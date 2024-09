Jak zbudować i zoptymalizować bazę wiedzy AI?

Praca oparta na wiedzy rozwinęła się wykładniczo, bardziej niż jakakolwiek inna branża, w ciągu ostatnich kilku lat. Niektóre z najbardziej wartościowych firm na świecie, takie jak Apple, Alphabet, Amazon i Microsoft, to biznesy technologiczne.

Wzrost liczby miejsc pracy, a także najwyższe wynagrodzenia, dotyczą ról związanych z technologią. "Najszybciej rozwijające się role w stosunku do ich wielkości są obecnie napędzane przez technologię, cyfryzację i zrównoważony rozwój" stwierdza Światowe Forum Ekonomiczne (WEF).

W rzeczywistości, według badania WEF umiejętności kognitywne, takie jak myślenie analityczne, myślenie kreatywne, odporność, samoświadomość, ciekawość i umiejętności technologiczne znajdują się na szczycie listy poszukiwanych umiejętności.

Umiejętności analityczne i behawioralne dominują na rynku (Źródło: WEF )

Zasadniczo prawdziwą wartością w gospodarce opartej na wiedzy będzie, no cóż, wiedza. Tyle tylko, że pracownicy regularnie mają trudności z dostępem do niej. Firma Gartner niedawno stwierdziła, że 47% pracowników ma trudności ze znalezieniem informacji, których potrzebują do wykonywania swojej pracy. Dobre 32% podjęło z tego powodu błędne decyzje.

Niektóre z najczęstszych przyczyn takiego stanu rzeczy to:

Rozproszenie aplikacji: Informacje rozproszone w zbyt wielu aplikacjach bez skonsolidowanego sposobu dostępu do nich.

Dezorganizacja danych: Czy kiedykolwiek czułeś, że masz zbyt wiele arkuszy kalkulacyjnych do tego samego raportowania, ale nie jesteś pewien żadnego z nich? To!

Limit dostępu: Labirynt aplikacji stwarza problemy z kontrolą dostępu; a pracownikom często nie przeszkadza biurokracja związana z uzyskaniem dostępu.

Brak szkoleń: Organizacje zakładają, że ich pracownicy wiedzą, jak szybko szukać i znajdować informacje. Cóż, są w błędzie.

Zarządzanie wiedzą: Przede wszystkim wiedza organizacyjna nie zawsze jest dokumentowana, opatrywana etykietami, organizowana, przechowywana i aktualizowana w sposób efektywny.

Pojawiającym się rozwiązaniem dla tych luk jest baza wiedzy AI. W tym wpisie na blogu omówimy szerszy obraz i głębsze szczegóły wykorzystania AI w bazie wiedzy organizacji. Wyjaśnimy również, jak ją zbudować i zoptymalizować.

Co to jest baza wiedzy AI?

Baza wiedzy AI to scentralizowany hub informacji organizacji, udostępniany użytkownikom na żądanie za pośrednictwem inteligentnego interfejsu czatu. Krótko mówiąc, jest to chatbot, który może odpowiadać na pytania na podstawie wszystkich danych, nawet jeśli są one rozproszone w wielu źródłach.

Z czym wiąże się baza wiedzy AI?

Niektóre z kluczowych elementów Narzędzia AI do zarządzania wiedzą są:

Dane : Konsolidacja ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych dostępnych w całej organizacji

: Konsolidacja ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych dostępnych w całej organizacji Uczenie maszynowe : Zdolność narzędzia do przetwarzania, rozumienia i prezentowania istotnych informacji na żądanie

: Zdolność narzędzia do przetwarzania, rozumienia i prezentowania istotnych informacji na żądanie Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) : Zdolność narzędzia do zrozumienia pytań/podpowiedzi użytkowników przedstawionych w ludzkim języku

: Zdolność narzędzia do zrozumienia pytań/podpowiedzi użytkowników przedstawionych w ludzkim języku Chatbot: Baza wiedzy AI jest zazwyczaj chatbotem lub interfejsem konwersacyjnym, z którym użytkownicy wchodzą w interakcję

Jak działa baza wiedzy AI?

Zasadniczo baza wiedzy AI jest podobna do tradycyjnej bazy wiedzy. Oznacza to, że obie bazy wiedzy gromadzą/tworzą, organizują i prezentują informacje, z których mogą korzystać pracownicy. AI zwiększa jednak wykładniczo ich skuteczność i użyteczność.

Modele uczenia maszynowego analizują dane i organizują je automatycznie. W oparciu o słowa kluczowe, modele etykietują informacje z artykułów, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów i innych formatów dla narzędzi do zarządzania relacjami z klientami (CRM), zarządzania projektami, zasobami ludzkimi itp.

Tworzą sieć połączonych danych, aby uzyskać odpowiedzi na zadane pytanie.

Czym różni się baza wiedzy AI od tradycyjnej bazy wiedzy?

Baza wiedzy AI jest ulepszeniem tradycyjnej bazy wiedzy. Oto jak.

Struktura

Na początek, tradycyjna oprogramowanie do zarządzania wiedzą zazwyczaj zawiera kilka połączonych ze sobą artykułów lub dokumentów. Instrukcja obsługi czegokolwiek, co kiedykolwiek kupiłeś, jest idealnym przykładem prostej bazy wiedzy.

Baza wiedzy AI to zaplecze danych odpowiednio zorganizowanych i oznaczonych etykietami. Jednak użytkownicy nie muszą przechodzić przez nie wszystkie, aby uzyskać dostęp do informacji, co jest kolejnym punktem.

Dostęp

Tradycyjne bazy wiedzy są dostępne za pośrednictwem portalu lub folderu. Oczekuje się, że użytkownicy będą albo "wyszukiwać", jeśli dane można przeszukiwać, albo skanować dokumenty / strony internetowe, aby uzyskać to, czego potrzebują.

W bazie wiedzy dostęp odbywa się za pośrednictwem interaktywnego chatbota, któremu użytkownik zadaje pytanie i otrzymuje prostą odpowiedź.

Przetwarzanie

W tradycyjnej bazie wiedzy użytkownik otrzymuje informacje i musi je samodzielnie przetworzyć. Na przykład, jeśli chcesz poznać cenę narzędzia dla 52 użytkowników, tradycyjna baza wiedzy powie: "Cena za użytkownika wynosi 15 USD do 50 użytkowników i 12 USD za użytkownika później" Musisz wykonać obliczenia samodzielnie.

Baza wiedzy AI obliczy cenę i poda liczbę.

Jakie są rodzaje zawartości bazy wiedzy?

W przeciwieństwie do tradycyjnych baz wiedzy, te oparte na AI są w stanie przetwarzać większą ilość, różnorodność i szybkość zawartości. Niektóre typowe rodzaje zawartości, które wspierają bazę wiedzy AI to:

Zawartość strukturalna: Jest to zazwyczaj to, czego używałyby tradycyjne bazy wiedzy. Obejmuje ona artykuły, często zadawane pytania, instrukcje obsługi itp.

Zawartość nieustrukturyzowana: Oprócz ustrukturyzowanej zawartości, bazy wiedzy AI mogą konsumować informacje z e-maili, czatów, narzędzi CRM do zarządzania projektami, postów w mediach społecznościowych itp. nawet jeśli nie są one spójnie sformatowane. Niektóre narzędzia AI mogą również rozumieć obrazy i inne pliki multimedialne.

Jest to największa zaleta korzystania z bazy wiedzy AI. Jednak nie jedyna. Spójrzmy na więcej korzyści płynących z bazy wiedzy opartej na AI.

Zalety bazy wiedzy opartej na AI

Baza wiedzy oparta na AI to nowy sposób do zrobienia. Zmienia podejście pracownika do wyszukiwania informacji, od przeszukiwania artykułów lub oglądania wideo do zadawania właściwych pytań. Może to być przełomowe rozwiązanie strategia zarządzania wiedzą ze stromą krzywą uczenia się. Dlaczego więc do zrobienia?

Speed

Baza wiedzy AI znacznie przyspiesza dostęp do informacji i znajdowanie odpowiedzi. Eliminuje potrzebę przeszukiwania dokumentów, wypróbowywania różnych wyszukiwanych haseł, oceniania, czy są to potrzebne informacje itp. AI prowadzi od razu do odpowiedzi.

Bonus: Osiem wskazówek dla lepszego zarządzanie czasem dzięki bazie wiedzy Prostota

Dla tych z nas, którzy znają erę Internetu, bazy wiedzy AI są niezwykle proste w użyciu. Podobnie jak w przypadku wyszukiwania czegoś w Google, możesz zadawać pytania tak naturalnie, jak rozmawiałbyś z inną osobą. Zastosowania tego w obszarach takich jak wdrażanie pracowników i szkolenia w miejscu pracy mogą być ogromne.

Wydajność

Bazy wiedzy AI pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu. Znacząco minimalizują 30% czasu, który pracownicy wiedzy poświęcają na wyszukiwanie w poszukiwaniu informacji, zwiększając wydajność i efektywność cyklu pracy.

Doświadczenie użytkownika

Czy kiedykolwiek próbowałeś rozwiązać problem z telefonem lub kontem e-mail? Czy pamiętasz, jakie to uczucie przeglądać strony i strony informacji, próbując rozwiązać prosty problem?

Bazy wiedzy AI to zmienią. Dają one użytkownikom inteligentny, łatwy w użyciu i interaktywny interfejs. Utrzymują kontekst rozmowy, opierając się na wcześniejszych pytaniach użytkownika. Ten rodzaj personalizacji może być szczególnie przełomowy dla obsługi klienta!

Jeśli te korzyści przekonały Cię do wypróbowania baz wiedzy AI, oto kilka najlepszych narzędzi programowych, które mogą Cię w tym wesprzeć.

Najlepsze oprogramowanie baz wiedzy AI

Oprogramowanie wybrane do zbudowania bazy wiedzy ma ogromne znaczenie. Oto niektóre z najlepsze oprogramowanie bazy wiedzy narzędzia do sprawdzenia.

1. ClickUp: Najlepsza baza wiedzy AI dla projektów

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania miejscem pracy wzmocnione mocą AI. ClickUp Brain to pierwsza sieć neuronowa, która łączy zadania, dokumenty i ludzi w inteligentny sposób.

prosta, skuteczna i doładowana baza wiedzy AI_

Największym wyróżnikiem ClickUp Brain jest to, że menedżer wiedzy AI udziela natychmiastowych odpowiedzi z każdej pracy, która znajduje się na platformie lub jest z nią zintegrowana.

Na przykład w ClickUp może odpowiedzieć na pytania o to, kto nad czym pracuje lub jak wygląda burndown dla tego sprintu. Z drugiej strony, jeśli z ClickUp zintegrowano Kalendarz Google, AI może odpowiadać na pytania dotyczące harmonogramu.

Oprócz menedżera wiedzy AI, ClickUp Brain automatyzuje również aktualizacje, standupy, raportowanie postępów, korektę, tworzenie transkrypcji z wideo itp.

Cena: ClickUp Brain można dodać do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie.

2. Zendesk: Najlepszy do obsługi klienta

Via Zendesk Zendesk to platforma obsługi klienta, która integruje komunikację poprzez e-mail, czat, media społecznościowe i samoobsługę. Narzędzie AI przechwytuje informacje ze wszystkich tych źródeł, aby wyświetlać kontekstowe odpowiedzi.

Może identyfikować tematy, które wymagają więcej informacji, przeglądając zapytania, bilety i skargi klientów. Funkcje generatywne AI wspierają tworzenie danych powstania zawartości, budując pierwsze wersje robocze, które eksperci mogą przeglądać i edytować.

Na poziomie interfejsu, chatbot Zendesk jest łatwy do wdrożenia i pozwala również na zdefiniowanie jego persony, zamieniając go w świetnego cyfrowego towarzysza dla teamów obsługi klienta.

Cena Funkcje AI są zintegrowane z subskrypcją Zendesk, która zaczyna się od 55 USD za agenta miesięcznie.

3. Slite: Najlepszy dla zdalnych Teams

Via Slite Slite to baza wiedzy AI zaprojektowana w celu ułatwienia udostępniania informacji między zdalnymi zespołami. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala firmom tworzyć firmowe wiki, prowadzić notatki ze spotkań, projektować cykle pracy, dokumentować procesy itp.

Funkcje AI usprawniają pisanie dzięki podsumowaniom i sprawdzaniu gramatyki. Wsparcie dla tłumaczeń na różne języki. Pozwala importować dokumenty z Notion, Dokumentów Google lub innych formatów. Integruje się również ze Slack, Trello, Figma i innymi narzędziami do udostępniania informacji.

Cena Plany zaczynają się od 8 USD za członka miesięcznie.

4. Tettra: Najlepszy do wewnętrznego zarządzania wiedzą

Via Tettra Tettra to wewnętrzna baza wiedzy w celu usprawnienia danych organizacyjnych i lepszego wsparcia pracowników. Jego integracja ze Slackiem umożliwia użytkownikom znajdowanie odpowiedzi bezpośrednio z narzędzia, z którym czują się najbardziej komfortowo.

Podobnie jak większość narzędzi, można importować zawartość z Dokumentów Google, Notion, plików notatnika itp. Możesz podkreślać nieaktualne informacje, identyfikować luki w wiedzy i aktualizować bazę wiedzy przez cały czas.

Cena Tettra zaczyna się od 4 USD za użytkownika miesięcznie za podstawowy plan.

5. Notion: Do współpracy opartej na wiedzy

Via Notion Notion łączy wiedzę ChatGPT z informacjami organizacyjnymi, aby stworzyć całościowy interfejs dla użytkowników. Zintegrowany asystent AI pomaga uzyskać odpowiedzi, tworzyć zawartość, lepiej pisać, podsumowywać dokumenty i nie tylko.

Może również podsumowywać raporty z postępów, tworzyć elementy działań i identyfikować spostrzeżenia w celu podejmowania ważnych decyzji.

Cena Możesz dodać AI do swojego obszaru roboczego Notion od 8 USD za członka miesięcznie.

Każde oprogramowanie bazy wiedzy AI oferuje różne funkcje i służy różnym celom. Wybór odpowiedniego z nich i budowanie na jego podstawie wpływa na efektywność pracy z wiedzą. Oto kompleksowe podejście do tworzenia własnej bazy wiedzy AI.

Jak zbudować bazę wiedzy AI

Tworzenie bazy wiedzy AI to coś więcej niż wybór oprogramowania i wgrywanie plików. Pełne wykorzystanie AI wymaga ustrukturyzowanego podejścia. Poniższe ramy stanowią dobry punkt wyjścia do ustawienia jednej z nich za pomocą narzędzie do zarządzania wiedzą, takie jak ClickUp .

1. Określenie celów i zakresu

Bazę wiedzy można ustawić dla dowolnej liczby celów, takich jak samoobsługa dla klientów, wsparcie agentów dla zespołów, doświadczenie pracowników dla programistów, wiedza ogólna dla autorów itp. Każdy z tych celów wymaga innego wkładu, oprogramowania i szkolenia. Dlatego przed ustawieniem bazy wiedzy należy zdefiniować jej cel.

Cel

Nakreśl prosty cel dla swojej bazy wiedzy AI. Jasno zdefiniuj swoje cele. Niech będą rozsądne i mierzalne.

Zakres

Chociaż bazy wiedzy AI są potężne, nie są panaceum na wszystkie problemy. Aby były skuteczne, należy ustawić granice ich zastosowania. Należy wiedzieć, co jest w zakresie, a co poza nim.

Użytkownicy

Określ, kto będzie korzystał z bazy wiedzy i jakiego rodzaju informacji będzie potrzebował. Użyj tego, aby podejmować decyzje w całym cyklu życia.

2. Wybór odpowiedniego oprogramowania i modeli AI

Gdy znasz już swoje cele, wybierz odpowiednie oprogramowanie dla swoich potrzeb. Oto kilka pytań, które należy zadać dostawcy oprogramowania.

**Co obejmuje AI? Dobre oprogramowanie bazy wiedzy musi integrować uczenie maszynowe i NLP, aby skutecznie odpowiadać na pytania użytkowników

**Jakie funkcje oferuje? Oprócz odpowiadania na pytania, czy może uruchamiać sprawdzanie pisowni, wprowadzać poprawki gramatyczne, podsumowywać raportowanie, wypełniać formularze itp

**Jak wygląda interfejs? Czy chatbot jest przyjazny dla użytkownika? Czy potrafi dostosować się do tonu i stylu organizacji?

Z czym się integruje? Baza wiedzy, która integruje i wykorzystuje informacje z różnych narzędzi obszaru roboczego może być niezwykłym bonusem

Baza wiedzy, która integruje i wykorzystuje informacje z różnych narzędzi obszaru roboczego może być niezwykłym bonusem Czy jest skalowalny? W miarę rozwoju organizacji i informacji, czy narzędzie AI może skalować się razem z Tobą?

wszystkie informacje związane z projektem skonsolidowane w jednym miejscu dzięki ClickUp_

Na przykład, jeśli zdefiniowałeś swój cel jako poprawę efektywności zarządzania projektami, zakres jako praktykę inżynieryjną Twojej organizacji, a użytkowników jako kierowników projektów, programistów i scrum masterów, ClickUp Brain jest do tego świetnym narzędziem.

Jednak najważniejszym pytaniem, jakie należy zadać na temat AI, jest to, czy zapewni ono przejrzystość i możliwość audytu. Większość narzędzi AI nie podaje swoich źródeł, w przeciwieństwie do ClickUp AI Brain.

As raportowanie w Tech Crunch na początku tego roku: "Fajne jest jednak to, że ClickUp zbudował system w taki sposób, że nie tylko cytuje wszystkie swoje źródła, ale także proaktywnie pyta użytkownika, czy powinien utworzyć dla niego odpowiednie dokumenty na podstawie wyników zapytania"

3. Gromadzenie i porządkowanie danych

Dobre zarządzanie wiedzą zależy niemal całkowicie od danych, które są do niego dostarczane. Tak więc, przed wdrożeniem bazy wiedzy, przygotuj swoje dane.

Dokładne dane

Zbierz często zadawane pytania, dokumentację produktu, e-maile z instrukcjami itp. Przyjrzyj się wszystkim używanym narzędziom i danym, które mogą zawierać.

Na przykład, jeśli tworzysz bazę wiedzy dla zespołów wsparcia klienta, możesz chcieć wykorzystać dane z interakcji z klientami w CRM, e-mailach, czatach na żywo itp.

dziesiątki integracji ClickUp sprawiają, że gromadzenie i porządkowanie danych jest dziecinnie proste

Twórz dane

Niektóre informacje mogą być dostępne tylko w umysłach ludzi. Zazwyczaj pracownicy wyższego szczebla znają procesy i najlepsze praktyki, które mogą nie być udokumentowane. W takich przypadkach należy je spisać.

Język powinien być prosty i przystępny dla docelowych użytkowników

Uprość żargon, którego użytkownicy mogą nie znać

Uwzględnij pomoce wizualne, takie jak tabele, diagramy, obrazy itp.

Bonus: Jak stworzyć wiki

dokumenty ClickUp do tworzenia skutecznych artykułów w bazie wiedzy_

ClickUp Docs to czysty, przyjazny dla użytkownika, oparty na współpracy sposób tworzenia danych do bazy wiedzy. Osadzaj zakładki, tabele, obrazy i inne elementy, aby zaangażować swój dokument. Udostępnianie go interesariuszom w celu uzyskania komentarzy i aktualizacji. Konwertuj elementy dokumentu na zadania i bądź na bieżąco z postępami w czasie rzeczywistym.

Organizuj dane

Umieszczaj informacje we właściwych folderach i nadawaj im odpowiednie etykiety. Centralizuj zasoby wiedzy w Docs Hub. Zweryfikuj dowolny dokument ClickUp i przekształć go w oficjalną bazę wiedzy swojej firmy. Jeśli brzmi to jak dużo pracy, ClickUp oferuje szereg możliwości szablonów bazy wiedzy do wyboru.

Szablon bazy wiedzy ClickUp

Szablon bazy wiedzy ClickUp może ułatwić ten proces. Ten w pełni konfigurowalny, przyjazny dla początkujących szablon pomaga tworzyć i organizować wiedzę według kategorii, działów, procesów i nie tylko.

Aby przyspieszyć organizację danych, wybierz narzędzie AI, które może to za Ciebie zautomatyzować. ClickUp Brain bez wysiłku optymalizuje bazę wiedzy poprzez automatyczne kategoryzowanie, tworzenie etykiet i organizowanie informacji.

4. Wdrożenie AI i jej przetestowanie

Prześlij wszystkie zebrane dane na platformę AI w celu przeszkolenia. Platformy takie jak ClickUp Brain są wstępnie przeszkolone z możliwością pobierania danych i natychmiastowego generowania odpowiedzi. Aby przyspieszyć wdrożenie, wybierz takie narzędzie.

Następnie, po ustawieniu bazy wiedzy AI, przetestuj ją. Zadawaj pytania, których oczekujesz od użytkowników. Stwórz niewielką grupę beta testerów z populacji użytkowników, aby mogli ją wypróbować. Skorzystaj z tej okazji, aby zidentyfikować ewentualne błędy, luki informacyjne lub nieścisłości.

Chociaż istnieje kilka fantastycznych produktów do wdrażania bazy wiedzy AI, nie jesteś całkowicie wolny od wyzwań. Oto kilka przeszkód, które możesz napotkać i jak je pokonać.

Wyzwania i możliwości we wdrażaniu baz wiedzy AI

Wdrożenie bazy wiedzy AI jest prostsze, bardziej dostępne i bardziej opłacalne niż kiedykolwiek wcześniej. Nie oznacza to jednak, że jest łatwe. Niektóre z powszechnie napotykanych wyzwań są następujące.

Brak danych

Większość organizacji nie dokumentuje aktywnie wiedzy na temat swoich procesów i projektów. Mniej z nich ma systemy, z których korzystały wystarczająco długo, aby przechwycić wystarczającą ilość danych o codziennych czynnościach. Bez danych bazy wiedzy oparte na AI cierpią.

Zainwestuj czas w gromadzenie, tworzenie i organizowanie danych w celu skuteczniejszego wdrażania baz wiedzy opartych na sztucznej inteligencji.

Nieaktualna zawartość

Wiedza organizacyjna wymaga regularnych aktualizacji, bez których AI będzie udostępniać użytkownikom nieaktualną wiedzę.

Ustaw regularne harmonogramy aktualizacji danych. Opatrz każdy dokument etykietą z czasem aktualizacji, abyś mógł go przejrzeć w razie potrzeby. Możesz również zautomatyzować ten proces, ustawiając przypomnienia o aktualizacjach. Można na przykład powiedzieć, że wszystkie dokumenty związane ze zgodnością muszą być aktualizowane co roku.

Nieodpowiednie narzędzie

Nie każde narzędzie jest przeznaczone do zrobienia wszystkiego. Oprogramowanie zaprojektowane z myślą o samoobsłudze klienta może nie być świetne do wewnętrznego zaangażowania pracowników.

Nie spiesz się z oceną różnych narzędzi. Wybierz takie, które dokładnie odpowiada Twoim potrzebom. Jeśli nie odpowiada ci ono po wyjęciu z pudełka, zapytaj sprzedawcę, czy może dostosować narzędzie do twoich potrzeb.

Ponowne odkrywanie koła

Baza wiedzy AI działa świetnie, jeśli stanowi dodatek do istniejących systemów. Jeśli masz już bazę wiedzy, nie wyrzucaj jej i nie zaczynaj od zera. Bazuj na niej.

Użyj hierarchii informacji, aby ustrukturyzować zawartość bazy wiedzy AI. Zaktualizuj dokumenty i prześlij je do nowego narzędzia.

To, co widzimy dziś na rynku, to dopiero początek możliwości, jakie otwierają bazy wiedzy AI. Przyszłość rysuje się w jasnych barwach.

Przyszłość baz wiedzy AI

Bazy wiedzy AI stają się coraz bardziej popularne i będą ewoluować, aby mieć bardziej znaczący wpływ w najbliższej przyszłości.

Pełna podróż AI

Niezależnie od tego, czy jest to klient, który chce kupić produkt, czy pracownik wdrażany do nowej organizacji, przyszłość baz wiedzy AI polega na kompleksowej obsłudze procesu.

AI przeprowadzi użytkownika przez całą podróż i zapewni mu wsparcie na każdym kroku, ustawiając go na drodze do powodzenia.

Koniec z pracą nad pracą

Obecnie firmy wykonują wiele "pracy o pracy". Przykładowo, kierownicy projektów spędzają czas na pisaniu notatek ze spotkań, monitorowaniu kto, co i kiedy zrobił itp. Przyszłość AI to zminimalizuje.

Automatyzacja generowania wiedzy

W przyszłości bazy wiedzy AI będą w stanie zrozumieć procesy i stworzyć dla nich dokumentację.

Na przykład, jeśli agent rozwiąże konkretną skargę klienta w określony sposób, bez wpisu w bazie wiedzy na ten temat, AI przyszłości utworzy go i oznaczy do zatwierdzenia.

Płynniejsze przejście od wiedzy do działania

Następny poziom Przypadki użycia AI w zarządzaniu wiedzą mogłaby szybko przejść od informacji do działania. Na przykład, jeśli ktoś zapyta o politykę pożyczkową firmy, AI będzie w stanie przeprowadzić go przez aplikację, niezbędną dokumentację, oś czasu itp.

Jak dotąd technologia AI rozpoczęła silną podróż od danych powstania, automatyzacji i przetwarzania informacji. Następną sceną może być wszystko, od asystentów aktywowanych głosem po narzędzia do automatycznego kodowania. W przyszłości AI będzie tym, co z niej zrobimy.

Kapitalizuj swoją wiedzę dzięki ClickUp Brain

Wpływ pracy opartej na wiedzy na świat rośnie z każdym dniem. Automatyzacja i wiedza zyskują na wartości i szybko zastępują pracę manualną. W takim świecie dostęp, analizowanie i wykorzystywanie informacji jest najcenniejszą umiejętnością. Bazy wiedzy AI to ułatwiają.

Dobra AI oprogramowanie do udostępniania wiedzy upraszcza złożoność danych organizacyjnych, aby połączyć kropki i zaoferować użytkownikom pełniejszy obraz. Pozwala to na automatyzację pracy i uwalnia czas - oraz umysł - na kreatywne rozwiązywanie problemów.

Narzędzie wystarczająco potężne, aby osiągnąć to wszystko, musi być przemyślane. ClickUp Brain jest właśnie takim narzędziem. Zaprojektowany w oparciu o dane związane z projektem w ClickUp i wszystkie inne narzędzia, które zostały z nim zintegrowane, AI zyskuje kontekstowe zrozumienie obszaru roboczego i oferuje jasne, dokładne odpowiedzi.

Od "Jakie są moje dzisiejsze zadania?" do "Wyjaśnij mi proces QA", ClickUp Brain z łatwością poradzi sobie z każdym pytaniem. Co więcej? Pokaże ci źródło, budując zaufanie i przejrzystość w powiązaniu z AI.

Wypróbuj ClickUp Brain i przekonaj się, jak to działa. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .