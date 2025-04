10 najlepszych alternatyw Superhuman do zarządzania e-mailami w 2025 roku

Jeśli czytasz ten artykuł, prawdopodobnie należysz do jednej z dwóch grup: Toniesz w e-mailach lub korzystasz z Superhuman, eleganckiej aplikacji do obsługi poczty e-mail.

Jeśli jest to ta pierwsza grupa, to czeka na ciebie nie lada gratka: 10 najnowocześniejszych narzędzi e-mail zaprojektowanych w celu zmniejszenia obciążenia związanego z czytaniem i odpowiadaniem na wiadomości e-mail.

A jeśli należysz do drugiej grupy i uważasz, że Superhuman nie spełnił oczekiwań, czytaj dalej.

Istnieje kilka alternatyw do zbadania.

Potrzebujesz inteligentnego zarządzanie pocztą e-mail narzędzie do utrzymywania zawartości e-maili i skrzynek odbiorczych w porządku. Ten przewodnik zawiera szczegółowe informacje na temat alternatywnych rozwiązań Superhuman na rok 2024, z doskonałymi funkcjami dostosowanymi do Twoich potrzeb, budżetu i cyklu pracy.

Czego należy szukać w alternatywach Superhuman?

Wybierz klienta poczty e-mail, który poprawi wydajność, a oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Szybkość i wydajność: Szukaj błyskawicznego interfejsu z intuicyjnymi skrótami klawiaturowymi do tworzenia, wysyłania i organizowania e-maili

Szukaj błyskawicznego interfejsu z intuicyjnymi skrótami klawiaturowymi do tworzenia, wysyłania i organizowania e-maili Funkcje organizacyjne: Wybierz alternatywę, która utrzyma twoją skrzynkę odbiorczą wolną od bałaganu dzięki solidnym funkcjom etykiety, etykietowania i wyszukiwania

Wybierz alternatywę, która utrzyma twoją skrzynkę odbiorczą wolną od bałaganu dzięki solidnym funkcjom etykiety, etykietowania i wyszukiwania Współpraca: Szukaj funkcji takich jak przekazywanie e-maili, udostępnianie skrzynek odbiorczych i komentowanie, które są nieocenione dla dużych lub małych teamów

Szukaj funkcji takich jak przekazywanie e-maili, udostępnianie skrzynek odbiorczych i komentowanie, które są nieocenione dla dużych lub małych teamów Integracje: Upewnij się, że system ma połączenie z twoimi ulubionymi aplikacjami narzędziami zwiększającymi wydajność , takimi jak platformy do zarządzania projektami lub kalendarze

10 najlepszych alternatyw Superhuman do wykorzystania w 2024 roku

Spotkajmy się z mistrzami, którzy mogą rywalizować z walecznością Superhuman, z których każdy oferuje unikalną mieszankę funkcji i funkcji:

1. Canary Mail

przez Kanaryjska poczta Canary Mail zapewnia solidne funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie i ochrona przed podszywaniem się, przyjazny dla użytkownika interfejs oraz pomocne funkcje AI do zarządzania przeglądarką e-mail.

Zapewnia silną równowagę między bezpieczeństwem i funkcjami w porównaniu do Superhuman, który priorytetowo traktuje szybkość i wydajność.

Najlepsze funkcje Canary Mail

Automatyzacja żmudnych zadań, takich jak planowanie e-maili, śledzenie i wysyłanie spersonalizowanych pozdrowień za pomocą AI

Blokowanie rozpraszających elementów poprzez nadawanie priorytetów ważnym e-mailom i wyciszanie reszty

Łączenie wszystkich kont e-mail w jeden, uporządkowany widok

Limity Canary Mail

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne błędy z asystentem AI

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej intuicyjny

Cennik Canary Mail

Free

Pro : 49 USD/użytkownika rocznie

: 49 USD/użytkownika rocznie Enterprise: $100/użytkownik rocznie

Canary Mail oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (40+ recenzji)

4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

2. BlueMail

przez Bluemail BlueMail oferuje potencjalnie bardziej przystępną alternatywę dla cen premium Superhuman. Jego ustawienie funkcji jest przeznaczone dla szerszego zakresu użytkowników, zwłaszcza tych, którzy mogą nie potrzebować laserowego skupienia się na szybkości, jaką oferuje Superhuman e-mail.

Wykorzystuje ChatGPT do usprawnienia wydajność poczty e-mail i cykl pracy. Inteligentnie wypycha również przychodzące wiadomości e-mail, dzięki czemu docierają one natychmiast, oszczędzając cenny czas.

BlueMail najlepsze funkcje

Dostęp do kalendarza i planowanie wydarzeń z poziomu BlueMail

Łączenie e-maili ze wszystkich kont i wyświetlanie ich w ujednoliconych folderach dla szybkiego widoku

Dynamiczne i inteligentne zarządzanie skrzynką odbiorczą według nadawców i grup

Tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i bezpieczne przenoszenie kont i ustawień między wszystkimi urządzeniami

Limity BlueMail

W niektórych operacjach (takich jak wyszukiwanie), Bluemail ma tendencję do używania dużej ilości procesora i pamięci RAM

Wraz z rosnącą liczbą e-maili i kont, staje się opóźniony i powolny oraz ma problemy z synchronizacją

Ceny BlueMail

Standard: Free

Free Bluemail Plus : 5 USD/użytkownik miesięcznie

: 5 USD/użytkownik miesięcznie Business Pro: $10/użytkownika miesięcznie

BlueMail oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 50 recenzji)

4.3/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

3. Airmail

przez Poczta lotnicza Airmail dostarcza szerszy zakres funkcji niż Superhuman. Został zaprojektowany specjalnie dla urządzeń Apple i działa dobrze z systemami iOS, macOS i watchOS.

Przemawia do użytkowników, którzy potrzebują czegoś więcej niż szybkość i cenią sobie funkcje wykraczające poza podstawowe zarządzanie pocztą e-mail, których brakuje w Superhuman.

Inteligentna skrzynka odbiorcza automatycznie sortuje wiadomości e-mail, odfiltrowując wiadomości promocyjne i bałagan. Dzięki temu najważniejsze wiadomości znajdują się na pierwszym planie, pomagając ci być na bieżąco z tym, co naprawdę wymaga twojej uwagi.

najlepsze funkcje #### Airmail

Funkcja ujednoliconej skrzynki odbiorczej pozwala wyświetlać wszystkie wiadomości e-mail jednocześnie we wszystkich skrzynkach odbiorczych

Zaplanuj wiadomości e-mail tak, aby trafiały do skrzynki odbiorczej odbiorcy we właściwym czasie

Przypisywanie kolorów w celu szybkiej identyfikacji kont e-mail i niestandardowy widok listy wiadomości

Udostępnianie dokumentów, a nawet tekstów z innych aplikacji na urządzeniu do Airmail w celu łatwego tworzenia e-maili

Limity Airmail

Brak integracji z kalendarzem

Czasami wątki są pomieszane, a próba usunięcia jednej wiadomości powoduje usunięcie całego wątku

Cennik usługi Airmail

Wersja podstawowa : Free

: Free Pro: $$$a 2,99/użytkownika miesięcznie (w tym 3-dniowa bezpłatna wersja próbna)

Airmail oceny i recenzje

G2: 3.6/5 (ponad 20 recenzji)

3.6/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (za mało recenzji)

4. Skrzynka pocztowa

przez Skrzynka pocztowa Postbox może pochwalić się szerszą kompatybilnością z różnymi usługami e-mail, podczas gdy Superhuman ma limity.

Postbox wspiera również gesty dla osób korzystających z macOS z gładzikiem lub innym urządzeniem obsługującym gesty multitouch.

Najlepsze funkcje Postbox

Zapisywanie wiadomości poprzez wpisanie nazwy folderu docelowego na pasku szybkiego dostępu

Przenoszenie wiadomości ze Skrzynki odbiorczej do dedykowanego folderu Archiwum poprzez kliknięcie przycisku Archiwum na pasku narzędzi

Tworzenie filtrów dla każdego konta lub globalnie dla wszystkich kont i uruchamianie ich automatycznie, ręcznie lub okresowo

Limity Postbox

UI/UX wymaga poprawy

Zbyt wiele folderów i etykiet może prowadzić do wielu systemów Junk Mail, które nie wydają się działać poprawnie w domyślnej konfiguracji

Cennik Postbox

30-dniowa wersja próbna: Free

Free Dożywotnia licencja Postbox: $49

Oceny i recenzje Postbox

G2: 3.5/5 (ponad 30 recenzji)

3.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Za mało ocen

5\ Klient eM

przez klient eM eM Client oferuje szerszy zakres funkcji w porównaniu do prostszych klientów e-mail. Oprócz samego e-maila, jest dostawcą kompleksowego kalendarza i pakietu do zarządzania zadaniami.

Wspiera również potężne narzędzia organizacyjne, takie jak reguły po stronie serwera i wyszukiwanie, funkcje niedostępne w Superhuman.

Najlepsze funkcje klienta eM

Lokalizacja określonych e-maili dzięki zaawansowanym filtrom wyszukiwania, które obejmują załączniki, informacje kontaktowe i zawartość załączników

Dostosowanie interfejsu do własnych upodobań dzięki różnorodnym motywom, układom i opcjom powiadomień

Integracja popularnych usług czatu, takich jak WhatsApp i Telegram, w celu scentralizowanej komunikacji

Limity klienta eM

Nieco bardziej stroma krzywa uczenia się, szczególnie dla użytkowników nietechnicznych

Niektórzy użytkownicy raportowali sporadyczne spowolnienia wydajności, szczególnie na starszych komputerach

Cennik klienta eM

**Free

Pro : 31,17 USD/urządzenie (płatność jednorazowa)

: 31,17 USD/urządzenie (płatność jednorazowa) Business Pro: 148,12 USD/urządzenie (płatność jednorazowa)

eM Oceny i recenzje klientów

G2: 4.0/5 (ponad 50 recenzji)

4.0/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

6. Iskra

przez Iskra Spark oferuje całkowicie darmową alternatywę dla płatnej subskrypcji Superhuman. Chociaż może brakować niektórych zaawansowanych funkcji Superhuman, może być doskonałą opcją dla użytkowników dbających o budżet.

Najlepsze funkcje Spark

Archiwizuj, odkładaj lub usuwaj e-maile za pomocą prostego gestu machnięcia, oszczędzając czas i usprawniając pracę zarządzanie wiadomościami e-mail Współpracuj ze współpracownikami nad wersjami roboczymi e-maili i twórz szablony wielokrotnego użytku dla często używanych wiadomości, oszczędzając czas i zapewniając spójność

Zaplanuj wysyłanie e-maili w określonym czasie, zapewniając, że wiadomości dotrą w optymalnym momencie lub gdy jesteś poza biurem

Limity Spark

Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne błędy lub problemy z wydajnością, szczególnie po aktualizacjach

Spark może mieć mniejszą elastyczność niestandardową w porównaniu do innych klientów e-mail

Ceny Spark

Free

Premium Individual : 4,99 USD/użytkownika miesięcznie

: 4,99 USD/użytkownika miesięcznie Premium Teams: 6,99 USD/użytkownika miesięcznie

Spark oceny i recenzje

G2: 3.7/5 (za mało recenzji)

3.7/5 (za mało recenzji) Capterra: 4.8/5 (15+ recenzji)

7. Mailspring

przez Mailspring Mailspring to darmowy, lekki klient e-mail z wersjami dla wszystkich głównych platform, podczas gdy Superhuman oferuje szerszy zakres zaawansowanych funkcji i wyjątkowe wsparcie w cenie premium.

Wyróżniającą się funkcją Mailspring jest możliwość tłumaczenia e-maili z języka angielskiego na różne języki z poziomu wersji roboczej.

Najlepsze funkcje Mailspring

Tłumaczenie wiadomości napisanych w języku angielskim na hiszpański, rosyjski, chiński, francuski i niemiecki - bezpośrednio w wersji roboczej

Śledzenie połączeń i aktywności w celu otrzymywania powiadomień, gdy tylko kontakty przeczytają wiadomości

Tworzenie biblioteki e-maili z możliwością dostosowania za pomocą szablonów szybkich odpowiedzi

Limity Mailspring

Czasami niektóre e-maile są automatycznie przenoszone do innych folderów

Powtarzające się problemy z synchronizacją

Cennik Mailspring

Free

Mailspring Pro: 8 USD miesięcznie

Mailspring oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (18+ recenzji)

3.8/5 (18+ recenzji) Capterra: 5/5 (za mało recenzji)

8. Mailbird

przez Mailbird Podobnie jak Spark, Mailbird to darmowa aplikacja do zarządzania pocztą e-mail z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Może to być dobry wybór dla użytkowników, którzy przedkładają przystępną cenę i przyjemne doświadczenie użytkownika nad podejście Superhuman skoncentrowane na szybkości.

Najlepsze funkcje Mailbird

Personalizacja tła za pomocą wybranych obrazów

Wykorzystanie ChatGPT do generowania naturalnie brzmiących, ludzkich e-maili w kilka sekund

Znajdź dowolny załącznik w skrzynce odbiorczej za pomocą potężnej funkcji wyszukiwania

Wysyłanie e-maili w języku ojczystym poprzez wybór z rosnącej listy obsługiwanych języków

Limity Mailbird

Usterki związane z dodawaniem obrazów do wiadomości e-mail

Brak wydajnych funkcji automatyzacji

Cennik Mailbird

Free

Standardowy roczny : 2,28 USD/użytkownika miesięcznie

: 2,28 USD/użytkownika miesięcznie Premium rocznie: 4,03 USD/użytkownika miesięcznie

Mailbird oceny i recenzje

G2: 3.7/5 (ponad 90 recenzji)

3.7/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

9. Front

przez Front Dostosowany do współpracy zespołowej, Front wyróżnia się takimi funkcjami, jak udostępnianie skrzynek odbiorczych i funkcje zespołowe.

Ten system operacyjny jest idealny dla użytkowników, którzy zarządzają komunikacją e-mail w środowisku zespołowym, podczas gdy Superhuman jest nastawiony bardziej na wydajność indywidualnego użytkownika.

Najlepsze funkcje Front

Zarządzanie udostępnianymi skrzynkami odbiorczymi dla wszystkich kanałów w jednym miejscu

Organizowanie, kierowanie i rozwiązywanie komunikacji na dużą skalę przy użyciu AI

Eskaluj nierozwiązane konwersacje do swojego zespołu, aby szybciej podejmować dalsze działania za pośrednictwem czatu lub e-maila

Front Limit

Znajdowanie starych wiadomości, archiwizowanie i importowanie kontaktów może być trudne dla niektórych użytkowników

Dla użytkowników, którzy wychodzą z programu takiego jak Outlook, istnieje pewna krzywa uczenia się i dostosowanie się do szerokiego szyku funkcji zajmuje trochę czasu

Ceny Front

Starter: 29 USD za licencję miesięcznie

29 USD za licencję miesięcznie Wzrost : 79 USD/miejsce na miesiąc

: 79 USD/miejsce na miesiąc Skala : $99/miejsce na miesiąc (dostępne tylko w planie rocznym)

: $99/miejsce na miesiąc (dostępne tylko w planie rocznym) Premier: $229/miejsce na miesiąc (dostępne tylko w planie rocznym)

Oceny i recenzje Front

G2: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

10. Mailman

przez Mailman Mailman oferuje zupełnie inne podejście w porównaniu do desktopowej aplikacji Superhuman. Może to być dobra opcja, jeśli wolisz rozwiązanie internetowe.

Działa jako zapora sieciowa poczty e-mail, która integruje się z preferowanymi aplikacjami e-mail. W ten sposób można blokować przedziały czasowe na dogłębną pracę i eliminować rozpraszające elementy ze skrzynki odbiorczej.

Najlepsze funkcje Mailman

Wstępnie ustawione godziny "Nie przeszkadzać" dla lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym i czasu skupienia bez e-maili

Ustawienie Mailman do zarządzania listą mailingową i dostarczanie ich w odstępach godzinowych, określoną liczbę razy dziennie

Blokowanie nieistotnych e-maili i wybór sposobu traktowania każdego nadawcy w przyszłości

Dodaj ważnych nadawców, domeny lub słowa kluczowe do listy VIP, aby omijały filtry, a Ty zawsze widziałeś to, czego potrzebujesz

Limity Mailmana

Mechanizm wyszukiwania może czasami nie działać poprawnie

Musisz ręcznie wprowadzać dane, aby uzyskać najlepsze wyniki

Cennik usługi Mailman

Darmowa 21-dniowa wersja próbna

Standard: 10 USD miesięcznie

Mailman oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (11+ recenzji)

4.6/5 (11+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Inne narzędzia do zarządzania pocztą e-mail

Nie zawsze potrzebujesz dedykowanego oprogramowanie do zarządzania pocztą e-mail aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie e-mailingu. Potężne narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, mogą również oferować solidne możliwości integracji poczty e-mail.

Takie kompleksowe rozwiązanie może również ułatwić śledzenie postępów prac za pośrednictwem aktualizacji e-mail i innych środków.

Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Wyobraź sobie odpowiadanie na wiadomości e-mail w kontekście projektu, przydzielanie zadań bezpośrednio z rozmów i śledzenie terminów z laserową ostrością.

To jest właśnie moc Zarządzanie projektami ClickUp Email !

Wysyłaj wiadomości i publikuj odpowiedzi z poziomu ClickUp Integracje ClickUp przekształca bałagan w e-mailach w supermoc współpracy. Zgrabnie integruje się z popularnymi usługami e-mail, takimi jak Gmail i Outlook, umożliwiając zarządzanie wiadomościami e-mail w intuicyjnym interfejsie. ClickUp Brain i jego funkcje AI mogą automatyzować zadania, takie jak planowanie e-maili, działania następcze, powiadomienia i inteligentne odpowiedzi, dodatkowo organizując cykl pracy.

Zarządzaj e-mailami i kalendarzem za pomocą ClickUp Brain

ClickUp oferuje darmowy plan do użytku osobistego. Dostarcza na przykład przyjazną dla budżetu opcję dla osób prywatnych, które zarządzają e-mailami obok swoich projektów za pomocą kilku kliknięć i jednego pakietu oprogramowania.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie elementów działań na podstawie e-maili od klientów, zgłoszeń, błędów i innych

Dodawanie załączników, łączenie e-maili z zadaniami i etykietowanie zespołu w celu uporządkowania komunikacji i podejmowania działań

Wysyłanie e-maili na podstawie niestandardowych pól, przesłanych formularzy lub zadań ClickUp

Integracja dowolnego konta e-mail z Gmail, Outlook, Office 365 lub IMAP

Limity ClickUp

Niektórzy nowi użytkownicy notują stromą krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $10/użytkownika miesięcznie

: $10/użytkownika miesięcznie Business : 19 USD/użytkownik miesięcznie

: 19 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

Wybór odpowiedniej platformy do zarządzania e-mailami

Wybór odpowiedniego klienta poczty e-mail dla biznesu może wydawać się przytłaczający, ale po dokładnym rozważeniu można znaleźć idealne rozwiązanie.

ClickUp wyróżnia się jako doskonałe rozwiązanie, pozwalające na utrzymanie całej komunikacji i współpracy w jednym scentralizowanym hubie. Wypróbuj ClickUp dzisiaj.