Voorbeelden van eenmanszaken: ideeën voor kleine bedrijven waarmee u vandaag nog kunt beginnen

Droomt u ervan om uw eigen baas te zijn? Een eenmanszaak is de gemakkelijkste manier om dat te realiseren. Met minimale installatie en volledige controle kunt u vandaag nog een klein bedrijf starten, of het nu gaat om freelancen, het runnen van een lokale winkel of het opzetten van een online dienst.

Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is een eenvoudige bedrijfsentiteit waarvoor geen formele oprichting vereist is. Als enige eigenaar regelt u alles, van de dagelijkse bedrijfsvoering tot de groei van het bedrijf, en worden de inkomsten rechtstreeks in de rapportage op uw persoonlijke belastingaangifte vermeld.

Simpel gezegd betekent een eenmanszaak dat u en het bedrijf één zijn: er is geen juridische scheiding. U bent eigenaar, u runt het bedrijf en u houdt de winst. Maar u bent ook persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele verliezen, schulden of juridische problemen.

Wanneer u klaar bent om officieel op te schalen, is het verstandig om duidelijke serviceovereenkomsten op te stellen met uw clients of partners. Afhankelijk van wat u verkoopt, hebt u mogelijk ook aanvullende documenten nodig, zoals een handelsfactuur of branchespecifieke licenties en vergunningen, om aan de regels te blijven voldoen.

👀 Wist u dat? De Internal Revenue Service beschouwt u automatisch als eenmanszaak als u de enige eigenaar bent en onder uw wettelijke naam opereert (niet onder een handelsnaam).

Een eenmanszaak is eenvoudig op te zetten, maar heeft zijn eigen voordelen en uitdagingen.

Laten we eerst eens kijken naar de voordelen.

✅ Snelle belastingaangifte

In de meeste landen hebben eenmanszaken een eenvoudige bedrijfsstructuur als het gaat om belastingen. Als eigenaar van een eenmanszaak in de VS moet u formulier 1040 indienen voor uw persoonlijke belastingaangifte en bijlage C toevoegen om bedrijfswinsten en -verliezen te rapporteren.

In tegenstelling tot werknemers, zijn kleine ondernemers als eenmanszaak doorgaans niet belasting ingehouden op hun inkomsten, dus zijn zij zelf verantwoordelijk voor het rechtstreeks betalen van belasting.

Daarnaast moet u waarschijnlijk belasting voor zelfstandigen betalen – voor sociale zekerheid en Medicare – naast federale en staatsinkomstenbelasting over uw bedrijfsinkomsten.

Soms kunnen de regels tussen staten verschillen, dus zorg ervoor dat u zich vertrouwd maakt met alle toepasselijke belastingregels, zodat u aan de voorschriften kunt blijven voldoen.

✅ Minder overheidsregels

Als u van uw hobby een bedrijf maakt, zijn er nog steeds lokale en overheidsregels die u moet naleven. Het goede nieuws is dat de regelgeving voor eenmanszaken minder streng is dan voor andere bedrijfsstructuren.

📌 In veel staten, zoals Californië, hebt u bijvoorbeeld een lokale bedrijfsvergunning nodig, maar hoeft u mogelijk geen complexe oprichtingsdocumenten in te dienen, zoals bij een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap.

✅ Vereenvoudigd geldbeheer

Het beheren van financiën kan relatief eenvoudig zijn voor eenmanszaken. Aangezien u in feite uzelf betaalt, zijn er geen complexe salarisadministratiesystemen nodig. Om alles overzichtelijk te houden, kunt u echter overwegen om een aparte zakelijke bankrekening te openen om uw financiën te stroomlijnen.

Hoewel een eenmanszaak veel voordelen heeft, brengt het ook uitdagingen met zich mee. Laten we eens kijken naar enkele daarvan.

❌ Onbeperkte aansprakelijkheid

Een van de grootste nadelen van een eenmanszaak is de onbeperkte persoonlijke aansprakelijkheid. Als een bedrijf wordt geconfronteerd met een rechtszaak of schulden opbouwt, kunnen de persoonlijke bezittingen van de eigenaar, zoals zijn huis of spaargeld, in gevaar komen.

Een eenmanszaak biedt geen bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid, in tegenstelling tot LLC's of vennootschappen, die een aparte rechtspersoonlijkheid hebben ten opzichte van hun eigenaren.

Limiet groeipotentieel

Eenmanszaken hebben vaak moeite om investeerders aan te trekken of een veilige financiering te verkrijgen. Het kan een uitdaging zijn om het bedrijf uit te breiden zonder de mogelijkheid om aandelen uit te geven of meerdere investeerders aan te trekken.

Zodra u een bepaald niveau hebt bereikt, kan groei vereisen dat u uw bedrijf herstructureert tot een complexere entiteit, zoals een LLC of corporatie, om toegang te krijgen tot grotere financiële middelen.

❌ Gebrek aan financiële controle

Het bijhouden van de financiële gezondheid van uw bedrijf kan een grotere uitdaging zijn zonder formele boekhoudprocessen.

U hebt mogelijk minder controle over uw financiën, wat kan leiden tot problemen met budgettering, belastingaangifte en langetermijnplanning. Bovendien kunt u geen aandelen verkopen om geld in te zamelen, wat een limiet vormt voor de mogelijkheden om aanzienlijke investeringen aan te trekken.

🎉 Leuk weetje: Kevin Plank richtte Under Armour op als eenmanszaak in de kelder van zijn grootmoeder in Washington DC en verkocht vochtafvoerende shirts vanuit de kofferbak van zijn auto. Het begon met atleten bij lokale wedstrijden en groeide uit tot een wereldwijde sportkledinggigant. Van brainstormen in de kelder tot miljarden – het bewijs dat doorzettingsvermogen en een geweldig idee grote successen kunnen opleveren!

Voorbeelden van eenmanszaken in verschillende sectoren

Eenmanszaken zijn niet beperkt tot één soort werk, maar zijn te vinden in allerlei sectoren. Van creatieve diensten en detailhandel tot consulting en technologie: er zijn talloze manieren om een eenvoudig idee om te zetten in een bloeiend bedrijf. Laten we eens kijken naar enkele praktijkvoorbeelden van eenmanszaken in verschillende sectoren om je te inspireren.

🧑‍💻 Freelancers en consultants

Freelancers werken vaak op kleinere schaal, maar genieten een hoge mate van controle en flexibiliteit.

Hier volgt een diepere duik in een paar sleutel freelancevelden:

Freelance schrijvers

Freelance schrijven is een typisch voorbeeld van een eenmanszaak. Schrijvers bieden hun diensten doorgaans rechtstreeks aan clients aan, vaak in niches zoals het aanmaken van zakelijke content, copywriting, bloggen, nieuwsverslaggeving of technisch schrijven. Als freelancer heeft de schrijver volledige controle over welke projecten hij aanneemt, hoeveel hij in rekening brengt en hoe hij zijn werkdag indeelt.

Veel freelance schrijvers hebben echter moeite om consistent werk te vinden zonder een vast klantenbestand of bedrijfsinfrastructuur. Ze besteden vaak veel tijd aan marketing, netwerken en het onderhouden van client-relaties. Ondanks de uitdagingen is freelance schrijven een laagdrempelige invoer voor mensen die goed kunnen schrijven, waardoor het voor velen een populaire keuze is.

Grafisch ontwerpers

Grafisch ontwerpers gedijen ook goed onder het eenmanszaakmodel. Of ze nu logo's, brochures, video's (als ze over animatie- en bewerkingsvaardigheden beschikken) of complete merkpakketten maken, ze bieden hun vaardigheden rechtstreeks aan bedrijven en particulieren aan. Vaak kiezen ze ervoor om zelfstandig te werken in plaats van binnen een bedrijfsstructuur, wat meer flexibiliteit en creatieve vrijheid biedt.

Als eenmanszaak behandelt een grafisch ontwerper alle aspecten van het bedrijf, van het werk met clients tot het beheren van de financiën van het bedrijf. Ze genieten ook van de fiscale voordelen van het runnen van een eigen bedrijf, waaronder aftrekposten voor software, marketing en apparatuurkosten.

Coaches

Coaching kan een zeer bevredigende manier zijn om als eenmanszaak te werken. Coaches kunnen zich specialiseren in levenscoaching, loopbaanbegeleiding of persoonlijke ontwikkeling en privé- of groepssessies aanbieden. Net als docenten stellen coaches doorgaans hun eigen tarieven vast en werken ze één-op-één met clients, waarbij ze persoonlijke aandacht bieden.

Het belangrijkste voordeel van coaching als eenmanszaak is de mogelijkheid om anderen te onderwijzen en te helpen, terwijl je een flexibel schema kunt aanhouden. Coaches hebben ook lage overheadkosten omdat ze tijdelijk vanuit huis kunnen werken of een ruimte kunnen huren.

🛍️ Detailhandel en e-commerce

Detailhandel en e-commerce zijn enkele van de populairste wegen voor eenmanszaken. Van het instellen van een lokale boetiek tot het runnen van een online winkel, met deze bedrijven kunt u klein beginnen, de markt testen en op uw eigen tempo opschalen, terwijl u de volledige controle behoudt.

📌 John Pemberton produceerde de siroop voor Coca-Cola en verkocht deze voor het eerst in een apotheek voor vijf cent per glas als frisdrank.

Kleine online winkels

Als je ooit iets unieks hebt gekocht op een online marktplaats, is de kans groot dat je een eenmanszaak hebt ondersteund. Online winkels zijn ongelooflijk toegankelijk, vooral met platforms als Etsy, Shopify en eBay, waar mensen producten rechtstreeks aan klanten kunnen verkopen.

Van handgemaakte sieraden tot vintage kleding, deze bedrijven worden op persoonlijk niveau gerund, waarbij de eigenaar het gezicht van het merk is. Het runnen van een online winkel heeft ook zo zijn voordelen. U kunt overal vandaan werken, uw productlijn beheren en uw eigen prijzen bepalen.

Het is echter ook veel werk. Eigenaren regelen alles, van het ontwerpen van productvermeldingen tot het uitvoeren van bestellingen en het behandelen van vragen van klanten. Hoewel er tools zoals CRM-software beschikbaar zijn om het bedrijf te helpen beheren, kan het nog steeds voelen alsof je meerdere petten op hebt.

Lokale boetieks

Lokale boetiekjes creëren vaak een gevoel van gemeenschap door unieke producten aan te bieden die winkelketens misschien niet hebben. De eigenaar beslist welke producten hij verkoopt, hoe hij ze prijst en hoe hij de winkel op de markt brengt. Veel boetiekeigenaren vertrouwen op mond-tot-mondreclame en sociale media om een gestage stroom klanten op te bouwen.

📌 Sears is een opvallend voorbeeld van een bedrijf dat begon als een eenmanszaak en uitgroeide tot een enorme onderneming. Het bedrijf werd oorspronkelijk opgericht door Richard Warren Sears en begon als een postorderbedrijf dat sieraden en horloges verkocht.

Hoewel het uiteindelijk uitgroeide tot een partnerschap en een veel grotere onderneming, tonen de bescheiden beginjaren als eenmanszaak het potentieel van dit bedrijfsmodel aan.

🏠 Thuisbedrijven

Een bedrijf runnen vanuit huis is een populaire optie voor veel eenmanszaken. Het biedt flexibiliteit, verlaagt de overheadkosten en zorgt voor een goede balans tussen werk en privé.

Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden van thuisbedrijven:

Bakkers

Als je ooit hebt genoten van rozemarijnzuurdesembrood of een aangepaste verjaardagstaart die precies voldoet aan het ontwerp en de dieetwensen van je 8-jarige kind, heb je misschien een eenmanszaak in bakkerij ondersteund. Veel bakkers werken vanuit huis en gebruiken hun keuken om producten te maken voor speciale gebeurtenissen of vaste klanten.

Het mooie van thuisbakker zijn, is dat je een beheersbaar aantal bestellingen kunt aannemen zonder de overheadkosten van het huren van commerciële keukenruimte. Je kunt klantloyaliteit opbouwen door nicheproducten en gepersonaliseerde zoetigheden te maken.

📌 Kate Schade startte haar bedrijf, Kate's Real Food, als eenmanszaak en verkocht energiebalen op een lokale markt in Victor, Idaho. Toen haar bedrijf aan populariteit won, begon ze in de hele VS en internationaal te verkopen. Vervolgens stapte ze over van een eenmanszaak naar een bedrijfsstructuur om haar groeiende activiteiten te ondersteunen.

Ambachtslieden

Weet u hoe u handgemaakte sieraden moet maken of foto's moet omzetten in prachtige portretten? Dan is dit de perfecte kans voor een eenmanszaak.

Zoals we hierboven al vermeldden, brengen veel ondernemers hun bedrijf tegenwoordig online via platforms zoals Shopify of Etsy. Maar met de potentiële belastingvoordelen van registratie als eenmanszaak kan deze installatie goed werken voor personen die inkomstenbelasting betalen en niet veel zakelijke uitgaven hebben om af te trekken.

📌 Sarah Blakely startte haar bedrijf Spanx met een spaargeld van 5.000 dollar en werkte als eenmanszaak vanuit haar appartement. Ze regelde alles zelf, van het patenteren van haar idee tot het voeren van verkoopgesprekken. Dankzij deze eenvoudige structuur kon ze snel aan de slag en behield ze de volledige controle, voordat ze uiteindelijk uitgroeide tot een wereldwijd miljardenmerk.

Providers

Thuisbedrijven kunnen ook provider omvatten, zoals trimmers voor huisdieren, schoonmakers of personal trainers. Een personal trainer kan Instance één-op-één-sessies of groepslessen aanbieden, allemaal vanuit het comfort van zijn eigen huis of in een plaatselijke sportschool.

Hoewel dienstverlenende bedrijven een groot potentieel hebben, vereisen ze vaak een uitgebreid netwerk en een sterk lokaal klantenbestand om te kunnen floreren.

👀 Wist u dat? 63% van de marketeers houdt mond-tot-mondreclame bij door klanten rechtstreeks te vragen hoe ze over hun bedrijf hebben gehoord. Het bijhouden via digitale methoden kwam op de tweede plaats, met 31% van de experts die deze aanpak gebruiken. Slechts 6% gaf toe dat ze gissingen deden.

🛠️ Onafhankelijke contractanten

Onafhankelijke contractanten zijn misschien wel het meest voor de hand liggende voorbeeld van eenmanszaken. Hieronder vallen:

Loodgieters

Loodgieters leveren essentiële diensten, van het repareren van lekken tot het installeren van nieuwe leidingen. Veel loodgieters hebben hun eigen bedrijf en bieden gespecialiseerde expertise aan zowel huiseigenaren als bedrijven.

Als eenmanszaak een loodgietersbedrijf runnen betekent dat je alles moet regelen, van planning tot klantenservice. Loodgieters gebruiken vaak taakbeheersoftware of -tools om afspraken, facturen en servicebezoeken bij te houden, wat helpt om alles georganiseerd te houden.

📖 Lees ook: Tijdsregistratie-software voor kleine bedrijven

Elektriciens

Net als loodgieters zijn elektriciens erg in trek en hebben ze vaak een eigen bedrijf. Of het nu gaat om het installeren van verlichting, het aanleggen van bedrading in nieuwe gebouwen of het oplossen van elektrische problemen, elektriciens kunnen meestal als zelfstandige aannemer werk verrichten en hun diensten per project aanbieden.

Elektriciens moeten echter wel op de hoogte blijven van certificeringen, gereedschappen en wettelijke vereisten om hun bedrijf te kunnen runnen.

Tuinarchitecten

Tuinarchitectenbedrijven zijn vaak eenmanszaken die gazononderhoud, tuinonderhoud en seizoensgebonden onderhoudsdiensten leveren. Veel tuinarchitecten starten hun bedrijf nadat ze ervaring hebben opgedaan in het veld en gebruiken hun expertise om een loyaal klantenbestand op te bouwen.

Hoewel hoveniersbedrijven zeer winstgevend kunnen zijn, vereisen ze goede apparatuur, een sterke werkethiek en het vermogen om zowel het fysieke werk als de zakelijke aspecten te beheren.

📖 Lees ook: Wat is Customer Communication Management (CCM)?

