7 Best Free Event Planning Software (narzędzia do zarządzania wydarzeniami) 2024

Bądźmy szczerzy:

Planowanie wydarzeń jest trudne

Jest planowanie, sprzedaż biletów, organizacja miejsc siedzących, angażowanie uczestników wydarzenia i wiele więcej. Jako planista wydarzeń, radzenie sobie z tym wszystkim może być jak próba powstrzymania psa przed gryzieniem butów. To niemożliwe!

Jednak wysokiej jakości oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami może naprawdę usprawnić pracę. W tym artykule pokażemy, w jaki sposób darmowe oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami może pomóc w ich sprawnym przeprowadzeniu.

Rozpocznijmy to wydarzenie!

Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami?

Zanim przejdziemy do naszej listy narzędzi do planowania wydarzeń, musisz wiedzieć, czego szukasz w narzędziu lub oprogramowaniu do zarządzania wydarzeniami.

Oto kilka pytań, które możesz sobie zadać, aby dokonać właściwego wyboru:

Czy to darmowe oprogramowanie eventowe pozwala na współpracę z wieloma interesariuszami wydarzenia, takimi jak uczestnicy, sponsorzy i sprzedawcy?

Czy dana technologia jest odpowiednia dla wydarzeń organizowanych osobiście lubwirtualnego wydarzeniaa może obu?

Czy narzędzie do zrobienia planu wydarzenia musi mieć wbudowane narzędzia marketingowe, które pomogą tobie lub twojemu wystawcy przyciągnąć więcej odwiedzających?

Czy oprogramowanie do planowania wydarzeń jest łatwe w użyciu dla wszystkich poziomów organizatorów wydarzeń?

Czy oprogramowanie umożliwia śledzenie postępów i osiągnięć?

Czy aplikacja ma wsparcie dla integracji z mediami społecznościowymi lub innych form marketingu w mediach społecznościowych?

A co najważniejsze, czy jest to kompleksowe narzędzie do zarządzania wydarzeniami, które może zebrać informacje związane z wydarzeniem pod jednym dachem?

Poświęć chwilę i przemyśl to. 🤔

Pomoże ci to znaleźć odpowiednie narzędzie do tego zadania.

Takie, które ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz i nic więcej.

masz odpowiedzi?

W porządku, sprawdźmy zatem oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami i ich planowania.

Top 7 Free Event Management Software

Oto siedem najlepszych darmowych programów do zarządzania wydarzeniami, które możesz zdobyć już dziś:

1. ClickUp

Na pierwszym miejscu znajduje się ClickUp, jeden z największych na świecie najwyżej oceniany oprogramowanie do zarządzania projektami.

Dzięki ClickUp możesz usprawnić wszystkie procesy związane z planowaniem wydarzeń i zarządzaniem uczestnikami. za darmo!

Kluczowe funkcje ClickUp

A. Planowanie wydarzeń i zadań z Widok kalendarza Posiadanie dwóch plusów na weselu może być zabawnym odcinkiem telewizyjnym.

Ale w planowaniu wydarzeń?

To koszmar!

Unikaj takich kłopotliwych sytuacji i po prostu zachowaj swoje plan i trasę podróży na bieżąco dzięki widokowi Kalendarza ClickUp.

Użyj go, aby plan , harmonogram, a nawet zarządzanie zasobami dla swojego wydarzenia i wizualizować je w kalendarzu .

Przeciągnij i upuść zadania, aby zaplanować je w widoku kalendarza ClickUp.

ClickUp umożliwia również integrację ulubionych aplikacje kalendarza np Kalendarz Google , Outlook, Kalendarz Apple itp.

Alternatywnie, sprawdź Widok osi czasu aby stworzyć mapę całego wydarzenia i przypisać zadania z tego samego miejsca.

B. Gotowe do zrobienia rzeczy za pomocą Wiele osób przypisanych Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów na temat wydarzenia, czy sprzątanie po imprezie, niektóre rzeczy po prostu wymagają zespołu, który podejmie krok.

Dla takich zadań ClickUp oferuje funkcję Multiple Assignees. Użyj jej, aby przypisać zadania więcej niż jednej osobie, a nawet całemu Teamsowi.

Niech rozpocznie się praca zespołowa!

Łatwe przypisywanie zadań do wielu osób w ClickUp.

C. Sugeruj zmiany za pomocą Sprawdzanie Można przetrwać lawinę.

Ale nie można przetrwać błędnego wpisania imienia gościa na karcie zaproszenia.

Upewnij się, że Twoje materiały na wydarzenie są w 100% wolne od błędów i doskonale wyglądają dzięki funkcjom weryfikacji ClickUp.

Użyj go, aby dodać wyraźne znaczniki do makiet projektowych, aby upewnić się, że masz najlepsze zaproszenie w mieście. 🎉

Dodawaj komentarze, aby współpracować nad obrazami, gifami i nie tylko dzięki narzędziu ClickUp's Proofing.

D. Nie przegap ważnych zadań dzięki Przypomnienia i Priorytety Wyobraź sobie, że zapomniałeś odebrać baner wydarzenia.

Albo wymianę żółtych serwetek, których klient nie znosił.

Po prostu idź dalej i anuluj ten weekendowy plan. Westchnienie.

Alternatywą jest ustawienie przypomnień w ClickUp i uniknięcie takich wpadek.

Łatwe dodawanie terminów do przypomnień.

A wiesz, co mówią o efektywnym zarządzaniu... wszystko zależy od tego, jakie masz priorytety.

Cóż, mamy coś w sam raz dla Ciebie.

Kategoryzuj swoje zadania według priorytetów pilnych, wysokich, normalnych lub niskich. Dzięki temu Twój Teams będzie dokładnie wiedział, jak planować swoje dni.

E. Oszczędzaj czas dzięki szablonom Teams ClickUp posiada kilka gotowych szablonów szablonów do planowania wydarzeń dla wszystkich rodzajów teamów, w tym zarządzanie wydarzeniami , CRM , projekt , finanse i nie tylko.

Skorzystaj z jednego z nich, aby natychmiast stworzyć system zarządzania wydarzeniami lub cykl pracy dla nadchodzącego wydarzenia i zaoszczędzić trochę cennego czasu. ⌚

Korzystaj z gotowych szablonów ClickUp lub twórz nowe, aby zapisywać najczęściej używane projekty i zadania.

Zawsze możesz stworzyć swój własny proces planowania i Szablon do ponownego wykorzystania w przyszłości.

Nie zapomnij użyć Niestandardowe statusy zadań aby maksymalnie spersonalizować cykl pracy.

Zalety ClickUp

ClickUp minusy

Nie można eksportować pulpitów

Ale nie martw się!

Nasz zespół działa prawie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby zapewnić, że zawsze odpowiadamy na Twoje sugestie i rozwiązujemy Twoje wątpliwości.

Sprawdź nasze_ mapa drogowa rozwoju by zobaczyć, co jest w przygotowaniu!

Cennik ClickUp

ClickUp ma trzy opcje cenowe:

Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

(najlepszy do użytku osobistego) Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie))

(najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie)) Plan Business Plus (najlepszy dla wielu teamów ($19/członka miesięcznie))

Ocena użytkowników ClickUp

Capterra : 4.7/5 (2000+ recenzji)

: 4.7/5 (2000+ recenzji) G2: 4.7/5 (2300+ recenzji)

2. Tabele społecznościowe

Kolejnym darmowym oprogramowaniem do zarządzania wydarzeniami jest Social Tables. Jego specjalnością jest diagramowanie wydarzeń, które pozwala uporządkować układy licencji dla danego miejsca.

Żaden uczestnik wydarzenia nie pozostanie bez miejsca!

Tabela społecznościowa jest również świetna do kierowania potencjalnych klientów bezpośrednio ze strony internetowej wydarzenia. Oprogramowanie posiada nawet aplikację mobilną, która przyspiesza rejestrację na wydarzenia.

więc jest idealny?

Oczywiście, jeśli nie przeszkadza ci brak zadań do wykonania, terminów lub integracji z narzędziami komunikacyjnymi jak Zoom , Gmail itp.

Aha, i nie mają też aplikacji na Androida.

współczujemy użytkownikom Androida.

kluczowe funkcje #### Social Tables

Umożliwia przesyłanie planów pięter w formacie PDF

Umożliwia niestandardowe tworzenie diagramów 3D wydarzeń

Pozwala zarządzać gośćmi i ich danymi

Zalety tabel społecznościowych

Wsparcie współpracy zespołu w czasie rzeczywistym i aktualizacje dotyczące zameldowań uczestników

Umożliwia widok analiz w celu odkrycia szczytowej frekwencji wydarzenia

Umożliwia klientom widok w czasie rzeczywistym zmian dokonanych w diagramach wydarzenia

Wady tabel społecznościowych

Wersja Free pozwala tylko na jedno aktywne wydarzenie i jeden plan na wydarzenie

Brak trybu offline

Nie nadaje się idealnie do zarządzania zadaniami

Tabele społecznościowe oferują dwie opcje cenowe:

Essential (Free) : 150 licencji, jedno konto użytkownika i współpraca w czasie rzeczywistym

: 150 licencji, jedno konto użytkownika i współpraca w czasie rzeczywistym Professional (199 USD/miesiąc): 250 licencji, wsparcie e-mail i dwa aktywne wydarzenia

ocena użytkowników #### Tabele społecznościowe

Capterra : 4.5/5 (26 opinii)

: 4.5/5 (26 opinii) G2: 4.4/5 (100+ recenzji)

3. Dzika morela

Następny jest Wild Apricot.

czy ktoś ma teraz ochotę na morelę? 😋

Cóż, pomijając zachcianki, Wild Apricot to oprogramowanie do rejestracji wydarzeń online i dobry konkurent na tej liście darmowych narzędzi do zarządzania wydarzeniami.

Dostarcza odpowiednich narzędzi do angażowania uczestników przed, w trakcie i po wydarzeniu.

Jednak jak na oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami, Wild Apricot nie ma możliwości przydzielania zadań członkom załogi.

Na szczęście, w przeciwieństwie do Social Tables, oprogramowanie ma mobilną aplikację na wydarzenia zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i Android. Jest jednak pewien haczyk.

Aplikacja mobilna na wydarzenia nie jest Free. 🤷

Kluczowe funkcje Wild Apricot

Niestandardowe formularze rejestracyjne

Pozwala na automatyzację promocji wydarzenia poprzez e-mail

Pozwala śledzić i pobierać opłaty rejestracyjne

Zalety Wild Apricot

Automatyczne raportowanie dochodów z wydarzeń

Baza danych członków online

Narzędzia do marketingu wydarzeń, takie jak szybkie tworzenie stron internetowych z szablonami przyjaznymi dla urządzeń mobilnych

Wady Wild Apricot

Brak przetwarzania płatności online w wersji Free

Brak możliwości planowania lub przydzielania zadań

Brak aplikacji na Windows lub Mac

Cennik Wild Apricot

Wild Apricot oferuje sześć opcji cenowych:

Free : obejmuje 50 kontaktów, import bazy danych i rejestrację gości

: obejmuje 50 kontaktów, import bazy danych i rejestrację gości Personal ($40/miesiąc) : obejmuje 100 kontaktów, sprzedaż biletów online i automatyczne przypomnienia

: obejmuje 100 kontaktów, sprzedaż biletów online i automatyczne przypomnienia Grupa ($50/miesiąc) : zawiera 50 kontaktów, hosting strony wydarzenia na AWS, aplikację dla członków i administratorów

: zawiera 50 kontaktów, hosting strony wydarzenia na AWS, aplikację dla członków i administratorów Społeczność ($90/miesiąc) : obejmuje 500 kontaktów, integrację z WordPress i automatyczne faktury e-mail

: obejmuje 500 kontaktów, integrację z WordPress i automatyczne faktury e-mail Profesjonalista (160 USD/miesiąc) : obejmuje 2000 kontaktów, ceny sklepu internetowego tylko dla członków, przeciąganie i upuszczanie do tworzenia stron internetowych

: obejmuje 2000 kontaktów, ceny sklepu internetowego tylko dla członków, przeciąganie i upuszczanie do tworzenia stron internetowych Sieć (290 USD/miesiąc): obejmuje 5000 kontaktów, automatyczny generator faktur i rejestrację na liście oczekujących

Ocena użytkowników Wild Apricot

Capterra : 4.5/5 (500+ recenzji)

: 4.5/5 (500+ recenzji) G2: 4.1/5 (26 recenzji)

4. Ticket Tailor

Numer cztery na liście to Ticket Tailor.

Jest to aplikacja do zarządzania wydarzeniami i sprzedaży biletów.

Ta aplikacja do sprzedaży biletów na wydarzenia jest jedną z najlepszych, jakie można znaleźć na rynku oprogramowania do zarządzania wydarzeniami, jeśli chodzi o sprzedaż biletów zarówno na wydarzenia Free, jak i płatne.

Czy zbierasz fundusze , organizujesz konferencję akademicką lub imprezę, możesz sprzedawać bilety na wszystkie te wydarzenia na Ticket Tailor.

Niestety, nie dorównuje on innym programom do planowania.

Nie można planować wydarzeń ani projektować cykl pracy z nim. Możesz zarządzać biletami na wydarzenia i codziennymi uczestnikami, ale to wszystko.

Jeśli więc szukasz czegoś więcej, być może będziesz musiał znaleźć alternatywę.

Kluczowe funkcje Ticket Tailor

Wbudowany Box Office, który można osadzić na swojej stronie internetowej

Konfigurowalna automatyzacja dostarczania biletów przez e-mail

Aplikacja do skanowania biletów do zarządzania dniem wydarzenia

Zalety Ticket Tailor

Wiele opcji płatności dla kupujących bilety

Wsparcie dla wielu integracji, w tym MailChimp, Zapier i Google Analytics

Pozwala sprzedawać bilety chronione hasłem dla grup specjalnych lub VIP-ów

Wady Ticket Tailor

Brak aplikacji mobilnych (mają osobną aplikację do odprawy o nazwie Tazotix)

Opłata za każdy sprzedany bilet po pierwszych pięciu biletach

Umożliwia sprzedaż biletów online tylko na stronach na Facebooku z ponad 2000 polubień

Cennik Ticket Tailor

Ticket Tailor ma trzy opcje cenowe:

Free events : obejmuje darmowe bilety na dowolne darmowe wydarzenie

: obejmuje darmowe bilety na dowolne darmowe wydarzenie Pre pay ($0.26/ticket) : zawiera płatności offline, sekcję kontaktową dla organizatorów wydarzeń i konfigurowalny formularz płatności

: zawiera płatności offline, sekcję kontaktową dla organizatorów wydarzeń i konfigurowalny formularz płatności Pay as you go ($0.65/ticket): obejmuje nieograniczoną liczbę typów biletów, pulpit analityczny i nieograniczoną liczbę wydarzeń

Ocena użytkowników Ticket Tailor

Capterra : 4.9/5 (300+ recenzji)

: 4.9/5 (300+ recenzji) G2: 4.9/5 (50+ opinii)

5. Plan Pod

Planning Pod to doskonałe oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami. Jego kluczowe funkcje pomagają w zarządzaniu obiektami i planowaniu pięter.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zaangażowanie uczestników, zarządzanie odprawami, zarządzanie rejestracją czy przetwarzanie płatności online, Planning Pod ma na celu uproszczenie tego wszystkiego.

Jednak to, co naprawdę nas niepokoi, to darmowa wersja Planning Pod.

Która nie istnieje.

Wiemy. Wiemy.

To ma być lista darmowych narzędzi.

Ale to narzędzie jest dość dobrze znane, więc nie mogliśmy go pominąć!

Niestety, jest więcej problemów.

Jego podstawowy plan obsługuje tylko dwa wydarzenia jednocześnie.

Jeśli więc jesteś początkującym event managerem z zaledwie dwoma wydarzeniami, Planning Pod może być dla Ciebie odpowiedni. W przypadku większych organizatorów lub profesjonalistów zajmujących się wydarzeniami, poszukiwania odpowiedniego rozwiązania do zarządzania wydarzeniami mogą się nie kończyć.

Kluczowe funkcje Planning Pod

Dostawca narzędzia do tworzenia stron internetowych wydarzeń

Umożliwia zarządzanie miejscami na wesela, restauracjami, klubami golfowymi itp.

Oferuje raportowanie wydajności i pulpity

Profesjonaliści z Planning Pod

Oferuje promocję w mediach społecznościowych na potrzeby marketingu i umożliwia wirtualne planowanie wydarzeń

Wsparcie przez e-mail i czat

Oferuje wbudowaną rejestrację online i formularze RSVP

Wady Planning Pod

Technicznie rzecz biorąc, otrzymujesz tylko 14-dniową bezpłatną wersję próbną; nie ma planu Free

Brak wsparcia integracji dla pakietów Essential i Planner

Bardzo wysoka cena jak na oprogramowanie do planowania wydarzeń i rejestracji online

Cennik Planning Pod

Planning Pod ma trzy opcje cenowe:

Essential ($19/miesiąc) : obejmuje nieograniczoną liczbę użytkowników, rejestrację online i listę uczestników

: obejmuje nieograniczoną liczbę użytkowników, rejestrację online i listę uczestników Planner ($39/miesiąc) : obejmuje przetwarzanie płatności faktur, plany podróży i kalendarze

: obejmuje przetwarzanie płatności faktur, plany podróży i kalendarze Business ($69/miesiąc): zawiera budżety, ankiety i CRM

Ocena użytkowników Planning Pod

Capterra : 4.3/5 (20+ recenzji)

: 4.3/5 (20+ recenzji) G2: 4.1/5 (10+ recenzji)

6. nTask

Następnie mamy nTask

Narzędzie do zarządzania projektami, które wykracza poza typowe oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami.

Dzięki listom do zrobienia i listom kontrolnym, narzędzie to gwarantuje, że żadna osoba, która chce wziąć udział w Twoim wydarzeniu, nie pozostanie niezauważona lub niezauważona!

Zarządzaj rzeczywistymi działaniami, wydarzeniami firmowymi lub SMB oraz spotkaniami z ważnymi urzędnikami w całej hierarchii organizacyjnej.

nTask jest dostępny dla użytkowników platform Android i iOS.

Kluczowe funkcje nTask

Twórz wydarzenia jako zadania lub listy do zrobienia, lub uczyń je częścią listy kontrolnej ważnego projektu

Zapobieganie ryzyku dzięki wbudowanej funkcji zarządzania ryzykiem

Zarządzanie gośćmi i ich szczegółami

nTask pros

Tworzenie uczestników, osób przypisanych i odpraw za pomocą dedykowanych modułów

Możliwość ustawienia spotkań za pomocą funkcji Tablica spotkań

Pozwala na planowanie działań poprzez system zarządzania czasem

nTask cons

Brak możliwości alfabetycznego sortowania zadań i notatek

Spotkania nie mogą być edytowane po opublikowaniu

Może być nieco trudna w użyciu

wycena zadań

Premium ($3/użytkownika/miesiąc) : oferuje wybraną liczbę funkcji

: oferuje wybraną liczbę funkcji Business ($8/użytkownika/miesiąc): nieograniczona liczba funkcji i może być rozliczana rocznie

nieograniczona liczba funkcji i może być rozliczana rocznie Enterprise i MNC (sprzedaż kontaktowa): rozwiązania z niestandardowymi funkcjami, białą etykietą i wiele więcej

ocena użytkowników nTask

Capterra: 4.2/5 (90+ opinii)

4.2/5 (90+ opinii) G2: 4.4/5 (ponad 15 opinii)

7. InEvent

InEvent składa się z profesjonalistów zajmujących się wydarzeniami i specjalistów A/V zainspirowanych do przekraczania granic webinarów i technologii eventowych.

Jako globalne oprogramowanie do planowania wydarzeń, oprogramowanie InEvent jest w stanie agregować podstawowe dane w celu pomiaru ROI, kontroli dostawców i zarządzania budżetami.

InEvent posiada również aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android, nie wspominając o możliwości zorganizowania wirtualnego spotkania z zespołem w ustawieniu miejsca pracy.

Ponieważ InEvent wspiera duże korporacje, oferuje jedynie 30-dniową bezpłatną wersję próbną.

Kluczowe funkcje InEvent

Możesz mieć pokój kontrolny, jednoczesne sesje RTMP, sponsorować targi i wideokonferencje.

Zarządzanie informacjami dzięki CRM, integracji i zarządzaniu danymi.

Dokładne i szczegółowe raportowanie w całej organizacji.

InEvent pros

Prywatny czat 1-1.

Analiza raportowania w wirtualnym lobby.

Dostępne studio na żywo.

InEvent cons

Tylko 10 darmowych kredytów w wersji próbnej.

Cena wydarzenia

Basic (2990 USD/rok) : obejmuje zaangażowanie w wydarzenia na żywo InEvent i interaktywność wideo.

: obejmuje zaangażowanie w wydarzenia na żywo InEvent i interaktywność wideo. Express (3990 USD/rok): obejmuje rejestrację i zaangażowanie na żywo w jednym pakiecie.

obejmuje rejestrację i zaangażowanie na żywo w jednym pakiecie. Advanced (kontakt w sprawie sprzedaży): obejmuje niestandardowy branding, streaming RTMP i symulowany streaming na żywo.

obejmuje niestandardowy branding, streaming RTMP i symulowany streaming na żywo. Full (kontakt w sprawie sprzedaży): obejmuje integracje, wsparcie API, wideo Full HD, wsparcie kierownika projektu.

Ocena użytkownikówInEvent

Capterra: 4.5/5 (20+ opinii)

4.5/5 (20+ opinii) G2: 4.5/5 (ponad 100 opinii)

Spraw, aby każde wydarzenie było pełne wrażeń dzięki ClickUp

Jako organizatorzy wydarzeń masz już pełne ręce roboty.

Każda chwila może wydawać się o centymetr od chaosu.

Właśnie dlatego potrzebujesz narzędzia do planowania wydarzeń lub free oprogramowanie do zarządzania projektami które może umieścić główne procesy związane z wydarzeniami na autopilocie.

I tu właśnie wkracza ClickUp.

Jest niezwykle potężny i dostosowuje się do wszystkich branż. Co więcej, jest to wysoce konfigurowalny aby pomóc Ci w miejscach, w których pozostajesz w tyle.

Czy to śledzenie dystrybucja obciążenia pracą wśród członków załogi? Ustawienie cykl pracy ? Przypisywanie zadań zespołowi wydarzenia?

ClickUp może pomóc Ci do zrobienia tego wszystkiego na jednej platformie.

A więc pobierz ClickUp za darmo już dziś i zorganizuj jedno powodzenie wydarzenie po drugim. Na zawsze. 🤝