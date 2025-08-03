De 13 beste softwareprogramma's en tools voor resourcebeheer in 2026

Verouderde technologie en handmatige processen belemmeren effectief resourcebeheer bij bijna de helft van alle bedrijven, waarbij 32% een gebrek aan zichtbaarheid als belangrijkste uitdaging noemt.

De juiste tools voor resourcebeheer kunnen dit probleem eenvoudig oplossen. Maar met zoveel beschikbare opties kan het lastig zijn om de perfecte tool voor uw Business te vinden.

In deze blog zetten we enkele van de beste softwareoplossingen voor resourcebeheer op een lijst op waar u op kunt vertrouwen om projecten op tijd te voltooien, vaardigheidstekorten te identificeren en op te vullen, en het talent en de tools van uw bedrijf optimaal te benutten.

Waar moet u op letten bij software voor resourcebeheer?

De juiste software voor resourcebeheer kan de manier waarop uw bedrijf resources inplant, behoeften voorspelt en het succes van projecten stimuleert door middel van effectief competentiebeheer aanzienlijk verbeteren. Om het maximale rendement uit uw investering te halen, moet u letten op de volgende onmisbare eigenschappen:

Bijhouden van het gebruik van middelen: Houdt bij hoe effectief de tijd en vaardigheden van uw team worden benut om onder- en overbenutte middelen te identificeren

Planning van middelen: Maakt het eenvoudiger om de juiste mensen aan de juiste taken toe te wijzen met drag-and-drop-planningstools die rekening houden met beschikbaarheid en vaardigheden

Slimme automatisering: stroomlijnt repetitieve taken door stroomlijnt repetitieve taken door AI te gebruiken voor het automatiseren van taken zoals resourceplanning, tijdregistratie en het verdelen van de werklast

Prognoses voor middelen: maakt gebruik van historische gegevens en trends van projecten om de toekomstige vraag naar middelen en tekorten aan vaardigheden te voorspellen

Integratie met projectmanagement: Werkt naadloos samen met uw projectmanagement-systemen, waardoor de toewijzing van middelen direct wordt afgestemd op tijdlijnen, mijlpalen en budgetten

Realtime zichtbaarheid: Biedt realtime dashboards en rapporten voor statistieken op het gebied van resourcebeheer, zoals de beschikbaarheid van teams

Samenwerkingstool: Bevat communicatiefuncties waarmee teams op de hoogte blijven van wijzigingen in middelen, projectupdates en verschuivingen in de werklast, voor Bevat communicatiefuncties waarmee teams op de hoogte blijven van wijzigingen in middelen, projectupdates en verschuivingen in de werklast, voor een soepel middelenbeheer tussen afdelingen

Audittrails en geschiedenis: houdt een overzicht bij van toewijzingen van middelen, wijzigingen in de planning en goedkeuringen, voor transparantie en verantwoordingsplicht

Toegangscontrole op basis van rollen: zorgt ervoor dat gevoelige gegevens met betrekking tot salarissen, projectbudgetten en prestaties alleen toegankelijk zijn voor bevoegd personeel, waardoor de veiligheid en naleving worden gewaarborgd.

👀 Wist u dat? Bijna 97% van de ondernemingen geeft de voorkeur aan een cloudgebaseerde ERP-oplossing (Enterprise Resource Planning).

De beste opties voor resourcebeheersoftware in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste software voor resourcebeheer op basis van hun structuur, functies en prijzen:

Tools Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Alle teamgroottes die behoefte hebben aan gecentraliseerd resourcebeheer en teamsamenwerking AI-gestuurd taakbeheer, werklastweergave, tijdsregistratie, samenwerkingstools, workflowautomatisering, sjablonen Er is een gratis abonnement beschikbaar; voor ondernemingen zijn aangepaste tarieven beschikbaar Resource Guru Middelgrote bedrijven en bureaus van middelgrote grootte die op zoek zijn naar handig taakbeheer voor alle teams Afstemming van middelen, tijdsregistratie, capaciteitsplanning Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per gebruiker per maand Float Kleine en middelgrote bedrijven met een kleine of middelgrote grootte die behoefte hebben aan contextuele planning van middelen Resourcekalender, budgettering, tijdsregistratie en schattingen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8,50 per gebruiker per maand Kantata Professionele business-services die behoefte hebben aan automatisering van resourcebeheer Monitoring van projectbudgetten, rapportage over middelen, automatisering van werkstroomen Aangepaste prijzen Teamdeck Middelgrote en grote bedrijven die behoefte hebben aan analyse van resources en het bijhouden van de beschikbaarheid Verlofbeheer, toewijzing van middelen, gedetailleerde rapportage Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 2 per gebruiker per maand Prognose Ondernemingen die behoefte hebben aan AI-gestuurde toewijzing van middelen Slimme suggesties voor middelen, heatmaps voor werklast, modellering van personeelstekorten Aangepaste prijzen Toggl-abonnement Adviesbureaus en creatieve teams die op zoek zijn naar betaalbare resourceplanning Monitoring van capaciteit, planning van middelen, automatiseringen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6 per gebruiker per maand Hub Planner Kleine bureaus die hun projectbudget willen bijhouden Vraagprognoses, aanpasbare processen Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $7 per resource per maand Scoro Ondernemingen die hun winstgevendheid willen bijhouden Margebijhouden, budgetcontrole, planning van middelen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 23,90 per gebruiker per maand Replicon Middelgrote tot grote bedrijven die op zoek zijn naar een aanbevelingsengine voor resources Aanbevelingen voor middelen, automatisering van goedkeuringen, capaciteitsplanning Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand Saviom Bureaus en middelgrote bedrijven met een kleine grootte die behoefte hebben aan vraagprognoses Vraagprognoses, aanpasbare resourceplanner Aangepaste prijzen Resource Management van Smartsheet (voorheen 10,000ft) Middelgrote tot grote bedrijven die behoefte hebben aan beheer van de werklast Werklastbeheer, capaciteitsplanning, projectprognoses Geen gratis abonnement; vanaf $ 12 per gebruiker per maand Celoxis Ondernemingen die projectkosten moeten bijhouden met behulp van resourceplanning Facturering en winstprognoses, planning van het projectportfolio, gedetailleerde rapportage voor KPI's op het gebied van middelen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $25/gebruiker/maand

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De 13 beste softwareprogramma's voor resourcebeheer voor projectteams

Nu u weet hoe ideale software voor resourcebeheer eruitziet, volgen hier de beste opties om de uitvoering van uw projecten te verbeteren. We bespreken de functies, limieten, prijzen en beoordelingen om u te helpen de beste keuze te maken voor toekomstige projecten.

1. ClickUp (Het beste voor gecentraliseerd resource- en taakbeheer)

Stroomlijn uw resourceplanning met ClickUp Resource Management

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, stroomlijnt resourcebeheer met automatisering, tijdsregistratie, teamsamenwerking en meer in één enkel AI-aangedreven platform.

Met ClickUp Resource Management kunt u taken plannen en middelen efficiënt toewijzen, werklasten visualiseren en de teamcapaciteit optimaliseren.

Functies zoals Werklast en Teamweergaven geven een duidelijk beeld van de beschikbaarheid van teams en projecttijdlijnen, waardoor u beter kunt plannen en uitvoeren.

Beheer de capaciteit van uw team en de voortgang van projecten met de werklastweergave van ClickUp, zodat u taken in balans kunt houden en burn-out kunt voorkomen

Met ClickUp-taaken kunt u taken en subtaaken aanmaken en deze toewijzen aan uw team. Voeg checklists, documenten en afhankelijkheden toe voor duidelijke processen. U kunt tijdsinschattingen en deadlines toevoegen en de voortgang volgen rechtstreeks vanuit de lijst met taken.

ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, helpt je bij het opstellen van plannen voor resourcebeheer, het automatisch toewijzen van taken en het opsporen van hiaten. Bovendien kun je de vooraf gebouwde en aangepaste AI-agenten in het platform gebruiken voor allerlei taken, van het beantwoorden van vragen van het team tot het versturen van wekelijkse updates.

Gebruik ClickUp AI Agents om taken te automatiseren, vragen te beantwoorden en meer gedaan te krijgen

Moet je tijd bijhouden? Met ClickUp Project Tijdsregistratie kun je uren registreren met slechts één klik, of je nu een timer start, de tijd handmatig invoert of synchroniseert met tools zoals Toggl of Harvest.

U kunt zelfs uren markeren als factureerbaar of niet-factureerbaar om de winstgevendheid te monitoren, ideaal voor teams die zowel de projectplanning als het budget willen aanhouden.

Automatiseer taken voor resourcebeheer met ClickUp-automatiseringen

En als u het beu bent om voortdurend taken te herschikken om de werklast in evenwicht te houden, neemt ClickUp automatisering u die druk uit handen door aanpassingen in de middelen voor u te regelen met meer dan 100 triggers.

Als een ontwikkelaar bijvoorbeeld 80% van zijn werklast bereikt, kan ClickUp binnenkomende taken automatisch toewijzen aan een teamgenoot die meer beschikbaar is.

Ook documentatiebehoeften worden met ClickUp geregeld. Met ClickUp Docs kunnen uw teams gedetailleerde resourceplannen, SOP's en projectoverzichten rechtstreeks binnen het platform maken en delen, en deze koppelen aan specifieke taken.

Communiceer direct met je collega's via ClickUp Chat

ClickUp Chat vult dit aan door realtime communicatie mogelijk te maken over taaktoewijzingen, projectvereisten of planningen. Door gesprekken contextueel te koppelen aan relevante taken of documenten, hoeft u niet meer tussen verschillende tools te schakelen en wordt de teamcoördinatie verbeterd.

En mocht u niet weten waar u moet beginnen, dan biedt ClickUp sjablonen voor resourceplanning om u te helpen bij het stroomlijnen van projecten.

Ontvang een gratis sjabloon Plan en rooster middelen eenvoudig met de ClickUp-sjabloon voor middelenplanning

De ClickUp-sjabloon voor resourceplanning helpt u bijvoorbeeld om taken en resources op één plek te visualiseren. U kunt de werklast optimaliseren en anticiperen op mogelijke problemen. Bovendien helpt het teams om zich te richten op wat het belangrijkst is voor het gezamenlijke succes van het project.

De beste functies van ClickUp

Organiseer en houd de werklast van medewerkers bij met de ClickUp-sjabloon voor personeelsbeheer

Breng de resourcebehoeften voor meerdere projecten in kaart met de ClickUp-sjabloon voor projectresourcematrices

Plan projecten met aanpasbare weergaven zoals gantt, kalender en tijdlijn

Volg de bezettingsgraad van uw team in realtime en optimaliseer de capaciteit door taken opnieuw toe te wijzen

Vereenvoudig het projectmanagement van uw projectportfolio met overzichtelijke dashboards en werklastgrafieken

Automatiseer repetitieve taken met meer dan 100 triggers en AI-gestuurde werkstroomen

Limieten van ClickUp

Beginners kunnen de uitgebreide functies misschien wat overweldigend vinden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over ClickUp?

Catie Drummond, Senior Projectmanager bij Signal Theory, zegt:

We zijn overgestapt op ClickUp omdat we besloten dat het beter was om een tech stack te hebben, waarbij elk platform het beste in zijn klasse is op zijn eigen specialisme. ClickUp is een tool die zich aan ons proces kan aanpassen, terwijl het toch de nodige resourcebeheer- en projectcommunicatiefuncties biedt in een gebruiksvriendelijke interface.

2. Resource Guru (Het beste voor het beheer van apparatuur en teamcapaciteit)

via Resource Guru

Als u tot de 59% van de bedrijven wereldwijd behoort die worstelen met complexe resourceplanning, is Resource Guru wellicht de juiste resourceplanningssoftware voor u. Het is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en vereist minimale installatie.

Resource Guru biedt een gecentraliseerd systeem voor het beheer van personeel, apparatuur en vergaderruimtes, waardoor efficiënte reserveringen en tijdsregistratie mogelijk zijn. Het onderscheidt zich ook door zijn functies voor capaciteitsbeheer.

Dankzij resourceplanning voorkomt u dat uw team overboekt raakt, en dankzij directe updates over beschikbaarheid blijft iedereen op de hoogte. Het platform ondersteunt verlofbeheer, kan worden geïntegreerd met populaire agenda-apps en biedt inzichtelijke rapporten over het gebruik van resources.

De beste functies van Resource Guru

Voeg vaardigheden en andere noodzakelijke categorieën toe om de juiste persoon voor de functie te vinden

Houd de productiviteit en tijd van uw team bij met behulp van bezettingsgraden, een uitsplitsing van projecturen, factureerbare uren en meer

Drag en drop gebeurtenissen in de kalender, kopieer en splits gebeurtenissen, en wijs ze eenvoudig opnieuw toe

Ontvang direct een melding wanneer er een conflict is bij de toewijzing van middelen

Plan uw resourcecapaciteit efficiënt met rapporten voor projectprognoses

Gebruik wachtlijsten om vaardigheidstekorten te identificeren en wervingsstrategieën te onderbouwen

Limieten van Resource Guru

De mobiele app is niet geschikt voor het beheer van grote teams

De e-mails met notificaties bevatten geen details over wijzigingen in de planning

Ontbreekt in diepgaande functies van projectmanagement, zoals taakafhankelijkheden en gantt-grafieken

Prijzen van Resource Guru

Grasshopper abonnement: $ 5 per gebruiker per maand

Blackbelt abonnement: $ 8 per gebruiker per maand

Master Abonnement: $ 12 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Resource Guru

G2: 4,6/5 sterren (meer dan 390 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 sterren (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Resource Guru?

Een recensie op G2 luidt als volgt:

Het biedt flexibiliteit bij het inplannen van medewerkers en geeft meer zichtbaarheid op onze huidige capaciteit, waardoor we effectiever kunnen plannen. Dankzij de gedetailleerde inzichten die het biedt, kunnen we weloverwogen beslissingen nemen en waar nodig bijsturen. Het is een handige tool om resources efficiënt te beheren.

🧠 Leuk weetje: Netflix gebruikt algoritmen voor resourcebeheer om de vraag van kijkers te voorspellen en de streamingbandbreedte tijdens piekuren efficiënt toe te wijzen.

3. Float (Het beste voor contextgebaseerde planning van middelen)

via Float

Wist u dat 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht stuurt om de benodigde context te krijgen?

Float lost dit op door projectteams contextgebaseerde resourceplanning te bieden met een live, gedeelde weergave van projecttijdlijnen, teamcapaciteit en beschikbaarheid.

Dankzij de kleurgecodeerde interface, de planner met slepen en neerzetten en de ingebouwde tijdzones verloopt resourceplanning moeiteloos, vooral als u met verspreide teams werkt.

Het platform voor resourcebeheer biedt ook prognoses over de capaciteit om u te helpen bij het plannen, budgetbewaking om de financiën onder controle te houden, en tijdsregistratie om schattingen te vergelijken met de werkelijke cijfers.

U kunt deze integreren met tools zoals Asana, Jira en Google Agenda om werkstroomen te synchroniseren en handmatige updates te verminderen.

De beste functies van Float

Sleep taken naar een gedeelde resourcekalender om werk in te plannen, taken opnieuw toe te wijzen en tijdlijnen in een handomdraai aan te passen

Houd de beschikbaarheid van uw team in realtime bij, inclusief vrije dagen, vakanties en tijdzoneverschillen

Registreer de daadwerkelijk gewerkte uren met de ingebouwde tijdsregistratie en vergelijk deze met de schattingen

Stel uurtarieven en budgetten vast voor elk project om de financiën tijdens de planning op koers te houden

Deel planningen met belanghebbenden via links die alleen-lezen zijn, zodat iedereen op de hoogte blijft zonder extra aanmeldingen

Bekijk uw planning onderweg met een speciale mobiele app voor iOS en Android

Limieten van Float

De rapportagefunctie in het basisabonnement is niet gedetailleerd genoeg

De filters kunnen ingewikkeld zijn

Ontbreekt aan geavanceerde functies voor budgettering en financieel beheer

Float-prijzen

Starter: $ 8,50 per gebruiker per maand

Pro: $14 per gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Float

G2: 4,3/5 sterren (meer dan 1600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 sterren (meer dan 1600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Float?

Een recensie op G2 zei:

Dankzij de planning met slepen en neerzetten en de tijdlijn met kleurcodes zijn de capaciteit van het team en de tijdlijnen van de projecten in één oogopslag duidelijk. Updates worden in realtime weergegeven, waardoor teams op één lijn blijven zonder voortdurend heen en weer te hoeven communiceren.

4. Kantata (Het meest geschikt voor professionele bedrijven)

via Kantata

Als u een adviesbureau, creatief bureau of een ander dienstverlenend bedrijf runt, is de resource management software van Kantata speciaal ontwikkeld voor uw werkstroom. De functies voor resourcegebruik, die specifiek zijn ontworpen voor bedrijven die tijd en expertise verkopen, koppelen resourceplanning direct aan winst en klanttevredenheid.

Naast projectbudgettering, tijdsregistratie en het gebruik van talent en tools biedt deze PSA-software (Professional Services Automatisering) ook margeregistratie en kostenprognoses.

De software houdt ook de status van uw projecten en portfolio bij, signaleert mogelijke problemen en helpt bij risicobeheer.

De beste functies van Kantata

Beheer alle aspecten van uw projecten, van taakbeheer en planning van middelen tot budgettering en facturering

Houd projectbudgetten, kosten en projectmarges in realtime bij om verrassingen te voorkomen

Blijf bijhouden welke uren factureerbaar zijn en welke niet, om de werkverdeling binnen uw team te verbeteren

Deel tijdlijnen, documenten en updates met klanten om de communicatie transparant te houden

Integreer met tools zoals Salesforce, Slack, Google Workspace en financiële oplossingen voor gestroomlijnde werkstroomen

Beperkingen van Kantata

Het dashboard en de rapportagefuncties zijn niet erg aanpasbaar

De software voor resourcebeheer heeft een steile leercurve

Prijzen van Kantata

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Kantata

G2: 4,2/5 sterren (meer dan 1.400 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 sterren (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Kantata?

In een recensie op Capterra staat:

Kantata is een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een complete oplossing voor projectmanagement, dankzij de gebruiksvriendelijke interface, samenwerkingsfuncties en aanpasbare opties.

5. Teamdeck (Het beste voor aangepaste rapporten voor resourcebeheer)

via Teamdeck

41% van de leidinggevenden geeft aan dat het in kaart brengen van de beschikbaarheid van middelen een van de grootste uitdagingen is op het gebied van resourcebeheer, terwijl 66% een tekort of overschot aan vaardigheden noemt als hun grootste probleem.

Met de oplossing voor resourcebeheer van Teamdeck kunt u beide problemen oplossen.

Teamdeck is een uitgebreide oplossing voor resourcebeheer die planning, tijdsregistratie en verlofbeheer combineert in één platform.

Dankzij de intuïtieve planningsinterface kunt u eenvoudig de juiste mensen aan de juiste projecten toewijzen op basis van beschikbaarheid, ervaring en aangepaste tags. U kunt ook uren bijhouden, verlofaanvragen beheren en werklasten monitoren, allemaal op één plek.

De aanpasbare realtime rapporten bieden gedetailleerde inzichten voor een efficiënt gebruik van middelen en het beheer van projectbudgetten.

De beste functies van Teamdeck

Plan medewerkers en projecten in met een visuele kalender met slepen en neerzetten

Filter talenten op vaardigheden, rollen, ervaring of beschikbaarheid om onderbenutting te voorkomen

Beheer vakantieaanvragen, feestdagen en ziektedagen allemaal op één plek

Houd werkuren nauwkeurig bij met behulp van zowel automatische timers als handmatige urenregistraties

Voeg aangepaste velden toe aan teamprofielen, zoals gesproken talen, certificeringen of uurtarief, zodat u mensen nauwkeuriger aan projecten kunt koppelen

Aangepaste rapporten over projectbenutting, salarisadministratie en budgettering met sjablonen

Limiet van Teamdeck

Deze tool voor resourceplanning mist geavanceerde functies voor projectmanagement zoals taakafhankelijkheden, Gantt-diagrammen en het bijhouden van mijlpalen

Als u met een klein team slechts één of twee projecten tegelijk beheert, is Teamdeck wellicht te uitgebreid of overbodig voor uw behoeften.

Prijzen van Teamdeck

Light-lid: $ 2 per gebruiker per maand

Volledig lid: $ 6 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Teamdeck

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,3/5 sterren (meer dan 40 beoordelingen)

6. Forecast (Het beste voor AI-gestuurde toewijzing van middelen)

via Forecast

Bedrijven die AI gebruiken, leveren 61% van hun projecten op tijd op, terwijl bedrijven die vertrouwen op traditionele methoden slechts 47% halen, wat een duidelijk voordeel aangeeft voor AI-gestuurd projectmanagement.

De AI-aangedreven Allocation Assistant van Forecast helpt u hiermee door automatisch de meest geschikte leden van het team aan komende taken te koppelen op basis van vaardigheden, beschikbaarheid en werklast. Het helpt u slimmer te plannen, inactieve tijd te verminderen en projecten op gang te houden zonder uw team te overbelasten.

Naast slimme toewijzing helpt de automatische planningsengine u om binnen enkele seconden tijdlijnen op te stellen, terwijl de geïntegreerde capaciteitsplanning ervoor zorgt dat u uw team niet overboekt of onderbenut. Financiële inzichten die direct gekoppeld zijn aan de voortgang van het project maken het eenvoudiger om de winstgevendheid in realtime bij te houden.

De beste functies van Forecast

Bekijk in één oogopslag de planning van uw hele team en de projectpijplijn

Stelt automatisch de meest geschikte leden van het team voor taken voor op basis van specifieke vaardigheden

Registreer de tijd rechtstreeks voor taken en projecten om de geplande en werkelijke inspanningen te vergelijken en de toekomstige planning te optimaliseren

Houd de productiviteit bij met visuele heatmaps van de werklast en dashboards voor resourcegebruik

Modelleer toekomstige wervingsbehoeften, signaleer mogelijke knelpunten en test 'wat als'-scenario's om met vertrouwen beslissingen te nemen over personeelsbezetting

Limieten van prognoses

Beginners hebben wellicht wat tijd nodig om de onderlinge afhankelijkheden tussen de functies en rapportages te doorgronden

De heatmaps voor resources zijn niet erg intuïtief

Bevat geen tools voor financieel beheer, zoals budgettering, facturering of het bijhouden van onkosten

Prijsindicatie

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 sterren (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 sterren (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Forecast?

Een recensie op G2 zei:

Het gebruik van Forecast heeft ons team geholpen door resultaten te voorspellen, projecten naar succes te leiden en ons best practices te tonen, zodat iedereen optimaal kan presteren. In mijn schoonheidsbedrijf voorspelt Forecast markttrends, beheert het de voorraad en houdt het onze tijdlijnen op schema, waardoor de lancering van onze nieuwe producten soepel en op tijd verloopt.

🧠 Leuk weetje: NASA heeft zijn eigen toolkit voor resourceplanning, genaamd SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration).

7. Toggl-abonnement (Het meest geschikt voor adviesbureaus en creatieve teams)

via Toggl abonnement

Als u op zoek bent naar eenvoudige, betaalbare functies voor resourceplanning die uw team niet overweldigen, is Toggl Plan zeker het overwegen waard.

Of een ontwerper zich nu ziek meldt, een deadline verschuift of prioriteiten halverwege een Sprint veranderen: met dit platform kunt u tijdlijnen direct herschikken met het gemak van slepen en neerzetten. Geen afhankelijkheden om te ontrafelen, geen overweldigende dashboards; alleen een overzichtelijke, visuele layout die in één oogopslag ieders werklast en beschikbaarheid laat zien.

Vereenvoudig de samenwerking binnen uw team met gedeelde kalenders, stel realistische deadlines vast en nodig zelfs klanten uit om iedereen op één lijn te houden.

De beste functies van Toggl-abonnement

Wijs taken toe, verplaats ze en plan ze opnieuw in voor teamleden met een eenvoudige visuele tijdlijn

Bekijk de capaciteit van elk teamlid in realtime met kleurgecodeerde balken om overboeking en burn-out te voorkomen

Werk samen aan taken met opmerkingen, bijlagen en checklists

Houd vakanties, feestdagen en roosters voor deeltijdwerkers bij voor een efficiënte planning

Synchroniseer met Google Agenda en Outlook Agenda, zodat de beschikbaarheid van uw team in alle tools up-to-date blijft

Limieten van Toggl-abonnement

Het toevoegen van nieuwe gebruikers aan uw account kan lastig lijken

De rapportage-mogelijkheden zijn beperkt en volstaan mogelijk niet voor een diepgaande gegevensanalyse

Beperkte integraties

Prijzen van Toggl-abonnement

Free

Capaciteit: $ 6 per gebruiker per maand

Starter: $9 per gebruiker per maand

Premium: $15 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Toggl Abonnement

G2: 4,3/5 sterren (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 sterren (meer dan 110 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Toggl-abonnement?

Een recensie op G2 zei:

Toggl Plan is een cloudgebaseerde tool voor werkbeheer die u helpt een duidelijk beeld te krijgen van uw teamwerk. Het is gebruiksvriendelijk en heeft een minimalistisch ontwerp dat u niet afleidt van uw werk. Het beheren van projecten is supereenvoudig en bovendien zijn de prijzen zeer concurrerend.

8. Hub Planner (Het beste voor het bijhouden van projectbudgetten)

via Hub Planner

55% van de projectmanagers noemt budgetoverschrijdingen als een belangrijke reden voor het mislukken van hun projecten. Hub Planner helpt u dit probleem aan te pakken door u in realtime volledig inzicht te geven in het gebruik van middelen en het budget. U kunt kosten bijhouden, de impact ervan op uw budget bekijken en rapporten genereren om de voortgang te meten.

U krijgt ook andere functies voor resourceplanning, waaronder capaciteitsbijhouding, tijdsregistratie en projectprognoses, allemaal in één centraal platform. Sleep opdrachten eenvoudig naar de juiste plek, beheer internationale teams in verschillende tijdzones en analyseer toekomstige capaciteit met gedetailleerde statistieken.

De beste functies van Hub Planner

Verbeter het resourcebeheer met gedetailleerde inzichten in bezettingsgraad, capaciteit en beschikbaarheid

Zorg voor overzicht zonder micromanagement door middel van aanpasbare goedkeuringsprocessen voor invoer van tijd en resourceaanvragen

Houd factureerbare en niet-factureerbare uren bij met geïntegreerde Urenregistraties die geplande tijd vergelijken met werkelijke uren

Plan efficiënt met tools voor vraagprognoses en planning van de capaciteit

Beperkingen van Hub Planner

De interface is niet erg gebruiksvriendelijk voor gebruikers

De mobiele ervaring mist functies

Prijzen van Hub Planner

Plug and Play: $7 per resource per maand (jaarlijks gefactureerd)

Premium: $ 18 per resource per maand (jaarlijks gefactureerd)

Business Leader: $ 54 per resource per maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Hub Planner

G2: 4,2/5 sterren (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 sterren (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hub Planner?

Een recensie op G2 luidt als volgt:

Hub Planner maakt het plannen van werkzaamheden en het bijwerken van planningen heel eenvoudig, en de gebruikersinterface is zeer intuïtief. Ook hun klantenservice is uitstekend. Het ondersteuningsteam reageert altijd snel en is behulpzaam, en als er geen eenduidige oplossing is voor mijn specifieke probleem, sturen ze een video-tutorial met een mogelijke oplossing die zou kunnen werken.

9. Scoro (Het beste voor het bijhouden van de winstgevendheid per project en resource)

via Scoro

Het is geweldig om de ene na de andere project te voltooien, maar projecten die daadwerkelijk geld opleveren voor uw Business zijn nog beter.

Scoro helpt u projectuitvoering te koppelen aan winstgevendheid. Naast het bijhouden van uw projecten en middelen, laat het u zien welke clients, diensten en teams uw marges vergroten en welke ze stilletjes uitputten.

Van realtime budgetbewaking tot inzicht in factureerbare versus niet-factureerbare tijd: Scoro combineert resourceplanning met financieel inzicht. Maak prognoses over de capaciteit, houd de werklast van uw team in de gaten en zie direct wat de impact is van wijzigingen in de projectomvang op uw nettowinst.

De geïntegreerde AI-assistent biedt u actuele zakelijke inzichten in natuurlijke taal. Dit is een ideaal platform voor resourcebeheer voor bureaus en consultants die behoefte hebben aan een geïntegreerde oplossing voor verkoop, levering en het bijhouden van financiële gegevens.

De beste functies van Scoro

Beheer de volledige cyclus van het project, van offertes en budgettering tot planning, facturering en rapportage

Blijf de winstgevendheid per project en client bij en stel op basis daarvan offertes op

Gebruik tools voor resourceplanning om de juiste mensen aan de juiste taken toe te wijzen en overboeking of onderbenutting te voorkomen

Vergelijk geplande en werkelijke budgetten om de kosten van het project onder controle te houden

Bespaar uren door handmatige statusupdates overbodig te maken

Limieten van Scoro

Deze tool voor resourceplanning heeft beperkte formaten

U krijgt een zeer beperkte limiet voor creatieve werkstroom

Sommige gebruikers hebben aantekeningen gemaakt over het feit dat de aanpassingsmogelijkheden voor rapporten en facturen minder flexibel zijn dan gewenst

Prijzen van Scoro

Core: $ 23,90 per gebruiker per maand

Growth: $ 38,90 per gebruiker per maand

Prijs: $ 59,90 per gebruiker per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Scoro

G2: 4,5/5 sterren (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 sterren (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Scoro?

Een recensie op G2 zei:

Ik waardeer de offertefunctie van Scoro omdat deze het eenvoudig maakt om standaardoffertes voor onze klanten op te stellen. Het sjabloonsysteem maakt ons efficiënter door ons in staat te stellen snel en gemakkelijk vooraf ontworpen projectplannen te verkrijgen. Onze taken uit het projectmanagement worden uitgevoerd op robuuste servers om dit te ondersteunen. Het feit dat alle tekst en geschatte inkomsten op één plek staan, helpt ons bij het bijhouden en voorspellen, wat een echte aanwinst is voor onze werkstroom.

10. Replicon (Het beste voor toegang tot de aanbevelingsengine voor resources)

via Replicon

De resource-aanbevelingsengine van Replicon stelt automatisch de juiste persoon en tools voor elke Taak voor. Projectmanagers kunnen resourceverzoeken met specifieke criteria indienen bij resourcemanagers, zodat deze de resources dienovereenkomstig kunnen inplannen.

Naast AI-gestuurde slimme aanbevelingen biedt Replicon u volledige zichtbaarheid in de beschikbaarheid van resources, factureerbare versus niet-factureerbare uren en projectkosten. U kunt de vraag naar nieuwe projecten voorspellen, met vertrouwen capaciteit plannen en ervoor zorgen dat elk uur wordt verantwoord.

Aangepaste dashboards en rapporten geven u realtime inzicht in urenregistratie, verlof, salarisadministratie en meer.

Replicon legt sterk de nadruk op configureerbaarheid en nauwkeurigheid en is ontworpen om complexe uitdagingen op het gebied van personeelsbeheer aan te kunnen, van facturering in meerdere valuta's tot het naleven van ingewikkelde arbeidswetgeving.

De beste functies van Replicon

Beheer een wereldwijd personeelsbestand met functies voor kostenberekening in meerdere valuta's, naleving van lokale belastingwetgeving en wereldwijde beloningsregels

Automatiseer goedkeuringen en waarschuwingen voor drempels op het gebied van tijd, middelen en budget

Maak resourceaanvragen op basis van projecttijdlijnen, vereiste vaardigheden en beschikbaarheid

Krijg toegang tot realtime dashboards om het gebruik, de projectstatus en de financiële prestaties te monitoren

Automatiseer complexe werkstroommaten voor klanten op basis van bijgehouden uren en onkosten

Stroomlijn uw resourceplanning door de beschikbaarheid, vaardigheden en toewijzing van uw team op één plek te bekijken

Limieten van Replicon

Sommige functies voor resourcebeheer zijn niet erg intuïtief

Gebruikers hebben opgemerkt dat de technische ondersteuning moeilijk te vinden is

De uitgebreide functieset en hoge mate van configureerbaarheid kunnen leiden tot een steile leercurve en een complexe eerste installatie.

Prijzen van Replicon

Projecttijdsregistratie: Vanaf $ 12 per maand

Tijd- en aanwezigheidsregistratie: Vanaf $ 6 per maand

PSA en PPM: Vanaf $ 29 per maand

Beoordelingen en recensies van Replicon

G2: 4,3/5 sterren (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 sterren (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Replicon?

Een recensie op G2 luidt als volgt:

Wat ik zo prettig vind, is dat je eenvoudig nieuwe rapporten kunt maken en aanpassen als die nog niet in het systeem zitten. Ook kunnen we gegevens van meerdere locaties verzamelen en die gegevens op een manier samenvoegen die ons bedrijf helpt bij het nemen van beslissingen en het behalen van succes.

👀 Wist u dat? Uit onderzoek blijkt dat het schakelen tussen taken werknemers tot wel 40% van hun productieve tijd kan kosten

11. Saviom (Het beste voor vraagprognoses)

via Saviom

Saviom is een geavanceerde oplossing voor enterprise resource management (ERM), ontworpen voor grote, complexe organisaties die hun wereldwijde resourcepool moeten optimaliseren. Dankzij de geavanceerde prognoses voor de vraag naar resources voorkomt u last-minute chaos, onderbenut talent of overbelaste planningen.

Naast prognoses biedt Saviom tools voor resourceplanning, het bijhouden van bezettingsgraad en capaciteitsplanning. U kunt eenvoudig zien wie er beschikbaar is, de werklast in evenwicht houden en projecten soepel laten verlopen.

Het is ideaal voor bedrijven die complexe projecten en grote teams moeten coördineren en op zoek zijn naar eenvoudige, praktische controle zonder gedoe.

De beste functies van Saviom

Analyseer de realtime capaciteit ten opzichte van de vraag om proactief tekorten of overschotten aan resources binnen de hele onderneming aan te pakken

Splits, wijs opnieuw toe en reserveer middelen in bulk om in te spelen op veranderende projectbehoeften en het gebruik van uw team te optimaliseren

Plan projecten eenvoudig met drag-and-drop-planning, waarmee u snel en intuïtief aanpassingen kunt doorvoeren

Pas uw planner aan uw werkstroom aan en ondersteun effectief projectmanagement voor het projectportfolio

Voer scenarioplanning uit om 'wat-als'-scenario's te verkennen en pas plannen dienovereenkomstig aan

Naadloos te integreren met ERP- en projectmanagementtools

Limieten van Saviom

Deze tool voor resourcebeheer is duurder dan alternatieven

De functionaliteit van mobiele apps is minder ontwikkeld dan die van desktopversies, waardoor de toegang onderweg beperkt is

Het systeem kan als star of omslachtig aanvoelen voor agile teams die behoefte hebben aan flexibelere, dagelijkse aanpassingen in de planning

Prijzen van Saviom

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Saviom

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Saviom?

Een recensie op G2 luidt als volgt:

Het helpt ons om urenregistraties en verlofregistraties bij te houden en de factureerbare uren te meten.

12. Resource Management van Smartsheet (Het beste voor het beheer van werklasten op afstand)

via Resource Management door Smartsheet

Resource Management van Smartsheet (voorheen 10,000ft) biedt u volledige zichtbaarheid op de werklast van uw team, zodat u overbelasting vroegtijdig kunt signaleren en taken kunt verdelen voordat er sprake is van burn-out. Of uw team nu op afstand, hybride of op locatie werkt, het helpt u om resources met empathie en nauwkeurigheid te beheren.

Naast zichtbaarheid op het gebied van de werklast biedt Resource Management van Smartsheet tools voor projectplanning, tijdsregistratie en prognoses. Dankzij de eenvoudige, spreadsheetachtige interface kunt u de capaciteit in realtime bijhouden en plannen direct aanpassen.

De beste functies van Resource Management by Smartsheet

Integreer naadloos met Smartsheet-tabellen om algemene resourceplannen te koppelen aan gedetailleerde projecttaken en tijdlijnen

Visualiseer de werklast van verschillende projecten met overzichtelijke heatmaps en dashboards

Plan projecten met planning via slepen en neerzetten en Gantt-grafieken

Maak prognoses voor de toekomstige vraag om de werving, personeelsbezetting en tijdlijnen nauwkeuriger te plannen

Schakel tijdsregistratie in, zodat leden van het team snel en nauwkeurig uren kunnen registreren

Beperkingen van Resource Management door Smartsheet

Deze software voor resourcebeheer heeft een steile leercurve

Het volledige potentieel komt pas tot zijn recht wanneer het binnen het Smartsheet-ecosysteem wordt gebruikt; als op zichzelf staande tool is het minder effectief

De goedkopere abonnementen hebben limieten op het gebied van automatisering

Prijzen voor Resource Management van Smartsheet

Pro: $ 12 per gebruiker per maand

Business: $ 24 per gebruiker per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Resource Management door Smartsheet

G2: 4,4/5 sterren (meer dan 19.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 sterren (meer dan 3.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Resource Management van Smartsheet?

Een recensie op TrustRadius luidt als volgt:

Het grootste voordeel voor mij als leidinggevende was dat ik dankzij deze software een goed overzicht krijg van projecten en middelen en inzicht krijg in de beschikbaarheid en het gebruik van al ons personeel.

13. Celoxis (Het meest geschikt voor ondernemingen die complexe projecten en overlappende middelen beheren)

via Celoxis

Celoxis integreert AI-gebaseerde resourceplanning met realtime kostenregistratie. U kunt mensen aan taken toewijzen en direct de financiële impact zien, tot op het niveau van factureerbare uren, marges en budgetten.

Deze tool voor resourceplanning biedt ook op vaardigheden gebaseerde toewijzing van resources, dynamische planning die zich aanpast aan veranderingen, en duidelijk zichtbaarheid van de werklast voor alle teams en projecten. Lex, de AI-assistent, houdt projectgegevens bij om u intelligente aanbevelingen en inzichten te geven.

Het platform ondersteunt planning op portfolioniveau, aanpasbare dashboards en integraties met Jira, Salesforce en meer, waardoor het een solide keuze is voor ondernemingsteams die complexe, snel veranderende projecten beheren zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen.

De beste functies van Celoxis

Maak prognoses voor facturering en winstgevendheid op basis van urenregistraties, kostentarieven en projectbudgetten

Plan projectportfolios en verdeel middelen over programma's met concurrerende behoeften

Pas dashboards en rapporten aan om KPI's, bezettingsgraad en financiële gegevens bij te houden

Automatiseer goedkeuringen en meldingen voor resourceaanvragen en het verzenden van urenregistraties

Identificeer en verhelp hiaten in de toewijzing van middelen met realtime inzichten

Werk samen met teamleden en klanten via speciale discussieforums, het delen van bestanden en automatisering van werkstroom

Beperkingen van Celoxis

De automatisering is beperkt in vergelijking met alternatieven

Kan te complex en te veel functies hebben voor teams die op zoek zijn naar een eenvoudige tool voor taakbeheer of resourceplanning

De QuickBooks-integratie kan kleine invoeren door elkaar halen met facturen en betalingen, wat de boekhouding voor projecten bemoeilijkt

Prijzen van Celoxis

Essential: $ 25 per gebruiker per maand

Professional: $35 per gebruiker per maand

Business: $ 45 per gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Celoxis

G2: 4,5/5 sterren (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 sterren (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Celoxis?

Een recensie op G2 zei:

Celoxis biedt een uitgebreide reeks functies, waaronder Gantt-diagrammen, taakafhankelijkheden, tijdsregistratie en resourcebeheer – allemaal binnen één platform. Ik waardeer vooral de intuïtieve dashboards die een realtime overzicht geven van de voortgang van projecten, en de mogelijkheid om werkstroom-processen aan te passen aan de behoeften van ons team. De rapportagefuncties zijn krachtig en erg handig voor presentaties aan belanghebbenden.

Beheer uw middelen efficiënt met ClickUp

Elke tool in onze lijst biedt een aantal geweldige functies voor resourcebeheer. Maar elke tool heeft zijn voor- en nadelen.

Sommige blinken uit in planning, maar bieden geen realtime inzichten, terwijl andere geweldige automatisering bieden, maar beperkte mogelijkheden voor aangepaste aanpassingen. Wilt u geen concessies doen? Kies dan voor ClickUp.

De alles-in-één-oplossing van ClickUp biedt een perfecte balans tussen gebruiksgemak, flexibiliteit en geavanceerde functies. Van intelligente werklastverdeling en aanpasbare dashboards tot geïntegreerde tijdsregistratie en teamsamenwerking: met ClickUp kunt u uw resources optimaliseren en projecten op koers houden.

Veelgestelde vragen (FAQ)

V. Wat is software voor resourcebeheer?

A. Software voor resourcebeheer helpt projectmanagers bij het plannen, toewijzen en bijhouden van het gebruik van resources (mensen, tijd, tools en budgetten) binnen projecten. Het geeft u een duidelijk overzicht van wie waar aan werkt, hoeveel capaciteit uw team heeft en waar er mogelijk conflicten of hiaten zijn. In plaats van te jongleren met spreadsheets of te raden wie er beschikbaar is, kunt u deze software gebruiken om taken toe te wijzen op basis van vaardigheden, beschikbaarheid en werklast. Dit helpt burn-out te voorkomen, houdt projecten op schema en zorgt ervoor dat middelen efficiënt worden gebruikt.

A. Hier zijn enkele essentiële integraties die software voor resourcebeheer krachtiger en efficiënter maken voor mensen die betrokken zijn bij projectmanagement: