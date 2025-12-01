13 najlepszych agentów AI zwiększających wydajność

Każdy kierownik projektu i lider zespołu zna to uczucie — lista zadań rośnie szybciej, niż zdążasz je odhaczać, i trudno jest nadążyć za tempem pracy.

A co, gdyby niektóre z Twoich zadań nie wymagały już tak dużej uwagi?

Właśnie tu z pomocą przychodzą agenci AI.

Agenci AI aktywnie zwiększają wydajność, dostosowują się do cyklu pracy i podejmują decyzje w czasie rzeczywistym, zmieniając sposób wykonywania zadań.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się 13 najlepszym agentom AI, które mogą pomóc Ci usprawnić działania, lepiej ustalać priorytety i znacznie zwiększyć Twoją wydajność.

Najlepsze agenty AI zwiększające wydajność w skrócie

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla *Ceny ClickUp – Zarządzanie projektami oparte na sztucznej inteligencji dzięki ClickUp Brain – Automatyzacja zadań za pomocą cykli pracy bez kodowania – Tworzenie zawartości za pomocą AI Writer for Work – Podsumowywanie aktualizacji i usprawnianie współpracy dzięki Chat Agents Zespoły zarządzające złożonymi projektami, dokumentami i współpracą w jednym miejscu Free Forever Plan; opcje dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Notion AI – Pobiera informacje z Notion, Slacka i Dysku Google – Wykorzystuje GPT-4 i Claude do udzielania odpowiedzi w kontekście – Automatycznie generuje listy zadań na podstawie zawartości nieustrukturyzowanej – Pomaga uporządkować dokumenty i notatki ze spotkań Tworzenie dokumentów i zarządzanie wiedzą dla zespołów pracujących asynchronicznie Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Reclaim AI – Planowanie zadań, nawyków i spotkań oparte na AI – Śledzenie czasu poświęconego na zadania i spotkania – Synchronizacja dostępności ze Slackiem, systemami CRM i kalendarzami – Priorytetowe traktowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dzięki inteligentnym blokom czasowym Inteligentna optymalizacja kalendarza i zarządzanie czasem poświęcanym na pracę Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika Motion AI – Automatycznie planuje i zmienia harmonogram zadań – Przewiduje opóźnienia w projektach i dostosowuje obciążenie pracą – Linki do spotkań oparte na AI chronią godziny wolne od spotkań – Automatyzacja cyklu pracy dzięki wbudowanym szablonom Planowanie zadań i projektów z inteligentnym harmonogramowaniem dla osób indywidualnych i zespołów Płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika Aplikacja Fellow – Automatycznie generuje podsumowania spotkań, elementy do wykonania i decyzje – Szablony do planowania przed spotkaniem – Synchronizuje notatki i transkrypcje z systemami CRM – Przechowuje wszystkie informacje ze spotkań w jednym miejscu Zespoły, które często organizują spotkania i potrzebują przejrzystych działań następczych oraz scentralizowanych notatek Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 11 USD miesięcznie za użytkownika Grammarly AI – Informacje zwrotne na temat tonu i jasności wypowiedzi w czasie rzeczywistym – Wykrywanie plagiatu w milionach źródeł – Głęboka integracja z aplikacjami i przeglądarkami – Sugestie AI dotyczące pisania wiadomości e-mail, dokumentów i nie tylko Tworzenie przejrzystej, wolnej od błędów zawartości na wszystkich platformach Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 30 USD miesięcznie za użytkownika SaneBox – Inteligentne filtry do sortowania wiadomości e-mail według priorytetu – Rezygnacja z subskrypcji za pomocą SaneBlackHole – Odkładanie wiadomości e-mail na później w celu zmniejszenia bałaganu – Codzienne podsumowanie aktualizacji o niskim priorytecie Radzenie sobie z nadmiarem wiadomości e-mail i zwiększanie wydajności Skrzynki odbiorczej Ceny płatnych planów zaczynają się od 3,49 USD miesięcznie Intuit Assist – Przekształca notatki i paragony w faktury – Personalizuje analizy finansowe dzięki podpowiedziom AI – Inteligentne przypomnienia o fakturach i śledzenie klientów – Połączenie z QuickBooks, TurboTax, Mailchimp Automatyzacja księgowości w małych firmach i wgląd w przepływy pieniężne Niestandardowe ceny Intercom AI – Obsługa klienta oparta na AI za pośrednictwem Fin Agent – Podsumowania rozmów w czasie rzeczywistym i sugestie odpowiedzi – Ujednolicona skrzynka odbiorcza na wszystkich platformach – Inteligentne Centrum pomocy z obsługą samoobsługową Zespoły, które potrzebują szybkiego wsparcia opartego na AI z możliwością interwencji człowieka w razie potrzeby Ceny płatnych planów zaczynają się od 39 USD miesięcznie za użytkownika Glean AI – Wyszukiwanie oparte na AI w całej firmie, obejmujące wszystkie połączone aplikacje – Inteligentny asystent podsumowujący dokumenty i generujący zawartość – Spersonalizowane odpowiedzi dostosowane do roli i aktywności – Tworzy przeszukiwalny graf wiedzy Szybkie odpowiedzi i wsparcie dotyczące zawartości dla zespołów zajmujących się wiedzą specjalistyczną Niestandardowe ceny AutoGPT – Wykonuje złożone zadania przy minimalnym nakładzie pracy – Wykorzystuje pamięć do podejmowania świadomych decyzji – Dzieli duże cele na podzadania obsługiwane przez AI – Tworzy podsumowania dokumentów za pomocą GPT-3.5 i GPT-4 Automatyzacja cykli pracy, wyszukiwania informacji i zadań wieloetapowych Niestandardowe ceny Superhuman – Sortowanie wiadomości e-mail za pomocą AI – Skróty klawiaturowe do natychmiastowych odpowiedzi – Kalendarz i informacje z mediów społecznościowych w wiadomościach e-mail – Przypomnienia o działaniach następczych i śledzenie zaangażowania Wydajność e-maila dzięki szybkiej klasyfikacji wiadomości i głębokiej personalizacji Ceny płatnych planów zaczynają się od 30 USD miesięcznie za użytkownika RescueTime AI – Śledzenie i raportowanie czasu spędzonego w poszczególnych narzędziach – Sesje skupienia blokujące czynniki rozpraszające uwagę – Codzienne analizy wzorców wydajności – Powiadomienia o celach pomagające w budowaniu lepszych nawyków Osoby pracujące samodzielnie i zespoły zajmujące się śledzeniem czasu w celu poprawy koncentracji Płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie za użytkownika

Czym są agenci AI?

Agenci AI to inteligentne programy, które wykonują złożone zadania, podejmują decyzje i dostosowują się na podstawie danych. Analizują otoczenie, przetwarzają informacje i podejmują działania, aby osiągnąć określone cele.

Wykorzystując uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego (NLP), agenci AI uczą się i doskonalą z biegiem czasu, stając się coraz bardziej dynamiczni i responsywni.

AI w miejscu pracy zwiększa wydajność poprzez automatyzację złożonych procesów biznesowych, minimalizację zmęczenia decyzyjnego oraz optymalizację alokacji zasobów. Poza realizacją zadań agenci nieustannie ewoluują i podejmują wyzwania związane ze sztuczną inteligencją, co czyni ich niezbędnymi dla zapewnienia wydajności w dynamicznych środowiskach.

Najlepsze agenty AI zwiększające wydajność

Przyjrzyjmy się najlepszym agentom AI zwiększającym wydajność, abyś mógł znaleźć idealnego dla swoich potrzeb zawodowych. 📊

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami opartego na AI, automatyzacji cyklu pracy i współpracy)

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, łącząca zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i komunikację zespołową — wszystko oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Zrób więcej dzięki agentom AI ClickUp

Zrób więcej dzięki agentom AI ClickUp

To, co naprawdę wyróżnia ClickUp, to agenci AI nowej generacji — zwani agentami Autopilot — wbudowani bezpośrednio w platformę. Ci agenci AI to nie tylko proste boty czy narzędzia do automatyzacji; to inteligentni cyfrowi członkowie zespołu, którzy potrafią zrozumieć Twoje cele, podejmować decyzje i podejmować działania w całym Twoim obszarze roboczym.

Agenci ClickUp Autopilot mogą znacznie zwiększyć wydajność poprzez:

Automatyzacja wieloetapowych cykli pracy: Na przykład, gdy tworzone jest zadanie związane z wdrożeniem nowego klienta, agent AI może automatycznie przydzielić członków zespołu, ustalić terminy, wysłać e-maile powitalne i zaktualizować statusy projektów — bez konieczności ręcznej interwencji

Działają jako proaktywni asystenci: Agenci monitorują Twoje obszary robocze w poszukiwaniu wyzwalaczy (takich jak przejście zadania do nowego etapu lub zbliżający się termin) i podejmują odpowiednie działania, takie jak eskalowanie pilnych problemów, wysyłanie przypomnień lub generowanie podsumowań

Dostosowanie do Twoich potrzeb: Możesz tworzyć niestandardowych agentów, korzystając z poleceń w języku naturalnym, dostosowując ich do unikalnych procesów Twojego zespołu — niezależnie od tego, czy chodzi o zatwierdzanie zawartości, planowanie sprintów czy cykliczne raportowanie

💡 Porada dla profesjonalistów: Agenci ClickUp AI mogą nawet nawiązywać połączenia z innymi narzędziami (takimi jak Slack, Kalendarz Google czy Salesforce), aby zapewnić synchronizację całego cyklu pracy.

ClickUp automatyzacja: usprawnij powtarzalne zadania

ClickUp Automatyzacja przejmuje rutynowe obowiązki, zajmując się powtarzalnymi zadaniami, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne. Od przydzielania zadań i aktualizowania statusów po wysyłanie przypomnień i synchronizację danych — wszystko działa płynnie w tle.

AI Builder sprawia, że konfiguracja automatyzacji cyklu pracy jest dziecinnie prosta. Zamiast ręcznie konfigurować reguły automatyzacji, wystarczy opisać swoje potrzeby prostym językiem — na przykład: „Automatycznie przypisz recenzenta, gdy zadanie przejdzie do etapu »W recenzji«” — a ClickUp Brain natychmiast skonfiguruje tę regułę za Ciebie.

Wnioski, podsumowania i osobista pomoc oparte na AI

Twórz atrakcyjną zawartość za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain przenosi zarządzanie pracą oparte na AI na wyższy poziom, automatyzując zadania, podsumowując aktualizacje projektów i dostarczając wgląd w dane w czasie rzeczywistym w całej organizacji. Zintegrowany bezpośrednio z oprogramowaniem do zarządzania projektami ClickUp, stanowi dodatkową parę rąk i mózg, pomagając podejmować mądrzejsze decyzje.

⭐ Zwiększ swoją wydajność dzięki AI jeszcze bardziej dzięki Brain MAX Użytkownikom, którzy potrzebują jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji AI, ClickUp oferuje Brain MAX — samodzielną aplikację komputerową opartą na możliwościach ClickUp Brain. Podczas gdy ClickUp Brain jest zintegrowany z platformą ClickUp, Brain MAX zapewnia oparte na sztucznej inteligencji narzędzia do wyszukiwania, zarządzania zadaniami i automatyzacji w całym środowisku komputerowym. Dzięki Brain MAX możesz: Wyszukuj treści w ClickUp, połączonych aplikacjach do pracy (takich jak Google Drive, Figma i GitHub) oraz w Internecie — wszystko z jednego miejsca

Użyj funkcji „Talk to Text” , aby dyktować notatki, zadania lub aktualizacje bez użycia rąk, w dowolnym miejscu na komputerze

Twórz i aktualizuj zadania lub dokumenty bezpośrednio z pulpitu, bez przełączania się między zakładkami lub przeglądarkami

Podsumowuj działania w ramach projektu, generuj ogólne aktualizacje i identyfikuj zablokowane zadania dzięki wbudowanym narzędziom AI

Brain MAX zapewnia również elastyczność wyboru spośród najlepszych modeli AI — w tym ChatGPT, Claude i Gemini — do czatu i wyszukiwania informacji, dzięki czemu możesz wykorzystać mocne strony każdego modelu do różnych rodzajów zapytań Brain MAX to idealne rozwiązanie dla zespołów i osób indywidualnych, które poszukują dedykowanego hubu wydajności opartego na AI, który centralizuje pracę, wiedzę i automatyzację.

Agenci ClickUp AI to inteligentni asystenci wbudowani w platformę ClickUp. Agenci ci automatyzują wieloetapowe cykle pracy, podejmują decyzje i wykonują działania w całym ClickUp — wykraczając daleko poza zwykłą automatyzację zadań. Możesz tworzyć niestandardowych agentów, używając instrukcji w języku naturalnym, aby dopasować ich do swoich unikalnych procesów.

Jako oprogramowanie do analizy predykcyjnej, Brain wykorzystuje dane historyczne i oferuje prognozy pozwalające przewidywać harmonogramy projektów oraz potencjalne wyzwania. Na przykład AI analizuje czas trwania poprzednich projektów oraz wykorzystanie zasobów, aby przewidzieć potencjalne opóźnienia w bieżących projektach, umożliwiając menedżerom bardziej efektywne przydzielanie zasobów.

Ponadto wykorzystanie AI jako osobistego asystenta pomaga nadążać za zadaniami, przeprowadzić automatyzację rutynowych aktualizacji i usprawnić proces podejmowania decyzji.

A jeśli wolisz interakcję bez użycia rąk? ClickUp Brain Max przenosi agentów AI na Twój pulpit dzięki komendom głosowym typu „push-to-talk”, dzięki czemu możesz przydzielać zadania lub otrzymywać aktualizacje bez dotykania klawiatury.

Notatnik spotkań oparty na AI i elastyczność modelu

ClickUp Brain oferuje również funkcję AI Notetaker, która może dołączać do rozmów, transkrybować spotkania, generować podsumowania i wyodrębniać zadania do wykonania — połączone bezpośrednio z zadaniami i projektami w ClickUp.

Użytkownicy ClickUp Brain mogą wybierać spośród wiodących modeli AI — w tym OpenAI, Claude i Gemini — bezpośrednio w swoim obszarze roboczym ClickUp, co zapewnia elastyczność i kontrolę nad korzystaniem z AI.

Aby zapewnić szybkie odpowiedzi, oferuje gotowe szablony lub przekształca krótkie notatki w dopracowane wiadomości, pomagając zespołom zachować wydajność bez przeciążenia czatem.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zapewnij ciągłość realizacji projektów, nawet gdy jesteś nieobecny: agenci AI (agenci Autopilot) mogą zautomatyzować złożone, wieloetapowe cykle pracy i polegać na proaktywnych cyfrowych współpracownikach, którzy zajmują się zadaniami w tle

Współpraca w czasie rzeczywistym: Płynnie pracuj nad zadaniami, dokumentami i projektami dzięki Płynnie pracuj nad zadaniami, dokumentami i projektami dzięki ClickUp Docs , natychmiast udostępniając pomysły, osie czasu i aktualizacje

Podsumuj aktualizacje dotyczące pracy: Szybko generuj podsumowania oparte na AI, podkreślając kluczowe zmiany w priorytetach, terminach oraz spostrzeżeniach dotyczących współpracy

Dostosuj pulpity nawigacyjne niestandardowe: Wizualizuj postępy w projektach i monitoruj kluczowe wskaźniki za pomocą Wizualizuj postępy w projektach i monitoruj kluczowe wskaźniki za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

Wyznaczaj i śledź cele: Zdefiniuj jasne, mierzalne Zdefiniuj jasne, mierzalne cele w ClickUp , przekaż je zespołowi i zautomatyzuj śledzenie postępów

Łatwe połączenie: Połącz ClickUp z popularnymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google, Salesforce, GitHub i Microsoft Teams, aby uprościć cykl pracy

Szybkie wyszukiwanie: Skorzystaj z Skorzystaj z funkcji ClickUp Connected Search , aby błyskawicznie znaleźć zadania, dokumenty, czaty i pliki bez konieczności przełączania się między aplikacjami

Automatycznie rejestruj wszystkie spostrzeżenia z spotkań: ClickUp AI Notetaker pomaga transkrybować spotkania, podsumowywać dyskusje i wyodrębniać elementy do wykonania — połączone bezpośrednio z Twoimi projektami

Limity ClickUp

W aplikacji mobilnej ClickUp może brakować niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne.

Posiada bogaty zestaw funkcji, co wymaga pewnego nakładu czasu na naukę obsługi przez użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 040 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Notion AI (najlepsze rozwiązanie do usprawniania tworzenia dokumentów i współpracy zespołowej)

Notion AI zmienia sposób, w jaki zespoły zarządzają projektami, analizują informacje i podejmują decyzje.

Jego zdolność do pozyskiwania informacji z różnych źródeł, wyciągania wniosków z dokumentów i automatyzacji cyklu pracy sprawia, że jest czymś więcej niż tylko asystentem do pisania. To agent AI, który pomaga zespołom zachować porządek, ograniczyć pracę ręczną i szybciej podejmować decyzje oparte na danych.

Notion AI integruje się z Twoim obszarem roboczym, co oznacza, że rozumie kontekst, korzysta z bazy wiedzy AI i pomaga w organizacji pracy.

Najlepsze funkcje Notion AI

Wyszukuj w Notion, Slacku, Google Drive i innych źródłach, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi

Automatycznie wydobywaj istotne wnioski z wiedzy organizacyjnej

Wykorzystaj GPT-4 i Claude, aby być dostawcą trafnych odpowiedzi na każde zapytanie

Automatycznie generuj listy zadań na podstawie notatek ze spotkań, e-maili i rozmów sprzedażowych

Limity Notion AI

Funkcje Notion AI nie są obecnie dostępne w aplikacjach mobilnych, co ogranicza dostępność dla użytkowników korzystających z urządzeń przenośnych

Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z poruszaniem się po funkcjach agenta

Ceny Notion AI

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion AI

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że? Wielozadaniowość obniża wzrost wydajności. Badania pokazują, że przełączanie się między zadaniami może zmniejszyć wydajność nawet o 40%, ponieważ mózg za każdym razem musi się ponownie skupiać.

3. Reclaim AI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji zarządzania zadaniami i optymalizacji harmonogramów)

Reclaim AI to inteligentny asystent do planowania, zaprojektowany, aby pomagać zespołom i osobom indywidualnym w optymalizacji kalendarzy bez konieczności ręcznej interwencji.

Ochrona czasu na skupienie, zapobieganie wypaleniu dzięki inteligentnym narzędziom do zarządzania równowagą między pracą a życiem prywatnym, a nawet synchronizacja z narzędziami takimi jak Slack i Asana, aby zapewnić nieprzerwany cykl pracy. Niezależnie od tego, czy chcesz zautomatyzować spotkania, chronić dni wolne od spotkań, czy śledzić, jak Twój zespół wykorzystuje czas, Reclaim AI to adaptacyjny menedżer czasu, który nieustannie optymalizuje Twój harmonogram.

Najlepsze funkcje Reclaim AI

Automatycznie planuj nawyki oparte na AI dzięki elastycznym przedziałom czasowym, rankingowi priorytetów i inteligentnemu przeplanowywaniu

Śledź czas poświęcony na spotkania, zadania i nawyki dzięki osobistemu śledzeniu czasu pracy i analizie danych dotyczących pracowników

Zsynchronizuj harmonogram z Slackiem, narzędziami CRM i webhookami, aby aktualizować dostępność, przeprowadzić automatyzację cykli pracy i usprawnić współpracę

Limity Reclaim AI

Konfiguracja Reclaim AI może być czasochłonna i dla zwykłych użytkowników może wydawać się zbyt skomplikowana

Funkcja planowania spotkań nie oferuje opcji niestandardowych, takich jak dodawanie pytań dla zaproszonych osób, co sprawia, że nie nadaje się ona do pełnego zastąpienia dotychczasowego rozwiązania.

Ceny Reclaim AI

Lite: Free

Pakiet podstawowy: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Reclaim AI

G2: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że? Muzyka może zwiększyć wydajność — ale tylko ta odpowiednia. Muzyka instrumentalna, zwłaszcza klasyczna lub ambientowa, pomaga poprawić koncentrację, podczas gdy utwory z tekstem mogą rozpraszać uwagę podczas zadań wymagających głębokiego skupienia.

📮 ClickUp Insight: Około 60% pracowników odpowiada na wiadomości błyskawiczne w ciągu 10 minut, ale każda przerwa może wymagać nawet 23 minut na ponowne skupienie się, co sprawia, że szybkie odpowiedzi odbywają się kosztem utraty wydajności. Właśnie w tym pomaga ClickUp. Automatyzacje zajmują się rutynowymi aktualizacjami, przypisane komentarze porządkują zadania do wykonania, a ClickUp Brain podsumowuje kluczowe dyskusje — dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco, bez niekończących się rozpraszaczy. Mniej przełączania się między zadaniami, więcej zrobionych rzeczy!

4. Motion AI (najlepsze rozwiązanie do planowania zadań i projektów z wykorzystaniem analiz opartych na AI)

Motion to oparta na AI platforma do zarządzania zadaniami i projektami, która automatycznie planuje zadania, optymalizuje cykl pracy w zespole i zapewnia realizację projektów zgodnie z harmonogramem. Nadaje priorytety zadaniom na podstawie terminów, zależności i obciążenia pracą, zapewniając spójność działań zespołu bez konieczności ciągłego sprawdzania postępów.

W odróżnieniu od tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami opartych na sztucznej inteligencji, Motion aktywnie zarządza Twoim czasem. Przewiduje terminy zakończenia projektów, zapobiega konfliktom w harmonogramie i automatycznie dostosowuje priorytety w przypadku zmian w planach.

Najlepsze funkcje Motion AI

Przewiduj i zapobiegaj przekroczeniom terminów, analizując dostępność zespołu i obciążenie pracą w czasie rzeczywistym oraz identyfikując zagrożenia, zanim przerodzą się one w problemy

Zautomatyzuj realizację cyklu pracy za pomocą szablonów do tworzenia zadań, przydzielania ich, planowania i śledzenia postępów na poszczególnych etapach

Dostosowuj plany projektów w miarę zakończenia zadań, automatycznie zmieniając osie czasu i przydzielając obowiązki bez konieczności ręcznej interwencji

Usprawnij planowanie dzięki opartym na AI linkom do spotkań, które nadają priorytet spotkaniom o wysokiej wartości, jednocześnie chroniąc czas na skupienie i egzekwując godziny bez spotkań

Limity Motion AI

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania sporadycznych błędów w aplikacji

Motion AI nie oferuje takiego wsparcia dla integracji z aplikacjami innych firm, jak niektóre inne narzędzia AI

Nie oferuje funkcji cotygodniowej oceny ani śledzenia czasu w różnych kategoriach zadań

Narzędzie oferuje obecnie wsparcie tylko dla kalendarzy Gmaila i Outlooka, co może stanowić ograniczenie dla użytkowników korzystających z innych usług kalendarzowych, takich jak iCloud

Ceny Motion AI

Indywidualny: 34 USD miesięcznie za użytkownika

Standard biznesowy: 20 USD miesięcznie na użytkownika

Business Pro: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Motion AI

G2: 4,1/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 60 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Krótszy tydzień pracy może zwiększyć wydajność. Kraje, które eksperymentowały z czterodniowym tygodniem pracy, odkryły, że pracownicy byli równie wydajni — a czasem nawet bardziej — ciesząc się jednocześnie lepszą równowagą między życiem zawodowym a prywatnym.

5. Aplikacja Fellow. (Najlepsza do usprawniania cyklu pracy przy spotkaniach i poprawy współpracy w zespole)

Fellow to asystent spotkań oparty na AI, który zwiększa wydajność przed, w trakcie i po każdym spotkaniu. Automatyzuje sporządzanie notatek, śledzi elementy do wykonania i centralizuje wnioski ze spotkań, zapewniając, że każda dyskusja prowadzi do znaczących rezultatów.

Ten rodzaj agenta AI aktywnie organizuje i optymalizuje spotkania. Integruje się bezpośrednio z kalendarzami, systemami CRM i narzędziami do współpracy, aby usprawnić planowanie, generować automatyczne podsumowania i zapewnić terminowe działania następcze.

Najlepsze funkcje aplikacji Fellow

Generuj oparte na AI wnioski ze spotkań, prosząc Fellow Copilot o podsumowania, elementy do wykonania lub decyzje z poprzednich spotkań

Wprowadź najlepsze praktyki dotyczące spotkań dzięki wbudowanym kalkulatorom kosztów, szablonom agendy i szablonom zwiększającym wydajność oraz briefingom przed spotkaniem, aby zoptymalizować dyskusje

Synchronizuj i centralizuj dane dotyczące spotkań, przechowując wszystkie nagrania, transkrypcje i notatki w jednym miejscu z kontrolą prywatności umożliwiającą zarządzanie dostępem

Automatycznie aktualizuj rekordy CRM poprzez synchronizację treści spotkań z odpowiednimi polami

Limity aplikacji Fellow

Czynności nie są zautomatyzowane, co wymaga od użytkowników ręcznego śledzenia i aktualizowania zadań

Zgłaszano sporadyczne problemy z synchronizacją, które mogą prowadzić do niespójności między urządzeniami

Ceny aplikacji Fellow.

Free

Solo: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 11 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 23 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 25 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje aplikacji Fellow.

G2: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 30 recenzji)

🤝 Przyjazne przypomnienie: Najbardziej produktywny czas dnia jest indywidualny dla każdego. Niektórzy najlepiej pracują rano, podczas gdy inni osiągają pełną wydajność po południu lub wieczorem. Określenie godzin szczytowej wydajności pomaga skuteczniej planować zadania.

6. Grammarly AI (najlepsze rozwiązanie do poprawiania przejrzystości, tonu i stylu pisania na wszystkich platformach)

Grammarly poprawia przejrzystość, spójność i zaangażowanie we wszystkich formach komunikacji. Udoskonala strukturę zdań, optymalizuje ton i przepisuje całe akapity, aby zapewnić lepszą czytelność. Wnioski oparte na AI pomagają profesjonalistom, studentom i zespołom tworzyć dopracowane, pozbawione błędów treści, które są zgodne z zamierzonym przekazem.

Dzięki strategicznemu coachingowi opartemu na AI oraz automatyzacji cyklu pracy Grammarly działa jak spersonalizowany redaktor, zapewniając, że każdy tekst jest jasny i skuteczny.

Najlepsze funkcje AI Grammarly

Dostosuj ton i styl dzięki niestandardowym informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym, które dostosowują poziom formalności, pewności siebie i czytelności w oparciu o odbiorców i intencje

Sprawdzaj teksty pod kątem plagiatu w miliardach źródeł, aby zapewnić oryginalność oraz zachować rzetelność zawodową i akademicką

Płynna integracja z ponad 500 000 aplikacji i platform, w tym Gmail, Dokumenty Google, Slack, Microsoft Word i Notion

Wykrywaj i poprawiaj błędy gramatyczne dzięki zaawansowanemu narzędziu do sprawdzania gramatyki, interpunkcji i pisowni

Limity AI Grammarly

Czasami może przeoczyć błędy lub podawać nieprawidłowe sugestie, zwłaszcza w przypadku złożonych struktur zdaniowych lub zawartości specjalistycznej.

Grammarly oferuje użytkownikom ograniczone możliwości dostosowywania niestandardowych informacji zwrotnych, które są wyświetlane

Ceny Grammarly AI

Free

Pro: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Grammarly AI

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7100 recenzji)

7. SaneBox AI (najlepsze rozwiązanie do porządkowania skrzynki e-mailowej i zwiększania wydajności dzięki sortowaniu opartemu na AI)

SaneBox filtruje Twoje wiadomości e-mail na podstawie Twoich wcześniejszych zachowań. Aplikacja analizuje, które wiadomości otwierasz, na które odpowiadasz lub które usuwasz, aby sortować przyszłe wiadomości do różnych folderów.

Automatycznie klasyfikuje wiadomości do folderów, takich jak SaneLater dla mniej pilnych e-maili, SaneNews dla biuletynów oraz SaneBlackHole dla nadawców, od których nie chcesz już nigdy więcej otrzymywać wiadomości. Agent usprawnia działania następcze, zapobiega przeciążeniu Skrzynki odbiorczej, a nawet generuje Daily Digest, dzięki czemu możesz przejrzeć mniej istotne e-maile jednym spojrzeniem.

Najlepsze funkcje SaneBox AI

Automatycznie sortuj wiadomości e-mail do inteligentnych folderów, aby ograniczyć czynniki rozpraszające uwagę i skupić się na Skrzynce odbiorczej

Natychmiast zrezygnuj z subskrypcji niechcianych wiadomości e-mail, przeciągając je do SaneBlackHole

Odłóż na później niepilne wiadomości e-mail dzięki funkcji przypomnień, abyś mógł skupić się na pilnych priorytetach

Limity SaneBox

Chociaż AI SaneBox zostało zaprojektowane do skutecznego filtrowania i porządkowania wiadomości e-mail, może czasami błędnie klasyfikować wiadomości, co prowadzi do nieprawidłowego sortowania ważnych e-maili

Niektórzy użytkownicy uważają, że koszty subskrypcji SaneBox są dość wysokie

Niektóre funkcje są ograniczone podczas korzystania z agenta z kontami Microsoft 365 za pośrednictwem Microsoft Graph

Ceny SaneBox

Snack: 3,49 USD/miesiąc

Lunch: 5,99 USD/miesiąc

Dinner: 16,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SaneBox

G2: 4,9/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (70 recenzji)

8. Intuit Assist (najlepsze rozwiązanie do zadań finansowych i spersonalizowanych analiz)

Intuit Assist to generatywny asystent finansowy oparty na AI, który upraszcza księgowość, fakturowanie i podejmowanie decyzji dla małych firm i osób prywatnych. Automatyzuje rutynowe zadania finansowe, zapewnia spersonalizowane analizy i usprawnia zarządzanie przepływami pieniężnymi dzięki integracji z QuickBooks, TurboTax, Credit Karma i Mailchimp.

Wychodząc poza automatyzację, Intuit Assist przekształca rozproszone dane finansowe w przydatne informacje. Przetwarza dane nieustrukturyzowane — takie jak odręczne notatki, korespondencję e-mailową i paragony — zamieniając je w faktury, wpisy dotyczące wydatków lub prognozy finansowe.

Najlepsze funkcje Intuit Assist

Generuj faktury i wpisy dotyczące wydatków na podstawie zdjęć i wiadomości e-mail, przekształcając odręczne notatki, paragony i rachunki dostawców w uporządkowane dokumenty finansowe

Zautomatyzuj przypomnienia o fakturach dzięki dostosowaniu tonu wiadomości, które dostosowują treść wiadomości do historii płatności klienta i informacji o jego powiązaniach

Analizuj dane finansowe za pomocą interaktywnych zapytań opartych na AI, aby odkrywać trendy, rentowność klientów i wzorce przepływów pieniężnych

Limity Intuit Assist

Użytkownicy korzystający z aplikacji innych firm lub zewnętrznych narzędzi finansowych mogą napotkać ograniczenia w zakresie wsparcia lub interoperacyjności

Chociaż Intuit Assist wykorzystuje AI do dostarczania spersonalizowanych rekomendacji, użytkownicy powinni mieć świadomość, że wiąże się to z przetwarzaniem wrażliwych danych finansowych

Ceny Intuit Assist

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Intuit Assist

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

💡 Porada eksperta: Stwórz rytuał kończący dzień pracy. Zakończenie dnia rutynowymi czynnościami — takimi jak przeglądanie zadań lub porządkowanie — pomaga płynnie przejść do czasu wolnego.

9. Intercom AI (najlepsze rozwiązanie do usprawniania obsługi klienta i automatyzacji cykli pracy serwisowej)

Intercom łączy chatboty oparte na AI z zespołami wsparcia, aby odpowiadać na pytania klientów. AI zajmuje się typowymi problemami, takimi jak resetowanie haseł czy aktualizacje dotyczące wysyłki, podczas gdy Twój zespół wkracza do akcji w przypadku trudniejszych spraw. System zapamiętuje poprzednie rozmowy, więc jeśli klient powróci z problemem, wyświetli się cała historia jego kontaktów.

Chcesz przyspieszyć pracę? AI sugeruje odpowiedzi na podstawie podobnych zgłoszeń z przeszłości, dzięki czemu agenci nie muszą wielokrotnie wpisywać tych samych odpowiedzi. Ponadto pulpit pokazuje, które pytania pojawiają się najczęściej, pomagając zidentyfikować obszary, w których krótka sekcja FAQ lub drobna zmiana w produkcie mogłaby zaoszczędzić czas wszystkim.

Najlepsze funkcje Intercom AI

Wdroż agenta Fin AI, aby zapewnić natychmiastową obsługę klienta, szkoląc go na podstawie artykułów z bazy wiedzy, plików PDF i URL, tak aby udzielał trafnych, przypominających ludzkie odpowiedzi.

Zwiększ wydajność agentów dzięki Fin AI Copilot, generując fachowe odpowiedzi, sugerując repliki i podsumowując rozmowy w czasie rzeczywistym

Zapewnij wsparcie wielokanałowe w wielu językach, łącząc wiadomości z poczty e-mail, czatu na żywo i platform społecznościowych w jednej Skrzynce odbiorczej

Skorzystaj z samoobsługi dzięki Centrum pomocy opartemu na AI, które zapewnia natychmiastowe odpowiedzi i zmniejsza liczbę przychodzących zgłoszeń

Limity Intercom AI

Sztuczna inteligencja jest dość sztywna, jeśli chodzi o niestandardowe dostosowywanie. Firmy poszukujące wysoce spersonalizowanych cykli pracy lub odpowiedzi mogą uznać, że brakuje jej elastyczności w konkretnych zastosowaniach AI

Jego koszt może być zbyt wysoki dla mniejszych firm lub start-upów

Ceny Intercom AI

Essential: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowany: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Expert: 139 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Intercom AI

G2: 4,4/5 (ponad 3300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że? Aż 87% pracowników twierdzi, że byłoby bardziej wydajnych, gdyby mogli sami decydować, ile dni pracują z domu. Na pytanie, dlaczego preferują pracę zdalną, jako główny powód podawali uniknięcie dojazdów do pracy, a na drugim miejscu znalazła się zwiększona wydajność.

10. Glean AI (Najlepsze rozwiązanie dla wydajności w miejscu pracy dzięki wyszukiwaniu opartemu na AI i automatyzacji zadań)

Glean zwiększa wydajność w miejscu pracy dzięki płynnej integracji z aplikacjami takimi jak Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce i Slack. Umożliwia on skuteczne wyszukiwanie, tworzenie i wykorzystywanie AI do automatyzacji zadań. Pomaga w tworzeniu szkiców wiadomości e-mail, sporządzaniu podsumowań spotkań oraz analizowaniu danych.

W swej istocie Glean funkcjonuje jako hub wiedzy, który gromadzi informacje firmowe z wielu platform, zapewniając wyniki wyszukiwania w czasie rzeczywistym oraz spersonalizowane rekomendacje. Dostosowuje się do indywidualnych ról, ucząc się na podstawie danych historycznych, aby z czasem zwiększać dokładność i trafność wyników.

Najlepsze funkcje Glean AI

Przeprowadzaj wyszukiwania w miejscu pracy we wszystkich danych firmowych, aplikacjach i bazach wiedzy, zapewniając pracownikom dokładne odpowiedzi na ich zapytania w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj asystenta AI do tworzenia szkiców wiadomości e-mail, generowania zawartości, streszczania dokumentów oraz automatyzacji złożonych cykli pracy dzięki konfigurowalnym podpowiedziom

Wykorzystaj graf wiedzy, aby stworzyć przeszukiwalne repozytorium zawierające informacje o pracownikach, zawartości i działaniach Twojej organizacji

Limity Glean AI

Skonfigurowanie wyszukiwania wymaga stworzenia kompleksowego indeksu danych Twojej firmy, co może być czasochłonne i kosztowne

Wyszukiwarka AI firmy Glean jest wciąż w początkowej fazie rozwoju i może mieć trudności z przetwarzaniem specyficznej terminologii branżowej

Ceny Glean AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Glean AI

G2: 4,8/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

🤝 Przyjazne przypomnienie: Czasami nicnierobienie jest produktywne. Chwile spokoju — marzenia na jawie, medytacja lub po prostu patrzenie przez okno — mogą zainspirować nowe pomysły i przełomowe rozwiązania problemów.

11. AutoGPT (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji złożonych cykli pracy i generowania zawartości przy minimalnym nakładzie pracy)

AutoGPT działa jak cyfrowy asystent, który dzieli duże zadania na mniejsze, łatwiejsze do opanowania części. Wystarczy podać mu cel, np. „zbadaj konkurencję”, a on nakreśli kolejne kroki, zbierając informacje z określonych źródeł. Narzędzie łączy się z GPT-4, aby zrozumieć zadania i ustalić, co należy zrobić dalej.

Programistom pomaga on w pisaniu i poprawianiu kodu, sugerując rozwiązania lub wykrywając potencjalne błędy. Wystarczy powiedzieć mu, co próbujesz stworzyć, a on nakreśli kroki kodowania lub pomoże rozwiązać problemy. Ponieważ działa w chmurze, możesz skonfigurować go raz i pozwolić mu zająć się powtarzalnymi zadaniami, podczas gdy Ty skupisz się na innej pracy.

Najlepsze funkcje AutoGPT

Wykonuj zadania autonomicznie, definiując cele i pozwalając AutoGPT podzielić je na podzadania, które są realizowane bez ciągłego udziału użytkownika

Zarządzaj pamięcią krótkotrwałą i długotrwałą, aby zachować kontekst zadań i z czasem usprawnić proces podejmowania decyzji

Generuj teksty przypominające ludzkie dzięki GPT-4, co pozwala na uzyskanie trafnych i spójnych odpowiedzi w różnych zadaniach, od tworzenia zawartości po obsługę klienta

Przechowuj i podsumowuj pliki dzięki możliwościom GPT-3.5, organizując i skracając dokumenty w celu uzyskania cennych wniosków

Limity AutoGPT

Każda akcja w AutoGPT wymaga wywołania modelu GPT-4, co prowadzi do znacznych kosztów, zwłaszcza w przypadku zadań wieloetapowych

Nie potrafi przekształcić serii czynności w funkcje wielokrotnego użytku, co wymaga odtwarzania procesów dla każdego nowego zadania

Ceny AutoGPT

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AutoGPT

G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zapisz szablony poleceń AI, aby przyspieszyć wykonywanie zadań i zachować spójność w całym zespole.

12. Superhuman (Najlepsze rozwiązanie do zwiększania wydajności pracy z e-mailem dzięki opartemu na AI sortowaniu wiadomości i zarządzaniu zadaniami)

Superhuman przyspiesza obsługę e-maila dzięki skrótom klawiaturowym i szybkim działaniom. Podziel Skrzynkę odbiorczą na sekcje, takie jak „wymaga odpowiedzi” lub „może poczekać”, i błyskawicznie przeglądaj wiadomości, używając wyłącznie klawiatury. Aplikacja przypomina o e-mailach, które miałeś sprawdzić, i pozwala tymczasowo ukryć wiadomości, które nie są pilne.

Chcesz umówić się na spotkanie? Wystarczy kilka naciśnięć klawiszy, a kalendarz pojawi się bezpośrednio w Skrzynce odbiorczej. Aplikacja wyświetla również informacje o osobie, do której wysyłasz e-mail — jej rolę, firmę i profile w mediach społecznościowych — dzięki czemu nie musisz otwierać nowych zakładek, aby sprawdzić dane tej osoby.

Najlepsze funkcje Superhuman

Przyspiesz klasyfikację wiadomości e-mail dzięki automatycznemu sortowaniu opartemu na AI, które kategoryzuje wiadomości, umożliwiając łatwe i szybkie udzielanie odpowiedzi

Skorzystaj z funkcji Instant Reply, aby tworzyć szybkie odpowiedzi, oszczędzając czas na rutynowych wiadomościach e-mail bez utraty jakości

Wysyłaj e-maile później dzięki funkcji Send Later, aby wybrać idealny moment na ich wysłanie

Śledź zaangażowanie w wiadomości e-mail, sprawdzając, kiedy i na jakim urządzeniu została otwarta Twoja wiadomość, dzięki danym w czasie rzeczywistym na temat zachowań odbiorców

Ograniczenia nadludzkie

Superhuman nie oferuje natywnej aplikacji dla systemu Windows, co ogranicza jej dostępność

Integruje się głównie z Gmailem i Outlookiem, nie oferując natywnych form wsparcia dla innych usług e-mailowych.

Ceny Superhuman

Pakiet startowy: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 40 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje w serwisie Superhuman

G2: 4,7/5 (800 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

13. RescueTime AI (najlepsze narzędzie do śledzenia nawyków cyfrowych i optymalizacji wykorzystania czasu)

RescueTime monitoruje, jak spędzasz czas przy komputerze, i przedstawia Ci prawdziwy obraz sytuacji. Zauważyłeś, że spędziłeś trzy godziny na YouTube, podczas gdy myślałeś, że to tylko krótka przerwa? Aplikacja pokazuje Ci te wzorce bez osądzania. Przypisuj różne strony internetowe i aplikacje jako pomocne lub rozpraszające uwagę, a następnie sprawdź na pulpicie, na co faktycznie poświęcasz swój czas.

Możesz również włączyć sesję skupienia, aby zablokować te kuszące strony, które odciągają Cię od pracy. Aplikacja prowadzi śledzenie tych okresów skupienia, dzięki czemu możesz zidentyfikować swoje najbardziej wydajne godziny.

Najlepsze funkcje RescueTime AI

Blokuj rozpraszające uwagę strony internetowe podczas sesji skupienia dzięki funkcji Focus Sessions, która dodatkowo prowadzi śledzenie Twojej nieprzerwanej wydajności

Zidentyfikuj wzorce i trendy w swojej wydajności, porównując wyniki z różnych dni i tygodni

Generuj szczegółowe raporty dotyczące codziennych działań, trendów w zakresie wydajności oraz wykorzystania czasu, które pomogą Ci zrozumieć swoje nawyki zawodowe

Ustal spersonalizowane cele dotyczące wydajności i otrzymuj powiadomienia, gdy je osiągniesz lub przekroczysz, co pozwoli Ci zachować motywację i pozostać na właściwej drodze

Limity AI RescueTime

Możesz uznać opcje niestandardowego dostosowywania za niewystarczające

Narzędzie wymaga ciągłego śledzenia, co może nie być odpowiednie, jeśli wolisz śledzić dane ręcznie lub masz obawy dotyczące prywatności

Ceny RescueTime AI

Solo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje RescueTime AI

G2: 4,2/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 140 recenzji)

💡 Porada eksperta: Naucz się mówić „nie”. Oszczędzanie czasu pozwala skupić się na pracy o wysokiej wartości, zamiast być przeciążonym obowiązkami.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze agentów AI zwiększających wydajność?

Agenci AI stali się niezbędni do usprawniania cyklu pracy i zwiększania wydajności, ale przy tak wielu opcjach trudno jest określić, który z nich naprawdę przyniesie wymierne korzyści.

Aby mieć pewność, że w pełni wykorzystujesz możliwości agenta, zwróć uwagę na następujące kwestie:

Automatyzacja zadań: Wybierz AI, która może zająć się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak planowanie, gromadzenie danych, zarządzanie e-mailami i generowanie zawartości, abyś mógł skupić się na pracy o większej wartości

Inteligentna integracja: Upewnij się, że Twój agent AI może płynnie łączyć się z narzędziami takimi jak Google Drive, Slack i Salesforce, zapewniając spójny cykl pracy

Wgląd w dane w czasie rzeczywistym: Znajdź rozwiązanie, które zapewnia natychmiastowe podsumowania i analizę danych, pomagając w ustalaniu priorytetów zadań i szybkim podejmowaniu świadomych decyzji

Personalizacja: Poszukaj agenta, który dostosowuje się do Twoich konkretnych potrzeb, ucząc się na podstawie Twoich preferencji i z czasem coraz lepiej Ci pomagając

Funkcje współpracy: Wybierz agenta, który zapewnia wsparcie dla pracy zespołowej, pomagając w tworzeniu zawartości, przygotowywaniu aktualizacji i zarządzaniu zadaniami

Skalowalność i elastyczność: Wybierz agenta, który rozwija się wraz z Twoimi potrzebami, niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem, czy zarządzasz projektami na dużą skalę

Zarządzanie projektami oparte na AI dzięki ClickUp

Każdy z omówionych przez nas agentów AI służy konkretnemu celowi, od automatyzacji zadań po komunikację. Pomagają one usprawnić cykl pracy, usprawnić proces podejmowania decyzji oraz poprawić współpracę w zespole, dzięki czemu codzienne zadania stają się bardziej wydajne.

Jednak ClickUp wyróżnia się jako kompleksowe rozwiązanie, które łączy Wszystko w jednym.

Dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji i rozbudowanym automatyzacjom ClickUp możesz płynnie zintegrować zarządzanie projektami, delegowanie zadań i komunikację w jednej platformie.

