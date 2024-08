10 najlepszych programów do planowania podróży w 2024 roku

Globalna branża zarządzania podróżami służbowymi rozwija się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a wydatki na podróże służbowe mają osiągnąć poziom 1,4 biliona dolarów w tym roku! Oczekuje się również, że wykorzystanie technologii w branży będzie nadal rosło, ponieważ nowe i innowacyjne oprogramowanie do zarządzania podróżami przejmuje stery w zarządzaniu logistyką podróży służbowych, planowaniem podróży i zarządzaniem wydatkami.

Skuteczne rozwiązania do zarządzania podróżami służbowymi mogą uprościć procesy rezerwacji, usprawnić planowanie podróży i sprawić, że planowanie podróży będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych narzędzi do zarządzania podróżami wraz z ich funkcjami, ograniczeniami, cenami i ocenami.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania podróżami?

Firmy inwestują w narzędzia do zarządzania podróżami, aby uprościć procesy związane z podróżami służbowymi. Oto funkcje, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do swoich potrzeb:

Łatwa rezerwacja : Oprogramowanie do zarządzania rezerwacjami podróży powinno działać płynnie i zapewniać łatwy dostęp do najlepszych noclegów, lotów i nie tylko

: Oprogramowanie do zarządzania rezerwacjami podróży powinno działać płynnie i zapewniać łatwy dostęp do najlepszych noclegów, lotów i nie tylko Łatwość obsługi : Intuicyjny interfejs użytkownika zapewni, że twój zespół będzie w stanie łatwo korzystać z narzędzia i zaoszczędzić czas

: Intuicyjny interfejs użytkownika zapewni, że twój zespół będzie w stanie łatwo korzystać z narzędzia i zaoszczędzić czas Rozwiązanie do zarządzania wydatkami : Najlepsze narzędzia do zarządzania podróżami pełnią również funkcję oprogramowania do zarządzania wydatkami. W ten sposób masz wszystko w jednym miejscu, bez konieczności ciągłego przełączania oprogramowania

: Najlepsze narzędzia do zarządzania podróżami pełnią również funkcję oprogramowania do zarządzania wydatkami. W ten sposób masz wszystko w jednym miejscu, bez konieczności ciągłego przełączania oprogramowania Integracja : Możliwość zintegrowania oprogramowania do zarządzania podróżami służbowymi z codziennym oprogramowaniem Enterprise pozwoli na bezproblemowe udostępnianie danych

: Możliwość zintegrowania oprogramowania do zarządzania podróżami służbowymi z codziennym oprogramowaniem Enterprise pozwoli na bezproblemowe udostępnianie danych Przyjazność dla budżetu : Upewnij się, że oprogramowanie spełnia twoje wymagania budżetowe i pomaga oszczędzać koszty. Szukaj takich, które mają przejrzystą politykę cenową bez ukrytych kosztów

: Upewnij się, że oprogramowanie spełnia twoje wymagania budżetowe i pomaga oszczędzać koszty. Szukaj takich, które mają przejrzystą politykę cenową bez ukrytych kosztów Raportowanie : Zaawansowane możliwości raportowania pomagają znaleźć obszary o największych wydatkach i ograniczyć niepotrzebne koszty

: Zaawansowane możliwości raportowania pomagają znaleźć obszary o największych wydatkach i ograniczyć niepotrzebne koszty Wsparcie użytkownika: Wsparcie użytkownika może sprawić, że będziesz zadowolony lub nie. Dlatego upewnij się, że oprogramowanie oferuje pomocne wsparcie przez cały czas

10 najlepszych programów do zarządzania podróżami w 2024 roku

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania podróżami służbowymi to takie, które spełnia wszystkie Twoje potrzeby. Przyjrzyjmy się kilku opcjom:

1. ClickUp

Użyj widoku mapy ClickUp, aby zarządzać swoją pracą geograficzną na mapie z konfigurowalnymi pinezkami dla statusu, priorytetu i nie tylko.

Jak wszystko w jednym planowanie projektów clickUp, narzędzie do planowania i zwiększania wydajności, znajduje się na szczycie naszej listy najlepszych programów do zarządzania podróżami służbowymi w 2024 roku. Możesz użyć Dokumenty ClickUp do tworzenia i udostępniania planów podróży, planowania budżetu podróży, kreślenia planów podróży itp.

Podnieś swój poziom planowania podróży dzięki Widok mapy w ClickUp zaprojektowany, aby wizualnie ożywić plan podróży. To innowacyjne narzędzie pozwala organizować podróże geograficznie i efektywnie planować przygody za pomocą prostego interfejsu klikania i przeciągania.

Od informacji o hotelu po szczegóły lotu, wszystkie szczegóły podróży będą dostępne w łatwym do zrozumienia formacie. Co więcej, możesz dodawać zagnieżdżone strony w jednym dokumencie, aby upewnić się, że wszystkie plany podróży znajdują się w tym samym miejscu. Można go również używać jako free schedule maker aby uniknąć stresu związanego z pracą w ostatniej chwili.

Jeśli tworzenie planów podróży służbowych nie jest twoją mocną stroną, nie martw się, ponieważ ClickUp AI do zrobienia za Ciebie! Od generowania pomysłów po tworzenie niestandardowych konspektów podróży, może pomóc Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-599.png Skorzystaj z szablonu Planera Podróży ClickUp, aby zaplanować bezproblemową podróż https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1uywr&\_gl=1\*14zp7r\*\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Pobierz ten szablon /%cta/

ClickUp oferuje również kilka szablonów planów podróży dostępne o każdej porze dnia i nocy, w tym doskonałe Szablon ClickUp Travel Planner, który umożliwia dokonywanie wszystkich ustaleń dotyczących podróży i zarządzanie wydatkami na podróże służbowe w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpracuj nad planami podróży, utrzymuj wszystkie informacje uporządkowane i dostępne, chroń swoje plany dzięki kontroli prywatności i popraw ogólne wrażenia z podróży dzięki ClickUp Docs

Automatyczne generowanie planów i konspektów w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp AI i dostęp do nich w dowolnym miejscu

Korzystaj z szablonów planów podróży, takich jakPlan Podróży w Biznesie ClickUp i szablonów do planowania podróży, aby łatwo zaznaczać i podkreślać swoje plany podróży służbowych. Jeśli planujesz podróż rekreacyjną (biznes + wypoczynek), możesz użyćSzablon do planowania wakacji ClickUp do uporządkowania wszystkich istotnych szczegółów w jednym miejscu

Użyj ClickUp jako swojegoaplikacja do codziennego planowania do planowania codziennych podróży, ustawienia przypomnień i robienia notatek w Notatniku ClickUp

Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi, takich jak Slack, Kalendarz Google, Alexa, Chrome, Zoom i Arkusze Google

limity ClickUp

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji, które są dostępne w wersji na pulpit

Niektórzy użytkownicy uważają, że na początku jest nieco trudna w użyciu

Ceny ClickUp

Free forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,900 recenzji)

2. Travefy

Twórz podróż służbową za pomocą Travefy's Itinerary Builder via Travefy Mając na celu pomoc profesjonalistom z branży turystycznej w oszczędzaniu czasu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości usług, Travefy oferuje szeroki zakres narzędzi, które sprawiają, że podróże służbowe są wygodne. Możesz dodać informacje o wycieczce, w tym zakwaterowanie, transport i tyle szczegółów, ile potrzeba.

Travefy zapewnia wsparcie dla ponad 100 integracji z dostawcami i ponad 625 przewodników po miastach, dzięki czemu można tworzyć szczegółowe plany podróży (ze zdjęciami i połączonymi linkami!) oraz oszczędzać pieniądze i czas. Możesz także udostępniać szablony podróży i integrować je z oprogramowaniem CRM.

Najlepsze funkcje Travefy

Łatwe tworzenie i udostępnianie planów podróży dzięki interfejsowi "przeciągnij i upuść"

Uatrakcyjnij zawartość podróży dzięki wbudowanej bibliotece zdjęć z oszałamiającymi zdjęciami i materiałami wideo

Wydajna praca dzięki integracji z ponad 100 dostawcami

Łatwy dostęp do podróży służbowych za pomocą aplikacji mobilnej

Uzyskaj automatyczne aktualizacje lotów dzięki bazie danych lotów na żywo

Travefy limit

Niektórzy użytkownicy skarżyli się, że funkcje są trudne w użyciu

Nie jest dostępna wersja Free

Ceny Travefy

Miesięcznie : 49 USD miesięcznie

: 49 USD miesięcznie Kwartalnie : $44 za miesiąc

: $44 za miesiąc Rocznie : 35 USD miesięcznie

: 35 USD miesięcznie Dla więcej niż 25 użytkowników, skontaktuj się z Travefy w celu ustalenia ceny

*Można dodać dodatkowych użytkowników w cenie 25 USD miesięcznie za użytkownika.

Oceny i recenzje Travefy

G2: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

4.5/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (15 recenzji)

3. SAP Concur

rezerwuj podróże dla siebie lub swoich gości, zarządzaj zadaniami i sprawdzaj alerty - wszystko w jednym miejscu dzięki_ SAP Concur SAP Concur to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania podróżami i wydatkami. Oferuje zintegrowane rozwiązania dla podróży służbowych, raportowania wydatków i zarządzania fakturami, ułatwiając planowanie i dostęp do informacji o podróżach.

Co więcej, działa również jako oprogramowanie do zarządzania rezerwacjami podróży, ponieważ można rezerwować noclegi, wynajem samochodów, loty i nie tylko. Możliwe jest połączenie podróżnych i planów podróży w wielu kanałach, aby poprawić ogólne wrażenia.

Najlepsze funkcje SAP Concur

Tworzenie, przesyłanie i zatwierdzanie raportów wydatków z dowolnego miejsca i urządzenia

Połączenie SAP Concur z rozwiązaniami CRM, HR i finansowymi w celu zapewnienia płynnej obsługi podróży służbowych. Możesz także zintegrować się z aplikacjami takimi jak Uber, TripIt, American Airlines i nie tylko

Uzyskaj zakończoną kontrolę nad podróżami służbowymi, zapewniając zgodność z polityką podróży służbowych i obowiązkiem zachowania należytej staranności

Korzystaj z otwartego API, aby tworzyć niestandardowe funkcje i integracje dla swoich konkretnych potrzeb

Limity SAP Concur

Niektórzy użytkownicy narzekali na niestandardową obsługę klienta

W niektórych recenzjach stwierdzono również, że na początku trudno było z niego korzystać

Ceny SAP Concur

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje SAP Concur

G2: 4.0/5 (ponad 5 900 opinii)

4.0/5 (ponad 5 900 opinii) Capterra: 4,3/5 (ponad 2000 recenzji)

4. TripIt

sprawdzaj swoje podróże służbowe, wyświetlaj szczegóły lotów i otrzymuj regularne przypomnienia dzięki_ TripIt TripIt to doskonała aplikacja do tworzenia planów podróży służbowych, wyposażona w funkcje ułatwiające planowanie i podróżowanie. Wszystko do zrobienia to udostępnianie e-maili z potwierdzeniami rezerwacji na oficjalny e-mail TripIt, a aplikacja stworzy kompleksowy plan podróży.

Zastanawiasz się, do zrobienia czego jeszcze? Aplikacja umożliwia również dodawanie szczegółów podróży bezpośrednio do kalendarza (niezależnie od używanego kalendarza) i uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca w dowolnym czasie.

Jeśli wybierzesz TripIt Pro, uzyskasz dostęp do funkcji takich jak dodawanie plików PDF i zdjęć, przypomnienia o odprawie, śledzenie taryf, status lotu, informacje o odbiorze bagażu i wiele innych.

Najlepsze funkcje TripIt

Tworzenie kompleksowego planu podróży na podstawie e-maili z potwierdzeniami w zaledwie kilka sekund

Otrzymuj przypomnienia o odprawie, wylocie i statusie lotu, aby być na bieżąco z planem podróżycele zarządzania czasem (tylko w TripIt Pro)

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat terminali i bramek, połączeń, odbioru bagażu, alternatywnych opcji lotu i lepszej dostępności licencji (tylko w TripIt Pro)

Skorzystaj z aplikacji, aby uzyskać plan podróży służbowej na wyciągnięcie ręki

Limity TripIt

Niektórzy użytkownicy skarżą się na przestarzały interfejs

Większość funkcji jest dostępna tylko w TripIt Pro

Nie oferuje raportowania wydatków

Ceny TripIt

TripIt Free

TripIt Pro: 49 USD rocznie

Oceny i recenzje TripIt

G2: 4.7/5 (40+ recenzji)

4.7/5 (40+ recenzji) Capterra: Niedostępne

5. Happay

Zarezerwuj cały transport i zakwaterowanie za pośrednictwem jednej platformy na Hapłatność Happay to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania podróżami służbowymi i wydatkami. Oprócz zaawansowanych funkcji, zapewnia również zaawansowane procesy oparte na AI, które zapewniają pełną kontrolę nad każdym aspektem planu.

Oprogramowanie posiada narzędzie do samodzielnej rezerwacji z wieloma dostawcami, umożliwiające rezerwację preferowanych hoteli, lotów i taksówek. Można również planować, rejestrować, raportować, zatwierdzać i uzgadniać wydatki, dzięki czemu raportowanie wydatków jest łatwe i skuteczne. Internetowy i mobilny OCR również zwiększa możliwości przechwytywania wydatków.

Co więcej, narzędzie to można wykorzystać do poprawy zgodności z polityką podróży i zwiększenia oszczędności.

Najlepsze funkcje Happay

Integracja Happay z oprogramowaniem takim jak Oracle, Tally, Microsoft, Uber, RuPay, Visa i innymi

Uzyskiwanie szczegółowych raportów na temat osób wydających najwięcej, osób naruszających zasady, osób podróżujących służbowo, czasu potrzebnego na zatwierdzenie, lotów i hoteli w celu lepszego zarządzania wydatkami

Połączenie z wieloma dostawcami zakwaterowania i podróży na jednej platformie

Zapewnienie 100% zgodności z zasadami

Otrzymuj przypomnienia, gdy dostępna jest najniższa taryfa dla preferowanych noclegów i lotów

Użyj opcji zamrożenia taryfy, aby zarezerwować cenę biletu. Jest to przydatne w przypadku opóźnienia w zatwierdzeniu przez menedżera

Ciesz się zgodnością podatkową z liniami lotniczymi, zapewniając zakończoną widoczność wydatków na podróże służbowe

Happay limit

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na niestandardową obsługę klienta

Aplikacja produktu nie jest całkowicie wolna od usterek

Ceny Happay

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Happay

G2: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 800 recenzji)

6. Deem

Rezerwuj podróże z jednym lub wieloma miejscami docelowymi z Deem Deem oferuje łatwą i intuicyjną obsługę podróży dzięki swoim inteligentnym funkcjom. Pracownicy mogą rezerwować, edytować i modyfikować swoje plany z dowolnego miejsca i urządzenia. Zapewnia również ich bezpieczeństwo (wraz z obowiązkiem opieki) dzięki wbudowanej opcji Safety Check podczas rezerwacji.

Deem wyróżnia się jednak tym, że dostarcza oceny emisji dwutlenku węgla, które pomagają ocenić wpływ podróży na środowisko. Dzięki temu możesz dokonywać bardziej ekologicznych i lepszych wyborów podczas przyszłych podróży.

Najlepsze funkcje Deem

Zarezerwuj swoje plany podróży, korzystając ze spersonalizowanego wsparcia dostawcy Deem

Szybki wgląd w wydatki i zaangażowanie użytkowników w czasie rzeczywistym

Znajdź najbardziej odpowiednie zakwaterowanie i loty, korzystając z szerokiego zakresu dostawców dostępnych w aplikacji. Możesz także porównać poziomy taryf w jednym widoku

Integracja z platformami takimi jak Workday, Chrome River i innymi

Wsparcie w 14 językach

Poznaj limity

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na powolne ładowanie

Niektóre funkcje nie są dostępne w aplikacji mobilnej

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na brak elastyczności w wynikach wyszukiwania

Oceń ceny

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Deem

G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.4/5 (25 recenzji)

7. Rydoo

Dodaj wydatki do wcześniej utworzonych podróży za pomocą Rydoo Rydoo to przede wszystkim rozwiązanie do zarządzania wydatkami, które umożliwia pracownikom efektywne tworzenie, przesyłanie i zatwierdzanie wydatków. Możesz rejestrować wszystkie wydatki w aplikacji Rydoo, a także automatycznie dopasowywać transakcje za pośrednictwem kart firmowych do ich wydatków.

Co więcej, menedżerowie mogą łatwo automatyzować proces zatwierdzania wydatków niskiego ryzyka, aby przyspieszyć zatwierdzanie. Dzięki Rydoo można kontrolować wydatki pracowników, zapewnić zgodność z zasadami i zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje Rydoo

Niestandardowe zasady podróży i automatyzacja zatwierdzania, raportowania i uzgadniania wydatków

Skanowanie paragonów za pomocą aplikacji Rydoo, która automatycznie przygotuje wydatki do przesłania, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych

Uzyskaj widoczność podróży dzięki wpisom przebiegu utworzonym za pomocą zintegrowanej mapy Google

Integracja Rydoo z ponad 35 narzędziami, w tym z oprogramowaniem HR, ERP i księgowym

Rydoo limit

Niektórzy użytkownicy doświadczyli usterek technicznych związanych z ładowaniem paragonów, raportowaniem wydatków i usuwaniem

Niektórzy skarżyli się, że skanowanie zajmuje dużo czasu

Ceny Rydoo

Essentials: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Pro: $14 za użytkownika miesięcznie

$14 za użytkownika miesięcznie Business: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Rydoo

G2: 4.4/5 (ponad 700 recenzji)

4.4/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 190 opinii)

8. Navan

Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje i wyniki wyszukiwania, aby usprawnić proces rezerwacji za pomocą Navan Navan, wcześniej znany jako TripActions, to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania podróżami służbowymi i wydatkami. Jest dobrze znane z maksymalizacji wydajności przy jednoczesnej minimalizacji kosztów dzięki rabatom i kontroli zasad.

Navan oferuje Narzędzia AI w tym Ava (ich Biuro podróży AI ), zapewniające wsparcie 24/7. Proces rezerwacji online jest bezproblemowy, z szerokim asortymentem i spersonalizowanymi wynikami. A to nie wszystko! Dostawca oferuje również zaawansowane możliwości raportowania wydatków wraz z wglądem w dane.

Najlepsze funkcje

Lepsza kontrola nad wydatkami dzięki dynamicznym zasadom, automatyzacji raportowania wydatków i wglądowi w dane w czasie rzeczywistym

Rezerwacja podróży grupowych dla maksymalnie 50 pracowników jednocześnie

Zdobywaj punkty lojalnościowe i nagrody za dokonywanie opłacalnych wyborów

Śledzenie i redukcja emisji dwutlenku węgla w organizacji dzięki solidnym narzędziom zrównoważonego rozwoju

Konsultacje z ekspertami ds. podróży i dedykowanym zespołem w celu stworzenia unikalnych i dostosowanych do potrzeb programów podróży

Navan limit

Niektórzy użytkownicy uznali ją za droższą niż inne opcje

Ceny Navan

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Navan

G2: 4,7/5 (ponad 7 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 7 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (170+ opinii)

9. Rocketrip

Rocketrip umożliwia rezerwację podróży, otrzymywanie powiadomień, przeglądanie nagród i notatek firmowych w jednym panelu za pośrednictwem Vimeo Mając na celu wzmocnienie pozycji pracowników i zapewnienie oszczędności kosztów, Rocketrip oferuje przejrzyste dane dotyczące wydajności i nagrody za zmniejszenie wydatków. Platforma zapewnia niestandardowy algorytm cenowy oparty na 12-miesięcznych danych historycznych, polityce podróży, wynegocjowanych stawkach, preferowanych dostawcach i konsultacjach z administratorami.

Integruje również dane podróżujących dostawców z narzędziem do rezerwacji online, zapewniając niestandardowy wgląd w wydatki i koszty.

Najlepsze funkcje Rocketrip

Zwiększenie oszczędności dzięki nagrodom za zmniejszenie wydatków poprzez wybór tańszych lotów, obniżenie klasy podróży do klasy ekonomicznej itp.

Szczegółowe raportowanie wydatków w czasie rzeczywistym według działów, tras i pracowników, umożliwiające zespołom finansowym podejmowanie odpowiednich decyzji

Uzyskaj widoczność bieżących podróży i lokalizacji pracowników przez cały czas

Otrzymywanie alertów o zagrożeniach związanych z podróżami i śledzenie wydatków przekraczających zasady

Rocketrip limit

Interfejs użytkownika jest trochę niezgrabny

Strona często się zawiesza i wolno ładuje

Ceny Rocketrip

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Rocketrip

G2: 4.3/5 (10 recenzji)

4.3/5 (10 recenzji) Capterra: Niedostępne

10. PackPoint

PackPoint tworzy listę rzeczy do spakowania na podstawie miejsca docelowego i planowanych aktywności

PackPoint to przede wszystkim organizer listy rzeczy do spakowania, który pomaga zdecydować, co znajdzie się w bagażu, zapewniając, że nie zapomnisz żadnych niezbędnych elementów. Swoje sugestie opiera na długości podróży i szczegółach dotyczących miejsca docelowego, w tym pogody i planowanych aktywności.

Dzięki PackPoint Premium można uzyskać dostęp do wielu innych funkcji, takich jak połączenie z TripIt, udostępnianie listy rzeczy do spakowania i niestandardowe ustawienia aplikacji.

Najlepsze funkcje PackPoint

Aplikacja jest łatwa w użyciu. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać szczegóły podróży i wybrać aktywności, a otrzymasz gotową listę rzeczy do spakowania

PackPoint można zintegrować z TripIt za pomocą PackPoint Pro

limity PackPoint

Ograniczone funkcje

Ceny PackPoint

Free

Premium: 2,99 USD

oceny i recenzje w usłudze PackPoint

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

Ułatw planowanie podróży dzięki narzędziom do zarządzania podróżami

Solidne rozwiązanie do zarządzania podróżami i wydatkami pomaga firmom zaoszczędzić czas i pieniądze, poprawić jakość podróży służbowych i zmniejszyć stres związany z planowaniem podróży. Dlatego też warto zapoznać się z dostępnymi opcjami, skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej i zdecydować, czy oprogramowanie odpowiada Twoim potrzebom.

ClickUp AI pozwala na tworzenie planów podróży, Docs na planowanie wyjazdów, najlepsze szablony do planowania podróży, plany podróży i wiele więcej zarejestrowany czas aby upewnić się, że Twój Teams jest na bieżąco z najnowszymi planami podróży. Spróbuj ClickUp za darmo już dziś!