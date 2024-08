10 najlepszych programów do monitorowania dobrego samopoczucia pracowników w 2024 roku

Korporacyjne oprogramowanie wellness stanowi cyfrowy hub do monitorowania i promocji dobrego samopoczucia pracowników. Jest to jednak coś więcej niż tylko cyfrowy tracker fitness. Wykracza ono poza zdrowie fizyczne, często zajmując się zdrowiem psychicznym, poziomem stresu i wzorcami snu wyższe zaangażowanie i morale pracowników .

Śledzi również nastrój użytkownika, wysyła przypomnienia o siedzącym trybie pracy, zachęca do robienia regularnych przerw i zmusza do udziału w ćwiczeniach mindfulness.

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ szczęśliwi, zdrowi pracownicy są bardziej wydajni, zaangażowani i rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich, co przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

W tym przewodniku omówiono najlepsze oprogramowanie do odnowy biologicznej w miejscu pracy w 2024 roku i znaleziono narzędzia do przekształcenia wysiłków związanych z zasobami ludzkimi (HR) w organizacji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu Employee Wellness?

Priorytetowe traktowanie dobrego samopoczucia pracowników nie jest luksusem. Ma ono kluczowe znaczenie dla powodzenia firmy. Oprogramowanie do śledzenia dobrego samopoczucia pracowników może mieć duże znaczenie, ale przy tak wielu dostępnych opcjach łatwo jest poczuć się przytłoczonym, decydując się na właściwy wybór.

Oto kilka punktów, o których należy pamiętać przy wyborze najlepszej platformy wellness:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Pamiętaj, łatwość obsługi to klucz! Dobrze zaprojektowana platforma sprawia, że nawigacja jest dziecinnie prosta, co prowadzi do wyższego zaangażowania i wskaźników przyjęcia programu wellness Funkcje personalizacji: Poszukaj oprogramowania, które oferuje niestandardowe opcje, pozwalające dostosować program zdrowotny do potrzeb pracowników Ukierunkowanie na zdrowie: Nie chodzi tylko o liczenie kroków i kalorii. Idealne oprogramowanie powinno uwzględniać szersze aspekty dobrego samopoczucia, w tym zdrowie psychiczne, zarządzanie stresem i dobre samopoczucie finansowe Angażujące funkcje: Zwiększ zaangażowanie pracowników dzięki grywalizacji, wyzwaniom i interakcjom społecznym. Upewnij się, że oprogramowanie oferuje funkcje, które współgrają z Twoimi pracownikami Monitorowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym: Uzyskaj aktualny wgląd w zdrowie fizyczne i psychiczne swoich pracowników. Zdecyduj się na platformy wellness, które identyfikują trendy i podpowiedź na wszelkie pojawiające się problemy zdrowotne wśród pracowników Integracja i skalowalność: Upewnij się, że wybrana platforma wellness integruje się z istniejącymi systemami kadrowymi i jest skalowalna, aby promować przyszły rozwój Prywatność i bezpieczeństwo danych: Priorytetem jest ochrona danych za pomocą solidnych środków i przejrzystość wykorzystania danych

Idealne korporacyjne oprogramowanie wellness powinno śledzić wskaźniki zdrowotne, oferować spersonalizowane inicjatywy i zachęcać pracowników do zdrowszych nawyków.

10 najlepszych programów wellness dla pracowników do wykorzystania w 2024 roku

Odpowiednie oprogramowanie wellness dla pracowników zapewnia niezbędne zasoby - takie jak wyzwania wellness i oceny ryzyka zdrowotnego - do holistycznego zarządzania zdrowiem psychicznym i dobrym samopoczuciem pracowników.

Oto przegląd 10 najlepszych programów do odnowy biologicznej dla pracowników, które możesz już dziś włączyć do swoich firmowych inicjatyw wellness.

1. Wellable

przez Wellable Wellable, popularna platforma wellness, pomaga korporacjom tworzyć konfigurowalne programy wellness dla pracowników, plany zdrowotne i korporacyjne targi zdrowia.

Ta wielokrotnie nagradzana platforma płynnie integruje się z technologiami wellness, takimi jak Apple Health, FitBit i Garmin. Oferuje łatwy w nawigacji interfejs użytkownika (UI) i pomocną zawartość multimedialną, która motywuje pracowników do rozwijania zdrowych zachowań i pozostania na dobrej drodze w ich podróży fitness.

Najlepsze funkcje Wellable

Korzystaj z zabawnych i interaktywnych funkcji grywalizacji, takich jak wyzwania wellness, które promują zdrowe zachowania

Uczestnictwo w zajęciach fitness na miejscu i na żywo, sesjach medytacji, warsztatach snu, zajęciach żywieniowych i innych prowadzonych przez ekspertów branżowych

Otrzymuj spersonalizowane wsparcie i oceny stanu zdrowia od certyfikowanych trenerów zdrowia

Dostęp do interaktywnych pulpitów i eksportowanie raportów zdrowotnych w czasie rzeczywistym

Wdrożenie programu rzucania palenia tytoniu, aby pomóc pracownikom rzucić palenie

Dostęp do wiodącego w branży wsparcia i pomocy zespołu Wellable 24×7

Limity Wellable

Niektórzy użytkownicy mają trudności z ustawieniem Wellable

Trudności w zrozumieniu połączeń do wprowadzania informacji o żywności

Niektórzy użytkownicy uważają, że w Wellable brakuje opcji niestandardowych

Niektórzy użytkownicy uważają, że trudno jest pobrać dane z poprzednich wyzwań

Ceny Wellable

Platforma wellness: Samodzielne zarządzanie za $75 dla minimum 25 użytkowników Pełna obsługa za 1000 USD dla 500 użytkowników

Pojedyncze wyzwanie :

Samodzielnie: Od 1000 USD dla maksymalnie 100 użytkowników Pełna obsługa: Od 5000 USD dla maksymalnie 500 użytkowników

: Usługi odnowy biologicznej:

Wiele opcji cenowych opartych na częstotliwości i włączeniach

Oceny i recenzje Wellable

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

2. Bonusly

przez Bonusly Bonusly jest platformą dla peer-to-peer doceniania pracowników i nagrody. Pozwala to współpracownikom na przyznawanie sobie nawzajem małych, wirtualnych "premii" za dawanie przykładu wartościom firmy, wykraczanie poza nie lub po prostu bycie pomocnym.

Bonusy te kumulują się jako punkty, które pracownicy mogą wymieniać na nagrody, takie jak karty podarunkowe, darowizny lub korzyści związane z firmą. Bonusly ma na celu zwiększenie zaangażowania pracowników i sprzyja dobremu samopoczuciu, morale i duchowi zespołu, sprawiając, że uznanie jest publiczne, terminowe i zabawne.

Najlepsze funkcje Bonusly

Korzystaj z łatwych w użyciu funkcji, nawet jeśli nie znasz się na technologii

Niestandardowe programy uznaniowe dopasowane do kultury i wartości firmy

Integracja z popularnymi systemami informacji o zasobach ludzkich (HRIS), aplikacjami zdrowotnymi i oprogramowaniem do współpracy, takim jak Microsoft Teams, Slack, Apple Health, Workday, Namely i inne

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w wirtualny wellness, połączenia w zespole, trendy uczestnictwa i częstotliwość uznawania dzięki interaktywnym pulpitom nawigacyjnym

Obsługuj go w czasie rzeczywistym, ponieważ jest elastyczny, widoczny i dostępny z dowolnego miejsca

Automatyzacja przepływów pracy związanych z kamieniami milowymi, aby być na bieżąco

Limity Bonusly

Niektórzy użytkownicy chcą mieć więcej opcji w zakresie kart podarunkowych lub zachęt do nagradzania, ale międzynarodowe katalogi nie oferują wielu opcji

Premie podlegają unikalnym zasadom potrącania podatku, a kwota pieniędzy otrzymywana przez pracowników w przypadku wypłaty dywidendy może być znacznie ograniczona

Cennik Bonusly

Core: $3/miesiąc za użytkownika

$3/miesiąc za użytkownika Pro: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Niestandardowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Bonusly

G2: 4,8/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,8/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,000+ recenzji)

3. YuMuuv

przez YuMuuv Zdrowie pracowników to prawdziwe bogactwo firmy! YuMuuv dba o to. Jest to aplikacja zaprojektowana w celu zwiększenia zaangażowania i dobrego samopoczucia pracowników.

Organizacje mogą tworzyć lub wybierać spośród nieograniczonej liczby typów wyzwań, takich jak liczenie kroków, minuty medytacji lub cele związane ze zdrowym odżywianiem. Dane z tych wyzwań zespołowych są gromadzone za pośrednictwem popularnych integracji na jednej platformie, gdzie informacje te są analizowane, dzięki czemu są znaczące i porównywalne do użytku osobistego i korporacyjnego.

Najlepsze funkcje YuMuuv

Grywalizacja fitness dzięki różnorodnym wyzwaniom, tabelom wyników i konkursom drużynowym

Otrzymywanie osobistych aktualizacji postępów i widok analiz dotyczących poprawy zdrowia

Synchronizacja z popularnymi integracjami, takimi jak Apple Health, Google Fit, Garmin, Fitbit, iPhone i Android

Ręczne rejestrowanie aktywności i uczestnictwo niezależnie od poziomu sprawności lub technologii

Zachęcaj do pracy zespołowej i interakcji społecznych poprzez wyzwania zespołowe, funkcje czatu i kanały aktywności

Korzystaj z 32 różnych języków na całym świecie w App Store i Google Play Store

Korzystaj z łatwego procesu wdrażania, solidnej obsługi klienta i nielimitowanych niestandardowych wyzwań

Limity YuMuuv

Niektórzy użytkownicy mogą napotkać problemy z synchronizacją lub brakiem kompatybilności z określonymi modelami

Istnieje mniej niestandardowych opcji dla poszczególnych wyzwań

Użytkownicy mogą mieć trudności z przesyłaniem zdjęć na czacie

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na brak powiadomień push dla czatów

Ceny YuMuuv

45 dni: Zaczyna się od 650 USD za 20 użytkowników

Zaczyna się od 650 USD za 20 użytkowników 90 dni: Zaczyna się od 975 USD dla 20 użytkowników

Zaczyna się od 975 USD dla 20 użytkowników 365 dni: Od 1300 USD dla 20 użytkowników

YuMuuv oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4. Microsoft Viva Insights

przez Microsoft Viva Insights Kto by pomyślał, że Twoje e-maile, czaty i wskaźniki obciążenia pracą mogą ujawnić tak wiele na temat zdrowia Twoich pracowników? Microsoft Viva Insights to osobisty trener wydajności i dobrego samopoczucia w narzędziach Microsoft. Analizuje dane komunikacyjne (takie jak e-maile, spotkania i czaty), aby zalecić sposoby poprawy nawyków w pracy.

Może zasugerować czas na skoncentrowaną pracę, zidentyfikować najbardziej wydajne spotkania i pomóc w utrzymaniu połączenia ze współpracownikami. Ponadto oferuje ćwiczenia uważności i zachęca do ustawienia zdrowych granic między pracą a życiem osobistym.

Ostatecznie, Viva Insights ma na celu umożliwienie mądrzejszej, a nie cięższej pracy i nadanie priorytetu zdrowemu stylowi życia.

Najlepsze funkcje Microsoft Viva Insights

Generowanie cennych informacji o swoim biznesie przy użyciu biblioteki elastycznych, gotowych do udostępniania liderom raportów

Uzyskaj widoczność wzorców, które mogą prowadzić do wypalenia i obniżać wydajność, takich jak zbyt mało czasu na skupienie, niewystarczający coaching i praca po godzinach

Pomagaj teamom zwiększać wydajność i chronić dobre samopoczucie dzięki narzędziom do spotkań jeden na jeden i planom zespołowym, takim jak udostępnianie czasu na skupienie i planowanie dnia bez spotkań

Zbieraj informacje zwrotne od uczestników spotkań. Zastanów się nad swoimi nawykami i spostrzeżeniami dotyczącymi kategorii spotkań. Dostosuj czas spędzany na spotkaniach do swoich celów

Odkryj trendy w sposobie spędzania czasu w ciągu ostatnich czterech tygodni i zidentyfikuj możliwości poprawy sieci kontaktów i współpracy

Limity Microsoft Viva Insights

Nie rejestruje wskaźników zdrowia i samopoczucia psychicznego

Nie może tworzyć zespołowych wyzwań fitness i nie integruje się z aplikacjami zdrowotnymi

Niektórzy użytkownicy doświadczyli opóźnień w uzyskiwaniu wglądu, ponieważ konto musi być aktywne przez 27 miesięcy

Ceny usługi Microsoft Viva Insights

Microsoft Viva Insights: 4 USD/miesiąc za użytkownika

4 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft Viva Employee Communications and Communities : 2 USD/miesiąc za użytkownika (zobowiązanie roczne)

: 2 USD/miesiąc za użytkownika (zobowiązanie roczne) Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: $6/miesiąc na użytkownika (roczne zobowiązanie)

$6/miesiąc na użytkownika (roczne zobowiązanie) Microsoft Viva Suite: 12 USD/miesiąc na użytkownika (zobowiązanie roczne)

Oceny i recenzje Microsoft Viva Insights

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

4,5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

5. Woliba

przez Woliba Chcesz aplikacji do zrobienia wszystkiego dla dobrego samopoczucia Twoich pracowników? W takim razie Woliba pomoże Twoim teamom HR! Jest to kompleksowa platforma dla pracowników, łącząca funkcje wellness, uznania, nagród i zaangażowania w przyjaznej dla urządzeń mobilnych aplikacji.

Oprogramowanie ma na celu promowanie pozytywnej kultury pracy i zwiększenie współpracy w zespole.

Najlepsze funkcje Woliba

Publiczne potwierdzanie inagradzanie współpracowników za dawanie przykładu wartościom firmy, dokładanie starań lub po prostu bycie pomocnym

Zachęcać do zdrowych nawyków poprzez wyzwania, ustawienie celów i zasoby edukacyjne, promując holistyczne podejście do dobrego samopoczucia

Wspieranie połączeń i pracy zespołowej poprzez funkcje społecznościowe, elementy grywalizacji i spersonalizowane informacje zwrotne

Organizowanie wirtualnych lub osobistych wydarzeń, takich jak wyjścia zespołowe lub warsztaty wellness

Połączenie z różnymi urządzeniami do monitorowania kondycji, narzędziami HR i platformami komunikacyjnymi

Ograniczenia Woliba

Użytkownicy mogą mieć problem ze znalezieniem formularza badania biometrycznego

Nadmiar lub niespójność powiadomień może prowadzić do zmęczenia informacjami

Aktualizacje kroków, kilometrów i kalorii mogą być opóźnione

Ceny Woliba

Core : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $6/miesiąc na użytkownika

: $6/miesiąc na użytkownika Enterprise: $7/miesiąc na użytkownika

Woliba oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 90 recenzji)

6. PerkUp

przez PerkUp na G2 PerkUp to platforma, która pomaga firmom zwiększyć zaangażowanie i kulturę pracowników poprzez nagrody i uznanie.

Możesz użyć PerkUp, aby poprawić retencję pracowników i kulturę firmy, świętując rocznice pracy, urodziny, wdrażanie nowych pracowników i inne kamienie milowe. PerkUp można również wykorzystać do nagradzania niestandardowych klientów lub partnerów za polecenia, lojalność lub opinie.

PerkUp oferuje różnorodne produkty i nagrody, które można niestandardowo dostosować i zautomatyzować zgodnie z własnymi potrzebami.

Najlepsze funkcje PerkUp

Zamawianie elementów premium, takich jak odzież firmowa, karty podarunkowe i doświadczenia na całym świecie, z łatwym niestandardowym i niskim minimum

Motywowanie pracowników dzięki wzajemnemu uznaniu, pochwałom i spersonalizowanym wiadomościom

Nagradzaj osiągnięcia, świętuj kamienie milowe i okazuj uznanie dla wysiłków indywidualnych i zespołowych

Zarządzaj budżetem, śledź wydatki i analizuj skuteczność programu dzięki kompleksowemu raportowaniu i wglądowi w sytuację

Integracja z popularnym oprogramowaniem, narzędziami i platformami HR

Limity PerkUp

Niektórzy użytkownicy mogą wymagać szkolenia, aby zapoznać się z procesem i sposobem korzystania z kredytów

PerkUp ma ograniczone możliwości integracji z innymi systemami, takimi jak HRIS, Slack, Amazon Business i SSO/SAML

Ceny PerkUp

Niestandardowy cennik

PerkUp oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (90+ recenzji)

4.5/5 (90+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

7. Wellness360

przez Wellness360 Szukasz holistycznego dostawcy usług wellness? Przedstawiamy firmę Wellness360. Jest to dostawca korporacyjnych rozwiązań wellness dla różnych organizacji.

Pomaga firmom promować zdrową i zaangażowaną kulturę pracy, oferując takie funkcje, jak ocena ryzyka zdrowotnego, badania biometryczne, wyzwania wellness, coaching, nagrody, komunikacja i samoocena COVID-19.

Wellness360 integruje się również z popularnymi urządzeniami i aplikacjami fitness oraz wspiera analitykę opartą na danych i opcje niestandardowe.

Najlepsze funkcje Wellness360

Niestandardowy program odnowy biologicznej z wykorzystaniem technologii i zawartości Wellness360

Niestandardowe korzyści inicjatyw wellness które są ukierunkowane na konkretne potrzeby i odsetki pracowników w oparciu o ich odpowiedzi w ramach oceny ryzyka zdrowotnego

Synchronizacja urządzeń do noszenia, monitorów fitness i aplikacji zdrowotnych z platformą Wellness 360

Dostęp do wyselekcjonowanej biblioteki zawartości dotyczącej zdrowia i dobrego samopoczucia w oparciu o cele i odsetki użytkownika

Planowanie osobistych sesji treningowych, doradztwa w zakresie zdrowia psychicznego, coachingu zdrowotnego i nie tylko

Limity Wellness360

Ceny mogą być zbyt drogie lub niejasne w porównaniu do innych rozwiązań wellness

Niektórzy użytkownicy uważają, że platforma jest zbyt sztywna lub ogólna, aby pasowała do ich konkretnych celów i preferencji

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczać opóźnień lub trudności w rozwiązywaniu problemów

Cennik Wellness360

Niestandardowy cennik

Wellness360 oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (40+ opinii)

4.9/5 (40+ opinii) Capterra: 4.8/5 (10+ opinii)

8. Vantage Fit

przez VantageFit Wyjdźmy poza GenAI! Vantage Fit to korporacyjna aplikacja wellness oparta na AI, która pomaga pracodawcom tworzyć i zarządzać skutecznymi inicjatywami wellness, takimi jak programy motywacyjne i wyzwania dla pracowników.

Umożliwia użytkownikom śledzenie ich aktywności fizycznej, tętna, kalorii i innych wskaźników zdrowotnych oraz uczestniczenie w różnych zadaniach i konkursach fitness.

Dostarcza również funkcje grywalizacji, motywowania i funkcje rozpoznawania aby motywować i nagradzać pracowników za ich wysiłki na rzecz dobrego samopoczucia.

Vantage Fit najlepsze funkcje

Wyjdź poza śledzenie aktywności fizycznej, włączając funkcje takie jak monitorowanie snu, śledzenie spożycia wody, a nawet śledzenie nastroju

Dostosuj program do swoich potrzeb i kultury organizacyjnej, wybierając spośród gotowych wyzwań, tworząc niestandardowe i integrując się z istniejącym stosem

Zwiększanie zaangażowania dzięki funkcjom takim jak wyzwania zespołowe, tabele wyników i spersonalizowane nagrody

Śledzenie, analizowanie i ulepszanie wskaźników zdrowia pracowników dzięki kompleksowym spostrzeżeniom

Limity Vantage Fit

Możliwe niespójności w śledzeniu kroków, rejestrowaniu dystansu, a nawet zakończona utrata danych

Elementy grywalizacji mogą wydawać się mniej angażujące dla niektórych użytkowników, którzy lubią przyjazną rywalizację

Niektórzy użytkownicy raportowali, że aplikacja powoduje znaczne rozładowanie baterii na ich urządzeniach

Ceny Vantage Fit

Free: do 10 użytkowników

do 10 użytkowników Premium: $1/tydzień za użytkownika

$1/tydzień za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Vantage Fit oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 300 opinii)

4.5/5 (ponad 300 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 90 opinii)

9. Nektar

przez Nektar Twoje poszukiwania darmowej platformy zaangażowania pracowników kończą się na Nectar! Znana z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, aplikacja ułatwia pracownikom i menedżerom korzystanie z jej unikalnych funkcji.

Ponadto platforma płynnie integruje się z popularnymi narzędziami HR i komunikacyjnymi, usprawniając cykl pracy i zwiększając dostępność.

Chociaż podstawowe funkcje są darmowe, aplikacja Nectar HR oferuje płatne plany z dodatkowymi funkcjami, takimi jak narzędzia do zarządzania wydajnością, automatyzacja onboardingu i zaawansowana analityka.

Najlepsze funkcje Nectar

Wysyłanie i odbieranie publicznych "okrzyków" w całej organizacji

Realizacja różnych nagród, takich jak karty podarunkowe, gadżety firmowe i nie tylko

Gromadzenie punktów poprzez uznanie, udział w inicjatywach firmy, a nawet zakończone zadania

Dostęp do ekskluzywnych rabatów i ofert na różne produkty i usługi, od rozrywki i podróży po zdrowie i dobre samopoczucie

Udostępnianie opinii na temat różnych aspektów firmy, w tym środowiska pracy, kierownictwa i kultury firmy

Ograniczenia Nektaru

Brak elastyczności w tworzeniu programów, które naprawdę odpowiadają kulturze i potrzebom firmy

Niektórzy użytkownicy uważają, że stosunek punktów do dolarów w przypadku nagród jest mniej atrakcyjny w porównaniu z innymi platformami

Niektórzy użytkownicy mogą preferować platformę z szerszym zakresem funkcji angażujących, takich jak ankiety, ustawienie celów lub wyzwania gamifikowane

Nie integruje się z aplikacjami zdrowotnymi, a zatem nie może dostarczać danych dotyczących dobrego samopoczucia

Ceny Nectar

Standard: 2,75 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

2,75 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Plus: 4 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

4 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Nectar oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

4,7/5 (ponad 4000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

10. Limeade

via Limeade Limeade to korporacyjna platforma dobrego samopoczucia i zaangażowania zaprojektowana, aby pomóc organizacjom poprawić fizyczne, emocjonalne, finansowe i zawodowe samopoczucie ich pracowników.

Dzięki podejściu opartemu na nauce i wiodących w branży rozwiązaniach, pomaga firmom podejmować holistyczne kroki w kierunku poprawy zdrowia pracowników i obniżenia kosztów opieki zdrowotnej. Pomaga to firmom znacznie zwiększyć wydajność pracowników.

Najlepsze funkcje Limeade

Pomoc pracownikom w poprawie ich ogólnego samopoczucia dzięki popartym naukowo działaniom, ocenom i zasobom

Wzmocnienie pozycji pracowników dzięki narzędziom do ulepszania informacji zwrotnych, uznawania i coachingu 1 na 1

Zbieraj opinie i spostrzeżenia pracowników dzięki funkcjom takim jak ankiety, sondaże i testy pulsu

Korzystaj z centralnej platformy do komunikacji w całej firmie, aby informować pracowników i utrzymywać z nimi połączenie

Skalowalność i niestandardowe możliwości dostosowania do potrzeb organizacji

Limity Limeade

Dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak dogłębna analiza, szkolenia dla liderów i niestandardowe rozszerzenia, wymaga dodatkowych opłat

Aplikacja mobilna, choć funkcjonalna, nie oferuje funkcji takich jak rozpoznawanie rówieśników i niektórych funkcji ankiet dostępnych na platformie internetowej

Niektórzy użytkownicy raportowali złożony proces konfiguracji wymagający wiedzy technicznej

Ceny Limeade

Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje Limeade

G2: 4.4/5 (40+ recenzji)

4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Inne narzędzia do zarządzania pracownikami

Teraz, gdy omówiliśmy podstawowe elementy oprogramowania do śledzenia dobrego samopoczucia pracowników i przedstawiliśmy 10 najlepszych opcji, przyjrzyjmy się ClickUp - najnowocześniejszemu narzędziu do zarządzania pracownikami.

ClickUp

Wyobraź to sobie: Twój dział HR jest zagrzebany w papierkowej robocie, goni za zatwierdzeniami i czuje się odłączony od pracowników. Potrzebują solidnego Platforma zarządzania zasobami ludzkimi .

Narzędzie to usprawnia zadania HR, od wdrażania pracowników po przeglądy wydajności, oszczędzając cenny czas i wysiłek. Dodaj do tej listy automatyzację listy płac, bezproblemowe śledzenie urlopów i natychmiastowy dostęp do danych pracowników. Voila! To najlepsze rozwiązanie dla teamów HR na całym świecie!

A teraz przywitaj się z Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp !

Stwórz idealny system upraszczający zatrudnianie, wdrażanie i rozwój pracowników dzięki platformie do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp

Zarządzanie pracownikami może być obarczone papierkową robotą, ale nie musi! Pożegnaj się z żmudną papierkową robotą i ręcznymi procesami dzięki Automatyzacja ClickUp .

Wybieraj spośród ponad 100 sekwencji ClickUp Automation, aby usprawnić cykle pracy, rutynowe zadania, przekazywanie projektów i nie tylko

Z Automatyzacja ClickUp , możesz zoptymalizować funkcje HR swojej firmy pod kątem szybkości i dokładności:

Wyeliminuj ręczne zadania, takie jak wysyłanie powitalnych e-maili, przypisywanie zadań i przyznawanie dostępu za pomocą gotowych szablonów automatyzacji

Zapewnić efektywne wdrażanie nowych pracowników, automatycznie wyzwalając działania w oparciu o określone kryteria

Umożliwienie pracownikom elektronicznego składania wniosków urlopowych i automatyzacja procesów zatwierdzania w oparciu o predefiniowane reguły

Ustawienie cyklicznych przypomnień o ocenach wydajności, automatycznie podpowiedzi dla menedżerów, aby zainicjowali i zakończyli ocenę

Dzięki temu specjaliści HR mogą skupić się na strategicznych inicjatywach, które zwiększają zaangażowanie, wydajność i ogólne powodzenie.

Pro-tip: Połącz te funkcje automatyzacji z ClickUp Brain narzędzia AI do rekomendowania spersonalizowanych nagród uznaniowych na podstawie danych pracowników. Analizuj te dane, aby zidentyfikować pracowników, którzy mogą być zagrożeni wypaleniem zawodowym. Oceniaj ustawienia umiejętności Teams i identyfikuj obszary wymagające szkolenia lub rozwoju

Widok całego procesu rekrutacji i funkcji HR dzięki ClickUp Views

Ponadto, ponad 15 elastycznych Widoki ClickUp oferują znaczną przewagę dla Specjalistów HR poprzez dostarczanie różnorodnych perspektyw na dane i wspieranie wydajnych cykli pracy.

Teams HR szybciej radzą sobie z wąskimi gardłami, oszczędzając czas i pieniądze dzięki uzyskaniu wysokiego poziomu przeglądu wszystkich zadań HR, projektów i danych pracowników w jednym, konfigurowalnym systemie Widok listy ClickUp . Widok kalendarza w ClickUp pomaga wizualizować nadchodzące wydarzenia, terminy i spotkania związane z działaniami HR, zapewniając, że będziesz na bieżąco z krytycznymi datami i unikniesz konfliktów w harmonogramie.

Zoptymalizuj zarządzanie zasobami poprzez kategoryzowanie i niestandardowe zadania w widoku kalendarza ClickUp

Możesz także planować i zarządzać złożonymi projektami HR z jasno określonymi ośmioma czasu i zależnościami. Śledzenie alokacji zasobów, identyfikacja potencjalnych wąskich gardeł i proaktywne dostosowywanie harmonogramów dzięki Widok wykresu Gantta w ClickUp .

Niestandardowe formularze mogą również pomóc w zbieraniu opinii pracowników, śledzeniu zakończonych szkoleń lub gromadzeniu danych dotyczących wydajności. Zostań ekspertem, uzyskując cenny wgląd w nastroje pracowników i identyfikując obszary wymagające poprawy dzięki Widok formularza ClickUp .

Na koniec użyj Pulpity ClickUp do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak cele indywidualne i zespołowe, zakończone zadania, oceny zwrotne i postępy w rozwoju umiejętności. Zapewnia to kompleksowy obraz wydajności pracowników w jednej scentralizowanej lokalizacji.

Śledzenie wydajności pracowników i obciążenia pracą dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Wykorzystaj możliwości ClickUp w zakresie automatyzacji, aby usprawnić wszystkie zadania i funkcje HR

Wykorzystaj narzędzia ClickUp AI, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników i powodzenie firmy

Wykorzystaj w najlepszy możliwy sposóbśledzenie wydajności i umożliwić specjalistom HR efektywne śledzenie i optymalizację wydajności pracowników w ClickUp

Monitoruj czas spędzony na konkretnych projektach i zadaniach przez poszczególne osoby i Teams, dostarczając cennych informacji na temat indywidualnej wydajności i efektywności projektu dziękiŚledzenie czasu w projektach ClickUp Dostosuj cele indywidualne i zespołowe, zwiększaj wydajność dzięki informacjom zwrotnym opartym na danych i wspieraj zaangażowanie dzięki śledzeniu celów, a wszystko to za pośrednictwem aplikacji ClickUp Project Time TrackingCele ClickUp Wykorzystaj ponad 100Szablony HR ClickUp do onboardingu, offboardingu, informacji zwrotnych od pracowników, listów motywacyjnych, propozycji pracy, celów rocznych, planowania wydarzeń i wielu innych

Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą mieć trudności z nauką obsługi aplikacji

Opcja śledzenia czasu w ClickUp wymaga poprawy

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Business Plus: $19/użytkownika na miesiąc

$19/użytkownika na miesiąc Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/użytkownika miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,300+ recenzji)

: 4.7/5 (9,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

Doładuj swój dział HR dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniej platformy wellness dla pracowników wymaga starannego rozważenia. Przeanalizuj budżet swojej organizacji, dopasowanie kulturowe, wielkość zespołu, programy i usługi wellness oraz wskaźniki zdrowotne, zanim zdecydujesz się na oprogramowanie, które najlepiej odpowiada celom zdrowotnym Twojej organizacji.

ClickUp umożliwia korzystanie z funkcji takich jak ustawienie celów, uznanie i ankiety, które mogą stanowić wsparcie dla inicjatyw związanych z dobrym samopoczuciem. Zarejestruj się na ClickUp już dziś, aby kultywować kwitnącą siłę roboczą, która jest szczęśliwa, zdrowa i gotowa na sukces!