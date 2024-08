10 Beste Resource Guru Alternatieven: Functies, prijzen en beoordelingen

Resource Guru is een cloudgebaseerde software voor resourcebeheer voor projectmanagers.

Van planning tot tijdregistratie: het biedt een uitgebreide set functies om het proces te stroomlijnen. Dit resulteert in geoptimaliseerde workflows, betere productiviteit, minder vertragingen en geen onder- of overtoewijzing van resources.

Resource Guru heeft echter ook zijn beperkingen, vooral op het gebied van veelzijdigheid. Dit is de reden waarom het werkt voor bepaalde industrieën, zoals professionele diensten, en worstelt met andere.

Als iemand die veel tijd heeft besteed aan het jongleren met verschillende resource management software, heb ik een lijst samengesteld van de beste Resource Guru alternatieven die momenteel beschikbaar zijn. Bekijk deze lijst om de beste software voor resourcebeheer te vinden voor jouw bedrijf in 2024.

Wat moet je zoeken in Resource Guru Alternatieven?

Hier zijn de factoren die je moet overwegen bij het vergelijken van verschillende Resource Guru alternatieven:

Functies: Het eerste aspect dat je moet overwegen is de reeks functies van de software. Een robuustehulpmiddel voor middelenbeheer moet uitgebreidemiddelentoewijzing, planning en tijdregistratie.

De 10 beste Resource Guru alternatieven om te gebruiken in 2024

Bekijk deze lijst met de 10 beste Resource Guru alternatieven die beschikbaar zijn in 2024:

1. ClickUp - Beste voor middelenbeheer ClickUp Software voor Hulpmiddelenbeheer is een uitgebreide tool voor het overzien van al uw resources vanaf een centrale locatie.

Voor mij is zichtbaarheid het belangrijkste onderdeel van het beheren van mijn proces voor het toewijzen van middelen. Met ClickUp weergave s kan ik het taakbeheer aanpassen aan mijn unieke behoeften. Dit betekent dat ik projecten kan volgen, workflows kan visualiseren en stappenplannen kan maken - alles met behulp van 15 plus aangepaste weergaven !

Ik kan bijvoorbeeld de ClickUp Werklastweergave om de totale werkcapaciteit van mijn team te plannen en te controleren. Maar als u de werklast van een individuele werknemer moet beheren, is de ClickUp Teamweergave komt je redden.

Bekijk en beheer de werklast van uw hele team om taken zo efficiënt mogelijk toe te wijzen met ClickUp Workload View

Van ClickUp Dashboards hebt u toegang tot aangepaste sprintkaarten om al uw middelen in één keer te beheren. Dit is uitzonderlijk handig wanneer u de tool on the fly gebruikt.

Maar dat is nog niet alles. Als uw workflows meer maatwerk vereisen, kunt u dit eenvoudig doen met ClickUp API. Hebt u een aangepaste app nodig om de tijd op een specifiek project bij te houden? We hebben je!

Heeft u geen tijd om een workflow vanaf het begin op te bouwen? Ontvang 1000+ kant-en-klare, aanpasbare sjablonen van ClickUp sjablonen . Van activiteitenrapport tot auditprogramma, er is een sjabloon voor al uw behoeften, direct beschikbaar voor gebruik.

Gebruik de sjabloon ClickUp Resource Planning om bronnen te identificeren, de beschikbaarheid te beoordelen en een tijdlijn te ontwikkelen

Een van mijn favoriete sjablonen is de ClickUp Hulpmiddelenplanning Sjabloon . De intuïtieve, visuele lay-out helpt me bij het plannen, bijhouden en optimaliseren van mijn resources. Met deze sjabloon kan ik ook afhankelijkheden of planningsconflicten bijhouden om over- of onderplanning van mijn resources te voorkomen. Deze sjabloon downloaden

Klik op de beste eigenschappen

Takenbeheer: Verdeel projecten in kleinere taken metClickUp Taken *Tijdmanagement: Houd de projecttijd bij, stel schattingen op en wijs tijd toe aan elke projecttaak met deClickUp Tijdmanagement functie.

Verdeel projecten in kleinere taken metClickUp Taken *Tijdmanagement: Houd de projecttijd bij, stel schattingen op en wijs tijd toe aan elke projecttaak met deClickUp Tijdmanagement functie. Gestroomlijnde communicatie: GebruikClickUp chat om onderweg twijfels weg te nemen en te zorgen voor een naadloze workflow

GebruikClickUp chat om onderweg twijfels weg te nemen en te zorgen voor een naadloze workflow Samenwerkingstools: Organiseer interne teamcommunicatie door e-mails rechtstreeks vanuit deClickUp E-mail *Automatisering: Gebruik de AI-hulpmiddelen van ClickUp Brain om projectstatussen, updates en samenvattingen te automatiseren

Organiseer interne teamcommunicatie door e-mails rechtstreeks vanuit deClickUp E-mail *Automatisering: Gebruik de AI-hulpmiddelen van ClickUp Brain om projectstatussen, updates en samenvattingen te automatiseren ClickUp integraties: Sluit ClickUp aan op 1000+ tools zoals Slack, GitHub, HubSpot en Google Drive

ClickUp beperkingen

Niet alle functies zijn beschikbaar op de mobiele applicatie van ClickUp

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/maand of per lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. LiquidPlanner - Beste voor voorspellende planning

via vloeistofPlanner_ LiquidPlanner is een projectmanagementsoftware die vooral bekend staat om zijn voorspellende planningsfunctie. Als je team aan meerdere projecten tegelijk werkt, raad ik je dit Resource Guru-alternatief aan om je workflows beter te optimaliseren.

Met deze tool kun je alle verschillende projecten bijhouden. De prioriteitsgebaseerde planningsmogelijkheden helpen je om bovenop de hoogwaardige projecten te blijven zitten. Het integreert ook met documentbeheertools zoals Google Drive en Dropbox en laat je aangepaste tools maken via de Open API.

De beste functies van LiquidPlanner

Projecttijdlijnen en leveringen voorspellen met Predictive Scheduling

Teamplanningen optimaliseren met Balanced Workload

Geef prioriteit aan projecten op basis van hun belang met Perfect Prioritization

Onzekerheden of risico's in uw planning bijhouden met Ranged Estimation

Real-time prestatiegegevens en inzichten verkrijgen met Intelligent Insights

LiquidPlanner beperkingen

Het opzetten van projecten is zeer tijdrovend

Bepaalde essentiële functies voor facturering en budgettering ontbreken

Heeft een grote leercurve

LiquidPlanner prijzen

Gratis 14 dagen proberen

Essentials : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Professioneel : $28/maand per gebruiker

: $28/maand per gebruiker Ultimate: $42/maand per gebruiker

LiquidPlanner beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (294 beoordelingen)

: 4.2/5 (294 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (667 beoordelingen)

3. Float - Beste voor resourceplanning

via Float Float is een ander solide Resource Guru-alternatief, met een people-first benadering van resourceplanning.

De tool geeft je een live, gecentraliseerde tijdlijn van je projecten en personeelsbestand om je te helpen bij het systematisch toewijzen van taken. Je kunt het gebruiken om taken toe te wijzen met een live beeld van vaardigheden, capaciteit en beschikbaarheid binnen je team. Ik vind de op vaardigheden gebaseerde toewijzingen vooral handig voor gespecialiseerde taken.

Met de tool kun je ook budgetten plannen en beheren op basis van uren of vergoedingen om de capaciteit te voorspellen en uitgaven te voorspellen. Bovendien helpen de vooraf ingevulde urenstaten je om je uitgaven in realtime bij te houden en te budgetteren.

De beste functies van Float

Aangepaste werktijden en locaties instellen

Een aangepast budget plannen op basis van tijd/kosten

Plan en monitor werklast via de functie Resource Scheduling

Synchroniseer andere projectbeheertools zoals Asana en Trello

Geschatte vs. werkelijke uren vergelijken met behulp van functies voor tijdbeheer

Integreer met tools van derden zoals Asana en Slack

Float beperkingen

Geen prognose van projectinkomsten beschikbaar

Niet mobiel-vriendelijk

Moeilijk navigeren

Float pricing

**14 dagen gratis proberen

Starter : $7,50/maand per gebruiker

: $7,50/maand per gebruiker Pro : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Onderneming: Prijzen op maat

Float beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.240 beoordelingen)

: 4.2/5 (1.240 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.592 beoordelingen)

4. Teamwork - Beste voor samenwerking bij projecten

via teamwerk_ Teamwork is een dynamische projectmanagementsoftware die gebruikers helpt bij het beheren van alle aspecten van klantactiviteiten.

Hiermee kunt u projecten plannen, resources toewijzen en samenwerken met uw team om het proces te versnellen. Van dagelijkse capaciteitsplanning en onkostenbeheer tot langetermijnprognoses, de reeks functies van Teamwork omvat elk aspect van uw middelentoewijzing.

Functies van Teamwork zoals de efficiëntie-indicator zijn van onschatbare waarde bij het plannen van tijdlijnen, gebaseerd op hoe snel of hoe langzaam een bepaald team of een individu door de toegewezen taken heen kan komen.

De tool is compatibel met iOS, Android, Windows en macOS.

Beste functies voor teamwork

Tijd, tarieven en uitgegeven geld bijhouden

Gebruik kant-en-klare sjablonen en intakeformulieren

Werklastoverzichten en workflows aanpassen

Toekomstige resourcebehoeften voorspellen op basis van huidige projecten en pijplijnen

Identificeer taakafhankelijkheden om planningsconflicten te voorkomen

Integreer met tools zoals HubSpot en Google Drive

Teamwerkbeperkingen

Geen live chatondersteuning

Beantwoordt niet aan de behoeften van grote ondernemingen

Complex in gebruik

Teamwork-prijzen

Free Forever

Verzorgen : $13,99/maand per gebruiker

: $13,99/maand per gebruiker Groeien : $25,99/maand per gebruiker

: $25,99/maand per gebruiker Schaal: Aangepaste prijzen

Teamwaarderingen en beoordelingen

G2 : 4.4/5 (1.121 beoordelingen)

: 4.4/5 (1.121 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (859 beoordelingen)

5. Maandag.nl - Beste voor workflowbeheer

via maandag.nl_Maandag.nl is een alles-in-één oplossing voor werkbeheer. Het biedt een uitgebreide reeks functies die zowel uw projectplanning als middelenbeheer . Maandag.nl de zeer intuïtieve en aanpasbare dashboards maken het gemakkelijk voor teams om meerdere projecten tegelijk te beheren. Het is een krachtige tool die ook helpt bij het strategiseren, plannen en uitvoeren van projecten.

Met functies zoals 10+ aangepaste weergaven, 30 verschillende widgets voor het weergeven van informatie en bouwstenen zonder code, Maandag.nl is een van de meest betrouwbare Resource Guru alternatieven.

De beste eigenschappen van Monday.com

Wijs taken direct toe aan teamleden met People Columns

Kies uit 200+ automatiseringssjablonen

Krijg specifieke inzichten in prestaties met behulp van aangepaste dashboards

Pas uw workflows aan

Integreer met tools zoals Slack, Gmail en Outlook

Monday.com beperkingen

Geen offline toegang

Sommige functies vereisen extra betaling

Prijzen voor maandag.com

Gratis voor altijd

Basis : $12/maand per plaats

: $12/maand per plaats Standaard : $14/maand per stoel

: $14/maand per stoel Pro : $24/maand per plaats

: $24/maand per plaats Enterprise: Prijzen op maat

Monday.com beoordelingen

G2 : 4.7/5 (10.730 beoordelingen)

: 4.7/5 (10.730 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.794recensies)

6. Accelo - Beste voor automatisering van professionele diensten (PSA)

via Wrike Wrike is een tool voor werkbeheer waarmee je kunt kiezen uit een reeks aangepaste sjablonen, de inname van werk kunt automatiseren met dynamische aanvraagformulieren en nog veel meer.

Met de tool kun je de werklast van het team in één oogopslag zien, functies voor samenwerking in realtime bieden (denk aan opmerkingen en taggen) en met een eenvoudige drag-and-drop-functie eenvoudige aanpassingen ter plekke maken.

Wrike integreert ook met meer dan 400 tools en software van derden die nodig zijn voor projectbeheer, zoals Adobe, Jira en OneDrive.

Wrike beste eigenschappen

Terugkerende taken, projecten en mappen opslaan

Bekijk de individuele capaciteiten van elk teamlid voor de bestegebruik van middelen* Aanpasbare dashboards bouwen

Terugkerende workflows automatiseren

Auditrapporten op aanvraag bekijken

Toegang tot de tool op de mobiele app

Wrike beperkingen

De gratis versie heeft geen mogelijkheden voor tijdregistratie

Geen ingebouwde factureringstool

Heeft een leercurve

Wrike prijzen

Gratis voor altijd

Team : $9.80/maand per gebruiker

: $9.80/maand per gebruiker Zakelijk : $24,80/maand per gebruiker

: $24,80/maand per gebruiker Onderneming : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Pinnacle: Prijzen op maat

Wrike beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (3.679 beoordelingen)

: 4.2/5 (3.679 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.629 beoordelingen)

8. Asana - Beste voor werkbeheer

via asana_ Asana is een AI-aangedreven oplossing voor werkbeheer. Deze tool helpt managers om alle lopende projecten in de onderneming op de voet te volgen.

Alle functies zijn gericht op het plannen, plannen en faciliteren van workflows om de efficiëntie te maximaliseren. Met een van de unieke functies van Asana - Doelen - kun je grote doelen opsplitsen in kleinere missies, zodat je ze efficiënter kunt uitvoeren en volgen.

Wanneer u complexe projecten of meerdere teams beheert, kan de functie Portfolio's van Asana nuttig zijn. Dit stelt u in staat om het grotere geheel te zien, voortgang te volgen over verbonden projecten, en strategisch de toewijzing van middelen te plannen voor optimale resultaten.

Asana integreert ook met belangrijke platformen zoals Microsoft Teams, Nave, MailChimp en Mosaic.

De beste functies van Asana

Taken slepen en neerzetten om werklast te beheren

De werkelijke projecttijd versus de geschatte projecttijd meten

Gegevens delen met 270+ tools zoals Slack en Microsoft Teams

Toegang tot real-time grafieken en inzichten

Gebruik de functie Afhankelijkheid van taken om planningconflicten op te sporen en te vermijden

De beperkingen van Asana

De interface is moeilijk te navigeren

Er is geen offline toegang beschikbaar

Asana prijzen

Gratis voor altijd

Starter : $13.49/maand per gebruiker

: $13.49/maand per gebruiker Gevorderd : $30,49/maand per gebruiker

: $30,49/maand per gebruiker Onderneming : Prijzen op maat

: Prijzen op maat Enterprise+: Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9.988 beoordelingen)

: 4.3/5 (9.988 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.612 beoordelingen)

9. ClickTime - Beste voor timesheetbeheer

via Kantata Kantata is een alles-in-één tool voor het stroomlijnen van verschillende resource-, financiële en projectmanagementactiviteiten van een organisatie. De belangrijkste USP van deze software is de innovatieve functie voor het voorspellen van resources.

Hiermee kun je de werkelijke kosten van resources afzetten tegen de totale inkomsten van het project voor een winstgevende toewijzing van taken.

Kantata vereenvoudigt ook het proces van werken met externe resources zoals freelancers of aannemers. U kunt externe resources uitnodigen als "partners" en direct taken aan hen toewijzen binnen het platform.

Kantata integreert ook met een groot aantal tools en platforms zoals Salesforce, Netsuite en Xero. Kortom, het is een betrouwbaar Resource Guru-alternatief.

De beste functies van Kantata

Projecttijden, -eisen en -rendementen beheren

Plan en wijs werklast beter toe met vaardighedeninventarisatiematching

Aanbevelingen voor resources configureren op basis van gegevens

Visuele tools gebruiken zoals tijdlijnen, kalenders en projectborden

Kantata beperkingen

De gebruikersinterface is traag

Tijdinvoer is zwak en slecht ontworpen

Volledige prijsinformatie is niet beschikbaar

Kantata prijzen

Prijzen op maat

Kantata beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.401 beoordelingen)

: 4.2/5 (1.401 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (613 beoordelingen)

Start efficiënt beheer van uw bronnen met ClickUp

Resourcemanagement is een dynamische bedrijfsactiviteit. De kans op onder- of overbezetting is groot als u geen weloverwogen beslissingen neemt.

Hoewel Resource Guru tot op zekere hoogte helpt, schiet het op een paar punten tekort.

Dat is waar ClickUp Hulpmiddelenbeheer helpt! Van het maximaliseren van resourcegebruik tot het optimaliseren van tijd, ClickUp is de beste oplossing voor resourcebeheer voor projectmanagers die vandaag op de markt verkrijgbaar is.

Haast u dus en ontvang ClickUp vandaag nog gratis. Meld u hier aan !