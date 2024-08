15 najlepszych prezentów dla pracowników na każdą kieszeń

Każda odnosząca powodzenie organizacja posiada zespół ciężko pracujących, zaangażowanych pracowników. Podczas gdy dobre wynagradzanie pracowników jest pierwszym krokiem, czy jest lepszy sposób na pokazanie ich wartości niż przemyślany prezent?

Ustrukturyzowany program upominków dla pracowników to świetny sposób, aby pomóc im poczuć się wyjątkowo, zmotywować ich do zrobienia wszystkiego, co w ich mocy, a także zwiększyć morale i lojalność w miejscu pracy.

Niezależnie od tego, czy jesteś startupem z kilkoma członkami zespołu, czy organizacją Enterprise zatrudniającą setki pracowników, mamy doskonałe pomysły na prezenty z okazji uznania dla pracowników dla każdego.

W tym wpisie na blogu omawiamy, w jaki sposób prezenty doceniające pracowników znacząco wpłyną na ich samopoczucie i dzielimy się kilkoma pomysłami, które można wykorzystać od razu.

Czym jest docenianie pracowników?

Docenianie pracowników to znaczący proces wyrażania wdzięczności pracownikom za ich ciężką pracę, kreatywność i wkład w miejsce pracy.

Popularnym i skutecznym sposobem na docenienie zespołu jest wręczanie upominków pracowniczych. Badania pokazują, że namacalne potwierdzenie dobrze zrobionej pracy lub osiągniętego kamienia milowego jest psychicznym bodźcem, który utrzymuje pracowników w ruchu.

Na przykład, gdy członek zespołu osiągnie jakiś cel lub wykroczy poza swoje obowiązki związane z obsługą klientów, możesz wręczać pracownikom upominki w ramach miesięcznych lub kwartalnych nagród. Wysyłaj całemu zespołowi spersonalizowane upominki, aby docenić pracowników przy specjalnych okazjach.

Najlepsze jest to, że prezenty te mogą być tak proste, jak voucher do ulubionej kawiarni pracownika z odręczną notatką o wartości jego wkładu w rozwój lub cele organizacji.

Z drugiej strony, prezent firmowy dla całego zespołu musi być bardziej przemyślany i lubiany przez większość osób. Mogą to być zdrowe przekąski, spersonalizowane koszulki, firmowe gadżety i elektronika, taka jak ładowarki, słuchawki AirPods, głośniki JBL itp.

Znaczenie prezentów dla pracowników

Większość organizacji ma już programy doceniania, które oferują coroczne nagrody lub prezenty z okazji określonych świąt. Są one bez wątpienia niezbędne. Jednak dostosowany program doceniania pracowników ma specjalne korzyści i punkty bonusowe, w tym:

1. Lepsze samopoczucie

Okazywanie wdzięczności zwiększa dobre samopoczucie pracownika, poprawia jego zdrowie psychiczne i pomaga mu być bardziej wydajnym i opuszczać mniej dni pracy. Wpływa to na wyniki pracy i interakcje między pracownikami. Dzięki prezentom doceniającym pracowników zwiększasz ich wydajność i zaangażowanie oraz poprawiasz ich samopoczucie i zdrowie.

2. Pomaga przyciągnąć największe talenty

Zadowoleni pracownicy są najlepszymi orędownikami nowych talentów, którzy chcą dołączyć do Twojej organizacji i są bardziej skłonni polecić swoich przyjaciół i znajomych, aby dołączyli do Twojej firmy. Nowoczesne biuro i miejsce pracy z kulturą prezentów doceniających pracowników prawdopodobnie przyciągnie wysokiej jakości kandydatów, którzy chcą czuć się docenieni za swoją pracę.

3. Lepsza wydajność

Upominki dla pracowników służą jako pozytywne wzmocnienie dobrego zachowania w pracy. Uznanie może być powiązane nie tylko z wynikami pracownika. Świętuj, gdy pracownicy wykraczają poza swoje obowiązki. Pomaga to rozwijać emocjonalne połączenia z miejscem pracy, które napędzają przyszłe wyniki i powodzenie.

4. Wyższa satysfakcja z pracy

Kiedy nagradzasz pracowników za dobre wyniki, czują się oni szczęśliwsi i bardziej zmotywowani do dalszego wykazywania się. Tutaj magia staje się jeszcze większa. Zadowoleni pracownicy stają się ambasadorami marki. Wzmacniają lojalność i znacznie obniżają wskaźniki rotacji.

Pomyśl o możliwościach: gdy pracownicy czują się docenieni, jest mniej rozmów o odejściu, mniejsze koszty i pozytywna kultura pracy. Inwestowanie w upominki doceniające pracowników może być katalizatorem, który podniesie wydajność i wydajność pracy na wyższy poziom.

5. Wzmacnia wartości

Docenienie i uznanie pracowników za zachowanie zgodne z wartościami firmy zachęca ich do kontynuowania tych zachowań i działań oraz dawania pozytywnego przykładu innym.

15 świetnych pomysłów na prezenty dla pracowników

Najlepsze prezenty dla pracowników to te, które sprawiają, że czują się oni zauważeni i docenieni. A najfajniejsze jest to, że nie musisz rozbijać banku ani spędzać czasu na poszukiwaniach.

Zebraliśmy 15 niesamowitych pomysłów na prezenty dla pracowników w każdym kontekście i na każdą kieszeń. Wybierz swoje ulubione i zacznij wywoływać uśmiechy na twarzach swoich pracowników już dziś.

Najlepsze prezenty dla pracowników na każdą okazję

1. Kosz smakołyków

Doskonałym sposobem na powiedzenie pracownikom, że "są niesamowici" jest podarowanie im ich ulubionych smakołyków. Możesz to zrobić tak prosto, jak pudełko świeżych ciastek lub spersonalizowany i znaczący kosz z ich ulubionymi przekąskami, napojami i akcesoriami na biurko, takimi jak kubek do kawy.

Poszukaj lokalnych sprzedawców upominków, którzy mogą zrobić dla Ciebie takie niestandardowe zestawy. Możesz też zajrzeć tutaj przewodnik po prezentach świątecznych aby w przemyślany sposób wybrać pudełko prezentowe, które Twoi pracownicy pokochają i docenią!

2. Darowizny na cele charytatywne

Jeśli nie chcesz dawać fizycznych prezentów, doceń swoich pracowników i wesprzyj szczytny cel, przekazując darowiznę w ich imieniu na wybraną przez nich organizację charytatywną. Innym sensownym pomysłem jest danie im dnia wolnego na wolontariat w sprawie bliskiej ich sercu - cokolwiek by to nie było.

3. Niestandardowe bluzy z kapturem lub odzież sportowa

Zachęcaj pracowników do maksymalnego wykorzystania możliwości pracy zdalnej poprzez wygodny ubiór; nic tak nie mówi "przytulnie" jak bluza z kapturem lub zestaw bielizny nocnej. Spersonalizuj strój, dodając logo firmy i imię pracownika - możesz nawet urozmaicić go, dodając jego ulubione powiedzenie lub dialog z filmu, który uwielbia.

4. Doświadczenia Teams

Zabawny dzień poza domem to świetny sposób na docenienie całego zespołu, zwłaszcza po ciężkim miesiącu lub kwartale! Escape roomy, festiwale kulinarne, degustacje kawy lub jedzenia czy wizyty w parkach rozrywki to świetne pomysły. Istotną częścią działań zespołowych jest zebranie opinii wszystkich na temat doświadczeń, które lubią najbardziej.

5. Niestandardowa grafika

Podarowanie grafiki jako prezentu z okazji docenienia pracowników pozwala pracownikom na dodanie osobistego akcentu do ich obszaru roboczego, czy to w domu, czy w biurze. To wyjątkowy sposób na wyrażenie wdzięczności.

Wybierz grafiki inspirowane artystami i stylami, za którymi podąża dana osoba lub grafikę opartą na jej ulubionych filmach, programach telewizyjnych, zespołach muzycznych lub książkach.

Niedrogie opcje prezentów dla pracowników

6. Spersonalizowane naczynia do napojów

Kubek lub szklanka z twarzą pracownika lub spersonalizowaną wiadomością to fajny pomysł na prezent z okazji docenienia pracownika przy ograniczonym budżecie. Niestandardowe naczynia do napojów ze zdjęciem ich zwierzaka lub rodziny byłyby świetnym prezentem.

7. Rośliny domowe

Soczysty lub doniczkowy kwiat to piękny i niedrogi pomysł na prezent dla pracowników. Daje im coś, o co mogą dbać i służy jako wesołe przypomnienie o miejscu pracy dla tych, którzy pracują z domu.

8. Kredyty na książki lub audiobooki

To idealny prezent dla moli książkowych w twoim zespole. Podaruj im kredyty Audible na zakup następnego słuchowiska lub kupon podarunkowy do Amazona lub ich ulubionej księgarni, jeśli wolą czytać w staroświecki sposób.

9. Karty podarunkowe na przeżycia lub zajęcia

Podaruj swoim pracownikom coś zabawnego i nowego do zrobienia z voucherem na osobiste zajęcia z gotowania egzotycznego obiadu, lekcje malarstwa lub degustację wina! Możesz także podarować bilety do kina w systemie jeden plus jeden, aby mogli spędzić fajny wieczór randkowy ze swoim partnerem.

10. Mini-pamiątki wellness

Zachęcaj swoich pracowników zdalnych do dbania o siebie za pomocą małych upominków o tematyce wellness. Elementy takie jak świece zapachowe, balsamy do ust, maseczki do twarzy lub stóp czy kojące herbaty nie kosztują wiele.

Są one świetnym prezentem doceniającym pracowników w okresach wzmożonego ruchu lub gdy wiesz, że twój pracownik bierze na siebie wiele obowiązków w pracy. Karnet na siłownię jest również jednym z idealnych prezentów dla pracowników, aby zachęcić ich do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Opcje upominków dla pracowników premium

11. Karty podarunkowe do spa lub programów wellness

Pozwól swoim pracownikom rozpieścić się po dobrze zrobionej pracy relaksującym zabiegiem w spa! Podaruj im półdniowy pobyt w lokalnym spa lub weekendowy pobyt wellness.

12. Modernizacja biura na stronie głównej

To idealny prezent dla pracowników, którzy pracują zdalnie! Zaskocz ich akcesoriami na biurko, takimi jak ergonomiczne krzesła, biurko stojące, słuchawki lub dodatkowy monitor. Jeśli masz mniejszy budżet, superszybka ładowarka lub tablica na ścianę to świetny prezent z okazji uznania.

13. Akcesoria podróżne

Dla członków Teams, którzy często muszą podróżować w związku z zadaniami - lub nawet tych, którzy uwielbiają globtroterskie podróże podczas wakacji - idealne będą prezenty takie jak bagaż podręczny, torby na laptopa, słuchawki lub wygodne okrycia wierzchnie. Z pewnością będą z nich często korzystać i za każdym razem pomyślą o tobie.

14. Okulary chroniące przed niebieskim światłem

Czas spędzany przed ekranem nie podlega negocjacjom dla większości pracowników, a świetnym sposobem, aby pomóc im zachować zdrowie, jest zakup spersonalizowanych okularów chroniących oczy przed niebieskim światłem. Możesz zaoferować im bony upominkowe do lokalnych optometrystów, aby mogli uzyskać wybrany przez siebie wzór.

15. Zestawy doświadczeń

Marki oferują zestawy do samodzielnego tworzenia przepisów, elementów rękodzieła lub projektów naukowych w domu z najbliższymi. Wysyłaj swoim pracownikom wyselekcjonowane zestawy w oparciu o ich odsetki - od ręcznego zwijania makaronu, przez budowanie kuli śnieżnej, po robienie whisky; opcje są nieograniczone.

Inne sposoby na okazanie wdzięczności pracownikom

Badania konsekwentnie pokazują, że pracownicy są bardziej skłonni pozostać i rozwijać się w firmie, która regularnie docenia ich wkład .

Chociaż upominki dla pracowników są świetnym sposobem na okazanie wdzięczności, istnieje kilka innych sposobów na pokazanie pracownikom, że zależy ci na nich przez cały rok.

1. Słowne podziękowania

Nawet jeśli nie dajesz swoim pracownikom prezentu, daj im indywidualne "dziękuję" lub notatkę z pochwałą za zrobienie czegoś dobrze.

Użyj oprogramowanie do rozpoznawania pracowników aby usprawnić proces mierzenia ich wkładu i mieć przegląd tego, w jaki sposób regularnie wnoszą swój wkład.

Świetnym pomysłem jest publiczne uznanie czyjegoś osiągnięcia na czacie grupowym w miejscu pracy lub na kanale Slack.

2. Spotkania jeden na jeden z pracownikami

Poza zwykłymi rozmowami związanymi z pracą, przeprowadzanie kontroli stanu zdrowia jest skutecznym sposobem na okazanie pracownikom troski i stanowi świetny prezent doceniający pracowników.

Zapytaj ich, jak sobie radzą, zachęć ich do podzielenia się wszelkimi obawami i, jeśli to stosowne, zaoferuj im dodatkowy czas wolny do zrobienia, aby zainwestować w ich zdrowie psychiczne.

W szczególności, warto skontaktować się z pracownikami, którzy przechodzą przez trudny okres lub ponieśli stratę.

3. Pozyskiwanie informacji zwrotnych

Nie mówimy tu o nudnych comiesięcznych ankietach pracowniczych. Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy poczuli się wysłuchani, organizuj okresowe dni otwarte, podczas których mogą przyjść i podzielić się z Tobą swoimi pomysłami lub opiniami, indywidualnie lub w grupie.

Możesz nawet przeprowadzić te spotkania wirtualnie z pomocą oprogramowanie do cyfrowego miejsca pracy aby nie czuli się odłączeni, nawet jeśli organizacja ma politykę pracy zdalnej.

Jeśli zdecydujesz się wdrożyć którykolwiek z tych pomysłów, publicznie podziękuj osobom, które na nie wpadły. Nie ma to jak poczucie, że bezpośrednio przyczyniło się do czegoś nowego w swoim miejscu pracy.

Stwórz program doceniania i nagradzania pracowników za pomocą ClickUp

Na szczęście docenianie i nagradzanie pracowników nie musi być skomplikowanym procesem! Proste, przemyślane elementy mogą wiele zdziałać - a co ważniejsze, liczy się intencja, która za nimi stoi.

Stwórz więc program doceniania i nagradzania pracowników, który pomoże Ci docenić wyjątkową pracę, utrzymać zadowolenie personelu, zmniejszyć rotację i promować pozytywne zachowania zgodne z wartościami organizacyjnymi.

Oto do zrobienia:

1. Ustaw wyczyszczone kryteria przyznawania nagród

Ustawienie celów jest tutaj najważniejszą funkcją, ponieważ pozwala zapewnić sprawiedliwość w programie i uniknąć nieświadomych uprzedzeń wobec konkretnych pracowników. Cele ClickUp oferuje idealne połączenie zarządzania wydajnością i ustawienia celów.

Ustaw cele i śledź postępy dzięki ClickUp

Umożliwiają one definiowanie i śledzenie wskaźników KPI i celów dla poszczególnych pracowników oraz prowadzenie cotygodniowych kart wyników dla zespołu, aby zobaczyć, którzy z ich rówieśników osiągają dobre wyniki.

Takie automatyczne ramy śledzenia postępów zachęcają pracowników do uczestnictwa i zwiększają ich motywację.

Zapewnij natychmiastową gratyfikację, oklaskując pracowników za pomocą wzmianek lub dostarczając okrzyki w wątkach konwersacji za pomocą emotikonów.

Przenieś swoje rozmowy do ClickUp Chat View i współpracuj z innymi w czasie rzeczywistym

2. Śledzenie kamieni milowych na swój sposób Kamień milowy ClickUp to system rozpoznawania, który identyfikuje główne osiągnięcia zespołu lub pracownika podczas trwającego projektu. Te kamienie milowe pracy są wyróżnione jako ikona diamentu z nazwą zadania pogrubioną czcionką.

Zacznij od tego szablonu, aby udokumentować swoje kamienie milowe projektu w sposób oparty na współpracy, zabawny i atrakcyjny wizualnie, dzięki czemu będziesz na bieżąco z ważnymi kamieniami milowymi

Niezależnie od wybranego widoku, nigdy nie przegapisz żadnego milowego kamienia.

Dodatkowo, korzystając z Przypisywanie komentarzy funkcja ClickUp umożliwia przypisywanie komentarzy wybranym pracownikom w celu docenienia ich wkładu.

Funkcja adnotacji ClickUp umożliwia zespołom przypisywanie komentarzy do plików w celu szybszej współpracy

Czynność ta służy jako formularz uznania, pokazując, że ich wkład lub praca są zauważane i mają wartość.

3. Sortowanie raportów wydajności do dalszej analizy

Wykorzystanie potencjału Szablon raportowania wyników ClickUp do oceny wydajności zespołu i poszczególnych osób za pomocą wykresów i wizualizacji w czasie rzeczywistym.

Ten szablon ClickUp umożliwia szczegółową ocenę wydajności pracownika lub programu

Pobierz i przeanalizuj zautomatyzowane raportowanie, aby ocenić efektywność pracownika, wpływ na organizację i ogólną skuteczność.

Dzięki wyczyszczonym wskaźnikom i punktom odniesienia, raporty te pomagają zidentyfikować najlepszych pracowników i umożliwiają odpowiednie nagradzanie ich wysiłków.

Jednocześnie, oprogramowanie angażujące pracowników jest niezbędne do poprawy komunikacji, współpracy i ogólnego zadowolenia z pracy wśród pracowników.

Uczyń dawanie prezentów częścią swojego DNA

Nie musisz organizować "dnia wdzięczności pracowników" w swojej organizacji. Oczywiście, to by pomogło. Ale jeśli w okresie, w którym wręczasz spersonalizowane prezenty i zachęty dla pracowników w celu ich docenienia, pokazujesz im, że ci zależy i chcesz, aby nadal dawali z siebie wszystko.

Możesz im dodatkowo pomóc poprzez promocję aplikacje do śledzenia celów aby skutecznie ustawić swoje indywidualne cele, wspierając kulturę odpowiedzialności i postępu.

Niezależnie od tego, czy jesteś startupem rozpoczynającym działalność, czy dużą firmą z udokumentowaną historią, nigdy nie jest za późno, aby zacząć dziękować swoim pracownikom za wszystko, co robią - a te pomysły na prezenty z okazji uznania pracowników są idealnym sposobem na rozpoczęcie. Zarejestruj się na ClickUp za darmo i stwórz swój pierwszy system uznawania i nagradzania pracowników.