10 najlepszych programów do planowania życia w 2024 roku

Toniesz w morzu zadań i czujesz, że nie robisz żadnych postępów w realizacji swoich celów? Nie jesteś sam na tej łodzi. ⛵

Zarządzanie codziennymi obowiązkami podczas śledzenia swoich celów może być zniechęcające bez odpowiednich narzędzi. Właśnie dlatego przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do zarządzania codziennymi obowiązkami planowanie życia oprogramowanie, które pomoże ci uchwycić swoje cele, utrzymać koncentrację i zwiększyć wydajność.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem walczącym o oceny A+, profesjonalistą dążącym do szczytu kariery, czy po prostu kimś, kto próbuje zrównoważyć swoje życie, mamy dla Ciebie narzędzie.

Sprawdźmy je i dopasujmy odpowiednie.

Czym jest oprogramowanie do planowania życia?

Życie oprogramowanie do planowania to cyfrowy kreator mapy drogowej dla długoterminowej wizji lub wymarzonego życia.

Innymi słowy, pomaga przekształcić wizję życia w cele, podzielić je na małe kroki działania, ustawić terminy i śledzić postępy - w zasadzie jak aplikacja do zarządzania projektami w życiu osobistym.

Bądź na bieżąco z codziennymi zadaniami dzięki szablonowi ClickUp Daily Planner

Kiedy masz miejsce do zarządzania swoimi celami i zadaniami, możesz zwolnić przestrzeń mentalną, podejmować lepsze decyzje i skupić się na zakończeniu zadań, które prowadzą do spełnionego życia.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do planowania życia?

Wybierając oprogramowanie do planowania życia, ważne jest, aby wziąć pod uwagę pewne kluczowe funkcje, aby upewnić się, że spełnia ono twoje potrzeby. Oto kilka obszarów, na które należy zwrócić uwagę:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Nie chcesz spędzać godzin na zastanawianiu się, jak korzystać z oprogramowania. Interfejs powinien byćustawienie celów i śledzenie bardzo proste

Nie chcesz spędzać godzin na zastanawianiu się, jak korzystać z oprogramowania. Interfejs powinien byćustawienie celów i śledzenie bardzo proste Dostosowanie: Powinieneś być w stanie dostosować kategorie, ustawić przypomnienia i dostosować widoki do swoich preferencji bez wszystkich narzędzi i aplikacji do zrobienia listy wszystkich zadań

Powinieneś być w stanie dostosować kategorie, ustawić przypomnienia i dostosować widoki do swoich preferencji bez wszystkich narzędzi i aplikacji do zrobienia listy wszystkich zadań Zarządzanie zadaniami : Szukaj funkcji takich jak tworzenie list do zrobienia, ustawienie terminów iustalanie priorytetów zadań aby pozostać zorganizowanym i skupionym

Szukaj funkcji takich jak tworzenie list do zrobienia, ustawienie terminów iustalanie priorytetów zadań aby pozostać zorganizowanym i skupionym Integracje: Sprawdź, czy najlepsze aplikacje do planowania życia integrują się z innymi używanymi przez ciebie narzędziami, takimi jak cyfrowe kalendarze, terminarze i przechowywanie danych w chmurze

Sprawdź, czy najlepsze aplikacje do planowania życia integrują się z innymi używanymi przez ciebie narzędziami, takimi jak cyfrowe kalendarze, terminarze i przechowywanie danych w chmurze Powiadomienia: Aplikacja powinna przypomnieć ci o zbliżających się terminach, abyś mógł być na bieżąco ze swoim harmonogramem 🗓️

Aplikacja powinna przypomnieć ci o zbliżających się terminach, abyś mógł być na bieżąco ze swoim harmonogramem 🗓️ Dostępność mobilna: Wybierz oprogramowanie, które umożliwia dostęp do celów i list zadań na komputerze, tablecie lub smartfonie

10 najlepszych programów do planowania życia w 2024 roku

Oto 10 najlepszych programów do narzędzia do planowania warte twojego czasu. Każdy z nich ma unikalne funkcje do ustawienia celów, planowania zadań i organizowania codziennego harmonogramu. Przyjrzyjmy się im szczegółowo.

Skorzystaj z funkcji śledzenia celów ClickUp, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

ClickUp jest najwyżej oceniana aplikacja zwiększająca wydajność do organizowania swojego życia, abyś mógł robić postępy w rozwoju zawodowym i osobistym.

Użyj Cele ClickUp aby ustawić mierzalne i możliwe do śledzenia cele. Następnie podziel je na plany działania za pomocą Zadania ClickUp , gdzie można ustalać priorytety zadań i podzadań oraz ustawiać terminy. Ten proces krok po kroku ułatwia rozpoczęcie pracy nad celami, jednocześnie koncentrując się na tym, co ważne.

Dzięki niestandardowym polom i widokom ClickUp (takim jak Tabela, Kanban i Kalendarz), możesz dostosować go do swoich potrzeb - niezależnie od tego, czy śledzisz finanse, kondycję czy nowe umiejętności.

Nie chcesz zaczynać od zera? Wybierz spośród ponad 120 szablonów do planowania życia które pomogą Ci zacząć. Na przykład Szablon planu życia ClickUp umożliwia stworzenie mapy i wizualizację planu.

Jeśli pracujesz nad celami z przyjaciółmi, rodziną lub członkami zespołu, ClickUp zapewni Ci wsparcie. Udostępnianie celów i zadań oraz sprawdzanie, jak wszyscy sobie radzą. To zabawny sposób na utrzymanie motywacji i trzymanie wszystkich w ryzach! 💃

ClickUp najlepsze funkcje

Dostęp do ClickUp na stronie internetowej, pulpicie i urządzeniach mobilnych

Synchronizacja codziennych zadań z kalendarzami Outlook, Apple i Google, aby widzieć wszystko w jednym miejscu

Ustawienie powtarzających się zadań i przypomnień, aby być na bieżąco ze swoimi nawykami

Tworzenie niestandardowych pulpitów do wizualnego śledzenia zakończonych zadań i postępów w realizacji celów

Zapisuj swoje myśli, emocje i pomysły w dziennikuDokumenty ClickUp Limity ClickUp

Początkowo może wydawać się przytłaczający ze względu na niestandardowe opcje rozszerzenia

Niektóre funkcje webowe i desktopowe nie są dostępne w aplikacji komputerowej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,800 recenzji)

2. Notion

przez Notion Notion to kolejna aplikacja zwiększająca wydajność, która pomaga utrzymać porządek w życiu i pracy. Twórz strony i bazy danych dla swoich celów, zadań, nawyków i notatek. Możesz zaprojektować te strony z banerami, emoji, obrazami i wideo, aby dopasować je do swojego stylu. 🤩

Notion ma przejrzysty i minimalistyczny interfejs, ale nawigacja i niestandardowe dostosowanie do własnych potrzeb może zająć trochę czasu. Ale jeśli jesteś otwarty, aby to rozgryźć - istnieje wiele zasobów, które pomogą ci w śledzeniu.

Najlepsze funkcje Notion

Dostęp do ponad 5000 darmowych szablonów do zarządzania zdrowiem i dobrym samopoczuciem, karierą, finansami i wydajnością

Organizowanie zadań za pomocą 20 niestandardowych pól, w tym tekstu, statusu i daty

Formatowanie tekstu za pomocą nagłówków, połączeń, wyróżnień, cytatów i nie tylko

Ustawienie przypomnień w aplikacji i e-mailach o zakończeniu zadania

Notion ograniczenia

Ma ograniczone widoki dla śledzenie celów i zakończonych zadań

Działa wolno podczas pracy z długimi stronami

Notion pricing

Free

Plus: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Business: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (4,837 recenzji)

4.7/5 (4,837 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,946 opinii)

3. Goalscape

przez Goalscape Goalscape to wizualne narzędzie do zarządzania celami, które układa cele na promienistej mapie (aka goalscape). Duży cel znajduje się pośrodku, otoczony podcelami i zadaniami.

Na pierwszy rzut oka widać, co jest ważne. Większe sektory oznaczają podcele i zadania o wyższym priorytecie, a cieniowanie informuje o postępach. Dzięki Goalscape skupienie się na ważnych zadaniach jest o wiele łatwiejsze. 💪

Najlepsze funkcje Goalscape

Tworzenie wielu krajobrazów celów dla różnych celów

Dodawanie notatek z tekstem, połączonych, obrazów, wideo i tabel

Wyróżnianie określonych sektorów pejzażu celów według daty, postępu, osoby przypisanej i etykiet

Eksportowanie krajobrazów celów jako pliki PNG, CSV, XLSX i DOCX

Goalscape limits

Dodanie wielu sektorów utrudnia identyfikację celów i zadań

Brak Free Planu, ale oferuje 14-dniową wersję próbną

Brak aplikacji mobilnej

Ceny Goalscape

Pro : $9.90/miesiąc

: $9.90/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Goalscape oceny i recenzje

G2: 5.0/5 (1+ opinii)

5.0/5 (1+ opinii) Capterra: 4.9/5 (10+ opinii)

4. Remente

przez Remente Remente to aplikacja do rozwoju osobistego umożliwiająca śledzenie celów przy jednoczesnym utrzymaniu zdrowia psychicznego w ryzach. Zacznij od wstępnie zaprojektowanych planów celów lub stwórz własne, dzieląc cele na zadania z terminami i przypomnieniami.

Skorzystaj z dziennika nastroju w Remente, aby śledzić swoje codzienne emocje i wyjaśnić, jak się czujesz. Jest to bardzo pomocne w uzyskaniu wglądu w swoje wzorce nastroju i zarządzaniu swoim samopoczuciem psychicznym. 🧘‍♂️

Najlepsze funkcje Remente

Śledzenie powodzenia w ośmiu obszarach życia, w tym w relacjach, zdrowiu, karierze i finansach na kole życia

Codzienne oglądanie wideo od trenera życiowego na temat dbania o siebie i zdrowie psychiczne

Dostęp do ponad 100 autorskich materiałów na temat wydajności, ustawienia celów, uważności i nie tylko

Zaplanuj jednorazowe lub powtarzające się przypomnienia, aby zakończyć zadania w swoim cyklu pracy

Remente limits

Brak Free Planu, a siedmiodniowa wersja próbna wymaga podania danych karty kredytowej

Brak możliwości ustawienia powtarzających się zadań

Ceny Remente

Zaczyna się od 4,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Remente

G2 : 5/5 (1 recenzja)

: 5/5 (1 recenzja) Capterra: N/A

5. Cele życiowe

przez Sklep Google Play Life Goals to aplikacja do planowania celów i afirmacji służąca do dokumentowania i manifestowania swojej wizji życia i celów. Ma cztery główne sekcje:

Life Purpose: Napisz podsumowanie swojego celu, wizji i celów długoterminowych

Napisz podsumowanie swojego celu, wizji i celów długoterminowych Cele życiowe: Ustawienie celów z obrazem, opisem i terminem realizacji

Ustawienie celów z obrazem, opisem i terminem realizacji Dziennik: Zapisz swoje myśli i pomysły

Zapisz swoje myśli i pomysły Afirmacja: Lista afirmacji dla przyciągnięcia powodzenia, z opcją nagrania ich na głos

Aplikacja posiada również pulpit do śledzenia celów - wystarczy umieścić je w sekcji Oczekujące lub Zakończone.

Life Goals najlepsze funkcje

Organizowanie afirmacji w kategorie, takie jak obfitość, wdzięczność i pewność siebie

Planowanie przypomnień o recytowaniu lub słuchaniu afirmacji

Automatyczne odtwarzanie afirmacji z dostosowywanymi interwałami czasowymi

Odtwarzanie muzyki w tle podczas czytania afirmacji 🎶

Limit celów życiowych

Dostępne tylko na urządzeniach z Androidem

Zawiera reklamy w aplikacji w wersji Free

Ceny aplikacji Life Goals

Free

Jednorazowa opłata w wysokości 1,99 USD za usunięcie reklam

Life Goals oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Kreator powodzenia

przez Kreator powodzenia Kreator powodzenia pomaga w ustawieniu i śledzeniu Cele SMART aby osiągnąć swoje wielkie życiowe marzenia. Zacznij od sprawdzenia rzeczywistości, aby zidentyfikować wyzwania, przed którymi stoisz i uzyskać jasność co do swoich celów.

Podziel te cele na kamienie milowe, działania, nawyki i rutyny. Skorzystaj z funkcji zarządzania czasem, aby zorganizować swój blok czasowy i śledzić czas spędzony na wykonywaniu zadań. Po zakończeniu zadań wizualizuj swój postęp i świętuj kamienie milowe. 🎉

Kreator powodzenia - najlepsze funkcje

Śledzenie emocji za pomocą miernika nastroju

Połączenie z kalendarzami Google i Apple

Śledzenie czasu spędzonego na działaniach i wizualizacja podsumowania za pomocą wykresów pączków

Rozpoczynanie i kończenie dnia od zapisania w dzienniku pomysłów, intencji, osiągnięć i lekcji

Ograniczenia kreatora powodzenia

Free Plan jest ograniczony do śledzenia trzech celów, trzech rutyn i 50 aktywności

Poznanie wszystkich funkcji aplikacji zajmuje trochę czasu

Ceny aplikacji Success Wizard

Free

4,99 USD miesięcznie

Kreator powodzenia oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Zrobione

przez Zrobione Do zrobienia jest tracker nawyków do budowania dobrych nawyków i porzucania złych. Śledzenie nawyków każdego dnia, tygodnia, miesiąca lub roku.

W przeciwieństwie do większości trackerów nawyków, możesz wybrać konkretne dni dla swoich nawyków i liczbę razy dziennie, aby je zakończyć. Pomaga to stworzyć harmonogram nawyków, który idealnie pasuje do twojego stylu życia.

I nie martw się, że zapomnisz - zaplanuj wiele przypomnień, aby być na bieżąco.

Do zrobienia najlepsze funkcje

Połączenie z Apple HealthKit w celu automatycznego rejestrowania nawyków zdrowotnych, takich jak liczba kroków, minuty ćwiczeń i godziny snu

Śledzenie serii nawyków w widoku kalendarza, aby nigdy nie przerwać łańcucha

Wizualizacja wskaźników zakończonych nawyków na pasku i eksport jako arkusz CSV

Refleksja i dziennik na temat swoich nawyków

Zrobione ograniczenia

Aplikacja dostępna tylko na urządzeniach z systemem iOS

Free Plan pozwala na śledzenie tylko trzech nawyków

Ceny do zrobienia

Free

59,99 USD rocznie

Zrobione oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Life Planner

przez Life Planner Life Planner to wszechstronna aplikacja do śledzenia zadań, nawyków, finansów osobistych i wpisów do dziennika. Kategoryzuj zadania, dodawaj notatki i ustawiaj terminy, aby utrzymać porządek i organizację.

Możesz również oznaczać zadania jako ważne lub pilne, aby skutecznie zarządzać priorytetami . Ustaw przypomnienia o zadaniach, a kiedy będziesz gotowy, uruchom timer, aby pozostać skupionym. ⏰

Najlepsze funkcje Life Plannera

Posiada tryb ciemny

Dostępny w ponad 270 językach, w tym angielskim, francuskim, holenderskim, hiszpańskim i chińskim

Śledzenie i wizualizacja wydatków na wykresie pączkowym

Dodawanie tekstów, zdjęć i nagrań do wpisów w dzienniku

Limity Life Plannera

Brak Free Planu i wymaga subskrypcji po siedmiu dniach

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne błędy i awarie

Zadania można ustawić tylko na codzienne powtarzanie

Ceny aplikacji Life Planner

2,99 USD miesięcznie

Life Planner oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Artful Agenda

przez Artful Agenda Artful Agenda jest jednym z najlepszych aplikacji do codziennego planowania do zarządzania celami i zadaniami. Jest całkiem fajna, ponieważ wygląda jak papierowy planner, ale działa jak cyfrowy. Niestandardowe okładki, czcionki przypominające pismo odręczne, zadania oznaczone kolorami, naklejki i emotikony.

Przełączaj się między widokiem dziennym, tygodniowym i miesięcznym, aby zobaczyć swój harmonogram tak, jak lubisz. Widok dzienny umożliwia tworzenie listy priorytetowych zadań, planowanie dnia w przedziałach czasowych, zapisywanie notatek, a nawet śledzenie spożycia wody. 🥛

Najlepsze funkcje Artful Agenda

Planowanie posiłków w widoku tygodniowym

Synchronizacja z kalendarzami Google, Outlook i iCal

Inspirowanie się motywującymi cytatami we wszystkich widokach

Korzystaj z funkcji drzemki, aby przenosić niewykonane zadania na przyszłe daty

Ograniczenia Artful Agenda

Brak planu Free, tylko dwutygodniowa wersja próbna

Limit darmowych okładek i naklejek, a te premium są płatne

Niewielki wybór czcionek, brak opcji przesyłania niestandardowych czcionek lub konwertowania pisma odręcznego na czcionkę

Cennik Artful Agenda

34,99 USD rocznie

Artful Agenda oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Habitica

przez Habitica Habitica to aplikacja zwiększająca wydajność, która ułatwia śledzenie nawyków. Stwórz postać RPG, która rozwija się, awansuje i zdobywa złoto, gdy zakończone zostaną nawyki, dzienniki (czyli codzienne rutyny) i listy do zrobienia (aka zadania). Im trudniejsze zadanie, tym więcej złota.

Za zdobyte złoto możesz kupić wyposażenie dla swojej postaci lub odblokować niestandardowe nagrody. Mogą to być dowolne nagrody, takie jak specjalne smakołyki, dodatkowy czas wolny lub wieczór filmowy. 🍿

Dla graczy, którzy uwielbiają zbierać elementy i odblokowywać wyższe osiągnięcia, Habitica jest świetnym motywatorem dla zachowania wydajności nawet wtedy, gdy jesteś znudzony .

Najlepsze funkcje Habitica

Niestandardowe awatary RPG z pożądanym typem ciała, odcieniem skóry, fryzurą i innymi dodatkami

Dodawanie list kontrolnych i notatek do zadań, ustawienie poziomu trudności i dostosowanie częstotliwości powtarzania

Dołączanie do imprez i wyzwań w celu rozliczania się z innymi użytkownikami

Dostęp do Habitica za pośrednictwem aplikacji internetowej, urządzeń z systemem Android i iOS

Limity Habitica

Rozpoczęcie pracy może być skomplikowane dla nowych użytkowników

Pikselowany motyw retro może nie spodobać się każdemu

Łatwo uzależnić się od elementów gier i oszukiwać w celu uzyskania nagród

Ceny Habitica

Free

4,99 USD miesięcznie

Habitica oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (2 recenzje)

4.5/5 (2 recenzje) Capterra: N/A

Przejmij kontrolę nad swoim życiem i osiągnij swoje cele

Wybór dobrej aplikacji do planowania życia znacznie ułatwia ustawienie celów, zarządzanie zadaniami i codzienne planowanie. Chodzi o to, aby znaleźć taką, która pasuje do twojego stylu życia i potrzeb. Pamiętaj więc, jakie funkcje są najważniejsze, gdy oceniasz każdą z powyższych najlepszych opcji.

A jeśli szukasz jednej aplikacji do zrobienia wszystkiego, ClickUp jest idealnym narzędziem do tego zadania. Od ustawienia celów i planowania zadań po tworzenie wizualnych pulpitów i śledzenie postępów, ma wszystko pod jednym dachem. Ponadto można ją łatwo połączyć z już używanymi aplikacjami, takimi jak Gmail, Trello, Evernote, Slack i Microsoft Teams. Załóż darmowe konto ClickUp aby ustawić swoje długo- i krótkoterminowe cele i obserwować, jak stają się rzeczywistością. 🏆