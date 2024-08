Usprawnienie operacji HR: 10 najlepszych programów do obsługi baz danych pracowników w 2024 roku

Oprogramowanie do obsługi baz danych pracowników jest podstawą efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Bez odpowiedniego narzędzia, zespoły HR i menedżerowie mogą znaleźć się w sytuacji, w której przetwarzają nieaktualne dane pracowników, mają trudności ze śledzeniem urlopów i zmagają się z niedokładnymi raportami.

Te Oprogramowanie HR narzędzia zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby efektywnie przechowywać wszystkie dane pracowników - katalog profile pracowników , schemat organizacyjny i portal samoobsługowy. Są one również usprawniają zarządzanie pracownikami i chronić wrażliwe dane pracowników, od danych osobowych po kwalifikacje i urlopy.

W tym artykule przedstawiamy 10 najlepszych propozycji najlepszego oprogramowania do baz danych pracowników. Omówimy ich zalety, wady i ceny, aby pomóc Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojego biznesu! 🌟

Czego należy szukać w dobrym oprogramowaniu do obsługi baz danych pracowników?

Wybierając system zarządzania bazą danych pracowników dla swojej firmy, zwróć uwagę na te kluczowe funkcje:

Opcje dostosowywania: Powinieneś być w stanie dostosować oprogramowanie bazy danych pracowników do konkretnych potrzeb HR poprzez niestandardowe pola lub opcje raportowania

Powinieneś być w stanie dostosować oprogramowanie bazy danych pracowników do konkretnych potrzeb HR poprzez niestandardowe pola lub opcje raportowania Zarządzanie dokumentami HR: Poszukaj oprogramowania, które pozwala zapisywać wszystkie dokumenty pracowników w formie cyfrowej, ułatwiając ich znalezienie w razie potrzeby

Poszukaj oprogramowania, które pozwala zapisywać wszystkie dokumenty pracowników w formie cyfrowej, ułatwiając ich znalezienie w razie potrzeby Dostępność: Zarówno menedżerowie, jak i pracownicy powinni mieć łatwy dostęp do swoich danych. Oprogramowanie, które działa dobrze na urządzeniach mobilnych, pozwala zespołowi na aktualizację i widok swoich informacji z dowolnego miejsca

Zarówno menedżerowie, jak i pracownicy powinni mieć łatwy dostęp do swoich danych. Oprogramowanie, które działa dobrze na urządzeniach mobilnych, pozwala zespołowi na aktualizację i widok swoich informacji z dowolnego miejsca Baza wiedzy pracowników: Upewnij się, że oprogramowanie może przechowywać niezbędne dokumenty dla pracowników, takie jak zasady firmy, materiały szkoleniowe i podręczniki

Upewnij się, że oprogramowanie może przechowywać niezbędne dokumenty dla pracowników, takie jak zasady firmy, materiały szkoleniowe i podręczniki Katalog pracowników: Dobre oprogramowanie powinno mieć szczegółowy katalog pracowników, w którym można przechowywać informacje kontaktowe, kontakty w nagłych wypadkach, lokalizacje pracy i inne ważne szczegóły w jednym miejscu

Dobre oprogramowanie powinno mieć szczegółowy katalog pracowników, w którym można przechowywać informacje kontaktowe, kontakty w nagłych wypadkach, lokalizacje pracy i inne ważne szczegóły w jednym miejscu Analityka i raportowanie: Poszukaj narzędzi, które umożliwiają analizę danych i raportowanie w celu uzyskania wglądu i podejmowania świadomych decyzji HR

10 najlepszych programów do obsługi baz danych pracowników w 2024 roku

Nie każde oprogramowanie do obsługi baz danych pracowników jest takie samo. Zebraliśmy zestaw najlepszych rozwiązań, aby usprawnić operacje HR. Przeanalizujmy ich mocne i słabe strony oraz ceny, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie! 👌

Zarządzaj wszystkimi danymi pracowników i usprawnij procesy HR dzięki ponad 15 widokom projektów, automatyzacji zadań i wstępnie zaprojektowanym szablonom w ClickUp

ClickUp to idealne rozwiązanie dla Operacje HR ! Oferuje potężne narzędzia bazy danych pracowników, idealne do zatrudniania, wdrażania i dbania o rozwój zespołu. Dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom, jest to kompleksowe narzędzie do monitorowania wydajności, zaangażowania i rozwoju pracowników.

Platforma ta tworzy poufną bazę danych dla informacji o pracownikach i wspiera bezpośrednią komunikację między menedżerami i członkami ich zespołów.

ClickUp to nie tylko porządkowanie danych kandydatów - jego system to także zarządza aplikacjami i zasięgiem. Oszczędza cenny czas dzięki wstępnie zaprojektowanym szablonom i Automatyzacja procesów HR która napędza kandydatów w procesie rekrutacji. 🛫

ClickUp's rozwiązanie onboardingowe wyposaża nowych pracowników we wszystko, czego potrzebują, aby stać się członkiem Twojego zespołu. Dodatkowo, jego moduł szkoleniowy usprawnia proces dzięki możliwym do śledzenia zadaniom i dokumenty do współpracy .

Twój zespół HR może wykorzystać zestaw narzędzi ClickUp do:

Organizować ankiety, sondaże i prośby za pomocą konfigurowalnych formularzy

Śledzenie wydajności i obciążenie pracą za pomocą konfigurowalnych pulpitów

Bądź na bieżąco z rozmowami kwalifikacyjnymi, spotkaniami jeden na jeden i spotkaniami zespołu dzięki kalendarzowi 📅

Uporządkuj dane pracowników dzięki konfigurowalnym tabelom w ClickUp

Oprócz tego dostępna jest funkcja Widok tabeli ClickUp to kopalnia złota dla intuicyjnych arkuszy kalkulacyjnych i dynamicznych baz danych, obsługująca wszystko od szczegółowych list do zrobienia do budżetów i danych klientów. Pola niestandardowe przechwytują kluczowe informacje, takie jak priorytety i postęp zadań, minimalizując przełączanie kontekstu.

Możliwość połączenia zadań, dokumentów i zależności zmienia zasady gry. Masowa edycja zadań, eksport danych i publicznie udostępniane łącza do tabel ułatwiają współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Zarządzaj zadaniami jak profesjonalista dzięki opcjom filtrowania i grupowania, niestandardowemu widokowi poprzez ukrywanie lub przypinanie kolumn i wykorzystaj moc kolumn przeciągania i upuszczania, aby stworzyć idealne ustawienia. 🖱️

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Niektóre automatyzacje mogą być trudne do wdrożenia (ale ClickUp upraszcza ten proces, oferując samouczki)

Funkcje platformy mogą być początkowo przytłaczające

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opinii)

2. BambooHR

Via: BambooHR BambooHR to bezpieczna i scentralizowana platforma, która skutecznie śledzi dane pracowników. Daje użytkownikom kontrolę nad pulpitem, pozwalając zespołom HR na płynne dodawanie osobistych i finansowych informacji o pracownikach.

BambooHR to nie tylko przechowywanie danych - to także dostawca niestandardowe narzędzia do raportowania . Opierając się na informacjach z bazy danych pracowników, użytkownicy mogą generować wnikliwe raporty dotyczące różnych wskaźników, takich jak rotacja pracowników, staż pracy i powody rozwiązania umowy.

BambooHR obejmuje funkcje śledzenia czasu pracy i obecności pracowników do monitorowania godzin pracy pracowników, ułatwiając zarządzanie pracownikami z dowolnej lokalizacji poprzez cyfrowe narzędzia do zarządzania czasem . Ponadto bezproblemowy eksport kart czasu pracy zapewnia usprawnione przetwarzanie listy płac . 💰

Najlepsze funkcje BambooHR

Raportowanie danych

Przechowywanie i zarządzanie dokumentami

ponad 125 integracji, takich jak Checkr i Slack

Śledzenie czasu pracy i obecności

Aplikacja mobilna

Limity BambooHR

Aplikacja mobilna może być trudna w nawigacji

Dodanie większej liczby niestandardowych opcji dla ogłoszeń mogłoby być korzystne

Ceny BambooHR

Dostępne na życzenie

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4,5/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 500 opinii)

3. Myhrtoolkit

Via: Myhrtoolkit Myhrtoolkit usprawnia operacje HR poprzez zarządzanie rekordami pracowników, od spotkań po harmonogramy szkoleń. Jego HR oprogramowanie do zarządzania dokumentami upraszcza wydawanie, śledzenie i bezpieczne przechowywanie kluczowych dokumentów HR. 📋

Biblioteka zarządzania dokumentami pracowników platformy służy jako scentralizowany hub do przechowywania i udostępniania wszystkich dokumentów firmowych. Od indywidualnych plików pracowników, takich jak umowy, CV i dokumenty ID, po szerszą dokumentację HR, taką jak podręczniki, opisy stanowisk i działania dyscyplinarne - organizuje wszystko w jednej dostępnej lokalizacji.

Dodatkowo, utrzymywanie świeżości i aktualizacji systemu jest łatwe dzięki łatwej archiwizacji nieaktualnej dokumentacji.

Myhrtoolkit oferuje również narzędzia z zakresu planowania urlopów, zarządzania nieobecnościami i wnikliwego raportowania, upraszczając procesy decyzyjne HR .

Najlepsze funkcje Myhrtoolkit

Zbiorcze zarządzanie danymi

Narzędzia do raportowania HR

Biblioteka zarządzania dokumentami

Prosta archiwizacja

Śledzenie nieobecności

Limity Myhrtoolkit

Oprogramowanie mogłoby być bardziej intuicyjne

Dodanie większej liczby opcji filtrowania mogłoby być korzystne

Ceny Myhrtoolkit

0-5 pracowników: $29/miesiąc

$29/miesiąc 6-10 pracowników: $46/miesiąc

$46/miesiąc 11-20 pracowników: $92/miesiąc

$92/miesiąc 21-50 pracowników: 168 USD/miesiąc

168 USD/miesiąc 50-100 pracowników: $221/miesiąc

$221/miesiąc 101-150 pracowników: 341 USD/miesiąc

341 USD/miesiąc 151-200 pracowników: 390 USD/miesiąc

390 USD/miesiąc 201-400 pracowników: 484 USD/miesiąc

484 USD/miesiąc Ponad 401 pracowników: Dostępne po kontakcie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Myhrtoolkit

G2: 4.5/5 (mniej niż 10 recenzji)

4.5/5 (mniej niż 10 recenzji) Capterra: 4.1/5 (mniej niż 10 recenzji)

4. Freshservice

Via: Freshservice Freshservice jest usługą opartą na chmurze Rozwiązanie Service Desk to upraszcza operacje IT . Poza swoją podstawową funkcją, zawiera wiele funkcji, które znacznie usprawniają operacje HR.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest zarządzanie wiedzą , który pozwala użytkownikom na skonstruowanie baza wiedzy z rozwiązaniami incydentów i problemów. Zasób ten umożliwia technikom i pracownikom szybkie rozwiązywanie zapytań za pomocą prostego wyszukiwania. 🔎

Moduł Employee Onboarding w ramach Freshservice pomaga specjalistom HR inicjować wnioski o wdrożenie bezpośrednio z portalu samoobsługowego. Obejmuje to jednoczesne wysyłanie formularzy onboardingowych do menedżera ds. raportowania i pracownika. Ponadto moduł śledzi postępy w realizacji wniosków, wysyła przypomnienia i przeprowadza masowe wdrażanie pracowników.

Najlepsze funkcje Freshservice

Płynne wdrażanie pracowników

Baza wiedzy

Automatyzacja cyklu pracy HR

Zarządzanie w chmurze

Integracja z narzędziami takimi jak Slack i Microsoft Teams

Limity Freshservice

Funkcja automatyzacji mogłaby obejmować więcej procesów

Początkowe ustawienia mogą być nieco skomplikowane

Cennik Freshservice

Starter: $19/miesiąc

$19/miesiąc Rozwój: $49/miesiąc

$49/miesiąc Pro: $95/miesiąc

$95/miesiąc Enterprise: 119 USD/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Freshservice oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

4,6/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 500 recenzji)

5. GoCo

Via: GoCo GoCo usprawnia operacje HR, gromadząc wszystkie niezbędne procesy i dane w jednym wygodnym miejscu. 🎯

Technologia MagicDocs umożliwia niestandardowe dostosowywanie wszystkich dokumentów, umożliwiając ich wypełnianie i podpisywanie, a nawet tworzenie na ich podstawie raportów. MagicDocs przechowuje również dane, które mogą automatycznie pojawiać się w przyszłych dokumentach, dzięki czemu praca HR jest płynniejsza i łatwiejsza w zarządzaniu.

System HRIS firmy GoCo zapewnia widok wszystkich dokumentów z lotu ptaka, co ułatwia śledzenie statusu ich zakończenia. Kreator przeciągnij i upuść cyklu pracy upraszcza zadania, takie jak tworzenie pakietów rekrutacyjnych, przeprowadzanie orientacji nowych pracowników i zarządzanie listami kontrolnymi wypowiedzeń.

Narzędzie do śledzenia czasu pomaga pracownikom rejestrować godziny pracy i wysyłać karty czasu pracy. Ponadto platforma oferuje wsparcie dla zarządzania zasadami dotyczącymi czasu wolnego, w tym naliczania, wnioskowania i zatwierdzania WOM.

Najlepsze funkcje GoCo

Proste zarządzanie dokumentami dzięki MagicDocs

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Automatyzacja procesu zatrudniania i wdrażania pracowników

Zarządzanie listami płac

HRIS zapewniający ogólny przegląd procesów

Limity GoCo

Niektórzy użytkownicy doświadczają stromej krzywej uczenia się

Niektóre funkcje wymagają dopracowania

Ceny GoCo

Zaczyna się od 5 USD miesięcznie za pracownika

Cena niestandardowa dostępna na życzenie

Oceny i recenzje GoCo

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

4,6/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

6. Zoho People

Via: Zoho People Zoho People to oparte na chmurze oprogramowanie do obsługi baz danych pracowników, zaprojektowane w celu usprawnienia globalnego zarządzania pracownikami. Oferuje przydatne funkcje, takie jak wbudowane śledzenie WOM, łatwe planowanie zmian i narzędzia do zarządzania wydajnością pracowników . 🛠️

Platforma oferuje scentralizowany widok informacji o każdym pracowniku, posortowanych według typu, lokalizacji, roli i poziomu doświadczenia. Można go jeszcze bardziej spersonalizować, dodając nowe formularze i zakładki za pomocą prostych działań typu "przeciągnij i upuść". Elastyczne jest również dostosowywanie typów urlopów do konkretnych wymagań organizacji.

Zoho People posiada samoobsługowy portal pracowniczy oraz możliwości udostępniania plików . Pracownicy mogą przesyłać ważne dokumenty z dowolnego miejsca i aktualizować swoje dane osobowe, takie jak adresy i dane kontaktowe, w dowolnym momencie, dzięki czemu każdy może łatwo pozostać w połączeniu i zorganizowany.

Najlepsze funkcje Zoho People

Śledzenie wydajności

Samoobsługa pracowników

Synchronizacja i integralność danych

Śledzenie WOM

Łatwe zarządzanie wieloma jednostkami Business

Limity Zoho People

Interfejs użytkownika dla powiadomień mógłby zostać ulepszony

Brak opcji czatu i połączeń telefonicznych

Cennik Zoho People

Essential HR: 1,4 USD/miesiąc za użytkownika

1,4 USD/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: 2,21 USD/miesiąc za użytkownika

2,21 USD/miesiąc za użytkownika Premium: 3,31 USD/miesiąc na użytkownika

3,31 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise: 4,97 USD/miesiąc na użytkownika

4,97 USD/miesiąc na użytkownika People Plus: $9.94/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Zoho People

G2: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

4,4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

7. Oracle HCM

Via: Oracle HCM Oracle Fusion Cloud HCM to kompleksowe rozwiązanie w chmurze, które umożliwia połączenie wszystkich procesów HR w całej organizacji. To potężne narzędzie do planowania, zarządzania i usprawniania globalnych operacji HR, a wszystko to z jednego źródła danych.

Platforma ta zachęca do podejmowania mądrzejszych decyzji, personalizuje doświadczenia pracowników i oferuje adaptowalne cykle pracy, które rosną wraz z Twoimi potrzebami. Oprócz połączenia procesów HR, świetnie nadaje się do przyciągania najlepszych talentów, zwiększania wydajności i podejmowanie świadomych decyzji w całym zarządzanie talentami cykl życia. 🔄

Od pozyskiwanie i rekrutacja do wdrażania, zarządzania wydajnością, rozwój kariery i planowanie powodzenia - wszystko odbywa się pod jednym dachem. A dzięki gotowym i konfigurowalnym analizom można łatwo śledzić, dostosowywać i podejmować działania w oparciu o kluczowe informacje o pracownikach.

Najlepsze funkcje Oracle HCM

Konfigurowalne cykle pracy

Zarządzanie talentami

Wydajne przetwarzanie listy płac

Skalowalna platforma

Dogłębna analityka HCM

Limity Oracle HCM

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej intuicyjny

Korzystne byłoby dodanie większej liczby niestandardowych opcji

Ceny Oracle HCM

Dostępne po kontakcie

Oceny i recenzje Oracle HCM

G2: 3,5/5 (ponad 500 recenzji)

3,5/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 60 opinii)

8. Worknice

Worknice przez GetApp Worknice oferuje bezpieczne, kompleksowe oprogramowanie bazy danych pracowników, które upraszcza śledzenie rekordów pracowników. Platforma ta umożliwia zespołom HR gromadzenie, organizowanie i sortowanie istotnych informacji o pracownikach. Daje Business pełną kontrolę nad scentralizowanymi, globalnie dostępnymi danymi. 🌎

Worknice obejmuje wszystko, od szybkie wdrażanie pracowników i wykonawców do ujednolicenia danych pracowników, zarządzania zmianami i automatyzacji procesów HR. Jest wyposażony w nowoczesne narzędzia, które zapewniają skuteczne zarządzanie zgodnością z zasadami, kwalifikacjami i zatwierdzeniami.

Platforma usprawnia zarządzanie dokumentami, umożliwiając tworzenie, śledzenie i przechowywanie kluczowych dokumentów HR online. Dokumenty oprogramowania są również wyposażone w dynamiczne pola, które automatycznie wypełniają spersonalizowane dane pracowników, takie jak nazwiska, lokalizacje lub częstotliwości płatności.

Najlepsze funkcje Worknice

Bezpieczne i zorganizowane bazy danych HR

Proste zarządzanie dokumentami pracowników

Automatyzacja dostarczania dokumentów

Liczne szablony HR

Szybki onboarding

Limity Worknice

Funkcja analizy raportowania mogłaby zostać bardziej rozwinięta

Niestandardowe opcje oprogramowania mogą być ograniczone

Cennik Worknice

Essentials: $4.8/miesiąc

$4.8/miesiąc Premium: Dostępne po kontakcie

**Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Worknice oceny i recenzje

G2: 5/5 (ponad 15 recenzji)

5/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 5/5 (10+ opinii)

9. Rippling

Via: Rippling Rippling chroni wszystkie dane pracowników i zapewnia, że wszystko jest stale aktualizowane, od dostępnych pozycji po nowych pracowników. Pozwala dostosować dane, takie jak niestandardowe pola, dokumenty i waluty, do konkretnych lokalizacji pracy. 🗺️

Czy to automatyzacja prostych zadań jak onboarding e-maili lub orkiestracja złożonych wieloetapowych procesów zatwierdzania poprzez łańcuchowe przepływy pracy, Rippling robi to wszystko bez potrzeby kodowania lub pomocy IT.

Rippling obsługuje również niezliczoną liczbę kluczowych funkcji HR, takich jak zarządzanie wydajnością, globalna lista płac, świadczenia i obecność. Oferuje również bibliotekę gotowych szablonów cyklu pracy. Można z nich korzystać prosto z półki lub niestandardowo dostosować je do własnych wymagań.

Rippling najlepsze funkcje

Automatyzacja oparta na rolach i elastyczne uprawnienia

Setki szablonów

Automatyzacja zadań bez użycia kodu

Automatyzacja rekrutacji

Globalne zarządzanie listą płac

Rippling limits

Obsługa klienta mogłaby ulec poprawie

Funkcja wyszukiwania na platformie nie jest tak rozwinięta

Ceny Rippling

Dostępne po kontakcie

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4.8/5 (2,000+ recenzji)

4.8/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (2,000+ recenzji)

10. Dayforce

Dayforce przez GetApp Dayforce HCM firmy Ceridian to kompleksowe, globalne rozwiązanie do zarządzania kapitałem ludzkim, które pomaga działom HR przejść przez całą podróż pracownika, od rekrutacji po offboarding. Integruje HR, płace, świadczenia, siłę roboczą i zarządzanie talentami w jednej płynnej aplikacji. 📱

Platforma zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich danych HR w jednym miejscu, ułatwiając pozyskiwanie i wdrażanie idealnych kandydatów, tworzenie harmonogramów promujących równowagę między pracą a życiem prywatnym , dbać o rozwój pracowników, obsługiwać płatności i nadzorować administrację świadczeń.

Dayforce HCM upraszcza życie również pracownikom. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika portalowi samoobsługowemu mogą oni samodzielnie zajmować się rutynowymi zadaniami, uwalniając personel HR, który może skupić się na bardziej krytycznych inicjatywach.

Najlepsze funkcje Dayforce

Łatwe wdrażanie kandydatów

Portal samoobsługowy

Zarządzanie listami płac

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Limity Dayforce

Tworzenie niestandardowych raportów może być nieco czasochłonne

Obsługa klienta mogłaby ulec poprawie

Ceny Dayforce

Dostępne po kontakcie

Dayforce oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 700 recenzji)

4.2/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 900 recenzji)

Maksymalizacja wydajności procesów HR dzięki najlepszemu oprogramowaniu do obsługi baz danych pracowników

Odciąż swój zespół HR dzięki 10 najlepszym rozwiązaniom do obsługi baz danych pracowników. Koniec z przełączaniem się między wieloma aplikacjami - przechowuj wszystkie dane pracowników w jednej lokalizacji, od onboardingu po offboarding.

Szukasz kompleksowego rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązanie do zarządzania projektami w jednym pakiecie? Wypróbuj ClickUp za darmo ! Skorzystaj z jego licznych Free Szablony SOP i Asystent AI dla płynniejszych operacji HR i różne rozwiązania HR zarządzanie procesami narzędzia, zapewniające powodzenie na każdym kroku. ✨