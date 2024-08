Hoe bouw je een geïntegreerde marketingstrategie in 2 weken?

Laten we een reis terug in de tijd maken naar de zomer van 2023. Toen niemand en geen plaats veilig was voor de Barbie-film. Toen elke advertentie, cornflakesdoos, post op sociale media en warenhuis roze, blond en onmiskenbaar Barbie was. 💁🏼‍♀️

Hoewel ze al een begrip was lang voordat het marketingteam van Barbie gezegend was met een droomhuis-waardig budget dient de film nog steeds als een masterclass in moderne marketingstrategieën.

De aandacht voor detail, de aanhoudende hype en de onontkoombare aanwezigheid van de maandenlange promotiecampagne van "Barbie" vertaalden zich in een verpletterend succes aan de kassa. Dit geïntegreerde marketingmeesterwerk toonde de ware invloed van consistente berichtgeving via meerdere kanalen voor een breed bereik van doelgroepen.

En tegen de tijd dat u klaar bent met het lezen van deze blog, hebt u de middelen om hetzelfde te doen.

Gelukkig heb je niet het $150 miljoen marketingbudget van "Barbie" of jarenlange voorbereiding nodig om zelf de vruchten te plukken van een succesvolle geïntegreerde marketingstrategie. Je hebt maar twee weken nodig. 🏆

In deze gids behandelen we alles wat je moet weten over geïntegreerde marketing en splitsen we de basisprincipes op in een bruikbare tijdlijn van twee weken. Volg stap voor stap en week voor week om je strategie tot leven te zien komen.

Wat is een geïntegreerde marketingstrategie?

Geïntegreerde marketing of geïntegreerde marketingcommunicatie (IMC) is een holistische marketingaanpak en verwijst naar elke campagne die marketingkanalen of -media omvat om één verhaal te vertellen of een specifiek target te bereiken.

Daarom is uw geïntegreerde marketingstrategie uw abonnement voor het creëren en afstemmen van die boodschap via elk kanaal.

Geïntegreerde campagnes omvatten alle gebieden van marketing, van merk-, vraag-, klant- en levenscyclus-, e-mail- en productmarketing. Het creëert een visie die idealiter het verhaal van uw merk op een consistente, gemakkelijk te volgen manier vertelt, met een zekere mate van personalisering om het specifieke kanaal en de fase van de levenscyclus van de klant aan te pakken.

Tanya Littlefield, Marketingleider Fractionele Groei

Of u nu op zoek bent naar het genereren van product buzz, nieuwsbrief aanmeldingen, of zinvolle verkoopleads teams vertrouwen herhaaldelijk op geïntegreerde marketingstrategieën om de ervaringen van het publiek met hun merk te diversifiëren en tegelijkertijd bij elke interactie een consistent verhaal te vertellen (en te versterken). Tanya Littlefield , een Fractional Growth Marketing Leader, ontdekt dat er gemiddeld zes tot acht contactmomenten nodig zijn om een B2B-aanmelding of verkoopaanvraag te genereren. Daarom "is het niet voldoende om een campagne op één kanaal te richten of alleen op top- of bottom-of-funnel campagnes", zegt ze.

Om top-of-mind te blijven en bij te blijven met de steeds veranderende manieren waarop kopers online oplossingen identificeren en kopen, moeten marketingteams programma's maken die zowel de vraag stimuleren als hun verhaal vertellen, zelfs voordat een consument klaar is om te kopen.

"Niets doet dit beter dan gecoördineerde campagnes via meerdere kanalen, die de ruggengraat vormen van geïntegreerde strategieën", legt Littlefield uit.

Geïntegreerde marketingstrategieën zijn vaak gebonden aan één campagne. Hoewel je meerdere kanalen tegelijk aanboort, moeten je geïntegreerde marketingmiddelen in tandem worden uitgebracht om een samenhangende boodschap af te leveren aan je publiek, ongeacht hoe of waar je ze vindt.

Even samenvatten. Om een succesvolle geïntegreerde marketingcampagne uit te voeren, is het eenvoudig:

Prioriteit geven aan consistentie (consistent)

Een verenigd front vormen via meerdere marketingkanalen

Meet uw succes terwijl u bezig bent

Vrij eenvoudig, toch? Nou ja, een beetje. De uitdaging ligt in het behouden van uw aandacht voor detail en effectieve functieoverschrijdende samenwerking .

Door verschillende eigenaren van kanalen bij de mix te betrekken, moet u uw geïntegreerde marketingcampagne afstemmen op meerdere afdelingen en teams, waaronder (maar niet beperkt tot) sociale media, content, verkoop, ontwerp en web om een naadloze uitvoering te garanderen.

Stel prioriteiten in voor elke taak met de functie Taakprioriteiten van ClickUp en zorg ervoor dat uw team weet waar het zich op moet concentreren

Geïntegreerde marketingcommunicatie houdt rekening met alle sleutelspelers en hun gevestigde processen, zodat er voldoende tijd is om de algemene doelstellingen en de boodschap van de campagne te bepalen, KPI's betrokken marketingkanalen, te leveren producten , tijdlijn projecten , bronnen en meer.

Bekijk het zo: het succes van een social media-post en een blog worden niet gemeten aan de hand van dezelfde statistieken, maar succesvolle geïntegreerde marketingcampagnes zullen deze verschillen al in een vroeg stadium aanpakken.

De inspanning die nodig is voor een effectieve geïntegreerde marketingcampagne klinkt op papier misschien ontmoedigend, maar de impact is de moeite waard en de voordelen zijn bijna eindeloos.

Wat zijn de voordelen van geïntegreerde marketing?

Eerst en vooral is geïntegreerde marketing uiterst effectief om potentiële leads te stimuleren en uw merkimago te versterken. Targeting van een divers bereik van kanalen met een consistent verhaal geeft potentiële klanten meer mogelijkheden om met uw product te interageren.

En met een ijzersterke strategie die uw campagne-inspanningen aanstuurt, zullen deze interacties zeker positief, herkenbaar en herinnerbaar zijn. AKA, de marketing trifecta. 🙌🏼

Een consistent verhaal en een consistente ervaring doorheen uw marketinginspanningen zorgen voor een sterkere klantenbekendheid van uw merk. Net als die reclamejingle in je hoofd, wil je dat je geïntegreerde marketingcampagne je bedrijf verankert in het hoofd van de consument - maar op een goede manier. Sorry jingle-schrijvers.

Zonder gecoördineerde campagnes en cross-functionele samenwerking zou een marketingteam blij mogen zijn als het klanten zou kunnen vangen in slechts één fase van de kopersfunnel. Maar met een robuust en gedetailleerd abonnement kan één enkele campagne de hele levenscyclus ondersteunen.

Zorg ervoor dat uw opmerkingen worden gezien door opmerkingen rechtstreeks aan gebruikers toe te wijzen in Taken, en krijg een snelle weergave van de toegewezen opmerkingen in een Checklist

Met uw voorkeur tool voor projectmanagement bij de hand hebt, ben je klaar om van start te gaan.

De details die verschillende geïntegreerde marketingcampagnes aansturen zullen variëren afhankelijk van je product, doel en publiek, maar de basis zal vaak dezelfde structuur volgen.

Week 1: Verzamel uw campagne R&D

Hoewel twee weken vrij snel voorbij kunnen gaan, is het cruciaal om meteen vanaf het begin het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe vast te stellen. Een groot deel van de eerste week zal worden besteed aan het vaststellen van de basis - met name het bevestigen van waarom het nodig is en wat het zal doen om je doelen te bereiken.

Net zoals je favoriete TV-koks hun ingrediënten voorsorteren op de snijplank voordat ze echt gaan koken, is week één van je geïntegreerde marketingstrategie sterk gericht op onderzoek en voorbereiding. Laten we beginnen.

Stap 1: Stel een SMART-campagnedoel vast

Specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden doelen instellen met ClickUp

Dag één is gewijd aan het uitzoeken wat u probeert te bereiken met deze campagne.

We zullen altijd de lof zingen van doelen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. AKA, SMART doelen . Een doel voor ogen hebben is de logische eerste stap in het creëren van elke strategie, en geïntegreerde marketingcampagnes zijn niet anders.

Misschien heb je een nieuwe functie van het product gelanceerd of heb je het bedrijf een volledige rebranding gegeven - deze initiatieven zijn de springplanken die je naar je doel lanceren en rechtvaardigen waarom een campagne de moeite waard is.

Dit zal je ook in de juiste richting laten denken als het gaat om statistieken en marketing KPI's . Weten hoe je het succes van een campagnedoel zult meten is essentieel voor je geïntegreerde marketingcampagne en zal de beslissende factor zijn voor het al dan niet slagen ervan.

Stap 2: Identificeer je target buyer persona en sleutel marketingkanalen

Nu je de redenering achter je strategie en het probleem dat je ermee wilt oplossen hebt vastgesteld, is het tijd om te bepalen voor wie het allemaal bedoeld is.

In deze fase ben je misschien nog op dag één of net begonnen aan dag twee van het bouwen van je strategie.

Identificeer de klantpersona de persona's waarop u zich tijdens uw campagne richt om uw beslissingen te sturen. Als u de markt kent waarop u zich richt, het algemene gedrag van uw publiek kent en begrijpt wat belangrijk voor hen is, kunt u interessantere content op maat maken.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-238.png Gebruik het sjabloon User Persona van ClickUp om klantprofielen bij te houden en uw doelgroep beter te begrijpen https://clickup.com/templates/user-persona-t-222087856 Sjabloon downloaden /$$$cta/

In deze fase begint u ook met het bepalen van de juiste kanalen voor uw campagne. Met een goed gedefinieerd publiek voor u, kunt u de marketingkanalen isoleren die ze het meest gebruiken om ervoor te zorgen dat u ze ontmoet waar ze zijn, elke keer weer.

Het goede nieuws in deze fase van uw strategie is dat veel van dit onderzoek waarschijnlijk al Klaar is. Niemand begrijpt de doelen van je bedrijf beter dan het bedrijf zelf en niemand kent je ideale klant beter dan jijzelf.

In stappen één en twee ben je gewoon bezig met het verzamelen en organiseren van onderzoek en informatie die je al bij de hand hebt om de volgende stappen in je geïntegreerde marketingproces nog gemakkelijker te maken.

Stap 3: De juiste mensen erbij betrekken

Welkom bij stap drie! Deze stap zou moeten samenvallen met dag drie als u gelijke tred houdt met onze geplande tijdlijn.

Nu je weet wat je wilt bereiken en wie je wilt bereiken met je campagne, vraag je jezelf het volgende af: Met welke interne teams moet je verbinding maken om dit voor elkaar te krijgen?

Er zijn waarschijnlijk meer mensen bij betrokken dan je denkt. Niet alleen channel managers, maar ook design teams, paid marketing managers, copywriters, PR, sales teams en nog veel meer.

En terwijl jij al begrijpt wat de drive voor deze campagne is, tasten zij misschien nog in het duister. Daarom zijn sjablonen voor marketingcampagnes zo belangrijk om alle belanghebbenden en partners bij te houden.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Quick-Start-Marketing-Template.png Plan uw marketingprojecten en -campagnes sneller met dit sjabloon voor een snelle start https://clickup.com/templates/quick-start-marketing-t-90090433343 Sjabloon downloaden /$$$cta/

Deze sjablonen zijn perfect voor de instelling van een nieuwe campagne. Zodra je iedereen hebt geïdentificeerd die betrokken moet worden, kun je beter prioriteiten stellen om ze zo snel mogelijk in dezelfde ruimte (of op hetzelfde gesprek) te krijgen.

Zo kan het team zien wat de huidige bandbreedte van elk lid is, of anderen erbij betrokken moeten worden en kunnen eventuele belangrijke blokkades meteen worden geïdentificeerd.

Een ander belangrijk detail dat je in deze fase moet uitwerken is wie het laatste woord heeft over alle campagnemiddelen. Veel veelbelovende geïntegreerde marketingstrategieën sneuvelen simpelweg omdat er te veel koks in de keuken zijn.

Het is essentieel om iemand op de stoel van de bestuurder te hebben om te coördineren met de leiders van elke marketingfunctie. Een consistente vergadering en deliverable proces voor elke functie is een manier om iedereen aan boord te krijgen, data op elkaar af te stemmen en uitdagingen op te lossen wanneer ze zich voordoen.

Tanya Littlefield, Marketingleider Fractionele Groei

Elimineer de hoofdpijn van eindeloze heen-en-weer goedkeuringsprocessen door één persoon aan te wijzen die het laatste woord heeft.

Stap 4: Brainstorm uw campagneverhaal en actie abonnement

Nu je dreamteam er is, ben je klaar om te brainstormen en je campagneverhaal en -plan in elkaar te zetten. Of je nu aan een vergadertafel zit, een videogesprek voert of volledig online met digitale whiteboard-software werkt, de beste sessies voor teamsamenwerking en ideeënvorming vinden in realtime plaats.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Whiteboards vereenvoudigd /%img/

Brainstorm, strategiseer of breng werkstromen in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Op dit moment zijn er geen slechte ideeën. Het gaat er gewoon om een beginpunt op papier te krijgen. Van daaruit - en met de collectieve denkkracht van uw diverse en multifunctionele team - zult u een solide basis creëren:

Alle resultaten die nodig zijn voor de campagne

Het algemene campagneverhaal en een consistente boodschap

Waar en wanneer de campagnemiddelen live gaan

De belangrijkste deadlines en een ruwe tijdlijn voor de volgende week

Dit gebeurt misschien niet in één vergadering van 30 minuten. Geef het team de tijd om hun eerste ideeën te overdenken, de nodige informatie te verzamelen en zo nodig te hergroeperen. Als je deze tijdlijn van twee weken op een Monday bent begonnen, raden we aan om deze vergadering uiterlijk op donderdag of vrijdag op de kalender te zetten (dagen vier en vijf).

Week 2: Uw strategie in gang zetten

In week één hebt u alle eenden op een rij. Week twee is het moment waarop het team grotendeels met het hoofd bij het werk is om uw campagneplan tot leven te brengen. Of om in het voorbeeld van de chef-kok te blijven: wanneer u eindelijk begint te koken.

Stap 1: Creëer samenhangende campagneactiva

Het grootste knelpunt bij het maken van campagnemateriaal zit vaak in de feedback- en goedkeuringsfase, dus het is van cruciaal belang om "V1" zo snel mogelijk voor uw campagnemanagers te krijgen. Na de nodige bewerkingen kan deze stap zich uitstrekken van het begin van de tweede week (dag zes) tot dag negen of zelfs 10.

Dit geldt niet alleen voor het design team. Alle geschreven content, inclusief bijschriften voor sociale media, citaten, hashtags, soundbites, webteksten en blogs kunnen net zo lang (zo niet langer) in beslag nemen om in steen gebeiteld te worden. Je wilt zoveel mogelijk tijd besteden aan deze stap, omdat deze betrekking heeft op alles wat je klanten daadwerkelijk te zien krijgen van je campagne-inspanningen.

De AI gebruiken schrijfassistent in ClickUp om blogberichten te genereren, ideeën te brainstormen, e-mails samen te stellen en meer

Stap 2: Bepaal hoe u succes gaat meten

Weet u nog dat SMART-campagnedoel dat u in week één hebt vastgesteld? Het is tijd om het opnieuw te bekijken en erover na te denken door de lens van elk marketingkanaal. Identificeer de KPI's met betrekking tot uw grotere geïntegreerde marketingcampagne en bedenk vervolgens hoe elk kanaal zijn eigen succes meet.

Deze KPI's kunnen zijn:

Leads gegenereerd via specifieke kanalen

Weergave van een bepaalde post of bezoeken aan een bepaalde blog

Nieuwsbrief of YouTube abonnees

Het aantal nieuwe accounts dat is aangemaakt op uw website

En meer.

Het is ongelooflijk belangrijk dat geïntegreerde campagnes niet alleen duidelijke eigenaren hebben, maar ook duidelijke KPI's en doelen. Elke functie kijkt meestal naar slechts een paar meetgegevens, maar geïntegreerde campagnes vereisen ook een focus op de top 1-3 KPI's voor alle teams.

Tanya Littlefield, Marketingleider Fractionele Groei

Hoewel uw team misschien nog bezig is om pen op papier te zetten en de deliverables van uw campagne op te stellen, blijft de tijdlijn in beweging. Dat betekent dat u kunt doorgaan met het voltooien van uw ontwerpmateriaal terwijl u op de achtergrond aan stap twee werkt.

En omdat je je in de eerste week zo grondig hebt voorbereid met het onderzoeken van je doelgroep en het vergaderen met de eigenaren van je kanalen, zou dit niet meer dan een dag of twee moeten duren. We raden aan om op dag zeven of acht met deze stap te beginnen om je aan je tijdlijn van twee weken te houden.

Stap 3: Lanceren, evalueren en aanpassen indien nodig

Je hebt de laatste dag van je twee weken durende geïntegreerde marketingcampagnesprint bereikt! Dat betekent dat je Klaar bent, toch? Absoluut niet. Maar u bent er dichtbij!

Op de laatste dag van je strategie-actieabonnement, ben je klaar om het zijn vleugels te laten spreiden en te laten vliegen. Je content kan al live zijn, maar het kan ook binnen een paar dagen. Hoe dan ook, het zware werk is Klaar.

Alle vergaderingen over het ontwerp, goedkeuringen, feedbackrondes en knelpunten zijn aangepakt en opgelost. Alle deliverables zijn afgerond en alle content die nog niet is gepubliceerd, staat in de wachtrij en kan worden verzonden

Na een succesvolle lancering van een marketingcampagne is het tijd om het succes te controleren en de prestaties in de dagen, weken en maanden daarna te evalueren. Laat u leiden door de statistieken en KPI's die u al hebt vastgesteld om te bepalen hoe "succes" eruitziet voor deze campagne.

Breng diepere inzichten aan het licht en krijg overzichten op hoog niveau van uw campagnes met volledig aanpasbare dashboards in ClickUp

Om ervoor te zorgen dat u gefocust blijft op het leren en groeien van elke campagne, houdt u na de lancering een retrospectieve vergadering met uw geïntegreerde marketingteam om uw belangrijkste learnings te bespreken, waaronder:

Wat ging goed

Wat beter had gekund

De sleutelpunten van de ervaring

Hoe u toekomstige campagnestrategieën kunt verbeteren

Met de kennis die u hebt opgedaan tijdens het abonnement van uw strategie en een tijdlijn om toezicht te houden op het succes, is het tijd om te vieren. 🎉

Blijf op de hoogte van uw geïntegreerde marketingstrategie in ClickUp

Als u het succes van uw lopende geïntegreerde marketingcampagnes in de gaten houdt, hebt u de kennis en inzichten om uw campagne na verloop van tijd met vertrouwen aan te passen en af te stemmen op uw specifieke behoeften.

Tot die tijd kunt u dit abonnement gebruiken om de basis te leggen voor uw volgende campagne. Volg het stap voor stap en zie hoe je geïntegreerde marketingstrategie binnen een paar weken vorm krijgt! En om dit raamwerk nog verder uit te breiden: plan en beheer het met behulp van een dynamisch projectmanagementprogramma zoals ClickUp.

ClickUp is de enige hulpmiddel voor productiviteit met de kracht om marketingteams samen te brengen, ideeën direct vast te leggen en voortgang te overzien vanaf één platform. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en zie hoe uw campagnes tot leven komen.