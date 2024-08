10 Beste software voor competentiemanagement in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Door mijn jarenlange ervaring met het managen van succesvolle teams ben ik gaan inzien dat software voor het beheren van vaardigheden als een GPS is die je naar het juiste talent leidt. Met vallen en opstaan heb ik ontdekt dat dergelijke software teams in staat stelt om de vaardigheden van werknemers te identificeren, te beoordelen, te ontwikkelen en efficiënt bij te houden.

Het houdt ons managers gezond en onze HR teams tevreden. Business, agentschappen, onderwijsinstellingen, noem maar op - we hebben allemaal een solide platform voor competentiebeheer nodig.

Dus laten we onszelf een plezier doen en alleen het beste kiezen. Laten we samen deze lijst met de 10 beste softwareopties voor competentiebeheer verkennen die echt het verschil kunnen maken.

Laten we erin duiken!

Wat moet je zoeken in Skills Management Software?

U hebt de juiste HR-software als u de vaardigheden van uw werknemers wilt ontwikkelen, uw bedrijfsstrategie wilt verbeteren en een volledig inzicht in uw personeelsbestand wilt krijgen. Sla dit gedeelte gerust over als u weet wat u zoekt.

Zo niet, dan zijn hier een paar belangrijke punten om in gedachten te houden:

Kunstmatige intelligentie: Zoek naar software met functies alsAI-tools voor HR; AI doet dingen zoals het samenvatten van vaardigheidsgegevens en het verbeteren van trainingsprogramma's voor het ontwikkelen van vaardigheden

Zoek een platform waarmee u de kleine dingen op de automatische piloot kunt zetten Uitgebreide tools: Stop niet bij tools voor competentiemanagement-zoek naar een platform met extra tools en sjablonen voor alles op het gebied van werknemers-, kennis- en projectmanagement

Stop niet bij tools voor competentiemanagement-zoek naar een platform met extra tools en sjablonen voor alles op het gebied van werknemers-, kennis- en projectmanagement Gebruiksvriendelijke interface: Kies voorsoftware voor personeelsbeheer die gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen is zonder uitgebreide training

U begrijpt het al. In wezen wil je software voor competentiebeheer met functies die elk aspect van je werk gemakkelijker maken.

10 beste software voor competentiebeheer voor gebruik in 2024

Je bent hier om de beste software voor competentiebeheer te vinden, en ik heb het moeilijke deel gedaan door de markt af te struinen naar de top 10 opties.

Bekijk onze lijst zodat je in recordtijd vindt wat je nodig hebt.

Project mijlpalen visualiseren met weergave in Gantt in ClickUp ClickUp voor HR teams stroomlijnt alles van werving tot inwerken en verder. 🚀🧑‍💼

Verfijn en vereenvoudig alles op het gebied van personeelsontwikkeling en -beheer met ons alles-in-één HR-beheerplatform.

ClickUp maakt het gemakkelijk om:

De prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling van individuele werknemers bij te houden

Aanpasbare weergaven te creëren om uw teamleden op één lijn te brengen

Vertrouwelijke communicatie en informatie over werknemers veilig op te slaan

Kandidaten, sollicitaties en outreach organiseren

Tijd besparen met sjablonen, aangepaste statussen en automatisering

Genereer gegevensgestuurde rapportages voor een top-down weergave van uw competentiemanagementsysteem

Gebruik ClickUp sjablonen om tijd te besparen op vaardighedenanalyse en bekijk de vaardigheden en certificeringen van werknemers in één oogopslag.

Gebruik bijvoorbeeld ClickUp's sjabloon voor analyse van vaardigheidstekorten om een vaardigheidsanalyse uit te voeren om de sleutelvaardigheden te identificeren die uw teamleden missen. Van daaruit krijgt u bruikbaar advies over het overbruggen van de vaardigheidskloven, het verbeteren van de productiviteit en al het andere dat uw bedrijf nodig heeft om uit te blinken.

Heb je een doel bijhouden app ? ClickUp Doelen zet uw succes kracht bij met meetbare targets, geautomatiseerde tijdlijnen en bijhouden van voortgang. Gebruik het om individuele doelen met betrekking tot vaardigheden voor uw teams en werknemers bij te houden.

ClickUp heeft ook software voor het monitoren van werknemers waarmee je in realtime kunt zien wat de leden van je team aan het doen zijn.

En vergeet niet ClickUp AI en ClickUp Automatiseringen ! Deze twee tools zorgen er samen voor dat u elke week uren kunt besparen door alledaagse Taken te automatiseren en gebruik te maken van de immense kracht van de beste kunstmatige intelligentie van vandaag.

Met duizenden tools, sjablonen en integraties is ClickUp's gratis software voor projectmanagement is slechts een klik verwijderd.

Beste functies van ClickUp

Een bibliotheek met meer dan 1.000 sjablonen (bijv,sjablonen voor ontwikkelingsplannensjablonen voor werkstromen, sjablonen voor matrix van vaardigheden, enz.)

Meer dan 1000 integraties met populaire platforms en tools, waaronder Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot en meer

Functies voor samenwerking in realtime maken het eenvoudiger om de communicatie tussen de leden van het team over hun voortgang te onderhouden, waardoor kritieke vaardigheden worden verbeterd

Projectmanagement enprioriteringstools houd je team op koers voor leerinitiatieven, bijscholing en meer

ClickUp's sjabloon voor de matrix van technische vaardigheden heeft functies voor competentiebeoordelingen, bijhouden van vaardigheden en loopbaanontwikkeling

ClickUp's Skills Matrix Template is een krachtig hulpmiddel dat u helpt bij de unieke complexiteit van uw talentmanagement.

Beperkingen ClickUp

Sommige gebruikers rapporteren een leercurve tijdens het vertrouwd raken met de vele functies van ClickUp (opgelost met instructievideo's en uitgebreide FAQ's)

ClickUp AI is niet beschikbaar voor gebruikers van gratis abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Vaardigheden

via Vaardigheden Basis Skills Base is een software voor kennisbeheer die een transparante en toegankelijke hub voor de taxonomie van vaardigheden biedt. Gebruik dit platform voor vaardighedenbeheer om gegevens over vaardigheden te beoordelen, te visualiseren en erop te reageren om inzicht te krijgen in herscholing, talentbeheer, personeelsplanning en meer.

Skills Base beste functies

Benadruk de lacunes in de vaardigheden van uw team om het behoud, de werving en de groei van de organisatie te verbeteren

Holistisch bijhouden van vaardigheden identificeert waar extra ondersteuning nodig is om de juiste vaardigheden op uw werkplek te krijgen

Cloud-gebaseerde vaardigheden matrix geeft u real-time gegevens voor verbeterd prestatiebeheer

Skills Base-bibliotheek biedt een verzameling vaardigheden op basis van organisatorische rollen binnen uw bedrijf

Skills Base limieten

Reviews van gebruikers vermelden dat er behoefte is aan verbeterde AI functies om tijd te besparen en het wervingsproces te verbeteren

Volgens sommige beoordelingen zijn de administratieve tools soms complex en moeilijk te begrijpen

Vaardighedenbasis prijsstelling

Gratis

Teams: $99/maand jaarlijks vooruit betaald

$99/maand jaarlijks vooruit betaald Enterprise: $149/maand jaarlijks vooruit betaald

$149/maand jaarlijks vooruit betaald Ultimate: Neem contact op voor prijzen

Vaardighedenbasis beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

4.6/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 0/5 (0 beoordelingen)

3. Vaardigheidsnet

via Vaardigheidsnet SkillNet is een softwareplatform voor competentiemanagement dat bedrijven verandert in competentiegerichte organisaties. Het platform heeft de beoordeling en ontwikkeling van werknemers opnieuw uitgevonden tools voor procesverbetering waardoor het gemakkelijker wordt om uw personeel te evalueren, te inspireren en te optimaliseren.

SkillNet beste functies

Gepersonaliseerde kaders voor bij- en omscholing besparen tijd bij het creëren van initiatieven om de vaardigheden van werknemers te verbeteren

Database voor certificeringsbeheer in de cloud met alles wat u nodig hebt om externe certificeringen en kwalificaties voor alle rollen bij te houden

Vaardigheidsdatabase en spreadsheets voor het bijhouden, observeren en meten van werknemersvaardigheden op basis van zelf beoordeelde gegevens en gegevens van managers

Nadruk op vaardigheden die nodig zijn voor bedrijven in de gezondheidszorg, productie en technologie

SkillNet limieten

Beoordelingen van gebruikers vermelden af en toe bugs en problemen met crashen

Volgens sommige beoordelingen zeggen leden van het team dat het platform baat zou kunnen hebben bij een intuïtiever ontwerp

SkillNet prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

SkillNet beoordelingen

G2: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

4.6/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (10+ beoordelingen)

4. Avilar

via Pluralsight Pluralsight is een tool voor het beheer van werknemersvaardigheden die organisaties en teams toegang biedt tot producten met de beste beoordeling en online cursussen om de ontwikkeling van vaardigheden te stimuleren. Gebruik gegevensgestuurde inzichten om de harde en zachte vaardigheden van uw team te beoordelen, verbeteringen aan te brengen en lacunes in vaardigheden op te vullen.

De beste functies van Pluralsight

Aangepaste leerprogramma's en paden ondersteunen unieke organisatorische doelstellingen en bieden de juiste cursussen voor elk lid van het team

Cursussen targetten vaardigheden binnen IT en Tech velden zijn ideaal voor organisaties die gespecialiseerde vaardigheidshiaten moeten opvullen

Upskilling kaarten creëren one-size-fits-many cursuspaden zodat teams begrijpen waar te beginnen en waar verder te gaan

Hands-on leerervaringen maken gebruik van projecten, labs en sandboxes om nieuwe vaardigheden te verankeren en het zelfvertrouwen van je teamleden te verbeteren

Pluralsight limieten

Sommige gebruikers hebben behoefte aan integratie met andere populaire leermanagementsystemen

Reviews van sommige gebruikers vermelden het gebrek aan motiverende e-mail notificaties om teamleden op target te houden met cursussen

Pluralsight prijsstelling

Starter: $33.25/maand per gebruiker

$33.25/maand per gebruiker Professioneel: $48,25/maand per gebruiker

$48,25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Pluralsight beoordelingen en recensies

G2: 4/6/5 (1.000+ beoordelingen)

4/6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

6. intelliHR

via intelliHR intelliHR is een software voor talentbeheer met tools voor competentiebeheer die prestaties, betrokkenheid, retentie en bedrijfscultuur verbeteren. Gebruik het om een betere werkervaring te creëren voor uw organisatie, teams en mensen terwijl u lacunes in vaardigheden opvult en ontwikkelingsprocessen verbetert.

intelliHR beste functies

Selfservice voor werknemers biedt leden van het team de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens, prestatiebeoordelingen, trainingsgegevens en meer te beheren

Real-time analyses en inzichten stellen managers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over personeelsplanning en prestatiebeheer

Prestatiebeheersysteem met instelling van doelen, feedback en prestatiebeoordelingen

Onboarding en offboarding stroomlijnen het proces en zorgen voor naleving van de regelgeving

intelliHR limieten

Sommige gebruikers hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer gedetailleerde video's om de leercurve te verkleinen

Volgens reviews zouden sommige teams baat hebben bij extra integraties met derde partijen

intelliHR prijs

Neem contact op voor prijzen

intelliHR beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

4.8/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

7. Groeiruimte

via Groeiruimte Growthspace is een cloud-gebaseerd leerplatform dat een bereik van tools voor competentiemanagement biedt, gericht op individuen en organisaties die werken aan professionele ontwikkelingsdoelen. Profiteer van een breed bereik aan interactieve, boeiende en praktische cursussen en coachingprogramma's onder leiding van materiedeskundigen.

Growthspace beste functies

Gepersonaliseerde coachingsessies met ervaren professionals om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van elk individu

Interactieve leermiddelen zoals quizzen en simulaties om de betrokkenheid van werknemers te verbeteren

Hoogwaardige content en up-to-date informatie van toonaangevende experts en thought leaders zorgen voor een kwalitatief hoogstaand bijscholingsinitiatief

Praktische en bruikbare aanpak biedt inzichten en vaardigheden uit de praktijk die gebruikers kunnen toepassen op hun carrièrepad

Groeiruimte limieten

Sommige gebruikers zeggen dat het platform voor het plannen van vergaderingen niet zo gebruiksvriendelijk is als het zou kunnen zijn

Reviews van sommige Teams geven aan dat er behoefte is aan aangepaste dashboards voor gebruikers om de leerervaring te verbeteren

Growthspace Prijzen

Neem contact op voor een aangepast prijsvoorstel voor personeelsontwikkeling

Growthspace beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: N/A

8. Rallyware

via Rallyware Rallyware is een performance enablement platform dat aanbevelingen doet voor uw team. Gebruik het om de beste leer- en bedrijfsactiviteiten voor elk individu op het juiste moment te identificeren om de impact van uw tools voor competentiebeheer te verbeteren.

Rallyware beste functies

Gepersonaliseerde leer abonnementen target de behoeften, doelen en leerstijlen van individuele gebruikers om de juiste vaardigheden en content voor hen aan te bevelen

Gamification-elementen zoals badges en leaderboards verbeteren de betrokkenheid en motivatie van werknemers

De app is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten zodat cursisten altijd en overal toegang hebben tot het platform 📲 Gedetailleerde analyses en rapportage over betrokkenheid en leerstijlen

Gedetailleerde analyses en rapportage over betrokkenheid en voortgang voor elke cursist maken het eenvoudiger voor beheerders om de effectiviteit van trainingsprogramma's bij te houden

Rallyware limieten

Reviews van sommige gebruikers rapporteren dat de taal instelling niet altijd betrouwbaar is, soms worden paragrafen in het Engels getoond in plaats van de geselecteerde taal

Sommige Teams hebben de wens geuit om AI functies verder te implementeren in het Rallyware platform

Rallyware prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

Rallyware beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

4.8/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (20+ beoordelingen)

9. Cloud Academy

via Cloud Academie Cloud Academy biedt software voor het beheer van vaardigheden om robuuste cloud computing-vaardigheden op te bouwen. Profiteer van gedetailleerde analyses en rapportages om de betrokkenheid en voortgang voor elke training beter te begrijpen voor beter geïnformeerde besluitvorming.

De beste functies van Cloud Academy

Cursusbibliotheek met functies voor training van de belangrijkste cloudplatforms, waaronder AWS, Azure, Google Cloud Platform en meer

Praktijkgerichte labs stellen gebruikers in staat om de kennis die ze in de cursussen hebben opgedaan, te oefenen en toe te passen in echte instellingen

Vaardigheidsbeoordelingen voor gebruikers om hun sterke punten te identificeren en gebieden waar ze verbetering nodig hebben

Gedetailleerde rapportage en analyses met de gegevens die u nodig hebt om de voortgang van de ontwikkeling van vaardigheden en de betrokkenheid van werknemers bij te houden

Cloud Academy limieten

Reviews vermelden de behoefte aan voortdurende cursusupdates om bij te blijven met de laatste wijzigingen in populaire cloudplatforms (Cloud Academy heeft gezegd dat ze hier actief aan werken)

Sommige gebruikers zeggen dat de beperkte offline en mobiele toegankelijkheid de voortgang van het leren voor teamleden beperkt

Cloud Academy prijzen

Particulieren: $39/maand

$39/maand Kleine Teams: $55/maand per gebruiker

$55/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Cloud Academy

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

10. Rennen

via Ren Runn is een cloudgebaseerd platform voor resourcebeheer met geïntegreerde tools voor tijdsregistratie en prognoses. Gebruik het om projecten te abonneren, resources in te plannen, teams te stroomlijnen, lacunes in vaardigheden te identificeren en een overzicht van uw personeelsbestand te krijgen.

Runn beste functies

Gebruiksvriendelijk ontwerp maakt het makkelijk voor leden van het team om te navigeren en de tools te gebruiken zonder enige technische kennis

Aanpasbare workflows stellen je in staat om het Runn-platform aan te passen aan jouw organisatie en teamleden

Middelenbeheersysteem stelt je in staat om de werklast van je team te beheren en bij te houden en je middelen efficiënt in te zetten

Real-time analyse biedt gedetailleerde informatie over de prestaties van je team en de voortgang van je projecten, zodat je beter datagestuurde beslissingen kunt nemen

Runn limieten

Reviews van sommige gebruikers geven aan behoefte te hebben aan extra API functies

Sommige beoordelaars zeggen dat de instelling van toestemmingsniveaus moeilijk is of workarounds vereist

Runn prijsstelling

Gratis

Pro: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Runn beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1+ beoordelingen)

4.5/5 (1+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

In een wereld waar vaardigheden valuta zijn, maakt het gebruik van de juiste tools voor competentiemanagement het verschil.

Het implementeren van software voor competentiemanagement stroomlijnt organisatorische processen en stelt teamleden in staat om hun volledige potentieel te bereiken. ✨💪

Klaar om uw workflow voor competentiemanagement te verbeteren? Ervaar een nieuw niveau van efficiëntie en betrokkenheid van uw medewerkers.. meld u vandaag nog aan voor ClickUp !