracowników, HR może podejmować decyzje oparte na danych, które prowadzą do bardziej zaangażowanej, produktywnej i dobrze prosperującej siły roboczej.

2. Tworzenie pozytywnych doświadczeń związanych z wdrażaniem

Pierwsze wrażenie ma znaczenie, a pierwsze wrażenie pracownika na temat firmy nadaje ton całemu doświadczeniu pracownika. Sztuczna inteligencja i narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi mogą pomóc spersonalizować proces wdrażania pracowników i poprawić ogólne doświadczenia.

Na przykład, zamiast podstawowego przeglądu wszystkich dokumentów i zasad HR, możesz zbudować szablon wdrażania i szkolenia. Zapewni to pracownikom bardziej ustandaryzowany widok całej bazy wiedzy HR. Obejmuje to podręcznik HR, dokumenty dotyczące zasad, często zadawane pytania i inne materiały. Z Dokumenty ClickUp i Klipy ClickUp , możesz tworzyć szczegółowe instrukcje i przechowywać wszystkie dokumenty onboardingowe w jednym miejscu, ułatwiając całej organizacji dostęp do tych danych.

Rozpocznij tworzenie centrum wiedzy swojej organizacji za pomocą szablonu ClickUp Knowledge Base

Możesz użyć szablonu Szablon bazy wiedzy ClickUp do tworzenia bazy wiedzy organizacji. Szablon został zaprojektowany, aby pomóc w dokumentowaniu i śledzeniu zasad, procedur i procesów HR, z możliwością

Stworzenie scentralizowanego źródła informacji dla całego działu HR i zespołów

Zapewnienie, że wszyscy menedżerowie HR i członkowie zespołu są na bieżąco z najnowszymi zmianami w zasadach i przepisach HR Pobierz ten szablon Pro Tip: Leverage zadaniaClickUp przypisywanie zadań wdrożeniowych i płynne śledzenie postępów, tworząc płynne przejście dla nowych pracowników

3. Automatyzacja i usprawnienie działań HR

Chociaż istnieje wiele sposobów na usprawnienie czynności administracyjnych i powtarzalnych, organizacje często borykają się z nimi, wymagając interwencji człowieka nawet przy automatyzacji przepływów pracy. W tym przypadku narzędzia sztucznej inteligencji mogą być Twoim asystentem, zwiększając wydajność zespołów ds. zasobów ludzkich i oszczędzając czas.

Na przykład, jeśli chcesz napisać ogólnofirmową wiadomość e-mail na temat nowej inicjatywy, dlaczego nie skorzystać z asystenta pisania AI, który pomoże ci dopracować komunikację?

Pisz, edytuj i podsumowuj treści za pomocą ClickUp Brain, zaawansowanego asystenta AI na platformie

Z ClickUp Brain dzięki wbudowanemu asystentowi AI można uprościć czasochłonne zadania, zoptymalizować procesy i uzyskać cenne informacje w celu poprawy wydajności zespołów HR.

Te potężne funkcje sztucznej inteligencji można wykorzystać w kilku działaniach HR, umożliwiając zespołom:

Zwiększenie wydajności: Zmniejszenie ręcznego obciążenia pracą dzięki możliwościom automatyzacji ClickUp Brain. Zautomatyzuj zadania, takie jak wysyłanie przypomnień o wdrożeniu, planowanie przeglądów wydajności lub kierowanie żądań do odpowiedniego członka zespołu

Zmniejszenie ręcznego obciążenia pracą dzięki możliwościom automatyzacji ClickUp Brain. Zautomatyzuj zadania, takie jak wysyłanie przypomnień o wdrożeniu, planowanie przeglądów wydajności lub kierowanie żądań do odpowiedniego członka zespołu Podejmuj decyzje HR oparte na danych: Analizuj dane HR na platformie ClickUp, aby zidentyfikować trendy i wzorce. Może to być Twój drugi mózg, umożliwiający korzystanie z podpowiedzi specyficznych dla roli w celu odkrycia spostrzeżeń. Możesz go użyć do zidentyfikowania potencjalnego ryzyka związanego z ucieczką, wysokowydajnych pracowników lub luk w umiejętnościach pracowników. Te spostrzeżenia umożliwiają specjalistom HR podejmowanie świadomych decyzji dotyczących rekrutacji, strategii retencji i programów rozwoju talentów, poprawiając ogólne wyniki HR

Analizuj dane HR na platformie ClickUp, aby zidentyfikować trendy i wzorce. Może to być Twój drugi mózg, umożliwiający korzystanie z podpowiedzi specyficznych dla roli w celu odkrycia spostrzeżeń. Możesz go użyć do zidentyfikowania potencjalnego ryzyka związanego z ucieczką, wysokowydajnych pracowników lub luk w umiejętnościach pracowników. Te spostrzeżenia umożliwiają specjalistom HR podejmowanie świadomych decyzji dotyczących rekrutacji, strategii retencji i programów rozwoju talentów, poprawiając ogólne wyniki HR Personalizacja komunikacji: Użyj generatywnej sztucznej inteligencji, aby automatycznie zmienić głos i ton wiadomości lub briefów zadań, zapewniając, że Twoja komunikacja jest dokładna i empatyczna

Generowanie wiadomości e-mail w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain's AI Writer

Dodatkowo, ClickUp posiada kilka łatwych w użyciu i darmowych szablonów HR umożliwiając szybszą i bardziej inteligentną pracę. Na przykład Szablon podręcznika HR ClickUp może pomóc w stworzeniu kompleksowego podręcznika HR za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Wykorzystaj gotowy do użycia szablon ClickUp HR Handbook, aby natychmiast rozpocząć szkolenie i zarządzanie pracownikami

Szablon pomaga:

Uzyskać dostęp do aktualnych informacji na temat zasad i procedur HR

Śledzić zachowanie i wydajność pracowników

Zapewnić jasność w zakresie świadczeń, dodatków urlopowych i innych szczegółów Pobierz ten szablon ## ClickUp: Kompleksowa platforma dla nowoczesnych zespołów HR

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach HR pozwala organizacjom znacznie poprawić wydajność i podejmowanie decyzji oraz spersonalizować doświadczenia pracowników. Dzięki narzędziom do zarządzania projektami opartym na sztucznej inteligencji, takim jak ClickUp, wszystkie procesy organizacyjne stają się łatwiejsze i bardziej efektywne.

ClickUp pomaga zespołom HR nadążać za zmieniającymi się potrzebami organizacji i rozwijać się w dynamicznym środowisku. Wykorzystując sztuczną inteligencję i kompleksowy zestaw funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, specjaliści HR stają się strategicznymi partnerami, zwiększając zaangażowanie, produktywność i przyszłość pracowników.

Gotowy do uwolnienia potencjału AI w swoim dziale HR? Zarejestruj bezpłatne konto ClickUp już dziś i poznaj przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi!