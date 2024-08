10 najlepszych narzędzi cyfrowych nomadów dla pracowników zdalnych w 2024 roku

Życie z walizki i praca z kawiarni na całym świecie brzmi idyllicznie. Ale bycie cyfrowym nomadem to nie tylko posty na Instagramie wywołujące FOMO. To poważny styl życia, który łączy elastyczność pracy zdalnej z pasją do podróży.

I coraz więcej osób się na niego decyduje. Statista raportuje, że liczba cyfrowych nomadów w Stanach Zjednoczonych wynosiła 17,3 miliona w połowie 2023 roku, czyli aż o 10 milionów więcej niż w 2019 roku.

Ale, jak wszystkie dobre rzeczy, cyfrowy nomadyzm wiąże się z wyzwaniami. Bycie w ciągłym ruchu wymaga ustawienia mechanizmów do pracy asynchronicznej, skutecznej komunikacji i zapewnienia widoczności rezultaty i terminy, między innymi.

Jeśli szukasz narzędzi, które umożliwiają współpracę, wydajność i bezpieczeństwo bez względu na to, gdzie na co dzień ustawisz swoje "biuro", czytaj dalej.

Wybraliśmy najlepsze narzędzia dla cyfrowych nomadów, dzięki którym podróżowanie i praca idą w parze. 🙌

Czego należy szukać w narzędziach dla cyfrowych nomadów?

Istnieje kilka narzędzi do pracy zdalnej które są przeznaczone dla cyfrowych nomadów na całym świecie. Wybór tych, które spełniają Twoje potrzeby, może być przytłaczający. Zanim wybierzesz najlepsze dla siebie narzędzia do zarządzania zdalną wydajnością, upewnij się, że posiadają one następujące niezbędne funkcje:

Kompatybilność międzyplatformowa: Narzędzie musi współpracować ze wszystkimi urządzeniami, takimi jak laptop, tablet i telefon, biorąc pod uwagę, że będziesz w ruchu

Narzędzie musi współpracować ze wszystkimi urządzeniami, takimi jak laptop, tablet i telefon, biorąc pod uwagę, że będziesz w ruchu Intuicyjny interfejs użytkownika: Interfejs powinien być prosty i przyjazny dla użytkownika, aby ty i twój zespół mogli z niego korzystać bez żadnych kłopotów

Interfejs powinien być prosty i przyjazny dla użytkownika, aby ty i twój zespół mogli z niego korzystać bez żadnych kłopotów Lekkość: Narzędzie nie powinno zajmować dużo przestrzeni na urządzeniu - prawdopodobnie będziesz pracować z wieloma aplikacjami, a nikt nie chce cierpieć z powodu opóźnionego, rozdętego systemu

Narzędzie nie powinno zajmować dużo przestrzeni na urządzeniu - prawdopodobnie będziesz pracować z wieloma aplikacjami, a nikt nie chce cierpieć z powodu opóźnionego, rozdętego systemu Zależność: usterki oprogramowania, takie jak błędy i powolny czas ładowania, powinny być minimalne, abyś mógł zrobić jak najwięcej

usterki oprogramowania, takie jak błędy i powolny czas ładowania, powinny być minimalne, abyś mógł zrobić jak najwięcej Integracje: Aplikacja powinna komunikować się z innymi aplikacjaminarzędziami zwiększającymi wydajność w twoim stosie technologicznym

Aplikacja powinna komunikować się z innymi aplikacjaminarzędziami zwiększającymi wydajność w twoim stosie technologicznym Niezawodna obsługa klienta: Powinieneś być w stanie uzyskać pomoc na czas, zwłaszcza jeśli często pracujesz poza zwykłymi godzinami pracy

Wydaje się, że to dużo? Nie martw się! Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy do zrobienia, aby przedstawić ci najlepsze narzędzia dla cyfrowych nomadów, które spełniają te kryteria.

10 najlepszych narzędzi dla cyfrowych nomadów do wykorzystania w 2024 roku

Oto 10 narzędzi zwiększających wydajność, które pomogą pracownikom zdalnym, takim jak ty, prowadzić bezstresowe i pełne powodzenia życie zawodowe:

1. ClickUp

Martwisz się o zgranie członków swojego zdalnego teamu? ClickUp to kompleksowa platforma pracy, która przynosi korzyści cyfrowym nomadom takim jak Ty. Z Funkcja pracy zdalnej ClickUp ty i Twój zespół będziecie pracować jako jedna zgrana jednostka, pozostając na tej samej stronie niezależnie od lokalizacji geograficznej.

Użyj go do ustawienia wspólnych celów i śledzenia codziennych postępów w realizacji każdego zadania. Ponadto, wizualizuj status każdego celu na zasadzie synchronizacji, co sprzyja ściślejszej współpracy nawet podczas pracy asynchronicznej.

Planuj, realizuj, monitoruj i zarządzaj projektami dla rozproszonych zespołów dzięki rozwiązaniu ClickUp do zarządzania projektami zdalnych zespołów Komunikacja asynchroniczna może być świetna, ale ClickUp rozumie, że nie działa we wszystkim. Od czasu do czasu Teams musi wskakiwać na spotkania i z nich rezygnować. W takich przypadkach możesz rozpocząć lub zaplanować spotkanie Zoom z pulpitu ClickUp. Członkowie Teams natychmiast otrzymają powiadomienia o trwających lub nadchodzących spotkaniach. Wszystko do zrobienia to włączenie opcji Zoom ClickApp !

rozpoczynanie i planowanie spotkań Zoom z poziomu zadań za pomocą ClickUp

Wskazówka dla profesjonalistów? Nie musisz nagrywać i udostępniać protokołów ze spotkań za pośrednictwem wielu e-maili. Otrzymaj szczegóły spotkania wraz z połączonym nagraniem. Lub przypisz elementy akcji na ClickUp poprzez etykiety osób i teamów, aby informować je asynchronicznie.

użyj Teams w ClickUp, aby łatwo tworzyć grupy osób, które możesz przypisać do zadań, wzmianek w komentarzach lub dodać jako osoby obserwujące

Co więcej? Aby dać Ci przewagę w zdalnej wydajności, oto Szablon planu pracy zdalnej ClickUp . Użyj go, aby zorganizować zadania, listy i dokumenty swojego zespołu. Psst... jest konfigurowalny i darmowy!

monitoruj pracę zdalną w dowolnym miejscu i czasie dzięki szablonowi planu pracy zdalnej ClickUp

ClickUp oferuje jeszcze więcej zasobów, które pomogą Ci zachować wydajność i organizację. Na przykład, możesz sprawdzić szablony ClickUp Freelancer i Narzędzia AI dla freelancerów do zrobienia więcej i szybciej.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Dashboard: Zobacz całą swoją pracę w preferowany sposób. Uzyskaj szybki widok osób i zasobów zajętych przy każdym zadaniu, jednocześnie śledząc postępy w czasie rzeczywistym

Zobacz całą swoją pracę w preferowany sposób. Uzyskaj szybki widok osób i zasobów zajętych przy każdym zadaniu, jednocześnie śledząc postępy w czasie rzeczywistym Niestandardowe widoki: Rysuj i działaj na podstawie bogatych spostrzeżeń, przeglądając dane projektu zorganizowane jako Gantt, wykresy kołowe, oś czasu, mapa myśli lub tabela

Rysuj i działaj na podstawie bogatych spostrzeżeń, przeglądając dane projektu zorganizowane jako Gantt, wykresy kołowe, oś czasu, mapa myśli lub tabela Zadania ClickUp: Szybkie śledzenie wspólnych projektów poprzez etykietowanie wielu osób przypisanych i informowanie ich o załączonych nagraniach ekranu

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole

ClickUp Docs: Połącz wszystkie dokumenty z zadaniami w jednym miejscu i udostępniaj je bezpiecznie dzięki prywatności i niestandardowym dostępom do edycji

Połącz wszystkie dokumenty z zadaniami w jednym miejscu i udostępniaj je bezpiecznie dzięki prywatności i niestandardowym dostępom do edycji Cele ClickUp: Twórz sprinty, tygodniowe działania i codzienne zadania i powiąż je z większym celem zespołu. Mapuj metryki i śledź postępy w ich realizacji

Twórz sprinty, tygodniowe działania i codzienne zadania i powiąż je z większym celem zespołu. Mapuj metryki i śledź postępy w ich realizacji Skrzynka odbiorcza ClickUp: Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia e-mail, aby być na bieżąco ze wszystkimi postępami. Ponadto, niestandardowe ustawienie Powiadomienia ClickUp *Integracje:Automatyzacja całej pracy w ClickUp i na całym stosie technologicznym. ClickUp integruje się z ponad 200 narzędziami dla cyfrowych nomadów, takimi jak Slack, Figma i aplikacje do przechowywania danych w chmurze

Limity ClickUp

Ustawienie zajmuje trochę czasu, jeśli potrzebujesz zbyt wielu niestandardowych ustawień

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc/użytkownik

$7/miesiąc/użytkownik Business: $12/miesiąc/użytkownik

$12/miesiąc/użytkownik Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9200+ recenzji)

4.7/5 (9200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,900+ recenzji)

2. SavvyCal

Niektóre spotkania mogą być e-mailami. Niektóre nie. Dla tych drugich masz SavvyCal. Użyj go, aby zaplanować wirtualne spotkania, ale nie korzystaj z ciągłej komunikacji tam i z powrotem.

SavvyCal daje cyfrowym nomadom kontrolę nad ich czasem. Ustaw swoje dostępne przedziały czasowe i uszereguj je w kolejności preferencji, aby umożliwić ludziom łatwe planowanie spotkań z tobą. Mogą oni po prostu nałożyć twój udostępniany kalendarz na swój, aby szybko zidentyfikować wspólne wolne sloty.

przez Savvycal

Najlepsze funkcje SavvyCal

Wstępnie wypełnione informacje o odbiorcy: Zachwyć swojego odbiorcę, wstępnie wypełniając jego informacje przed wysłaniem mu połączonego SavvyCal

Zachwyć swojego odbiorcę, wstępnie wypełniając jego informacje przed wysłaniem mu połączonego SavvyCal Ranking dostępności: Etykieta preferowanych terminów spotkań dla osoby planującej, zamiast pokazywania jej wszystkich wolnych terminów

Etykieta preferowanych terminów spotkań dla osoby planującej, zamiast pokazywania jej wszystkich wolnych terminów Harmonogram stref czasowych: Automatyczna aktualizacja strefy czasowej w kalendarzu podczas podróży

Automatyczna aktualizacja strefy czasowej w kalendarzu podczas podróży Wbudowany link: Umożliwienie odwiedzającym Twoją stronę zaplanowania spotkania za pomocą wbudowanych linków

Limity SavvyCal

Problemy z powolną synchronizacją

Cennik SavvyCal

**Free

Podstawowy: $12/miesiąc/użytkownik

$12/miesiąc/użytkownik Premium: $20/miesiąc/użytkownik

SavvyCal oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

3. Toggl Track

Czas to (dosłownie) pieniądz dla freelancerów. Narzędzie Toggl do śledzenia czasu, Toggle Track, pomaga Tobie i Twojemu zespołowi otrzymywać wynagrodzenie od klientów za każdą rozliczaną minutę. Monitorowanie godzin pracy umożliwia efektywne przydzielanie zadań w celu zwiększenia rentowności zespołu.

Toggl jest najbardziej znany z automatycznego, dokładnego i wydajnego raportowania. Jest również w 100% zabezpieczony przed inwigilacją, dzięki czemu Twój zespół może bez obaw korzystać z tego narzędzia dla cyfrowych nomadów.

przez Toggl

Toggl Śledzenie najlepszych funkcji

Dokładne śledzenie: Generowanie dokładnych faktur dla klientów na podstawie liczby przepracowanych godzin

Generowanie dokładnych faktur dla klientów na podstawie liczby przepracowanych godzin Odpowiedzialne zespoły: Uzyskaj widoczność obciążenia pracą i przestrzegania osi czasu przez członków zespołu i popraw odpowiedzialność

Uzyskaj widoczność obciążenia pracą i przestrzegania osi czasu przez członków zespołu i popraw odpowiedzialność Łatwe raportowanie i lista płac: Natychmiastowe tworzenie raportów wydajności, które pomagają zarówno w przeglądach klientów, jak i cyklach płacowych

Natychmiastowe tworzenie raportów wydajności, które pomagają zarówno w przeglądach klientów, jak i cyklach płacowych Wgląd w dane: Zwiększ rentowność swojego zespołu, szybko identyfikując obszary, w których można uprościć operacje i uzyskać więcej z każdego dnia pracy

Ograniczenia Toggl Track

Potencjał lepszej automatyzacji - użytkownik musi kliknąć "Start", aby rozpocząć śledzenie

Może być bardziej przyjazny dla użytkownika i intuicyjny

Śledzenie czasu wielu projektów jest możliwe tylko w planie premium

Cennik Toggl Track

Free dla maksymalnie 5 użytkowników

dla maksymalnie 5 użytkowników Starter: $10/miesiąc/użytkownik

$10/miesiąc/użytkownik Premium: $20/miesiąc/użytkownik

$20/miesiąc/użytkownik Enterprise: Niestandardowy cennik

Śledzenie Toggl oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1500 recenzji)

4.6/5 (ponad 1500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2200+ recenzji)

4. Trello

Trello jest aplikacją typu narzędzie do zarządzania projektami dla Teams w dystrybucji. Można go używać do tworzenia i utrzymywania zakładki na wszystkich zadaniach zespołu. Pozwala zespołom organizować całą swoją pracę jako tablice, listy i karty.

Jego atrakcyjne i łatwe w użyciu karty w stylu Kanban sprawiają, że jest popularny. Jedyną wadą Trello jest to, że obsługa zadań staje się żmudna, gdy projekty stają się złożone i bardziej wielofunkcyjne.

przez Trello

Najlepsze funkcje Trello

Automatyzacja cyklu pracy: Ustawienie automatycznych komend dla powtarzalnych zadań w Trello, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Ustawienie automatycznych komend dla powtarzalnych zadań w Trello, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze Widoki: Uzyskaj widoczność swoich projektów z różnych punktów widzenia i perspektyw

Uzyskaj widoczność swoich projektów z różnych punktów widzenia i perspektyw Rozszerzenia i integracje: Zintegruj narzędzia pracy swojego zespołu z Trello, aby wyeliminować tarcia z cyklu pracy

Zintegruj narzędzia pracy swojego zespołu z Trello, aby wyeliminować tarcia z cyklu pracy Szablony: Korzystaj z gotowych planów i szablonów stworzonych przez ekspertów branżowych w społeczności Trello

Limity Trello

Wymaga wtyczek do ulepszeń

Ograniczona funkcja dla złożonych projektów

Cennik Trello

Free

Standardowy: $5/miesiąc/użytkownik

$5/miesiąc/użytkownik Premium: $10/miesiąc/użytkownika

$10/miesiąc/użytkownika Enterprise: $17.5/miesiąc/użytkownika

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 400 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 23000 recenzji)

5. ContentStudio

Skorzystaj z ContentStudio, aby bezproblemowo zarządzać swoimi kanałami mediów społecznościowych.

Ta kompleksowa platforma umożliwia tworzenie, śledzenie i optymalizację wszystkich kampanii w mediach społecznościowych. Pomaga ułatwić współpracę w czasie rzeczywistym ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w aplikacji.

ContentStudio wyróżnia się wśród narzędzi mediów społecznościowych wyjątkowymi opcjami powtarzalnego planowania i możliwością podglądu zawartości na różnych platformach społecznościowych.

przez ContentStudio

Najlepsze funkcje ContentStudio

AI writer: Szybsze generowanie kopii i podpisów do postów w mediach społecznościowych dzięki pomocy AI

Szybsze generowanie kopii i podpisów do postów w mediach społecznościowych dzięki pomocy AI Planowanie bez użycia rąk: Inteligentne planowanie postów dzięki niestandardowym kolejkom

Inteligentne planowanie postów dzięki niestandardowym kolejkom Posty dostosowane do sieci: Przestrzegaj standardów publikowania w każdym z kanałów społecznościowych dzięki niestandardowym postom

Przestrzegaj standardów publikowania w każdym z kanałów społecznościowych dzięki niestandardowym postom Śledzenie UTM: Miej oko na wydajność postów w różnych kanałach, dołączając parametry UTM do udostępnianych linków

Limity ContentStudio

Aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje

Nowe funkcje w większości ukrywają się za paywallami i nie są automatycznie udostępniane zgodnie z planem subskrypcji

Cennik ContentStudio

Starter: $25/miesiąc

$25/miesiąc Pro: $49/miesiąc

$49/miesiąc Agencja: $99-$299/miesiąc

ContentStudio oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

4.6/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 660 recenzji)

6. Toshl

Radzenie sobie z nieprzewidywalnym dochodem jest jednym z najstraszniejszych aspektów bycia cyfrowym nomadem. Trzeba być przygotowanym na deszczowy dzień. Toshl może ci w tym pomóc.

Jako aplikacja do śledzenia finansów, Toshl pomaga kontrolować wydatki. Pozwala śledzić wszystkie karty kredytowe, konta bankowe i transakcje gotówkowe. Toshl umożliwia połączenie z głównymi bankami oraz widok inwestycji i sald kryptowalut.

przez Toshl

Najlepsze funkcje Toshl

Połączenia bankowe: Łatwo połącz swoje karty i konta bankowe z Toshl, który łączy się z ponad 13800 bankami na całym świecie

Łatwo połącz swoje karty i konta bankowe z Toshl, który łączy się z ponad 13800 bankami na całym świecie Import z pliku: Łatwe przesyłanie arkuszy wydatków lub danych dotyczących wydatków, ponieważ Toshl wspiera osiem różnych formatów plików

Łatwe przesyłanie arkuszy wydatków lub danych dotyczących wydatków, ponieważ Toshl wspiera osiem różnych formatów plików Ustawienie celów finansowych: Ustaw swoje cele finansowe i śledź postępy w ich realizacji

Ustaw swoje cele finansowe i śledź postępy w ich realizacji Wsparcie dla wielu walut: Dodawanie wydatków, przychodów i przelewów w ponad 300 obsługiwanych walutach

Limity Toshl

Wymaga poprawek błędów

Cennik usługi Toshl

**Free

Pro: $2.99/miesiąc

$2.99/miesiąc Medici: $4.99/miesiąc

Toshl oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

7. Notion

Notion to narzędzie, którego cyfrowi nomadzi uwielbiają używać do pisania, planowania i organizowania swojej pracy w jednym miejscu. Pracownicy zdalni i freelancerzy doceniają jego zdolność do działania jak wirtualny obszar roboczy.

Interfejs typu "przeciągnij i upuść" umożliwia niestandardowe dostosowywanie obszarów roboczych od podstaw lub korzystanie z gotowych szablonów do zadań z zakresu od robienia notatek po tworzenie stron internetowych.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pulpitu do zarządzania projektami dla wielu klientów, czy też śledzenia osobistych celów i plany podróży notion ułatwia przeglądanie wszystkiego jednym rzutem oka. Współpraca w czasie rzeczywistym jest prosta, a dostęp offline zapewnia możliwość kontynuowania pracy w dowolnym miejscu bez niezawodnego połączenia z Internetem.

Notion umożliwia nomadom pracę i życie z zamiarem, a nie reaktywnie. Jego elastyczność umożliwia skupienie się na zorganizowanym chaosie cyfrowego stylu życia nomadów w różnych strefach czasowych.

przez Notion

Notion najlepsze funkcje

Wiki: Łatwe zarządzanie, udostępnianie i synchronizowanie dokumentów i procesów

Łatwe zarządzanie, udostępnianie i synchronizowanie dokumentów i procesów Projekty: Widok projektów jako list kontrolnych, osi czasu lub kalendarzy zadań, aby działać szybciej

Widok projektów jako list kontrolnych, osi czasu lub kalendarzy zadań, aby działać szybciej Notion AI: Używaj asystenta AI Notion, aby pisać lepiej w krótszym czasie

Limity Notion

Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z pełnym wykorzystaniem potencjału aplikacji

Ograniczone możliwości edycji tekstu

Ceny Notion

**Free

Plus: $8/miesiąc/użytkownik

$8/miesiąc/użytkownik Business: $15/miesiąc/użytkownik

$15/miesiąc/użytkownik Enterprise: Niestandardowy cennik

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 5000 recenzji)

4.7/5 (ponad 5000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 2000 recenzji)

8. Monday.com

Jeśli chcesz zorganizować zadania, procesy i cykle pracy swojego zespołu na jednej platformie, sprawdź Monday.com. Jest to narzędzie do zwiększania wydajności i współpracy, które pomaga Teams ustawić i dostosować się do udostępnianych celów oraz śledzić ich postępy.

Ustawienie Monday.com wyróżnia się wysoce wizualnym interfejsem. Świetnie nadaje się do zarządzania podstawowymi zadaniami i stosunkowo mniejszymi projektami. Jednak wraz ze wzrostem złożoności projektu, śledzenie każdego pod-zadania staje się wyzwaniem.

przez Monday.com

Monday.com najlepsze funkcje

Automatyzacja: Wybieraj spośród ponad 200 gotowych receptur automatyzacji, aby przyspieszyć swój cykl pracy

Wybieraj spośród ponad 200 gotowych receptur automatyzacji, aby przyspieszyć swój cykl pracy Niestandardowe cykle pracy: Twórz bez użycia koduprzepływy pracy dla dowolnej części Twojego Businessu

Twórz bez użycia koduprzepływy pracy dla dowolnej części Twojego Businessu Zatwierdzenia projektów: Zarządzaj zatwierdzeniami asynchronicznie i lepiej ustalaj priorytety

Monday.com limity

Niestandardowe raportowanie w ograniczonym zakresie

Aplikacja mobilna może być czasami powolna

Ceny Monday.com

Free dla maksymalnie 2 użytkowników

dla maksymalnie 2 użytkowników Podstawowy: $10/miesiąc/użytkownik

$10/miesiąc/użytkownik Standard: $12/miesiąc/użytkownik

$12/miesiąc/użytkownik Pro: 20 USD/miesiąc/użytkownika

20 USD/miesiąc/użytkownika Enterprise: niestandardowy cennik

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9800+ recenzji)

4.7/5 (9800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4500+ opinii)

9. Wrike

Wrike łączy w sobie elastyczność i organizację, dzięki czemu cyfrowi nomadzi mogą skupić się na pracy, a nie na ciągłym rekonfigurowaniu systemów.

Jest to narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, które zapewnia unikalny trójpanelowy widok całej pracy na pulpicie.

Pierwszy panel zestawia wszystkie projekty i Teams do zarządzania zasobami, drugi oferuje możliwość tworzenia i przypisywania nowych zadań, a trzeci służy do zarządzania istniejącymi zadaniami i podzadaniami.

Konfigurowalne cykle pracy, wykresy GANTT i osie czasu zapewniają nadzór nad złożonymi projektami ze zdalnymi zespołami. Integracje umożliwiają przenoszenie zadań z innych narzędzi. Pulpity i raportowanie zapewniają widoczność projektu na pierwszy rzut oka.

Narzędzie to zostało jednak stworzone z myślą o klientach klasy Enterprise. Dlatego też mniejsze Teams często napotykają na zawiłości nawigacyjne.

przez Wrike

Najlepsze funkcje Wrike

Automatyzacja: Wybieraj spośród ponad 200 gotowych receptur automatyzacji, aby przyspieszyć swój cykl pracy

Wybieraj spośród ponad 200 gotowych receptur automatyzacji, aby przyspieszyć swój cykl pracy Potwierdzanie i zatwierdzanie: Wyeliminuj wielokrotne spotkania przeglądowe i przekazywanie informacji zwrotnych dzięki automatycznym podpowiedziom do zatwierdzania

Wyeliminuj wielokrotne spotkania przeglądowe i przekazywanie informacji zwrotnych dzięki automatycznym podpowiedziom do zatwierdzania Konfigurowalne szablony: Daj swoim projektom przewagę dzięki wbudowanym szablonom Wrike

Limity Wrike

Nawigacja może nie być zbyt intuicyjna dla nowych użytkowników

Brak gotowych integracji z innymi narzędziami do pracy

Cennik Wrike

**Free

Teams: $9.8/miesiąc/użytkownika

$9.8/miesiąc/użytkownika Business: $24.8/miesiąc/użytkownika

$24.8/miesiąc/użytkownika Enterprise (dla dużych teamów): Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Pinnacle (dla zespołów o złożonych potrzebach): Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3500 recenzji)

4,2/5 (ponad 3500 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 2500 recenzji)

10. nTask

nTask zapewnia solidną funkcję bez uciążliwej krzywej uczenia się niektórych innych narzędzi dla cyfrowych nomadów.

A narzędzie do zarządzania zadaniami i problemami dla freelancerów dla zespołów zdalnych nTask pomaga być na bieżąco z krytycznymi problemami, które wymagają naprawy i śledzenia w czasie rzeczywistym.

Użytkownicy uwielbiają prosty interfejs nTask i możliwość tworzenia nieograniczonej liczby obszarów roboczych.

przez nTask

nTask najlepsze funkcje

Tablica Kanban: Uporządkuj swoją pracę, organizując zadania na tablicy Kanban

Uporządkuj swoją pracę, organizując zadania na tablicy Kanban Śledzenie problemów: Śledzenie postępu w rozwiązywaniu problemów, ustawienie poziomów ważności i powiązanie ich z większymi zadaniami

Śledzenie postępu w rozwiązywaniu problemów, ustawienie poziomów ważności i powiązanie ich z większymi zadaniami Zarządzanie ryzykiem: Identyfikacja i oznaczanie poziomów ryzyka dla projektów, przypisywanie właścicieli ryzyka i tworzenie planów awaryjnych

nTask limitations

Nieodpowiednia, powolna obsługa klienta

Nieodpowiednie dla dużych organizacji

Ceny nTask

Free przez 7 dni

przez 7 dni Premium: $3/miesiąc

$3/miesiąc Business: $8/miesiąc

$8/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

nTask oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

4.4/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

Przejdź przez życie w pracy zdalnej z ClickUp

Życie cyfrowego nomada ma swoje plusy i minusy. Nie wszystkie dni mogą zaczynać się od popijania pina colady pod parasolem na plaży podczas wystawiania faktur dla klientów o wysokich budżetach. Ale z odpowiednim narzędzia do pracy zdalnej w swoim arsenale, możesz kształtować rzeczywistość, o której marzysz.

Nie wiesz od którego narzędzia zacząć? Wypróbuj kompleksową platformę do pracy ClickUp. Pomoże Ci ona zachować sprawność i wydajność nawet podczas pracy zdalnej. Pozwól ClickUp zająć się wszystkimi przyziemnymi obowiązkami związanymi z zarządzaniem projektami, takimi jak śledzenie i raportowanie, abyś mógł skupić swoją kreatywną energię na znaczącej pracy. Zarejestruj się za Free aby samemu przekonać się o zaletach ClickUp.