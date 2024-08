ponad 10 darmowych szablonów planów podróży w Google Docs, Excel i Word

Na planowanie podróży składa się wiele czynników.

Od planowania lotów, rezerwacji hoteli i wynajmu samochodów, planowania zajęć i upewnienia się, że wszystkie z nich mieszczą się w harmonogramie i budżecie!

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym podróżnikiem, czy po prostu chcesz stworzyć zorganizowany harmonogram podróży na nadchodzącą podróż, powinieneś rozważyć użycie szablonu planu podróży.

Szablony planów podróży pomagają organizować działania, zarządzać czasem , obliczać wydatki, podawać zestawienie wszystkich ważnych informacji dotyczących podróży przed wyjazdem i pomagać w jak najlepszym wykorzystaniu podróży służbowej lub wakacji.

Przejdź do poniższych sekcji, aby dowiedzieć się, co składa się na dobry szablon planu podróży i odkryj 11 darmowych szablonów, które pomogą Ci zaplanować kolejną podróż! 🏝️

Co to jest szablon planu podróży?

Plan podróży to dokument, który przedstawia wszystkie szczegóły podróży, od rezerwacji lotów i hoteli po zaplanowane działania i budżet, aby zapewnić, że wszystko przebiegnie sprawnie.

W związku z tym osoby planujące podróż powinny skorzystać z szablonów planów podróży, które zapewniają gotowe do użycia i zorganizowane strony do wypełnienia, które można wykorzystać do każdego rodzaju podróży.

Szablony planów podróży mogą pomóc zarówno osobom podróżującym służbowo, jak i turystycznie:

Zaoszczędzić czas, planować bardziej efektywnie i zapewnić zorganizowany format dla wszystkich ważnych szczegółów ich podróży

Posiadaćcyfrowy planer aby śledzić wszystkie szczegóły, które muszą wziąć pod uwagę podczas planowania podróży, takie jak daty i lokalizacje, transport i zakwaterowanie oraz aktywności

Szybki dostęp do wszystkich niezbędnych szczegółów w jednym miejscu

Skuteczniejsze zarządzanie zmianami wprowadzanymi w ostatniej chwili

Pomyśl o tych darmowych szablonach planów podróży jak o osobistym asystencie biura podróży. Pomogą ci one zaplanować najważniejsze elementy podróży, dzięki czemu będziesz mógł poświęcić więcej czasu na cieszenie się chwilą, niż martwienie się o to, co będzie dalej i jak się tam dostaniesz.

Tworzenie szczegółowego planu podróży jest korzystne, jeśli odwiedzasz nowe miasto lub kraj, w którym nigdy wcześniej nie byłeś.

11 szablonów planów podróży

1. Szablon planu podróży biznesowej ClickUp

Upewnij się, że podróże służbowe są skutecznie zaplanowane, aby zaoszczędzić czas i obniżyć koszty za pomocą tego szablonu

Podróżujesz do pracy?

To Szablon planu podróży służbowej od ClickUp może pomóc w zebraniu wszystkich ważnych szczegółów podróży i harmonogramów pracy w jednym miejscu.

Z łatwością zanotuj daty podróży, informacje o hotelu, numer lotu i inne ważne informacje w zorganizowanym i łatwym do naśladowania formacie ClickUp Docs . Jeśli masz wiele planów podróży lub chcesz przechowywać swoje przeszłe i przyszłe dokumenty z planami podróży w jednym miejscu, po prostu dodaj zagnieżdżone strony w jednym dokumencie, aby wszystko było uporządkowane i łatwo dostępne.

A ponieważ ClickUp Docs pozwala na pełną kontrolę nad uprawnieniami do udostępniania i prywatnością, możesz zachować swoje strony jako prywatne, aby chronić swoje dane osobowe lub bezpiecznie udostępniać je wybranym osobom za pośrednictwem linku.

Co najlepsze, ClickUp jest dostępny na platformie aplikacja mobilna dzięki czemu możesz zabrać swój szablon planu podróży gdziekolwiek jesteś i mieć do niego dostęp o każdej porze dnia.

Skorzystaj z tego darmowego szablonu planu podróży, aby usprawnić swoją działalność proces planowania podróży i ustalić spójny standardowy plan podróży, z którego można korzystać wielokrotnie. Pobierz ten szablon

2. Szablon planu podróży na wakacje ClickUp

Usprawnij proces planowania podróży za pomocą tego szablonu

Planujesz wycieczkę samochodową lub zwiedzanie nowego miasta?

Niezależnie od tego, jaki rodzaj wakacji planujesz, to Szablon planu podróży do planowania wakacji od ClickUp może pomóc w stworzeniu wizualnej mapy drogowej planowanych działań.

Dzięki temu darmowemu szablonowi planu podróży, będziesz w stanie zaplanować miejsca docelowe, wykorzystać Pola niestandardowe ClickUp aby dodać ważne szczegóły, takie jak adresy hoteli, rodzaj aktywności, godziny pracy, czas podróży, zakwaterowanie, rezerwacje i tak dalej, aby upewnić się, że jesteś na dobrej drodze do odwiedzenia wszystkich miejsc, które zaplanowałeś podczas swojej podróży!

Ponadto szablon ten umożliwia wizualizację planu podróży w widoku mapy, jak pokazano powyżej, oraz w innych widokach ClickUp, takich jak lista, tablica i widok dokumentu. Każdy niestandardowy widok oferuje unikalne spojrzenie na plan podróży, aby pomóc Ci wizualizować i organizować swoje plany w najlepszy dla Ciebie sposób.

Skorzystaj z tych szablonów planowania wakacji, aby uzyskać strukturę i organizację potrzebną do zaplanowania następnej podróży i bezstresowego wyjazdu! Pobierz ten szablon

3. Szablon planu podróży ClickUp

Wizualizuj swoją podróż, plan budżetu, rezerwacje i wszystko inne w jednym miejscu, korzystając z szablonu ClickUp Trip Planner Template

Usprawnij planowanie podróży dzięki Szablon planowania podróży ClickUp ! Pożegnaj się z chaosem rozproszonych szczegółów i przywitaj się ze scentralizowanym centrum wszystkich niezbędnych informacji dotyczących podróży. Od lotów po zakwaterowanie, od aktywności po budżet - ten szablon ma wszystko pod kontrolą. Oszczędzaj czas, organizując wszystko w jednym miejscu i upewnij się, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Dzięki konfigurowalnym funkcjom, takim jak niestandardowe statusy, pola i widoki, możesz dostosować szablon do swoich konkretnych potrzeb. Bez wysiłku współpracuj z przyjaciółmi i rodziną, aby stworzyć najlepsze wrażenia z podróży. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na szybki wypad, czy planujesz podróż służbową, ten szablon zapewnia narzędzia potrzebne do udanej podróży.

Ustal swój budżet, zbadaj miejsca docelowe, stwórz plany podróży i sfinalizuj szczegóły na intuicyjnej platformie ClickUp. Śledź postępy, przydzielaj zadania i z łatwością monitoruj produktywność. Od początku do końca, ClickUp Trip Planner Template pozwala Ci zaplanować swoją wymarzoną podróż w sposób wydajny i skuteczny. Pobierz szablon

4. Szablon planu wydarzenia ClickUp

Szablon planowania wydarzeń ClickUp pozwala dostosować zespół i zasoby do płynnej współpracy w celu wykonania zadania

Niezależnie od tego, czy urodziłeś się z naturalnymi umiejętnościami planowania wydarzeń, czy może jesteś kimś, kto chce być w tym lepszy, to Szablon planu wydarzenia od ClickUp pomoże Ci z łatwością zaplanować kolejne wydarzenia!

Ten szablon planu wydarzeń zawiera trzy wysoce wizualne szablony Widoki ClickUp które można dostosować do dowolnych potrzeb, od organizowania i planowania dat wydarzeń na Liście i Tablicy po planowanie metodą "przeciągnij i upuść" w Kalendarzu.

Każdy widok zawiera wstępnie zbudowane pola niestandardowe, które pozwalają Tobie i Twojemu zespołowi dodawać ważne szczegóły, takie jak procentowe paski postępu, status płatności, terminy płatności, status budżetu i inne. Można również utworzyć Niestandardowe statusy zadań aby pomóc zidentyfikować etap, na którym znajduje się każde zadanie, utrzymując wszystkich w pętli, na której znajduje się każde zadanie przez cały czas.

Możesz pobrać aplikację na swoje urządzenie mobilne, aby uzyskać dostęp do swoich zadań niezależnie od lokalizacji wydarzenia i skorzystać z tego szablonu planu podróży, aby stać się profesjonalistą w planowaniu wydarzeń i zacząć zarządzać wszystkimi operacjami biznesowymi, zespołami i planowanie wydarzeń -wszystko w jednym miejscu. Pobierz szablon

5. Szablon 24-godzinnego planu podróży ClickUp

Ten szablon pomaga zachować koncentrację i organizację dzięki przejrzystemu harmonogramowi dnia

Czasami najlepiej jest robić rzeczy dzień po dniu, zwłaszcza gdy obciążenie pracą i listy rzeczy do zrobienia wymykają się spod kontroli.

Wykorzystaj dzień i pozostań produktywny (i zmotywowany), korzystając z szablonu szablon 24-godzinnego planu podróży w ClickUp aby poprowadzić Cię podczas tworzenia dziennego harmonogramu!

Ten darmowy szablon planu podróży zawiera wbudowane pola niestandardowe i niestandardowe statusy zadań, które ułatwiają planowanie i wizualizację codziennych zadań. A ponieważ funkcje te są w pełni konfigurowalne, możesz edytować i dodawać dowolne pola i statusy, które najlepiej sprawdzą się w twoim przepływie pracy.

Użyj tego szablonu, aby uzyskać pomoc w następujących kwestiach codzienne planowanie dzięki czemu z łatwością przejrzysz wszystkie swoje zadania do wykonania, skupisz się na tym, co masz na talerzu każdego dnia i maksymalnie wykorzystasz każdy dzień! Pobierz ten szablon

6. Podstawowy szablon agendy ClickUp

Użyj tego szablonu, aby stworzyć zorganizowany plan podróży

Spotkania to świetny sposób na synchronizację z ludźmi w czasie rzeczywistym.

Jednak bez odpowiedniej agendy możesz zapomnieć o omówieniu ważnych kwestii, stracić kontrolę nad przebiegiem spotkania i zboczyć z toru, pozostawiając uczestników z większą liczbą pytań niż odpowiedzi lub myśląc: "to mógł być e-mail" 😅

Nie pozwól, by ci się to przytrafiło!

Niezależnie od tego, czy organizujesz spotkanie twarzą w twarz, czy wirtualne, wcześniejsze przygotowanie agendy zapewnia produktywność spotkań i pomaga maksymalnie wykorzystać czas uczestników Szablon agendy ClickUp może pomóc w przygotowaniach do następnego spotkania.

Szablon ten zawiera sekcje na szczegóły spotkania, uczestników i wiele więcej. A ponieważ szablon ten jest dostępny w ClickUp Docs, możesz łatwo sformatować stronę, aby obsługiwała dowolny format typ spotkania , osadzaj linki, aby dodać więcej szczegółów do agendy i łatwo udostępniaj ją zespołowi przed spotkaniem, aby mogli przygotować się na spostrzeżenia lub pytania.

Skorzystaj z tego szablonu planu podróży, aby zaplanować i utrzymać produktywność kolejnych spotkań! Pobierz ten szablon

7. Szablon planu konferencji ClickUp

Organizatorzy wydarzeń mogą skorzystać z tego szablonu planu konferencji, aby pomóc wszystkim pozostać na tej samej stronie, jeśli chodzi o planowanie i organizowanie wydarzeń.

Planujesz konferencję i potrzebujesz szablon programu konferencji ?

To Szablon planu konferencji od ClickUp może pomóc w tworzeniu, wizualizacji i zarządzaniu wydarzeniami w jednym scentralizowanym miejscu.

Szablon ten oferuje gotowe widoki, takie jak Box, Calendar i List view, a także Custom Fields i Custom Task Statuses, które umożliwiają stworzenie idealnego planu podróży dla danego wydarzenia. Co więcej, możesz dodawać niestandardowe tagi do swoich zadań, aby dodać kolejną warstwę organizacyjną do planu podróży i dodawać nowe pola niestandardowe, aby Twoje zadania były jak najbardziej szczegółowe podczas planowania wydarzeń na żywo lub w Internecie wirtualne wydarzenia konferencyjne .

A jeśli potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu pracy, nie ma problemu. Do szablonu dołączony jest przewodnik Getting Started Guide, który pomoże ci zapoznać się z szablonem i posłuży jako przewodnik, który pomoże ci zaplanować następne wydarzenie ! Pobierz ten szablon

8. Szablon agendy spotkania zarządu ClickUp

Szablon agendy spotkania zarządu ClickUp służy jako zarys, aby skupić się na kluczowych kwestiach i szybko je rozwiązać oraz upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie, co należy zrobić

Agenda spotkania jest koniecznością, szczególnie w przypadku spotkań zarządu.

W tym przypadku Szablon agendy spotkania zarządu w ClickUp oferuje wstępnie wbudowane pola niestandardowe, które pomagają członkom zarządu i kierownictwu w tworzeniu zorganizowanej agendy spotkań na wysokim poziomie i prowadzeniu produktywnych spotkań. Do każdego zadania i podzadania można również dodać jedną lub wiele osób przypisanych, aby wyraźnie zaznaczyć, kto jest odpowiedzialny za wykonanie zadania lub przedstawienie tematów i zaznaczyć je na liście po omówieniu każdego zadania lub tematu, aby łatwo śledzić i odnotowywać, co jeszcze nie zostało ukończone.

Skorzystaj z tego szablonu planu podróży, aby stworzyć zorganizowany plan spotkania , informować wszystkich przed spotkaniem i promować otwartą dyskusję między wszystkimi uczestnikami, co może prowadzić do silniejszych decyzji i lepszych wyników. Pobierz ten szablon

9. Szablon planu podróży w programie Excel

przez Microsoft Excel

Jeśli jesteś użytkownikiem programu Excel, ten szablon jest dla Ciebie.

Microsoft Excel oferuje poręczny szablon planu podróży, który można wykorzystać do uporządkowania wszystkich szczegółów podróży. Niezależnie od tego, czy chcesz rozpocząć plan podróży z przyjaciółmi, czy spersonalizowany plan całej podróży, ten szablon planu podróży zawiera wpisy dotyczące informacji o locie, zakwaterowaniu, kontaktach alarmowych, działaniach itp.

Po wypełnieniu szablonu szczegółami podróży, po prostu zapisz go na komputerze lub wydrukuj, aby zabrać ze sobą fizyczną kopię planu podróży lub zostawić kopię dla znajomych i rodziny podczas wakacji. Pobierz ten szablon

10. Szablon planu podróży w Dokumentach Google

przez Template.net

Jeśli lubisz prostotę podczas planowania podróży, ten szablon planu podróży będzie odpowiedni dla Ciebie.

Szablon ten umożliwia dodawanie i edytowanie szczegółów podróży, takich jak miejsca docelowe, transport, zakwaterowanie i to, co należy spakować na podróż, w zorganizowanych tabelach w Dokumentach Google (gdzie można również połączyć się z Arkuszami Google).

Jest to jeden z wielu konfigurowalnych szablonów, które można pobrać bezpłatnie. Zapisz go na swoim komputerze lub wydrukuj kopię i zabierz ze sobą! Pobierz ten szablon

11. Szablon planu podróży służbowej w programie Microsoft Word

przez Microsoft

Zadbaj o to, by Twoje podróże służbowe były jak najbardziej bezstresowe, tworząc szczegółowy plan lotu, harmonogram spotkań i inne elementy na jednej stronie.

Skorzystaj z szablonu planu podróży służbowej Microsoft Word, aby śledzić ważne daty, godziny wylotu i przylotu, adresy docelowe, numery telefonów, czas podróży i inne uwagi dotyczące każdego elementu planu podróży. Pobierz ten szablon

Co składa się na dobry szablon planu podróży?

Istnieje kilka rodzajów szablonów planów podróży na różne okazje. Najczęściej używane i poszukiwane szablony dotyczą podróży służbowych, wakacji, planowania wydarzeń oraz podróży globalnych i krajowych.

Chociaż istnieje wiele rodzajów szablonów planów podróży, najlepsze z nich oferują następujące podstawowe elementy:

Jasny i zwięzły język

Zorganizowany i łatwy do odczytania format

Możliwość dostosowania i łatwość edycji

Łatwy dostęp i możliwość udostępniania

A jeśli musisz zmienić swoje plany z powodu nieoczekiwanych zmian, solidny szablon planu podróży powinien oferować elastyczność umożliwiającą wprowadzanie zmian bez uszczerbku dla przebiegu podróży. Nie powinien również wymagać rozpoczynania planu podróży od zera.

Ostatecznie, szablony te powinny pomóc ci stworzyć spersonalizowany plan podróży, zaoszczędzić czas i pozostać zorganizowanym, aby pomóc ci stać się lepszym planistą.

Rozpocznij planowanie następnej podróży z szablonami planów podróży

Jeśli chodzi o planowanie podróży, posiadanie planu podróży jest kluczowe.

Ale rozumiemy to. Tworzenie szczegółowego planu podróży może być dość czasochłonne. Właśnie dlatego korzystanie z szablonu planu podróży może być świetnym narzędziem! Zachowaj porządek i wykorzystaj szablony, które udostępniliśmy powyżej, jako punkt wyjścia do stworzenia własnego, spersonalizowanego planu podróży na nadchodzące podróże i wydarzenia.

A jeśli jesteś fanem personalizacji, to ClickUp z pewnością przypadnie Ci do gustu.

Oferuje on w pełni konfigurowalną platformę z setkami funkcji i szablonów, które umożliwiają tworzenie spersonalizowanych doświadczeń, łączenie wszystkich notatek i pracy oraz budowanie przepływu pracy i planów podróży, które działają dla Ciebie.

Uzyskaj dostęp do Konfigurowalne szablony ClickUp za darmo już dziś i zacznij ekscytować się planowaniem kolejnego wydarzenia!

Bon voyage! 👋 Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!