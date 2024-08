Najlepsze miejsca dla cyfrowych nomadów w 2024 roku

Wyobraź sobie siebie pracującego na laptopie na plaży na Bali, zdalna współpraca z klientami i współpracownikami na różnych kontynentach. Następnie możesz wybrać się do kawiarni lub podziwiać zachód słońca.

Taki jest styl życia cyfrowego nomada.

Cyfrowi nomadzi wykorzystują technologię i pracę zdalną, by łączyć podróże z pracą i prowadzić satysfakcjonujące życie osobiste i zawodowe. Mówiąc prościej, cyfrowi nomadzi pracują z dowolnego miejsca, traktując podróże i pracę priorytetowo.

Nie chodzi jednak tylko o ucieczkę z biura lub wyjazd na wakacje. Wielu cyfrowych nomadów priorytetowo traktuje zanurzenie się w kulturze i przedkłada rozwój osobisty nad gromadzenie dóbr materialnych.

Wolność i elastyczność to ich główne zalety: Jesteś właścicielem swojego harmonogramu, więc możesz odkrywać nowe miasta tak, jak chcesz, korzystać z doświadczeń i nawiązywać znaczące kontakty. Taki styl życia pozwala traktować świat jako przestrzeń do pracy.

Chcesz zostać cyfrowym nomadą? Zanurz się w tym artykule, aby dowiedzieć się o najlepszych miejscach do bycia cyfrowym nomadą i o tym, jak możesz nim zostać z pomocą narzędzia, które sprawiają, że równowaga między pracą a życiem prywatnym jest o wiele przyjemniejsza !

Jak wybrać dla siebie najlepszą lokalizację cyfrowego nomada

Pomimo tego, co powiedzieliśmy wcześniej, bycie cyfrowym nomadem to nie tylko praca na plaży z koktajlem w ręku. Chodzi o znalezienie miejsca, które odpowiada Twoim potrzebom, budżetowi i osobowości - stworzenie domu z dala od domu, nawet jeśli jest on tymczasowy.

Ale jak znaleźć najlepszą lokalizację dla cyfrowego nomady?

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze i dokładnie odrób swoją pracę domową, a znajdziesz swój idealny raj dla nomadów!

Oto kilka istotnych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla cyfrowego nomady:

Koszty utrzymania: Weź pod uwagę ogólne koszty utrzymania, które obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, transport i inne codzienne wydatki. Szukaj lokalizacji, które oferują dobrą równowagę między przystępną ceną a jakością życia

10 najlepszych miejsc dla cyfrowych nomadów

Cyfrowi nomadzi wybierają swoje lokalizacje w oparciu o idealną równowagę między pracą a stylem życia.

Idealne miejsca dla cyfrowych nomadów oferują środowisko, które wzmacnia znaczące połączenia i pomaga rozwijać się zarówno zawodowo, jak i osobiście. Ten wyjątkowy skrzyżowanie pracy i połączenia sprawia, że styl życia cyfrowych nomadów jest ekscytujący i atrakcyjny.

Oto dziesięć miejsc, które możesz wybrać jako swoją następną (lub pierwszą!) lokalizację cyfrowego nomady:

1. Kostaryka

przez

LoCoworking

Dlaczego cyfrowi nomadzi to kochają

Czy chcesz być cyfrowym nomadą w miejscu z zachwycającą przyrodą, przyjaznymi ludźmi i zrelaksowanym stylem życia? W takim razie powinieneś rozważyć Kostarykę, kraj, którego urok dla cyfrowych nomadów wykracza poza malownicze plaże i bujne lasy deszczowe.

Kostarykanie wyznają filozofię Pura Vida, czyli "czystego życia". Tutejsi mieszkańcy są znani ze swojej wyluzowanej natury i ciepłej gościnności, które sprawiają, że adaptacja do nowego domu nie wymaga wysiłku.

Kostaryka wita cyfrowych nomadów specjalnym programem, który umożliwia międzynarodowym rezydentom pracę zdalną na podstawie 90-dniowej wizy turystycznej, którą można przedłużyć do pełnego roku, z dodatkową opcją odnowienia na kolejny rok.

Kostaryka jest jednym z najlepszych miejsc do bycia cyfrowym nomadą, ponieważ pracownicy zdalni niebędący obywatelami są zwolnieni z podatku dochodowego, a także mogą uzyskać zwolnienia z podatków celnych od urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych niezbędnych do spełnienia wymagań pracy zdalnej.

Od artystycznych nadmorskich miasteczek, takich jak Santa Teresa, po tętniącą życiem stolicę San José, Kostaryka szczyci się kwitnącą społecznością cyfrowych nomadów. Można tu znaleźć przestrzenie coworkingowe zachęcające do współpracy, kawiarnie pełniące funkcję zaimprowizowanych centrów networkingowych oraz fora internetowe ułatwiające nawiązywanie kontaktów z innymi nomadami.

Koszty życia

Kostaryka jest poszukiwanym miejscem dla emigrantów i cyfrowych nomadów. Koszty życia są o 30% niższe niż w Stanach Zjednoczonych, a jedna osoba może wygodnie żyć z miesięcznym budżetem w wysokości od 1600 do 2000 USD.

Łączność z Internetem

Kostaryka może pochwalić się wszechobecnym Wi-Fi, z prędkością Internetu wahającą się między 28 Mbps do 93 Mbps zapewniając łączność podczas całej podróży. Darmowe hotspoty Wi-Fi obsługują mieszkańców i turystów, od hoteli i kawiarni po place publiczne. Chcesz znaleźć Wi-Fi w pobliżu? Skorzystaj z aplikacji z mapą lub po prostu wyszukaj "wifi w pobliżu"

2. Meksyk

Dlaczego cyfrowi nomadzi go kochają

Meksyk jest wschodzącą gwiazdą w świecie cyfrowych nomadów, przyciągając pracowników zdalnych swoim unikalnym połączeniem bogactwa kulturowego, naturalnego piękna i przystępnej ceny.

Wyobraź sobie surfowanie w Tulum między spotkaniami, zwiedzanie starożytnych ruin Majów w przerwie lub popijanie rzemieślniczej kawy w brukowanym Oaxaca podczas pracy z klientami online. Nie zapominajmy o tacos i tequili!

W Meksyku każdy znajdzie coś dla siebie, od niedrogich przystani, takich jak San Miguel de Allende, po tętniące życiem przestrzenie coworkingowe w Mexico City i kwitnące społeczności nomadów w całym kraju.

Kraj ten nie oferuje wizy dla cyfrowych nomadów, ale ma dla nich inne opcje. Cyfrowi nomadzi mogą zdecydować się na wizę na pobyt czasowy, która pozwala im pozostać do czterech lat, o ile spełniają wymagania finansowe i regularnie płacą podatki.

Alternatywnie, możesz ubiegać się o zezwolenie turystyczne, które pozwala na pobyt przez 180 dni bez płacenia podatków, jeśli Twoi klienci mieszkają poza Meksykiem.

Nauka podstaw języka hiszpańskiego może pomóc w nawiązaniu kontaktu z mieszkańcami i posługiwaniu się językiem angielskim.

Koszty utrzymania

Ceny są wyższe w większych miastach, takich jak Mexico City, Guadalajara i Monterrey, podczas gdy mniejsze miasta i obszary przybrzeżne mogą być znacznie tańsze. Jedna osoba może wygodnie żyć za 1000 USD i luksusowo za 2000 USD.

Łączność z Internetem

Publiczne WiFi jest dostępne w popularnych kawiarniach i miastach, podczas gdy w mniejszych miejscowościach może być konieczne zakupienie inteligentnej karty SIM i korzystanie z własnego pakietu danych, ponieważ łączność może się opóźniać. Prędkość Internetu waha się między 26 Mbps do 60 Mbps .

3. Tajlandia

przez

Urząd Turystyki Tajlandii

Dlaczego cyfrowi nomadzi to kochają

Tajlandia od dawna przyciąga podróżników. W ostatnich latach stała się hotspotem dla cyfrowych nomadów poszukujących idyllicznego połączenia przystępnej ceny, bogactwa kulturowego i oszałamiającego tropikalnego piękna.

Tajlandia oferuje różne opcje wizowe dla cyfrowych nomadów, w zależności od potrzeb i preferencji. Możesz ubiegać się o wizę na pobyt długoterminowy, która pozwala na pobyt do 10 lat, lub o wizę Smart Visa, która oferuje profesjonalistom cztery lata pobytu.

Będziesz jednak potrzebować pozwolenia na pracę, jeśli Twoja praca przynosi korzyści z pobytu w Tajlandii przez kilka dni lub jeśli Twoja praca odciąga od miejscowych. Przed złożeniem wniosku o jakąkolwiek wizę należy zawsze sprawdzić i skontaktować się z ambasadą Tajlandii. Musisz także zacząć płacić podatki, jeśli przebywasz w Tajlandii dłużej niż 180 dni.

Tajlandia ma coś dla każdego, od tętniącego życiem Chiang Mai z wyluzowanymi kawiarniami po życie na plaży na idyllicznych wyspach, takich jak Koh Lanta. Można tu znaleźć przestrzenie coworkingowe, które sprzyjają współpracy, niezawodny Internet, który zapewnia łączność, oraz ciepłą, przyjazną społeczność.

Tajlandia ma również bogatą i zróżnicowaną kulturę, którą można odkrywać i doceniać. Możesz odwiedzić starożytne świątynie, skosztować pysznego jedzenia i doświadczyć tętniącego życiem Bangkoku.

Koszty utrzymania

Koszty życia w Bangkoku, Phuket i innych miejscach turystycznych są wyższe niż w mniejszych miastach. Twoje wydatki wzrosną, jeśli lubisz jeść poza domem, podróżować i korzystać z życia nocnego. Samotna osoba może wygodnie żyć za 800 USD; 2000 USD zapewni ci luksusowe życie tutaj.

Łączność z Internetem

Penetracja Internetu w Tajlandii wynosi 85%, a kraj ten zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem najszybszego stacjonarnego Internetu szerokopasmowego. Dostęp do Internetu można uzyskać publicznie w kawiarniach, centrach handlowych, parkach, hotelach i innych miejscach.

4. Niemcy

Dlaczego cyfrowi nomadzi je kochają

Niemcy są niekonwencjonalnym wyborem dla cyfrowych nomadów i są droższe niż inne lokalizacje. Mimo to, ich wyjątkowe atrakcje, wielokulturowa atmosfera, solidna infrastruktura i przemysłowy krajobraz mogą spodobać się tym, którzy szukają stymulującego środowiska pracy przyjaznego cyfrowym nomadom.

Niemcy oferują różne opcje wizowe dla cyfrowych nomadów w zależności od narodowości i statusu biznesowego. Obywatele UE mogą swobodnie przemieszczać się i przebywać w Niemczech, podczas gdy cyfrowi nomadzi spoza UE mogą ubiegać się o wizę dla freelancerów lub wizę dla samozatrudnionych dla firm o ugruntowanej pozycji. Cyfrowi nomadzi muszą również płacić podatki, jeśli przebywają dłużej niż 183 dni.

Spodziewaj się kultury innowacji w głównych miastach, takich jak Berlin, Monachium i Hamburg. Przestrzenie coworkingowe zaspokajają rosnącą scenę nomadów, oferując dedykowane miejsca pracy i możliwości nawiązywania kontaktów.

Odkryj przemysłową sprawność Niemiec, odwiedzając historyczne fabryki, odkrywając najnowocześniejsze laboratoria badawcze, uczestnicząc w wydarzeniach branżowych i nawiązując kontakty z profesjonalistami z różnych branż.

Koszt życia

Spodziewaj się wydać około 1000-1500 USD miesięcznie, z wyłączeniem czynszu. Obejmuje to artykuły spożywcze, media, podstawowy transport, telefon i Internet. Czynsz jest najbardziej znaczącą zmienną w zależności od miasta i pożądanych udogodnień. Tak więc, wliczając czynsz, całkowita kwota może wynieść od 2000 do 3000 USD miesięcznie.

Łączność internetowa

Niemcy mogą pochwalić się doskonałą infrastrukturą cyfrową, dzięki czemu pozostawanie w kontakcie podczas wizyty jest łatwe. Hotspoty Wi-Fi można znaleźć w większości hoteli, restauracji, kawiarni, przestrzeni publicznych, bibliotek i transportu publicznego w dużych miastach. Prędkość Internetu waha się między 57 Mbps do 92 Mbps .

5. Portugalia

Dlaczego cyfrowi nomadzi ją kochają

Portugalia to nie tylko skąpane w słońcu plaże i pyszne pastel de nata! To raj dla cyfrowych nomadów poszukujących historii, uroku i przyjaznej atmosfery.

Kraj ten oferuje kwitnącą kulturę cyfrowych nomadów, wysoki poziom znajomości języka angielskiego i łatwe połączenia z głównymi europejskimi miastami. Ma również łagodną pogodę i można cieszyć się świeżym powietrzem przez cały rok.

Portugalska wiza cyfrowego nomady to doskonała opcja dla pracowników zdalnych, freelancerów, osób samozatrudnionych i przedsiębiorców. Jest ona ważna przez okres do jednego roku z możliwością przedłużenia do czterech lat. W Portugalii obowiązuje podatek w wysokości 15% od dochodów pochodzących z zagranicy przez pierwsze dziesięć lat.

Portugalia to nie tylko świetne miejsce do pracy, ale także świetne miejsce do życia. Powita Cię ciepła gościnność przyjaznej społeczności mieszkańców.

Od zwiedzania średniowiecznych miast i starożytnych zamków po delektowanie się pyszną kuchnią i tętniącym życiem nocnym - w Portugalii każdy znajdzie coś dla siebie poza godzinami pracy.

Koszt życia

Z najniższymi kosztami życia w Europie Zachodniej, bardzo towarzyska samotna osoba mieszkająca w centrum Lizbony może spodziewać się wydatków rzędu 2 162 USD miesięcznie, wliczając w to czynsz. Większość mieszkańców żyje w przedziale od $946 do $1,570 miesięcznie.

Łączność z Internetem

Penetracja stacjonarnych łączy szerokopasmowych jest wysoka, a prędkości są ogólnie dobre. Wiele hoteli, apartamentów i rezydencji oferuje połączenia światłowodowe o prędkości przekraczającej 100 Mb/s. Zasięg mobilnej transmisji danych jest doskonały, osiągając 4G i 5G w najbardziej zaludnionych obszarach.

6. Gruzja

przez Lonely Planet Dlaczego cyfrowi nomadzi to kochają

Gruzja staje się coraz bardziej popularnym celem podróży cyfrowych nomadów i nie bez powodu! Gruzja posiada unikalny program dla cyfrowych nomadów o nazwie " Zdalnie z Gruzji ."

Dzięki prostemu procesowi składania wniosków online, program ten pozwala kwalifikującym się wnioskodawcom mieszkać i pracować w kraju przez okres do 12 miesięcy. Cyfrowi nomadzi są zwolnieni z podatku dochodowego przez pierwsze 183 dni pobytu.

Główne miasta, takie jak Tbilisi i Batumi, mogą pochwalić się doskonałą infrastrukturą internetową o dużej prędkości i szerokim zasięgu, co jest niezbędne do pracy zdalnej. Gruzja ma rozwijającą się branżę technologiczną z przestrzeniami coworkingowymi, wydarzeniami networkingowymi i wspierającą społecznością dla cyfrowych nomadów.

Ze względu na brak opcji rozrywki głównego nurtu, możesz cieszyć się różnorodnym naturalnym pięknem kraju. Naturalne atrakcje Gruzji, od majestatycznych gór Kaukazu po wybrzeże Morza Czarnego, są wielką atrakcją dla cyfrowych nomadów.

Możesz wędrować, jeździć na nartach, pływać lub próbować innych aktywności w malowniczych krajobrazach. Możesz także odkryć ukryte perełki kraju, takie jak Kanion Okatse i Kanion Martvili.

Ta różnorodność i bogate dziedzictwo kulturowe Gruzji tworzą wyjątkowe tło dla równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i niezapomnianych wrażeń. Możesz skorzystać z aplikacje do codziennego planowania aby zaplanować swój pobyt w Gruzji.

Koszty utrzymania

Koszty utrzymania w Gruzji mogą się różnić w zależności od lokalizacji i stylu życia. Na przykład, w Tbilisi szacowane miesięczne koszty utrzymania jednej osoby bez czynszu wynoszą około 700 USD. Czynsz za mieszkanie z jedną sypialnią może wahać się od 500 do 800 USD miesięcznie, więc spodziewaj się, że całkowity miesięczny koszt wyniesie od 1200 do 1500 USD.

Łączność z Internetem

Główne miasta w Gruzji mają publiczne WiFi, w tym kawiarnie, hotele, restauracje, biblioteki i muzea. W Tbilisi dostępna jest bezpłatna sieć publiczna o nazwie "I Love Tbilisi", która zapewnia szybki dostęp do Internetu w podróży.

7. Kolumbia

Dlaczego cyfrowi nomadzi ją kochają

Kraina pięknej architektury, rdzennych wpływów i nowoczesnego stylu - oto Kolumbia dla Ciebie. To raj dla cyfrowych nomadów, gdzie miejscem pracy może być skąpany w słońcu balkon z widokiem na tętniące życiem place lub przytulna kawiarnia pośród kolorowych kolonialnych fasad.

To, co sprawia, że Kolumbia jest jednym z najlepszych miejsc do bycia cyfrowym nomadą, to unikalny program, który umożliwia międzynarodowym rezydentom pracę zdalną na podstawie 90-dniowej wizy turystycznej, którą można przedłużyć do pełnego roku i odnowić na kolejny rok.

Cyfrowi nomadzi cieszą się również korzyściami podatkowymi w Kolumbii. Są oni zwolnieni z podatku dochodowego i mogą uzyskać zwolnienia z podatków celnych od urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych, których potrzebują do pracy zdalnej. Miasta takie jak Medellín i Bogota mogą pochwalić się dobrze ugruntowanymi społecznościami pracowników zdalnych, przestrzeniami coworkingowymi i wydarzeniami, zachęcającymi do nawiązywania kontaktów i wspierania pracowników cyfrowych.

Ciesz się ciepłym i sprzyjającym klimatem przez cały rok, zróżnicowaną i smaczną kuchnią i naucz się trochę hiszpańskiego, aby poprawić swoje doświadczenie. Jeśli dobrze czujesz się w różnorodnych środowiskach, lubisz zanurzać się w kulturze i dobrze radzisz sobie z adaptacją, Kolumbia może być Twoim następnym miejscem pracy!

Koszty życia

Chociaż dokładna średnia jest trudna do określenia ze względu na wybór stylu życia i lokalizację, samotna osoba w Kolumbii może spodziewać się wydatków w wysokości od 700 do 1500 USD miesięcznie. Większe miasta, takie jak Bogota i Medellin, są droższe niż mniejsze miejscowości.

Łączność internetowa

Kolumbia jest opóźniona w rozwoju szerokopasmowych połączeń internetowych. Tylko 73% mieszkańców ma dostęp do Internetu, a tylko 17% ma szybkie połączenie internetowe. Możesz nie mieć dobrego dostępu do Wi-Fi we wszystkich lokalizacjach, szczególnie w odległych obszarach, takich jak Amazonia, wybrzeże Pacyfiku, Los Llanos i Providencia.

8. Węgry

via

Świat cyfrowych nomadów

Dlaczego cyfrowi nomadzi to kochają

Węgry szczycą się rosnącą społecznością cyfrowych nomadów, z możliwościami nawiązywania kontaktów, współpracy i tworzenia sieci kontaktów. Można tu znaleźć liczne przestrzenie coworkingowe, które oferują dedykowane miejsca do pracy, wydarzenia networkingowe i spotkania towarzyskie. Możesz spotykać się i współpracować z innymi osobami takimi jak Ty oraz nawiązywać nowe znajomości.

Wiza do pracy zdalnej na Węgrzech, Biała Karta, pozwala obcokrajowcom mieszkać i pracować w kraju przez okres do jednego roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Obywatele UE mogą mieszkać i przemieszczać się w kraju bez wiz. Cyfrowi nomadzi są również zwolnieni z płacenia podatku dochodowego na Węgrzech przez pierwszy rok 183 dni ich pobytu.

Węgry to nie tylko świetne miejsce do pracy, ale także świetne miejsce do zabawy. Ciesz się tętniącymi życiem barami i pubami, zanurz się w "ruinach barów", takich jak Szimpla Kert, i energicznej scenie muzycznej.

Możesz także poznać kulturę i historię kraju, odwiedzając zabytki, takie jak Zamek w Budzie i Most Łańcuchowy, muzea, takie jak Węgierska Galeria Narodowa, lub łaźnie termalne, takie jak Szechenyi Baths.

To miasto zachęca do nawiązywania kontaktów i zanurzania się w kulturze, dzięki czemu jest czymś więcej niż tylko miejscem pracy. To społeczność, która obejmuje Twoją żądzę wędrówek.

Koszt życia

Węgry oferują stosunkowo niskie koszty życia w porównaniu z Europą Zachodnią, co czyni je atrakcyjnymi dla osób dbających o budżet. Spodziewaj się wydać około 600-1000 USD miesięcznie (bez czynszu) dla jednej osoby. Czynsz znacząco wpływa na całkowity koszt. Budapeszt jest droższy niż mniejsze miasta.

Łączność z Internetem

Hotspoty Wi-Fi są powszechne, zwłaszcza w obszarach turystycznych. Kilka gmin uczestniczy w tej inicjatywie UE, zapewniając bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak biblioteki i domy kultury.

9. Hiszpania

via

TimeOut

Dlaczego cyfrowi nomadzi to kochają

Skąpane w słońcu wybrzeża i tętniące życiem ulice to dopiero początek. Hiszpania urzeka cyfrowych nomadów swoim pięknym połączeniem przystępnych cen, różnorodnych krajobrazów i przyjaznego dla sjesty stylu życia.

Hiszpania posiada specjalną wizę dla cyfrowych nomadów o nazwie D8. Wiza ta pozwala mieszkać i pracować w kraju przez okres do jednego roku i odnawiać ją przez okres do czterech lat. Przez pierwsze 10 lat będziesz płacić tylko 15% podatku od dochodów pochodzących z zagranicy - to świetna oferta w porównaniu z innymi krajami.

Zanurz się w tapas crawls, pracuj zdalnie z uroczych wiejskich wiosek z dedykowanymi przestrzeniami coworkingowymi i zakończ rok z Tomatiną. Naucz się kilku zwrotów, aby odblokować głębsze kontakty z mieszkańcami, a może nawet zdobyć kilka niezależnych koncertów.

Odkrywaj wulkaniczne szczyty, historyczne miasta i ukryte plaże, ciesząc się życiem zawodowym napędzanym pyszną kuchnią i ciepłym słońcem. Hiszpania może być uroczym miejscem pracy i ucztą kulturową, gdzie praca zdalna płynnie łączy się z żywymi tradycjami - prawdziwie wyjątkową przystanią dla cyfrowych nomadów.

Koszty życia

Spodziewaj się wydawać około 800-1 500 USD miesięcznie, nie licząc czynszu. Kwota ta obejmuje artykuły spożywcze, podstawowe media, transport publiczny, telefon i Internet. Największą zmienną jest czynsz, który waha się od 400 do 1000 USD za mieszkanie z jedną sypialnią, w zależności od miasta i pożądanych udogodnień. Tak więc, wliczając czynsz, całkowita kwota może wynosić od 1200 do 2500 USD miesięcznie. Więcej jedzenia poza domem, życie w większych miastach, takich jak Madryt czy Barcelona, lub oddawanie się hobby może łatwo zwiększyć koszty.

Łączność internetowa

Hiszpania ma wiele publicznych hotspotów Wi-Fi w parkach, muzeach, na lotniskach i w kawiarniach. W Madrycie można uzyskać bezpłatny dostęp do Wi-Fi w wielu muzeach, w tym w Paseo del Arte, Muzeum Historycznym i Muzeum San Isidro. Możesz także bezpłatnie korzystać z kafejek internetowych.

10. Wietnam

Dlaczego cyfrowi nomadzi go kochają

Wietnam szczyci się jednymi z najniższych kosztów życia w Azji Południowo-Wschodniej, co pozwala cieszyć się wygodnym stylem życia. Miasta takie jak Ho Chi Minh City, Da Nang i Hoi An mają kwitnące społeczności cyfrowych nomadów z przestrzeniami coworkingowymi, wydarzeniami networkingowymi i zasobami online. Połącz się z innymi pracownikami zdalnymi, dziel się doświadczeniami i znajdź wsparcie.

Zanurz się w fascynującej kulturze Wietnamu, od starożytnych świątyń i pagód po architekturę kolonialną. Odkrywaj tętniące życiem rynki, delektuj się pyszną kuchnią i bądź świadkiem wyjątkowych tradycji.

Chociaż Wietnam nie ma jeszcze specjalnej wizy dla cyfrowych nomadów, jest to nadal jedno z najlepszych miejsc do bycia cyfrowym nomadą w Azji Południowo-Wschodniej. Możesz ubiegać się o wizę turystyczną na pobyt do 30 dni i podjąć pracę online w zagranicznych firmach.

Możesz także ubiegać się o wizę biznesową, która umożliwia pobyt do 12 miesięcy (lub nawet dłużej, jeśli ją odnowisz) i legalną pracę z lokalnymi klientami lub firmami. Cyfrowi nomadzi muszą płacić 20% podatku od swoich dochodów.

Koszty utrzymania

Spodziewaj się wydatków na poziomie 650-1200 USD miesięcznie. Główne miasta, takie jak Hanoi i Ho Chi Minh City, są droższe niż mniejsze miejscowości i obszary przybrzeżne.

Łączność z Internetem

Prędkości transmisji danych w sieciach komórkowych są zazwyczaj odpowiednie do połączeń wideo i pracy online. Stacjonarne łącza szerokopasmowe oferują jeszcze szybsze prędkości, często przekraczające 100 Mb/s w dużych miastach. Większość miejsc publicznych ma publiczne WiFi, w tym kawiarnie, hotele, ogrody i centra handlowe.

Najczęstsze wyzwania stojące przed cyfrowymi nomadami

Bycie cyfrowym nomadą brzmi jak spełnienie marzeń, prawda? Możesz pracować z dowolnego miejsca na świecie, podróżować do pięknych miejsc i cieszyć się elastycznym, ale satysfakcjonującym stylem życia. Ale to nie tylko słońce i tęcza. Istnieją również prawdziwe wyzwania, z którymi musi zmierzyć się każdy zdalny poszukiwacz przygód.

Można je jednak pokonać dzięki odpowiedniemu nastawieniu, pomocnym narzędziom i kilku praktycznym wskazówkom. Oto pięć najważniejszych wyzwań, przed którymi stają cyfrowi nomadzi i jak sobie z nimi poradzić jak profesjonalista:

Niestabilna łączność

Problem: WiFi jest niezbędne dla cyfrowych nomadów, ale nie wszystkie miejsca mają szybką i stabilną łączność z Internetem

Rozwiązanie: Możesz kupić lokalną kartę SIM z pakietem danych jako kopię zapasową, korzystać z VPN dla bezpieczeństwa i stabilności oraz sprawdzić jakość Wi-Fi w miejscu zakwaterowania i przestrzeniach coworkingowych przed ich zarezerwowaniem

Awarie techniczne

Problem: Twój laptop, aparat i inne urządzenia są Twoimi narzędziami pracy, ale w każdej chwili mogą się zepsuć lub działać nieprawidłowo

Rozwiązanie: Możesz prowadzić listę autoryzowanych centrów naprawczych dla swojego sprzętu, wykupić ubezpieczenie dla swoich urządzeń i mieć zapasowy system na wypadek sytuacji awaryjnych

Kwestie finansowe

Problem: Zarządzanie finansami jako cyfrowy nomada może być trudne, zwłaszcza gdy ma się do czynienia z różnymi walutami, podatkami i wydatkami

Rozwiązanie: Możesz stworzyć budżet i śledzić swoje wydatki, korzystać z aplikacji i narzędzi do zarządzania pieniędzmi i fakturami, a także skonsultować się z profesjonalnym księgowym lub doradcą podatkowym w Twojej konkretnej sytuacji

Problemy z równowagą między pracą a życiem prywatnym

Problem: Praca i życie w trasie mogą zacierać granice między życiem osobistym i zawodowym, prowadząc do wypalenia lub nudy

Rozwiązanie: Możesz ustalić regularny harmonogram i trzymać się go, robić przerwy i wakacje, dołączyć do społeczności online lub offline podobnie myślących ludzi oraz realizować hobby i zainteresowania poza pracą

Bariery językowe i kulturowe

Problem: Podróżowanie do różnych krajów i kultur może być wzbogacające, ale może też stwarzać pewne wyzwania komunikacyjne i adaptacyjne

Rozwiązanie: Możesz nauczyć się kilku podstawowych zwrotów w lokalnym języku, zachować szacunek i otwartość, a także poszukać lokalnych przewodników lub mentorów, którzy dodatkowo pomogą ci poruszać się po niuansach kulturowych

Narzędzia dla cyfrowych nomadów

Czy jesteś cyfrowym nomadą, który chce pracować i podróżować po świecie? Czy chcesz zarządzać swoją pracą zdalną i życiem osobistym w najprostszy możliwy sposób?

Dobre narzędzia online stają się cennymi towarzyszami w podróży, usprawniając zadania, zapewniając płynne działanie i uwalniając cenny czas na eksplorację.

Ale żonglowanie różnymi programami może być męczące!

Dlaczego więc nie skorzystać z platformy, która wspiera nomadyczny styl życia i łączy wszystkie potrzebne narzędzia w jednym rozwiązaniu?

Poznaj ClickUp, wszechstronną platformę produktywności, która może wspierać Twój nomadyczny styl życia tak łatwo, jakbyś był przy biurku w pracy!

1. Zarządzaj projektami zdalnie i bez wysiłku

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp umożliwia wyświetlanie codziennych zadań na liście, tablicy, w kalendarzu lub w dowolnym z ponad 10 konfigurowalnych widoków Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp zbliża zespoły i pracowników zdalnych. Oto wszystko, co możesz z nim zrobić:

Polegaj na kompleksowej platformie do zarządzania wiedzą i pracą, aby zwiększyć wydajność i produktywność

WykorzystajClickUp Brain z ponad 100 opartymi na sztucznej inteligencjinarzędzia do pisania treści, generowania pomysłów, konfigurowania spotkań i aktualizacji, podsumowywania lub edytowania tekstu, analizowania danych, a nawet przygotowywania odpowiedzi na wiadomości e-mail lubnowy klient propozycje w podróży

Twórz własne przepływy pracy, wybierając spośród ponad 1000Szablony ClickUp i tablic produktywności

Zintegruj się dodatkowo z ponad 1000 popularnych aplikacji, takich jak Slack, G Suite i Microsoft, aby zdalnie współpracować nad pracą bez wysiłku

Dzięki swojej dostępności, możliwości dostosowania i potężnym funkcjom, funkcja zarządzania projektami ClickUp umożliwia cyfrowym nomadom łatwe zarządzanie życiem zawodowym i osobistym. Zaplanuj swoją kolejną przygodę, zapewniając jednocześnie dotrzymanie terminów i cele projektu postępują płynnie - wszystko z jednego, opartego na chmurze platforma zarządzania projektami dostępna z każdego zakątka świata.

ClickUp Brain pozwala usprawnić przepływ pracy i zautomatyzować zadania, aby zapewnić płynne doświadczenie nomada

2. Szybka i płynna praca zdalna

Szybsza praca zespołowa dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami Remote Teams firmy ClickUp

Jeśli Twoja firma zatrudnia pracowników na całym świecie i zachęca do cyfrowego stylu życia nomadów, możesz zdecydować się na Oprogramowanie do zarządzania projektami zespołów zdalnych ClickUp . Oprogramowanie to może pomóc członkom zdalnego zespołu w następujący sposób:

Planuj, organizuj, przydzielaj zadania i współpracuj nad wszystkim dzięki konfigurowalnemu zarządzaniu zadaniami zClickUp Tasks* Burza mózgów, strategie, mapowanie i wspólna praca nad pomysłami dziękiTablice ClickUp i jej funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym

Edytuj w czasie rzeczywistym razem ze swoim zespołem naClickUp Docs. Oznaczaj innych komentarzami, przypisuj im elementy działań i przekształcaj tekst w zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco z pomysłami

Komunikacja zespołowa pod jednym dachem dziękiClickUp Chat aby udostępniać aktualizacje, łączyć zasoby i płynnie współpracować

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym harmonogramom, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów dziękiCele ClickUp* Udostępniaj nagrania ekranu, które precyzyjnie i kontekstowo przekazują Twoją wiadomość. Zapisuj swoje nagrania na później, wysyłaj je do każdego z publicznym linkiem i nie tylko dziękiClickUp Clips #### 3. Śledzenie harmonogramów

ClickUp Schedule Blocking Template pomaga w monitorowaniu przeszłych, bieżących i nadchodzących działań

Z Szablon blokowania harmonogramu ClickUp pozwala śledzić spotkania i wydarzenia oraz być na bieżąco ze wszystkimi zadaniami. Jako cyfrowy nomada, musisz także zachować równowagę między czerpaniem przyjemności z miejsca, w którym przebywasz, a upewnieniem się, że wykonujesz wszystkie swoje zadania na czas.

Ten szablon umożliwia blokowanie zadań wymagających natychmiastowej uwagi bez konieczności przeglądania mnóstwa e-maili i arkuszy kalkulacyjnych.

Najlepsze jest to, że ClickUp natywnie integruje się z Kalendarzem Google dzięki czemu zmiany w jednej platformie są natychmiast odzwierciedlane w drugiej. Uzyskaj przegląd swojej listy zadań na dany dzień, tydzień lub miesiąc!

4. Bądź na bieżąco ze swoimi finansami

Przeprowadzaj planowanie finansowe, zarządzając swoimi dochodami, oszczędnościami, wydatkami, długami i potrzebami w szablonie budżetu osobistego ClickUp

Jako cyfrowy nomada, zarządzanie budżetem przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu swojego pobytu może przyprawiać o ból głowy. W tym miejscu Szablon budżetu osobistego ClickUp już jest! Szablon ten pomoże Ci śledzić swoje wzorce wydatków i wydawać odpowiedzialnie.

Chcesz przygotować fakturę do wysłania klientowi lub śledzić wiele faktur w jednym miejscu? Wybierz spośród ponad 1000 szablonów do generowania faktur. Możesz także zautomatyzować wysyłanie faktur poprzez ClickUp Automation .

Poprzez Integracje ClickUp clickUp integruje się z kilkoma aplikacjami do śledzenia czasu, takimi jak Timely, Timeneye, PomoDone, TimeCamp i innymi. Aplikacje te pomagają mierzyć czas spędzony nad zadaniem i korzystać z funkcji, takich jak wpisy w dzienniku czasu, aby wystawiać faktury klientom.

Pracujesz na podstawie stawek godzinowych? Śledź czas, ustalaj szacunki, dodawaj notatki i przeglądaj raporty z dowolnego miejsca dzięki ClickUp Project Time Tracking .

5. Zaplanuj swoje podróże

Skorzystaj z szablonu Planera Podróży ClickUp, aby zaplanować bezproblemową podróż

Z Szablon Planera podróży ClickUp możesz bez wysiłku planować podróże, aby kontynuować swój styl życia cyfrowego nomada!

Planowanie podróży może być bardzo kłopotliwe. Ale ten szablon pozwala tworzyć opłacalne plany i ustalenia dotyczące podróży oraz zapewnia, że będziesz na bieżąco z zadaniami do wykonania przed i w trakcie podróży.

Możesz również wykorzystać Listy kontrolne ClickUp funkcja tworzenia listy kontrolnej przed i po podróży. Dzięki rozbudowanym narzędziom do edycji, możesz wykreślać rzeczy do zrobienia podczas swojej podróży cyfrowego nomada!

Wzmocnij swój styl życia cyfrowego nomada dzięki ClickUp

Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Cię naszą listą najlepszych miejsc do bycia cyfrowym nomadą. Styl życia cyfrowego nomady kusi przygodą, elastycznością i szansą na przedefiniowanie tego, co oznacza dla Ciebie praca i życie. Zapomnij więc o biurku, porzuć pracę od 9 do 17 i spakuj paszport - świat jest teraz Twoim biurem.

Jako cyfrowy nomada zamieniasz sale konferencyjne na plaże, telekonferencje na rozmowy w kawiarni, a codzienną harówkę na niekończącą się serię nowych doświadczeń.

Oczywiście ta wolność wiąże się również z odpowiedzialnością! Żonglowanie pracą, finansami i planami podróży w podróży może być zniechęcające. Ale ClickUp jest Twoim wiernym pomocnikiem w tej globalnej przygodzie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i wyeliminuj pracę zdalną!

bonus: Sprawdź te_ *AI narzędzia do planowania podróży* _!**_

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie jest najlepsze miejsce do życia dla cyfrowych nomadów?

Nie ma jednego "najlepszego" miejsca do życia dla cyfrowych nomadów, ponieważ zależy to w dużej mierze od indywidualnych preferencji, potrzeb i priorytetów. To, co może być idealne dla jednej osoby, może zupełnie nie pasować do innej. Aby znaleźć inspirację do wyboru lokalizacji, należy dokładnie przeszukać strony internetowe poświęcone cyfrowym nomadom, takie jak "Nomad List", "Digital Nomad World" i "The Remote Nomad".

2. Gdzie jest najbardziej przystępne cenowo miejsce dla cyfrowych nomadów?

Przystępność cenowa zależy od osobistych nawyków związanych z wydatkami, ale niektóre regiony generalnie oferują niższe koszty dla cyfrowych nomadów:

Azja Południowo-Wschodnia : Kraje takie jak Tajlandia, Wietnam i Indonezja oferują opcje przyjazne dla budżetu, zwłaszcza w mniejszych miastach i na obszarach przybrzeżnych

: Kraje takie jak Tajlandia, Wietnam i Indonezja oferują opcje przyjazne dla budżetu, zwłaszcza w mniejszych miastach i na obszarach przybrzeżnych Europa Wschodnia : Miasta takie jak Budapeszt, Belgrad i Sofia oferują przystępne koszty życia z dobrą infrastrukturą internetową i rosnącymi społecznościami cyfrowych nomadów

: Miasta takie jak Budapeszt, Belgrad i Sofia oferują przystępne koszty życia z dobrą infrastrukturą internetową i rosnącymi społecznościami cyfrowych nomadów Ameryka Łacińska : Odkryj miejsca takie jak Medellin, Cuenca i Antigua, aby połączyć przystępną cenę, bogactwo kulturowe i szczególnie tętniącą życiem scenę cyfrowych nomadów

: Odkryj miejsca takie jak Medellin, Cuenca i Antigua, aby połączyć przystępną cenę, bogactwo kulturowe i szczególnie tętniącą życiem scenę cyfrowych nomadów Afryka Północna: Maroko i Tunezja oferują wyjątkowe doświadczenia przy niższych kosztach w porównaniu z Europą Zachodnią, ale niezawodność Internetu i infrastruktura mogą się różnić

Pamiętaj, że przed podjęciem decyzji przystępna cena nie jest jedynym czynnikiem - sprawdź wymagania wizowe, dostęp do Internetu i osobiste preferencje.

3. W jakim kraju najłatwiej zostać cyfrowym nomadą?

Wskazanie "najłatwiejszego" kraju dla cyfrowych nomadów zależy od narodowości i priorytetów. Jednak niektórzy kandydaci konsekwentnie plasują się wyżej pod względem łatwości życia: