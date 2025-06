11 beste planningssoftwaresystemen voor de gezondheidszorg in 2025

Hebt u ooit geprobeerd een afspraak voor een patiënt te plannen en uiteindelijk de patiënt minutenlang in de wacht te zetten, om er vervolgens achter te komen dat de eerstvolgende beschikbare afspraak pas over drie weken is?

Dat komt omdat de meeste planningssystemen nog steeds in het verleden zijn blijven steken. Een nieuwe golf van software voor planning in de gezondheidszorg gooit het roer om, waardoor teams gemakkelijker kalenders efficiënt kunnen vullen en patiënten tevreden kunnen houden.

We hebben de beste platforms die deze verschuiving leiden, beoordeeld. Hier zijn de 11 beste planningssystemen voor de gezondheidszorg die u dit jaar moet kennen en wat hen onderscheidt.

Waar moet u op letten bij software voor planning in de gezondheidszorg?

Om no-shows te verminderen, middelen te optimaliseren en patiënten tevreden te houden, zijn dit de functies waaraan u prioriteit moet geven in uw planningsplatform 👇

Slimme planningsfuncties : zoek naar logische afspraakmatching, automatisering van wachtlijsten en optimalisatie van tijdvakken om no-shows en last-minute annuleringen te verminderen

Gebruiksgemak : Kies planningssoftware met een intuïtieve interface die het aantal klikken minimaliseert, wijzigingen in de kalender via slepen en neerzetten ondersteunt en werkt op zowel desktop als mobiele apparaten

Zelfplannen door patiënten : bied zelfbedieningstools waarmee patiënten via uw website of portaal afspraken kunnen plannen, met ingebouwde regels voor geschiktheid, type provider en voorbereiding van het bezoek

Schaalbaarheid en efficiëntie : Kies een software voor zorgplanning dat met uw praktijk mee kan groeien en meerdere afdelingen, providers en locaties zonder problemen ondersteunt

Integratie van software voor werknemersmonitoring : synchroniseer met software voor werknemersmonitoring die de werklast, beschikbaarheid en efficiëntie van providers bijhoudt om overboekingen en burn-outs te voorkomen

Integratie van EHR- en factureringssystemen: maak verbinding met uw bestaande technologie, met name elektronische patiëntendossiers (EHR), tools voor verzekeringsgerechtigdheid en factureringsplatforms, om dubbel werk te verminderen

📖 Lees ook: Hoe schrijf je SOAP-aantekeningen (met voorbeelden)

De beste software voor planning in de gezondheidszorg

Nu u weet waar u op moet letten, gaan we eens kijken naar de beste planningssoftwaresystemen voor de gezondheidszorg die echt een verschil maken:

Hier volgt een kort overzicht van de 11 beste software voor planning in de gezondheidszorg:

Tool Sleutel functies Het beste voor Prijzen * ClickUp AI-aangedreven kalender met automatische planning, traceerbaar taakbeheer en herinneringen, automatisering voor routinematige werkstromen Planning en taakbeheer in de gezondheidszorg, aangedreven door AI Free Forever-abonnement, aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Acuity Scheduling AI-aangedreven kalender met automatische planning, traceerbaar taakbeheer en herinneringen, automatisering voor routinematige werkstromen Veilige betalingen en geautomatiseerde afspraken Betaalde abonnementen beginnen bij $ 16/maand Nursegrid Aanpasbare planning voor clients, geïntegreerde betalingsverwerking, realtime beschikbaarheid en automatische herinneringen Wisselen van diensten door verpleegkundigen en mobiel planningbeheer Aangepaste prijzen QGenda Mobiele planning voor verpleegkundigen en dienstruil, in-app berichten voor coördinatie Automatisering van planning voor providers en personeelsanalyse Aangepaste prijzen Simple Practice Op regels gebaseerde planning voor providers, geautomatiseerde tijdregistratie en loonberekeningen Sessies voor telezorg en selfservice voor clients Betaalde abonnementen beginnen bij $ 49/maand NextGen Healthcare Integratie van EPD, planning en facturering, mobiele documentatie en communicatie EHR- en populatiegezondheidstools Aangepaste prijzen CareCloud Tools voor het beheer van de inkomstencyclus, AI-aangedreven klinische documentatie Klinische aantekeningen en beheer van de inkomstencyclus Aangepaste prijzen Weave Tweeweg sms'en en betalen via sms, transcriptie van voicemails en gespreksanalyse, gespreksroutering met lijst met afspraken Geautomatiseerde berichten en tekst-naar-betaling vanuit één systeem Aangepaste prijzen OnShift Realtime dienstroostermeldingen en sms'en, toegang tot verdiende loon via OnShift Wallet Personeelsplanning in de ouderenzorg en postacute zorg Aangepaste prijzen PracticeSuite RPA-gestuurde automatisering van afspraken en facturering, UB-04-facturering voor intramurale zorg, aangepaste tariefschema's Facturering van ziekenhuisopnames en RPA-aangedreven inkomstencyclus Aangepaste prijzen CrelioHealth Realtime laboratoriumactiviteiten en planning, voorraadbeheer en tools voor patiëntenbetrokkenheid Diagnostische laboratoria die patiëntenplanning en rapportage beheren Betaalde abonnementen beginnen bij $ 550/maand, eenmalige opstartkosten van $ 5.000

1. ClickUp (het beste voor planning en taakbeheer in de gezondheidszorg)

Tussen de veranderende behoeften van patiënten en een groeiende lijst met taken zijn de meeste planningstools niet gebouwd om de complexiteit van een drukke zorgomgeving aan te kunnen.

Dat is waar ClickUp zich onderscheidt. ClickUp staat bekend als de 'alles-in-één app voor werk' en combineert taakbeheer, samenwerking, automatisering en planning in één flexibel platform (volledig aangedreven door AI) waarop zorgverleners kunnen vertrouwen.

ClickUp Kalender

En een van de grootste gamechangers? ClickUp Kalender.

De geheel nieuwe ClickUp-kalender combineert dynamische planning met AI-functies die zich aanpassen aan de werkstroom van uw team.

Denk aan automatische planning die prioriteit geeft aan uw meest kritieke taken en focus tijd blokkeert, en vervolgens alles automatisch herschikt wanneer de dag onvermijdelijk verschuift.

Profiteer van dynamische planning met de AI-aangedreven ClickUp-kalender die zich aanpast aan veranderende werkstromen binnen teams

U kunt schakelen tussen dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven, de planningen van teamleden in realtime vergelijken en aangepaste werktijden of locaties instellen voor een betere coördinatie.

En omdat het synchroniseert met Google en Outlook, hoeft u zich geen zorgen te maken over dubbele updates of gemiste vergaderingen.

ClickUp-taken

De echte verandering begint met ClickUp-taken.

Verdeel de werkstromen van patiënten in traceerbare taken met ClickUp-taken

Gebruik het om elk patiëntbezoek of interne werkstroom op te splitsen in duidelijke, traceerbare actie-items, wijs ze toe aan de juiste teamleden, voeg deadlines toe, stel prioriteiten in en voeg zelfs relevante bestanden of aantekeningen over patiënten toe. Afhankelijk van hoe uw team werkt, worden taken weergegeven in georganiseerde lijsten, borden of tijdlijnen.

Wat maakt het nog beter? Taken worden direct in uw kalender weergegeven. Dat betekent dat u alles in context ziet en uw dag kunt plannen .

ClickUp Herinneringen

Zodra taken zijn ingesteld, kunt u herinneringen instellen met ClickUp Reminders.

Stel snelle, flexibele herinneringen in voor follow-ups, laboratoriumcontroles en bevestigingen van patiënten met ClickUp Reminders

Stel snel waarschuwingen in voor alles wat geen volledige taak vereist, zoals het opvolgen van een patiënt na een telefoontje, het controleren van laboratoriumresultaten of het bevestigen van een afspraak. Deze herinneringen kunnen aan anderen worden toegewezen, bestanden of aantekeningen bevatten en u op een bepaald tijdstip of vlak voordat iets moet gebeuren, een melding geven.

ClickUp Automatisering

Voor meer gestructureerde werkstromen kunt u met ClickUp Automations triggers instellen die repetitief werk afhandelen.

Automatiseer routinematige werkstromen zoals het opvolgen van afspraken en het bijwerken van taken met ClickUp-automatisering

U kunt het bijvoorbeeld zo configureren dat u een melding krijgt wanneer een afspraak nadert, een vervolgafspraak in het blok plant of de status van een taak automatisch bijwerkt nadat een afspraak is voltooid.

Sjabloon voor personeelsroosters van ClickUp

Klaar om aan de slag te gaan? Gebruik de sjabloon voor personeelsroosters van ClickUp . Dankzij de visuele, gebruiksvriendelijke layout kunt u de werklast van uw team op één plek plannen, toewijzen en monitoren. De sjabloon is volledig aanpasbaar, zodat u deze kunt configureren op de manier die het beste bij uw werk past.

Gratis sjabloon downloaden Plan en beheer de werklast van teams visueel met de sjabloon voor personeelsplanning van ClickUp

U kunt taken groeperen op rol, aangepaste statussen instellen zoals 'In uitvoering' of 'Geblokkeerd' en werk toewijzen op basis van beschikbaarheid.

Het biedt ook meerdere weergaven, zoals Weekplanning, Statusbord en Capaciteit medewerkers, zodat u kunt schakelen tussen planning op hoog niveau en dagelijks taakbeheer zonder dat u het overzicht verliest.

De beste functies van ClickUp

Beheer documenten in de gezondheidszorg veilig: Gebruik Gebruik ClickUp Docs om patiëntendossiers, behandelplannen en interne protocollen op te slaan. Documenten kunnen worden gekoppeld aan taken, toegewezen aan medewerkers en geconfigureerd voor HIPAA-compliance

Automatiseer follow-ups en personeelscoördinatie: Gebruik Gebruik ClickUp-automatisering om herinneringen te versturen, de status van taken bij te werken of follow-upacties te creëren na afspraken, zodat uw team op schema blijft zonder handmatige invoer

Integreer met bestaande tools voor de gezondheidszorg: Gebruik Gebruik ClickUp-integraties om uw EHR/EMR-systemen, Google Agenda, Outlook en meer te verbinden om gegevens te synchroniseren en het wisselen tussen apps tijdens dagelijkse werkzaamheden te verminderen

Beperkingen van ClickUp

Het enorme aantal functies van ClickUp kan overweldigend zijn voor een nieuwe gebruiker

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over ClickUp?

Ik ben van mening dat de communicatie tussen teamgenoten voor onze grotere projecten is verbeterd. De mogelijkheid om rechtstreeks gesprekken te voeren over een specifieke taak of subtaak heeft de kwaliteit verbeterd en verwarring verminderd. Integraties met veel verschillende andere tools en systemen geven ons de mogelijkheid om het aanmaken van taken te automatiseren of andere systemen te informeren wanneer er iets verandert.

Ik ben van mening dat de communicatie tussen teamgenoten bij onze grotere projecten is verbeterd. De mogelijkheid om rechtstreeks gesprekken te voeren over een specifieke taak of subtaak heeft de kwaliteit verbeterd en verwarring verminderd. Integraties met veel verschillende andere tools en systemen geven ons de mogelijkheid om het aanmaken van taken te automatiseren of andere systemen te informeren wanneer er iets verandert.

📚 Lees meer: Gratis sjablonen voor tijdbeheer (kalenders en schema's)

2. Acuity Scheduling (het beste voor veilige betalingen en geautomatiseerde afspraken)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling is een tool waarmee cliënten zelf hun afspraken kunnen plannen. Patiënten kunnen online afspraken boeken, realtime beschikbaarheid bekijken en automatische bevestigingen en herinneringen ontvangen.

Met de instellingen voor beschikbaarheid van Acuity hebt u extra controle over uw werktijden. U kunt onder andere de wekelijkse beschikbaarheid instellen voor tijdbeheer, uitzonderingen voor specifieke dagen en zelfs unieke tijdvakken voor verschillende soorten afspraken.

Het is een lichtgewicht maar effectieve planningssoftwareoplossing die goed werkt voor praktijken die flexibele, patiëntgerichte medische planningssoftware nodig hebben.

De beste functies van Acuity Scheduling

Pas uw clientgerichte planningsinterface aan uw merk aan

Maak verbinding met verschillende betalingsverwerkers om betalingen op het moment van boeken te accepteren

Verzamel belangrijke informatie over clients vóór de afspraak met aanpasbare intakeformulieren

Limieten van Acuity Scheduling

Gebruikers zeggen dat het exporteren van meer dan een paar afspraken de site laat crashen, waardoor het bijna onmogelijk wordt om gegevens op te halen.

Gebruikers merken op dat het boeken onder dezelfde naam client records samenvoegt, wat verwarring en privacy risico's met zich meebrengt

Prijzen van Acuity Scheduling

Nieuw: $16/maand

Groeiend: $27/maand

Powerhouse: $49/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

🔎 Wist u dat? Generatieve AI in de gezondheidszorg zal naar verwachting groeien van 2,7 miljard dollar in 2024 tot meer dan 20 miljard dollar in 2034; sommige schattingen gaan zelfs uit van een stijging van 40%!

🔖 Bonusartikel: Hoe werkt een 9/80-werkrooster?

3. Nursegrid (het beste voor het wisselen van diensten door verpleegkundigen en mobiel-eerst-roosterbeheer)

via Nursegrid

Nursegrid is een speciaal ontwikkelde app voor werkroosters voor verpleegkundigen en klinisch personeel. Hiermee kunnen mensen hun verlof en diensten beheren, de roosters van collega's bekijken en last-minute wijzigingen rechtstreeks vanaf hun mobiele apparaten verwerken. Met slechts een paar tikken kunnen verpleegkundigen overuren markeren, ziektedagen registreren en zelfs opleidingssessies en vergaderingen op één plek bijhouden.

In tegenstelling tot andere software voor dienstroosterbeheer ondersteunt NurseGrid specifieke behoeften in de gezondheidszorg, zoals het identificeren van dienstroosters voor hoofdverpleegkundigen of mentoren, het markeren van beschikbaarheid en het synchroniseren met persoonlijke kalenders.

De beste functies van Nursegrid

Wissel diensten met specifieke collega's of maak wisselverzoeken zichtbaar voor het hele team

Stuur berichten via de app naar teamgenoten om dienstaanvragen op te volgen

Voeg diensten toe en categoriseer ze met visuele pictogrammen voor dag-, avond- en nachtdiensten

Beperkingen van Nursegrid

Gebruikers zeggen dat het verwijderen van de Manager-app het wijzigen van planningen buiten kantooruren minder gemakkelijk maakt

Anderen melden dat de app inconsistent kan werken op oudere iPhone- en Android-apparaten

Prijzen van Nursegrid

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nursegrid

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Nursegrid?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het geweldig dat we onze planningen binnen handbereik hebben. We kunnen extra diensten toevoegen/bewerken, ruilen en kiezen, allemaal vanuit de app. We kunnen ook met andere collega's communiceren!

Ik vind het geweldig dat we onze planningen binnen handbereik hebben. We kunnen extra diensten toevoegen/bewerken, ruilen en kiezen, allemaal vanuit de app. We kunnen ook met andere collega's communiceren!

4. QGenda (het beste voor automatisering van planning voor providers en personeelsanalyse)

via QGenda

QGenda, opgericht in 2006, is een platform voor planning en bedrijfsvoering dat is ontwikkeld voor complexe klinische omgevingen. Het helpt zorginstellingen bij het stroomlijnen van de planning van providers, het beheren van wachtdiensten en het bijhouden van tijd en aanwezigheid.

Met mobiele toegang en geïntegreerde loonberekeningen vermindert QGenda de aanzienlijke administratieve lasten. De ingebouwde personeelsanalyse biedt ook zichtbaarheid in personeelstekorten en het gebruik van middelen, waardoor teams slimmere, datagestuurde beslissingen kunnen nemen.

De beste functies van QGenda

Stel geoptimaliseerde planningen voor zorgteams op voor verschillende afdelingen, rollen en locaties met behulp van op regels gebaseerde automatisering

Stroomlijn tijdregistratie en automatiseer complexe loonberekeningen voor zowel providers als verplegend personeel

Optimaliseer de prestaties van uw personeel met realtime analyses en historische inzichten in de personeelsbezetting

Beperkingen van QGenda

Sommige gebruikers melden vertragingen omdat ze hulp van de klantenservice nodig hebben om nieuwe gebruikersprofielen toe te voegen

Gebruikers zeggen dat de functie voor het wisselen van diensten minder intuïtief is in vergelijking met oudere versies van het platform

Prijzen van QGenda

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van QGenda

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

5. SimplePractice (het beste voor telezorgsessies en selfservice voor clients)

via SimplePractice

SimplePractice is ontworpen voor zorgprofessionals die behoefte hebben aan planning, aantekeningen, facturering, telezorg en communicatie met cliënten.

Cliënten kunnen hun eigen afspraken boeken, intakeformulieren invullen en betalen via een beveiligd portaal. Aan uw kant kunt u telezorgsessies organiseren, groepsafspraken plannen en zelfs elektronisch recepten versturen.

Het is ontwikkeld voor therapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en psychiaters.

De beste functies van SimplePractice

Stroomlijn het verzekeringsproces door verzekeringsclaims aan te maken, in te dienen en bij te houden

Op metingen gebaseerde zorgtools voor directe weergave van clientbeoordelingen en markering van risicovolle reacties

Bied clients veilige, HIPAA-conforme telehealth-sessies met video chatten

Beperkingen van SimplePractice

Gebruikers zeggen dat het uitschakelen van documenten voor verzending te lang duurt zonder een optie om meerdere selecties tegelijk te verwijderen

Sommigen vinden het maken van aangepaste documenten beperkt, vooral wat betreft het toevoegen van velden voor handtekeningen

Prijzen van SimplePractice

Startpakket: $49/maand

Essentieel: $79/maand

Plus: $ 99/maand

Beoordelingen en recensies van SimplePractice

G2: 4,1/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over SimplePractice?

Een G2-recensie zegt:

De beschikbare opmaak voor aantekeningen zoals "Wiley" maakt het aanmaken van behandelplannen veel eenvoudiger dan voorheen. Ik vind de layout van Simple Practice erg prettig, het is heel gemakkelijk te navigeren. Clients kunnen via berichten contact met je opnemen en je kunt HIPPA-goedgekeurde virtuele telehealth-sessies houden.

De beschikbare opmaak voor aantekeningen zoals "Wiley" maakt het aanmaken van behandelplannen veel eenvoudiger dan voorheen. Ik vind de layout van Simple Practice erg prettig, het is heel gemakkelijk te navigeren. Clients kunnen via berichten contact met u opnemen en u kunt HIPPA-goedgekeurde virtuele telehealth-sessies houden.

via NextGen Healthcare

NextGen Healthcare is een compleet EPD- en patiëntenbeheersysteem voor drukke medische praktijken. Het brengt planning, grafieken, facturering en zorgcoördinatie samen op één platform.

Artsen en personeel kunnen verwijzingen, herhaalrecepten en specialiteit-specifieke werkstromen overal afhandelen, ook vanaf mobiele apparaten. Patiënten kunnen ook afspraken boeken, berichten versturen en enquêtes invullen via een beveiligde online portal.

Het platform bevat ook handige AI-tools voor de gezondheidszorg om slimmere besluitvorming te ondersteunen en de manier waarop praktijken de gezondheid van de populatie bijhouden te verbeteren.

De beste functies van NextGen Healthcare

Beheer demografische gegevens, medische geschiedenis, testresultaten en medicatie van patiënten

Gebruik mobiele EHR-oplossingen om patiëntcontacten te documenteren, taken te beheren en te communiceren

Gebruik analyses van de gezondheid van populaties om risicofactoren bij te houden, zorg te coördineren en de resultaten voor patiënten te verbeteren

Limieten van NextGen Healthcare

Sommigen zeggen dat technische problemen zoals geheugenfouten en faxproblemen de werkstroom verstoren

Anderen geven aan gefrustreerd te zijn door het aantal klikken dat nodig is om eenvoudige handelingen uit te voeren, zoals het beheren van medicatie

Prijzen van NextGen Healthcare

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Een studie gepubliceerd in de Annals of Oncology toonde aan dat een AI-model een detectiegraad van 95% behaalde, waarmee het beter presteerde dan 58 huidexperts met een nauwkeurigheid van 87%. Hoewel de technologie dermatologen niet kan vervangen, kan deze vooruitgang in de toekomst leiden tot vroegere en betrouwbaardere diagnoses!

7. CareCloud (het beste voor klinische aantekeningen en oplossingen voor het beheer van de inkomstencyclus)

via CareCloud

CareCloud is opgericht in 1999 en is uitgegroeid tot een platform dat medische praktijken ondersteunt met software en diensten.

Naast EHR- en factureringstools helpt CareCloud praktijken bij het opvangen van personeelstekorten, het beheren van chronische zorgprogramma's en het stroomlijnen van de receptiewerkzaamheden door middel van ondersteunende diensten. Het ondersteunt ook groepsaankopen, waardoor het een flexibele optie is voor praktijken die hun leveranciers willen consolideren.

De beste functies van CareCloud

Maximaliseer incasso's met slimme tools voor het beheer van de inkomstencyclus die in het platform zijn ingebouwd

Automatiseer klinische documentatie met CirrusAI Notes, dat generatieve AI gebruikt om gesprekken tussen patiënten en providers vast te leggen

Zorg voor schone, volledige providergegevens via ingebouwde tools voor het verifiëren van artsenreferenties

Beperkingen van CareCloud

Gebruikers zeggen dat de Charts 2. 0 EMR-interface moeilijk te navigeren kan zijn tijdens klinische werkstromen

Sommigen zeggen dat het boeken van groepsbetalingen tot fouten leidt die handmatig moeten worden gecorrigeerd

Prijzen van CareCloud

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CareCloud

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 3,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over CareCloud?

Een recensie van Capterra zegt:

Het programma is gebruiksvriendelijk, waardoor we nieuwe medewerkers gemakkelijk kunnen opleiden. De klantenservice is uitstekend.

Het programma is gebruiksvriendelijk, waardoor we nieuwe medewerkers gemakkelijk kunnen opleiden. De klantenservice is uitstekend.

8. Weave (het beste voor geautomatiseerde berichten en tekst-naar-betaling vanuit één systeem)

via Weave

Weave, opgericht in 2008, is een uniform platform voor communicatie en betrokkenheid van patiënten dat AI-aangedreven tools zoals voicemailtranscriptie en geautomatiseerde beoordelingsreacties combineert met essentiële zaken zoals online planning, digitale formulieren en tweerichtings-sms.

Of het nu gaat om het verbeteren van de efficiëntie van de receptie of het verbeteren van de ervaring van patiënten, Weave helpt praktijken tijd te besparen, het aantal no-shows te verminderen en sterkere relaties op te bouwen.

Combineer de beste functies

Verzend tweeweg-tekstberichten vanaf uw kantoornummer om afspraken te bevestigen, op te volgen of vragen van patiënten te beantwoorden

Analyseer belpatronen, resultaten en prestaties van medewerkers met de ingebouwde belintelligentie van Weave

Leid oproepen door via Call Pop om direct informatie over de beller, de afspraakgeschiedenis en aantekeningen te zien voordat u opneemt

Weave-beperkingen

Gebruikers zeggen dat het systeem af en toe de verbinding verliest, waardoor automatische berichten en communicatie met patiënten worden verstoord

Sommigen zeggen dat Weave niet integreert met hun EMR, waardoor er extra handmatig werk ontstaat

Weave-prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies integreren

G2: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 600 beoordelingen)

📖 Must Read: Sjablonen voor urenregistratie van werknemers in Excel, Word en ClickUp

9. OnShift (het beste voor personeelsplanning en betrokkenheid in de ouderenzorg en postacute zorginstellingen)

via OnShift

OnShift is een personeelsbeheerplatform voor seniorenzorg en postacute zorgverleners. Het helpt organisaties bij het beheren van hun personeelsbezetting, het verminderen van het personeelsverloop en het verbeteren van de betrokkenheid van medewerkers. Met tools voor planning, tijdregistratie, aanwezigheidsregistratie en werving kunnen teams sneller diensten invullen en voldoen aan de arbeidswetgeving.

OnShift onderscheidt zich vooral in de gezondheidszorg door zich te richten op zorgmedewerkers die per uur worden betaald. Het biedt realtime updates van de planning, sms-berichten voor open diensten en zelfs toegang tot het verdiende loon om het personeelsbehoud te verbeteren.

De beste functies van OnShift

Geef werknemers toegang tot hun verdiende loon vóór de betaaldag met OnShift Wallet

Beheer de roosters van medewerkers in verschillende afdelingen en op verschillende locaties met geautomatiseerde regels voor naleving en een evenwichtige personeelsbezetting

Vul open diensten sneller in met realtime waarschuwingen en tekst notificaties die rechtstreeks naar gekwalificeerde medewerkers worden gestuurd

OnShift-limieten

Gebruikers zeggen dat gedrukte dagplanningen moeilijk te lezen zijn wanneer er meerdere afdelingen en ploegen bij betrokken zijn

Sommige gebruikers hebben aangegeven dat het invoeren van nieuwe medewerkers in de systemen niet zelfstandig kan en hulp van de klantenservice vereist

Prijzen van OnShift

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van OnShift

G2: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over CareCloud?

Een G2-recensie zegt:

Onshift is eenvoudig te gebruiken. Het is zeer flexibel en intuïtief. Tijdens een COVID-uitbraak konden we zelfs een alternatief rooster opstellen om aan de hogere personeelsbehoefte voor de COVID-afdeling te voldoen. Bovendien kunnen we met Onshift eenvoudig de aanwezigheid documenteren. Met de functie Engage kunnen we onze zorgpartners belonen voor goede aanwezigheid en het op tijd in- en uitklokken.

Onshift is eenvoudig te gebruiken. Het is zeer flexibel en intuïtief. Tijdens een COVID-uitbraak konden we zelfs een alternatief rooster opstellen om aan de hogere personeelsbehoefte voor de COVID-afdeling te voldoen. Bovendien kunnen we met Onshift eenvoudig de aanwezigheid documenteren. Met de functie Engage kunnen we onze zorgpartners belonen voor goede aanwezigheid en het op tijd in- en uitklokken.

10. PracticeSuite (het beste voor facturering van ziekenhuisopnames en RPA-aangedreven beheer van de inkomstencyclus)

via PracticeSuite

PracticeSuite is software voor personeelsplanning in de gezondheidszorg die EHR, praktijkbeheer, facturering en tools voor de inkomstencyclus combineert in één systeem. Het is ontwikkeld voor medische praktijken van elke grootte en biedt afsprakenplanning, patiëntenregistratie, het verzenden van declaraties en het boeken van betalingen.

Het ondersteunt ook telezorg en patiëntenportalen om de patiëntenzorg en communicatie te verbeteren. PracticeSuite richt zich op financiële prestaties en bevat gedetailleerde analyses, afwijzingsbeheer en tools om incasso's te optimaliseren. Het is zeer geschikt voor praktijken die meer controle willen over klinische en factureringswerkstromen.

De beste functies van PracticeSuite

Automatiseer taken zoals planning, verzekeringscontroles, declaraties en communicatie met patiënten met behulp van ingebouwde RPA-tools

Gebruik UB-04-facturatiesoftware die is afgestemd op ziekenhuizen, SNF's, revalidatiecentra en andere instellingen voor intramurale zorg

Stel aangepaste tariefschema's op basis van Medicare in om te lage facturering te voorkomen en incasso's te verbeteren

Beperkingen van PracticeSuite

Gebruikers zeggen dat het toevoegen van pediatrische details, zoals informatie over ouders of voogden, niet zo intuïtief is als nodig is

Sommigen vinden het patiëntenportaal beperkt en vinden dat het het invoeren van grotere blokken informatie niet ondersteunt

Prijzen van PracticeSuite

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van PracticeSuite

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

💡Pro-tip: Gebruik tools voor projectmanagement in de gezondheidszorg en zorg altijd voor een tussenruimte van 15-30 minuten tussen klinische taken met hoge prioriteit. Dit helpt bij het opvangen van vertragingen, verbetert de overdracht en maakt uw werkstromen realistischer onder druk.

11. CrelioHealth (het beste voor diagnostische laboratoria die patiëntenplanningen en rapportages beheren)

via CrelioHealth

CrelioHealth is een diagnostisch beheerplatform voor laboratoria, diagnostische centra en radiologiepraktijken. Het platform ondersteunt alles, van walk-ins tot B2B-verwijzingen, met realtime updates over het verzamelen van steekproeven, de verwerking en de levering van resultaten.

Het omvat een patiëntenportaal met uw eigen huisstijl, geautomatiseerde communicatietools en slimme rapportagefuncties die de patiënttevredenheid en operationele snelheid helpen verbeteren. Dankzij integraties voor analysers, betalingsgateways en externe systemen functioneert CrelioHealth ook goed binnen grotere gezondheidszorgsystemen.

De beste functies van CrelioHealth

Vereenvoudig voorraadbeheer met Crelio Inventory, waarmee u reagentia en verbruiksartikelen bijhoudt en automatische waarschuwingen voor het aanvullen van voorraden ontvangt

Maak communicatie en follow-up mogelijk via Crelio Patient Engagement met herinneringen en feedbackverzameling

Ondersteun een breed bereik van laboratoriumtypes, waaronder artsenpraktijken, D2C-laboratoria, ziekenhuislaboratoria en referentielaboratoria

Beperkingen van CrelioHealth

Sommige gebruikers hebben aangegeven dat het platform geselecteerde datumbereiken niet onthoudt wanneer er tussen tabbladen wordt gewisseld

Andere gebruikers merkten op dat ze graag meer ingebouwde opties zouden willen zonder dat ze voor elke aanpassing een functieverzoek hoeven in te dienen

Prijzen van CrelioHealth

Starterspakket: $ 550/maand, eenmalige opstartkosten van $ 5.000

Standaard: $ 1.250/maand, $ 10.000 eenmalige opstartkosten

Geavanceerd: $ 2.500/maand, $ 10.000 eenmalige opstartkosten

Advanced Plus: $ 4.500/maand, $ 15.000 eenmalige opstartkosten

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CrelioHealth

G2: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over CrelioHealth?

Een G2-recensie zegt:

CrelioHealth LIMS heeft alle functies die een klinisch diagnostisch laboratorium nodig heeft om steekproeven bij te houden, toegang te verlenen aan providers en kwaliteit te genereren. Het ondersteuningsteam is binnen enkele minuten na een hulpverzoek beschikbaar. De communicatie verloopt snel en effectief en problemen worden onmiddellijk opgelost. De software is gebruiksvriendelijk en biedt alle gegeven en gevraagde functies. De software kan eenvoudig worden geïntegreerd met providers en wordt bij frequent gebruik steeds gebruiksvriendelijker.

CrelioHealth LIMS heeft alle functies die een klinisch diagnostisch laboratorium nodig heeft om steekproeven bij te houden, toegang te verlenen aan providers en kwaliteit te genereren. Het ondersteuningsteam is binnen enkele minuten na een hulpverzoek beschikbaar. De communicatie verloopt snel en effectief en problemen worden onmiddellijk opgelost. De software is gebruiksvriendelijk en biedt alle beschikbare en gevraagde functies. De software kan eenvoudig worden geïntegreerd met providers en naarmate u het vaker gebruikt, raakt u er steeds beter mee vertrouwd.

Stroomlijn uw zorgactiviteiten met ClickUp

De keuze van het juiste planningssoftwaresysteem voor de gezondheidszorg kan een groot verschil maken voor de soepele werking van uw praktijk.

De tools die we hebben besproken, bieden elk iets unieks, van software voor personeelsplanning gericht op verpleegkundigen tot automatiseringsplatforms voor laboratoria.

Maar als u op zoek bent naar een flexibele, alles-in-één oplossing die meer is dan alleen software voor het plannen van medisch personeel, dan is ClickUp zeker het bekijken waard.

Met krachtige planning, taakbeheer, herinneringen, automatisering en sjablonen, plus naadloze integratie met uw bestaande tools, is het ontworpen om de complexe realiteit van de gezondheidszorg aan te kunnen.

Probeer ClickUp vandaag nog!