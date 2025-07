Gratis sjablonen voor verkoopmails om conversies te stimuleren

🔎 Feit 87% van de marketingleiders gelooft dat e-mailmarketing cruciaal is voor succes.

Zelfs met grondig onderzoek en een diepgaand begrip van de pijnpunten van klanten is het niet eenvoudig om een reactie op uw verkoop-e-mails te krijgen. En dat is begrijpelijk. Klanten ontvangen immers tientallen e-mails per dag. U hebt dus een e-mail nodig die zowel goed is opgesteld als is afgestemd op de behoeften van uw klanten om hun aandacht te trekken.

Daar komen sjablonen voor verkoop-e-mails om de hoek kijken. Ze bieden een sterk kader voor duidelijkheid en betrokkenheid, terwijl u de kern van de boodschap kunt aanpassen. Het gebruik van de juiste sjabloon voor verkoop-e-mails bespaart tijd, zorgt voor consistentie in uw communicatie en verbetert de responspercentages.

Laten we eens kijken naar de beste gratis sjablonen voor verkoopmails die momenteel beschikbaar zijn om uw verkoopcampagnes een boost te geven. ⚡

Wat zijn sjablonen voor verkoop-e-mails?

Sjablonen voor verkoop-e-mails zijn vooraf geschreven e-mailformats waarmee u potentiële klanten kunt aanspreken, leads kunt koesteren en deals efficiënt kunt sluiten. Ze bieden een gestructureerd kader voor e-mailbeheer, waardoor consistentie wordt gewaarborgd en personalisatie mogelijk blijft.

Door een beproefde aanpak te volgen, helpen sjablonen voor verkoop-e-mails u tijd te besparen, de merkstem te behouden en de responspercentages te verbeteren.

Een goed gestructureerde sjabloon voor verkoop-e-mails bevat de volgende sleutelelementen:

Onderwerpregel van de e-mail : 47% van de e-mails wordt geopend of verwijderd op basis van de onderwerpregel. Een pakkende en beknopte onderwerpregel trekt de aandacht en moedigt de ontvanger aan om de e-mail te openen ✅

Gepersonaliseerde begroeting : spreek de ontvanger met zijn of haar naam aan om een persoonlijke verbinding te creëren en een warme indruk achter te laten ✅

Opening : Een sterke openingszin die de rente wekt, een pijnpunt benadrukt of verwijst naar een eerdere e-mail of interactie ✅

Waardepropositie : Een duidelijke en beknopte uitleg van enkele sleutelfuncties van een product of dienst die relevant zijn voor de behoeften van de ontvanger, zodat de e-mail onmiddellijk waarde toevoegt ✅

Sociale bewijskracht: Wanneer klanten recensies van andere klanten bekijken, krijgen ze meer vertrouwen in uw producten of diensten. De e-mail moet enkele getuigenissen van bestaande klanten bevatten ✅

Call-to-Action (CTA) : Een duidelijke oproep tot actie, zoals het plannen van een kort telefoongesprek of een chat, het aanmelden voor een demo of het beantwoorden van een e-mail om het gesprek voort te zetten ✅

Afsluitende zin : Een beleefde en professionele afsluiting met relevante afsluitende bestanden, waardoor de deur open blijft voor verdere communicatie ✅

Handtekening: contactgegevens, bedrijfsnaam en andere noodzakelijke informatie ✅

Voorbeelden en gebruikssituaties van sjablonen voor verkoop-e-mails

Het beheren van verkoopcommunicatie is vaak tijdrovend, maar met de juiste tools hoeft dat niet zo te zijn.

ClickUp , de app voor dagelijks werk, houdt uw hele verkoopwerkstroom georganiseerd. De AI-aangedreven werkassistent, ClickUp Brain, helpt u moeiteloos impactvolle verkoopmails op te stellen.

Of u nu potentiële klanten benadert, opvolgt of deals sluit, ClickUp Brain genereert binnen enkele seconden overtuigende, gepersonaliseerde e-mailsjablonen, waardoor u tijd bespaart en de betrokkenheid hoog blijft.

Hier zijn acht krachtige gebruiksscenario's en ClickUp Brain-prompts om u te helpen de perfecte verkoop-e-mails voor elke situatie te maken.

1. E-mail voor koude acquisitie

Het is moeilijk om potentiële klanten aan te spreken die nog nooit met uw bedrijf in contact zijn geweest! U moet contact leggen met potentiële clients die uw merk niet kennen. Om het ijs te breken met een koude e-mail moet u snel de aandacht trekken, geloofwaardigheid opbouwen en onmiddellijke waarde bieden – en dat alles in slechts een paar zinnen.

via ClickUp Brain

Voorbeeld #2: Sjabloon gegenereerd door ClickUp Brain Onderwerp: Ontgrendel [specifiek voordeel] voor uw bedrijf met [uw bedrijfsnaam] Hallo [voornaam van de ontvanger], Ik hoop dat deze e-mail u goed bereikt! Ik ben [uw naam], [uw positie] bij [naam van uw bedrijf]. Wij zijn gespecialiseerd in [beschrijf kort de expertise of het product/de dienst van uw bedrijf] en helpen bedrijven zoals [naam van het bedrijf van de ontvanger] om [specifiek voordeel of doel] te bereiken. Het is mij opgevallen dat [persoonlijke observatie over hun bedrijf, branche of uitdagingen waarmee ze te maken kunnen krijgen]. Met [uw bedrijfsnaam] hebben we bedrijven zoals [vermelding van een opvallende client of branche] geholpen om [specifiek resultaat of prestatie]. Zo kunnen we u helpen: 1. [Belangrijkste voordeel of functie #1] 2. [Belangrijkste voordeel of functie #2] 3. [Belangrijkste voordeel of functie #3] Zou u openstaan voor een kort telefoongesprek van 15 minuten om te bespreken hoe wij [naam van het bedrijf van de ontvanger] kunnen ondersteunen bij het bereiken van [specifiek doel of het oplossen van een uitdaging]? U kunt via deze link een tijdstip reserveren dat u schikt: [link voor het plannen van een afspraak invoegen]. U kunt mij ook uw beschikbaarheid doorgeven, dan zoek ik een geschikt moment. Ik kijk ernaar uit om met u in verbinding te komen! Met vriendelijke groet, [Uw volledige naam] [Uw positie] [Naam van uw bedrijf]

💡 Snelle tip: Er zijn meerdere manieren waarop u de effectiviteit van e-mails kunt vergroten door AI te gebruiken voor het schrijven van verkoopmails. ClickUp Brain, bijvoorbeeld, helpt u: Automatiseer routine-e-mails door uw schrijfstijl te leren kennen

Scan e-mails om fouten in spelling, interpunctie of structuur te vinden

Krijg boeiende onderwerpregels, aangezien de native AI goed presterende e-mails analyseert om een onderwerpregel te genereren

Segmenteer uw content lijst en personaliseer uw e-mails met specifieke details Maak contextuele verkoop-e-mails met ClickUp Brain

Het is essentieel om een lead betrokken te houden na een eerste gesprek of vergadering. Een sterke eerste indruk is slechts het begin. Een goed geplande follow-up e-mail houdt het momentum vast en vergroot de kans op conversie.

Zo helpt ClickUp Brain u daarbij:

via ClickUp Brain

Voorbeeld #2: Sjabloon gegenereerd door ClickUp Brain Onderwerp: Opvolging: [specifiek voordeel] voor [naam bedrijf ontvanger] Hallo [voornaam ontvanger], Ik hoop dat het goed met u gaat! Ik kom terug op ons recente gesprek over hoe [naam van uw bedrijf] [naam van het bedrijf van de ontvanger] kan helpen bij het bereiken van [specifiek doel of voordeel]. Even kort samengevat: wij zijn gespecialiseerd in [herhaal kort uw waardepropositie] en ik ben ervan overtuigd dat we een echt verschil kunnen maken door [specifiek voordeel of oplossing]. Om extra waarde te bieden, vindt u hier een [bron, casestudy of inzicht] waarin wordt uitgelegd hoe we bedrijven zoals [vermelding van client of branche] hebben geholpen om [specifiek resultaat] te bereiken: [link of bijlage invoegen]. Ik zou graag verder met u in gesprek gaan om te bekijken hoe we onze oplossing op uw behoeften kunnen afstemmen. Bent u deze week beschikbaar voor een kort vervolggesprek? U kunt hier een afspraak maken: [Link naar agenda]. We horen graag van u! Met vriendelijke groet, [Uw volledige naam] [Uw positie] [Naam van uw bedrijf]

3. E-mail voor heractivering

Een veel voorkomende gebeurtenis in de verkoop is dat uw leads stil worden. In plaats van ze te laten verdwijnen, kunt u met een zorgvuldig opgestelde e-mail om opnieuw contact te leggen hun enthousiasme voor uw product of dienst weer aanwakkeren.

Zo helpt ClickUp Brain u daarbij:

via ClickUp Brain

Voorbeeld #2: Sjabloon gegenereerd door ClickUp Brain Onderwerp: Laten we weer in contact komen: spannende updates van [naam van uw bedrijf] Hallo [voornaam ontvanger], Ik hoop dat deze e-mail u goed bereikt! Het is alweer een tijdje geleden dat we contact hebben gehad en ik wilde u eraan herinneren hoe [naam van uw bedrijf] [naam van het bedrijf van de ontvanger] kan helpen bij het bereiken van [specifiek doel of voordeel]. Sinds ons laatste gesprek hebben we een aantal spannende nieuwe aanbiedingen geïntroduceerd die volgens mij een doorbraak kunnen betekenen voor uw team: [Nieuw aanbod/functie #1 en het voordeel ervan]

[Nieuw aanbod/functie #2 en het voordeel ervan]

[Nieuw aanbod/functie #3 en het voordeel ervan] Deze updates zijn ontworpen om het voor bedrijven zoals het uwe gemakkelijker te maken om [specifieke waarde of resultaat] te bereiken. Ik zou graag opnieuw contact met u opnemen om te delen hoe deze nieuwe functies [naam bedrijf ontvanger] kunnen helpen bij het bereiken van [specifiek doel]. Bent u beschikbaar voor een kort telefoongesprek? U kunt hier een afspraak maken: [link naar agenda], of laat me weten wanneer u beschikbaar bent, dan plan ik het graag in. We kijken ernaar uit om bij te praten! Met vriendelijke groet, [Uw volledige naam] [Uw positie] [Naam van uw bedrijf]

4. Uitnodiging voor productdemonstratie

Zien is geloven. Als verkoopprofessional wilt u dat uw klant uw product zo snel mogelijk in actie ziet! Een goed opgestelde demo-uitnodiging per e-mail helpt potentiële klanten de waarde van uw product te begrijpen en brengt hen dichter bij een aankoopbeslissing en onboarding .

Zo helpt ClickUp Brain u daarbij:

Voorbeeld #2: Sjabloon gegenereerd door ClickUp Brain Onderwerp: Zie [bedrijfsnaam] in actie – neem deel aan onze live demo! Hallo [voornaam ontvanger], Bent u klaar om de manier waarop uw team werkt te transformeren? Doe mee aan een live demo van [Bedrijfsnaam], het alles-in-één platform voor productiviteit dat teams helpt werkstromen te stroomlijnen, samenwerking te verbeteren en meer gedaan te krijgen in minder tijd. In slechts 30 minuten ontdekt u hoe [bedrijfsnaam] u kan helpen: [Nieuw aanbod/functie #1 en het voordeel ervan]

[Nieuw aanbod/functie #2 en het voordeel ervan]

[Nieuw aanbod/functie #3 en het voordeel ervan] [Reserveer nu uw plek](Demo-link invoegen) Kunt u er niet bij zijn? Geen probleem! Schrijf u toch in, dan sturen we u de opname zodat u deze op een later moment kunt bekijken. We kijken ernaar uit u daar te zien! Met vriendelijke groet, [Uw volledige naam] [Uw positie] [Naam van uw bedrijf]

5. E-mail voor offerte of prijsopgave

Het versturen van een professionele offerte naar potentiële klanten is een cruciaal onderdeel van het klanttraject. Een offerte-e-mail moet meer zijn dan alleen maar nummers; het moet de waarde van uw aanbod benadrukken en het voor de potentiële klant gemakkelijk maken om ja te zeggen.

Zo helpt ClickUp Brain u daarbij:

via ClickUp Brain

Voorbeeld #2: Sjabloon gegenereerd door ClickUp Brain Onderwerp: Voorstel voor [naam bedrijf ontvanger] — Laten we aan de slag gaan Hallo [voornaam ontvanger], Bedankt dat u [naam van uw bedrijf] in overweging neemt als partner om [specifiek doel of uitdaging] te helpen realiseren. In de bijlage vindt u het voorstel op maat voor [naam van het bedrijf van de ontvanger], waarin wordt uiteengezet hoe wij [specifiek voordeel of oplossing] kunnen leveren. Hier volgt een kort overzicht van wat er is inbegrepen: Belangrijkste voordeel #1 : [Korte uitleg]

Sleutelvoordeel #2 : [Korte uitleg]

Sleutelvoordeel #3: [Korte uitleg] Prijsinformatie: [Vermeld kort de prijzen of raadpleeg het bijgevoegde voorstel voor alle details]. De volgende stap is eenvoudig: laten we een kort gesprek inplannen om het voorstel te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. U kunt hier een tijdstip boeken dat u schikt: [Link naar planning invoegen]. We kijken ernaar uit om [naam bedrijf ontvanger] te helpen bij het bereiken van [specifiek doel]! Met vriendelijke groet, [Uw volledige naam] [Uw positie] [Naam van uw bedrijf]

6. E-mail voor het sluiten van de deal

In de laatste fase zorgt een goed opgestelde afsluitende e-mail van de verkoper ervoor dat resterende twijfels worden weggenomen, urgentie wordt gecreëerd en de deal wordt gesloten.

Zo helpt ClickUp Brain u daarbij:

via ClickUp Brain

Voorbeeld #2: Sjabloon gegenereerd door ClickUp Brain Onderwerp: Aan de slag – Ontgrendel [specifiek voordeel] vandaag nog Hallo [voornaam ontvanger], Ik wil u graag bedanken voor het overwegen van [naam van uw bedrijf] als partner om [naam van het bedrijf van de ontvanger] te helpen bij het bereiken van [specifiek doel]. We begrijpen dat een beslissing zorgvuldig moet worden overwogen, dus ik wil graag op uw zorgen ingaan. Dit is waarom [naam van uw bedrijf] de juiste keuze is: Bewezen resultaten : We hebben bedrijven zoals [naam client] geholpen om [specifiek resultaat] te bereiken.

Oplossingen op maat : ons platform is ontworpen om zich aan te passen aan uw unieke behoeften.

Speciale ondersteuning: Ons team staat u bij elke stap bij om succes te garanderen. Als u vandaag actie onderneemt, bent u een stap dichter bij [specifiek voordeel of resultaat]. Laten we deze kans op [specifieke waarde of resultaat] niet voorbij laten gaan. Ik help u graag bij de volgende stap. Laat het me weten als u nog vragen heeft, of plan hier een kort gesprek in: [Link naar planning invoegen]. We kijken ernaar uit om met u samen te werken! Met vriendelijke groet, [Uw volledige naam] [Uw positie] [Naam van uw bedrijf]

5 sjablonen voor verkoop-e-mails

Terwijl ClickUp Brain AI-aangedreven sjablonen voor e-mails, blogposts en content genereert die zijn afgestemd op uw unieke verkoopbehoeften, bieden de kant-en-klare sjablonen voor verkoopmails van ClickUp een gestructureerd, gebruiksklaar raamwerk voor naadloze outreach, follow-ups en conversies.

1. Sjabloon voor follow-up-e-mail van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Automatiseer klantcommunicatie, houd follow-ups bij en stel herinneringen in met de sjabloon voor follow-up-e-mails van ClickUp

Het handmatig volgen van meerdere gesprekken tegelijk of het zoeken naar e-mails is een uitdaging en leidt tot fouten. De sjabloon voor follow-up-e-mails van ClickUp biedt een effectieve manier om alles georganiseerd te houden en klantrelaties te onderhouden.

Met ingebouwde plannings- en personalisatieopties kunt u herinneringen versturen, belangrijke punten benadrukken en prospects op een subtiele manier naar een beslissing leiden, terwijl u een warme, authentieke toon aanhoudt.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd de status, prioriteit en andere details van de follow-up e-mail bij, zodat u geen enkele kans mist

Maak checklists om verschillende fasen van het versturen van een follow-up e-mail bij te houden met ClickUp Documenten

Plan e-mails van tevoren in om consistentie in de communicatie te behouden

Automatiseer follow-ups om tijdige betrokkenheid te garanderen zonder handmatige inspanningen

Ideaal voor: Verkoopprofessionals, accountmanagers, vertegenwoordigers voor bedrijfsontwikkeling en iedereen die gestructureerde follow-up e-mails nodig heeft.

2. ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketing

Gratis sjabloon downloaden Plan abonnementen, verstuur gerichte berichten en houd het succes bij met de ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketing

De ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketing biedt een plug-and-play-framework om eenvoudig marketingmails te ontwerpen, plannen en bijhouden. Deze sjabloon zorgt ervoor dat elke e-mail impact heeft, van productlanceringen tot exclusieve promoties.

Of u nu nieuwsbrieven, promotionele mailings of nurture-sequenties opstelt, met deze sjabloon weet u zeker dat uw e-mails op het juiste moment bij de juiste mensen terechtkomen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Optimaliseer e-mails met A/B-tests voor datagestuurde verbeteringen

Visualiseer de prestaties van campagnes met ingebouwde analysefuncties voor het bijhouden van gegevens

Houd de campagne bij, evenals het bereik van e-mails en de target audience met de campagnelijst

Bepaal de voortgang met behulp van kleurgecodeerde campagnelijsten in de contentkalender, die de campagnes voor de maand weergeeft

Ideaal voor: Sales teams, digital marketeers, e-commerce merken, bureaus en contentstrategen die de betrokkenheid via e-mail willen maximaliseren om promotionele e-mails te creëren, plannen en verzenden.

💡 Pro-tip: Vraag je je af hoe je je e-mailcampagnes naar een hoger niveau kunt tillen? Gebruik sjablonen voor drip-campagnes om relevante informatie op het juiste moment te verstrekken. Zo helpen deze sjablonen u: Geef relevante informatie tijdens verschillende fasen van het klanttraject ✅️

Zorg voor tijdige en consistente communicatie ✅️

Krijg datagestuurde inzichten om uw marketinginspanningen een boost te geven ✅️

Zorg voor gepersonaliseerde en gerichte communicatie ✅️

3. Sjabloon voor e-mailcampagnes van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan e-mailcampagnes, houd de betrokkenheid bij en analyseer de prestaties met de sjabloon voor e-mailcampagnes van ClickUp

Het opzetten van een e-mailcampagne binnen het verkoopproces vereist een georganiseerd abonnement en een efficiënte methode om de prestaties bij te houden. De sjabloon voor e-mailcampagnes van ClickUp helpt u bij het in kaart brengen en beheren van e-mailcampagnes in meerdere fasen met een gestructureerde, doelgerichte aanpak.

Deze sjabloon is ontworpen voor teams die naadloos moeten samenwerken en helpt u bij het plannen, opstellen en inplannen van e-mailcampagnes in een georganiseerde werkstroom. Door het proces voor het aanmaken van e-mails te optimaliseren, zorgt u voor consistentie in uw e-mails en bespaart u tijd en geld.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg subtaak en checklists toe om gepersonaliseerde e-mails te beheren en de status van elke e-mail bij te houden

Centraliseer e-mailcontent, goedkeuringen en planning door samen te werken met teams

Houd engagementstatistieken bij om berichten te verfijnen en resultaten te optimaliseren

Naadloze integratie met tools voor marketingautomatisering voor een gestroomlijnde uitvoering

Ideaal voor: Marketingteams, contentstrategen en bedrijven die gerichte e-mailcampagnes lanceren.

Dit is wat Philip Storry, Senior Systeembeheerder bij SYZYGY, te zeggen had over het gebruik van ClickUp:

Onze teams hebben formulieren en sjablonen gebruikt om een aantal werkstromen te standaardiseren. We hebben ook de ingebouwde automatisering gebruikt om een aantal werkstromen te vereenvoudigen, met name wanneer aangepaste velden informatie vastleggen die kan helpen bepalen wie aan een taak moet worden toegewezen. Ten slotte hebben we ook de e-mailintegratie en API-functies gebruikt om automatisch taken te genereren wanneer sommige platforms waarschuwen of mogelijke prestatieproblemen aangeven.

Onze teams hebben formulieren en sjablonen gebruikt om een aantal werkstromen te standaardiseren. We hebben ook de ingebouwde automatisering gebruikt om een aantal werkstromen te vereenvoudigen, met name wanneer aangepaste velden informatie vastleggen die kan helpen bepalen wie aan een taak moet worden toegewezen. Ten slotte hebben we ook de e-mailintegratie en API-functies gebruikt om automatisch taken te genereren wanneer bepaalde platforms waarschuwen of mogelijke prestatieproblemen aangeven.

4. Sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer berichten, creëer werkstromen en houd de prestaties bij met de sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes van ClickUp

Het runnen van een succesvolle e-mailmarketingcampagne betekent een balans vinden tussen strategie, timing en boeiende content om een wederzijdse verbinding op te bouwen. Dat is precies wat de sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes van ClickUp u helpt te doen.

Dit sjabloon zorgt ervoor dat elke e-mail in uw campagne aansluit bij uw e-mailmarketingdoelen en KPI's, uw merkstem en het klanttraject. Het resultaat is dat u consistentie behoudt in al uw strategieën voor het beheer van e-mailcampagnes.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Definieer doelen voor elke e-mail om afstemming met de bedrijfsdoelstellingen te garanderen

Analyseer prestatiegegevens om uw strategie direct aan te passen

Definieer duidelijk werkstroomregels voor elke campagne om consistentie te garanderen en verwarring te voorkomen

Creëer een compleet en effectief feedbackbeheerproces voor e-mails met behulp van de taak voor e-mailcampagnes

Ideaal voor: Marketingprofessionals die gerichte campagnes willen opzetten en de resultaten willen bijhouden.

📮 ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of u nu aantekeningen verstuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt ervoor dat gesprekken naadloos worden omgezet in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn blijft.

5. Sjabloon voor e-mailautomatisering van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer het automatiseringsproces van e-mails met de sjabloon voor e-mailautomatisering van ClickUp

E-mailautomatisering gaat niet alleen om efficiëntie, maar ook om het op het juiste moment bezorgen van de juiste boodschap zonder handmatige tussenkomst. Met de sjabloon voor e-mailautomatisering van ClickUp kunt u slimme, trigger-gebaseerde e-mailwerkstromen opzetten die uw publiek betrokken houden en u tijd besparen.

Of u nu lead-nurturing-sequenties, onboarding-e-mails of herinneringen voor verlaten winkelwagentjes instelt, met dit sjabloon kunt u tijdige, gepersonaliseerde communicatie op grote schaal verzenden.

Bekijk deze video over het gebruik van automatisering in ClickUp:

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Monitor de prestaties van automatisering om de effectiviteit van de werkstroom te optimaliseren met ClickUp Automations

Stel automatische triggers in om de juiste e-mails op het juiste moment te versturen op basis van specifieke acties, zoals aanmeldingen of aankopen

Organiseer taken om ervoor te zorgen dat geen enkele stap of kans wordt gemist

Stel terugkerende e-mails in, zodat uw klanten regelmatig updates ontvangen

Ideaal voor: Marketingteams die verkoopmails willen automatiseren op basis van bepaalde triggers.

Wat maakt een goede sjabloon voor een verkoop-e-mail?

Nu u enkele geweldige voorbeelden van sjablonen voor verkoop-e-mails hebt gezien, hoe kiest u dan de juiste?

Dit is waar u op moet letten in een sjabloon voor verkoop-e-mails:

Gestructureerd format : Kies voor een goed gestructureerd sjabloon voor verkoop-e-mails met een logische werkstroom, zodat de boodschap gemakkelijk te scannen is. Zo kunnen uw klanten snel en moeiteloos de sleutelpunten begrijpen

Eenvoudig aan te passen : selecteer een goede sjabloon voor verkoop-e-mails, of het nu gaat om een sjabloon voor een verkoopintroductie of een follow-up, die eenvoudig kan worden gepersonaliseerd. De sjabloon moet plaatshouders bevatten voor namen uit uw contactenlijst, bedrijfsgegevens en specifieke pijnpunten die relevant zijn voor de ontvanger, zodat u een persoonlijk tintje kunt geven

Mobielvriendelijke layout : kies een sjabloon voor verkoopmails die is geoptimaliseerd voor kleine schermen, aangezien : kies een sjabloon voor verkoopmails die is geoptimaliseerd voor kleine schermen, aangezien 81% van de gebruikers e-mails het liefst op hun mobiele telefoon opent

Relevantie voor het doel en het publiek : Kies sjablonen voor het schrijven van verkoopmails die aansluiten bij het specifieke doel, of dat nu het genereren van leads, het plannen van een vergadering of het promoten van een aanbieding is. De sjablonen moeten ook zijn afgestemd op de behoeften van het bedrijf of de doelgroep van uw potentiële klant

Eenvoudig bijhouden: Geef prioriteit aan een sjabloon voor koude e-mails die functies voor bijhouden ondersteunt, zoals open rates, klikfrequenties en reacties. Zo kunnen uw verkoopteams de effectiviteit meten, berichten verfijnen en op het juiste moment follow-up geven aan geïnteresseerde prospects

Naadloze integratie: Zorg ervoor dat de sjabloon voor verkoop-e-mails naadloos kan worden geïntegreerd met de tools die u gebruikt. Van automatisering tot tools van derden voor beheer, de sjabloon moet soepel werken

Hier volgt een kort overzicht van hoe u betere en effectievere e-mails kunt versturen:

Optimaliseer uw verkoop-e-mailcampagnes met ClickUp

Sjablonen voor verkoop-e-mails zijn een geweldige manier om de responspercentages te verbeteren en met klanten te communiceren. Met de juiste sjabloon voor koude e-mails voor verkoop optimaliseert u de verkoop-e-mailcampagne effectief voor betere resultaten.

ClickUp biedt een alles-in-één platform om ervoor te zorgen dat uw verkoop-e-mails aansluiten bij uw doelen. Of u nu campagnes opzet of uw klanten opvolgt, ClickUp biedt een gestructureerd kader voor het plannen, organiseren en bijhouden van uw e-mails.

Met functies zoals ClickUp Docs, ClickUp Brain en aanpasbare sjablonen voor koude verkoop-e-mails helpt ClickUp u de werkstroom te optimaliseren en het succes van de campagne te monitoren.

Laat slecht gestructureerde e-mails het succes van uw campagnes niet verminderen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en verbeter uw verkoop-e-mails. 🤩