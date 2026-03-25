De 10 beste tools voor voorspellende werklastplanning in [jaar]

Volgens de Work Trend Index van Microsoft vindt 53% van de leidinggevenden dat de productiviteit omhoog moet. Tegelijkertijd zegt 80% van de werknemers dat ze nu al niet genoeg tijd of energie hebben. Dat is een duidelijk planningsprobleem.

Tools voor voorspellende werklastplanning signaleren problemen voordat ze zich voordoen. Ze helpen u om capaciteitstekorten vroegtijdig op te sporen, de vraag te voorspellen en slimmere beslissingen over de toewijzing van middelen te nemen, voordat deadlines worden overschreden of mensen uitgeput raken.

In deze blogpost bekijken we de beste tools voor voorspellende werklastplanning die teams helpen om voorop te blijven lopen, vol vertrouwen te plannen en een einde te maken aan het wekelijkse blussen van brandjes.

Het is gemakkelijk om uren te verspillen aan het onderzoeken van opties die niet passen bij de grootte, het budget of de specifieke behoeften van uw team. Deze tabel biedt u een snel, overzichtelijk overzicht om u te helpen de keuzes te beperken.

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp Voorspellende resourceplanning met inzicht in de werklast, tijdgegevens en AI-agenten voor teams van elke grootte Werklastweergave, Brain, Super Agents, tijdsregistratie, dashboard, automatiseringen Free Forever; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Monday.com Voorspellende werklastplanning met op inspanning gebaseerde capaciteit voor kleine tot middelgrote teams Werklast-widget, dashboards voor benutting, automatiseringsrecepten voor werklast-waarschuwingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand Smartsheet Voorspellende werklastplanning in spreadsheetstijl met heatmaps en prognoses voor kleine teams Capaciteitsheatmaps, portfolio-prognoses, module voor resourcebeheer Betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand Float Voorspellende resourceplanning met plaatshouders en bezettingsgraad voor kleine teams in de professionele dienstverlening Visueel schema, rapportage over bezettingsgraad, plaatshouders, voorlopige boekingen Betaalde abonnementen vanaf $ 8,50 per persoon per maand Mosaic AI-gestuurde werklastprognoses en signalen voor personeelswerving voor grote teams AI-aanbevelingen voor personeelsbezetting, het bijhouden van vaardigheden, prognoses voor de pijplijn Aangepaste prijzen Wrike Op inspanning gebaseerde werklastprognoses met capaciteitsoverzichten voor kleine teams en bureaus Werkbelastinggrafieken, Backlog Box, projectgerichte weergave van middelen, Wrike AI Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per gebruiker per maand Kantata Prognoses van de personeelsbehoefte in grote professionele dienstverlenende organisaties Op pijplijnen gebaseerde prognoses, bijhouden van vaardigheden/certificaten, dashboards voor bezettingsgraad Aangepaste prijzen Motion AI-gestuurde capaciteitsplanning die de verwachte opleveringsdata van projecten voorspelt voor teamteams van ondernemingen Automatische planning, dynamische herplanning, prioritering op basis van deadlines Betaalde abonnementen vanaf $ 29 per gebruiker per maand Epicflow AI-gebaseerde capaciteitsprognoses voor multi-projectportfolio's voor teams van ondernemingen Grafiek van toekomstige belasting, wat-als-scenariomodellering, waarschuwingen voor knelpunten Betaalde abonnementen vanaf $ 28,96 per persoon per maand Resource Guru Voorspellende capaciteitsplanning met heatmaps en plaatshouders voor kleine teams Plaatshouders, voorlopige boekingen, heatmaps, conflictbeheer Betaalde abonnementen vanaf $ 5 per persoon per maand

Tools voor voorspellende werklastplanning zijn softwareoplossingen die gebruikmaken van historische gegevens, kunstmatige intelligentie (AI) en statistische modellen om de toekomstige behoefte aan middelen te voorspellen en de verdeling van het werk efficiënt over een team te doen.

Deze tools gaan verder dan het dagelijkse bijhouden: ze analyseren uw gegevens om de toekomstige beschikbaarheid te voorspellen, risico's op burn-out te signaleren en aankomende vaardigheidstekorten aan te geven.

📝 Voorbeeld: Uw team staat op het punt een product te lanceren. De tool analyseert deadlines, de benodigde inspanning voor taken, de beschikbaarheid van het team en eerdere werklastpatronen, en geeft vervolgens aan dat twee ontwerpers volgende week overbelast zullen raken. Zo houdt u tijd over om werk opnieuw toe te wijzen, tijdlijnen aan te passen of te ondersteunen voordat deadlines worden overschreden. 👉 In één zin: Gewone tools voor werklast tonen de huidige capaciteit. Tools voor voorspellende werklastplanning voorspellen toekomstige capaciteitsproblemen en zorgen voor een evenwichtige werklast.

📮 ClickUp Insight: Slechts 15% van de managers controleert de werklast voordat ze nieuwe taken toewijzen. Nog eens 24% wijst taken uitsluitend toe op basis van projectdeadlines. Het resultaat? Teams raken overwerkt, onderbenut of uitgeput. Zonder realtime zichtbaarheid op de werklast is het niet alleen moeilijk om deze in evenwicht te brengen, het is bijna onmogelijk. De AI-aangedreven functies 'Toewijzen' en 'Prioriteren' van ClickUp helpen je om met vertrouwen werk toe te wijzen, waarbij taken worden gekoppeld aan teamleden op basis van realtime capaciteit, beschikbaarheid en vaardigheden. Probeer onze AI-kaarten voor directe, contextuele momentopnames van de werklast, deadlines en prioriteiten. 🟌 Concrete resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker dankzij ClickUp-automatiseringen, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

U heeft de opties bekeken, maar hoe kiest u de juiste? Als u een tool kiest op basis van een lange lijst met functies, loopt u het risico dure software aan te schaffen die uw kernprobleem niet oplost: een gebrek aan zichtbaarheid in toekomstige capaciteit.

Een tool voor voorspellende werklastplanning is slechts zo goed als de realtime gegevens die erin worden gebruikt. De tool moet worden gekoppeld aan uw bestaande systemen voor projectmanagement, tijdsregistratie en HR om ervoor te zorgen dat de voorspellingen de werkelijkheid weerspiegelen.

Dit zijn de sleutelcriteria waarop u moet letten 🛠️:

AI/ML-voorspellingsmogelijkheden: Leert de tool van de historische gegevens van uw team om zijn voorspellingen in de loop van de tijd slimmer te maken?

Realtime gegevenssynchronisatie: Kan het automatisch live updates van taken, tijdinvoeren en de beschikbaarheid van teamleden ophalen zonder handmatige tussenkomst?

Scenarioplanning: Kunt u Kunt u 'wat-als'-scenario's modelleren , zoals het toevoegen van een nieuw project of teamlid, om de impact op de capaciteit te zien voordat er een toewijzing plaatsvindt?

Gebruiksbijhouden : Biedt het een duidelijk overzicht van de capaciteit op individueel en teamniveau? Biedt het een duidelijk overzicht van de capaciteit op individueel en teamniveau?

Actiegerichte waarschuwingen: Krijgt u een melding wanneer een teamlid zijn limiet nadert of wanneer er een toekomstig capaciteitstekort wordt gedetecteerd?

Integratiegraad: Kan het naadloos worden geïntegreerd met de tools voor projectmanagement, HRIS en tijdsregistratie die uw team al gebruikt?

🎥 Bekijk dit overzicht om u te helpen een strategische aanpak voor capaciteitsplanning te ontwikkelen voordat u de specifieke functies van de tools gaat evalueren:

Klaar? Laten we eens kijken naar de beste tools voor voorspellende werklastplanning op de markt:

1. ClickUp (Het beste voor AI-gestuurde voorspellende resourceplanning)

Plan je resources met ClickUp werklastweergave Voorspel de capaciteit van je team en verdeel taken opnieuw met ClickUp werklastweergave

Het is bijna onmogelijk om de werklast voorspellend te plannen wanneer uw 'capaciteitsoverzicht' in de ene tool staat en het daadwerkelijke werk in een andere. U kunt overbelasting niet met zekerheid voorspellen als prioriteiten, schattingen en afhankelijkheden voortdurend veranderen in een apart systeem. Het enige wat u krijgt, is een wildgroei aan werk, voortdurend herschikken en planning die al verouderd is zodra de week begint.

ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, brengt zichtbaarheid in de werklast en de uitvoering ervan samen in één werklaag. Je prognoses zijn gebaseerd op de taken, tijdlijnen en inspanningssignalen waarmee je team al werkt, zodat je capaciteitsrisico's vroegtijdig kunt signaleren en de balans kunt herstellen voordat deadlines in het gedrang komen.

Signaleer risico's in de werklast vroegtijdig met ClickUp werklastweergave

Met ClickUp-werklastweergave kun je snel zien wie er overbelast dreigt te raken. Het haalt de informatie rechtstreeks uit de taken die al in je werkruimte zijn toegewezen en zet deze vervolgens op een tijdlijn. Je kunt inzoomen op dag, week of maand en de knelpunten opsporen voordat ze zich voordoen.

💭 Een eenvoudige manier om erover na te denken: ClickUp werklastweergave fungeert als een controlepaneel, waarmee u snel het perspectief kunt aanpassen voordat u beslissingen neemt over de personeelsbezetting.

Identificeer risico's in de werklast met contextbewuste AI

Bij de meeste AI-tools moet je je werk onderbreken om antwoorden te krijgen. Bij ClickUp Brain is dat niet het geval. Het houdt je taken, deadlines en projectgeschiedenis bij en geeft je zo een duidelijk beeld van de beschikbare capaciteit.

Vat activiteiten in een lijst, map of ruimte samen om te zien wat zich opstapelt, waar er blokkades zijn en wat opnieuw moet worden toegewezen voordat het een probleem wordt.

Heeft u tijdens de planning vragen? Stel Brain vragen zoals: "Wie is er volgende week beschikbaar voor een taak van 10 uur?" Het analyseert snel uw werkruimtegegevens – inclusief historische duur van de taak en voltooiingspercentages – om de toekomstige capaciteit te voorspellen.

Gebruik ClickUp Brain om knelpunten in de toewijzing van middelen op te sporen door taken, documenten en updates in je werkruimte te bekijken

Zorg voor een gelijkmatige werkverdeling binnen teams met ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents zijn AI-aangedreven teamgenoten die je binnen je werkruimte inzet om meerstapswerkstroomen uit te voeren met volledige context en duidelijke toestemmingen.

Neem bijvoorbeeld de Resource Allocation Manager Agent. Deze scant continu de verdeling van de werklast over actieve projecten en tijdshorizonten, brengt vervolgens onevenwichtigheden aan het licht en doet aanbevelingen voor herverdeling.

Breng de werklast van teams tijdig weer in evenwicht met de Resource Allocation Manager Agent

U kunt ook de Risk Assessment Analyzer Agent inzetten wanneer leveringsrisico's een grotere zorg vormen. Deze tool evalueert projecten op drie dimensies:

Duur van de deadline ten opzichte van de voltooiingspercentages

Patronen in de toewijzing van middelen die wijzen op overbelasting

Afhankelijkheid waarbij één vertraging een domino-effect heeft op meerdere werkstromen

Identificeer leveringsrisico's eerder met Risk Assessment Analyzer Agent

Elk risico krijgt een ernstscore op basis van de impact en de resterende tijd om actie te ondernemen. Vervolgens bundelt de medewerker de bevindingen in een overzicht met concrete maatregelen, zoals herverdeling, aanpassing van deadlines of escalatie.

Verfijn prognoses met ClickUp tijdsregistratie

Als je planning '2 uur' aangeeft en de werkelijkheid '6 uur' blijkt te zijn, gaat je werklastprognose al snel de mist in. Met ClickUp-tijdsregistratie kan je team de tijd direct bij taken registreren en deze vervolgens in ClickUp-urenregistratie bekijken om te zien waar de inspanningen daadwerkelijk naartoe gaan.

Houd eenvoudig de tijd bij die aan elk project wordt besteed met ClickUp's Project Tijdsregistratie

De werkelijke cijfers helpen je om met meer vertrouwen te plannen. Je kunt patronen herkennen, zoals terugkerende onderschattingen, soorten werk die consequent uitlopen en teams die overbelast zijn. Dat maakt het eenvoudiger om schattingen bij te stellen, de toewijzing opnieuw in evenwicht te brengen en haalbare tijdlijnen vast te stellen.

De beste functies van ClickUp

Plan op basis van echte uitvoeringsgegevens: ClickUp-taaken houden eigenaren, prioriteiten, afhankelijkheden, deadlines en schattingen op één plek bij

Werklast opvragen met voice-first AI: ClickUp Brain MAX doorzoekt ClickUp, gekoppelde werkapps en het internet, met Talk-to-Text voor snelle prioritering wanneer u halverwege de week schema's aanpast

Dashboards met widgets voor bezettingsgraad: Maak aangepaste Maak aangepaste ClickUp-dashboards om realtime capaciteitsstatistieken bij te houden, zoals bezettingsgraad, taakverdeling en deadline-dichtheid

Automatiseringen voor het in evenwicht brengen van de werklast: Maak regels aan in Maak regels aan in ClickUp Automations die worden geactiveerd wanneer de capaciteit van een teamlid wordt overschreden

Voor- en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Een uniforme werkruimte maakt een einde aan de wildgroei aan tools: Omdat planning en uitvoering op dezelfde plek plaatsvinden, zijn prognoses altijd gebaseerd op realtime gegevens Omdat planning en uitvoering op dezelfde plek plaatsvinden, zijn prognoses altijd gebaseerd op realtime gegevens

Ingebouwde AI-mogelijkheden: ClickUp Brain is in het platform geïntegreerd en biedt inzichten op basis van de volledige context van uw werk, zonder dat er aparte integraties nodig zijn

Flexibele capaciteitsinstellingen: Stel individuele capaciteitslimieten in om rekening te houden met parttime roosters, focusuren of verschillende rollen, waardoor een nauwkeuriger beeld ontstaat van de bandbreedte van het team

Nadelen:

De uitgebreide aanpassingsmogelijkheden kunnen voor nieuwe gebruikers een leercurve met zich meebrengen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 11.300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Een Capterra-gebruiker zegt: Omdat alle bestanden op één plek staan, hoef ik niet als een gek door 500 e-mails te spitten. Ik kan in één oogopslag zien hoeveel werk de creatieve mensen hebben en of ze het hoofd boven water kunnen houden. Het is fijn dat ik niet langer elke maandagmorgen handmatig dezelfde taken hoef te herhalen, omdat de automatisering daadwerkelijk werkt.

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Omdat alle bestanden op één plek staan, hoef ik niet als een gek door 500 e-mails te spitten. Ik kan in één oogopslag zien hoeveel werk de creatieve mensen hebben en of ze het hoofd boven water kunnen houden. Het is fijn dat ik niet langer elke maandagmorgen handmatig dezelfde taken hoef te herhalen, omdat de automatisering daadwerkelijk werkt.

2. Monday.com (Het beste voor voorspellende werklastplanning met op inspanning gebaseerde capaciteit)

Monday.com is ontwikkeld voor teams die in één oogopslag een duidelijk beeld willen hebben van hun capaciteit. De workload-widget maakt gebruik van een eenvoudige, op een bord gebaseerde weergave om u precies te laten zien wie wat doet en wanneer.

De AI-aangedreven "Smart Werklast Insights" signaleert automatisch potentieel overwerk en stelt voor om taken toe te wijzen aan onderbenutte leden van het team.

Hoewel de interface eenvoudig blijft, kunt u met voorspellende 'wat-als'-scenario's simuleren hoe nieuwe projecten de planning van uw team zullen beïnvloeden voordat u op 'Opslaan' klikt.

De beste functies van Monday.com

Werklast-widget voor capaciteitsvisualisatie: Identificeer snel overbelaste teamleden en verdeel het werk opnieuw met een simpele drag-and-drop-actie op een tijdlijn met kleurcodes

Aanpasbare dashboards met gebruiksgrafieken: Voeg werklastgegevens van meerdere boards samen om een teambreed overzicht te krijgen van de capaciteit, de verdeling van de inspanningen en de individuele gebruikspercentages

Automatiseringsrecepten voor waarschuwingen over de werklast: Stel 'if this, then that'-regels op om managers te waarschuwen wanneer de toegewezen taken van een lid van het team hun capaciteit overschrijden

Voor- en nadelen van Monday.com

Voordelen:

Zeer visuele interface met een vlakke leercurve

Flexibele bouwer voor automatisering voor niet-technische gebruikers

Uitgebreide sjabloonbibliotheek voor resourceplanning

Nadelen:

Minimale zetels kunnen de kosten voor groeiende teams verhogen

Voor volledige functies voor werklast zijn duurdere abonnementen vereist

AI-mogelijkheden zijn niet gericht op voorspellende werklastanalyse

Prijzen van Monday.com

Free

Basis : $ 12 per zetel per maand

Standaard : $ 14 per zetel per maand

Pro : $ 24 per zetel per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Monday.com

G2: 4,7/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Een G2-gebruiker zegt: Wat ik het leukste vind aan Monday Work Management is hoe gemakkelijk het is om projecten te organiseren en taken bij te houden, allemaal op één plek. De interface is zeer visueel en intuïtief, waardoor het voor het hele team eenvoudig is om in één oogopslag de voortgang, deadlines en verantwoordelijkheden te zien. Ik waardeer ook de functies voor automatisering en integraties, omdat ze handmatig werk verminderen en helpen om iedereen op één lijn te houden. Over het algemeen maakt het de samenwerking soepeler en het bijhouden van projecten veel efficiënter.

Wat ik het leukste vind aan Monday Work Management is hoe gemakkelijk het is om projecten te organiseren en taken bij te houden, allemaal op één plek. De interface is zeer visueel en intuïtief, waardoor het voor het hele team eenvoudig is om in één oogopslag de voortgang, deadlines en verantwoordelijkheden te zien. Ik waardeer ook de functies voor automatisering en integraties, omdat ze handmatig werk verminderen en helpen om iedereen op één lijn te houden. Over het algemeen maakt het de samenwerking soepeler en het bijhouden van projecten veel efficiënter.

👀 Wist je dat? Het woord 'deadline' heeft een veel duisterder oorsprong. Het gaat terug tot de Amerikaanse Burgeroorlog, toen een 'dead line' letterlijk een grens was in gevangenkampen waar gevangenen konden worden neergeschoten als ze die overschreden. De moderne term die we tijdens kantooruren gebruiken, kwam pas veel later.

3. Smartsheet (Het beste voor voorspellende werklastplanning in spreadsheetstijl)

via Smartsheet

Heeft u behoefte aan capaciteitsprognoses op ondernemingsniveau, maar werkt uw team het liefst in een spreadsheetomgeving? Smartsheet overbrugt deze kloof door geavanceerd resourcebeheer aan te bieden binnen een op een raster gebaseerde interface.

De module Resource Management biedt capaciteitsheatmaps die de bezettingsgraad van teams in de loop van de tijd weergeven, waarbij wordt aangegeven wie overboekt is en wie beschikbaar is. Dit is ideaal voor portfolioplanning, waardoor PMO's kunnen zien hoe projecten om resources concurreren en conflicten vroegtijdig kunnen identificeren.

De beste functies van Smartsheet

Resourcebeheer met capaciteitsheatmaps: Visualiseer de bezettingsgraad van teams met kleurcodering om overbezetting te signaleren en te verdiepen in individuele roosters

Resourceprognoses op portfolio-niveau: Breng de resourcebehoeften van alle projecten samen om te laten zien waar er in de toekomst capaciteitsconflicten zullen ontstaan

Bouw sneller slimmere capaciteitsmodellen: Gebruik Smartsheet AI om formules te genereren en werkbladgegevens te analyseren voor de planning

Voor- en nadelen van Smartsheet

Voordelen:

De vertrouwde spreadsheetinterface verlaagt de drempel om ermee aan de slag te gaan

Sterk bedrijfsbeheer en certificeringen op het gebied van compliance

Diepe integraties met bedrijfssystemen zoals Salesforce en Jira

Nadelen:

Voor de module Resource Management is een aparte, aanvullende licentie vereist

De prestaties kunnen achterblijven bij zeer grote en complexe spreadsheets

De ingebouwde rapportage is eenvoudig en vereist mogelijk het exporteren van gegevens voor een diepgaandere analyse

Prijzen van Smartsheet

Pro : $ 12 per gebruiker per maand

Business : $ 24 per gebruiker per maand

Enterprise : Aangepaste prijzen

Resourcebeheer: Aanvullende prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2 : 4,4/5 (meer dan 21.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Smartsheet?

Smartsheet is echt sterk in het bijhouden van projecten via tijdlijnen en Gantt-diagrammen. Voor campagnes met lineaire afhankelijkheden en gedefinieerde mijlpalen is de rasterweergave intuïtief voor gebruikers die in spreadsheets denken, en de tijdlijnvisualisatie geeft belanghebbenden een duidelijk beeld van de stand van zaken bij projecten. Voor eenvoudige projectopvolging met een team dat al in Excel-achtige omgevingen werkt, klaart het de klus zonder veel configuratie-overhead.

💡 Pro-tip: Maak aparte voorspellingsmodellen voor verschillende soorten werk (nieuwe functies, bugfixes en onderhoud). Als je alles op één hoop gooit, krijg je algemene voorspellingen die de plank misslaan.

4. Float (Het beste voor voorspellende resourceplanning met plaatshouders en bezettingsgraad)

via Float

Voor bureaus en creatieve teams die meerdere client-projecten tegelijkertijd moeten coördineren, is het van cruciaal belang om precies te weten wie wanneer beschikbaar is. Float is speciaal ontwikkeld voor deze uitdaging en biedt een overzichtelijke aanpak voor het plannen van middelen.

De visuele planning toont teamleden met hun toegewezen werk weergegeven als gekleurde blokken op een tijdlijn. Dit maakt het eenvoudig om gaten in de beschikbaarheid te herkennen, taken te verslepen om deze op te vullen en limieten voor capaciteit in te stellen die rekening houden met tijd buiten projecten.

Hoewel het geen AI-gestuurde voorspellingen biedt, tonen de rapporten voor capaciteitsplanning de verwachte werklast op basis van bevestigde en voorlopige boekingen.

De beste functies van Float

Visuele planner: Sleep opdrachten met drag-and-drop naar een overzichtelijke tijdlijn-weergave, met kleurcodering voor bevestigd werk, voorlopige boekingen en vrije dagen

Rapporten over capaciteitsplanning: Genereer rapporten over de bezettingsgraad van teams, uitgesplitst per project, client of afdeling, om weloverwogen beslissingen te nemen over werving en het aannemen van projecten

Plaatshouders: Plan de toekomstige vraag zonder definitieve namen, die u later kunt toewijzen

Voor- en nadelen van flexibele planning

Voordelen:

Speciaal ontwikkeld voor resourceplanning met een gestroomlijnde interface

Dankzij het strakke en intuïtieve ontwerp kunnen nieuwe gebruikers snel aan de slag met het plannen

Functies zoals voorlopige boekingen zijn ideaal voor de werkstroom van reisbureaus

Nadelen:

Beperkte functies voor projectmanagement; het beste te gebruiken in combinatie met een speciale PM-tool

De prognoses zijn uitsluitend gebaseerd op gepland werk, zonder AI-gestuurde voorspellingen

De rapportage is mogelijk niet gedetailleerd genoeg voor PMO's van grote ondernemingen

Flexibele prijsstelling

Starter : $ 8,50 per persoon per maand

Pro : $ 14 per persoon per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Float?

Een G2-gebruiker zegt: Ik vind het prettig dat ik op het rapportscherm vrij snel tussen verschillende projecten of mensen kan schakelen. Ik ben zowel leidinggevende als individuele bijdrager, dus ik moet verschillende weergaven van agenda's naast elkaar bekijken, en het is heel gemakkelijk voor mij om snel te navigeren naar wat ik nodig heb.

Ik vind het prettig dat ik op het rapportscherm vrij snel tussen verschillende projecten of mensen kan schakelen. Ik ben zowel leidinggevende als bijdrager, dus ik moet verschillende weergaven naast elkaar bekijken, en het is heel gemakkelijk voor mij om snel te navigeren naar wat ik nodig heb.

🧠 Leuk weetje: PERT, een klassieke planningsmethode, is voortgekomen uit het Polaris-raketprogramma. Met andere woorden: een van de bekendste manieren om onzekerheden en afhankelijkheden in een project in kaart te brengen, is ontwikkeld om een wapenprogramma uit de Koude Oorlog te helpen beheren. Dat is een buitengewoon dramatisch achtergrondverhaal voor iets dat nu in gewone projectplannen wordt gebruikt.

💡 Pro-tip: Waar de werklastweergave van ClickUp laat zien wie overbelast is, helpen ClickUp-dashboards je te verklaren wat die overbelasting betekent voor de oplevering. Je hoeft niet meer elke week een nieuw statusrapport samen te stellen. Leg de impact van de werklast op de oplevering uit met behulp van ClickUp-dashboards

5. Mosaic (Het beste voor AI-gestuurde voorspellingen van de werklast en signalen voor personeelswerving)

via Mosaic

Bent u het beu om handmatig naar de juiste persoon voor een project te zoeken? Mosaic maakt gebruik van AI om de beste match aan te bevelen op basis van vaardigheden, beschikbaarheid en de huidige werklast. Het is ontworpen voor professionele dienstverleners die hun talentmatching moeten optimaliseren en tegelijkertijd een evenwichtige bezetting willen behouden.

De AI analyseert namelijk de projectvereisten en stelt een optimale personeelsbezetting voor, waarbij het leert van eerdere projectresultaten om de aanbevelingen in de loop van de tijd te verbeteren.

Het biedt ook prognoses voor de pijplijn door verbinding te maken met CRM-gegevens, waardoor wordt getoond hoe aankomende verkoopkansen de toekomstige vraag naar middelen zullen beïnvloeden.

De beste functies van Mosaic

AI-gestuurde aanbevelingen voor middelen: Ontvang optimale suggesties voor projecttoewijzingen op basis van de vaardigheden en beschikbaarheid van teamleden en de projectbehoeften

Beheer en bijhouden van vaardigheden: Houd een database bij met de vaardigheden, certificeringen en ervaring van teamleden om personeel in te zetten op basis van vaardigheden

Pipelineprognoses voor vraagplanning: maak een verbinding met CRM-gegevens om de toekomstige vraag naar middelen te voorspellen, zodat bedrijven hun wervingsplannen kunnen opstellen of tijdlijnen kunnen aanpassen

Voor- en nadelen van Mosaic

Voordelen:

AI-aanbevelingen verminderen de handmatige inspanningen op het gebied van personeelsplanning en verbeteren de consistentie

Speciaal ontwikkeld voor werkstroomen in de professionele dienstverlening

Koppelt resourceplanning aan bedrijfsontwikkeling voor een betere strategische afstemming

Nadelen:

Voor een aangepaste prijsopgave is een gesprek met een verkoopmedewerker nodig

Kan te complex zijn voor teams met eenvoudige resourcebehoeften

Door de limiet aan beoordelingen is onafhankelijke validatie moeilijk

Prijzen van Mosaic

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mosaic

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mosaic?

Sinds we Mosaic gebruiken, is ons team veel efficiënter geworden. We kunnen de factuurgeschiedenis van vergelijkbare opdrachten opzoeken, zodat we bij het aannemen van een nieuw project zeer nauwkeurig een prijs kunnen bepalen. We kunnen taken bijhouden en toewijzen met deadlines, zodat medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun items. Het plannen van projecten helpt enorm om ervoor te zorgen dat het team deadlines haalt. Urenregistratie en de AI die wordt gebruikt om invoeren te voorspellen, zijn superhandig en besparen enorm veel tijd. Het is intuïtief, gebruiksvriendelijk en de gebruikersinterface ziet er geweldig uit. Hierdoor hoeven we geen spreadsheets meer te gebruiken.

🎥 Mosaic helpt u uw CRM-gegevens te benutten, maar eerst moet u ervoor zorgen dat uw team het systeem ook daadwerkelijk gebruikt. In dit overzicht wordt uitgelegd hoe u de veelvoorkomende valkuilen bij de implementatie van CRM kunt vermijden:

6. Wrike (Het beste voor op inspanning gebaseerde werklastprognoses met weergaven van capaciteit)

via Wrike

De 'Work Intelligence'-suite van Wrike bevat een tool voor 'Project Risk Prediction' die projecten markeert die waarschijnlijk achterop raken. Deze tool analyseert miljoenen gegevenspunten binnen uw organisatie om u een 'rood/geel/groen'-status te geven op basis van voorspellende patronen.

Wanneer uw planning een projectperspectief nodig heeft, voegt de weergave 'Resources' de toewijzing van inspanningen per project toe, waardoor u gemakkelijker kunt zien waar een enkel initiatief te veel bandbreedte in beslag neemt.

De beste functies van Wrike

Werklastgrafieken met drill-down-mogelijkheid: Visualiseer teamtoewijzingen en filter op project, afdeling of periode om conflicten te identificeren

Work Intelligence AI voor risicovoorspelling: analyseer taakafhankelijkheden, historische voltooiingspercentages en huidige werklasten om waarschuwingen over risicovolle projecten aan het licht te brengen

Cross-tagging voor zichtbaarheid in meerdere projecten: Tag taken in meerdere projecten, zodat de toewijzing van middelen een afspiegeling is van alle tijdseisen die aan een lid van het team worden gesteld

Voor- en nadelen van Wrike

Voordelen:

AI kan updates samenvatten en risico's en prioriteiten benadrukken

Toont de toewijzing van inspanningen per project voor nauwkeurigere prognoses

Een ecosysteem met diepgaande integratie met tools zoals Adobe Creative Cloud en Salesforce

Nadelen:

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Geavanceerde AI-functies vereisen duurdere abonnementen

Beperkingen met betrekking tot sjablonen/aanpassingen, afhankelijk van het abonnement en de werkstroombehoeften

Prijzen van Wrike

Free

Team : $10 per gebruiker per maand

Business : $ 25 per gebruiker per maand

Enterprise en Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike-beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2.600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Een G2-gebruiker zegt: Wat ik het leukste vind, is dat Wrike ons een eenvoudige plek biedt om het werk georganiseerd te houden zonder dingen te ingewikkeld te maken. Het maakt het makkelijker om te zien wat er gaande is, wat aandacht nodig heeft en waar het misschien wat trager gaat. Het is niet perfect, maar het helpt het team om meer gestructureerd te werken en vermindert een deel van het gebruikelijke heen-en-weer-gepraat.

Wat ik het leukste vind, is dat Wrike ons een eenvoudige plek biedt om het werk georganiseerd te houden zonder dingen te ingewikkeld te maken. Het maakt het makkelijker om te zien wat er gaande is, wat aandacht nodig heeft en waar het misschien wat trager gaat. Het is niet perfect, maar het helpt het team om meer gestructureerd te werken en vermindert een deel van het gebruikelijke heen-en-weer-gepraat.

💛 Burn-out ontstaat niet van de ene op de andere dag – en het is zelden iemands schuld. Het bouwt zich stilletjes op, taak na taak, totdat je team uitgeput raakt en zich afvraagt hoe het zo overweldigend is geworden. Het krachtigste wat een manager kan doen, is het simpelweg zien aankomen en ruimte creëren voor verlichting voordat het een crisis wordt. Hier zijn een paar manieren om uw team echt te ondersteunen: Vier de voortgang: Door inspanningen (en niet alleen resultaten) te erkennen, laat u uw team weten dat ze als mensen gewaardeerd worden

Neem eens een kijkje: Een simpel “hoe gaat het echt met je?” kan er veel toe bijdragen dat mensen zich gezien voelen, los van hun professionele prestaties

Herschik de taken voordat het te laat is : als iemand het te druk heeft, wacht dan niet tot hij of zij om hulp vraagt, maar wijs taken proactief opnieuw toe voordat er sprake is van een burn-out

Bescherm de grenzen van de capaciteit: Maak het normaal om nee te zeggen tegen nieuw werk wanneer het team al overbelast is, en geef daarbij het goede voorbeeld

7. Kantata (Het beste voor het voorspellen van de personeelsbehoefte in de professionele dienstverlening)

via Kantata

Kantata (voorheen Mavenlink) is ontworpen voor professionele dienstverleners die resourcebeheer moeten koppelen aan financiële planning. Het helpt u bij het voorspellen van de resourcebehoeften in uw gehele dienstverleningspijplijn, zodat u een volledig beeld krijgt van de capaciteit en winstgevendheid.

Het analyseert aankomende projecten en bevestigde opdrachten om potentiële capaciteitstekorten of -overschotten te identificeren. Kantata houdt niet alleen de beschikbaarheid bij, maar koppelt ook resources aan de vereiste vaardigheden en certificeringen, zodat projecten worden bemand met gekwalificeerde teamleden.

De beste functies van Kantata

Resourceprognoses met pijplijnintegratie: Prognosticeer de toekomstige vraag naar resources door projectplanningen te combineren met verkoopgegevens voor proactieve werving en planning van capaciteit

Bijhouden van vaardigheden en certificeringen: Houd gedetailleerde profielen bij van de capaciteiten van teamleden voor het matchen van middelen op basis van vaardigheden

Dashboards voor bezettingsgraad met doelvolging: Geef de realtime bezettingsgraad weer ten opzichte van de doelstellingen op individueel, team- en organisatieniveau

Voor- en nadelen van Kantata

Voordelen:

Speciaal ontwikkeld voor werkstroomen in de professionele dienstverlening

Koppelt resourceplanning aan financiële resultaten, zoals winstgevendheid

Betrouwbare prognoses voor vraagplanning op lange termijn

Nadelen:

Minder flexibiliteit in rapportages en dashboards naarmate processen opschalen

Kan te complex zijn voor teams buiten de professionele dienstverlening

De implementatie vereist vaak een aanzienlijke configuratie

Prijzen van Kantata

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Kantata

G2: 4,2/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Kantata?

Een Capterra-gebruiker zegt: Het bijhouden van projecten, wat betreft het verzamelen van urenregistratie en het beheer van inkomsten, werkt uitstekend voor onze Business en is absoluut essentieel.

De projectopvolging, wat betreft het bijhouden van de urenregistratie en het beheer van inkomsten, werkt uitstekend voor ons bedrijf en is absoluut essentieel.

Met het sjabloon voor werklast van ClickUp kunt u taken zo plannen dat niemand overbelast of onvoldoende voorbereid is. Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp-sjabloon voor de werklast van medewerkers om de werklast te beheren en taken eenvoudig te delegeren De teamwerklastweergave geeft u een uitgebreid overzicht van de werklast van het team

Met de Team Board weergave kunt u bijhouden wie waar aan werkt en taken toewijzen aan teamleden

In de takenweergave kunt u de voortgang van taken volgen en statussen bijwerken

8. Motion (Het beste voor AI-gestuurde capaciteitsplanning die de verwachte opleveringsdata van projecten voorspelt)

via Motion

Ben je het handmatig beheren van je kalender beu? Motion gebruikt AI om je taken automatisch in te plannen op basis van taakprioriteiten, deadlines en beschikbare tijd. Het richt zich op individuele productiviteit in plaats van op resourcebeheer voor het hele team.

De AI van Motion analyseert je takenlijst en kalender om werk in te plannen in beschikbare tijdsblokken. Wanneer je plannen veranderen, plant het systeem taken automatisch opnieuw in om ervoor te zorgen dat alles nog steeds past. Het is het meest geschikt voor individuen of kleine teams die hun planning willen delegeren aan AI.

De beste functies van Motion

AI-gestuurde automatische planning: Plaats taken automatisch in uw kalender op basis van prioriteit, deadline en duur, zodat er een geoptimaliseerd dagplan ontstaat

Dynamische herschikking: Speel in op wijzigingen in de planning door uw schema aan te passen zonder handmatige tussenkomst

Prioritering op basis van deadlines: Plan kritieke taken met voldoende buffertijd en ontvang waarschuwingen als een deadline in gevaar komt

Voor- en nadelen van Motion

Voordelen:

Verminder besluitmoeheid door planning automatisch te laten verlopen

Past zich aan realtime veranderingen aan, zodat uw kalender realistisch blijft

Ideaal voor individuele kenniswerkers die hun eigen tijd beheren

Nadelen:

Beperkte functies voor het beheer van teamresources

Gebruikers moeten ermee kunnen leven dat AI hun planning bepaalt

Hogere prijs dan eenvoudige taakbeheerders

Prijzen op basis van gebruik

Pro AI : $ 29 per gebruiker per maand (voor teams)

Business AI: $ 49 per gebruiker per maand (voor teams)

Beoordelingen en recensies

G2 : 4,1/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Motion?

Een Capterra-gebruiker zegt: Al met al een geweldige tool waarmee je je taken kunt beheren op basis van je eigen behoeften. Integreert met de kalender. Organiseert taken automatisch op basis van urgentie en prioriteit.

Al met al een geweldige tool waarmee je je taken kunt beheren op basis van je eigen behoeften. Integreert met de kalender. Organiseert taken automatisch op basis van urgentie en prioriteit.

9. Epicflow (Het meest geschikt voor AI-gebaseerde prognoses voor capaciteit voor portfolio's met meerdere projecten)

via Epicflow

Beheert u meerdere projecten met gedeelde middelen waarbij conflicten vaak voorkomen? Epicflow is gespecialiseerd in deze omgevingen en geeft vroegtijdige waarschuwingen voordat er problemen ontstaan met de capaciteit.

Het belangrijkste onderdeel is de 'Future Load Graph', die de vraag naar resources voor alle actieve projecten op één tijdlijn weergeeft. Deze grafiek laat zien wanneer teams overbelast raken en geeft waarschuwingen voor knelpunten.

Voeg daar nog de mogelijkheid aan toe om 'wat-als'-scenario's te simuleren – verschuif hier een deadline, vervang daar een contractor – en je krijgt een realtime beeld van hoe elke beslissing doorwerkt in het bredere portfolio.

De beste functies van Epicflow

Future Load Graph: Visualiseer de verwachte vraag naar resources om te weten wanneer de capaciteit wordt overschreden en welke resources de beperkende factor zijn

Wat-als-scenariomodellering: Test de impact van projectvertragingen, extra resources of wijzigingen in de scope op de totale capaciteit

Uitvoeringsgericht in alle projecten: Gebruik persoonlijke en groepstakenlijsten om prioriteiten duidelijk te houden in een omgeving met meerdere projecten

Voor- en nadelen van Epicflow

Voordelen:

Speciaal ontworpen voor omgevingen met meerdere projecten en gedeelde resources

Krachtige mogelijkheden voor scenarioplanning voor weloverwogen besluitvorming

Biedt een systeem voor vroegtijdige waarschuwing bij problemen met de capaciteit

Nadelen:

Een nichefocus is mogelijk niet geschikt voor organisaties met eenvoudigere behoeften

Door de limiet aan beoordelingen is onafhankelijke validatie moeilijk

Beperkte flexibiliteit op het gebied van beheer en controle naarmate teams verder groeien dan de standaard use cases voor het portfolio

Prijzen van Epicflow

Growth : $ 28,96 per persoon/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Epicflow

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Epicflow?

Een G2-gebruiker zegt: Ik vind het geweldig dat Epicflow de toekomstige werkbelasting berekent en de mogelijke beperkingen in resources laat zien voordat deze een probleem worden. Grafieken met capaciteit en werkbelasting zijn ook ideaal om de efficiëntie van het team dagelijks bij te houden. De simulatiemodus is ook een interessante oplossing; hiermee kunt u wijzigingen aanbrengen in uw projecten om de resultaten te bekijken zonder uw omgeving te verstoren.

Ik vind het geweldig dat Epicflow de toekomstige werkbelasting berekent en de mogelijke beperkingen in resources laat zien voordat deze een probleem worden. Grafieken met capaciteit en werkbelasting zijn ook ideaal om de efficiëntie van het team dagelijks bij te houden. De simulatiemodus is ook een interessante oplossing; hiermee kunt u wijzigingen aanbrengen in uw projecten om de resultaten te bekijken zonder uw omgeving te verstoren.

10. Resource Guru (Het beste voor voorspellende capaciteitsplanning met heatmaps en plaatshouders)

via Resource Guru

Als u behoefte heeft aan eenvoudige, visuele resourceplanning zonder de complexiteit van oplossingen voor ondernemingen, is Resource Guru een uitstekende keuze. Het programma richt zich op een overzichtelijke interface die de beschikbaarheid van teams in één oogopslag weergeeft.

Het toont ook teamleden en hun boekingen als gekleurde blokken op een tijdlijn van de kalender, waardoor u gemakkelijk kunt zien wie beschikbaar is en nieuwe boekingen kunt maken.

Voor vooruitplanning kunt u met resource-plaatshouders en voorlopige boekingen de toekomstige vraag in kaart brengen, zelfs als het 'wie' en 'wanneer' nog niet vaststaan. U kunt capaciteit reserveren, plannen realistisch houden en toewijzingen definitief maken zodra de projectdetails vastliggen.

De beste functies van Resource Guru

Visuele beschikbaarheidskalender: Reserveer tijd in een kalender met een overzichtelijk format voor de tijdlijn, waarin gaten in de beschikbaarheid direct zichtbaar zijn

Clashbeheer: Voorkom dubbele boekingen door waarschuwingen te ontvangen over bestaande toewijzingen voordat u nieuwe opdrachten bevestigt

Verlof- en beschikbaarheidsbeheer: Houd verlof en niet-projecttijd bij in dezelfde weergave als projectboekingen voor een nauwkeurige planning

Voor- en nadelen van Resource Guru

Voordelen:

Eenvoudige, intuïtieve interface die gemakkelijk te leren is

Dankzij de betaalbare prijzen is het ook toegankelijk voor kleinere teams

De gerichte functieset vervult zijn kerntaak, namelijk planning, uitstekend

Nadelen:

Beperkte functies voor projectmanagement; het meest geschikt in combinatie met een speciale PM-tool

Geen AI-gestuurde voorspellende mogelijkheden

Misschien ontbreekt de diepgang die nodig is voor PMO's in grote ondernemingen

Prijzen van Resource Guru

Grasshopper : $ 5 per persoon per maand

Blackbelt : $ 8 per persoon per maand

Master: $ 12 per persoon per maand

Beoordelingen en recensies van Resource Guru

G2 : 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Resource Guru?

Een G2-gebruiker zegt: RG is gebruiksvriendelijk en eenvoudig in gebruik. Het werkt voor ons heel goed omdat roosters en personeelsbezetting voortdurend veranderen, en we afspraken snel en gemakkelijk kunnen bijwerken zodat iedereen in realtime op de hoogte blijft.

RG is gebruiksvriendelijk en eenvoudig in gebruik. Het werkt voor ons heel goed omdat roosters en personeelsbezetting voortdurend veranderen, en we afspraken snel en gemakkelijk kunnen bijwerken zodat iedereen in realtime op de hoogte blijft.

Begin met het efficiënt plannen van je middelen met ClickUp

De beste tools voor voorspellende werklastplanning helpen teams om overbelasting voor te blijven, knelpunten te signaleren voordat ze de levering vertragen, en slimmere beslissingen te nemen over de toewijzing van middelen.

Maar de echte waarde ontstaat pas wanneer planning en uitvoering op één plek plaatsvinden.

ClickUp maakt een einde aan het eeuwenoude probleem van het beheren van resources en werklasten via verspreide tools. Het brengt alles samen, van workloadplanning tot AI-agenten die continu letten op tekorten in resources en werklasten.

In plaats van planning, bijhouden en actie aan elkaar te koppelen, krijgt u één platform dat dit allemaal afhandelt. Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp.

Veelgestelde vragen

Traditioneel werkbelastingbeheer is reactief en toont u de huidige opdrachten en capaciteit. Voorspellende werkbelastingplanning is proactief en maakt gebruik van historische gegevens om toekomstige behoeften te voorspellen en potentiële knelpunten te identificeren voordat ze zich voordoen.

Deze tools analyseren gegevens zoals historische taakvoltooiingspercentages, huidige opdrachten en patronen in de beschikbaarheid van teams. AI-modellen identificeren vervolgens trends om te voorspellen wanneer er in de toekomst waarschijnlijk beperkingen in de capaciteit zullen ontstaan.

Kleine teams kunnen zeker profiteren van voorspellende planning, vooral wanneer de teamcapaciteit krap is en de foutmarges beperkt zijn. Tools zoals ClickUp maken dit soort planning zelfs toegankelijk voor teams van elke grootte, waardoor ze hun middelen effectief kunnen optimaliseren.

U kunt de nauwkeurigheid beoordelen door de voorspelde capaciteit te vergelijken met de werkelijke resultaten in de loop van de tijd. Houd bij hoe vaak voorspelde knelpunten zich hebben voorgedaan en of de door de tool voorgestelde maatregelen hebben bijgedragen aan betere resultaten.