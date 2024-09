Marketing OKR's instellen (met 30 voorbeelden)

Als je bedrijf zijn klantenbestand wil uitbreiden en de online verkoop wil verhogen, kan een traditionele instelling van doelen leiden tot vage doelstellingen zoals 'de naamsbekendheid vergroten' of 'het websiteverkeer verbeteren' Hoewel deze doelen belangrijk zijn, missen ze de specificiteit en meetbaarheid om nauwkeurige resultaten te behalen.

Dit is waar OKR's (Objectives and Key Results) om de hoek komen kijken. Door duidelijke doelstellingen in te stellen en meetbare sleutelresultaten te definiëren, kunt u uw marketingteam een gerichte richting geven en hun voortgang effectief bijhouden

De juiste OKR's voor marketing instellen kan de groei en het succes van de business aanzienlijk stimuleren. Een SaaS provider kan bijvoorbeeld OKR's instellen zoals 25% meer inschrijvingen van gebruikers, een Net Promoter Score (NPS) van 40 of hoger en 90% voltooiing van trainingsmateriaal voor gebruikers.

Door zich te richten op deze sleutel resultaten, kan het bedrijf zich richten op initiatieven om de klanttevredenheid te verhogen, het aantal opzeggingen te verminderen en uiteindelijk de inkomsten te verhogen door een hogere klantenbinding. Dit illustreert hoe goed gestructureerde marketing OKR's kunnen bijdragen aan substantiële bedrijfsgroei.

Dit artikel deelt de belangrijkste stappen in de instelling van effectieve marketing OKR's, met bruikbare voorbeelden voor verschillende marketingfuncties.

Wat zijn marketing OKR's?

Marketing OKR's zijn een raamwerk voor de instelling van doelen dat marketingteams helpt om zakelijke doelen te vertalen naar meetbare mijlpalen. Het is een samenwerkingsproces dat zorgt voor transparantie en afstemming tussen marketinginspanningen en de algehele groei.

Laten we de twee componenten van OKR's begrijpen:

Doelstellingen: Ambitieuze, kwalitatieve uitspraken die definiëren wat je wilt bereiken (bijv. 'De toonaangevende autoriteit worden op het gebied van groene brandstoffen').

Kernresultaten: Meetbare, tijdsgebonden meetgegevens die de voortgang naar uw doelstelling bijhouden (bijv. 'Verhoog websiteverkeer van duurzaamheidsgerichte zoekwoorden met 30%').

Door duidelijke doelstellingen vast te stellen en de voortgang bij te houden met meetbare sleutelresultaten, kunnen teams datagestuurde beslissingen nemen en strategieën zo nodig aanpassen.

Het is essentieel om OKR's met KPI's (Sleutel Prestatie Indicatoren). Hoewel zowel OKR's als KPI's prestaties meten, dienen ze verschillende doelen. KPI's zijn maatstaven die de lopende prestaties meten, terwijl OKR's ambitieuze doelen stellen voor een specifieke periode.

Bijvoorbeeld, als je doel is om de merkbekendheid onder je doelgroep te vergroten:

Een mogelijk sleutel resultaat zou kunnen zijn 'Verhoog social media volgers met 20%' met relevante KPI's zoals het aantal social media berichten dat gepubliceerd moet worden en een minimum engagement en volgersgroei die bereikt moet worden

zou kunnen zijn 'Verhoog social media volgers met 20%' met relevante KPI's zoals het aantal social media berichten dat gepubliceerd moet worden en een minimum engagement en volgersgroei die bereikt moet worden Een ander sleutelresultaat zou kunnen zijn 'een mediadekking bereiken met een waarde van $500.000' In dat geval zou het bijhouden van het aantal vermeldingen in de media, het mediabereik en het mediasentiment tot de KPI's behoren Marketing KPI's vertellen je 'hoe je het doet', terwijl OKR's je vertellen 'waar je naartoe gaat' Idealiter gebruiken je sleutelresultaten relevante KPI's om de voortgang naar je doelstelling bij te houden.

Ook lezen: 25 Product Marketing KPI's & Metrics om succes bij te houden

Grondbeginselen van marketing OKR's

Inzicht in de kernelementen is essentieel voor de instelling van effectieve OKR's. Deze elementen omvatten:

Focus: Het vermogen om een beperkt aantal OKR's te prioriteren om de impact te maximaliseren. Te veel OKR's kunnen de inspanningen doen verwateren en de voortgang belemmeren

Het vermogen om een beperkt aantal OKR's te prioriteren om de impact te maximaliseren. Te veel OKR's kunnen de inspanningen doen verwateren en de voortgang belemmeren Afstemming: De mate waarin OKR's met elkaar verbonden zijn en bijdragen aan doelen op een hoger niveau van de organisatie. Het zorgt ervoor dat iedereen werkt aan een gemeenschappelijke visie

De mate waarin OKR's met elkaar verbonden zijn en bijdragen aan doelen op een hoger niveau van de organisatie. Het zorgt ervoor dat iedereen werkt aan een gemeenschappelijke visie Transparantie: De praktijk van het openlijk communiceren van OKR's door de hele organisatie. Het bevordert gedeeld begrip, verantwoordelijkheid en samenwerking

De praktijk van het openlijk communiceren van OKR's door de hele organisatie. Het bevordert gedeeld begrip, verantwoordelijkheid en samenwerking Bereikbaarheid: De mate waarin een OKR uitdagend maar realistisch is. Het moet het team stimuleren, maar met inspanning haalbaar zijn

De mate waarin een OKR uitdagend maar realistisch is. Het moet het team stimuleren, maar met inspanning haalbaar zijn Regelmatige herziening: Het doorlopende proces van voortgangscontrole, feedback geven en OKR's aanpassen als dat nodig is. Het zorgt ervoor dat OKR's relevant en haalbaar blijven

Ook lezen: Hoe een marketingroutekaart maken (met sjablonen)

30 Marketing OKR voorbeelden

Nu we de basis van OKR's hebben gelegd, laten we eens kijken naar een aantal praktische marketing OKR voorbeelden in verschillende disciplines:

1. OKR's voor zoekmachineoptimalisatie

OKR's voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) richten zich op verbetering van de zichtbaarheid in organische zoekopdrachten door strategische targeting van zoekwoorden en optimalisatie van de website.

Hier zijn een paar voorbeelden:

Doel 1: Verhoog gekwalificeerde organische leads met 30% binnen zes maanden.

Key result 1:* Plaats op de eerste pagina van de Google zoekresultaten voor vijf zoekwoorden met een hoog volume die relevant zijn voor onze target

Belangrijkste resultaat 2: Verhoog organisch zoekverkeer van onze doelgroep met 25%

Verhoog organisch zoekverkeer van onze doelgroep met 25% Belangrijkste resultaat 3: Verbeterde website conversie van organisch verkeer met 10%

Doel 2: De autoriteit van de website en de organische zoekresultaten verbeteren.

Sleutelresultaat 1: Bereiken van een gemiddelde domain authority score van 60 binnen het volgende kwartaal

Bereiken van een gemiddelde domain authority score van 60 binnen het volgende kwartaal Key result 2: Publiceer tien diepgaande artikelen van hoge kwaliteit die in de top drie zoekresultaten staan voor relevante zoekwoorden

Publiceer tien diepgaande artikelen van hoge kwaliteit die in de top drie zoekresultaten staan voor relevante zoekwoorden Key result 3: Verhoog het organische verkeer van de website met 40% voor industrie-gerelateerde zoektermen

Verhoog het organische verkeer van de website met 40% voor industrie-gerelateerde zoektermen Key result 4: Bereik een top 3 positie voor vijf target zoekwoorden

Doel 3: Lokale SEO zichtbaarheid verbeteren.

Key result 1: Verhoog lokale zoekmachine rankings voor tien target zoekwoorden met drie posities

Verhoog lokale zoekmachine rankings voor tien target zoekwoorden met drie posities Sleutelresultaat 2: Meer dan 200 positieve online beoordelingen genereren

Meer dan 200 positieve online beoordelingen genereren Belangrijkste resultaat 3: Verhoog voetverkeer naar fysieke winkel locatie met 15%

2. OKR's voor sociale-mediamarketing

OKR's voor sociale-mediamarketing richten zich op het opbouwen van merkbekendheid, het stimuleren van sociale-mediabetrokkenheid met de target doelgroep en het genereren van websiteverkeer of conversies via sociale platforms.

Voorbeelden:

Doel 1: Breid onze social media-volgers binnen zes maanden uit met 50% op alle platforms.

Sleutel resultaat 1:* Instagram-volgers met 30% laten groeien

Key result 2:* Groei Twitter volgers met 25%

Key result 3:Stijging van 15% in het aantal vind-ik-leuks op Facebook pagina's

Doelstelling 2: Verhoog de betrokkenheid van het publiek op sociale media met 20%.

Key result 1:* Gemiddelde post-engagement ratio verhogen met 15%

Key result 2:* Realiseer een toename van 20% in social media shares

Sleutelresultaat 3: Genereer 1000+ vermeldingen in sociale media in het volgende kwartaal

3. Productmarketing OKR's

Productmarketing OKR's richten zich op het positioneren en lanceren van nieuwe producten, het genereren van productvraag en het vergroten van het marktaandeel.

Voorbeelden:

Doelstelling 1: Lanceer nieuw product X met succes en bereik een marktaandeel van 10% binnen de eerste zes maanden.

Key result 1: Genereer 1000 aanmeldingen voor de productlancering

Genereer 1000 aanmeldingen voor de productlancering Key result 2: Bereik een persdekking voor de productlancering in drie Tier 1 publicaties

Bereik een persdekking voor de productlancering in drie Tier 1 publicaties Key result 3: Genereer $500.000 aan productinkomsten in het eerste kwartaal

Doelstelling 2: Verhoog de productbekendheid en -overweging onder de target met 30%.

Key result 1: Realiseer een toename van 25% in websiteverkeer van productgerelateerde zoektermen

Realiseer een toename van 25% in websiteverkeer van productgerelateerde zoektermen Key result 2: Genereer 500+ marketing gekwalificeerde leads (MQL's) viacontent marketing *Belangrijkste resultaat 3: Verhoog productdemo-aanvragen met 20%

Doelstelling 3: Verduidelijk product messaging voor de release van een nieuw product.

Key result 1: Tien on-site sessies om gebruikers te testen om de target doelgroep te begrijpen

Tien on-site sessies om gebruikers te testen om de target doelgroep te begrijpen Sleutelresultaat 2: Onderzoek en implementatie van 20 nieuwe kanalen voor de distributie van content

Onderzoek en implementatie van 20 nieuwe kanalen voor de distributie van content Sleutelresultaat 3: Het aantal vragen van klanten over functies en voordelen van het product binnen twee maanden met 20% verminderen

4. OKR's voor contentmarketing

OKR's voor contentmarketing richten zich op het creëren van waardevolle content om een target publiek aan te trekken, te binden en te behouden.

Voorbeelden:

Doel 1: Verhoog het organische verkeer op de website met 40% door middel van content marketing.

Key result 1: Publiceer 20 blogartikelen van hoge kwaliteit per maand

Publiceer 20 blogartikelen van hoge kwaliteit per maand Key result 2: Bereik een gemiddelde content engagement rate van 5% binnen drie maanden

Bereik een gemiddelde content engagement rate van 5% binnen drie maanden Key result 3: Genereer 500+ inkomende links naar content binnen zes maanden

Doelstelling 2:Het bedrijf vestigen als thought leader in de branche door middel van contentmarketing.

Key result 1: Realiseer een toename van 30% in social media shares voor content

Realiseer een toename van 30% in social media shares voor content Key result 2: Genereer 100+ industrie-gerelateerde media vermeldingen gebaseerd op content

Genereer 100+ industrie-gerelateerde media vermeldingen gebaseerd op content Key result 3: Inschrijvingen op e-mailnieuwsbrieven met 25% verhogen

Doelstelling 3: Het publieksbereik uitbreiden en de betrokkenheid verdiepen door middel van boeiende content.

**Belangrijkste resultaat 1:25% meer volgers op sociale media op alle platforms

Belangrijkste resultaat 2: Verbetering van de gemiddelde tijd op de site met 20%

Verbetering van de gemiddelde tijd op de site met 20% Belangrijkste resultaat 3: Bereik een engagement van 8% voor video content

5. A/B testen van OKR's

A/B testing OKR's richten zich op het verbeteren van de websiteprestaties en gebruikerservaring door middel van experimenten en datagestuurde besluitvorming.

Voorbeelden:

Doelstelling 1: Verhoog het conversiepercentage van de website met 15% door middel van A/B-testen.

Key result 1: Voer 10 A/B-tests uit op de sleutel landingspagina's

Voer 10 A/B-tests uit op de sleutel landingspagina's Key result 2: Verhoog de gemiddelde waarde van bestellingen met 5% door A/B-testen

Verhoog de gemiddelde waarde van bestellingen met 5% door A/B-testen Key result 3: Verlaag het bouncepercentage van de website met 10% door A/B-testen

Doelstelling 2: Optimaliseren e-mail campagnes voor hogere open- en doorklikpercentages.

Belangrijkste resultaat 1: Voer A/B-tests uit op vijf verschillende onderwerpregels voor e-mails

Voer A/B-tests uit op vijf verschillende onderwerpregels voor e-mails Key result 2: Verhoog e-mail open rate met 10% door A/B-testen

Verhoog e-mail open rate met 10% door A/B-testen Belangrijkste resultaat 3: Verbeter het doorklikpercentage van e-mails met 15% door middel van A/B-tests

Doelstelling 3: Het bouncepercentage van websites verlagen.

Key result 1: Maak een lijst van de 20 pagina's met de hoogste bouncepercentages (om prioriteiten te stellen)

Maak een lijst van de 20 pagina's met de hoogste bouncepercentages (om prioriteiten te stellen) Key result 2: Voer dit kwartaal 30 A/B-experimenten uit op landingspagina's

Voer dit kwartaal 30 A/B-experimenten uit op landingspagina's Belangrijkste resultaat 3: Verhoog het doorklikpercentage op onze belangrijkste CTA op de startpagina van 2% naar 5%

6. OKR's voor e-mailmarketing

OKR's voor e-mailmarketing verbeteren de prestaties van e-mailcampagnes en genereren inkomsten via e-mailmarketing.

Voorbeelden:

Doelstelling 1: Verhoog de e-mail open rates met 20% door verbeterde personalisatie en segmentatie.

Key result 1: Implementeer e-mailpersonalisatie op basis van klantgedrag en -voorkeuren

Implementeer e-mailpersonalisatie op basis van klantgedrag en -voorkeuren Sleutelresultaat 2: Verhoog de e-mail open rates met 20%

Doelstelling 2: Genereer $500.000 aan inkomsten via e-mailmarketingcampagnes.

Sleutelresultaat 1: Gemiddelde waarde van bestelling van $500 bereiken met e-mailcampagnes

Gemiddelde waarde van bestelling van $500 bereiken met e-mailcampagnes Belangrijkste resultaat 2: Verhoog e-mail conversiepercentage met 15%

Verhoog e-mail conversiepercentage met 15% Belangrijkste resultaat 3: Genereer 1000 verkopen via e-mail

7. OKR's voor betaalde reclame

Deze OKR's voor digitale marketing omvatten het maximaliseren van de ROI en klantenwerving via betaalde advertentiekanalen.

Voorbeelden:

Doel 1: Verhoog de ROI op betaalde reclamecampagnes met 25%.

Belangrijkste resultaat 1: Verlaag de kosten per acquisitie (CPA) met 15%

Verlaag de kosten per acquisitie (CPA) met 15% Key result 2: Verhoog de click-through rate (CTR) met 10%

Verhoog de click-through rate (CTR) met 10% Sleutelresultaat 3:* Bereik een rendement op advertentie-uitgaven (ROAS) van X

Doelstelling 2: Klantenwerving uitbreiden via betaalde advertentiekanalen.

Sleutelresultaat 1: Werf 10.000 nieuwe klanten via betaalde reclame

Werf 10.000 nieuwe klanten via betaalde reclame Key result 2: Verhoog customer lifetime value (CLTV) met 10%

Verhoog customer lifetime value (CLTV) met 10% Sleutelresultaat 3: Verlaag de kosten voor klantenwerving (CAC) met 15%

Doelstelling 3: Het bereik van betaalde advertenties uitbreiden naar nieuwe doelgroepen.

Key result 1: Verhoog impressies met 30% met behoud van lage kosten per duizend impressies (CPM)

Verhoog impressies met 30% met behoud van lage kosten per duizend impressies (CPM) Sleutelresultaat 2: 500 nieuwe klanten werven via lookalike audience targeting

500 nieuwe klanten werven via lookalike audience targeting Key result 3: Vergroot marktaandeel met 5% door betaald adverteren

8. OKR's voor public relations

Merkreputatie opbouwen en mediarelaties beheren.

Voorbeelden:

Doelstelling 1: Naamsbekendheid vergroten door mediadekking met 30%.

Key resultaat 1: Behaal 500 mediaplaatsingen in target publicaties

Behaal 500 mediaplaatsingen in target publicaties Key result 2:* Bereik één miljoen media-impressies

Sleutelresultaat 3:* Vermeerdering van vermeldingen in sociale media met 20%

Doelstelling 2: Negatieve problemen in de pers en online reputatie beheren en beperken.

Key result 1: Verminder negatieve berichtgeving in de media met 25%

Verminder negatieve berichtgeving in de media met 25% Key result 2:* Verbeter online beoordelingen met 10%

Sleutelresultaat 3: Ontwikkelen en uitvoeren van een crisiscommunicatie abonnement

Doelstelling 3: Mediabereik uitbreiden met 25%.

Sleutelresultaat 1:* Verzeker uzelf van dekking in X nummers van target publicaties

Key result 2: Verhoog vermeldingen in de media met X%

Verhoog vermeldingen in de media met X% Sleutelresultaat 3: Bouw relaties op met X nieuwe mediacontacten

9. Partnerschappen OKR's

Ze moedigen strategische allianties aan om het marktbereik en het klantenbestand uit te breiden.

Voorbeelden:

Doelstelling 1: 50 strategische partnerschappen aangaan om het marktbereik uit te breiden.

Key result 1: Teken 30 nieuwe samenwerkingsovereenkomsten

Teken 30 nieuwe samenwerkingsovereenkomsten Key result 2: Genereer $750.000 aan inkomsten door partnerschappen

Genereer $750.000 aan inkomsten door partnerschappen Sleutelresultaat 3: Vergroot klantenbestand met 50% door verwijzingen naar partners

Doel 2: Bestaande partnerschappen versterken om klanttevredenheid te verhogen.

Key result 1: Bereik een klanttevredenheidsscore van ten minste 7,5/10 voor partnergerelateerde diensten

Bereik een klanttevredenheidsscore van ten minste 7,5/10 voor partnergerelateerde diensten Key result 2: Verhoog de effectiviteit van gezamenlijke marketingcampagnes met 20%

Verhoog de effectiviteit van gezamenlijke marketingcampagnes met 20% Key resultaat 3: Verminder partner churn met 15%

10. OKR's voor succes bij de klant

Deze zijn gericht op het verbeteren van de klanttevredenheid, retentie en lifetime waarde.

Voorbeelden:

Doelstelling 1: Verbeter de klanttevredenheid met 15%.

Sleutelresultaat 1: Een klanttevredenheidsscore van 8/10 behalen

Een klanttevredenheidsscore van 8/10 behalen Key result 2: Verlaag klantverloop met 10%

Verlaag klantverloop met 10% Sleutelresultaat 3: Verhoog de waarde van de klantlevenscyclus met 15%

Doelstelling 2: Klantbehoud verhogen door proactieve betrokkenheid.

Sleutelresultaat 1: Verhoog de klantbetrokkenheid met 20%

Verhoog de klantbetrokkenheid met 20% Key result 2: Verkort de oplostijd voor problemen van klanten met 25%

Verkort de oplostijd voor problemen van klanten met 25% Sleutelresultaat 3: Implementeer drie nieuwe initiatieven voor succes bij de klant

Doelstelling 3: Verbeter de klanttevredenheid met 15%.

Kernresultaat 1: De oplostijd voor klantenservice tickets met 20% verkorten

De oplostijd voor klantenservice tickets met 20% verkorten Key result 2: Verhoog klant net promoter score (NPS) met 10%

11. OKR's voor mobiele marketing

Deze richten zich op het optimaliseren van marketinginspanningen en -resultaten voor mobiele apparaten.

Voorbeelden:

Doelstelling 1: Verhoog mobiele conversies met 30%.

Key result 1:* Verbeter de laadtijd van de mobiele website met 20%

Key result 2: Verhoog mobiele app downloads met 25%

Verhoog mobiele app downloads met 25% Key result 3: Bereik een X% mobiel conversiepercentage

Bereik een X% mobiel conversiepercentage Sleutelresultaat 4: Verhoog het aantal maandelijkse actieve gebruikers van de mobiele app met 30%

Doelstelling 2: Zichtbaarheid en downloads van app store optimalisatie (ASO) verhogen.

Key resultaat 1: Verbeteren app store ranking voor vijf target zoekwoorden

Verbeteren app store ranking voor vijf target zoekwoorden Key resultaat 2: Verhoog app downloads met 25%

Verhoog app downloads met 25% Sleutelresultaat 3: Bereiken van een app store beoordeling van 4/5

Doel 3: De retentie van gebruikers van apps met 25% verhogen.

Sleutelresultaat 1:* Verlaag het churnpercentage van de app met 15%

Key result 2: Gemiddelde duur sessie verhogen met 20%

Gemiddelde duur sessie verhogen met 20% Sleutelresultaat 3: Implementeer drie nieuwe functies voor in-app engagement

Marketing OKR's instellen en bijhouden

Hier volgt een stap-voor-stap handleiding voor het maken van marketing OKR's en het gebruik van een projectmanagement tool zoals ClickUp om ze te optimaliseren:

Stap 1: Begrijp uw organisatorische doelen

Begin met het onderzoeken van de doelen van uw organisatie voor het komende kwartaal. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw marketing OKR's de bredere bedrijfsdoelstellingen ondersteunen.

Voorbeeld:

Bedrijfsdoel: Het marktaandeel in de duurzame mode-industrie met 20% vergroten in het volgende kwartaal; de marketing OKR's zouden kunnen bestaan uit:

Doelstelling: De merkbekendheid en -voorkeur onder milieubewuste consumenten vergroten.

Sleutelresultaat 1: Verhogen van het websiteverkeer uit organische zoekopdrachten met 30%

Verhogen van het websiteverkeer uit organische zoekopdrachten met 30% Key result 2: Verbetering van de betrokkenheid bij sociale media met 50% op de sleutelplatforms

Objectief: Productaanbod en berichtgeving optimaliseren voor de target.

Key result 1: Lanceren van een nieuwe duurzame productlijn met de focus op gerecyclede materialen

Lanceren van een nieuwe duurzame productlijn met de focus op gerecyclede materialen Key result 2: Klanttevredenheid beoordelingen verhogen met 10%

Klanttevredenheid beoordelingen verhogen met 10% Key result 3: Vermindering van retourzendingen met 25%

U kunt ook de ClickUp OKR raamwerk sjabloon **Elke doelstelling is gekoppeld aan specifieke sleutel doelen, zodat iedereen naar dezelfde resultaten toewerkt. Deze structuur verbetert de focus en afstemming, wat cruciaal is voor het behalen van resultaten.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-56.png Creëer en bijhoud specifieke SMART doelen die zijn afgestemd op de hoofddoelstelling van uw team met behulp van het ClickUp OKR Framework Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-234154748&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met de ingebouwde functies voor het bijhouden van doelen kunt u met de sjabloon de voortgang van elke doelstelling en de bijbehorende sleutelresultaten bijhouden. U kunt in realtime zien hoe dicht u bij het bereiken van uw doelen bent, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen en aanpassingen kunt doorvoeren als dat nodig is.

Het sjabloon heeft ook aanpasbare dashboards die een visuele weergave van uw OKR's bieden. Deze dashboards kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften om de voortgang bij te houden, knelpunten te identificeren en ervoor te zorgen dat uw team op koers blijft.

Stap 2: Doelen opsplitsen

Splits de doelen van de organisatie op in tastbare marketingdoelstellingen met ClickUp Doelen . Deze moeten ambitieus, transparant en motiverend zijn. Om het team niet te overweldigen, houdt u het bij 3-4 objectieven per keer.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-57.png ClickUp Doelen /%img/

Doelen onderverdelen in verschillende doelen met ClickUp Goals

Stap 3: Ontwikkel sleutel resultaten voor elke doelstelling

Ontwikkel 3 tot 5 sleutel resultaten per marketing OKR. Deze sleutelresultaten moeten specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn en een duidelijk pad aangeven om de doelstelling te bereiken. ClickUp's Marketing Projectmanagement Software kan helpen bij het maken en beheren van OKR's die resultaten opleveren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-58.png ClickUp Marketing Software voor projectmanagement /%img/

Bijhouden en analyseren van de voortgang naar uw marketingdoelen met ClickUp Marketing Project Management Software

De software vereenvoudigt en optimaliseert marketingactiviteiten. Een van de opvallende mogelijkheden is de mogelijkheid om uw marketingteam te helpen bij het maken en beheren van OKR's die meetbare resultaten opleveren.

Het biedt ook de volgende functies:

Biedt een gecentraliseerde werkruimte waar marketingteams hun doelstellingen kunnen definiëren en opsplitsen in sleutelresultaten. Dit zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit met de strategische doelen van het bedrijf en eenvoudig in realtime de voortgang kan bijhouden

waar marketingteams hun doelstellingen kunnen definiëren en opsplitsen in sleutelresultaten. Dit zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit met de strategische doelen van het bedrijf en eenvoudig in realtime de voortgang kan bijhouden De functies voor het bijhouden van doelen stellen teams verder in staat om hun OKR's te visualiseren met Gantt grafieken, tijdlijnen, enaangepaste dashboards in ClickUp. Dit maakt het gemakkelijker om de voortgang te bewaken, strategieën aan te passen en ervoor te zorgen dat de sleutel resultaten op tijd worden behaald

Ingebouwde communicatietools zoals chatten, opmerkingen en delen van documenten verbeteren de samenwerking tussen teams en zorgen ervoor dat iedereen die betrokken is bij het OKR-proces op dezelfde pagina zit. Dit leidt tot betere coördinatie en snellere uitvoering van marketingstrategieën

Vóór ClickUp was de communicatie van de status en prestaties van onze wereldwijde en regionale marketingcampagnes naar onze business units verre van optimaal. Met onze nieuwe dashboards besparen we tijd en hebben onze belanghebbenden real-time toegang tot de informatie die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben.

Joerg Klueckmann, VP Marketing, Finastra

Stap 4: Bijhouden en bewaken van de voortgang

Gebruik ClickUp weergaven om de voortgang van OKR's bij te houden en te bewaken. Hier zijn enkele ideeën om mee te beginnen:

Lijstweergave: Orden uw OKR's in lijsten op basis van hun doelstellingen, teams of tijdsbestek. Dit geeft een duidelijk overzicht van de doelen en hun voortgang

Orden uw OKR's in lijsten op basis van hun doelstellingen, teams of tijdsbestek. Dit geeft een duidelijk overzicht van de doelen en hun voortgang Bordweergave: Visualiseer uw OKR's als kaarten op een bord, zodat u de voortgang in verschillende fasen kunt bijhouden (bijv. Nog te doen, In uitvoering, Voltooid).

Visualiseer uw OKR's als kaarten op een bord, zodat u de voortgang in verschillende fasen kunt bijhouden (bijv. Nog te doen, In uitvoering, Voltooid). Weergave kalender: Plan de belangrijkste mijlpalen en deadlines voor uw OKR's, zodat ze op tijd worden uitgevoerd

Herzie en herzie regelmatig uw OKR's om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven en afgestemd zijn op de doelen van het bedrijf. Als OKR's niet langer in lijn zijn met de doelen van het bedrijf of onhaalbaar blijken, pas ze dan aan.

Vergeet niet om team succes te vieren om het moreel en de motivatie op peil te houden.

Visualiseer uw OKR's in 15+ aanpasbare ClickUp Views

Algemene tips om de juiste OKR's voor uw team in te stellen

Hier volgt een korte samenvatting van de best practices bij het schrijven van marketing OKR's:

Moedig inbreng van alle leden van het team aan bij de instelling van OKR's. Dit bevordert eigendom en afstemming

aan bij de instelling van OKR's. Dit bevordert eigendom en afstemming Zorg ervoor dat uw OKR's direct bijdragen aan de algemene doelen van de business

Overstelp je team niet met te veel doelstellingen. Stel prioriteiten en concentreer u op wat echt belangrijk is

niet met te veel doelstellingen. Stel prioriteiten en concentreer u op wat echt belangrijk is Gebruik kwantificeerbare meetgegevens om de voortgang nauwkeurig bij te houden

om de voortgang nauwkeurig bij te houden OKR's moeten het team stimuleren om uitmuntendheid na te streven zonder onrealistisch te zijn

OKR's zijn niet in steen gebeiteld. Bewaak regelmatig de voortgang en pas waar nodig aan

en pas waar nodig aan Erken en beloon prestaties om het team gemotiveerd te houden

Ook lezen: 12 Gratis sjablonen voor marketingplannen om een marketingstrategie op te stellen

Voordelen en uitdagingen van marketing OKR's

83% van de ondervraagde besluitvormers in de OKR-effectrapportage door Mooncamp zijn het erover eens dat OKR's een positieve impact hebben gehad en nog steeds hebben op hun organisaties.

De belangrijkste voordelen van marketing OKR's zijn:

Prioritering en afstemming: OKR's helpen teams prioriteiten te stellen en zorgen ervoor dat iedereen naar dezelfde doelen toewerkt

OKR's helpen teams prioriteiten te stellen en zorgen ervoor dat iedereen naar dezelfde doelen toewerkt Verantwoordingsplicht: Door de sleutel resultaten duidelijk te definiëren, creëer je een gevoel van verantwoordelijkheid onder de leden van het team

Door de sleutel resultaten duidelijk te definiëren, creëer je een gevoel van verantwoordelijkheid onder de leden van het team Geïnformeerde besluitvorming: Het bijhouden van deze resultaten biedt waardevolle inzichten voor geïnformeerde besluitvorming

Het bijhouden van deze resultaten biedt waardevolle inzichten voor geïnformeerde besluitvorming Het moreel en de betrokkenheid verbeteren: Uitdagende doelen en meetbare voortgang kunnen het moreel en de betrokkenheid van het team verbeteren

Het proces van doelen stellen kan echter een aantal uitdagingen met zich meebrengen. Een van de grootste problemen bij het implementeren van OKR's is de instelling van ambitieuze maar haalbare doelen. Dit is van directe invloed op de buy-in van het management, zonder welke de implementatie van OKR's kan mislukken.

Hier zijn enkele manieren om deze en andere uitdagingen te overwinnen:

Uitdagingen Oplossingen Het risico bestaat dat men zich te veel concentreert op het behalen van sleutel resultaten in plaats van op het lange termijn objectief Niet alle /href/ https://clickup.com/blog/marketing-plan-examples//marketing abonnement/%href/ resultaten kunnen eenvoudig worden gekwantificeerd Zoek creatieve manieren om kwalitatieve resultaten te meten De introductie van OKR's kan op weerstand stuiten van leden van het team die de voorkeur geven aan traditionele methoden voor de instelling van doelen Effectief gebruik van OKR's vereist discipline en regelmatige cycli van evaluatie. Inconsistente toepassing kan leiden tot minimale prestatieverbeteringen. Stel maandelijkse, driemaandelijkse of tweejaarlijkse beoordelingscycli in, afhankelijk van de duur van de OKR's

Marketing succes behalen met de juiste OKR's

Goede marketing OKR's bieden een krachtig kader voor de instelling van doelen, het bijhouden van de voortgang en het behalen van resultaten. Door de principes in dit artikel te volgen en gebruik te maken van marketingtools zoals ClickUp kunnen marketingteams hun prestaties verbeteren, de samenwerking verbeteren en uiteindelijk bijdragen aan het algehele succes van de organisatie.

Onthoud dat de sleutel tot succesvolle OKR's ligt in de instelling van relevante doelen die uw team motiveren (niet ontmoedigen) en tegelijkertijd de naald laten bewegen voor kritieke bedrijfsdoelstellingen. Door de voortgang zorgvuldig bij te houden en een cultuur van voortdurende verbetering te cultiveren, kunt u zich blijven richten op de strategische doelstellingen. Het gebruik van een platform zoals ClickUp en zijn functies kan enorm helpen om dit proces te vereenvoudigen. Probeer ClickUp vandaag.