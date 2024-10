Hoe een verkoop- en marketingstrategie te ontwikkelen (+voorbeelden)

Het creëren van een effectieve verkoop- en marketingstrategie kan aanvoelen als jongleren met concurrerende prioriteiten-e-mailcampagnes, betaalde advertenties, merkopbouw en leadgeneratie. Dit kan overweldigend voelen voor de marketing- en verkoopteams en zelfs de groei van de business vertragen.

In dit artikel laten we je zien hoe je een verkoop- en marketingstrategie ontwikkelt die deze problemen frontaal aanpakt. Je leert praktische tips en strategieën om de samenwerking te verbeteren, inspanningen te stroomlijnen en omzetgroei te stimuleren.

Of je nu net begint of je bestaande strategie wilt verfijnen, we bieden bruikbare inzichten en relevante voorbeelden om je te helpen je doelen te bereiken.

Laten we eerst met de basis beginnen. 👇

Wat is een verkoop- en marketingstrategie?

Een verkoopstrategie is een routekaart voor het verkopen van de producten of diensten van een bedrijf. De strategie richt zich op het opbouwen van relaties met potentiële klanten en begeleidt hen door het koopproces.

Effectief verkoop projectmanagement zorgt voor een soepele uitvoering van sleuteltactieken, zoals bellen met nieuwe aanbiedingen, deelnemen aan productdemo's en het identificeren van pijnpunten bij klanten.

Door de afsluiting van een verkoop zorgvuldig te timen, kunnen uw verkoopteams voorkomen dat ze prospects verliezen door voortijdige push-ups, waardoor elke stap van het proces efficiënter verloopt en beter aansluit op de algemene doelen.

Een marketingstrategie gaat over waarde creëren en bekendheid opbouwen rond een merk. Het helpt een bedrijf met zijn publiek te communiceren, rente op te bouwen en betrokkenheid bij zijn producten of diensten aan te moedigen.

Gebruikelijke marketinginspanningen zijn contentmarketing, sociale media, en advertenties om prospects aan te trekken.

Samen vormen ze een allesomvattende aanpak om groei te stimuleren

Met andere woorden, voor een succesvolle marketing- en verkoopstrategie moeten beide afdelingen werken als een goed geoliede machine. U kunt het volgende bereiken functieoverschrijdende samenwerking door effectieve verkoopstrategieën en -tactieken te integreren met marketinginspanningen, waardoor silo's verdwijnen, de communicatie verbetert en het hele proces wordt gestroomlijnd.

Belang van verkoop- en marketingstrategie voor bedrijfsgroei

Een verkoop- en marketingstrategie is essentieel omdat het een gestructureerde manier is om uw target publiek te bereiken, uw merk op te laten vallen en uiteindelijk de verkoop te stimuleren.

Dit is waarom het belangrijk is:

Stelt doelen van teams op elkaar af: Zorgt ervoor dat verkoop- en marketingteams efficiënt samenwerken aan gemeenschappelijke doelen, zoals het verhogen van de omzet en het vergroten van het marktaandeel

Zorgt ervoor dat verkoop- en marketingteams efficiënt samenwerken aan gemeenschappelijke doelen, zoals het verhogen van de omzet en het vergroten van het marktaandeel Stroomlijnt het klanttraject: Creëert een soepele werkstroom van leadgeneratie tot conversie, waardoor het voor prospects gemakkelijker wordt om betalende klanten te worden

Creëert een soepele werkstroom van leadgeneratie tot conversie, waardoor het voor prospects gemakkelijker wordt om betalende klanten te worden Breekt silo's af: Een goede marketing- en verkoopstrategie zorgt voor samenwerking tussen teams, zodat sales feedback kan geven en marketing strategieën kan aanpassen op basis van real-time inzichten

Een goede marketing- en verkoopstrategie zorgt voor samenwerking tussen teams, zodat sales feedback kan geven en marketing strategieën kan aanpassen op basis van real-time inzichten Verhoogt de inkomsten: Door verkoop- en marketinginspanningen op elkaar af te stemmen, kunnen bedrijven hun strategieën effectiever targetten, wat leidt tot betere conversiepercentages en een hoger rendement op investering

Door verkoop- en marketinginspanningen op elkaar af te stemmen, kunnen bedrijven hun strategieën effectiever targetten, wat leidt tot betere conversiepercentages en een hoger rendement op investering Verbetert klantenwerving en -behoud: Marketing trekt nieuwe klanten aan terwijl verkoop sterke relaties opbouwt, wat leidt tot een hogere klantloyaliteit en groei op lange termijn

Marketing trekt nieuwe klanten aan terwijl verkoop sterke relaties opbouwt, wat leidt tot een hogere klantloyaliteit en groei op lange termijn Zorgt voor concurrentievoordeel:Houdt de berichtgeving consistent en overtuigend, zodat uw bedrijf opvalt en verbinding maakt met het juiste publiek

🤝⏰ Reminder: Zonder een goed gedefinieerde strategie lopen bedrijven het risico middelen te verspillen aan onsamenhangende inspanningen die potentiële klanten niet effectief betrekken of verkoop stimuleren.

Sleutelcomponenten van een succesvolle verkoop- en marketingstrategie

Het bouwen van succesvolle marketing- en verkoopstrategieën is niet hetzelfde als ideeën tegen de muur gooien en hopen dat er iets blijft hangen (hoewel, dat doen we allemaal wel eens)-het gaat om het leggen van een solide basis met duidelijke doelstellingen en een goed gedefinieerd abonnement.

Hier zijn de sleutelcomponenten die je daarbij zullen helpen.

Target doelgroepgegevens

Voordat u iets gaat marketen of verkopen, moet u precies weten tegen wie u het hebt. Het definiëren van uw target markt of doelgroep is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw boodschap bij de juiste mensen aankomt. Dit is waar het creëren van klantpersona's om de hoek komt kijken.

Een customer persona vertegenwoordigt je ideale klant en bevat details zoals demografie, gedrag, doelen, pijnpunten en motivatie.

Naast persona's is klantsegmentatie ook nuttig. Hiermee kunt u uw grotere publiek opdelen in kleinere, specifiekere groepen op basis van kenmerken zoals geografie, koopgedrag of bedrijfstak

Door de gegevens van uw target doelgroep in te voeren in uw verkooptrechter kunt u uw aanpak voor elke persona personaliseren, waardoor de effectiviteit van uw verkoop- en marketinginspanningen wordt verbeterd.

Tegelijkertijd kunt u met behulp van sjablonen voor marketingstappenplannen helpt u uw doelen te definiëren en naadloos te integreren met specifieke Taken, zodat er een meer samenhangende strategie ontstaat voor alle teams.

💡 Pro Tip: Een goed gedefinieerd ideaal klantenprofiel (ICP) moet details bevatten over uw target doelgroep: waar ze hun tijd doorbrengen, hoe ze hun geld uitgeven, wat hun favoriete app voor sociale media is of welke beïnvloeders ze volgen. Door diep in deze gegevens te graven, kunt u uw doelgroep bereiken waar ze zijn in plaats van achter ze aan te rennen.

Marktonderzoek

Je kunt niet effectief iets verkopen of op de markt brengen als je het landschap waarin je opereert niet begrijpt.

Marktonderzoek is het proces van het verzamelen van inzichten over uw branche, concurrenten en vooral uw target doelgroep. Het helpt u markttrends te identificeren, de behoeften van uw klanten te begrijpen en hiaten te ontdekken waar uw product of dienst iets unieks kan bieden.

Voorbeeld: Als u een groeiende vraag naar milieuvriendelijke verpakking in uw branche ontdekt, kunt u uw product dienovereenkomstig positioneren en die nichemarkt veroveren.

Het integreren van deze inzichten in uw marketinginspanningen, van e-mailcampagnes tot betaalde advertenties, zorgt ervoor dat uw strategie is afgestemd op de eisen van de markt en geeft u een concurrentievoordeel.

Duidelijke doelstellingen

Het is niet genoeg om alleen maar te zeggen dat je 'de verkoop wilt laten groeien' of 'de naamsbekendheid wilt vergroten' U hebt specifieke, meetbare doelstellingen nodig die als leidraad dienen voor uw marketing- en verkoopinspanningen.

Het is dus belangrijk dat u zelfverzekerd bent over uw marketing OKR's en noord-ster statistieken. En net zo belangrijk om ze goed bij te houden.

Dit is waar ClickUp Doelen kunnen ongelooflijk nuttig zijn.

Hiermee kunt u SMART-Specific, Measurable, Achievable, Relevant, en Time-bound doelen instellen die aansluiten bij uw algemene strategie. Je kunt elke grotere doelstelling opsplitsen in kleinere objecten, deadlines stellen en taken toewijzen aan leden van je marketing- of verkoopteam.

Succes meten door voortgang bij te houden via numerieke, monetaire, waarheidsgetrouwe en taakdoelen met ClickUp Goals

🌟 Voorbeeld: Misschien stelt u een doel om 500 nieuwe gekwalificeerde leads te genereren tegen het einde van het kwartaal. Met ClickUp kunt u dit doel opsplitsen in uitvoerbare stappen voor zowel uw verkoop- als marketingteams, zoals het lanceren van een gerichte e-mailcampagne of het verbeteren van het conversiepercentage van uw website.

Beoordelen en instellen van verkoopdoelen gebaseerd op markttrends helpt je om wendbaar te blijven en te reageren op veranderingen in de markt.

Unieke waarde

In een concurrerende markt heeft uw business een dwingende reden nodig waarom klanten u boven de concurrentie verkiezen. Deze reden is uw unieke waardepropositie (UVP).

Uw UVP is een duidelijke verklaring die uitlegt wat uw product of dienst uniek maakt en hoe het de problemen van uw klanten beter oplost dan wie dan ook.

Je UVP moet de voordelen van je product benadrukken en de specifieke pijnpunten van je target publiek aanpakken. Effectief marketingcampagnebeheer zorgt ervoor dat uw UVP consistent wordt gecommuniceerd via alle kanalen, zodat het het middelpunt van uw campagnes wordt.

Voorbeeld: Als je product klanten tijd bespaart door handmatige taken te automatiseren, maak dat dan het kernpunt van je UVP. Je doel is om een duidelijk, beknopt statement te maken waardoor potentiële klanten zeggen: "Dit is precies wat ik nodig heb!"

Geïntegreerde verkoop en marketing

Een van de grootste valkuilen voor elk bedrijf is wanneer de leden van het marketing- en verkoopteam in silo's werken, met weinig onderlinge communicatie of afstemming. Dit is waar geïntegreerde verkoop en marketing van cruciaal belang worden.

Wanneer verkoop- en marketingteams op één lijn zitten, kunnen ze inzichten delen, strategieën coördineren en een samenhangende aanpak creëren om potentiële klanten te bereiken.

Deze afstemming betekent dat het marketingteam precies weet welk 'soort leads' het verkoopteam verwacht. Deze worden Marketing Qualified Leads genoemd. Ondertussen is het verkoopteam in staat om deze leads te sluiten omdat ze de berichtgeving en de pijnpunten van de klant goed begrijpen.

Een geïntegreerde marketingstrategie bevordert een betere samenwerking, voorkomt dubbel werk en presenteert een unified brand experience voor uw klanten. Ook hier vergemakkelijkt ClickUp een soepele samenwerking tussen teams.

Gebruik ClickUp-taaks om taken en subtaken te maken en checklists toe te voegen om elke stap te schetsen en verantwoordelijkheden toe te wijzen ClickUp Verkoop biedt functies zoals gedeelde lijsten met taken, tijdlijnen en dashboards die zichtbaarheid bieden in zowel marketingcampagnes als verkoopprocessen.

U kunt bijvoorbeeld formulieren maken die essentiële informatie verzamelen en reacties automatisch omzetten in bruikbare items, zodat er geen leads tussen de mazen van het net vallen.

Bovendien kun je met de functie Kolomberekeningen snel numerieke waarden berekenen, zodat je contractwaarden kunt optellen, de totale afsluitkosten kunt bepalen of omzetprognoses kunt berekenen.

Het implementeren van verkoop- en marketingstrategieën

Het opstellen en implementeren van een succesvolle marketing- en verkoopstrategie vereist doordachte abonnementen, de juiste hulpmiddelen en het vermogen om zich aan te passen aan veranderend klantgedrag.

Laten we het stap voor stap uitwerken en onderzoeken hoe het gebruik van tools zoals ClickUp uw inspanningen kan stroomlijnen:

Stap 1: Plan uw strategie

De basis van elke succesvolle verkoop- en marketinginspanning begint met een solide verkoop- en marketingplan, vaak beschreven in een strategiegids .

Begin met jezelf af te vragen:

wie zijn je target klanten?

wat wil je bereiken in het volgende kwartaal of jaar?

hoe ziet succes eruit voor uw verkoop- en marketingteams?

Richt u in plaats van op brede doelen op specifieke, meetbare resultaten, zoals ' het genereren van leads met 15% laten toenemen in het vierde kwartaal' of 'het klantverloop met 10% laten afnemen in de komende zes maanden' Dit soort doelen geven richting en focus en houden iedereen op koers.

Stap 2: Een geschikt marketing- en verkoopkanaal selecteren

Het kiezen van de juiste marketing- en verkoopkanalen is essentieel om uw target doelgroep effectief te bereiken.

Voorbeeld: Als je je richt op een jongere doelgroep, zijn platforms zoals Instagram of TikTok ideaal, terwijl LinkedIn en e-mailmarketing beter werken voor een B2B-publiek.

Het is net zo belangrijk om te begrijpen hoe je publiek zich het liefst bezighoudt - of ze meer reageren op video's, blogposts of downloadbare bronnen zoals whitepapers. Dit inzicht zorgt ervoor dat je niet alleen op het juiste platform zit, maar ook het meest relevante format voor content gebruikt.

Gebruik zeer flexibele weergaven zoals Kanban-borden en Lijsten in ClickUp CRM om leads bij te houden, klantbetrokkenheid te beheren en de kanaalprestaties in één oogopslag te evalueren

Met ClickUp CRM kunt u klantpatronen, gedragingen en voorkeuren analyseren, zodat u de meest effectieve marketingkanalen kunt bepalen om verbinding te maken met specifieke doelgroepen.

Deze Customer Relationship Management tool helpt silo's te elimineren door uw e-mails rechtstreeks in het platform te integreren. Hierdoor kun je de communicatie versnellen door deals bij te houden, project updates naar clients te sturen en klanten te onboarden vanuit één hub.

Stap 3: Ontwikkel en verspreid gepersonaliseerde content

Na de selectie van uw kanalen is de volgende Taak het creëren en verspreiden van content die aanslaat bij uw potentiële klanten. De sleutel hiertoe is personalisatie van content.

Generieke content is natuurlijk niet genoeg. Je publiek verwacht materiaal dat rechtstreeks inspeelt op hun behoeften, uitdagingen en verlangens.

Met ClickUp Brain genereert u sales e-mails en andere marketing content die direct aansluiten bij de behoeften van uw publiek ClickUp Brein maakt dit gemakkelijker door u te helpen berichten op maat te ontwikkelen op basis van uw marktonderzoek. Het automatiseert projectupdates en genereert action items, zodat uw strategieën op koers blijven.

Bovendien kunt u samenvattingen, rapportages over de voortgang en statusupdates automatiseren voor al uw taken, waardoor u tijd bespaart voor meer strategische inspanningen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Calendar-View-2.gif Sleep taken in de ClickUp kalenderweergave om moeiteloos abonnementen te plannen, te ontwikkelen en content te verspreiden die uw publiek direct aanspreekt: verkoop- en marketingstrategie /%img/

Sleep taken in ClickUp's kalenderweergave om moeiteloos content te plannen, te ontwikkelen en te distribueren die uw publiek direct aanspreekt

Eenmaal gemaakt, kunt u de ClickUp kalender weergave om de content te plannen en naadloos te verdelen over verschillende kanalen.

Op deze manier is uw content niet alleen boeiend, maar ook strategisch getimed voor een maximale impact, zodat uw boodschap het juiste publiek op het juiste moment bereikt.

Stap 4: Prestatiecijfers bijhouden

Een succesvolle marketing- en verkoopstrategie gaat verder dan alleen de implementatie ervan en vereist het voortdurend bijhouden van prestatiecijfers om te begrijpen wat werkt en wat moet worden verbeterd.

Metriek zoals websiteverkeer, leadgeneratie, e-mail open rates, en conversiepercentages bieden waardevolle inzichten in de effectiviteit van uw strategie.

De ClickUp Dashboard biedt realtime inzichten door taken te koppelen aan uw roadmap en go-to-market abonnementen, zodat uw team op één lijn blijft.

Volg voortgang en stel KPI's in met ClickUp Dashboards om gegevens te visualiseren en gefundeerde aanpassingen te maken

Stap 5: Continue feedbacklus

Een constante feedbacklus is essentieel om uw marketingverkoopstrategie scherp en relevant te houden. Regelmatige check-ins waarbij beide teams prestatiegegevens en feedback van klanten bekijken, helpen om snel vast te stellen wat werkt en wat moet worden verbeterd.

ClickUp-commentaren omzetten in uitvoerbare taken door ze toe te wijzen aan teamleden of uzelf

Met ClickUp Opmerkingen kunt u een naadloze en effectieve feedbacklus onderhouden, waarbij alle feedback en opmerkingen aan teamleden op één plaats worden gecentraliseerd.

Bewerk documenten in realtime met uw team, tag anderen in opmerkingen en wijs direct actiepunten toe in ClickUp Docs

Bovendien, ClickUp Documenten laat uw verkoop- en marketingteams feedbackdocumenten maken en eraan samenwerken, revisies bijhouden en ideeën georganiseerd houden.

U kunt ook marketing abonnementen opstellen, verkoopstrategieën delen of verkooppresentaties afronden op Docs. Organiseer ideeën met behulp van geneste pagina's en koppel relevante Taken voor een dynamischere samenwerking.

Stap 6: Verfijnen en optimaliseren

De inzichten die u verkrijgt uit uw continue feedbacklus vormen de ruggengraat van het verfijningsproces. Of het nu gaat om het aanpassen van marketingcampagnes, het bijstellen van verkooppraatjes of het bijstellen van doelen, door voortdurende optimalisatie blijft u voorop lopen. ClickUp Automatiseringen spelen een sleutel rol in dit proces door het afhandelen van repetitieve taken zoals het toewijzen van leads, het plaatsen van updates en het wijzigen van statussen van taken.

Met ClickUp Automatiseringen kunt u elke actie met auditlogboeken bijhouden, problemen in campagnes snel identificeren en gegevensgestuurde wijzigingen aanbrengen voor betere resultaten

**Wat kunt u nog meer doen met ClickUp?

Laten we, voortbouwend op de krachtige functies van ClickUp, eens onderzoeken hoe ClickUp-taak en ClickUp sjablonen kunnen uw verkoop- en marketingstrategieën verder verbeteren:

Prioriteitsniveaus: Wijs prioriteitsniveaus toe van laag tot urgent om ervoor te zorgen dat u zich concentreert op kritieke taken

Wijs prioriteitsniveaus toe van laag tot urgent om ervoor te zorgen dat u zich concentreert op kritieke taken Aangepaste statussen: Volg de voortgang van taken met aangepaste statussen die passen bij uw werkstroom, van 'Nog te doen' tot 'Voltooid'

Volg de voortgang van taken met aangepaste statussen die passen bij uw werkstroom, van 'Nog te doen' tot 'Voltooid' Taakafhankelijkheid: Koppel gerelateerde en afhankelijke taken om te zien hoe ze elkaar beïnvloeden en knelpunten te voorkomen

Koppel gerelateerde en afhankelijke taken om te zien hoe ze elkaar beïnvloeden en knelpunten te voorkomen Meerdere lijsten: Taken organiseren in meerdere lijsten, met behoud van hun status en details voor gemakkelijke toegang

Sjabloon voor een ClickUp Marketingplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-704.png ClickUp's Marketing Plan Template is ontworpen om u te helpen bij het maken, organiseren en bijhouden van uw marketing projectplan.

https://app.clickup.com/signup?template=t-206443634&department=marketing&_gl=1\*iiou86\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MTMuMTcyNzQ5NTc0Ng . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Marketing Plan Sjabloon helpt u haalbare doelen te stellen, taken te organiseren in uitvoerbare stappen en de voortgang bij te houden met ingebouwde statistieken en analyses.

Behalve dat het u alle duidelijkheid en controle geeft die u nodig hebt op één plek, biedt het ook:

Een duidelijk stappenplan: Stelt uw doelen vast en begeleidt uw strategieën

Stelt uw doelen vast en begeleidt uw strategieën Efficiënte toewijzing: Beheert tijd en middelen effectief

Beheert tijd en middelen effectief Campagne bijhouden: Meet het succes en past indien nodig strategieën aan

Dit sjabloon downloaden

Sjabloon voor ClickUp Verkoopplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Sales-Plan-Template.png ClickUp's Sales Plan Template is ontworpen om u te helpen bij het bijhouden van een verkoopplan.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182104374&department=sales-crm&_gl=1\*mhejvi\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MTMuMTcyNzQ5NTc0Ng . Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor verkoopplan helpt u doelen bijhouden, strategieën verfijnen en prestaties optimaliseren om het verkoopmomentum te behouden.

Met dit sjabloon kunt u:

SMART doelen stellen met duidelijke objectieven

Verkoopdoelen bijhouden en een duidelijke structuur instellen die iedereen kan volgen

De voortgang van elke verkoper bewaken

Inzicht krijgen in uw klantenbestand en behoeften

Dit sjabloon downloaden

👀 Bonus: Bekijk deze extra Sjablonen voor verkoopplannen en Sjablonen voor marketingplannen om uw business strategieën te verfijnen.

Voorbeelden van verkoop- en marketingstrategieën

Succesvolle bedrijven integreren vaak innovatieve verkoop- en marketingstrategieën om groei te stimuleren en de concurrentie voor te blijven.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden uit de praktijk van hoe bedrijven als UPS, Apple en Starbucks strategieën hebben geïmplementeerd die verkoop- en marketinginspanningen op elkaar afstemmen om opmerkelijke resultaten te behalen.

1. Voorbeelden van verkoopstrategieën

✅📈 Op waarde gebaseerde verkoop: UPS

UPS, een van de grootste verzend- en logistiekbedrijven, blinkt uit in verkoop op basis van waarde.

In plaats van zich alleen te richten op producten, benadrukken ze de voordelen die klanten krijgen.

UPS biedt meer dan alleen verzending: het biedt gemak, flexibiliteit en gemoedsrust via een breed bereik aan opties. Deze toegevoegde waarde onderscheidt het bedrijf van concurrenten en positioneert het als leider in zijn branche.

⚡📈 Op vermogen gebaseerde verkoop: Apple

De op kracht gebaseerde verkoopstrategie van *Apple zet zijn 'Apple Genieën' in de schijnwerpers. Deze experts kennen elk detail van de producten en diensten van Apple, waardoor de klantervaring naadloos aansluit.

Apple marketingstrategie vereenvoudigt het verkoopproces en bouwt vertrouwen op door een alles-in-één bron te bieden voor het oplossen van problemen en het voorstellen van producten. Dit helpt bij het stimuleren van consistente verkoopgroei.

2. Voorbeelden van marketingstrategieën

📢 Retargeting-campagnes: Amazon

Amazon is een meester in retargetingcampagnes en herinnert gebruikers op effectieve wijze aan producten die ze hebben weergegeven maar nog niet hebben gekocht.

Nadat ze items op de site hebben bekeken, toont Amazon advertenties voor diezelfde producten op sociale media, websites en zelfs in e-mails

Door gebruik te maken van retargeting houdt Amazon potentiële klanten betrokken en vergroot het de kans op conversie. Deze gepersonaliseerde marketingstrategie speelt in op het idee om het product top-of-mind te houden en klanten subtiel aan te sporen om hun aankoop te voltooien met een gevoel van urgentie.

🤝 Loyaliteitsbeloningsprogramma: Starbucks

Het loyaliteitsbeloningsprogramma van Starbucks is een enorm succes sinds de lancering in 2008. Door aankopen te stimuleren met punten die kunnen worden ingewisseld voor gratis items, zorgt Starbucks ervoor dat klanten terugkomen

Hoe meer ze uitgeven, hoe meer ze verdienen, een win-win situatie die de merkloyaliteit en klantenbinding bevordert.

🛍️ Go-to-marketingactiviteiten: Finastra Finastra met hefboomwerking

ClickUp marketing functies om de go-to-market (GTM) activiteiten te stroomlijnen. Door al hun marketinginspanningen op één platform te centraliseren, verbeterde Finastra de samenwerking tussen wereldwijde teams, waardoor communicatie in realtime en snellere besluitvorming mogelijk werden.

De aanpasbare werkstromen en geautomatiseerde processen van ClickUp stelden het team in staat om de voortgang van de campagne efficiënt bij te houden, zodat alle GTM-strategieën op tijd werden uitgevoerd.

Met de mogelijkheid om tijdlijnen van projecten te bewaken, doelen in te stellen en rapporten te genereren binnen ClickUp, verbeterde Finastra de coördinatie en effectiviteit van haar GTM-activiteiten aanzienlijk, wat leidde tot betere resultaten en snellere invoer op de markt.

Als resultaat zag Finastra een toename van 30% in samenwerkingseffectiviteit en een groei van 40% in totale GTM-efficiëntie. Dankzij een betere orkestratie van touchpoints konden ze innovatieve customer journeys ontwikkelen, hun algemene marketinginspanningen verder verbeteren en hun marktintroductie versnellen.

Uw strategie in actie brengen met ClickUp

Bij het ontwikkelen van een solide verkoop- en marketingstrategie gaat het niet alleen om het afvinken van een lijst, maar om het samenvoegen van marktinzichten, duidelijke doelstellingen en unieke waardeproposities om echte resultaten te behalen.

Onthoud dat de sleutel tot succes ligt in de integratie van uw verkoop- en marketinginspanningen, het op elkaar afstemmen van de doelen van uw team en wendbaar blijven als de markt verandert.

Met functies zoals ClickUp Docs voor samenwerking, ClickUp Brain voor het aanmaken van content en ClickUp Goals voor het instellen van doelen, onderscheidt ClickUp zich als een alles-in-één oplossing voor het aanmaken en implementeren van uw verkoop- en marketingstrategieën. Aanmelden voor ClickUp gratis en begin vandaag nog!