11 najlepszych systemów CRM do zarządzania wydarzeniami w 2026 r.

Organizacja wydarzenia to jeden z najlepszych sposobów na nawiązanie połączenia z nowymi potencjalnymi klientami i obecnymi klientami. Pomaga to Tobie (lub Twojemu klientowi, jeśli jesteś profesjonalnym organizatorem wydarzeń) zyskać wiarygodność i zaufanie, budować relacje z klientami i – prędzej czy później – zwiększyć sprzedaż. 💰

Jednak marketing wydarzeń wymaga sporo czasu i wysiłku. Trzeba zarządzać danymi, organizować logistykę oraz dbać o niezwykle ważną interakcję z klientami przed, w trakcie i po wydarzeniu.

W marketingu i planowaniu wydarzeń solidny system zarządzania relacjami z klientami (CRM) jest niezbędny, aby zapewnić uczestnikom jak najlepsze wrażenia i maksymalnie wykorzystać możliwości związane z wydarzeniem.

Dowiedzmy się, w jaki sposób oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami oferuje Ci wsparcie w procesie planowania. Zaproponujemy również kilka najlepszych obecnie dostępnych opcji oprogramowania do zarządzania wydarzeniami — ponieważ niezależnie od tego, czy organizujesz konferencję wirtualną, wydarzenie stacjonarne, czy też wydarzenie hybrydowe łączące elementy wirtualne i na żywo, automatyzacja marketingu jest Twoim dobrym przyjacielem. 🪄

Jak korzystać z CRM do zarządzania wydarzeniami

Podstawowy system CRM robi dokładnie to, co sugeruje jego nazwa. Platforma CRM zarządza relacjami z klientami, prowadząc śledzenie ich danych kontaktowych, wymagań oraz wszelkich interakcji, jakie z nimi miałeś. 🙋‍♀️

Platforma CRM dla organizatorów wydarzeń przenosi to na wyższy poziom. Oczywiście, pozwala ona na śledzenie informacji o klientach, ale ułatwia również wykonanie wielu innych zadań. Na przykład:

Skorzystaj z narzędzi do zarządzania wydarzeniami, takich jak szablony planowania wydarzeń , aby mieć pewność, że pomyślałeś o wszystkim – od rejestracji uczestników po komunikację po wydarzeniu

Zarządzaj dostawcami usług, aby dokładnie wiedzieć, kto jest za co odpowiedzialny

Korzystaj z wbudowanych narzędzi komunikacyjnych, aby prowadzić spersonalizowane kampanie e-mail marketingowe, budując zaangażowanie uczestników już na samym początku

Monitoruj rejestrację uczestników, aby organizator wydarzenia lub zespół marketingowy mógł w razie potrzeby dostosować kampanię

Oznacz VIP-ów, nowych lub lojalnych klientów oraz innych kluczowych uczestników, aby wiedzieć, jak z nimi postępować

Śledź, kiedy uczestnicy wydarzenia meldują się w dniu imprezy, korzystając z aplikacji mobilnej, która aktualizuje wszystkie informacje w czasie rzeczywistym

Kontynuuj działania po wydarzeniu bezpośrednio z poziomu oprogramowania CRM, aby wykorzystać swoje powodzenie

Zasadniczo najlepsze platformy do zarządzania wydarzeniami zapewniają Ci wsparcie w całym procesie zarządzania projektami wydarzenia.

Doskonała platforma do zarządzania wydarzeniami ułatwia planowanie obsługi klientów i wydarzeń, oszczędzając organizatorom czasu i wysiłku na wiele sposobów.

Na przykład:

Segmentuj klientów, aby uzyskać jasny obraz odbiorców i planować ukierunkowane kampanie e-mailowe lub w mediach społecznościowych

Scentralizuj dane dostawców, aby szybciej i łatwiej znaleźć najlepszych partnerów

Skorzystaj z gotowych formatów, takich jak szablony planów podróży szablony programów konferencji , aby stworzyć niestandardową kolejność wydarzeń

Śledź frekwencję w czasie rzeczywistym, aby uprościć zarządzanie wydarzeniem w dniu jego trwania

Usprawnij cykl pracy związany z organizacją wydarzeń, integrując je z innymi narzędziami w swoim środowisku technologicznym, takimi jak systemy do zarządzania zadaniami

Zbieraj statystyki po wydarzeniu, takie jak sprzedaż biletów w porównaniu z frekwencją, i wykorzystuj ankiety do zbierania opinii, które pomogą wprowadzić ulepszenia w przyszłości

Przechowuj wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, aby zapewnić zespołowi sprzedaży narzędzia do skutecznej obsługi po wydarzeniu

Najlepsze oprogramowanie CRM do zarządzania wydarzeniami w skrócie

Narzędzie Najlepsza funkcja Główny przypadek użycia Ceny* ClickUp Kompleksowy obszar roboczy z funkcjami CRM, AI, zadaniami i dokumentami Zespoły zarządzające dużymi lub złożonymi wydarzeniami w zakresie planowania, marketingu i działań następczych Free Forever; możliwość dostosowania dla Enterprise HubSpot CRM CRM + automatyzacja marketingu z kreatorem formularzy i szablonami wiadomości e-mail Zespoły marketingowe i sprzedażowe skupiają się na przekształcaniu uczestników w klientów Bezpłatny CRM; płatne plany od 9 USD/użytkownik/miesiąc Cvent Kompleksowa obsługa logistyczna wydarzeń wirtualnych i stacjonarnych Przedsiębiorstwa organizujące konferencje i wydarzenia firmowe na dużą skalę Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach Planning Pod Śledzenie klientów i dostawców za pomocą schematów obiektów i list kontrolnych zadań Organizatorzy wydarzeń zarządzający obiektami, dostawcami i klientami B2B Plany od 59 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) EventHub Zarządzanie sponsorami i wystawcami za pomocą narzędzi typu marketplace Organizatorzy targów, wystaw i wydarzeń stacjonarnych organizowanych przez dostawców Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach EventMobi CRM stawiający na zaangażowanie, z aplikacjami mobilnymi i elementami grywalizacji Organizatorzy wydarzeń wirtualnych i hybrydowych, dla których priorytetem jest interakcja z użytkownikami Niestandardowe ceny Monday Śledzenie projektów z naciskiem na wizualizację dzięki niestandardowym cyklom pracy Małe i średnie zespoły zarządzające wspólnie wydarzeniami wewnętrznymi lub dla klientów Free; płatne plany od 12 USD/użytkownik/miesiąc Glue Up CRM dla organizacji non-profit z narzędziami do zarządzania członkostwem, wydarzeniami i zaangażowaniem Stowarzyszenia i organizacje non-profit organizujące cykliczne wydarzenia skierowane do członków Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach Stova CRM klasy Enterprise z funkcjami logistycznymi, szablonami i integracjami Duże zespoły planujące globalne lub wielomiejskie wydarzenia korporacyjne Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach Zoho CRM CRM zorientowany na sprzedaż z automatyzacją i tagowaniem wydarzeń Użytkownicy Zoho zarządzający wydarzeniami sprzedażowymi lub kampaniami wewnętrznymi Free; płatne plany od 20 USD/użytkownik/miesiąc Bitrix24 CRM z profilami kontaktowymi 360°, kalendarzami i narzędziami marketingowymi Małe firmy dbające o budżet, potrzebujące CRM i funkcji śledzenia wydarzeń Free; płatne plany od 61 USD miesięcznie

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

11 najlepszych programów CRM do zarządzania wydarzeniami

Odpowiedni system CRM do obsługi wydarzeń nie tylko przechowuje kontakty — zwiększa zaangażowanie, usprawnia planowanie i pomaga lepiej wykorzystać każdą interakcję. Niezależnie od tego, czy organizujesz wydarzenia wirtualne, czy na żywo, ten przewodnik pomoże Ci wybrać platformę, która będzie pasować do Twoich celów i Twojego zespołu.

Twój cel jest prosty: oszczędzać czas, zmniejszyć wysiłek i zapewnić wszystkim uczestnikom wyjątkowe wrażenia z wydarzenia.

Mając to na uwadze, oto nasze 11 najlepszych rekomendacji. 🏆

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do obsługi całego wydarzenia z jednego inteligentnego obszaru roboczego)

ClickUp to nie tylko menedżer zadań — to w pełni konfigurowalna wszechstronna aplikacja do pracy, która dostosowuje się do Twoich potrzeb związanych z planowaniem wydarzeń. Dzięki wbudowanym funkcjom CRM, harmonogramom projektów, automatyzacji i narzędziom do współpracy ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla organizatorów wydarzeń, którzy chcą połączyć wiele narzędzi w jedną inteligentną platformę.

ClickUp pomaga zarządzać cyklami pracy wydarzeń, komunikacją z gośćmi, koordynacją dostawców i raportowaniem dla interesariuszy w jednym obszarze roboczym. Elastyczność ClickUp sprawia, że jest to najlepszy wybór dla wydarzeń o złożonej strukturze operacyjnej, od planowania targów i webinarów po realizację kilkudniowych konferencji.

ClickUp CRM + AI = inteligentniejsza realizacja wydarzeń

CRM ClickUp jest szczególnie przydatny dla małych firm lub niewielkich zespołów, które potrzebują solidnego, a jednocześnie niedrogiego rozwiązania. Zacznij od elastycznego szablonu CRM i dostosuj swój obszar roboczy, aby prowadzić śledzenie wszystkich danych — od etapów procesu sprzedaży i kontaktów z klientami po budżety dostawców, harmonogramy i wyniki.

Jednak tym, co sprawia, że ClickUp jest naprawdę wyjątkowy w zarządzaniu wydarzeniami, jest ClickUp Brain — zintegrowany asystent oparty na AI, który pomaga odciążyć Cię od rutynowych zadań i podejmować mądrzejsze decyzje na każdym etapie.

Przykład zastosowania ClickUp Brain w planowaniu wydarzeń

Oto, jak ClickUp Brain usprawnia planowanie wydarzeń:

Twórz oferty lub podsumowania w odpowiednim tonie i formacie — szybko

Podsumuj obszerne dokumenty dotyczące planowania i wątki dotyczące dostawców , uzyskując natychmiastowe, zwięzłe informacje

Twórz szkice wiadomości e-mail z podsumowaniem, programy wydarzeń lub biografie prelegentów , korzystając z prostych podpowiedzi

Zautomatyzuj powtarzające się zadania, takie jak ustawienie przypomnień, przydzielanie zadań lub wysyłanie aktualizacji

Możesz również skorzystać z ClickUp Brain Max, aby korzystać z funkcji zamiany mowy na tekst w czasie rzeczywistym podczas spotkań na żywo, oprowadzania po obiekcie lub sesji burzy mózgów — idealnego rozwiązania do przekształcania wypowiedzi w uporządkowane elementy do wykonania lub podsumowania.

💡 Porada eksperta: Korzystaj z funkcji ClickUp AI Notetaker podczas rozmów z dostawcami, wewnętrznych spotkań lub spotkań planistycznych na żywo, aby automatycznie rejestrować notatki, generować podsumowania i przekształcać spostrzeżenia w konkretne zadania. Nie musisz robić notatek w trakcie rozmowy — po prostu skup się, a resztą zajmie się sztuczna inteligencja.

Szablony wydarzeń, które pomogą Ci rozpocząć planowanie

Koniec z zaczynaniem od zera — szablony CRM do obsługi wydarzeń w ClickUp pomogą Ci rozpocząć pracę w ciągu kilku minut. Wybierz skrócony przewodnik szybkiego startu, aby wcześnie skoordynować działania interesariuszy, lub w pełni funkcjonalny obszar roboczy do obsługi wydarzeń, aby zarządzać realizacją od A do Z.

Pobierz darmowy szablon Planuj, realizuj i śledź każdy etap wydarzenia — od zadań dostawców po osie czasu — w jednym wydajnym obszarze roboczym

Solidny, kompleksowy system planowania wydarzeń w ramach ClickUp — idealny do zarządzania wydarzeniami wielotorowymi, dostawcami, terminami i zespołami realizacyjnymi.

⭐ Co możesz zrobić dzięki temu szablonowi:

Zorganizuj fazy przed, w trakcie i po wydarzeniu w jednym obszarze roboczym

Przydzielaj zadania, ustalaj terminy i wizualnie śledź zależności

Korzystaj z widoków takich jak Oś czasu, Wykres Gantt i Kalendarz, aby mieć pełną kontrolę nad harmonogramem

Monitoruj budżety, logistykę, komunikację z dostawcami i nie tylko – wszystko w jednym miejscu

Dostosuj je dzięki automatyzacji, formularzom, dokumentom i ClickUp Brain, aby przyspieszyć cykl pracy

Szablon briefu wydarzenia ClickUp pozwala zebrać kluczowe szczegóły wydarzenia w jednym miejscu — idealnie nadaje się do wewnętrznych spotkań inauguracyjnych, zatwierdzania przez klientów i wczesnego planowania. Określ cel wydarzenia, grupę docelową i przekaz, zsynchronizuj zespoły dzięki wspólnemu przeglądowi i dostosowuj strategię w miarę jak wydarzenie nabiera kształtu.

🧾 Zautomatyzuj więcej dzięki formularzom ClickUp

Formularze ClickUp to Twoja tajna broń do obsługi dużej liczby zgłoszeń związanych z wydarzeniami bez chaosu:

Uprość rejestrację na wydarzenia dzięki szablonowi formularza rejestracyjnego ClickUp

Oto, co możesz bez wysiłku zrobić dzięki ClickUp Forms:

Rejestracja uczestników i zbieranie potwierdzeń udziału

Oferty dostawców i porównania

Formularze zgody oraz warunki uczestnictwa

Ankiety po wydarzeniu i zbieranie opinii

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z automatyzacji ClickUp, aby natychmiastowo oznaczać, przypisywać i śledzić odpowiedzi dostawców lub opinie dotyczące sesji — bez konieczności ręcznego sortowania.

📊 Bądź na bieżąco dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Panele kontrolne ClickUp pozwalają na bieżąco monitorować postępy wydarzenia — od budżetów i osi czasu po sprzedaż biletów i działania następcze. Twórz w pełni niestandardowe raporty dla swojego zespołu wewnętrznego, kierownictwa lub klientów, aby wszyscy byli na bieżąco.

💡 Porada eksperta: Połącz pulpity nawigacyjne ClickUp z celami ClickUp , aby śledzić cele dotyczące potwierdzeń udziału, przychody ze sponsoringu lub wskaźniki terminowości dostaw.

Najlepsze funkcje ClickUp

Trzymaj się harmonogramu i ogranicz opóźnienia , korzystając z , korzystając z zadań ClickUp , podzadań i zależności, aby podzielić duże plany wydarzeń — takie jak rezerwacja miejsca, catering i kontakt z prelegentami — na łatwe do opanowania elementy

Współpracuj bezpiecznie z dostawcami, klientami i sponsorami , ustawiając szczegółowe uprawnienia dla gości i przeprowadzając udostępnianie tylko tych informacji, które muszą zobaczyć

Nigdy nie przegap terminu ani kamienia milowego dzięki dzięki przypomnieniom i automatyzacjom ClickUp , które na bieżąco informują Ciebie i Twój zespół.

Zapewnij bezbłędną realizację w dniu wydarzenia , przydzielając role i korzystając z , przydzielając role i korzystając z list kontrolnych zadań ClickUp do śledzenia zadań związanych z ustawieniami, elementami przebiegu wydarzenia oraz obowiązkami zespołu

Usprawnij komunikację w zespole dzięki dzięki ClickUp Chat , dzięki czemu wszystkie aktualizacje od dostawców, dyskusje dotyczące zadań i decyzje podejmowane w ostatniej chwili będą zebrane w jednym, scentralizowanym wątku

Bądź w kontakcie nawet w podróży dzięki dzięki aplikacji mobilnej ClickUp , która zapewnia pełny dostęp do Twojego obszaru roboczego podczas ustawień, prób lub realizacji na żywo

Przyspiesz cykle pracy sprzedaży po wydarzeniu, integrując ClickUp z Salesforce , aby Twój zespół sprzedaży mógł natychmiast skontaktować się z potencjalnymi klientami pozyskanymi podczas wydarzenia

Ograniczenia ClickUp

Rozbudowane funkcje ClickUp mogą wymagać pewnego nakładu czasu na naukę obsługi przez nowych użytkowników

Aplikacja mobilna obejmuje większość podstawowych funkcji, ale niektóre zaawansowane narzędzia najlepiej sprawdzają się na komputerze stacjonarnym

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3700 recenzji)

📮ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych naraża się na ryzyko utraty ważnych decyzji rozproszonych po czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami w ClickUp nie musisz się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

2. HubSpot CRM (najlepsze rozwiązanie do przekształcania rejestracji w sprzedaż dzięki wbudowanym funkcjom marketingowym)

Chociaż nie jest to dedykowane rozwiązanie do zarządzania wydarzeniami, CRM HubSpot oferuje mnóstwo funkcji zaprojektowanych, by pomóc uczestnikom i zwiększyć sprzedaż. Możesz na przykład użyć kreatora formularzy HubSpot do osadzenia formularzy rejestracyjnych na stronie internetowej, a wszystkie dane kontaktowe osób rejestrujących się zostaną automatycznie przeniesione do CRM.

Linki płatnicze HubSpot pozwalają również na pobieranie opłat bezpośrednio na platformie. Ponadto CRM zawiera wszystkie funkcje, których można oczekiwać od rozwiązania sprzedażowego — zarządzanie transakcjami, kontaktami i lejkiem sprzedażowym, prognoza sprzedaży, wielokanałową komunikację z klientami i wiele więcej.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM:

Uzyskaj dostęp do ponad 4800 aplikacji za pośrednictwem HubSpot AppMarketplace — w tym integracje z Eventbrite i Cvent

System CRM integruje się z innymi platformami w ekosystemie HubSpot, co idealnie nadaje się do ujednolicenia danych dotyczących sprzedaży, obsługi klienta i marketingu

Zawiera kreator szablonów wiadomości e-mail z funkcjami analitycznymi, które pozwalają utrzymać zaangażowanie uczestników i na bieżąco informować ich o najnowszych wiadomościach i wydarzeniach

Dostępne bezpłatne narzędzie CRM

Limity HubSpot CRM:

Nie jest to narzędzie przeznaczone wyłącznie do zarządzania wydarzeniami, więc niestandardowe dostosowanie go do własnych potrzeb może zająć trochę czasu

Duże różnice między płatnymi planami mogą być problemem dla skalowalności

Ceny HubSpot CRM:

Dostępne bezpłatne narzędzie CRM

Sales Hub Starter: 9 USD miesięcznie za agenta

Sales Hub Professional: 90 USD miesięcznie na agenta

Sales Hub Enterprise: 150 USD miesięcznie na agenta

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4000 recenzji)

3. Cvent – najlepsze rozwiązanie do organizacji konferencji na dużą skalę z kompleksową obsługą logistyczną wydarzeń

Za pośrednictwem Cvent

Cvent to dedykowana platforma do zarządzania wydarzeniami, która realizuje automatyzację wszystkich procesów – od wyszukiwania miejsca i planowania osi czasu po rejestrację uczestników i śledzenie zwrotu z inwestycji (ROI). Można ją wykorzystać do organizacji zarówno dużych konferencji stacjonarnych, jak i małych warsztatów, wydarzeń wirtualnych, takich jak webinaria, oraz wszelkich innych form spotkań.

System, kładąc duży nacisk na zaangażowanie uczestników i klientów, pomaga stworzyć stronę internetową z brandingiem oraz spersonalizować wszystkie działania marketingowe. Na platformie można również zarządzać wnioskami i zatwierdzeniami, komunikować się z dostawcami, śledzić budżet oraz przeprowadzać raportowanie dla interesariuszy.

Najlepsze funkcje Cvent

Planuj i prowadź promocję swojego wydarzenia bezpośrednio z platformy

Uzyskaj dostęp do globalnej sieci obiektów i dostawców

Współpracuj ze swoim zespołem w podróży dzięki aplikacji mobilnej

Rejestruj uczestników za pośrednictwem platformy i drukuj odznaki w miarę potrzeb

Korzystaj z Cvent do obsługi wielu wydarzeń jednocześnie

Obsługa klienta działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, więc jest zawsze dostępna, gdy jej potrzebujesz

Ograniczenia Cvent

Niektórzy użytkownicy uważają, że platforma jest stosunkowo droga i woleliby tańszy pakiet

To bardzo złożony system i może on nieco przytłaczać osoby, które nie są zbyt biegłe w technologii

Ceny Cvent

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Cvent

G2: 4,3/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 900 recenzji)

4. Planning Pod (najlepsze rozwiązanie dla profesjonalnych organizatorów zajmujących się obsługą klientów, obiektów i dostawców)

Planning Pod to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami przeznaczone dla profesjonalnych organizatorów wydarzeń oraz zespołów zarządzających obiektami lub dostawcami. Pomaga w tworzeniu stron internetowych wydarzeń oraz konfigurowaniu list kontrolnych, planów podróży i zadań projektowych, a nawet posiada wbudowane formularze rejestracji online.

To oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami przenosi zarządzanie kontaktami na wyższy poziom, umożliwiając między innymi sprawdzenie, w jakich wydarzeniach uczestniczą Twoi klienci, a także przeglądanie powiązanych dokumentów i faktur. Gdy potencjalny klient znajdzie się w systemie, możesz zarządzać jego ścieżką sprzedaży, ustalać spotkania i personalizować komunikację. 📤

Najlepsze funkcje Planning Pod

Usprawnij komunikację dzięki integracji z platformami e-mailowymi i mediami społecznościowymi

Umieść na swojej stronie internetowej konfigurowalny formularz, aby pozyskiwać potencjalnych klientów

Skorzystaj z systemu, aby zaprojektować plan sali i rozmieszczenie miejsc

Akceptuj płatności online za pośrednictwem platformy

Limitations of Planning Pod

Organizatorom wydarzeń nie zawsze łatwo jest szybko znaleźć potrzebne informacje w systemie

Komponent strony internetowej wydarzenia nie oferuje zbyt wielu możliwości dostosowania, więc masz ograniczone możliwości do zrobienia

Ceny Planning Pod

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Planning Pod

Za mało recenzji

Za pośrednictwem EventHub

EventHub to platforma do zarządzania przeznaczona dla organizatorów wydarzeń na żywo oraz rynek dla dostawców, wystawców i sponsorów poszukujących możliwości nawiązania współpracy.

To rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami w zakresie organizacji wydarzeń oferuje zakres aplikacji cyfrowych, w tym system dokumentacji umożliwiający składanie podpisów elektronicznych, interaktywne plany pomieszczeń ułatwiające projektowanie układu wydarzenia oraz funkcję płatności online.

Zapewnia ono centralny widok na operacje za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika pulpitu nawigacyjnego. System jest konfigurowalny i skalowalny, dzięki czemu można go dostosować do potrzeb Twojej firmy.

Najlepsze funkcje EventHub

Grupuj zadania według daty lub priorytetu, korzystając z niestandardowych filtrów

Znajdź dostawców i wystawców oraz zarządzaj całą komunikacją z nimi za pośrednictwem platformy

Zaplanuj zbiorcze aktualizacje i powiadomienia push w czasie rzeczywistym, aby wszyscy zaangażowani byli zawsze na bieżąco

Uzyskaj dostęp do informacji o wydarzeniu z dowolnego miejsca, ponieważ cały system działa w chmurze 🌥️

Limity EventHub

Zostało zaprojektowane przede wszystkim z myślą o stacjonarnych wydarzeniach, a nie wirtualnych

Aplikacja mobilna mogłaby zostać nieco ulepszona

Ceny EventHub

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje EventHub

G2 : 4,7/5 (3997 recenzji)

Capterra: 3,8/5 (130 recenzji)

6. EventMobi (Najlepsze do tworzenia angażujących wydarzeń hybrydowych i wirtualnych z wykorzystaniem aplikacji firmowych)

Za pośrednictwem EventMobi

EventMobi to kompleksowa platforma do planowania wydarzeń, której celem jest zwiększenie zaangażowania uczestników.

Przewodnik ten przeprowadzi Cię przez proces tworzenia strony internetowej poświęconej wydarzeniu oraz zaproszeń e-mailowych z możliwością dostosowania elementów brandingowych. A jeśli Twoje wydarzenie ma charakter wirtualny, możesz zastosować ten sam branding w swojej wirtualnej przestrzeni eventowej.

Uczestnicy mogą zarejestrować się online, a następnie możesz ich zameldować za pośrednictwem platformy EventMobi podczas wydarzenia. Niestandardowa aplikacja mobilna na wydarzenia pomaga gościom zorientować się w terenie i angażuje ich dzięki funkcjom takim jak grywalizacja i ankiety, nagradzając ich za aktywność.

Narzędzie do zarządzania relacjami z klientami pomaga również nawiązywać kontakty z innymi uczestnikami, wystawcami i sponsorami, a nawet organizować spotkania osobiste lub online. 🤝

Najlepsze funkcje EventMobi

Zarządzaj wydarzeniami stacjonarnymi, wirtualnymi lub hybrydowymi z platformy EventMobi

Twórz niestandardowe listy zadań związanych z wydarzeniami w oparciu o lokalizację i priorytet

Śledź wszystkie statystyki w czasie rzeczywistym z centralnego pulpitu nawigacyjnego, który ułatwia również raportowanie dotyczące zwrotu z inwestycji (ROI)

Użyj Zapier, aby utworzyć połączenia API (Application Programming Interface) w celu integracji z innymi elementami Twojego stosu technologicznego

Ten system CRM dla organizatorów wydarzeń jest dostępny w 23 językach

Limity EventMobi

Niektórzy użytkownicy uważają, że opcje projektowania są nieco ograniczone, na przykład wybór czcionek i widżetów

Zrozumienie zaawansowanych ustawień, które umożliwiają większą personalizację, może zająć trochę czasu

Ceny EventMobi

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje EventMobi

G2: 4,6/5 (ponad 240 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

7. Monday (Najlepsze do planowania wydarzeń organizowanych przez zespół dzięki prostemu, wizualnemu śledzeniu zadań)

Za pośrednictwem Monday

Monday zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci w planowaniu wszelkiego rodzaju wydarzeń, od małych spotkań wewnętrznych i spotkań networkingowych po duże konferencje i wydarzenia online. 👪

Korzystaj z platformy, aby współpracować ze swoim zespołem, innymi zespołami i dostawcami na etapie planowania i realizacji wydarzenia. Planuj promocje i zarządzaj materiałami marketingowymi, a następnie połącz je z mediami społecznościowymi, aby wzbudzić zainteresowanie wydarzeniem.

Rejestruj uczestników za pomocą dostosowywalnych formularzy, które integrują się z Twoim cyklem pracy. Następnie wysyłaj wiadomości powitalne, twórz zadania i zarządzaj nimi oraz monitoruj wydarzenie w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Monday

Zapewnia prostą i intuicyjną obsługę

Upraszcza zarządzanie zadaniami i współpracę, usprawniając cykl pracy

Aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na bieżąco przez cały proces

Działa w chmurze i łatwo się skaluje dla zespołów każdej wielkości

Limitations Monday

Jest to narzędzie do zarządzania projektami , które pomaga w planowaniu i koordynacji wydarzenia, ale nie pozwala organizatorom na rezerwację klientów ani pobieranie opłat za pośrednictwem systemu

Niektórzy użytkownicy uważają, że pulpit nawigacyjny powinien być bardziej dostosowany do ich potrzeb

Ceny Monday

Free

Podstawowy: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Standard: 14 USD/użytkownik/miesiąc

Pro: 24 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Monday

G2: 4,7/5 (ponad 13 650 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5800 recenzji)

8. Glue Up (Najlepsze rozwiązanie dla organizacji non-profit i stowarzyszeń organizujących cykliczne wydarzenia dla członków)

Za pośrednictwem Glueup

Glue Up to rozwiązanie CRM do zarządzania zaangażowaniem w organizacjach non-profit i społecznościach. Oferuje platformę cyfrową, która pomaga zrozumieć członków, zarządzać procesami członkowskimi oraz nawiązywać i budować związki.

Organizowanie wydarzeń offline lub online dla członków lub potencjalnych członków jest proste, ponieważ platforma usprawnia cykl pracy. Możesz tworzyć strony wydarzeń, oferować różne poziomy cenowe dla członków i osób niebędących członkami oraz wybierać opcje płatności.

Uczestnicy mogą następnie zarejestrować się i dokonać płatności online, a Ty możesz skorzystać z wbudowanego skanera biletów, aby ich zarejestrować, jeśli wydarzenie odbywa się na żywo. 📱

Najlepsze funkcje Glue Up

Wzbudź zainteresowanie swoim wydarzeniem i zwiększ liczbę członków dzięki kampaniom e-mailowym typu „przeciągnij i upuść”

Rejestruj nowych członków za pomocą konfigurowalnych cyfrowych formularzy zgłoszeniowych, które automatycznie dodają ich do Twojej bazy danych członków

Wysyłaj automatyczne przypomnienia e-mailowe za pośrednictwem systemu, gdy zbliża się termin płatności składek członkowskich

Skonfiguruj i mierz kluczowe wskaźniki efektywności wydarzenia w systemie

Limitations of Glue Up

Ta platforma CRM jest dość złożona i oferuje wiele funkcji, co oznacza, że wymaga pewnego nakładu czasu na naukę

Niektórzy użytkownicy uważają, że Glue Up jest nieco drogie, zwłaszcza dla małych organizacji i organizacji non-profit

Ceny Glue Up

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Glue Up

G2: 4,6/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 160 recenzji)

9. Stova (Najlepsze rozwiązanie dla wydarzeń na skalę korporacyjną z niestandardowymi cyklami pracy i głęboką integracją)

Za pośrednictwem Stova

Aventri, obecnie należące do Stova, to wysoce elastyczny i skalowalny system CRM do zarządzania wydarzeniami, stworzony z myślą o wsparciu organizacji i organizatorów każdej wielkości.

Od koordynowania spotkań dotyczących planowania wydarzeń po zarządzanie rezerwacjami obiektów, ofertami dostawców i budżetami — platforma Stova łączy wszystkie aspekty Twojego cyklu pracy w jednym scentralizowanym systemie. Masz dostęp do gotowych szablonów, dzięki którym szybko zbudujesz strony internetowe wydarzeń, oraz możesz tworzyć szablony wiadomości e-mail do wielokrotnego użytku, aby usprawnić komunikację.

Proces rejestracji uczestników płynnie integruje się z rezerwacjami podróży i hoteli, a system oferuje wsparcie dla drukowania odznak, zaproszeń i certyfikatów — wszystko w jednym miejscu. 📃

Dzięki scentralizowaniu wszystkich danych dotyczących wydarzeń monitorowanie wyników i generowanie niestandardowych raportów staje się dziecinnie proste.

Najlepsze funkcje Stova

Współpracuj ze wszystkimi zespołami planującymi za pośrednictwem systemu Stova

Wykorzystaj możliwości reklamowe i sponsoringowe dzięki narzędziom do zarządzania oraz aplikacji mobilnej, która udostępnia zawartość sponsorowaną uczestnikom

Zintegruj je z innymi przydatnymi rozwiązaniami, takimi jak Salesforce czy Marketo, korzystając z wbudowanych interfejsów API

Limity Stova

Ceny są dostosowane do potrzeb zaawansowanych użytkowników, co sprawia, że rozwiązanie jest mniej dostępne dla mniejszych zespołów lub osób planujących samodzielnie

Wiele funkcji to dodatki, a ustalenie, czego dokładnie potrzebujesz, może szybko stać się przytłaczające

Ceny Stova

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Stova

G2: 4,3/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

10. Zoho CRM (najlepsze rozwiązanie dla użytkowników Zoho organizujących wydarzenia, z wbudowaną funkcją pozyskiwania potencjalnych klientów i automatyzacją)

za pośrednictwem Zoho CRM

Rozwiązanie CRM firmy Zoho stanowi część szerszego ekosystemu Zoho i doskonale nadaje się do planowania wydarzeń. Pozwala ono na śledzenie kilku różnych wydarzeń w jednym miejscu.

Wykorzystaj niestandardowe kryteria, aby stworzyć listę wybranych kontaktów z istniejącej bazy danych i wysłać do nich wiadomości bezpośrednio z platformy. Możesz skonfigurować automatyczne odpowiedzi, tak aby po zgłoszeniu udziału w wydarzeniu kontakty te otrzymywały e-maile z potwierdzeniem i dalszymi informacjami, co pozwoli podtrzymać kontakt. 📨

Podczas wydarzenia aplikacja skanująca, obsługująca 17 języków, zbiera dane bezpośrednio z kart. Nowe kontakty pozyskane podczas wydarzenia są następnie automatycznie dodawane do bazy danych — z etykietą tego wydarzenia — aby poszerzyć grono odbiorców.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Monitoruj wzmianki uczestników w mediach społecznościowych, aby sprawdzić zasięg i bezpośrednio odpowiadać na posty

Filtruj wszystkie dane, aby analizować i prowadzić raportowanie na podstawie potrzebnych informacji

Oceń powodzenie swojego wydarzenia, mierząc sprzedaż generowaną przez nowych potencjalnych klientów

Ograniczenia Zoho CRM

Interfejs użytkownika może wydawać się skomplikowany, gdy zaczynasz z niego korzystać

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że zespół wsparcia klienta nie radzi sobie skutecznie z rozwiązywaniem ich problemów

Ceny Zoho CRM

Free

Standard: 20 USD/użytkownik/miesiąc

Wersja Professional: 35 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 50 USD/użytkownik/miesiąc

Ultimate: 65 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4,1/5 (ponad 2800 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 6900 recenzji)

11. Bitrix24 (Najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów potrzebujących niedrogiego oprogramowania CRM i zestawu narzędzi do planowania wydarzeń)

Za pośrednictwem Bitrix24

Bitrix24 to system CRM dla organizatorów i menedżerów wydarzeń, który można wykorzystać zarówno do wydarzeń online, jak i hybrydowych. Narzędzia do zarządzania projektami oraz wspólne kalendarze pomogą Ci zaplanować i zorganizować logistykę. 🗓️

Gdy będziesz gotowy, możesz nawiązać połączenie z istniejącymi kontaktami w swojej bazie danych lub zebrać dane o potencjalnych nowych klientach, którzy mogliby być zainteresowani udziałem w Twoich wydarzeniach. Pozwala to również zarządzać dostawcami, przechowując informacje o ich usługach i stawkach.

Narzędzia marketingowe ułatwiają połączenie z klientami za pośrednictwem e-maila lub telefonu. Widok profilu kontaktowego 360 stopni zapewnia szczegółowy wgląd w historię powiązań z każdym klientem, wzbogacając Twoje działania w zakresie angażowania klientów.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Skorzystaj z nieograniczonej liczby rekordów — wraz z wieloma polami niestandardowymi — w ich chmurowym systemie CRM

W razie potrzeby importuj lub eksportuj dane CRM do lub z pliku Excel lub CSV

Korzystaj z platformy Bitrix w przeglądarce lub jako aplikacji na komputerze stacjonarnym, urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android

Ograniczenia Bitrix24

Nowi użytkownicy muszą zmierzyć się z trudną krzywą uczenia się, a opanowanie systemu może zająć trochę czasu

Interfejs użytkownika jest dość skomplikowany i niezbyt intuicyjny

Ceny Bitrix24

Free

Pakiet podstawowy: 61 USD/miesiąc

Standard: 124 USD/miesiąc

Wersja Professional: 249 USD/miesiąc

Enterprise: 499 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Bitrix24

G2: 4,2/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 900 recenzji)

Organizuj wydarzenia bez zarzutu dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu CRM

Planowanie wydarzenia wymaga czegoś więcej niż tylko listy kontrolnej — precyzyjnej koordynacji, usprawnionych procesów i ścisłej współpracy zespołu. Od logistyki i rejestracji po rejestrację uczestników i działania następcze po wydarzeniu — każdy krok ma znaczenie.

Właśnie tu z pomocą przychodzą systemy CRM do zarządzania wydarzeniami. Automatyzują one rutynowe zadania, ograniczają liczbę błędów i pozwalają Ci poświęcić czas na to, co naprawdę się liczy: pozyskiwanie potencjalnych klientów, budowanie relacji i finalizowanie sprzedaży. 📈

ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania wydarzeniami — od rozpoczęcia po działania następcze — w jednym miejscu. Planuj szybciej, trzymaj się harmonogramu i zachwyć uczestników płynnym przebiegiem wydarzenia.

Organizuj wydarzenia bez zarzutu dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu CRM