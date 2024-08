10 najlepszych narzędzi do planowania podróży AI na następną podróż

Najbardziej frustrującą częścią podróży jest jej planowanie. Spędzanie godzin na wybieraniu miejsc do odwiedzenia, rzeczy do zrobienia oraz rezerwowaniu lotów i hoteli może być żmudne i frustrujące - tylko jeśli robisz to ręcznie.

A co jeśli ktoś może zrobić to wszystko za Ciebie w ciągu kilku minut?

W tym miejscu do akcji wkraczają planery podróży AI. Te sprytne narzędzia biorą pod uwagę preferencje i ograniczenia użytkownika i szybko tworzą spersonalizowane plany podróży.

W tym poście przygotowaliśmy dla Ciebie listę najlepszych planerów podróży AI. Ciesz się podróżą bez kłopotów z planowaniem dzięki wybranemu planerowi podróży AI!

Przejdźmy od razu do rzeczy. ✈️

Czego należy szukać w narzędziach AI do planowania podróży?

Wybierając narzędzie AI do planowania podróży, należy zwrócić uwagę na następujące funkcje:

Poziom personalizacji : Oceń, jakie pytania zadaje sztuczna inteligencja i ile kryteriów zapewnia do wygenerowania planu podróży. Im więcej możliwości personalizacji oferuje narzędzie, tym lepiej dla ciebie

: Oceń, jakie pytania zadaje sztuczna inteligencja i ile kryteriów zapewnia do wygenerowania planu podróży. Im więcej możliwości personalizacji oferuje narzędzie, tym lepiej dla ciebie Łatwość dostępu : Sprawdź dostępność każdego planera podróży AI. Czy jest on dostępny tylko jako aplikacja mobilna, czy też można uzyskać do niego dostęp również za pośrednictwem przeglądarki na komputerze? Sprawdź, czy istnieje opcja pobierania i zapisywania planów podróży w celu łatwego dostępu offline

: Sprawdź dostępność każdego planera podróży AI. Czy jest on dostępny tylko jako aplikacja mobilna, czy też można uzyskać do niego dostęp również za pośrednictwem przeglądarki na komputerze? Sprawdź, czy istnieje opcja pobierania i zapisywania planów podróży w celu łatwego dostępu offline Funkcje współpracy : Niektóre planery podróży AI umożliwiają współpracę z partnerami podróży w celu tworzenia niestandardowych planów podróży. Preferuj te, które nie pozwalają na współpracę

: Niektóre planery podróży AI umożliwiają współpracę z partnerami podróży w celu tworzenia niestandardowych planów podróży. Preferuj te, które nie pozwalają na współpracę Osobiste rekomendacje : Niektórzy planiści podróży wykorzystujący sztuczną inteligencję biorą pod uwagę twoje dane wejściowe i wcześniejsze zachowania, aby zapewnić spersonalizowane wskazówki i rekomendacje. Takie narzędzia są preferowane

: Niektórzy planiści podróży wykorzystujący sztuczną inteligencję biorą pod uwagę twoje dane wejściowe i wcześniejsze zachowania, aby zapewnić spersonalizowane wskazówki i rekomendacje. Takie narzędzia są preferowane Dodatkowe funkcje planowania podróży : Poszukaj unikalnych funkcji, takich jak widok mapy lub wyszukiwarka lotów, które pomogą ci w innych aspektach planowania podróży

: Poszukaj unikalnych funkcji, takich jak widok mapy lub wyszukiwarka lotów, które pomogą ci w innych aspektach planowania podróży Ceny: Podczas gdy większość planerów podróży AI jest darmowa, niektóre wymagają subskrypcji, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji. Sprawdź, czy cena jest tego warta lub czy możesz znaleźć to, czego szukasz za darmo

10 najlepszych narzędzi AI do planowania podróży w 2024 roku

Oto nasza lista dziesięciu najlepszych narzędzi AI do planowania podróży, które powinieneś wypróbować podczas następnej podróży.

1. Layla (Roam Around)

via Layla Layla (dawniej Roam Around) to łatwy w użyciu planer podróży AI, który generuje niestandardowe trasy dla miejsc turystycznych na całym świecie. Wystarczy wprowadzić miejsce docelowe, daty podróży i preferencje, aby uzyskać kompletny plan podróży.

Jest to idealne rozwiązanie do planowania wycieczek w ostatniej chwili i wakacji bez bólu głowy związanego z samodzielnym planowaniem.

Co więcej, wykorzystuje technologię GPT-3, aby zapewnić dostosowane do potrzeb rekomendacje dotyczące podróży, od tego, gdzie zjeść, po miejsca, które warto zobaczyć.

Najlepsze funkcje Layla

Zaloguj się za pomocą Google i szybko rozpocznij planowanie podróży

Dostosowywanie tras podróży w oparciu o zainteresowania i budżet

Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje i lokalne przewodniki turystyczne

Czat z Laylą w celu dalszego dostosowywania planów podróży

Twórz wspólne listy podróży i współpracuj ze znajomymi

Dostęp przez aplikacje na Androida i iOS

ograniczenia Layli

Liczba miejsc docelowych może być większa

Rekomendacje nie zawsze są w 100% dokładne

Ceny Layla

Darmowy

Premium: Niedostępne

Roam Around opinie i oceny

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

2. Wonderplan

via Wonderplan Szukasz planisty podróży, który weźmie pod uwagę Twoje szczegółowe preferencje, budżet i ograniczenia, aby stworzyć dla Ciebie plan podróży?

Nie szukaj dalej niż Wonderplan.

Jest to jeden z najlepszych planerów podróży opartych na sztucznej inteligencji dla osób z ograniczeniami budżetowymi, zapewniający szczegółowe zestawienia kosztów dla różnych działań. Pozwala dodawać lub usuwać elementy z planu podróży, aby dostosować go do konkretnych potrzeb.

Najlepsze cechy Wonderplan

Tworzenie dostosowanych planów podróży w oparciu o własne preferencje i ograniczenia

Spersonalizowane rekomendacje dotyczące miejsc noclegowych

Korzystaj z interaktywnych map i narzędzi nawigacyjnych do wizualizacji planów podróży

Pobieranie i zapisywanie planów podróży w plikach PDF oraz dostęp do nich w trybie offline

Współpraca z towarzyszami podróży w celu tworzenia i modyfikowania planów

Szczegółowy podział kosztów według aktywności

Ograniczenia Wonderplan

Liczba miejsc docelowych może być dalej rozszerzana

Oferuje tylko wsparcie przez e-mail

Ceny Wonderplan

Darmowy

Wonderplan opinie i oceny

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Trip Planner AI

via Trip Planner AI Ten planer podróży AI również generuje niestandardowe plany podróży, ale oferuje kilka unikalnych funkcji usprawniających proces planowania podróży.

Trip Planner AI pozwala czerpać inspirację z filmów na Instagramie i TikTok oraz dodawać polecane miejsca do planów podróży. W przeciwieństwie do większości planerów podróży AI oferuje planowanie tras i może planować podróże z wieloma miejscami docelowymi.

Najlepsze cechy Trip Planner AI

Poszukiwanie inspiracji w filmach z rekomendacjami podróży w mediach społecznościowych i dodawanie ich do planu podróży

Modyfikuj swój plan podróży, dodając lub usuwając aktywności, aż będzie idealny dla Ciebie

Uzyskaj pomysły na podróże z planów podróży udostępnionych przez innych podróżników w społeczności

Wykorzystaj sztuczną inteligencję, aby zasugerować optymalne trasy na wycieczki samochodowe

Współpracuj ze swoimi towarzyszami podróży, aby tworzyć wysoce dostosowane plany podróży

Dostęp przez przeglądarkę mobilną lub stacjonarną

Ograniczenia AI w aplikacji Trip Planner

Aby rozpocząć korzystanie z narzędzia, należy utworzyć konto i zalogować się

Ceny Trip Planner AI

Bezpłatnie

Trip Planner AI opinie i oceny

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Iplan.ai

via Iplan.ai Ten planer podróży zadaje kilka pytań dotyczących planów podróży i generuje szczegółowy plan podróży na podstawie odpowiedzi.

Pozwala modyfikować i dostosowywać plan podróży, dodając lub usuwając aktywności i miejsca docelowe. Umożliwia również łatwe dzielenie się planem podróży z towarzyszami podróży.

Najlepsze cechy Iplan.ai

Odpowiedz na kilka pytań i wygeneruj szczegółowy plan podróży w ciągu kilku sekund

Modyfikuj go samodzielnie lub współpracuj z innymi, aby tworzyć plany podróży

Udostępnij swój plan podróży publicznie lub prywatnie i uzyskaj do niego dostęp w dowolnym miejscu

Ustaw budżet i zaplanuj podróż z tym budżetem za pomocą tego planera podróży AI

ograniczenia Iplan.ai

Dostępne tylko jako aplikacje mobilne, nieodpowiednie dla użytkowników komputerów stacjonarnych

Funkcje udostępniania i współpracy są dostępne tylko w płatnym planie

Ceny Iplan.ai

Darmowy

Pro Membership: $3.99/miesiąc

Iplan.ai opinie i oceny

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Explorerg

via Explorerg Explorerg to planer podróży AI, który wymaga opisania planów podróży w sposób otwarty i daje kilka presetowych opcji do wyboru podczas tworzenia planu podróży.

Użytkownik ma również możliwość wyboru daty podróży i budżetu, a także rodzaju podróży i innych preferencji dotyczących podróży.

Poznaj najlepsze funkcje

Wybieraj spośród gotowych planów podróży dla najlepszych miejsc docelowych

Tworzenie spersonalizowanego planu podróży poprzez opisanie swoich planów podróży i wybranie preferencji

Znajdź tanie loty za pomocą funkcji wyszukiwarki lotów

Wizualizuj swoją podróż za pomocą podglądu mapy i funkcji spaceru

Śledź koszty i upewnij się, że Twoja podróż mieści się w założonym budżecie

Zobacz ograniczenia

Nie oferuje funkcji współpracy, w przeciwieństwie do wielu innych planerów podróży AI

Chociaż może generować niestandardowe plany podróży, może nie być w stanie zaspokoić bardzo specyficznych potrzeb podróżnych

Treść może nie zawsze być dokładna

Poznaj ceny

Bezpłatnie

Sprawdź opinie i oceny

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. GuideGeek

via GuideGeek W przeciwieństwie do innych planerów podróży AI na tej liście, GuideGeek jest asystentem podróży AI. Działa jak chatbot, gdzie zadajesz pytania, a on na nie odpowiada.

Jeśli poprosisz go o przedstawienie planu podróży, zrobi to. Plany podróży nie będą jednak tak spersonalizowane, jak w przypadku niektórych innych aplikacji

inne narzędzia AI

zapewnić.

Najlepsze cechy GuideGeek

Zadawanie pytań związanych z planami podróży i uzyskiwanie szczegółowych odpowiedzi

Rekomendacje dotyczące hoteli, rzeczy do zrobienia i nie tylko

Uzyskaj wskazówki dotyczące sposobów oszczędzania pieniędzy, unikania tłumów lub czegokolwiek innego

Dostęp do narzędzia za pośrednictwem WhatsApp lub Instagram Messenger

ograniczenia GuideGeek

Nie generuje szczegółowych niestandardowych planów podróży w oparciu o konkretne potrzeby

Brak funkcji współpracy

Nie można modyfikować planów podróży; można jedynie zmieniać podpowiedzi, aby uzyskać inne wyniki

Brak aplikacji mobilnych lub dostępności w przeglądarce

Ceny GuideGeek

Darmowy

recenzje i oceny GuideGeek

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Curiosio

via kuriosio_ Curiosio to idealne narzędzie do planowania podróży, które pomaga zaplanować dokładną trasę i przystanki.

Wprowadź szczegóły podróży, a Curiosio dostarczy Ci interaktywną mapę trasy, którą możesz modyfikować.

Jest również w stanie tworzyć trasy i zapewniać podział kosztów i czasu podróży.

Najlepsze cechy Curiosio

Dodaj miejsca, które chcesz odwiedzić podczas podróży i uzyskaj sugestie dotyczące najlepszej trasy

Uzyskaj sugestie dotyczące sposobu spędzania czasu i wydawania pieniędzy

Utwórz spersonalizowany plan podróży, który spełnia Twoje preferencje i budżet

Wprowadź miejsce docelowe i uzyskaj wyselekcjonowane treści podróżnicze, które zainspirują Twoje plany podróży

Dodaj szczegóły raz i uzyskaj wiele opcji planu podróży

ograniczenia Curiosio

Jest bardziej złożone niż inne narzędzia i wymaga dodatkowego wkładu, aby stworzyć idealne plany podróży

Nie oferuje aplikacji mobilnych; dostępny tylko przez przeglądarkę

Curiosio ceny

Darmowy

Oceny i recenzje Curiosio

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Wakacje

via Vacay Vacay oferuje chatbota, narzędzie do tworzenia planów podróży i doradców tematycznych do niszowego planowania podróży. Dzięki temu jest to kompleksowe rozwiązanie do planowania podróży dla różnych użytkowników.

Niezależnie od tego, czy chcesz automatycznie wygenerować szybki plan podróży, czy też uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania związane z podróżą, Vacay może pomóc. W przeciwieństwie do darmowych planerów podróży AI, jest to narzędzie freemium z płatnymi planami i zaawansowanymi funkcjami.

Vacay pozycjonuje swoje płatne plany jako narzędzia dla doradców turystycznych i agentów rezerwacji.

Najlepsze funkcje Vacay

Zadawaj pytania chatbotowi Vacay i otrzymuj spersonalizowane rekomendacje i odpowiedzi

Korzystaj z interaktywnego planera podróży, aby tworzyć szczegółowe trasy podróży

Wykorzystaj doradców tematycznych do planowania podróży w oparciu o określone tematy, takie jak luksusowe wakacje lub wycieczki przyjazne zwierzętom

Dostęp do mnóstwa zasobów turystycznych, od hoteli i lotów po rejsy wycieczkowe

ograniczenia Vacay

Zaawansowane funkcje i treści premium są dostępne tylko w płatnych planach, które są obecnie ograniczone tylko do klientów z USA

Chociaż oferuje szeroki zakres funkcji, cena wydaje się wysoka, biorąc pod uwagę, że podobne narzędzia są dostępne za darmo

Cennik Vacay

Darmowy

Premium : $9.99/miesiąc

: $9.99/miesiąc Professional: $49/miesiąc

Vacay opinie i oceny

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. PlanTripAI.com

via PlanTripAI.com Jest to kolejne narzędzie freemium, które oferuje niestandardowe trasy i spersonalizowane rekomendacje dotyczące podróży. Oprócz podstawowych pytań, takich jak daty podróży, pyta również o to, jakim typem podróżnika jesteś i jakie środki transportu preferujesz.

Interfejs jest łatwy w użyciu, z wizualnym formularzem do wprowadzania szczegółów przed wygenerowaniem planu podróży. Aplikacja nie oferuje modelu subskrypcji, a jedynie dożywotnią opłatę licencyjną, która jest symboliczna.

Najlepsze cechy PlanTripAI.com

Odpowiedz na kilka pytań i uzyskaj niestandardowy plan podróży w kilka sekund

Skorzystaj z mnóstwa opcji dostępnych w formularzu wejściowym, aby dostosować plany podróży do swoich preferencji

Uzyskaj link z opcją pobrania planów podróży w formacie PDF, arkusza kalkulacyjnego i innych formatach

Korzystaj z planów podróży według własnego uznania, udostępniaj je innym, a nawet odsprzedawaj bez żadnych ograniczeń

ograniczenia PlanTripAI.com

Potrzebujesz licencji, aby przeglądać wszystkie poprzednie podróże i zapisywać je

Nie ma możliwości modyfikowania planów podróży na platformie ani współpracy z innymi

Ceny PlanTripAI.com

Darmowy

Pro: 10 USD jednorazowej opłaty za dożywotnią licencję

PlanTripAI.com opinie i oceny

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. TripBot

via TripBot Ostatnim na naszej liście planistów podróży AI jest TripBot - aplikacja do planowania podróży, która pomaga tworzyć szczegółowe trasy podróży

Daje spersonalizowane rekomendacje i wskazówki, aby znaleźć niecodzienne doświadczenia i ukryte perełki.

Najlepsze cechy TripBot

Podaj swój budżet, zakwaterowanie i inne preferencje, aby uzyskać niestandardowe trasy

Zadawanie pytań związanych z podróżą i otrzymywanie spersonalizowanych rekomendacji

Uzyskaj dostęp do innych asystentów AI, takich jak asystent pisania

ograniczenia TripBot

Brak dostępu offline

Dostępna tylko jako aplikacja Google Play Store

Ceny TripBot

Niedostępne

Oceny i recenzje TripBot

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Inne przydatne narzędzia do planowania podróży

Planery podróży AI są szybkie, ale nie zawsze dokładne. Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad swoim planem podróży, ale potrzebujesz narzędzi ułatwiających planowanie podróży, powinieneś rozważyć narzędzia takie jak ClickUp.

ClickUp

utwórz listę rzeczy do zrobienia i zaplanuj swoje wymarzone wakacje za pomocą ClickUp Docs_

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami z potężną sztuczną inteligencją i szablonami, które pomagają w planowaniu podróży.

ClickUp Brain

, asystent platformy oparty na sztucznej inteligencji, pomaga łatwo

sprawdzić harmonogramy wszystkich osób

i zaplanować podróż służbową. Użyj ClickUp AI, aby

tworzyć automatyczne plany

i w pełni konfigurowalne konspekty w kilka sekund.

Użyj

Dokumenty ClickUp

do tworzenia szczegółowych list rzeczy do zrobienia z różnymi dniami i działaniami zaplanowanymi na każdy dzień. Nieskończona liczba zagnieżdżonych list pozwala na tak szczegółowe planowanie, jak tylko chcesz. Jeśli wolisz planować swoje podróże samodzielnie i ze szczegółami, to ClickUp jest jedynym narzędziem AI do planowania podróży, którego potrzebujesz.

ClickUp oferuje również różne szablony do planowania podróży. Sprawdźmy niektóre z tych szablonów.

Szablon

Szablon planera podróży ClickUp

pozwala zadbać o logistyczne aspekty podróży, od rezerwacji hoteli po transport.

Pobierz ten szablon Użyj tego Szablon planu podróży służbowej ClickUp aby szczegółowo zaplanować każdy dzień podróży. Pomaga zaplanować zorganizowany plan podróży i zobaczyć wszystkie ważne szczegóły na pierwszy rzut oka.

Utwórz zorganizowany plan podróży za pomocą arkusza roboczego i zanotuj godziny lotów i inne terminy w łatwym do odczytania formacie dzięki ClickUp

Pobierz ten szablon Czy to tworzenie planu podróży lub planowanie życia osobistego clickUp oferuje gotowe do użycia, konfigurowalne szablony. Szablon planowania wakacji ClickUp jest doskonały do planowania osobistych wakacji, ale może być również używany do podróży służbowych.

Zaplanuj różne aktywności podczas podróży i miejsca, w których planujesz zjeść, korzystając z tego prostego szablonu do planowania wakacji od ClickUp

Pobierz ten szablon Na koniec sprawdź Szablon wakacyjnej listy kontrolnej ClickUp , który pozwala na stworzenie listy rzeczy do spakowania na wakacje. Można go również zmodyfikować, aby utworzyć listę rzeczy do zrobienia.

Utwórz listę rzeczy do spakowania na każdą podróż za pomocą tego szablonu ClickUp

Pobierz ten szablon Skorzystaj z potężnego połączenia planera AI i ClickUp, aby stworzyć szczegółowy plan podróży. Najpierw użyj planera AI, aby uzyskać pomysły na rzeczy, które możesz zrobić, a następnie skorzystaj z ClickUp Docs lub jednego z wielu szablonów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Tworzenie nieskończonych list rzeczy do zrobienia za pomocą ClickUp Docs

Korzystanie z szablonów planowania podróży ClickUp do tworzenia planów podróży i rejestrowania szczegółów podróży

Rejestrowanie informacji o kontaktach w podróży, godzinach lotów i rezerwacjach hotelowych, w tym godzinach zameldowania i wymeldowania

Udostępniaj zapisane plany podróży i pomysły jednym kliknięciem innym podróżnikom

ograniczenia ClickUp

Nie generuje automatycznie planów podróży w oparciu o zestaw kryteriów, jak inne planery podróży AI

Ceny ClickUp

Darmowy

Nieograniczony : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Biznes : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z zespołem, aby uzyskać niestandardowe ceny

: Skontaktuj się z zespołem, aby uzyskać niestandardowe ceny ClickUp AI: Dostępny jako dodatek do wszystkich planów w cenie 5 USD/miesiąc za członka Workspace

ClickUp opinie i oceny

G2 : 4.7/5 (9,397 recenzji)

: 4.7/5 (9,397 recenzji) Capterra : 4.7/5 (4 020 recenzji)

: 4.7/5 (4 020 recenzji) Product Hunt: 5/5 (975 recenzji)

Podróżuj mądrzej z narzędziami AI i ClickUp

Wypróbuj narzędzia do planowania podróży i oprogramowanie do zarządzania podróżami wspomniane powyżej, aby zobaczyć, które z nich będzie dla Ciebie najlepsze. Większość z nich jest całkowicie darmowa lub oferuje darmowy plan, więc nie musisz płacić, aby z nich korzystać.

W celu bardziej dogłębnego planowania podróży, skorzystaj z tych narzędzi do generowania pomysłów w połączeniu z ClickUp, aby stworzyć szczegółowe plany podróży w oparciu o konkretne wymagania. Liczne narzędzia ClickUp szablony planowania ułatwiają pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zarejestruj się w ClickUp już dziś!