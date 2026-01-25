Top AI-tools voor marketingleiderschap om groei te stimuleren

Tijdens een kwartaalbeoordeling viel u iets vreemds op. De campagneprestaties zagen er op het eerste gezicht sterk uit: het verkeer was gestegen, de contentoutput was verdubbeld en het team had het druk. Maar toen de omzetcijfers werden getoond, kon niemand duidelijk uitleggen welke campagnes daadwerkelijk invloed hadden gehad op de pijplijn, of waarom een lancering met hoge prioriteit ondermaats presteerde.

De gegevens waren weliswaar aanwezig, maar versnipperd over dashboards, spreadsheets en tools.

Naarmate teams hun content, kanalen en experimenten opschalen, worden afstemming en inzicht de uitdaging voor marketingleiders.

Daarom gaan we in deze blogpost in op AI-tools voor marketingmanagement die u helpen prestaties te verbinden aan resultaten, risico's vroegtijdig te signaleren en teams te begeleiden naar slimmere beslissingen. 📊

De meeste managementteams hebben geen behoefte aan meer AI-output. Ze hebben behoefte aan duidelijkere antwoorden op twee vragen: wat drijft de pijplijn en wat zijn de volgende risico's?

Hier zijn enkele functies die de beste AI-marketingtools bieden:

Uniforme werkruimte en centralisatie van gegevens: Centraliseer campagneplannen, prestatiegegevens, middelen en gesprekken om rapportage-silo's en een wildgroei aan tools te elimineren.

AI-gestuurde inzichten: zet prestatiegegevens om in duidelijke antwoorden met behulp van vragen in natuurlijke taal.

Voorspellende analyses en risicodetectie: Voorspel vertragingen, budgetoverschrijdingen en ondermaatse prestaties vroegtijdig, zodat u kunt ingrijpen voordat de resultaten dalen.

Doelstellingen bijhouden: Stem de marketingstrategie af op de uitvoering door Stem de marketingstrategie af op de uitvoering door apps te gebruiken die digitale marketingdoelstellingen , KPI's en taken met elkaar verbinden, zodat leidinggevenden kunnen zien hoe het dagelijkse werk bijdraagt aan de omzet.

Geautomatiseerde rapportage en statussamenvattingen: Automatiseer updates Automatiseer updates voor marketingmanagement , wekelijkse rapporten en campagnesamenvattingen om minder tijd kwijt te zijn aan het bijhouden van updates.

Personalisatie: Schaalbaar testen, variaties in berichten en kanaaloptimalisatie zonder extra operationele overhead.

Real-time beslissingsondersteuning: Neem snellere, zelfverzekerde beslissingen met live dashboards en door AI gegenereerde aanbevelingen in plaats van gefragmenteerde spreadsheets.

📮 ClickUp Insight: Slechts 10% van de respondenten van onze enquête maakt regelmatig gebruik van tools voor automatisering en zoekt actief naar nieuwe mogelijkheden om te automatiseren. Dit benadrukt een belangrijke onbenutte hefboom voor productiviteit: de meeste teams vertrouwen nog steeds op handmatig werk dat gestroomlijnd of geëlimineerd zou kunnen worden. Met de AI-agents van ClickUp kunt u eenvoudig geautomatiseerde werkstroomen bouwen, zelfs als u nog nooit eerder automatisering hebt gebruikt. Met plug-and-play-sjablonen en op natuurlijke taal gebaseerde commando's wordt het automatiseren van taken toegankelijk voor iedereen in het team! 💫 Echte resultaten: QubicaAMF heeft de tijd voor rapportage met 40% verkort door gebruik te maken van de dynamische dashboards en geautomatiseerde grafieken van ClickUp, waardoor uren handmatig werk zijn omgezet in realtime inzichten.

Hier volgt een kort overzicht van hoe deze AI-tools voor marketingleiderschap zich tot elkaar verhouden:

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp End-to-end marketingplanning, -uitvoering en -rapportage Teamgrootte: kleine teams tot grote ondernemingen Converged AI Werkruimte, Super Agents, BrainGPT, campagnesamenvattingen, dashboardinzichten, automatiseringen, documenten, Whiteboards, formulieren, werkplanningen Voor altijd gratis; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen HubSpot Marketing Hub (AI) Inbound marketingautomatisering en CRM-gekoppelde campagnes Teamgrootte: middelgrote teams tot grote organisaties AI-leadscoring, SEO-suggesties, Breeze AI-personalisatie, CRM-synchronisatie, attributie, AI-chatten, optimalisatie van formulieren Gratis abonnementAangepaste prijzen Salesforce Marketing Cloud + Einstein Grootschalige multichannel-trajecten en personalisatie voor ondernemingen Teamgrootte: Onderneming Voorspellende scores, optimalisatie van verzendtijd, content selectie, journey builder, multi-touch attributie, mobiele berichten Vanaf $ 25/gebruiker/maand, geavanceerde niveaus worden jaarlijks gefactureerd Adobe Marketo Engage B2B-leadbeheer en lifecycle-automatisering Teamgrootte: Middenmarkt en ondernemingen AI-leadscoring, GenAI-chatten, webinarverslagen, werkstroomen voor automatisering, multichannel nurturing, CRM-integraties Aangepaste prijzen 6sense Voorspellende intentie, accountidentificatie en pijplijnprognoses Teamgrootte: B2B-marketing- en verkoopteams Scores voor koopintentie, AI-e-mailagenten, Signalverse-gegevens, identiteitsresolutie, orchestration-werkstroomen Gratis niveauAangepaste prijzen Demandbase Accountgebaseerde marketing en afstemming van verkoopGrootte van het team: GTM-teams van grote ondernemingen Reisanalyses, Next Gen Orchestration, AI-segmentatie, Agentbase-automatisering, IP-gebaseerde advertenties Aangepaste prijzen Dynamic Yield Realtime personalisatie voor websites en e-commerce met veel verkeer Teamgrootte: Retail, marktplaatsen, webteams van ondernemingen AdaptML-aanbevelingen, A/B-testen, multivariate experimenten, voorspellende scores, ervaringcoördinatie Aangepaste prijzen Braze Cross-channel engagement en mobiele marketingTeamgrootte: Groei-, levenscyclus- en retentieteams AI-besluitvorming, Canvas Journey Builder, sms, e-mail, pushberichten, WhatsApp, zero-copy triggers, voorspellende attributen Aangepaste prijzen Amplitude AI Productanalyse en gedragsgestuurde groeistrategie Teamgrootte: Product, groei, marketing AI-afwijkingsdetectie, inzichten in natuurlijke taal, experimenten, sessieherhaling, gedragssegmentatie Gratis versie, betaalde abonnementen vanaf $ 61/maand Canva Magic Studio AI-gestuurde visuele contentaanmaak voor campagnes Teamgrootte: marketing-, ontwerp- en socialeteams Magic Media, Magic Write, Magic Design, Magic Bewerking, Magic Animate, cross-channel resizing Gratis tierPro vanaf $ 15/gebruiker/maand

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

🔍 Wist u dat? Het concept 'viraliteit' bestond al lang voordat socialemediamanagement zijn intrede deed. In het begin van de 20e eeuw werden mond-tot-mondreclamemodellen bestudeerd in combinatie met epidemiologie, wat de vorm gaf aan hoe marketeers later verwijzingslussen en netwerkeffecten gingen begrijpen.

Dit zijn onze keuzes voor marketingleiders die behoefte hebben aan duidelijkheid over prestaties en pijplijnen:

1. ClickUp (het beste voor end-to-end marketingactiviteiten, planning en uitvoering)

Optimaliseer uw marketingpijplijn en analyseer vastgelegde gegevens in enkele seconden door ClickUp Brain te raadplegen

Als eerste op onze lijst staat ClickUp for Marketing Teams, dat planning, samenwerking, documentatie en uitvoering samenbrengt in een verbonden werkruimte, waardoor Work Sprawl wordt geëlimineerd.

Als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte krijgt u AI die rechtstreeks is geïntegreerd in documenten, chat, Whiteboards, automatisering en meer. Vat discussies samen, genereer plannen en ga van beeldmateriaal naar actie zonder van context te veranderen.

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste AI-convergentiefuncties:

Contextuele AI binnen uw werkruimte

ClickUp Brain is geïntegreerd in uw werk en begrijpt de context van uw taken, documenten, opmerkingen en projectgegevens. Op deze manier geeft het geen algemene antwoorden, maar werkgerichte antwoorden, vat het activiteiten samen, detecteert het belemmeringen en genereert het zelfs content op basis van uw echte werkgegevens.

U kunt het gebruiken voor deze marketingtoepassingen:

Geautomatiseerde campagnesamenvattingen: Vraag 'Vat onze laatste Q4-campagnetaken samen, inclusief voortgang, belangrijkste belemmeringen en volgende stappen' en het haalt de status op uit taken, opmerkingen en documenten.

Cross-channel feedbackinzichten: plakken campagnefeedback of prestatiespreadsheets en vraag vervolgens 'Benadruk de belangrijkste trends in sentiment van gebruikers en aanbevolen oplossingen. ' Het zet ruwe data om in bruikbare inzichten zonder handmatige analyse.

Directe ondersteuning voor content: Gebruik ClickUp Brain om e-mailteksten, bijschriften voor sociale media of blogontwerpen op te stellen aan de hand van prompts zoals 'Maak 5 e-mailonderwerpen voor Moederdagaanbiedingen op basis van eerdere open rates'.

Autonome helpers voor uw werkstroom

ClickUp Super Agents zijn AI-teamgenoten die zich aanpassen aan veranderingen in uw werkruimte en actie ondernemen op basis van uw instructies. Ze kunnen ruimtes monitoren, vragen beantwoorden, taken aanmaken en werk organiseren met minimale supervisie.

Integreer een AI-specialist in elke belangrijke werkstroom met ClickUp Super Agents

U kunt ze bijvoorbeeld gebruiken voor:

Campagnetriage: Stel een Triage Agent in met een prompt als 'Telkens wanneer er een vermelding is van 'lancering' of 'deadline', maak dan een Taak aan en tag de campagneleider' .

Answers Agent voor veelgestelde vragen: Zet een Answers Agent in tijdens het chatten om routinematige vragen te behandelen, zoals 'Wat zijn onze richtlijnen voor de merkstem?'

Prestatierapportage: bouw een aangepaste agent die wekelijkse statistieken verzamelt en samenvattingen publiceert, zoals 'Genereer wekelijkse touchpointprestaties via e-mail, sociale media en betaalde kanalen. ' Agenten werken 24/7, zodat uw team altijd over actuele inzichten beschikt.

Deze agents passen zich in de loop van de tijd aan en sluiten steeds beter aan bij de werkwijze van uw team.

Lees hier meer:

Een uniforme AI-desktop voor al uw werk

Breng de kracht van ClickUp Brain en ClickUp Agents buiten ClickUp naar een speciale AI-desktop-app die zoekopdrachten, AI-modellen en context van al uw verbonden apps verenigt met ClickUp BrainGPT. Het maakt een einde aan AI-wildgroei en brengt de werkcontext naar voren waar u die nodig hebt.

Krijg een centrale AI-hub en vervang meerdere punttools voor contextuele intelligentie door ClickUp BrainGPT

U krijgt:

Uniforme zoekfunctie voor alle tools: voorkom schakelen tussen Figma, Google Drive en ClickUp

Voice-to-task drafting: Gebruik Gebruik ClickUp Talk-to-Text om aantekeningen van vergaderingen of campagne-ideeën te dicteren. BrainGPT zet gesproken gedachten om in uitvoerbaar werk zonder dat u hoeft te typen.

App-overschrijdende inzichten: vraag 'Vat de concurrentietrends van recente webpagina's en linkbronnen samen' en BrainGPT geeft u marktonderzoek met verwijzingen gekoppeld aan uw documenten vraag 'Vat de concurrentietrends van recente webpagina's en linkbronnen samen' en BrainGPT geeft u marktonderzoek met verwijzingen gekoppeld aan uw documenten over groeimarketingstrategieën.

De beste functies van ClickUp

Sorteer en filter marketinggegevens: Houd details bij zoals campagnetype, doelgroepkanaal, budget, URL's en assetlinks met behulp van Houd details bij zoals campagnetype, doelgroepkanaal, budget, URL's en assetlinks met behulp van ClickUp aangepaste velden . U kunt ook AI-velden gebruiken om automatisch samenvattingen te genereren, taken te vertalen en actiepunten weer te geven.

Visualiseer campagnetijdlijnen: Plan redactieschema's en lanceringsdata met behulp van de Plan redactieschema's en lanceringsdata met behulp van de ClickUp-kalender met de ingebouwde ClickUp AI Notetaker . Synchroniseer deze met Google Agenda, zodat uw hele team weet wat er live gaat en wanneer.

Maak een overzicht en werk samen aan briefings: Maak deelbare Maak deelbare ClickUp-documenten voor uw contentstrategie, creatieve briefings, campagneplannen of zoekmachineoptimalisatie-overzichten. Brain is ook geïntegreerd in Documenten voor een sneller contentcreatieproces.

Breng gebruikersreizen en strategieën in kaart: Gebruik Gebruik ClickUp Whiteboards om trechters, klantreizen of contentframeworks te schetsen en zet ideeën vervolgens om in visuals met ClickUp Brain.

Automatiseer repetitief werk: stel stel ClickUp-automatiseringen in, zoals het verplaatsen van een ClickUp-taak naar Review wanneer deze is gemarkeerd als 'Concept voltooid', het toewijzen van follow-ups of het informeren van belanghebbenden wanneer creatieve assets moeten worden ingeleverd.

Verzamel aanvragen centraal: gebruik gebruik ClickUp-formulieren om creatieve aanvragen, verzoeken om samenwerking of vragen over sponsoring vast te leggen en deze automatisch door te sturen naar de juiste campagnepijplijn.

Limieten van ClickUp

Het kost wat tijd om aan de geavanceerde functies te wennen.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een gebruiker te zeggen had:

…De AI-taken zijn erg handig, ze helpen bij het maken van samenvattingen, het opnieuw toewijzen van taken, het vinden van taken en het besparen van tijd bij kleine klusjes. Automatiseringen zijn ook krachtig en kunnen helpen bij het verminderen van veel repetitieve taken voor het toewijzen van prioriteiten, enz. Je kunt dat vervangen door AI-agenten, wat in feite automatiseringen op steroïden zijn, lol… Ik vind het fijn om zowel lijst- als bordweergaven te hebben (in tegenstelling tot Asana, dat alleen lijstweergave heeft, en Trello, dat alleen bordweergave heeft). De chatkanalen lijken op Slack, wat geweldig is, omdat ik niet voor andere software hoef te betalen + de mogelijkheid om documenten binnen een taak te maken is zo handig, ik hoef niet naar Drive te gaan, een Google-document te maken en dat vervolgens aan een taak te koppelen. Helpt je gezond te blijven...

…De AI-taken zijn erg handig, ze helpen bij het maken van samenvattingen, het opnieuw toewijzen van taken, het vinden van taken en het besparen van tijd bij kleine klusjes. Automatiseringen zijn ook krachtig en kunnen helpen bij het verminderen van veel repetitieve taken voor het toewijzen van prioriteiten, enz. Je kunt dat vervangen door AI-agenten, wat in feite automatiseringen op steroïden zijn, lol… Ik vind het fijn om zowel lijst- als bordweergaven te hebben (in tegenstelling tot Asana, dat alleen lijstweergave heeft, en Trello, dat alleen bordweergave heeft).

De chatkanalen lijken op Slack, wat geweldig is, omdat ik niet voor andere software hoef te betalen + de mogelijkheid om documenten binnen een taak te maken is zo handig, ik hoef niet naar Drive te gaan, een Google-document te maken en dat vervolgens aan een taak te koppelen. Helpt je gezond te blijven...

🚀 Voordelen van ClickUp: Zet verspreide marketinggegevens om in beslissingen met behulp van ClickUp Dashboards. U krijgt AI-kaarten die u een realtime, direct bruikbare weergave geven van campagneprestaties, contentsnelheid en teamcapaciteit. In plaats van handmatig updates uit taken, documenten en opmerkingen te halen, vatten AI Cards automatisch de voortgang samen, signaleren ze risico's en brengen ze inzichten in uw werkruimte naar voren. Voeg AI-kaarten toe aan uw ClickUp-dashboard voor direct inzicht in uw marketingstrategieën Een groeimarketeer kan bijvoorbeeld een AI-kaart toevoegen met de prompt 'Vat de status van alle Q3-campagnes voor het genereren van vraag samen en benadruk belemmeringen' om direct te zien wat op schema ligt, wat vertraging heeft opgelopen en waarom. Contentleads kunnen vragen 'Welke blogposts zitten vast in de beoordelingsfase en hoe lang al?', terwijl prestatiemarketeers de uitgaven, de gereedheid voor lancering of de afhankelijkheid van middelen kunnen monitoren.

2. HubSpot Marketing Hub (AI) (het beste voor inbound marketingautomatisering en CRM-integratie)

HubSpot Marketing Hub maakt gebruik van AI om dagelijkse marketingtaken zoals het vastleggen van leads, personalisatie en het bijhouden van prestaties te ondersteunen. De AI-functies zijn rechtstreeks in het platform ingebouwd, zodat teams CRM-gegevens kunnen gebruiken om campagnes te sturen. Deze installatie helpt marketeers om e-mails, landingspagina's en websites efficiënter te beheren, vooral naarmate het aantal campagnes toeneemt.

Voor marketingteams die al met HubSpot werken, voelt de AI als een natuurlijke uitbreiding van bestaande werkstroomen. De Breeze AI tools van het platform helpen bij de automatisering van veelvoorkomende marketingtaken. Ze leiden websitebezoekers naar relevante content, passen formulieren aan op basis van het gedrag van bezoekers en ondersteunen contentplannen met suggesties voor SEO-verbeteringen.

De beste functies van HubSpot Marketing Hub (AI)

Begrijp welke kanalen en berichten bijdragen aan conversies met behulp van multi-touch attributie en inzichten in het klanttraject.

Pas website-content, e-mails, productbeschrijvingen en CTA's aan op basis van engagement-signalen.

Geef prioriteit aan zeer geschikte leads met behulp van AI-aangedreven leadscoring, die prospects segmenteert op basis van gedrag.

Stimuleer gesprekken met de AI Marketing Agent (voorheen chatbot), die bezoekers met een hoge intentie in realtime kwalificeert, hen naar bronnen leidt en gegevens rechtstreeks met uw CRM synchroniseert.

Limieten van HubSpot Marketing Hub (AI)

U kunt geen verkopen of gesloten deals bijhouden op basis van e-mailmarketingcampagnes, wat een groot nadeel is.

Gebruikers klagen over beperkte aanpassingsmogelijkheden (voor sjablonen voor e-mailgroeiplannen ) en prestatieproblemen tijdens campagnebeheer.

Prijzen HubSpot Marketing Hub (AI)

Free

Aangepaste prijzen

HubSpot Marketing Hub (AI) beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 14.200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 6100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot Marketing Hub (AI)?

Volgens een gebruiker van Capterra:

De gebruikersinterface is zeer intuïtief, zodat zelfs nieuwe leden van het team snel aan de slag kunnen. Ik vind de naadloze integratie tussen CRM- en marketingfuncties bijzonder nuttig, omdat hierdoor gegevens consistent blijven en processen worden geautomatiseerd. Dit bespaart veel tijd, omdat ik niet meer heen en weer hoef te schakelen tussen verschillende tools. Ik ben dol op de e-mailtool, die supergemakkelijk en intuïtief in gebruik is. Je kunt heel snel geweldige nieuwsbrieven maken en versturen met behulp van slepen en neerzetten... In sommige gevallen zijn de contactformulieren en mailingsjablonen/modules beperkt wat betreft het aantal dropdownmenu's en verschillende toestemmingsvoetteksten.

De gebruikersinterface is zeer intuïtief, zodat zelfs nieuwe leden van het team snel aan de slag kunnen. Ik vind de naadloze integratie tussen CRM- en marketingfuncties bijzonder nuttig, omdat hierdoor gegevens consistent blijven en processen worden geautomatiseerd. Dit bespaart veel tijd, omdat ik niet meer heen en weer hoef te schakelen tussen verschillende tools. Ik ben dol op de e-mailtool, die supergemakkelijk en intuïtief in gebruik is. Je kunt heel snel geweldige nieuwsbrieven maken en versturen met behulp van slepen en neerzetten... In sommige gevallen zijn de contactformulieren en mailingsjablonen/modules beperkt wat betreft het aantal dropdownmenu's en verschillende toestemmingsvoetteksten.

🧠 Leuk weetje: In de 15e en 16e eeuw maakten Venetiaanse drukkers en handelaren gebruik van enkele van de vroegste vormen van doelgroepsegmentatie. Drukkers pasten de content van kranten aan, gebruikten genrespecifieke labels op titelpagina's en stelden berichten op om specifieke lezersgroepen aan te spreken.

📖 Lees ook: Hoe het marketingteam van ClickUp ClickUp gebruikt

3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (het meest geschikt voor complexe, grootschalige multichannel-trajecten en personalisatie)

Salesforce Marketing Cloud ondersteunt datagestuurde marketing via e-mail, mobiele apparaten en webkanalen met Einstein AI. De AI-marketingtool werkt op basis van Salesforce's Data Cloud, waarmee teams het gedrag van klanten kunnen analyseren, betrokkenheid kunnen voorspellen en campagnes in realtime kunnen aanpassen.

Het platform is een populaire keuze voor ondernemingen die grote hoeveelheden klantinteracties en complexe trajecten beheren. Einstein helpt bij de automatisering van beslissingen, zoals wanneer berichten moeten worden verzonden, hoe betrokkenheid moet worden beoordeeld en welke doelgroepen prioriteit moeten krijgen, waardoor het leven van een marketingmanager een stuk eenvoudiger wordt.

Het ondersteunt ook door AI gegenereerde content, zoals onderwerpen, e-mailconcepten en doelgroepsegmenten. Op het gebied van analyse krijgen marketingteams zichtbaarheid voor multi-touch attributie en journey-prestaties, met aanbevelingen voor optimalisatie.

De beste functies van Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Voorspel open-, klik- en uitschrijfpercentages met Einstein Engagement Scoring om de doelgroepsegmenten te verfijnen voor een betere ROI.

Maximaliseer het aantal geopende e-mails met Einstein Send Time Optimization , dat het gedrag van ontvangers analyseert om e-mails en pushberichten te plannen op momenten dat de betrokkenheid het grootst is.

Lever op maat gemaakte berichten via Einstein Content Selection , dat op basis van historische gegevens de meest relevante inhoudsblokken selecteert.

Voorkom vermoeidheid met Einstein Engagement Frequency, dat optimale contactfrequenties aanbeveelt om de interesse vast te houden.

Limieten van Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Om optimaal gebruik te maken van het platform (zoals het gebruik van SQL-queries), moet u over relevante technische expertise beschikken, zoals kennis van AMPScript.

De interface verliest context en gebruikers ervaren instortende mappenstructuren wanneer een pagina opnieuw wordt geladen.

Prijzen voor Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Salesforce Starter: $ 25/maand per gebruiker

Marketing Cloud Growth: $ 1.500/maand voor de hele organisatie (jaarlijks gefactureerd)

Marketing Cloud Advanced: $ 3.250/maand voor de hele organisatie (jaarlijks gefactureerd)

Salesforce Personalization: $ 8.000/maand voor de hele organisatie (jaarlijks gefactureerd)

Marketing Intelligence: $ 10.000/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Loyaliteitsbeheer: $ 20.000/maand voor de hele organisatie (jaarlijks gefactureerd)

Account Engagement+: $ 1.250/maand voor de hele organisatie (jaarlijks gefactureerd)

Engagement+: $ 2.000/maand voor de hele organisatie (jaarlijks gefactureerd)

Intelligence+: $ 11.000/maand voor de hele organisatie (jaarlijks gefactureerd)

Personalisatie+: $ 15.000/maand voor de hele organisatie (jaarlijks gefactureerd)

Salesforce Marketing Cloud + Einstein beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Salesforce Marketing Cloud + Einstein?

Volgens een G2-recensie:

Salesforce Marketing Cloud Engagement onderscheidt zich door zijn robuuste en zeer flexibele Journey Builder, die veel geavanceerdere functies biedt dan platforms zoals Pardot (MCAE), HubSpot en Marketo. Met deze tool kunnen marketeers complexe, multichannel customer journeys visueel in kaart brengen en automatiseren, waarbij realtime besluitvorming en gepersonaliseerde ervaringen worden geïntegreerd. Een belangrijk pluspunt is de ingebouwde ondersteuning voor mobiele berichtenkanalen zoals WhatsApp, sms via MobileConnect en pushnotificaties – functies die vaak alleen als add-ons beschikbaar zijn of beperkt zijn op andere platforms... In combinatie met zijn schaalbaarheid op bedrijfsniveau, geavanceerde functies voor gegevensbeheer en AI-gestuurde personalisatie via Einstein, onderscheidt SFMC zich als een echt uitgebreid en vooruitstrevend platform voor marketingautomatisering.

Salesforce Marketing Cloud Engagement onderscheidt zich door zijn robuuste en zeer flexibele Journey Builder, die veel geavanceerdere functies biedt dan platforms zoals Pardot (MCAE), HubSpot en Marketo. Met deze tool kunnen marketeers complexe, multichannel customer journeys visueel in kaart brengen en automatiseren, waarbij realtime besluitvorming en gepersonaliseerde ervaringen worden geïntegreerd. Een belangrijk pluspunt is de ingebouwde ondersteuning voor mobiele berichtenkanalen zoals WhatsApp, sms via MobileConnect en notificaties – functies die vaak alleen als add-ons beschikbaar zijn of beperkt zijn op andere platforms... In combinatie met zijn schaalbaarheid op bedrijfsniveau, geavanceerde functies voor gegevensbeheer en AI-gestuurde personalisatie via Einstein, onderscheidt SFMC zich als een echt uitgebreid en vooruitstrevend platform voor marketingautomatisering.

🧠 Leuk weetje: Kleurenpsychologie heeft diepe wortels in oude beschavingen. In Egypte hadden pigmenten zoals goud, blauw en groen een krachtige symbolische betekenis: ze stonden voor goddelijkheid, wedergeboorte, vruchtbaarheid en autoriteit. De moderne kleurenpsychologie van merken is gewoon een voortzetting van deze eeuwenoude tradities, waarbij kleur wordt gebruikt om perceptie en gedrag te beïnvloeden.

4. Adobe Marketo Engage (het beste voor B2B-leadbeheer en marketingautomatisering)

via Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage wordt vaak gebruikt door B2B-teams die lange, complexe buyer journeys via meerdere kanalen moeten beheren. De AI-functies zijn ontwikkeld om personalisatie op grote schaal te ondersteunen, of dat nu via e-mail, internet, advertenties of mobiele apparaten is.

Op dagelijkse basis helpt Marketo's AI voor uitvoeringsbeheer bij zaken als het opstellen van e-mails die bij het merk passen, het aanpassen van onderwerpen en het personaliseren van content op basis van gedrag. Automatisering zorgt voor leadscoring, stappen in het traject en timingbeslissingen, terwijl marketinganalyses zichtbaarheid geven op de impact op de pijplijn en de prestaties van campagnes.

De beste functies van Adobe Marketo Engage

Implementeer Adobe Dynamic Chat met GenAI voor promptgebaseerde playbooks, op kennis gebaseerde reacties en realtime routing om bezoekers te converteren.

Produceer hoofdstukken, samenvattingen en belangrijke inzichten uit opgenomen interactieve webinars via GenAI, waardoor hergebruik en toegankelijkheid van content worden gestimuleerd.

Implementeer AI Marketing Agent voor continue leadscoring, fases van de lifecycle en verkoopklare samenvattingen op basis van engagementgegevens.

Limieten van Adobe Marketo Engage

Eenvoudige taken, zoals het opschonen van gegevens, vereisen ondersteuning van beheerdersniveau of gaan schuil achter meerdere stappen.

Ontbreekt geavanceerde native analytics, wat het resultaat is van handmatig werk voor diepere inzichten.

Prijzen van Adobe Marketo Engage

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Adobe Marketo Engage

G2: 4,1/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Adobe Marketo Engage?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Het is een gamechanger met naadloze integratie met Adobe-producten zoals Target voor efficiëntie met leadtargeting om ons te concentreren op potentiële klanten die waarschijnlijk onze potentiële klanten zullen worden. Ik vind het geweldig voor CRM-integratie voor het opvolgen van verkopen. Het is veelzijdig met het creëren van campagnes en het gebruik van multichannel voor de verdeling om een breder publiek te bereiken. Het beste als het gaat om lead nurturing en segmentatie... Aanpassing is niet voor watjes, het kost tijd en interesse.

Het is een gamechanger met naadloze integratie met Adobe-producten zoals Target voor efficiëntie bij het targeten van leads, zodat we ons kunnen concentreren op prospects die waarschijnlijk onze potentiële klanten zullen worden. Ik vind het geweldig voor CRM-integratie voor het opvolgen van verkopen. Het is veelzijdig in het creëren van campagnes en het gebruik van multichannel voor de verdeling om een breder publiek te bereiken. Het beste als het gaat om lead nurturing en segmentatie... Aanpassing is niet voor watjes, het kost tijd en interesse.

🔍 Wist u dat? De cognitieve belastingstheorie toont aan dat wanneer marketeers worden overbelast met te veel gelijktijdige beslissingen – teksten, creatieve ideeën, kanalen, budget – ze standaard kiezen voor 'veilige' keuzes. Dit verklaart waarom structuur, briefings, kaders en automatisering de creativiteit juist vergroten.

5. 6sense (het beste voor B2B-accountidentificatie en voorspellende intentiegegevens)

via 6sense

6sense is ontworpen om B2B-revenue teams te helpen de intentie van kopers eerder in de funnel te begrijpen. Centraal hierbij staat 6AI, dat intentiegegevens, firmographics, technographics en gedragssignalen in de 6sense Signalverse analyseert om fases te voorspellen voordat prospects zich identificeren.

Deze informatie wordt direct gebruikt voor het prioriteren van accounts, waardoor moderne marketing- en verkoopteams zich kunnen concentreren op accounts die daadwerkelijk koopintentie tonen.

Leiderschapstools zoals voorspellende modellen en segmentatie op basis van aankoopfase beoordelen accounts en brengen aankoopcommissies in kaart. Daarnaast koppelt Identity Graph anonieme websiteactiviteiten aan bekende accounts in CRM-systemen zoals Salesforce.

De beste functies van 6sense

Automatiseer uw outreach via advertenties, e-mail en webervaringen met behulp van AI-aangedreven e-mailagenten, intelligente werkstroomen en multi-channel-orkestratie.

Breng accounts in de markt, pijplijnrisico's en timing van engagement in kaart met behulp van de dashboarden voor rapportage.

Lanceer AI-gestuurde e-mailagenten via Conversational Email, die contextbewuste reacties en multi-threading deals genereren om de pijplijnsnelheid te versnellen.

Limieten van 6sense

Gebruikers klagen over het ontbreken van een intuïtieve interface en de hoge frequentie van bugs.

Het opzetten van integraties, met name Salesforce, is tijdrovend.

Prijzen van 6sense

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van 6sense

G2: 4,3/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over 6sense?

Dit is wat een gebruiker te zeggen had:

Webdeanonimisering en audience builders zijn echt een gamechanger. Dankzij de ingebouwde werkstroom- en orchestration tools kunt u die gegevens vervolgens gemakkelijk omzetten in bruikbare informatie. Het mooie is dat u dat kunt aanpassen om u niet alleen te richten op eenvoudige acties, maar ook om een complexe werkstroom van dynamische veranderingen te creëren. Het is geschikt voor verschillende vaardigheidsniveaus. Als u eenmaal de engine hebt gebouwd om te doen wat u nodig hebt, kunt u erop vertrouwen dat 6sense de rest voor zijn rekening neemt. Tijdens het gebruik van 6sense is de klantenservice van zowel het ticketsysteem als onze CSM van onschatbare waarde geweest. Ze ondersteunen ons snel, leggen ons nieuwe functies uit en geven inzicht.

Webdeanonimisering en audience builders zijn echt een gamechanger. Dankzij de ingebouwde werkstroom- en orchestration tools kunt u die gegevens vervolgens gemakkelijk omzetten in acties. Het mooie is dat u dat kunt aanpassen zodat u zich niet alleen op eenvoudige acties hoeft te richten, maar ook een complexe werkstroom van dynamische veranderingen kunt creëren. Het is geschikt voor verschillende vaardigheidsniveaus. Als u eenmaal de engine hebt gebouwd om te doen wat u nodig hebt, kunt u erop vertrouwen dat 6sense de rest voor zijn rekening neemt. Tijdens het gebruik van 6sense is de klantenservice van zowel het ticketsysteem als onze CSM van onschatbare waarde geweest. Ze ondersteunen ons snel, leggen ons nieuwe functies uit en geven ons inzicht.

⚡ Sjabloonarchief: De ClickUp Strategic Marketing Plan Template is een kant-en-klare map die u helpt om van breed strategisch denken over te stappen naar operationele uitvoering. Ontvang een gratis sjabloon Identificeer en evalueer kansen in de markt om een uitvoerbaar plan op te stellen met behulp van het ClickUp Strategic Marketing Plan sjabloon. De sjabloon voor marketingcampagnes biedt u: Planned , Open , Cancelled , In uitvoering en Voltooid , kunt u elk onderdeel van uw strategie bijhouden. Met ClickUp aangepaste statussen , zoalsen, kunt u elk onderdeel van uw strategie bijhouden.

Klik op ClickUp aangepaste velden zoals Channel , OKR Type en Quarter om de strategische context van elke taak vast te leggen. Dit maakt het gemakkelijk om uw plan op te splitsen per kanaal (bijv. e-mail, social media, betaald), aandachtsgebied of tijdlijnkwartaal.

welkomstpagina (om iedereen kennis te laten maken met het abonnement) en een OKR-weergave (om de voortgang van belangrijke resultaten te volgen) ClickUp-weergaven , zoals de(om iedereen kennis te laten maken met het abonnement) en een(om de voortgang van belangrijke resultaten te volgen)

6. Demandbase (het beste voor uitgebreide accountgebaseerde marketing en afstemming van verkoop)

via Demandbase

Demandbase is een tool voor campagnebeheer die is ontwikkeld voor accountgebaseerde go-to-market-teams die duidelijkere signalen nodig hebben over welke accounts de moeite waard zijn om aan te spreken. De AI analyseert realtime intentiegegevens en accountactiviteit om de koopbereidheid in kaart te brengen, sales en marketing op elkaar af te stemmen en outreach te sturen.

JourneyIQ past advertenties en engagement aan naarmate accounts door de verschillende aankoopfases gaan. Bovendien kunnen teams met Demandbase GPT vragen in natuurlijke taal stellen om segmenten of campagneaanbevelingen te genereren. Wat de uitvoering betreft, automatiseren Buying Group Installatie Agents en Filter Agents het in kaart brengen van persona's en het prioriteren van accounts.

De beste functies van Demandbase

Trigger acties in advertenties, website-ervaringen en CRM-werkstroomen met behulp van Next Gen Orchestration .

Volg de voortgang van het traject, de snelheid van de pijplijn en de impact op de omzet met behulp van Pipeline Influence en AI-aangedreven dashboards.

Lever cookie-loze, op IP gebaseerde advertenties aan besluitvormers via Demandbase One , waarbij vooringenomenheid en creatieve uitingen worden geoptimaliseerd met AI.

Voer end-to-end werkstroomuitvoeringen uit met behulp van Agentbase agents met een verbinding met AI, van leadidentificatie tot multichannel-acties en verkoopmeldingen.

Limieten van Demandbase

De lead-to-account matching engine is niet intuïtief, waardoor het moeilijk is om een hoge datakwaliteit te garanderen.

Er zijn vaak problemen bij het synchroniseren die vertragingen veroorzaken bij het bijwerken van klantgegevens, wat van invloed is op realtime besluitvorming.

Prijzen van Demandbase

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Demandbase

G2: 4,4/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Demandbase?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind de interface van Demandbase One erg intuïtief. Er is geen uitgebreide training nodig om aan de slag te gaan, waardoor het toegankelijk en gebruiksvriendelijk is voor gebruikers zonder dat ze veel tijd hoeven te besteden aan het leren van het platform. Ik waardeer ook de mogelijkheden op het gebied van adverteren, met name het targeten van specifieke accounts in display-advertenties, wat zonder deze tool onmogelijk zou zijn... De eerste installatie van Demandbase One is vrij ingewikkeld en vereist een speciaal team om alle noodzakelijke technische integraties te beheren. Deze complexiteit kan een uitdaging zijn voor mensen zonder technische expertise. Bovendien kan het integratieproces in het gedrang komen als het interne team dit slecht aanpakt, zoals in mijn ervaring het geval was.

Ik vind de interface van Demandbase One erg intuïtief. Er is geen uitgebreide training nodig om aan de slag te gaan, waardoor het toegankelijk en gebruiksvriendelijk is voor gebruikers zonder dat ze veel tijd hoeven te besteden aan het leren van het platform. Ik waardeer ook de mogelijkheden op het gebied van adverteren, met name het targeten van specifieke accounts in display-advertenties, wat zonder deze tool onmogelijk zou zijn... De eerste installatie van Demandbase One is vrij ingewikkeld en vereist een speciaal team om alle noodzakelijke technische integraties te beheren. Deze complexiteit kan een uitdaging zijn voor mensen zonder technische expertise. Bovendien kan het integratieproces in het gedrang komen als het interne team dit slecht aanpakt, zoals in mijn ervaring het geval was.

🔍 Wist u dat? De term 'merk' is afkomstig van het Oudnoorse woord brandr, wat 'branden' betekent, omdat eigenaren letterlijk symbolen in vee brandden om ze te identificeren.

7. Dynamic Yield (het beste voor AI-aangedreven realtime personalisatie en optimalisatie van websites)

via Dynamic Yield

Dynamic Yield, nu onderdeel van Mastercard, richt zich op realtime personalisatie via digitale advertentiecontactpunten. Het Experience OS maakt gebruik van native AI, waaronder AdaptML, om op basis van gedrag en context te bepalen welke content, producten of aanbiedingen aan elke gebruiker worden getoond.

Het platform wordt vaak gebruikt door teams die consistente personalisatie nodig hebben voor websites, mobiele apparaten, apps, e-mail en advertenties, met name in omgevingen met veel verkeer of veel commerciële activiteiten.

Onder de motorkap vertrouwt AdaptML op voorspellende modellen en zelflerende NLP. Zo worden functies zoals productaanbevelingen, ervaringen met verlaten winkelwagentjes en 'ga verder waar u gebleven was'-trajecten mogelijk gemaakt. De aanbevelingsengine combineert deep learning en reinforcement learning om grote productcatalogi te verwerken en ervaringen in realtime aan te passen.

De beste functies van Dynamic Yield

Voorspel en breng de beste items naar voren met NextML zelflerende modellen, waarbij gebruikers via gedragsanalyse en 'pick up where you left off'-logica opnieuw worden gericht op relevante producten.

Voer A/B-tests en multivariate experimenten uit met automatische optimalisatie, waarbij u AI gebruikt voor de selectie van winnende varianten op basis van live prestatiegegevens.

Bouw adaptieve gebruikersprofielen op als leiderschapsstrategie met voorspellende leadscoringalgoritmen, waarbij firmographics, technographics en realtime interacties worden gecombineerd voor 1:1-targeting op niveau van de onderneming.

Limieten van Dynamic Yield

U moet over technische kennis beschikken om uw werkstroom aan te passen en te beheren.

De verbinding met tools van derden is tijdrovend, omdat u elke pagina afzonderlijk moet integreren.

Dynamische opbrengstprijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Dynamic Yield?

Citaat van een gebruiker:

Dynamic Yield is een eersteklas personalisatieplatform dat onze personalisatie-inspanningen voor meerdere merken aanzienlijk heeft uitgebreid. Dankzij de robuuste segmentatie- en targetingtools kunnen we impactvolle, datagestuurde campagnes leveren via het web, mobiele apparaten en e-mail, waardoor een naadloze omnichannel-ervaring wordt gecreëerd. Ik vind Dynamic Yield geweldig en raad het ten zeerste aan. Er is niets om niet leuk te vinden, maar kleine limieten die kunnen worden overwonnen zijn: Beperkte ingebouwde analysemogelijkheden (waar uitgebreide details vereist zijn) – We werken eraan om ruwe gegevens naar onze interne analysetools te sturen om deze weergave te krijgen.

Dynamic Yield is een eersteklas personalisatieplatform dat onze personalisatie-inspanningen voor meerdere merken aanzienlijk heeft uitgebreid. Dankzij de robuuste segmentatie- en targetingtools kunnen we impactvolle, datagestuurde campagnes leveren via het web, mobiele apparaten en e-mail, waardoor een naadloze omnichannel-ervaring wordt gecreëerd. Ik vind Dynamic Yield geweldig en raad het ten zeerste aan. Er is niets om niet leuk te vinden, maar kleine limieten die kunnen worden overwonnen zijn: Beperkte ingebouwde analysemogelijkheden (waar uitgebreide details vereist zijn) – We werken eraan om ruwe data naar onze interne analysetools te pushen om deze weergave te krijgen.

🧠 Leuk weetje: In de jaren 1800 introduceerde de Franse krant La Presse het eerste grootschalige model voor het genereren van inkomsten uit content door de prijzen voor abonnementen te verlagen en advertenties te gebruiken om de activiteiten te financieren. Het was een vroege masterclass in groeistrategie, CAC-reductie en inkomstendiversificatie.

8. Braze (het beste voor cross-channel klantbetrokkenheid en mobiele marketing)

via Braze

Als u gepersonaliseerde customer journeys wilt uitvoeren, is Braze een goede keuze. BrazeAI vormt het hart van het platform en helpt teams met realtime, datagestuurde besluitvorming voor e-mail, sms, pushberichten, WhatsApp en in-app-berichten. Het combineert first-party data met voorspellende en generatieve kunstmatige intelligentie om campagnes te ondersteunen die zich aanpassen op basis van gebruiker gedrag.

Canva en Canva Context maken flexibele journey-orkestratie mogelijk met tijdelijke variabelen voor diepere personalisatie. Bovendien activeren Zero-copy Canvas Triggers gegevens rechtstreeks vanuit cloudwarehouses.

De beste functies van Braze

Verfijn uw doelgroep consequent met berekende kenmerken met behulp van de Segment Builder .

Activeer BrazeAI Decisioning Studio om voor elke gebruiker de optimale keuzes te maken op het gebied van kanaal, content en timing, waardoor KPI's zoals betrokkenheid en retentie automatisch worden geoptimaliseerd.

Start zero-copy-personalisatie vanuit datawarehouses met behulp van Canva Triggers , waardoor onmiddellijke werkstroom na aankoop of dynamische segmenten mogelijk worden.

Bereken kenmerken zoals gemiddelde waarde van de bestelling en aankoopfrequentie direct voor slimmere segmentatie en op maat gemaakte berichten voor alle campagnes.

Limieten van Braze

U kunt geen campagnes maken in een testomgeving en deze direct publiceren.

Ontbreekt aan klantgerichte analyse- en rapportagefuncties

Prijzen van Braze

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Braze

G2: 4,5/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Capterra: 4,74/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Braze?

Een gebruiker van Capterra zei:

In vergelijking met vergelijkbare producten en bedrijven steekt Braze met kop en schouders boven de rest uit. Braze heeft een robuustere verzameling functies en mogelijkheden, die voortdurend worden verfijnd en bijgewerkt. Naast een krachtige zakelijke tool biedt de organisatie u ook veel informatie over hoe u deze effectief kunt gebruiken. Dankzij de hulp van hun onboarding-medewerkers konden we snel aan de slag en hun klantenservice is uitstekend.

In vergelijking met vergelijkbare producten en bedrijven steekt Braze met kop en schouders boven de rest uit. Braze heeft een robuustere verzameling functies en mogelijkheden, en wordt voortdurend verfijnd en bijgewerkt. Naast een krachtige zakelijke tool biedt de organisatie u ook veel informatie over hoe u deze effectief kunt gebruiken. Dankzij de hulp van hun onboarding-medewerkers konden we snel aan de slag, en hun klantenservice is uitstekend.

🧠 Leuk weetje: Beatlemania, dat in 1963 in het Verenigd Koninkrijk explodeerde en in 1964 wereldwijd zijn hoogtepunt bereikte, wordt door sociologen vaak bestudeerd als een vroeg voorbeeld van snelle, aanstekelijke culturele verspreiding. Het werd aangedreven door massamedia, fannetwerken en emotionele besmetting.

📖 Lees ook: Hoe u schaalbare marketingstrategieën voor techbedrijven kunt ontwikkelen

9. Amplitude AI (het beste voor productanalyse en AI-gestuurde digitale groei)

via Amplitude AI

Amplitude wordt gebruikt door product-, marketing- en groeiteams die willen begrijpen waarom gebruikers zich gedragen zoals ze doen. Het zet gedragsgegevens om in duidelijke inzichten door middel van Product Analytics, Web Analytics en Session Replay, die allemaal samenwerken.

AI wordt in verschillende lagen ingezet om teams te helpen patronen te herkennen, problemen te diagnosticeren en sneller te itereren, met name bij het bijhouden van veranderingen in activering, retentie of conversie.

Functies zoals AI-agenten monitoren continu gegevens om afwijkingen te signaleren en volgende stappen voor te stellen. U kunt vragen in natuurlijke taal stellen, zoals 'Waarom zijn de conversies vorige week gedaald?', en direct antwoord krijgen. Feature- en webexperimenten ondersteunen no-code A/B- en multivariate tests.

De beste functies van Amplitude AI

Maak gedragsgebaseerde onboarding en feedback binnen het product mogelijk met behulp van Guides en Surveys .

Monitor 24/7 statistieken op pieken of dalingen met AI-gestuurde anomaliedetectie, inclusief analyse van de onderliggende oorzaak om problemen te diagnosticeren.

Bouw gerichte webexperimenten en in-app-gidsen op basis van gedragssegmenten en optimaliseer trajecten met sessieherhalingen en heatmaps.

Limieten van Amplitude AI

Gebruikers geven aan moeite te hebben met het toekennen van accountgebaseerde analyses versus gebruikersgebaseerde analyses.

Mist elementen voor het meten van klantensucces en gezondheid die wel beschikbaar zijn in alternatieven voor Amplitude.

Prijzen van Amplitude AI

Starter: Gratis

Plus: $ 61/maand

Groei: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Amplitude AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Amplitude AI?

Een G2-recensie maakte de volgende aantekening:

Wat ik het leukste vind aan Amplitude Analytics is de perfecte combinatie van gebruiksgemak, snelheid en flexibiliteit. Het platform is heel eenvoudig te implementeren en integreert naadloos met onze bestaande datastack, waardoor de acceptatie binnen alle teams soepel verliep... Een uitdaging bij Amplitude Analytics is de limiet dat er slechts visualisaties voor maximaal één jaar tegelijk kunnen worden gemaakt. Voor teams die meerjarige trends of historische prestaties in één oogopslag willen analyseren, kan dit beperkend zijn. Door het tijdsbereik voor visualisaties uit te breiden, zou het platform nog krachtiger worden voor langetermijnanalyses.

Wat ik het leukste vind aan Amplitude Analytics is de perfecte combinatie van gebruiksgemak, snelheid en flexibiliteit. Het platform is heel eenvoudig te implementeren en integreert naadloos met onze bestaande datastack, waardoor de acceptatie binnen alle teams soepel verliep... Een uitdaging bij Amplitude Analytics is de limiet dat er slechts visualisaties voor maximaal één jaar tegelijk kunnen worden gemaakt. Voor teams die meerjarige trends of historische prestaties in één oogopslag willen analyseren, kan dit beperkend zijn. Door het tijdsbereik voor visualisaties uit te breiden, zou het platform nog krachtiger worden voor langetermijnanalyses.

⚡ Sjabloonarchief: Het ClickUp Marketing Team Operations Sjabloon helpt marketingteams bij het organiseren van hun werk, het verbeteren van de zichtbaarheid en het stroomlijnen van activiteiten op het gebied van content, campagnes, samenwerking en rapportage. Ontvang een gratis sjabloon Ga van campagneplanning naar uitvoering en prestatieanalyse met het ClickUp Marketing Team Operations sjabloon. U kunt: Houd bij waar elk initiatief zich bevindt (of het nu gaat om een beoordeling van een concept voor marketingcontent of een mijlpaal in de uitvoering van een campagne) met 17 vooraf gedefinieerde aangepaste statussen.

Voeg zinvolle attributen toe aan taken, zoals prioriteit, campagnetype, doelgroepsegmenten, leverbare links en meer met aangepaste velden.

Verkort de installatietijd en geef elk teamlid een duidelijk overzicht van het werk met zes aangepaste weergaven, waaronder Marketing Wiki, Organisatieschema en Teamdocumenten.

10. Canva Magic Studio (het beste voor het aanmaken en ontwerpen van visuele content met AI)

via Canva Magic Studio

Canva Magic Studio brengt AI rechtstreeks in de ontwerpwerkstroom van Canva. De suite combineert tekst-, beeld- en video-generatie, zodat u met eenvoudige prompts sociale posts, presentaties en campagnebeelden kunt maken.

Tools zoals Magic Media en Magic Design verzorgen de eerste fase van het aanmaken, terwijl Magic Edit, Magic Grab en Magic Expand gedetailleerde aanpassingen ondersteunen zonder dat daarvoor geavanceerde ontwerpvaardigheden nodig zijn. Magic Switch past ontwerpen aan voor verschillende kanalen en Magic Write helpt bij het verfijnen van teksten naast beeldmateriaal.

De beste functies van Canva Magic Studio

Zet prompts om in aangepaste afbeeldingen, grafieken of illustraties met behulp van Magic Media en Dream Lab .

Pas bewegingseffecten, overgangen en videohighlights toe via Magic Animate en Beat Sync , en maak van statische content boeiende presentaties en social reels.

Pas één ontwerp toe op verschillende formaten (Instagram, LinkedIn, e-mail) met Magic Switch, waarbij de kwaliteit behouden blijft terwijl lay-outs en tekst automatisch worden aangepast.

Limieten van Canva Magic Studio

Ontbreekt aan mengopties voor elke laag, die wel beschikbaar zijn in alternatieven.

Gebruikers klagen dat het genereren van AI-afbeeldingen niet aan de verwachtingen voldoet en extra kosten met zich meebrengt, ondanks betaalde abonnementen.

Prijzen van Canva

Free

Pro: $ 15 per maand per gebruiker

Business: $ 20 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva Magic Studio

G2: 4,7/5 (meer dan 6400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Canva Magic Studio?

Een gebruiker deelde zijn ervaring:

Canva is ongelooflijk veelzijdig en ik heb het de afgelopen jaren intensief gebruikt... Canva heeft zoveel functies toegevoegd dat het te complex aan het worden is. De gebruiksvriendelijkheid heeft hier enorm onder geleden en ik heb besloten mijn abonnement niet te verlengen zodra mijn huidige abonnement afloopt. De AI-functies zijn niet helemaal wat ik ervan verwacht, de afbeeldingen zijn soms echt heel vreemd. Voor sommige AI-functies worden extra kosten in rekening gebracht, wat niet echt is wat ik verwacht als ik een betaald abonnement heb.

Canva is ongelooflijk veelzijdig en ik heb het de afgelopen jaren intensief gebruikt... Canva heeft zoveel functies toegevoegd dat het te complex aan het worden is. De gebruiksvriendelijkheid heeft hier enorm onder geleden en ik heb besloten mijn abonnement niet te verlengen wanneer mijn huidige abonnement afloopt. De AI-functies zijn niet helemaal wat ik ervan verwacht, de afbeeldingen zijn soms echt heel vreemd. Voor sommige AI-functies worden extra kosten in rekening gebracht, wat niet echt is wat ik verwacht als ik een betaald abonnement heb.

🔍 Wist u dat? In de jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkelde psycholoog Daniel Starch een van de eerste modellen voor reclame-effectiviteit, waarin hij benadrukte dat advertenties gezien, gelezen, geloofd en onthouden moeten worden. Zijn werk vormt de basis voor moderne creatieve metingen.

ClickUp Knows It AI-L

AI kan u helpen sneller te schrijven, slimmer te testen, dieper te personaliseren en resultaten eerder te voorspellen. Maar voor marketing moet het ook weten wanneer het moet handelen, wat het moet negeren en hoe het teams op één lijn kan houden. Dit is waar veel stacks uit elkaar vallen: inzichten zitten in de ene tool en campagnes in een andere.

Als geconvergeerde AI-werkruimte brengt ClickUp planning, samenwerking, documentatie, uitvoering en AI samen in één systeem. ClickUp Brain vat campagneprestaties samen, zet discussies om in actiepunten en genereert plannen zonder de context te verliezen.

Bovendien kunnen ClickUp Super Agents werkstroomen monitoren, risico's signaleren en routinematige beslissingen automatiseren. En met ClickUp BrainGPT krijgen teams snellere, diepgaandere AI-ondersteuning bij hun werk, documenten, dashboards en taken. Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅