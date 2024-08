Poruszanie się po świecie freelancingu na dzisiejszym konkurencyjnym rynku czasami przypomina stąpanie po wodzie.

Jako freelancer, kreatywne pomysły i wysokiej jakości zawartość dają ci przewagę, ale wydajność jest kluczem do zwiększenia zysków. I tu właśnie z pomocą przychodzą narzędzia AI! Dzięki sztucznej inteligencji po twojej stronie, automatyzacja powtarzalnych zadań pozwala ci na zaoszczędzić czas i osiągnąć znacznie więcej.

Dlaczego nie spróbować? Sprawdź najlepsze Narzędzia AI dla freelancerów, które mogą poprawić wydajność i zwolnić czas na inne rzeczy! 💡

Czego szukać w narzędziach AI dla freelancerów?

Narzędzia AI są jak prywatny zespół asystentów pracujących w tle, aby pomóc w generowaniu spostrzeżeń i pomysłów, które podniosą twoją pracę na wyższy poziom.

Niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym pisarzem, projektantem czy przedsiębiorcą, odpowiednie narzędzia AI usprawnią Twoją pracę rozwój projektu , zarządzanie projektami i procesy tworzenia zawartości.

Freelancerzy muszą jednak wiedzieć, czego szukają, wybierając odpowiednie narzędzia w świecie nasyconym technologiami AI.

Szukaj narzędzi AI, które zapewniają korzyści, które są dla Ciebie najważniejsze, takie jak:

Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający szybkie wdrożenie

Narzędzia do automatyzacji powtarzalnych zadań

Kluczowe funkcje, które mają dla ciebie największe znaczenie, takie jak wysokiej jakości obrazy, zawartość wolna od plagiatu i wysoka jakość treści

Optymalizacja SEO, która pomaga właścicielom witryn, niezależnym twórcom treści i pisarzom uzyskać wyższą pozycję w wyszukiwarkach dzięki zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO

Jeśli zarządzasz dużymi projektami, możesz zwiększyć wydajność generowania AI dzięki Narzędzia AI dla menedżerów produktu lub monitorowanie projektów i plan projektu oprogramowanie.

10 najlepszych narzędzi AI dla freelancerów w 2024 roku

Liczba dostępnych narzędzi AI wzrosła wraz ze wzrostem zapotrzebowania na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Ale które z nich naprawdę się wyróżniają?

Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych narzędzi AI, które pomogą ci zwiększyć kreatywność i utrzymać przewagę na danym polu.

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Niezależnie od tego, czy chcesz pisać lepszą zawartość, automatyzować powtarzalne zadania, czy też uzyskać wgląd w swoje dane, Narzędzia AI firmy ClickUp są dostępne.

ClickUp AI asystent pisania funkcja może pomóc w redagowaniu e-maili, tworzeniu blogów i generowaniu zawartości.

Szybko poprawiaj fragmenty tekstu za pomocą ClickUp Doc idealne narzędzie do edycji fragmentów tekstu.

Pokochasz również funkcję podsumowywania dokumentów ClickUp! Szybko streszcza ona długie dokumenty, dzięki czemu można zrozumieć, co jest w nich najważniejsze.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym freelancerem, czy doświadczonym profesjonalistą, ClickUp AI narzędzia do pisania mogą pomóc ci przenieść twoją pracę na wyższy poziom.

ClickUp najlepsze funkcje

Szeroki wybór narzędzi AI pasujących do każdego zawodu, w tym marketingu, sprzedaży, projektowania produktów, inżynierii,wydajność zawartościpisanie i nie tylko

Funkcja Write with AI pomaga w tworzeniu postów na blogu, e-maili i nie tylko za pomocą kilku kliknięć

Narzędzie Summarize Document szybko podsumowuje długie dokumenty

Limity ClickUp

Narzędzia do zarządzania projektami mogą wymagać nieco nauki

Aplikacja mobilna nie dostarcza wszystkich funkcji i funkcji swojego desktopowego odpowiednika (jeszcze!)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,564+ recenzji)

: 4.7/5 (8,564+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,775+ recenzji)

2. Lyne.ai

przez Lyne.ai Czy chcesz zmienić sposób, w jaki podchodzisz do zimnego zasięgu? Narzędzie do personalizacji sprzedaży Lyne.ai chce zrobić to za Ciebie.

Lyne.ai, zaprojektowane w celu zwiększenia wskaźnika odpowiedzi na wysiłki związane z zimnym zasięgiem, automatyzuje często żmudne zadanie tworzenia unikalnych wstępów do zimnych e-maili i lodołamaczy.

Dzięki połączeniu wdrożeń w chmurze i lokalnych, solidnemu wsparciu i kompleksowym szkoleniom, Lyne.ai sprawia, że personalizacja sprzedaży jest szybsza i mniej czasochłonna.

Najlepsze funkcje Lyne.ai

Wysokiej jakości aplikacja w porównaniu do większości podobnych narzędzi AI

Często tworzy lepsze linie otwierające niż użytkownicy mogą wymyślić samodzielnie

Wysoko oceniana obsługa klienta

Limity Lyne.ai

Spersonalizowane lodołamacze nie zawsze są dokładne

Użytkownicy mogą potrzebować edytować i przepisywać zawartość, aby uzyskać lepszą jakość

Użytkownicy twierdzą, że niektóre funkcje mogą być mylące

Ceny Lyne.ai

Free

Niestandardowy : 120 USD/miesiąc za użytkownika

: 120 USD/miesiąc za użytkownika Unlimited: skontaktuj się w celu wyceny

Lyne.ai oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (58+ recenzji)

: 4.6/5 (58+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (91+ recenzji)

3. Futurenda

przez Futurenda Futurenda to osobista aplikacja zwiększająca wydajność, która wykorzystuje AI, aby pomóc Ci efektywniej planować swój czas.

Dzięki tej aplikacji sztuczna inteligencja uczy się twoich nawyków, aby automatycznie tworzyć codzienny plan dnia, który pasuje do twojego stylu życia.

Narzędzie AI zawiera takie funkcje, jak ustalanie priorytetów zadań, śledzenie celów i blokowanie czasu, aby pomóc ci pozostać na dobrej drodze i osiągnąć swoje cele.

Futurenda jest świetną opcją dla osób szukających aplikacji do zarządzania czasem i wydajnością, która pomoże im w organizacji i osiąganiu celów.

Najlepsze funkcje Futurenda

Aktualizuje zespół marketingowy, gdy zmieniają się zamówienia i terminy

Powiadomienia na pulpit przypominają o konieczności przygotowania się na spotkania

Dynamicznie dostosowuje się do zmian

Limity Futurenda

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z przełączaniem okresów zadań

Cennik Futurenda

Free

Premium : $5.99/miesiąc

: $5.99/miesiąc Unlimited: $19.99/miesiąc

Futurenda oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (4+ recenzji)

: 4.5/5 (4+ recenzji) Capterra: N/A

4. Uproszczony

przez Uproszczone Simplified to oparte na AI narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, które pomaga firmom zaoszczędzić czas i zwiększyć ich obecność w mediach społecznościowych.

Simplified pozwala automatycznie publikować posty na stronach mediów społecznościowych, oszczędzając czas i wysiłek. Może nawet pomóc w tworzeniu angażującej zawartości, która będzie rezonować z odbiorcami, dzięki czemu będziesz mieć czas na pozostałe obowiązki marketingowe!

Po opublikowaniu postów Simplified dostarcza szczegółowych analiz, dzięki czemu można śledzić wyniki kampanii w mediach społecznościowych.

Simplified to świetna opcja dla firm każdej wielkości, które chcą zaoszczędzić czas i zwiększyć swoją obecność w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Simplified

Doskonałe wsparcie czatu

Upraszcza proces zarządzania wieloma klientami

Zawartość jest wysokiej jakości

Uproszczone limity

Oferuje cztery zestawy narzędzi (Social Media, Graphic Design, Video Editor, AI Writer), które wymagają różnych cen, co może komplikować wybór i rozliczenia

Brak funkcji analizy wydajności postów w mediach społecznościowych

Może być droga, zwłaszcza jeśli potrzebujesz wielu ustawień narzędzi

Uproszczony cennik

Free

Pro : $11/miesiąc za użytkownika

: $11/miesiąc za użytkownika Agencja : $159/miesiąc na użytkownika

: $159/miesiąc na użytkownika Agencja Plus : $319/miesiąc na użytkownika

: $319/miesiąc na użytkownika Dostępne są również plany Graphic Design, Video Editor i AI Writer

Uproszczone oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,802+ recenzji)

: 4.6/5 (1,802+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (153+ recenzji)

5. AI Image Enlarger

przez AI Image Enlarger AI Image Enlarger to narzędzie online, które może powiększać obrazy do 400 procent bez utraty ostrości i przejrzystości obrazu.

Jest to świetna opcja dla firm i osób prywatnych, które muszą powiększyć obrazy do celów marketingowych, drukowania lub innych celów.

AI Image Enlarger wykorzystuje algorytm głębokiego uczenia, który analizuje obraz i rekonstruuje go w większym rozmiarze. Jeśli chcesz powiększyć obraz bez utraty jakości, to AI Image Enlarger jest świetną opcją.

Najlepsze funkcje AI Image Enlarger

Do zrobienia dobrej roboty przy poprawie jakości obrazów, takich jak usuwanie rozmycia

Pomaga poprawić oświetlenie i kolorystykę zdjęć

Szybka praca i bardzo łatwa obsługa

Ograniczenia AI Image Enlarger

Recenzje zgłaszają częste błędy

Brak możliwości zwiększenia rozdzielczości zdjęcia

Niski rozmiar pikseli i opcje użytkowania w wersji Free

Ceny AI Image Enlarger

Free

Starter : $4.90/miesiąc

: $4.90/miesiąc Premium : $9.90/miesiąc

: $9.90/miesiąc Zaawansowany: $19/miesiąc na użytkownika

AI Image Enlarger oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (28+ recenzji)

: 4.3/5 (28+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2+ recenzji)

Bonus: **Oprogramowanie detektora AI !

6. Logopony

przez Logopony Logopony to oparty na AI kreator logo, który pomaga firmom tworzyć wysokiej jakości logo w ciągu kilku minut.

Wybierz gotowe zasoby z biblioteki ponad 100 000 ikon i szablonów. Następnie dostosuj te zasoby do własnych potrzeb, niestandardowo zmieniając tekst, kolory i czcionki.

Po zrobieniu wszystkiego Logopony umożliwia podgląd logo na różnych produktach i materiałach marketingowych oraz pobranie logo w formatach o wysokiej rozdzielczości.

Logopony to świetna opcja dla firm każdej wielkości, które chcą stworzyć profesjonalne logo bez wydawania dużych pieniędzy.

Najlepsze funkcje Logopony

Duża biblioteka ikon iszablony dla freelancerów* Podgląd logo na różnych produktach i materiałach marketingowych:

Pobierz logo w formatach o wysokiej rozdzielczości

Limity Logopony

Ograniczony wybór czcionek ogranicza kreatywność

Niektórzy użytkownicy raportują ograniczoną jakość wyników

Brak wersji Free

Ceny Logopony

Podstawowy : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Premium: $60/miesiąc

Logopony oceny i recenzje

G2 : 3.7/5 (5+ recenzji)

: 3.7/5 (5+ recenzji) Capterra: N/A

7. Trwały

przez Trwałe Jesteś freelancerem, który chce zbudować swoją stronę internetową, ale nie ma na to czasu? Jeśli tak, technologia AI firmy Durable może być idealnym rozwiązaniem.

Kreator stron internetowych AI jest przeznaczony dla małych firm i freelancerów, którzy chcą budować własne strony internetowe i oszczędzać czas i pieniądze.

Wystarczy trzy kliknięcia, aby uruchomić swój Business online. Durable oferuje w pełni zaprojektowaną stronę internetową z tekstem marketingowym, zdjęciami i formularzem kontaktowym. Następnie można użyć prostych narzędzi do edycji, aby niestandardowo dostosować stronę i rozwinąć witrynę. Nie jest wymagany żaden kod!

Durable pomaga zarezerwować więcej zleceń dzięki AI copywriting , SEO, analityka i prosty AI CRM.

Trwałe najlepsze funkcje

Recenzje są zgodne, że buduje stronę internetową szokująco szybko

Oferuje dużą bibliotekę darmowych obrazów do wyboru

Dostawca wielu opcji kolorów i czcionek

Trwałe limity

Brak możliwości kopiowania lub eksportowania kodu witryny

Recenzenci twierdzą, że szablony wyglądają podobnie w zależności od branży

Ograniczona funkcja

Brak wersji Free

Trwałe ceny

Starter : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Business: $20/miesiąc za użytkownika

Trwałe oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Writesonic

przez Writesonic Writesonic jest Generator zawartości AI platforma do generowania obrazów, która może pomóc freelancerom w tworzeniu atrakcyjnej i angażującej zawartości. Pomaga w tworzeniu postów na blogach, które są dobrze pozycjonowane w wyszukiwarkach.

Narzędzie do pisania AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania wysokiej jakości zawartości dostosowanej do konkretnych potrzeb.

Bierze pod uwagę grupę docelową, badania słów kluczowych i potrzeby w zakresie optymalizacji pod kątem wyszukiwarek.

Writesonic Generator tekstów AI może również tworzyć długą zawartość, taką jak artykuły i białe księgi.

Najlepsze funkcje Writesonic

Dodaje ludzki charakter i tworzy treści podobne do ludzkich

Doskonałe możliwości tworzenia chatbotów

Niestandardowa obsługa klienta

Limity Writesonic

Miesięczny limit słów może być zbyt niski dla niektórych autorów

Używa kredytów podczas edycji i drobnych zmian

Cennik Writesonic

**Free

Unlimited : 20 USD/miesiąc za użytkownika

: 20 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Writesonic

G2 : 4.8/5 (1,818+ recenzji)

: 4.8/5 (1,818+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,798+ reviews)

9. RescueTime

przez RescueTime RescueTime to aplikacja do śledzenia czasu i wydajności, która pomaga zrozumieć, w jaki sposób spędzasz czas online. Śledzi wykorzystanie komputera i dostarcza raporty na temat wydajności, skupienia i czynników rozpraszających.

RescueTime pomaga zidentyfikować obszary, w których można poprawić zarządzanie czasem i wydajność.

Najlepsze funkcje RescueTime

Do zrobienia świetnej roboty przy przydzielaniu godzin i pomaganiu w oszczędzaniu czasu

Prosty i intuicyjny w użyciu, bogaty w dane

Przyjazne i szybkie wsparcie

Limity RescueTime

Użytkownicy chcieliby zobaczyć szybsze czasy ładowania

Aktualizacje produktu są rzadkie

Niektóre niestandardowe zmiany i edycje wymagają żmudnej uwagi

Ceny RescueTime

Lite : Free

: Free Premium: $12/miesiąc

Oceny i recenzje RescueTime

G2 : 4.1/5 (90+ recenzji)

: 4.1/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (135+ recenzji)

10. Otter.ai

przez Otter.ai Otter.ai to usługa transkrypcji oparta na AI, która pomaga przechwytywać i transkrybować spotkania, wykłady i inne nagrania głosowe w czasie rzeczywistym. Może również generować podsumowania nagrań, dzięki czemu można łatwo znaleźć potrzebne informacje.

Otter.ai to świetne narzędzie oparte na AI dla studentów, profesjonalistów i każdego, kto chce być na bieżąco, oszczędzać czas i zwiększać wydajność.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Świetna automatyzacja procesu transkrypcji

Dokładne transkrypcje, nawet w hałaśliwym otoczeniu

Przyjazny dla użytkownika interfejs z wszechstronnymi funkcjami

Ograniczenia Otter.ai

Transkrypcja offline nie jest dostępna

Nie oferuje identyfikacji mówcy, co może być ograniczeniem podczas transkrypcji spotkań

Inwazyjna podczas korzystania z Zoom, pojawia się na ekranie jako uczestnik

Cennik Otter.ai

Free

Pro : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Business : $20/miesiąc na użytkownika

: $20/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Otter.ai oceny i recenzje

G2 : 4.0/5 (114+ reviews)

: 4.0/5 (114+ reviews) Capterra: 4.5/5 (67+ reviews)

Zwiększ zyski i popraw równowagę między pracą a życiem prywatnym dzięki narzędziom AI dla freelancerów

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się tworzeniem zawartości, zarządzaniem mediami społecznościowymi czy zadaniami, technologia AI ma coś do zaoferowania każdemu.

Od narzędzi opartych na AI po narzędzia do tworzenia stron internetowych, freelancerzy mogą znaleźć narzędzia, które spełniają wymagania techniczne i odpowiadają zmieniającym się potrzebom społeczności freelancerów.

Dzisiejsza generacja narzędzi AI zapewnia moc kreatywności i wydajności na wyciągnięcie ręki, dzięki czemu możesz zwiększyć swoje zyski i cieszyć się lepszą równowagą między życiem zawodowym a prywatnym.

Chcesz pójść o krok dalej w kwestii wydajności? Rozważ Rozszerzenia Chrome które pomogą Ci zwiększyć wydajność na szerszym poziomie.

Zarejestruj się w bezpłatnym obszarze roboczym ClickUp i zobacz, jak może on pomóc Ci zautomatyzować cykl pracy i zrobić więcej przy mniejszym wysiłku. ClickUp to wszechstronna aplikacja zwiększająca wydajność, która pomoże Ci przenieść Twój freelancerski biznes na wyższy poziom.