Jak tworzyć i realizować najlepsze programy nagród dla pracowników?

Jako odnosząca sukcesy firma, Twoimi najważniejszymi aktywami są pracownicy. Bez wątpienia chcesz mieć najlepszy program nagród dla swoich pracowników.

Musisz wybrać program nagród dla pracowników, który pomoże promować podstawowe wartości Twojej firmy i wspierać zdrowe relacje między Tobą a pracownikami.

Program nagród jest jak cnotliwy cykl. Kiedy pracownicy czują się docenieni, widzą bezpośrednie korzyści płynące z ich ciężkiej pracy, Twoja firma zatrzymuje talenty, a firma ma większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników niż konkurencja.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zrozumienie, dlaczego program nagród jest kluczowy, czy też o to, jak go skonfigurować. Zapewniamy krok po kroku proces tworzenia programów nagród i uznania dla pracowników za pomocą ClickUp oraz najlepsze szablony do oceny wyników.

Czym są programy nagród dla pracowników?

Program wynagradzania pracowników to struktura mająca na celu docenienie wyników i wkładu pracowników oraz ma na celu ich nagradzanie i motywowanie. Program nagród jest niezależny od wynagrodzenia i składa się z nagród pieniężnych lub niepieniężnych, aby zainspirować zespół do osiągania lepszych wyników.

Wyobraź sobie, że kierownik projektu dostarczył projekt Q4 dla jednego z największych zagranicznych klientów przed terminem i jednocześnie przekroczył oczekiwania.

Uznanie tego zwycięstwa za pomocą pożądanych kart podarunkowych lub oferowanie wyłącznego dostępu do możliwości rozwoju zawodowego jest uważane za nagrodę dla pracowników.

System nagród pracowniczych ma na celu motywowanie członków zespołu i stworzenie ekosystemu, w którym firma docenia i świętuje dobrze radzących sobie pracowników wydajność pracy ze znaczącymi zachętami. Buduje to kulturę doskonałości i zwiększa morale pracowników, aby konsekwentnie osiągać doskonałe wyniki.

Punktem wyjścia dla działu HR powinno być zaprojektowanie programu uznawania pracowników, który współgra z podstawowymi wartościami firmy. Należy jasno określić, jakie zachowania mają być nagradzane oraz w jaki sposób i dlaczego.

Na przykład, jeśli przyjęcie przełomowego podejścia ma kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu, upewnij się, że ludzie są za to nagradzani nagrodą niepieniężną lub pieniężną.

Różnica między nagrodami dla pracowników a programami uznaniowymi dla pracowników

Zanim przejdziemy dalej, wyjaśnijmy: nagrody i uznanie to nie to samo. Kiedy używasz obu słów w zdaniu, każde z nich ma inne znaczenie, ale cel końcowy jest ten sam.

Każda forma społecznego uznania i docenienia wysiłków pracownika jest uznaniem, ale nie nagrodą. Na przykład, gdy pochwalisz wysiłki pracownika na spotkaniu zespołu lub przyznasz mu tytuł "Pracownika Miesiąca".

O ile do pochwały nie jest dołączona namacalna korzyść, taka jak zachęta pieniężna, nie jest ona uważana za nagrodę dla pracownika. Jednakże, jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy byli najlepsi, konkurencyjny program nagradzania zrobi to za Ciebie, ponieważ prawdopodobnie zwiększy wydajność pracowników aż o 27% .

Znaczenie posiadania programów nagród dla pracowników

Szczęśliwi i zmotywowani pracownicy sprawiają, że organizacja odnosi sukcesy. Program nagród dla pracowników pomaga budować miejsce pracy, w którym docenia się wysiłki, świętuje osiągnięcia, a każdy członek zespołu czuje się ważny.

Jest to uproszczone spojrzenie na rolę nagród pracowniczych w miejscu pracy. Przyjrzyjmy się, dlaczego takie programy są integralną częścią kultywowania dobrze prosperującej i zmotywowanej siły roboczej.

Podnosi morale pracowników

Pracownicy spędzają w miejscu pracy co najmniej 40 godzin tygodniowo. Morale w miejscu pracy odgrywa ogromną rolę w ich wydajności.

Jeśli ich praca nie jest doceniana, a liderzy zespołów biorą ich za pewnik, będzie to miało bezpośredni wpływ na ich produktywność. Najgorsze jest to, że inni pracownicy są zdemotywowani, gdy widzą, że ich koledzy są niezadowoleni lub wypaleni.

Ustanowienie programu nagród i wyróżnień podnosi morale pracowników. Pracownicy czują się docenieni i dowartościowani. Mają również poczucie, że przyczyniają się do czegoś wartościowego.

Co ciekawe, nagrody niepieniężne, takie jak spersonalizowane listy lub dowolna forma spersonalizowanych nagród, mogą poprawić morale pracowników.

Zachęca do tworzenia pozytywnego środowiska pracy

Wzajemne uznanie jest silnym katalizatorem budowania pozytywnej kultury firmy. Od świętowania osiągnięć zespołu po cotygodniowe indywidualne wyczyny, należy ustanowić jakąś formę programu nagród dla pracowników. Potraktuj program uznaniowy jako kamień węgielny kultury organizacyjnej.

Kluczem jest tutaj uczynienie programu inkluzywnym. Poproś menedżerów i liderów, aby aktywnie uczestniczyli i doceniali pracę swoich pracowników. Może to być tak proste, jak dodanie specjalnej nagrody "Leaders Choice Award", aby wyróżnić pracowników wnoszących najbardziej innowacyjne pomysły.

Uznanie rówieśników to kolejny aspekt, który jest często pomijany w systemach nagradzania pracowników. Zaangażowanie członków zespołu w podziwianie wzajemnej pracy buduje ducha współpracy w dłuższej perspektywie. Członkowie zespołu chętnie wspierają się nawzajem, aby osiągać lepsze wyniki, co ułatwia pracę wszystkim.

Poprawia retencję pracowników

Podczas pandemii pracownicy z wielu branż zdali sobie sprawę, że nie są zadowoleni ze swojej obecnej pracy. Doprowadziło to do Wielkiej Rezygnacji - masowego odejścia pracowników z pracy i kariery, której nie chcieli już kontynuować.

Dla Twojej organizacji oznacza to, że jeśli poziom motywacji Twoich pracowników jest niski, to zbliżasz ich do przyjęcia nowych ofert pracy.

Dobrze skonstruowany program nagród dla pracowników będzie w takim przypadku barierą. Najlepszym sposobem na wykorzystanie nagród do zatrzymania zasłużonych pracowników jest zaoferowanie im planu rozwoju kariery dostosowanego do ich zainteresowań. Jeśli nie jest to możliwe, warsztaty i certyfikowane programy rozwoju zawodowego są świetnym miejscem do rozpoczęcia.

Zaletą tych programów nagradzania jest to, że pracownicy przewidują korzyści z pozostania lojalnymi wobec firmy. To wykracza poza nagradzanie pracowników, ponieważ rozpoznaje indywidualne aspiracje i inwestuje w ich długoterminowy rozwój kariery.

Bez takich nagród poprawić wydajność pracy w takiej sytuacji największe talenty mogłyby rozważyć odejście z firmy, nie mając jasności co do trajektorii ich osobistego rozwoju.

Zwiększa zaangażowanie pracowników

Niezaangażowani pracownicy w miejscu pracy kosztują cię pieniądze - dużo pieniędzy. Są mniej kreatywni. Dlatego ich produktywność w pracy jest niższa, co oznacza spadek produkcji. Jeśli motywacja pracowników nadal jest niska, muszą oni zostać zastąpieni, co zwiększa koszty rotacji pracowników.

Według Gallup zaangażowani pracownicy zwiększają rentowność o 21% i są o 17% bardziej produktywni. Pracownicy zaczynają być zdemotywowani po zakończeniu okresu miodowego miesiąca, który trwa kilka miesięcy po rozpoczęciu nowej pracy.

Pytanie brzmi, jak utrzymać ich zaangażowanie na dłuższą metę?

Wprowadzamy programy nagród dla pracowników. Mogą to być zarówno nagrody pieniężne, jak i niepieniężne. System nagród, wyróżnienie w intranecie lub innym kanale komunikacji lub osobiste podziękowanie od kierownictwa uderza w emocjonalną strunę, sprawiając, że pracownicy czują się widoczni w organizacji.

Buduje pętlę informacji zwrotnej dla pracowników

Informacje zwrotne od pracowników to jeden z najbardziej niedocenianych sposobów nagradzania pracowników. Większość pracowników powstrzymuje się przed publicznym dzieleniem się swoimi opiniami i przemyśleniami. Powody są dwojakie - strach przed reakcją i brak jasności co do tego, jak ich opinie wpływają na organizację.

Jeśli zaczniesz doceniać opinie pracowników i zbudujesz platformę uznania, aby umożliwić im dzielenie się sugestiami, dasz im fantastyczną nagrodę. Takie podejście potwierdza spostrzeżenia pracowników i daje im poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.

W miarę jak pracownicy stają się bardziej widoczni, w większym stopniu przyczyniają się do sukcesu organizacji - buduje to pętlę sprzężenia zwrotnego.

Ta pętla informacji zwrotnej ma bezpośredni wpływ na wydajność pracowników, ponieważ wiedzą oni, że ich opinie będą traktowane poważniej, jeśli będą osiągać lepsze wyniki. Wisienką na torcie jest wyróżnienie pracowników, którzy podzielili się maksymalną liczbą wartościowych opinii w ciągu miesiąca.

Przykłady programów zachęt i nagród

Oto kilka pomysłów, które można uwzględnić w firmowych programach nagród.

Premia

Premia jest jednym z najpopularniejszych sposobów oferowania nagród pieniężnych w programach wynagradzania pracowników. Rozważ wypłacanie premii co roku lub okresowo, gdy pracownicy osiągną określony wskaźnik lub cel.

Istnieją dwa podejścia do oferowania pracownikom wynagrodzenia motywacyjnego opartego na wynikach: premie nagradzające i motywujące pracowników w oparciu o ocenę ich wyników lub zachęty dla całej organizacji, takie jak udział w zyskach.

Udział w zyskach

Plan wynagradzania oparty na udziale w zyskach to skuteczny system nagradzania zachęcający pracowników do przejęcia odpowiedzialności za swoją pracę. Założenie jest proste - pracownicy otrzymują udział w zyskach firmy zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami. Gdy firma odnosi korzyści, korzystają na tym również pracownicy. Zwiększa to również lojalność firmy, ponieważ mogą oni uzyskać wyższy udział w zyskach w miarę rozwoju firmy.

Programy zdrowotne i odnowy biologicznej

Program zdrowotny i odnowy biologicznej to rodzaj programu nagradzania pracowników, który poprawia ich ogólny stan zdrowia i sprawność fizyczną. Stało się to niezbędne w obecnych czasach, kiedy 1 na 7 pracowników skarży się na problemy ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy. Kampanie zdrowotne na miejscu, zdalna konfiguracja biura, członkostwo w siłowni i zdrowe lunche to tylko kilka przykładów tego programu, który angażuje pracowników i sprawia, że są sprawniejsi i bardziej produktywni.

Dodatkowy czas wolny

Jednym ze sposobów na uniknięcie wypalenia pracowników jest zaoferowanie im dodatkowego urlopu. Pracownicy mają życie poza pracą; dając im dodatkowe dni, twój pracownik korzysta z tego, że spędza więcej dni relaksując się z rodziną.

Programy polecające

Ten program motywacyjny ma dwa cele: wykorzystanie sieci kontaktów obecnych pracowników i stworzenie komunikatu, że firma ceni ich referencje. Twoi pracownicy otrzymują nagrody pieniężne, gdy jeden z ich referencji wypełni wolne stanowisko i będzie kontynuował pracę przez co najmniej kilka miesięcy.

Karty podarunkowe

Trudno jest zagwarantować zadowolenie pracowników, gdy nagradzasz ich prezentem. Twój prezent może różnić się od ich oczekiwań. Karty podarunkowe wypełniają tę lukę. Karty te są wstępnie załadowane określoną wartością pieniężną, którą pracownicy mogą wykorzystać na swoje ulubione zakupy.

Punktowe docenianie pracowników

Podobnie jak w przypadku kart podarunkowych, ale w tym korporacyjnym programie nagród pracownicy muszą zebrać określoną liczbę punktów, aby wymienić je na prezent. Punkty te są powiązane z różnymi formami uznania, takimi jak uzyskanie 5-gwiazdkowej oceny od co najmniej trzech klientów miesięcznie.

Kiedy nagradzasz pracowników za pomocą grywalizacji, masz większe szanse na zdrową rywalizację w zespole. Każdy wierzy w podnoszenie na duchu innych, więc cały zespół wygrywa.

Jak stworzyć program nagród dla pracowników na ClickUp?

Do tej pory omówiliśmy co, dlaczego i przykłady korporacyjnego programu nagród. Ta sekcja pokazuje, w jaki sposób ClickUp, holistyczna platforma produktywności, pomaga właścicielom firm i działom HR tworzyć programy nagród.

Cele ClickUp

Wyznaczanie celów jest podstawową funkcją platformy do nagradzania oprogramowanie do monitorowania pracowników . Po ustaleniu celów będziesz mieć metrykę do oceny swoich pracowników, a oni będą wiedzieć, co muszą osiągnąć, aby otrzymać nagrodę. Cele ClickUp to idealne połączenie wyznaczania celów i zarządzania wydajnością. Zespół HR wykorzystuje cele do śledzenia OKR, sprintów i kart wyników. Są one podzielone na indywidualne cele, aby śledzić sukces konkretnych członków zespołu.

Śledź postępy związane z celami za pomocą pulpitu nawigacyjnego celów ClickUp

W ramach celu określ wartość jako liczbę, prawdę lub fałsz, walutę lub zadania.

Na przykład, jeśli wybierzesz liczbę, ustaw zakres początkowy i docelowy. Prawda i fałsz są idealne dla zadań, w których chcesz zmierzyć tylko to, czy zostały wykonane. Waluta służy do pomiaru produktywności pracowników pod kątem celów finansowych. Wreszcie, zadania automatycznie śledzą ukończenie zadań w trwającym projekcie.

Kamienie milowe ClickUp Kamień milowy ClickUp to system rozpoznawania, który identyfikuje główne osiągnięcia osiągnięte przez zespół w trakcie trwania projektu. Aby ułatwić dostrzeżenie kamieni milowych, są one wyróżnione jako ikona diamentu z nazwą zadania pogrubioną czcionką.

Przykłady kamienie milowe projektu w ClickUp

Niezależnie od wybranego widoku, nigdy nie przegapisz kamieni milowych w swoim projekcie. Przekształć dowolne zadanie w kamień milowy jednym kliknięciem przycisku i filtruj kamienie milowe, aby sprawdzić, kiedy zostały osiągnięte w danym roku kalendarzowym.

ClickUp dla zespołów HR i zarządzających

Dla zespołów HR, ClickUp oferuje idealne rozwiązanie narzędzie do śledzenia produktywności pracowników . Dla innych zespołów zarządzających ClickUp jest idealnym rozwiązaniem oprogramowanie angażujące pracowników .

Zespoły HR wizualizują przepływy pracy i szybko organizują zasoby za pomocą widoków formularzy, tabel i obciążeń.

Szablon planu działania dla celów SMART zapewnia realizację celów dzięki wizualnemu widokowi listy, aby wszystko było uporządkowane i zgodne z planem Pulpit nawigacyjny ClickUp daje całościowy wgląd w kamienie milowe i dostęp na wysokim poziomie do wskaźników KPI i celów, które zespół musi osiągnąć. Niezależnie od tego Cel HR jest to, że pulpit nawigacyjny pozwala wszystkim śledzić postępy i być na tej samej stronie.

ClickUp to także kompleksowa platforma doświadczeń pracowników dla zespołów zarządzających, umożliwiająca opracowanie planu rozwoju pracowników oraz działania angażujące pracowników . Zespoły zarządzające realizują te plany, aby utrzymać koncentrację pracowników i uzyskać ich maksymalny wkład.

ClickUp działa jako kompleksowa platforma, która umożliwia zespołowi kierowniczemu

Utrzymanie wysokiej motywacji pracowników

Dostrzegać i rozwijać przyszłe talenty

Poprawić retencję pracowników

Idąc o krok dalej, zespół HR dostosowuje plan, dodając niestandardowe widoki, pola i statusy oraz dzieli nadrzędne cele na mniejsze, łatwe do zarządzania zadania dla różnych zespołów.

Szablony ClickUp do zarządzania ocenami wydajności

Chociaż ClickUp nie jest technicznie narzędziem do oprogramowanie do oceny wydajności szablony oceny wydajności ClickUp sprawiają, że konfigurowanie procesów oceny wydajności jest dziecinnie proste. Szablony ClickUp to skrót do szybszego wykonywania zadań dzięki gotowym do użycia projektom. Oto kilka przykładów szablonów ClickUp, które będą bardzo przydatne w planowaniu programów wynagradzania pracowników.

Szablon celów rocznych

Szablon Szablon celów rocznych pozwala wyznaczyć roczne cele, podzielić je na mniejsze zadania i śledzić postępy każdego projektu. Przydzielaj zadania, ustalaj priorytety i rozliczaj wszystkich z ich realizacji. Pracownicy mogą odwoływać się do tego szablonu, aby upewnić się, że podążają we właściwym kierunku.

Skorzystaj z szablonu rocznych celów ClickUp, aby wyznaczyć roczne cele, podzielić je na łatwe w zarządzaniu zadania i mierzyć postępy

Szablon raportu wydajności

Zespoły HR korzystają z szablonu Szablon raportu wydajności do śledzenia wydajności zespołu w czasie rzeczywistym i analizowania trendów za pomocą wizualizacji i wykresów. Najlepsze jest to, że szablon ten umożliwia monitorowanie wskaźników KPI w czasie rzeczywistym i tworzenie zautomatyzowanych raportów bez dodatkowego wysiłku w celu udostępnienia ich interesariuszom.

Umieść wszystko, co dotyczy celów i wydajności Twojego zespołu w tym pomocnym szablonie

Szablon planu rozwoju pracownika

Program doceniania pracowników ma kilka zasadniczych elementów. Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp pomaga śledzić rozwój pracownika za pomocą niestandardowych statusów, niestandardowych widoków i zarządzania projektami dzięki możliwościom śledzenia czasu.

Wyposaż pracowników w niezbędne informacje i umiejętności do pełnienia nowych ról/obowiązków, korzystając z naszego szablonu listy planów rozwoju pracowników

Kluczem do udanego programu zaangażowania i nagradzania pracowników jest motywowanie ich w oparciu o ich postępy i wkład w realizację celów firmy.

Szablon kamienia milowego

Szablon Szablon kamienia milowego to łatwy sposób na wizualizację kamieni milowych w projekcie. Daje to liderom zespołów szybki przegląd krytycznych kamieni milowych w projekcie. Wnioski są wykorzystywane do przewidywania harmonogramu przyszłych projektów.

Zacznij od tego szablonu, aby dokumentować kamienie milowe projektu we współpracy, w zabawny i atrakcyjny wizualnie sposób, dzięki czemu będziesz na bieżąco z ważnymi kamieniami milowymi

Uruchom swój pierwszy program nagród dla pracowników z ClickUp

Aby pomyślnie skonfigurować i uruchomić program nagród dla pracowników, potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie. Liderzy działów HR i kierownictwa potrzebują przyjaznego dla początkujących rozwiązania, takiego jak ClickUp, aby zacząć działać.

ClickUp to najlepszy wybór, gdy po raz pierwszy uruchamiasz program nagród i uznania dla pracowników w celu zwiększenia ich zaangażowania. Nawet zespół HR może skonfigurować podstawowy system nagradzania pracowników i śledzić sukces programu.

Użyj ClickUp Docs do zarządzania ważnymi dokumentami HR i wspierania współpracy zespołowej

Zacznij od skonfigurowania zadania i przypisz komentarze jako elementy działań. Dodaj wytyczne dotyczące programów nagród na Dokumenty ClickUp i połączyć je z istniejącymi przepływami pracy. Użyj Whiteboard do burzy mózgów i dodawania notatek na temat korporacyjnych programów nagród.

Bądź na bieżąco z celami, ustalaj jasne i wymierne ramy czasowe oraz automatyzuj śledzenie postępów dla obu stron celów długoterminowych i krótkoterminowych .

Wizualizuj postępy każdego pracownika w czasie rzeczywistym dzięki w pełni konfigurowalnemu systemowi ClickUp pulpity nawigacyjne i uzyskać bogaty wgląd na pierwszy rzut oka.

Integracja ClickUp z oprogramowanie do monitorowania pracowników daje menedżerom informacje w czasie rzeczywistym do oceny wydajności pracowników. Oszczędność czasu który w przeciwnym razie musiałby zostać poświęcony na eksportowanie danych z różnych źródeł do programów nagród i wyróżnień.

Gotowe szablony oceny wydajności to oszczędność czasu dla zapracowanego zespołu HR. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć swoje wymagania do szablonu, aby rozpocząć pracę.

Tworzenie programu nagród dla pracowników jest łatwiejsze niż kiedykolwiek! Zarejestruj się na ClickUp za darmo i stwórz swój pierwszy system nagradzania pracowników.