10 gratis sjablonen voor het bijhouden van therapiesessies met cliënten

De meeste therapeuten besteden meer tijd aan het documenteren van sessies dan ze zouden willen.

Nuance Communications ontdekte dat clinici gemiddeld ongeveer 13,5 uur per week besteedden aan het opstellen van documentatie.

Dit gebeurt wanneer uw systeem u bijhoudt in plaats van u te helpen. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

Een sjabloon voor het bijhouden van therapiesessies met cliënten biedt u een kant-en-klare structuur om sessiegegevens te registreren, voortgang bij te houden en follow-ups te beheren. Met deze sjablonen hoeft u uw werkstroom niet elke keer opnieuw uit te vinden. En u kunt ze gebruiken, ongeacht of u een solo-praktijk heeft of deel uitmaakt van een groepspraktijk.

Wat is een sjabloon voor het bijhouden van therapiesessies met cliënten?

Een sjabloon voor het bijhouden van therapiesessies met cliënten is een gestructureerd document of digitaal hulpmiddel dat therapeuten helpt bij het bijhouden van sessiedata, zorgen van cliënten, gebruikte interventies en waarnemingen van de voortgang.

Zo wordt elk belangrijk detail consistent vastgelegd, sessie na sessie. Bij de meeste van deze sjablonen krijgt u velden voor het vastleggen van

Clientinformatie

Datum en tijd van de sessie

Problemen presenteren

Toegepaste interventies

Reacties van cliënten, en

Alle huiswerkopdrachten of vervolgafspraken

Deze sjablonen worden gebruikt door erkende therapeuten, counselors, maatschappelijk werkers en psychologen om duidelijke en georganiseerde documentatie bij te houden.

🤝 Vriendelijke herinnering: Een eenvoudig sessielogboek houdt misschien alleen data en basisaantekeningen bij, maar een uitgebreide tracker helpt u de voortgang naar behandelingsdoelen te volgen en de resultaten van cliënten in de loop van de tijd te meten. U kunt ook kiezen uit specifieke documentatieformaten, zoals SOAP (Subjectief, Objectief, Beoordeling, Plan), DAP (Data, Beoordeling, Plan) of BIRP (Gedrag, Interventie, Reactie, Plan), zodat ze kunnen worden aangepast aan de vereisten van uw praktijk.

De beste sjablonen voor het bijhouden van therapiesessies met cliënten in één oogopslag

Waar u op moet letten bij een sjabloon voor het bijhouden van sessies met cliënten

Het kiezen van de verkeerde sjabloon kan meer werk opleveren in plaats van minder. Het is dus belangrijk om een tool te zoeken die past bij uw bestaande klinische werkstroom, in plaats van u te dwingen een nieuwe te volgen. Voordat u een keuze maakt, moet u ervoor zorgen dat de sjabloon aan deze belangrijke criteria voldoet.

Compatibiliteit met documentatieformaten: de sjabloon moet uw voorkeursstijl ondersteunen, of dat nu SOAP, DAP, BIRP of een eenvoudig verhalend format is, zonder dat u daarvoor omslachtige workarounds nodig hebt.

Aanpasbare velden: Elke praktijk is anders. U moet secties kunnen toevoegen, verwijderen of hernoemen om ze aan te passen aan uw specialiteit, of u nu met individuen, koppels of groepen werkt.

Voortgang bijhouden in de loop van de tijd: Wist u dat op metingen gebaseerde zorg in sommige gevallen van depressieve stoornissen Wist u dat op metingen gebaseerde zorg in sommige gevallen van depressieve stoornissen de gemiddelde tijd tot respons op de behandeling kan halveren in vergelijking met standaardzorg? Een goede sjabloon ondersteunt op metingen gebaseerde zorg door u meer te laten zien dan alleen een enkele sessie. Hiermee kunt u het volledige behandeltraject van een client zien, waardoor het gemakkelijker wordt om patronen te herkennen en de voortgang ten opzichte van hun doelen te beoordelen

Integratie van planning: Losstaande kalenders en aantekeningen leiden tot Losstaande kalenders en aantekeningen leiden tot Work Sprawl , oftewel versnippering van informatie, waardoor u uren kwijt bent aan het doorzoeken van apps en het opsporen van bestanden. Een sjabloon dat sessiedocumentatie koppelt aan afspraken en herinneringen voor follow-up houdt alles op één plek bij elkaar.

Overwegingen met betrekking tot veilige opslagruimte: Wanneer u met gevoelige clientinformatie werkt, moet het platform waarop uw sjabloon wordt gehost de privacy- en veiligheidseisen van uw praktijk ondersteunen, vooral gezien Wanneer u met gevoelige clientinformatie werkt, moet het platform waarop uw sjabloon wordt gehost de privacy- en veiligheidseisen van uw praktijk ondersteunen, vooral gezien de hoge gemiddelde kosten van datalekken in de gezondheidszorg ($ 10,93 miljoen).

Gebruiksgemak tijdens sessies: Wanneer u ruimte vrijmaakt voor een client, is het laatste wat u nodig hebt een ingewikkelde sjabloon die uw aandacht opeist. Een goede sessietracker is gemakkelijk te navigeren, snel in te vullen en ontworpen om de sessie te ondersteunen, niet om ervan af te leiden.

Samenwerkingsfuncties: Als u in een Als u in een groepspraktijk werkt of een supervisor hebt, moet de sjabloon meerdere clinici in staat stellen om met de juiste toestemmingen veilig toegang te krijgen tot cliëntendossiers, deze te becommentariëren en bij te werken.

In dit overzicht hebben we de perfecte sjablonen die op verschillende manieren aan deze behoeften voldoen.

10 gratis sjablonen voor het bijhouden van therapiesessies met cliënten

We laten u enkele sjablonen zien die zijn ontworpen om therapeuten te helpen bij het organiseren van sessiedocumentatie, het bijhouden van de voortgang van cliënten en het verminderen van administratieve taken. De eerste zeven sjablonen zijn gemaakt in ClickUp. Dit is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte waar u aantekeningen kunt vastleggen, follow-ups kunt beheren en cliëntinformatie op één plek kunt bewaren. De overige sjablonen zijn externe opties die u kunt verkennen op basis van uw praktijkbehoeften.

1. Sjabloon voor patiëntenbeheer door ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp-sjabloon voor patiëntenbeheer om de behandelingsstatus van patiënten, medicatie, toegewezen therapeuten, verzekeringen en meer bij te houden.

Voelt het beheren van een volledige caseload alsof u met te veel dingen tegelijk jongleert? Met cliëntinformatie verspreid over kalenders, notitie-apps en afzonderlijke bestanden, verspilt u uiteindelijk tijd met het zoeken naar informatie.

En wat meer is: in alle drukte kunnen belangrijke details door de mazen van het net glippen. Deze uitgebreide sjabloon voor patiëntenbeheer van ClickUp™ lost dat op door een gecentraliseerde hub te creëren voor alle patiëntinformatie, afspraken en sessiegeschiedenis in één werkruimte.

Dit is ideaal voor therapeuten die snel toegang moeten hebben tot het volledige traject van een client zonder te hoeven schakelen tussen tientallen verschillende tools.

🌟 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Genereer conceptversies van sessiesamenvattingen op basis van uw aantekeningen of ontvang automatische suggesties voor vervolgacties met ClickUp Brain , uw contextbewuste AI-assistent.

Houd essentiële demografische gegevens van cliënten, diagnosecodes, verzekeringsinformatie en specifieke behandeldoelen bij door speciale ClickUp-aangepaste velden aan te maken.

Bekijk uw caseload in een klassieke takenlijst met ClickUp Lijstweergave, visualiseer de fasen van de client vanaf de intake tot het ontslag met ClickUp Board View , of plan aankomende afspraken met ClickUp Kalenderweergave.

Koppel de volledige werkstroom van de cliënt aan één werkruimte. Met ClickUp Task Dependencies zorgt u ervoor dat intake-beoordelingen vóór de eerste sessie worden voltooid en dat het ontslagplan wordt gekoppeld aan de laatste afspraken.

2. Patiëntenlijstsjabloon van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon De ClickUp-sjabloon voor patiëntenlijsten bespaart u tijd door de dossiers van patiënten op één plek te organiseren.

Kunt u niet kiezen tussen een eenvoudige spreadsheet en een volledig klantbeheersysteem?

De keuze kan erg frustrerend zijn, vooral als je alleen werkt. Een simpel spreadsheet kan te onhandig en onsamenhangend aanvoelen. Een complex systeem kan juist overdreven zijn, met functies die je misschien nooit gebruikt. Het sjabloon voor patiëntenlijsten van ClickUp™ biedt een goed midden.

Gebruik het om een eenvoudig, overzichtelijk klantenbestand op te bouwen met essentiële details die in één oogopslag beschikbaar zijn. Het is een perfect startpunt dat mee kan groeien met uw praktijk. U kunt later meer gedetailleerde gegevens over uw clients toevoegen zonder dat u uw systeem helemaal opnieuw hoeft op te bouwen.

🌟 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik snelfilteropties om uw klantenbestand te sorteren op status, zoals actief, in behandeling of ontslagen, zodat u zich kunt concentreren op wie aandacht nodig heeft.

Houd het type sessie voor elke cliënt bij, of het nu gaat om individuele, relatie-, gezins- of groepstherapie, met ClickUp aangepaste velden.

Maak herinneringen aan wanneer een client binnen een bepaald tijdsbestek niet is gezien en maak handmatig controleren van de kalender overbodig met ClickUp-automatiseringen.

3. Sjabloon voor casusrapporten van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Leg casusdetails, geschiedenis en samenvattingen vast in een gestructureerd, coherent format met de ClickUp-sjabloon voor casusrapporten.

Het samenstellen van casusrapporten voor verwijzende artsen, scholen of juridische instanties gaat vaak gepaard met een moeizaam proces van kopiëren en plakken uit verspreide sessie-antekeningen. Dit handmatige werk is niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig, waardoor het risico bestaat dat de documentatie onvolledig of onnauwkeurig is. Deze casusrapportsjabloon van ClickUp™ stroomlijnt het hele proces door uw notities en rapporten te integreren in één samenhangend systeem.

Het is ontworpen voor clinici die gestructureerde, professionele documentatie voor externe partijen moeten produceren.

🌟 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Schrijf gedetailleerde rapporten rechtstreeks in uw werkruimte en maak er een verbinding mee met de sessiegeschiedenis van de client met ClickUp Docs.

Maak aparte secties voor de intake-beoordeling, aantekeningen over de voortgang per sessie en de uiteindelijke samenvatting van de resultaten door uw rapporten te ordenen met Nested Pages .

Krijg feedback van een supervisor of overleg rechtstreeks met een collega over het document met samenwerkingsfuncties zoals commentaarthreads en @vermeldingen .

Stel een eerste casusoverzicht op door belangrijke details uit eerdere therapieaantekeningen samen te voegen tot een samenhangend rapport met ClickUp Brain.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw ClickUp-werkruimte is ingebouwd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails te vinden, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan de slag kunt gaan. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel u eens voor wat uw team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

4. Sjabloon voor klantsucces van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Volg elke fase van het genezingsproces van uw therapiecliënten met het ClickUp Client Success sjabloon.

Wanneer u zich concentreert op individuele sessieaantekeningen, kan het moeilijk zijn om het totaalbeeld van de voortgang van een client in de loop van de tijd te zien. Dit maakt het moeilijk om langetermijnpatronen te herkennen, behandelplannen effectief aan te passen of therapeutische vooruitgang aan de client te laten zien. Deze doelgerichte Client Success Template van ClickUp™ verschuift de focus van afzonderlijke sessies naar het hele behandelingsproces.

Hoewel het oorspronkelijk is ontwikkeld voor CRM's, kunt u het eenvoudig aanpassen aan de voortgang van sessies door de standaard aangepaste statussen naar wens te wijzigen.

🌟 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd de voortgang bij ten opzichte van specifieke behandeldoelen, zoals 'angstsymptomen verminderen' of 'copingstrategieën ontwikkelen', met behulp van ClickUp-mijlpalen.

Bekijk hoe cliënten vorderen in de richting van hun doelstellingen met voortgangsindicatoren die tijdens de sessies worden bijgewerkt.

Voeg resultaatmetingen toe, zoals zelfgerapporteerde klantbeoordelingen of gestandaardiseerde beoordelingsscores, met ClickUp aangepaste velden.

Maak automatisch grafieken en diagrammen om de trends van de voortgang van cliënten te visualiseren zonder handmatig rapporten te hoeven maken met behulp van ClickUp dashboarden.

🎥 Bonus: Bekijk deze stapsgewijze tutorial om te zien hoe u een aangepast klantendashboard kunt bouwen dat uw therapiegegevens visualiseert en belangrijke statistieken voor uw hele praktijk bijhoudt (en pas deze aan).

5. Sjabloon voor juridisch klantbeheer door ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Centraliseer informatie over cliënten en juridische zaken en communiceer deze efficiënt met de ClickUp-sjabloon voor juridisch cliëntenbeheer.

De sjabloon voor juridisch cliëntenbeheer van ClickUp™ is een uitkomst voor zaken die een zware last aan naleving en documentatie met zich meebrengen. Ja, we hebben het over forensische zaken, door de rechtbank opgelegde cliënten, enzovoort.

Het is de tool die u nodig hebt in uw arsenaal wanneer een enkele gemiste deadline of een slecht gedocumenteerde interactie ernstige juridische en professionele gevolgen kan hebben. U kunt erop vertrouwen dat het de nauwgezette administratie biedt die nodig is voor deze situaties met hoge inzet.

Hoewel deze template is ontwikkeld voor juridische professionals, is de structuur ervan perfect geschikt voor therapeuten die behoefte hebben aan gedetailleerde, verdedigbare documentatie.

🌟 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg elke interactie met een client vast met gedetailleerde activiteitenlogboeken met automatische tijdstempels voor nalevings- en controledoeleinden.

Bewaar toestemmingsformulieren, gerechtelijke bevelen en alle gerelateerde correspondentie als bijlagen bij het dossier van de client.

Houd belangrijke deadlines bij, zoals rechtszaken of het verzenden van rapporten, met geïntegreerd taakbeheer in ClickUp

Verleen gecontroleerde, alleen-weergave toegang tot specifieke records wanneer advocaten, supervisors of andere partijen zichtbaarheid nodig hebben met aanpasbare toestemmingen in ClickUp.

6. Sjabloon voor zelfzorgplan van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Motiveer cliënten om te investeren in hun geestelijke gezondheid door hen een stappenplan te geven om prioriteit te geven aan zelfzorg met behulp van ClickUp's sjabloon voor zelfzorgplannen.

Hier is een scenario dat bijna elke therapeut maar al te goed kent: u geeft huiswerk mee voor tussen de sessies door – dagboekopdrachten, grondingsoefeningen, het bijhouden van stemmingen of blootstellingstaken – zodat cliënten ook buiten de therapieruimte voortgang kunnen boeken. Maar tegen de volgende sessie is het werk ofwel onvolledig ofwel helemaal vergeten.

Het resultaat? U blijft kostbare sessietijd besteden aan het opnieuw uitleggen van taken in plaats van erop voort te bouwen. Deze sjabloon voor een zelfzorgplan van ClickUp™ lost dat op door u en uw cliënten een gedeelde, digitale ruimte te bieden voor werk tussen de sessies door.

Het helpt u het therapeutische proces uit te breiden naar het dagelijks leven van uw cliënten, waardoor ze betrokken en verantwoordelijk blijven.

🌟 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Geef cliënten weergave of bewerkingsrechten om hun eigen voortgang bij te werken (indien van toepassing voor uw praktijk) door het plan met hen te delen.

Verdeel zelfzorgroutines in kleine, uitvoerbare items die cliënten elke dag kunnen afvinken met ClickUp checklists.

Help cliënten om consequent nieuwe copingvaardigheden te oefenen en gezonde gewoontes op te bouwen met ClickUp terugkerende taken en ClickUp herinneringen.

Clienten kunnen hun plan overal bekijken en bijwerken met de ClickUp mobiele app, waardoor ze gemakkelijk op koers kunnen blijven.

👀 Wist u dat? Het welzijn van therapeuten heeft invloed op de resultaten van cliënten: in een cohortstudie uit 2024 vertoonden patiënten die werden behandeld door therapeuten met een burn-out minder kans op klinisch significante verbetering van PTSS-symptomen dan patiënten wier therapeuten geen burn-out hadden. Zorg ervoor dat u ook aan uw eigen behoeften voldoet, terwijl u uw cliënten ondersteunt bij die van hen!

7. Managerlogboek-sjabloon van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Houd een nauwkeurig overzicht bij van het werk en de prestaties van de therapeuten die u begeleidt met het Manager Log-sjabloon van ClickUp.

Deze is bedoeld voor klinische supervisors of praktijkmanagers die toezicht houden op meerdere therapeuten.

Wanneer supervisiegegevens verspreid zijn over verschillende e-mails, spreadsheets en gesprekken, wordt de zichtbaarheid verloren. Caseloads zijn moeilijk te vergelijken, supervisieaantekeningen worden gemakkelijk over het hoofd gezien en belangrijke data, zoals het verlengen van licenties, worden gemakkelijk gemist.

Dit Manager Log sjabloon van ClickUp™ centraliseert al uw toezichthoudende en administratieve taken in één georganiseerd systeem. U kunt de caseloads van therapeuten bijhouden, supervisiesessies registreren, feedback en actiepunten documenteren en mijlpalen op het gebied van naleving op één plek monitoren. U hoeft niet meer op zoek te gaan naar updates of context uit meerdere tools bij elkaar te zoeken.

Kortom, het helpt u de kwaliteit van de zorg en de naleving te handhaven zonder uw team te micromanagen.

🌟 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Documenteer discussies en actiepunten door logboekinvoer aan te maken voor elke supervisiesessie die u met individuele clinici hebt.

Mis nooit meer licentievereisten, permanente educatiekredieten of deadlines voor het verlengen van certificaten voor uw hele team.

Krijg een duidelijk overzicht van de verdeling van de caseload om ervoor te zorgen dat het werk evenwichtig over de praktijk wordt verdeeld.

Visualiseer praktijkbrede statistieken, zoals het totale aantal actieve cliënten, het gemiddelde aantal sessies per week of nieuwe aanmeldingen, met ClickUp dashboards.

8. Sjabloon voor sessieschema voor therapiesessies door Template.net

Deze Therapiesessieschema-sjabloon is een eenvoudige maar krachtige tool om uw afspraken te organiseren en uw week overzichtelijk te structureren. Het geeft een overzicht van de dag van de week, tijdvakken, namen van cliënten, type therapie en doelen voor de sessies, zodat u sessies met een duidelijk doel kunt plannen in plaats van te moeten zoeken naar details.

🌟 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Visualiseer uw caseload en voorkom overlappingen.

Maak ruimte voor pauzes en voorbereidingstijd tussen cliënten door.

Pas het eenvoudig aan uw werkstroom aan, of u nu individuele therapie, groepswerk of gemengde formaten doet.

Verminder stress rond dagelijkse logistiek en maak meer bandbreedte vrij voor klinische focus.

9. Afdrukbare SOAP-antekeningenjabloon voor sessies door Goodocs

via Goodocs

Veel clinici zijn getraind in het gebruik van het SOAP-documentatieformat en geven de voorkeur aan de SOAP-notitiesjabloon voor sessies van TheGoodocs, omdat deze speciaal voor dit format is ontwikkeld. Een SOAP-notitiesjabloon organiseert patiëntinformatie in vier verschillende secties:

Subjectief: wat de client rapporteert over zijn of haar gevoelens, symptomen en ervaringen

Doelstelling: De feitelijke observaties van de therapeut, zoals de gemoedstoestand, het uiterlijk of het gedrag van de client.

Beoordeling: De klinische interpretatie van de therapeut van de subjectieve en objectieve informatie.

Plan: De volgende stappen in het behandelplan, inclusief interventies en huiswerkopdrachten.

Deze Goodocs-sjabloon is gratis beschikbaar in zowel Google Documenten als Microsoft Word, zodat u uw sessienotities gemakkelijk kunt aanpassen en afdrukken. U krijgt kant-en-klare plaatshouders voor elke sectie, zodat u zich kunt concentreren op het vastleggen van zinvolle voortgang in plaats van uw notities helemaal opnieuw te moeten maken.

🎥 Bonus: Wilt u leren om betere SOAP-antekeningen te schrijven? Bekijk dan onze beste tips in deze korte uitlegvideo:

10. Sjabloon voor tijdsregistratie door Vertex42

via Vertex42

Als u per uur factureert of tijd wilt bijhouden die u besteedt aan niet-factureerbaar werk, zoals documentatie en supervisie, kan deze tijdsregistratiesjabloon van Vertex42 u helpen. Gebruik deze sjabloon om tijd bij te houden die u besteedt aan sessies met cliënten, casusantekeningen, telefonisch overleg en andere administratieve taken. Het vereenvoudigt de nauwkeurige facturering van uw privépraktijk en het voldoen aan de documentatievereisten van verzekeraars.

💡 Pro-tip: Hoewel er aparte sjablonen voor tijdsregistratie beschikbaar zijn in de vorm van spreadsheets of speciale apps, is dit een ander gebied waarop een geïntegreerde tool voor meer gemak kan zorgen. Registreer de duur van een sessie rechtstreeks in het dossier van een client zonder dat u daarvoor een aparte tool nodig hebt, met behulp van de ingebouwde ClickUp-tijdregistratie in elke ClickUp-taak.

Een structuur die ruimte biedt voor betere zorg

De juiste tracker voor therapiesessies doet meer dan alleen de documentatie vereenvoudigen. Het bepaalt de vorm waarin tijd en aandacht in uw praktijk worden besteed.

De sjablonen voor het bijhouden van therapiesessies met cliënten die op deze lijst worden genoemd, beschermen uw tijd met cliënten. Ze verlagen de cognitieve belasting en verbeteren de follow-up tussen sessies. Het resultaat is een duidelijkere continuïteit voor zowel clinici als cliënten.

En hoe kiest u de juiste?

Onthoud dat goede documentatiesystemen niet aanvoelen als administratief werk. Ze verdwijnen naar de achtergrond en zorgen ervoor dat de therapie gefocust blijft op wat echt belangrijk is. En de beste? Die zorgen ervoor dat je aantekeningen, schema's, huiswerk en voortgangsregistratie in één ondersteunend systeem kunt bewaren. Net zoals ClickUp dat doet.

Probeer het zelf. Meld u gratis aan bij ClickUp!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Een sjabloon voor therapienotities (vaak psychotherapienotities genoemd) is bedoeld voor de persoonlijke observaties en indrukken van een clinicus. Deze worden apart gehouden van het officiële dossier en vallen onder speciale privacybescherming volgens de HIPAA. Een sjabloon voor voortgangsnotities maakt deel uit van het formele cliëntendossier en documenteert behandelingsdetails, reacties van cliënten en plannen die kunnen worden gedeeld met zorgverzekeraars, supervisors of andere clinici die bij de zorg betrokken zijn.

Bij de meeste digitale sjablonen kunt u velden hernoemen of aangepaste velden toevoegen om ze aan te passen aan uw voorkeursformat. U kunt secties aanmaken voor elk onderdeel (bijv. subjectief, objectief, beoordeling, plan voor SOAP) en velden verwijderen die niet van toepassing zijn op uw documentatiestijl.

ClickUp biedt functies voor de veiligheid op ondernemingsniveau en kan Business Associate Agreements (BAA's) ondertekenen voor organisaties die HIPAA-compliance vereisen. Raadpleeg altijd uw eigen compliance officer en bekijk de documentatie voor de veiligheid van ClickUp om te controleren of deze voldoet aan de specifieke vereisten van uw praktijk.

Digitale trackers bieden doorzoekbare records, automatische back-ups en eenvoudigere samenwerking met supervisors. Ze stellen u ook in staat om sessie-antekeningen rechtstreeks te koppelen aan plannings- en vervolgopdrachten, waardoor de versnipperde documentatie die gepaard gaat met het gebruik van papier of losstaande spreadsheets wordt verminderd.