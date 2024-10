10 Gratis sjablonen voor tijdsregistratie voor projectmanagement

Op de een of andere manier houden we allemaal onze tijd bij gedurende de dag.

Of het nu is door ijverig naar de klok te kijken, tijd blokkeren of "Alexa! Stel een timer in voor 25 minuten!" We doen het allemaal. 🙃

Deze methoden zijn misschien handig genoeg of gewoon de klus te klaren maar ze zijn eigenlijk niet het meest productieve gebruik van je tijd en kunnen op de lange termijn meer kosten! Bovendien gebruiken verschillende industrieën dezelfde tijdmanagementtechnieken op verschillende manieren, waardoor aangepaste tijdbesparende processen cruciaal zijn voor de efficiëntie en winstgevendheid van elk bedrijf.

Het moeilijkste is om die aangepaste processen op de juiste manier op te bouwen. Dit vergt onderzoek, proefvluchten, aandacht voor details en vooral veel tijd_. Daarom heb je een sjabloon voor tijdsregistratie nodig. 🙌🏼

Sjablonen voor tijdsregistratie zijn ideaal om teams te helpen weten hoe lang taken duren, hoeveel ze hebben voltooid, hoeveel het kost en nog veel meer. Ze zijn ook aan te passen aan elk gebruik! Dus of u nu een advocaat, freelance schrijver, consultant of huismoeder bent, uw sjabloon voor tijdsregistratie voldoet aan uw specifieke behoeften.

Lees verder voor meer informatie over tijdmanagement sjablonen gebruiken, hoe je de beste vindt en de top 10 sjablonen voor tijdsregistratie voor ClickUp, Excel en Google Spreadsheets. 🤓

Wat is een sjabloon voor tijdsregistratie?

Tijdregistratiesjablonen zijn kant-en-klare tabellen, spreadsheets, mappen of lijsten om bedrijven en werknemers te helpen bij het bijhouden van hun tijdsbesteding op het werk. Net als een koekjesvorm leggen sjablonen een laag bovenop verschillende hulpmiddelen voor tijdbeheer om teams te helpen de software efficiënter en optimaal te gebruiken.

De snelkoppeling Global Timer van ClickUp gebruiken om de tijd bij te houden voor een Taak uit uw Lijst

Deze sjablonen kunnen al zijn aangepast aan een specifiek gebruik of kunnen gemakkelijk worden aangepast aan de bestaande processen van uw team.

Zoals sjablonen voor urenregistratie of andere sjablonen voor de planning sjablonen voor tijdsregistratie verzamelen sleutelinzichten in de tijd die u op het werk besteedt aan verschillende taken, volledige projecten of met clients, waardoor het gemakkelijk wordt om verbeterpunten te identificeren en uw productiviteit in de loop van de tijd te visualiseren. Tijdsregistratie voor projecten tijdregistratie sjablonen bieden echter veel meer dan een eenvoudige timer - ze bieden u de mogelijkheid om aantekeningen, labels, bewerkingen en aanvullende gegevens aan uw invoer toe te voegen.

De beste sjablonen bevatten zelfs geautomatiseerde formules om op tijd gebaseerde salarissen of factureerbare uren te berekenen. Maar wat moet u nog meer zoeken in een eersteklas sjabloon voor tijdsregistratie?

Wat maakt een goed sjabloon voor tijdsregistratie van projecten?

Zelfs als jij het team bent dat de tijd in de gaten houdt, is een sjabloon een goede keuze tijd blokkerend er zijn veel extra bewegende delen die komen kijken bij goed projectmanagement en uw sjabloon is er om u te helpen! Hier zijn de belangrijkste functies die u in uw volgende sjabloon voor tijdregistratie moet hebben:

Meervoudige weergaven om uw kalender, taken, projecten en tijd vanuit elke hoek te bekijken

om uw kalender, taken, projecten en tijd vanuit elke hoek te bekijken Flexibele tijdsregistratie waarmee u de tijd die u besteedt aan verschillende apps, taken en vensters kunt beheren

waarmee u de tijd die u besteedt aan verschillende apps, taken en vensters kunt beheren Aangepaste velden om belangrijke tijdsgerelateerde informatie bij de hand te houden en facturen nauwkeurig te berekenen

om belangrijke tijdsgerelateerde informatie bij de hand te houden en facturen nauwkeurig te berekenen Tijdrapportage voor een overzicht op hoog niveau van uw productiviteit op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis

voor een overzicht op hoog niveau van uw productiviteit op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis Integraties om de functionaliteit van uw sjabloon uit te breiden en uw komende vergaderingen, gebeurtenissen en afspraken bij elkaar te houden

Registreer de tijd terwijl u bezig bent of voer deze handmatig in met tijdsregistratie in ClickUp

Het klinkt als veel, maar deze vijf functies zijn slechts een kleine greep uit het aantal functies voor tijdsregistratie dat managers vandaag de dag tot hun beschikking hebben! De truc is om een sjabloon te vinden dat ze allemaal heeft en ontworpen is om je te helpen ze zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

10 Gratis sjablonen voor tijdsregistratie van projecten (met Excel-spreadsheets)

Uw sjabloon voor tijdsregistratie werkt als een kennisbank voor alle tijdgerelateerde informatie - en tijd is geld! Deze beslissing is dus groot. Maar je staat er niet alleen voor, we zijn er om je te helpen. 🙂

We hebben het web uitgekamd voor de beste bronnen voor tijdsregistratie voor verschillende use cases, en we zijn hier om 10 van onze favorieten te delen! Of je nu alleen werkt of met een team, hier zijn de 10 beste sjablonen voor tijdsregistratie voor ClickUp, Excel en Google Spreadsheets.

1. ClickUp Consultant Tijdregistratie sjabloon

Ideaal voor: Al het werk dat met een consultant te maken heeft

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Consultant-Time-Tracking-Template.png Houd bij hoeveel tijd je besteedt aan elk project van een client met dit sjabloon van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234124005&_gl=1\*1bxcc5j\*\_gcl\_au*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/ Consultants houden de tijd bij die ze aan clients besteden om hun clients nauwkeurig te factureren en een overzicht bij te houden van voltooide taken. Dit handmatig doen kan een vervelend proces zijn, maar gelukkig zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar om te helpen het proces te stroomlijnen ! 🛠

Een van deze tools die we op je radar willen zetten is de ClickUp Consultant Tijdregistratie sjabloon -specifiek ontworpen om taken, vergaderingen en alle client-gerelateerde activiteiten vast te leggen.

ClickUp geeft consultants de flexibiliteit om hun tijd bij te houden via het web, desktop of mobiele app. Het stelt hen ook in staat om gegevens en inzichten te verzamelen over hoe ze hun tijd besteden, zodat ze hun strategieën dienovereenkomstig kunnen aanpassen.

Projectmanagers hebben een volledige weergave van alle taken en projecten in uitvoering. (Bonus: als je Accounts Payable team een digitaal spoor nodig heeft om facturen van consultants te verifiëren, hebben ze een lijstweergave om de details van taken te controleren!)

Dit sjabloon downloaden

2. ClickUp sjabloon voor tijdsindeling

Ideaal voor: Het opstellen van tijdsinschattingen om deadlines te halen

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-28-at-2.44.30-PM.png ClickUp's sjabloon voor tijdsindeling is ontworpen om u te helpen uw tijd en middelen beter te beheren https://app.clickup.com/signup?template=t-211273116&_gl=1\*1o63fx6\*\_gcl\_au*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Tijd indelen is essentieel omdat het individuen en organisaties helpt om binnen een bepaalde tijd te werken. Het motiveert je om taken sneller te voltooien en zorgt ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien of wordt vergeten.

Voordat je aan het werk gaat, stel je doelen en bepaal je hoe lang elke taak gaat duren en wanneer hij klaar is. Zo zorg je ervoor dat taken niet te lang onafgemaakt blijven, waardoor je dingen sneller en efficiënter klaar krijgt. ⚡️ ClickUp's sjabloon voor tijdsindeling maakt dit strategische proces eenvoudiger. Download het als een inwerkhulpmiddel voor managers om werkverwachtingen in te stellen of tijdaanbevelingen te doen voor alledaagse taken:

Sales Teams : Prospectie, verkoopabonnementen opstellen en vergaderingen bijwonen

: Prospectie, verkoopabonnementen opstellen en vergaderingen bijwonen Marketingteams : Contractanten beheren, content creëren en onderzoek doen naar concurrenten

: Contractanten beheren, content creëren en onderzoek doen naar concurrenten Softwareontwikkelingsteams : Rapportages genereren, code schrijven eneisen verzamelen

Dit sjabloon downloaden

3. ClickUp sjabloon voor persoonlijk tijdmanagement

Ideaal voor: Tijd indelen om vergaderingen te houden over productiviteit doelen

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Personal-Time-Management-Template.png Maximaliseer uw dagen en bereik uw doelen met ClickUp's persoonlijke sjabloon voor tijdmanagement https://app.clickup.com/signup?template=t-205428704&_gl=1\*1o63fx6\*\_gcl\_au*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Gebruik de ClickUp sjabloon voor persoonlijk tijdbeheer om meer Klaar te krijgen in minder tijd en een overweldigd gevoel te vermijden. Organiseer uw levenscategorieën (Fitness, Familie, Zelfzorg, Werk, Pauzes, Sociaal en Financiën) in individuele Taken. Van daaruit kun je aangepaste velden toevoegen om de belangrijkste informatie vast te leggen: start- en deadlines, tijdsinschattingen, tijdsregistratie en meer!

Dit sjabloon is ook te gebruiken als een stopwatch en een lijst om Nog te doen, allemaal op één plek. Met de Taak die je hebt gemaakt, schakel je over naar een weergave in Kalender om de uitsplitsing per dag of week te zien.

Als je taken voltooit, kun je ze van de lijst afvinken om je te helpen op schema te blijven en gefocust te blijven. Bekijk uw Lijst regelmatig om ervoor te zorgen dat u voortgang boekt en pas uw planning zo nodig aan. 🔍

Pro tip: Alle sjablonen van ClickUp zijn volledig aanpasbaar. U hoeft het sjabloon maar één keer in te stellen en wijzigingen aan te brengen zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen!

Dit sjabloon downloaden

4. ClickUp Gantt sjabloon voor tijdsregistratie

Ideaal voor: Gantt grafiek liefhebbers en het bijhouden van tijd voor complexe project planningen /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Gantt-Project-Timeline-Template.png Meerdere projecten weergeven op een enkele Gantt grafiek in ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200604864&_gl=1\*6uzzkv\*\_gcl\_au*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Gantt grafieken helpen bij het bewaken van complexe projecten door een snelle weergave te geven van de tijdlijn, afhankelijkheid en mijlpalen van het project. Dit maakt het gemakkelijk om potentiële planningsconflicten, vertragingen en gebieden te identificeren waar extra middelen nodig kunnen zijn.

Statische spreadsheets met Gantt grafieken laten een sleutelcomponent van een projectplanning buiten beschouwing: automatische tijdsregistratie! ⏲

Als je een liefhebber bent van Gantt grafieken, dan zul je dol zijn op de ClickUp Gantt sjabloon voor tijdsregistratie . Het sjabloon biedt drie afzonderlijke weergaven (wekelijks, maandelijks en jaarlijks) om op elk moment een of meerdere projecten weer te geven. U kunt de timer voor de taken starten of handmatig de tijdsregistratie bijhouden, zonder uw Gantt grafiek te verlaten!

Dit sjabloon downloaden

5. ClickUp Tijdmanagement Sjabloon

Ideaal voor: Elke fase in uw timemanagementreis

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-241.png Plan uw week met precisie en zorg ervoor dat elke Taak wordt verantwoord met behulp van ClickUp's Time Management Schema Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205471245&_gl=1\*15eanul*\_gcl_au*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Tijdmanagement Sjabloon is ontworpen om u te helpen een gewoonte op te bouwen om uw tijd in te schatten. Met deze gegevens kunt u wijzigingen aanbrengen in uw planning en ruimte creëren voor zinvol werk en zinvolle ervaringen. 🌱

Door je werk te prioriteren, kun je je tijd effectiever beheren door je eerst te richten op de belangrijkste en dringendste taken. Door ze te voltooien voordat je verder gaat met minder belangrijke taken, kun je je creatieve energie en denkkracht beschermen voor het werk dat de naald moet raken.

Dit sjabloon heeft drie verschillende ClickUp weergaven om je op weg te helpen met je tijdmanagement:

De Activiteitslijst geeft een overzicht van al uw activiteiten per dag

geeft een overzicht van al uw activiteiten per dag De Werklast weergave toont al uw tijdsinschattingen

toont al uw tijdsinschattingen De Activiteitsweergave groepeert uw categorieën op Activiteitstype

Dit sjabloon downloaden

6. ClickUp sjabloon voor urenregistratie

Ideaal voor: Tijdregistratie voor freelancers, aannemers en werknemers per uur

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Hourly-Schedule-Template.png Maak een werkschema dat past bij de behoeften van uw team met ClickUp's Uurroostersjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200638149&_gl=1\*10go5xt\*\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp sjabloon voor urenregistratie is ontworpen om managers te helpen ervoor te zorgen dat werknemers en bijdragers betaald krijgen voor hun normale en overuren. Met een zichtbaar uurrooster voor de loonlijst in ClickUp hebben managers en bijdragers volledige zichtbaarheid in de loonlijstactiviteiten.

In de Aan de slag-gids vindt u tips over hoe u uw sjabloon kunt personaliseren. Verken vervolgens de kalender- en lijstweergaven en kies er een (of een paar) die u het handigst vindt voor de dagelijkse zichtbaarheid. 🗓

Pro tip: Verminder de rommel in uw ClickUp kalender weergave door de instellingen van de Taak-taak te veranderen, zodat alleen de meest relevante informatie in een oogopslag wordt weergegeven!

Dit sjabloon downloaden

7. ClickUp invulbare tijdlijn sjabloon

Ideaal voor: Een aangepast projectschema vanaf de grond opbouwen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Fillable-Project-Timeline-Template.png Maak een tijdlijn voor een project met behulp van een ClickUp Lijst in deze eenvoudige invulbare sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-211293448&_gl=1\*44op9v\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

A tijdlijn projecten is een geweldig hulpmiddel om de volgorde van uw project, gebeurtenis, les of activiteit weer te geven. Vooral voor projecten die niet helemaal passen in uw werkstromen en processen. ClickUp's invulbare tijdlijn sjabloon biedt meerdere weergaven en aangepaste velden waarmee u taken kunt visualiseren en de tijd kunt bijhouden terwijl ze worden voltooid. Hier zijn een paar functies in deze sjabloon ter inspiratie:

Tijdlijn weergave : Een lineaire manier om uw Taken te visualiseren en te plannen

: Een lineaire manier om uw Taken te visualiseren en te plannen Board weergave : Een agile tool met een drag-and-drop interface om kaarten met taken gemakkelijk van de ene kolom naar de andere te verplaatsen

: Een agile tool met een drag-and-drop interface om kaarten met taken gemakkelijk van de ene kolom naar de andere te verplaatsen aangepast veld Geld : Een geformatteerd geldbedrag in elke valuta voor weergave van toegewezen en werkelijke kosten

: Een geformatteerd geldbedrag in elke valuta voor weergave van toegewezen en werkelijke kosten aangepast veld Voortgangsbalk: Een automatisch berekende balk voor voortgang die de voltooiing van subtaken, checklists en toegewezen opmerkingen bijhoudt

Er zijn verschillende stappen nodig om een aangepaste projectplanning te maken. Verzamel eerst zoveel mogelijk informatie over het project: doelen, taken, middelen, budget en tijdlijn. Organiseer vervolgens alle taken die moeten worden uitgevoerd in fasen en maak Taken aan. Bepaal vervolgens hoe taken van elkaar afhankelijk zijn en welke taken voltooid moeten zijn voordat de volgende kan worden voltooid.

Zodra er een ruwe tijdlijn is vastgesteld, kan de planning gaandeweg worden verfijnd! ⚡️

Dit sjabloon downloaden

8. ClickUp Advocaat Tijdregistratie sjabloon

Ideaal voor: Al het werk dat met advocaten te maken heeft

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Attorney-Time-Tracking-Template.png Uw tijd effectief beheren is eenvoudig met ClickUp's sjabloon voor het bijhouden van de tijd van advocaten https://app.clickup.com/signup?template=t-110436116&_gl=1\*ilnrtg\*\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Tijdsregistratie voor drukbezette advocaten kan gebeuren aan het einde van de week, maand of bij het afsluiten van een zaak. Maar met krachtige software voor tijdsregistratie wordt het gemakkelijker om van tijdsregistratie een dagelijkse gewoonte te maken. 💪

Als je last hebt van app-moeheid, probeer dan eens ClickUp's sjabloon voor tijdsregistratie van advocaten . Deze tool maakt het voor elke advocaat gemakkelijk om wekelijkse, tweewekelijkse en maandelijkse urenstaten te beheren in overzichtelijke weergaven.

De sjabloon Map wordt ook geleverd met aangepaste velden om meteen aan de slag te kunnen:

Dag van de week : Een dropdown veld met opties, waaronder de dagen van de week

: Een dropdown veld met opties, waaronder de dagen van de week Naam advocaat : Een veld voor mensen om aan te geven welke advocaat, paralegal of juridisch medewerker de factureerbare uren bijhoudt

: Een veld voor mensen om aan te geven welke advocaat, paralegal of juridisch medewerker de factureerbare uren bijhoudt Zaaknummer : Een tekst veld om het zaaknummer in te voeren van welke zaak een advocaat of groep advocaten aan werkt

: Een tekst veld om het zaaknummer in te voeren van welke zaak een advocaat of groep advocaten aan werkt Client's Name : Een mensen veld om de client te specificeren

: Een mensen veld om de client te specificeren Uurtarief: Een geldveld om het tarief per uur in te voeren

Pro tip: Houd de tijd bij, maak taken en geef uw planning onderweg weer met de ClickUp mobiele app!

Dit sjabloon downloaden

9. Excel Tijdregistratie spreadsheet sjabloon

Ideaal voor: Freelance en contractwerk voor kleine projecten

via MicrosoftSjablonen voor tijdsregistratie in Excel kun je het beste gebruiken als je een freelancer of aannemer bent en je tijd wilt bijhouden voor elke dag van de week.

Deze spreadsheet met stopwatch is prachtig ontworpen. Het heeft georganiseerde secties voor de contactgegevens van een persoon, clientgegevens en een overzicht van het bijhouden van taken. Het heeft geen tool voor geautomatiseerde tijdsregistratie plan dus een minuut of dertig extra in om je gegevens te verzamelen en de totale uren te berekenen. 📈

Zodra je je uren hebt bijgehouden, kun je deze informatie gebruiken om facturen te maken voor je clients. Op deze facturen staat hoeveel tijd je aan het project hebt besteed en het totaal verschuldigde bedrag.

Uitchecken_ Excel alternatieven om persoonlijke en team productiviteit te verhogen!

10. Google Spreadsheets sjabloon voor tijdsregistratie

Ideaal voor: Een gebruiksvriendelijke ervaring beter dan Excel

via Smartsheet Als je client extra informatie nodig heeft, zoals taakbeschrijvingen en projectresultaten een Excel-spreadsheet voor tijdsregistratie kan er onoverzichtelijk uitzien. Het sjabloon voor dagelijkse uren van Google is perfect voor het vastleggen van een gedetailleerde weergave van alle uren die aan taken en projecten zijn gewerkt. 🔎

Het sjabloon kan worden gebruikt om individuen en organisaties te helpen begrijpen hoe ze hun tijd besteden. Naast de secties voor vaste kosten, geschatte uren en werkelijke uren, is er ook een speciaal gedeelte dat kan worden gebruikt om gebieden te identificeren waar efficiëntie, middelen en productiviteit kunnen worden verbeterd.

Lees meer over_ Google alternatieven voor projectmanagement!

Tijd beheren en bijhouden met ClickUp

ClickUp is de enige alles-in-één productiviteitssoftware die krachtig genoeg is om uw werk in verschillende apps te consolideren in één enkel platform. Optimaliseer uw tijdmanagement met de functie Projectmanagement van ClickUp!

Neem uw productiviteit terug met sjablonen voor tijdsregistratie

Er komt nog veel meer bij kijken tijdsregistratie van projecten dan een eenvoudige timer aankan. Daarom heb je een sjabloon nodig voor tijdsregistratie om het zware werk te doen! Maar niet elk sjabloon voor tijdsregistratie kan je dezelfde functie bieden..

Uw bedrijfstak, gebruikssituatie, grootte van het team en werkstijl zijn belangrijke beslissende factoren in de zoektocht naar uw volgende sjabloon. Maar gelukkig zijn er genoeg hulpmiddelen voor tijdbeheer op de markt om ervoor te zorgen dat u geen offers hoeft te brengen in uw zoektocht naar een sjabloon! Hoewel de zoektocht zelf ontmoedigend kan zijn, hoeft dat niet zo te zijn! Zeker niet als je een sjabloon kiest van een van de hoogst gewaardeerde productiviteitsplatforms van dit moment-.. ClickUp . 🙂

Visualiseer uw tijd vanuit elke hoek met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

Met honderden tijdbesparende functies een enorme Sjabloonbibliotheek en meer dan 1.000 integraties clickUp is de enige software die krachtig genoeg is om al je tijd, projecten en teams samen te brengen in één gecentraliseerde hub. Aanmelden voor ClickUp en laat het u het gedoe van tijdsregistratie uit handen nemen. 🙌🏼