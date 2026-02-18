15 sjablonen voor follow-up-e-mails voor drukke teams

Volgens een onderzoek van Brevet vereist 80% van de verkopen vijf follow-ups om te sluiten, maar 44% van de vertegenwoordigers geeft het al na één poging op.

Het verschil tussen vertegenwoordigers die hun quota halen en vertegenwoordigers die dat niet halen, komt vaak neer op één ding: een consistent follow-upsysteem dat niet afhankelijk is van het geheugen of versnipperde tools.

Deze gids leidt u door bewezen onderwerpen, een herhaalbaar e-mailkader en gratis sjablonen die u vandaag nog kunt gebruiken. We laten u ook zien hoe u uw follow-up werkstroom kunt centraliseren, zodat er niets door de mazen van het net glipt.

Sjablonen voor follow-up-e-mails bij de verkoop in één oogopslag

Wat is een follow-up-e-mail voor verkoop?

Een follow-up e-mail voor verkoop is een bericht dat u naar een potentiële klant stuurt nadat u al contact hebt gelegd via een telefoontje, vergadering of demo. Het doel ervan is om het gesprek gaande te houden en de deal dichter bij een afsluiting te brengen.

Hoewel elke verkoper follow-up-e-mails verstuurt, blijkt uit onderzoek dat slechts 27% van de verkoop-e-mails wordt geopend en minder dan 8% een reactie krijgt, vaak omdat ze niet gepersonaliseerd zijn, op het verkeerde moment worden verstuurd of de vraag niet duidelijk vermelden.

Het echte probleem voor verkoopteams is 'contextversnippering ': wanneer cruciale informatie verspreid is over losstaande tools, waardoor 80% van de analysetijd wordt besteed aan het zoeken en voorbereiden van gegevens in plaats van aan verkopen.

De informatie van uw potentiële klant staat in een CRM, uw e-mailconcepten staan in Gmail, uw aantekeningen van vergaderingen staan in een apart document en uw follow-upherinneringen staan in een app voor taken. Deze versnippering is een recept voor rampspoed, waardoor follow-ups worden gemist en inconsistent berichten worden verstuurd, waardoor deals door de mazen van het net glippen.

Elimineer deze wrijving door gebruik te maken van een gecentraliseerde werkruimte waar uw e-mailsjablonen voor verkoopopvolging, prospectgegevens en opvolgingstaken allemaal samen staan.

Voorbeelden van onderwerpen voor follow-up-e-mails voor verkoop

Uw onderwerpregel is de poortwachter van uw e-mail. Als deze niet goed is, wordt uw bericht nooit gelezen tussen de 361,6 miljard e-mails die dagelijks worden verstuurd, en zijn uw inspanningen verspild. De beste onderwerpregels zijn kort, persoonlijk en intrigerend.

Houd ze onder de 50 tekens, gebruik de naam of het bedrijf van de prospect en vermijd spamachtige woorden als "GRATIS" of "ACTIE NU". Hier zijn enkele bewezen voorbeelden voor verschillende scenario's:

Na een verkoopgesprek: "Een korte vraag over [specifiek besproken onderwerp]"

Na geen reactie: "Ben ik je kwijtgeraakt, [voornaam]?"

Na het versturen van een offerte/prijsopgave: "Wat vindt u van de offerte?"

Na een demo: "[Uw bedrijf] + [potentieel bedrijf]: volgende stappen"

Na een conferentie of gebeurtenis: "Leuk je te ontmoeten op [naam gebeurtenis]"

Een koude lead opnieuw benaderen: "Nog steeds geïnteresseerd in [het oplossen van probleem X]?"

Na het achterlaten van een voicemail: "[Voornaam], ik heb zojuist een voicemail voor je achtergelaten."

Een waardegerichte aanpak: "Een idee voor [specifieke uitdaging die zij vermeldden]"

Hoe schrijf je een follow-up e-mail voor verkoop?

Verkoopmedewerkers besteden gemiddeld 21% van hun dag aan het schrijven van e-mails, en een groot deel van die tijd wordt verspild aan het herschrijven van dezelfde follow-up. Een eenvoudige, herhaalbare structuur helpt u snel effectieve e-mails te schrijven.

Gebruik dit vijfdelige raamwerk voor elk verkoopscenario:

Gepersonaliseerde openingszin: Begin met te verwijzen naar een specifiek detail uit uw laatste interactie. Door iets te vermelden uit uw telefoongesprek, vergadering of een eerdere e-mail laat u zien dat u aandachtig bent en niet zomaar een standaardbericht verstuurt. Herinnering aan de waarde: herhaal kort het kernprobleem dat u oplost of het belangrijkste voordeel dat u biedt. Ga er niet vanuit dat de potentiële klant alles over uw oplossing onthoudt. Nieuw inzicht of nieuwe bron: voeg iets nuttigs toe aan het gesprek. Dit kan een casestudy zijn, een relevant artikel of een antwoord op een vraag die ze hadden, waardoor ze een reden krijgen om in gesprek te gaan. Duidelijke call-to-action (CTA): doe één specifiek verzoek. Vraag hen om een gesprek te boeken, te reageren met feedback of de volgende stappen te bevestigen, maar vraag niet om meerdere dingen tegelijk. Professionele afsluiting: Houd het kort en professioneel. Voeg indien nodig een link naar uw kalender toe om het plannen te vergemakkelijken.

Wat timing betreft, kunt u het beste binnen 24-48 uur na een vergadering opvolgen. Als u cold outreach doet, laat dan drie tot vijf dagen ruimte tussen uw contactmomenten. Nu u de structuur hebt, volgen hier 15 sjablonen die u kunt aanpassen. ✨

15 beste sjablonen voor follow-up-e-mails voor verkoop

Het hebben van een bibliotheek met sjablonen is een goed begin, maar als ze gewoon in een willekeurige map staan, heb je er niet veel aan. Je hebt een systeem nodig.

De volgende lijst bevat zowel kant-en-klare e-mailscripts als werkstroom-sjablonen die uw team helpen bij het beheren, automatiseren en bijhouden van het hele follow-upproces op grote schaal.

1. ClickUp-sjabloon voor follow-up-e-mails

Ontvang een gratis sjabloon Met het sjabloon voor follow-up-e-mails van ClickUp blijf je georganiseerd en houd je je klantrelaties bij, allemaal op één plek.

Het is echt vervelend om steeds weer dezelfde algemene follow-up-e-mail te moeten herschrijven. Het kost uren tijd en leidt tot inconsistente berichtgeving binnen het team.

Begin niet meer vanaf nul en neem uw sjablonen mee naar uw werkplek. Krijg een vooraf opgebouwde structuur in ClickUp Docs met het ClickUp-sjabloon voor follow-up-e-mails.

Het heeft aanpasbare secties voor uw openingszin, waardepropositie, CTA en afsluiting, zodat u ervoor kunt zorgen dat elke e-mail in lijn is met uw merk. Omdat het in ClickUp staat, hebben vertegenwoordigers er direct toegang toe naast hun prospecttaken en dealinformatie – geen tabbladen meer wisselen.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Genereer scenario's voor na vergaderingen, na demo's of voor algemene check-ins.

Krijg een kant-en-klare gepersonaliseerde opener, waardeherinnering, bronlink en een enkele, duidelijke $$cta.

Pas toon en lengte snel aan verschillende sectoren of groottes van deals.

Gebruik ClickUp Brain om direct gepersonaliseerde variaties te genereren door context uit de Taak of eerdere aantekeningen van de prospect te halen.

2. ClickUp-sjabloon voor verkoopgesprekken

Ontvang een gratis sjabloon Houd al uw verkoopgesprekken, de resultaten ervan en verdere acties eenvoudig bij met het sjabloon voor verkoopgesprekken van ClickUp.

Je hebt net een geweldig verkoopgesprek gehad, maar tegen de tijd dat je gaat zitten om de follow-up te schrijven, ben je de sleuteldetails vergeten. Dit leidt tot een algemene e-mail die niet voortbouwt op het momentum dat je hebt gecreëerd.

Met het ClickUp-sjabloon voor verkoopgesprekken kunt u uw aantekeningen rechtstreeks koppelen aan uw follow-upactie.

Registreer deelnemers, discussieonderwerpen en actiepunten op één plek. Trigger na het gesprek een follow-uptaak met een vooraf geladen e-mailsjabloon, zodat de context van het gesprek nooit verloren gaat.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Maak eenvoudig een vermelding van specifieke punten uit uw gesprek om te laten zien dat u goed hebt geluisterd.

Koppel uw gespreksaantekeningen rechtstreeks aan uw follow-up-taken, zodat geen enkele actiepost tussen wal en schip valt.

Krijg advies over hoe u naar specifieke gespreksonderwerpen kunt verwijzen, zoals "Zoals we hebben besproken, is de grootste uitdaging voor uw team..."

3. ClickUp Sales CRM-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Vind prospects, sluit deals en verkrijg inzichten via datagestuurde verkoopstrategieën met de ClickUp Sales CRM-sjabloon.

Wanneer u moet jongleren met een apart CRM-systeem, uw e-mailclient en een takenlijst, kunt u gemakkelijk follow-updata missen. Door deze versnippering van informatie lopen deals verloren, simpelweg omdat niemand weet welke prospects aandacht nodig hebben.

Beheer leads, deals en follow-upschema's zonder een aparte, losstaande CRM-tool met behulp van de ClickUp Sales CRM-sjabloon. Door u in staat te stellen elke prospect en hun follow-upstatus in één weergave bij te houden, voorkomt u een wildgroei aan tools.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Houd essentiële follow-upgegevens bij, zoals de datum van het laatste contact, de datum van de volgende follow-up en de fase van de deal met aangepaste velden

Maak een weergave die u direct laat zien welke prospects 'vandaag follow-up nodig hebben'.

Open uw e-mailsjablonen met één klik vanuit elk contactrecord voor snelle, contextrijke communicatie.

4. E-mailautomatisering met ClickUp-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Stel instellingen in en verstuur automatische e-mails via de e-mailautomatiseringssjabloon van ClickUp.

Vertrouwen op uw geheugen of handmatige kalenderherinneringen voor follow-up leidt tot menselijke fouten.

Activeer automatisch follow-up-e-mails op basis van wijzigingen in de status van de taak, deadlines of andere voorwaarden met de e-mailautomatisering met ClickUp-sjabloon en de vooraf gebouwde ClickUp-automatisering.

Laat het systeem de timing regelen, zodat u zich kunt concentreren op personalisatie. U kunt bijvoorbeeld een automatisering instellen om drie dagen nadat een fase is gewijzigd in 'Voorstel verzonden' een follow-uptaak aan te maken.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Combineer automatisering met menselijke controle door automatiseringen in te stellen om e-mails automatisch op te stellen, zodat u ze kunt controleren en handmatig kunt verzenden, met behoud van authenticiteit.

Laat ClickUp Brain gepersonaliseerde follow-upcontent opstellen op basis van de taakgeschiedenis en aantekeningen van de prospect.

Zorg ervoor dat elke geautomatiseerde e-mail nog steeds persoonlijk en relevant aanvoelt.

5. ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes

Ontvang een gratis sjabloon Beheer uw e-mailstrategie met de ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes.

Structureer drip-campagnes en eenmalige e-mails met de ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes.

Wanneer verkoop- en marketingteams niet op één lijn zitten, kunnen ze tegenstrijdige berichten naar dezelfde prospects sturen. Dit zorgt voor verwarring en verspilt ieders inspanningen.

Om dit te voorkomen, plant u uw multi-touch follow-upsequenties op dezelfde plaats als uw andere marketingactiviteiten. Wanneer beide teams dezelfde tijdlijn en gegevens over de betrokkenheid van prospects zien, blijft uw berichtgeving consistent.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Structureer eenvoudig een reeks van drie tot vijf follow-up-e-mails met duidelijke doelen voor elk contactmoment.

Bekijk de open- en doorklikpercentages in ClickUp dashboards om te zien wat werkt.

Sla al uw e-mailbestanden, teksten en berichten op één centrale locatie op, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden.

6. ClickUp-sjabloon voor e-mails voor marketing

Ontvang een gratis sjabloon Met het marketing-e-mailsjabloon van ClickUp kunt u mooie, gepersonaliseerde e-mails maken die de aandacht trekken en de betrokkenheid vergroten.

Als u te vroeg in de verkoopcyclus een agressieve follow-up verstuurt, kunt u potentiële klanten afschrikken die nog niet klaar zijn om te kopen. U moet een manier vinden om top-of-mind te blijven zonder opdringerig te zijn, door verkoop- en marketingboodschappen te combineren voor een zachtere aanpak.

Koester leads met waardegedreven e-mails en nuttige inhoud in plaats van een directe verkoopaanvraag met behulp van de ClickUp Marketing E-mailsjabloon. Deze is perfect voor het delen van content, casestudy's of uitnodigingen voor gebeurtenissen met potentiële klanten in een vroege fase of voor heractiveringscampagnes.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

De 'waarde-first'-structuur moedigt u aan om te beginnen met een nuttige bron of inzicht, gevolgd door een zachte CTA.

Slaat al uw marketingmateriaal, zoals casestudy's en whitepapers, op in ClickUp Documenten, zodat u deze eenvoudig in uw e-mails kunt invoegen.

Helpt u vertrouwen op te bouwen en uzelf te positioneren als een behulpzame expert, niet alleen als verkoper.

7. ClickUp-sjabloon voor een e-mail ter introductie van uw Business-bedrijf

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik het e-mailsjabloon voor bedrijfsintroducties van ClickUp om uw bedrijf voor te stellen aan potentiële investeerders, partners of klanten en om bedrijfsgerelateerde aankondigingen te doen.

Als uw eerste e-mail aan een potentiële klant zwak is, zullen al uw toekomstige follow-ups aanvoelen als een zware strijd. Een slechte eerste indruk kan een deal al in de kiem smoren.

Een sterke, relevante introductie-e-mail maakt elke volgende follow-up gemakkelijker, omdat u al hebt aangegeven waarom u contact opneemt.

Het ClickUp Business Introduction e-mailsjabloon biedt u een duidelijk format voor uw eerste contact. Maak een sterke eerste indruk met een gestructureerde introductie die de basis legt voor toekomstige follow-ups.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Helpt u om duidelijk te maken wie u bent, waarom u contact opneemt, wat het voordeel voor hen is en wat de volgende stap is.

Gebruikt ClickUp Brain om snel gepersonaliseerde variaties van uw intro te genereren voor verschillende kopersprofielen.

Hiermee kunt u de betrokkenheid bij uw introductie-e-mails rechtstreeks vanuit uw CRM-weergave in ClickUp volgen.

8. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Ontvang een gratis sjabloon Beheer klantgegevens met een drag-and-drop-interface met ClickUp Sales Pipeline sjabloon.

Zonder een duidelijke weergave van uw deals weet u niet welke deals vastlopen of een follow-up nodig hebben. Door dit gebrek aan zichtbaarheid lopen deals mis, simpelweg omdat ze vergeten zijn.

Voorkom dat deals afkoelen met visueel pijplijnbeheer. Bekijk de fase en follow-upstatus van elke deal in een Kanban-weergave of lijstweergave met het ClickUp Sales Pipeline sjabloon. Verkopers kunnen direct zien welke prospects aandacht nodig hebben, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Aangepaste fases zoals 'Gecontacteerd', 'Follow-up gepland' en 'Voorstel verzonden' aan uw verkoopproces.

Gebruik ClickUp dashboards om automatisch deals met achterstallige follow-ups weer te geven, zodat u snel kunt handelen.

Stel ClickUp automatiseringen in om deals automatisch tussen fasen te verplaatsen wanneer een follow-up is voltooid.

9. ClickUp-sjabloon voor verkoopstrategieën

Ontvang een gratis sjabloon Ontwikkel succesvolle strategieën en verkoopgesprekken op maat voor uw Business met de ClickUp-sjabloon voor verkoopstrategieën.

Wanneer nieuwe vertegenwoordigers bij het team komen, kennen ze vaak de best practices van het team voor follow-up nog niet. Dit leidt tot inconsistente outreach en een langere opstarttijd.

Documenteer het follow-up-playbook van uw team, zodat iedereen op dezelfde lijn zit. Leg best practices, e-mailscripts en timingrichtlijnen vast in een Doc-sjabloon met de ClickUp Sales Strategy Guide Template. Door het playbook in dezelfde werkruimte te bewaren als uw deals, helpt u nieuwe vertegenwoordigers sneller de kneepjes van het vak te leren.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Bevat secties voor timingregels, berichtkaders en het omgaan met bezwaren.

Koppel uw strategiegids rechtstreeks aan uw daadwerkelijke e-mailsjablonen en automatiseringen, zodat deze altijd up-to-date is.

Laat vertegenwoordigers ClickUp Brain gebruiken om vragen te stellen over het draaiboek en krijg in realtime antwoord zonder een manager te storen.

10. ClickUp-sjabloon voor notulen van verkoopvergaderingen

Ontvang een gratis sjabloon Zet besprekingen tijdens vergaderingen om in concrete stappen met het sjabloon voor verkoopvergaderverslagen van ClickUp.

Na een vergadering raken actiepunten en belangrijke beslissingen vaak zoek tussen de verspreide aantekeningen of worden ze helemaal vergeten. Hierdoor moet u follow-ups versturen die specifieke context missen, en worden belangrijke volgende stappen nooit voltooid.

Leg beslissingen, actiepunten en eigenaars van follow-up vast met de ClickUp-sjabloon voor notulen van verkoopvergaderingen. Deze notulen worden rechtstreeks gebruikt voor het personaliseren van uw follow-up-e-mails, zodat u dingen kunt schrijven als: "Zoals we hebben besproken, werd X zorg vermeld..."

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg details vast, zoals deelnemers, agendapunten, discussiepunten en actiepunten met eigenaars en deadlines.

Gebruik de ClickUp AI Notetaker om automatisch verslagen van vergaderingen te genereren en actiepunten te extraheren, die in dit sjabloon kunnen worden ingevuld.

Koppel uw notulen van de vergadering rechtstreeks aan follow-up-taken en dealrecords, zodat alle context op één plek staat.

11. HubSpot's 30 sjablonen voor follow-up-e-mails

Het zoeken naar externe sjablonen kan een goed beginpunt zijn, maar leidt vaak tot een verzameling losse bestanden. HubSpot's 30 sjablonen voor follow-up-e-mails biedt 30 scripts voor verschillende scenario's op één plek.

via HubSpot

Waarom u deze sjablonen zult waarderen:

Pak situaties aan zoals na een vergadering, geen reactie en na een voicemail.

Aangepaste content om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

Importeer ze in ClickUp Docs om één centrale bron van informatie voor uw team te creëren.

12. HubSpot's 75 beproefde sjablonen voor e-mails voor verkoop

De 75 beproefde e-mailsjablonen voor verkoop van HubSpot bestrijken bredere verkoopsituaties dan alleen follow-ups, waaronder prospectie en het sluiten van deals.

via HubSpot

Waarom u deze sjablonen zult waarderen:

E-mailsjablonen voor eerste contact helpen je om zinvolle gesprekken op gang te brengen en verbindingen te leggen.

Follow-up-e-mails houden het gesprek gaande en begeleiden leads door het verkoopproces.

Break-up-e-mails maken een einde aan inactieve leads, terwijl kansen voor de toekomst open blijven.

13. Template. net's e-mailmemo-sjabloon in Word

Sommige teams zijn gewend om in Microsoft Word te werken en zijn misschien op zoek naar downloadbare sjablonen. Het voorbeeldsjabloon voor e-mailmemo's van Template.net is een sjabloon dat compatibel is met Word en dat u kunt gebruiken.

via Sjabloon.net

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Schrijf duidelijke en beknopte memo-e-mails aan klanten en partners

Downloaden en bewerken in Microsoft Word, Google Documenten of Apple Pages.

14. Gratis Excel CRM-sjabloon van Vertex42

Voor zeer kleine teams of solopreneurs kan het bijhouden van prospects in een spreadsheet een eenvoudige oplossing lijken. De gratis Excel CRM-sjabloon van Vertex42 is een gratis optie die u kunt gebruiken.

via Vertex42

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Gebruik CRM-databasetabellen om belangrijke klantinformatie te sorteren, filteren en weergeven.

Aantekeningen over communicatie met uw leads via mobiele opmerkingen of een kolom Aantekeningen.

15. ClickUp-sjabloon voor verkooppraatjes

Ontvang een gratis sjabloon Schrijf een verkooppraatje met de ClickUp-sjabloon voor verkooppraatjes

Als de follow-up-e-mails van uw team inconsistente boodschappen bevatten, kan de kernwaarde van uw product verloren gaan. Dit gebeurt wanneer uw verkooppraatje niet gedocumenteerd en gemakkelijk toegankelijk is.

Zorg voor consistente waardeberichten in elke follow-up door uw kernpitch op te stellen en te verfijnen in een centraal document met het ClickUp Sales Pitch sjabloon. Vertegenwoordigers die deze pitch internaliseren, kunnen belangrijke waardeproposities in elke follow-up verwerken zonder dat het gekunsteld klinkt.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Definieer sleutel-pitch-elementen zoals het probleem, de oplossing, differentiatie en bewijspunten.

Koppel uw pitchdocument rechtstreeks aan uw e-mailsjablonen om uw berichten op elkaar af te stemmen.

Gebruik ClickUp Brain om verschillende versies van uw pitch te genereren voor verschillende kopersprofielen.

Te vermijden fouten in follow-up e-mails voor verkoop

Zelfs met de beste sjablonen kun je gemakkelijk fouten maken die je responspercentages omlaag halen. Het versturen van follow-ups die worden genegeerd of, erger nog, triggeren dat mensen zich uitschrijven, kan de relatie met potentiële klanten schaden. Hier zijn de meest voorkomende valkuilen die je moet vermijden:

Algemene openers: beginnen met 'Even kijken hoe het gaat' of 'Even opvolgen' geeft aan dat u de e-mail niet hebt gepersonaliseerd, waardoor deze gemakkelijk kan worden genegeerd.

Geen duidelijke CTA: Vage verzoeken zoals "Laat me weten wat u ervan vindt" geven de prospect geen Vage verzoeken zoals "Laat me weten wat u ervan vindt" geven de prospect geen duidelijke volgende stap en zetten niet aan tot actie.

Te veel follow-ups te snel: Het bombarderen van de inbox van een potentiële klant komt wanhopig over en is een snelle manier om uitgeschreven te worden.

Eerdere context negeren: Als u niet verwijst naar wat u in uw laatste gesprek hebt besproken, maakt u zich vergeetbaar.

Walls of tekst: Lange, compacte e-mails worden op drukke dagen niet gelezen. Houd uw bericht scanbaar met korte alinea's en opsommingstekens.

Verkeerde timing: als je op vrijdag om 23.00 uur een e-mail verstuurt, kun je er bijna zeker van zijn dat deze op maandagmorgen ondergesneeuwd is.

Geen toegevoegde waarde: elke follow-up moet elke follow-up moet iets nuttigs bieden . Als u alleen maar iets vraagt, geeft u hen geen reden om te antwoorden.

Een geconvergeerde werkruimte helpt u deze fouten te voorkomen. Sjablonen zorgen voor structuur, ClickUp-automatiseringen regelen de timing en gecentraliseerde aantekeningen in ClickUp voorkomen contextverlies.

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of u nu follow-upantekeningen verstuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt ervoor dat gesprekken naadloos worden omgezet in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn blijft.

Naarmate AI zich verder ontwikkelt, zullen de teams die het op grote schaal gebruiken om te personaliseren, het beste presteren – niet door generieke berichten te versturen, maar door elke follow-up doelgericht te maken.

Bekijk deze praktische walkthrough om te zien hoe AI uw hele verkoopproces kan transformeren, niet alleen op het gebied van follow-ups. Hierin worden sleutelstrategieën gedemonstreerd om AI in uw hele werkstroom voor verkoop in te zetten.

Zet uw follow-up-sjablonen om in gesloten deals

Effectieve follow-ups zijn een combinatie van structuur, timing en personalisatie. Het grootste obstakel voor een follow-upstrategie is fragmentatie: wanneer uw prospectinformatie, e-mailconcepten en taakherinneringen verspreid zijn over verschillende tools, gaan er onvermijdelijk dingen verloren.

Verkoopteams die hun sjablonen, gegevens en werkstroom op één plek centraliseren, sluiten meer deals omdat er niets verloren gaat. Elk contactmoment bouwt voort op het vorige, waardoor een naadloze ervaring voor de prospect ontstaat.

Klaar om uw verkoopopvolging te centraliseren? Ga gratis aan de slag met ClickUp.

Veelgestelde vragen

E-mailsjablonen zijn de woorden die u verstuurt, zoals onderwerpen en tekst. Werkstroomsjablonen zijn de systemen die u bouwt om te organiseren wanneer, hoe en naar wie u die e-mails verstuurt, inclusief triggers voor automatisering en het bijhouden van gegevens.

De meeste verkoopexperts raden vijf tot zeven contactmomenten aan voordat u verdergaat. Het juiste nummer hangt echter af van uw branche, de grootte van de deal en eventuele signalen van betrokkenheid die u bij de potentiële klant waarneemt.

Ja, dat kan. Automatisering kan de timing en triggers regelen, terwijl AI-tools zoals ClickUp Brain gepersonaliseerde content kunnen opstellen op basis van de gegevens van uw prospect, die u kunt controleren voordat u deze verstuurt.