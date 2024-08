Hoe schaal je een marketingteam?

Als bedrijfseigenaar ken je de cruciale rol die marketing speelt in de levenscyclus van de klant, van het creëren van merkbekendheid en het opbouwen van vertrouwen tot het werven en behouden van klanten.

Zonder een effectief marketingteam gaan budgetten verloren, glippen business en leads door de mazen van het net en wordt ieders tijd verspild aan 'spray and pray'-campagnes, die meer frustratie dan omzet opleveren.

Wat als er een betere manier is om je marketinginspanningen op te schalen, een manier die klanten blij maakt en een toevloed aan leads oplevert?

In deze gids delen we alles over het schalen van marketingteams, het gebruik van technologie, best practices op het gebied van communicatie en de schaaluitdagingen waar je rekening mee moet houden.

Het belang van een marketingteam in een organisatie begrijpen

Kun je je een bedrijf zonder marketingteam voorstellen? Hoe zou je ervoor zorgen dat je product ontdekt wordt? Wie vertelt je potentiële klanten over je aanbod?

Natuurlijk zijn er klantbeoordelingen en feedback, maar mond-tot-mondreclame kan je maar tot op zekere hoogte helpen. Dit is waar marketing om de hoek komt kijken - door gegevens, vertrouwen en talent te combineren om groei te activeren.

Dit is hoe een marketingteam een verschil kan maken in uw organisatie:

Verhoogt de naamsbekendheid: Marketing speelt een belangrijke rol in het verspreiden van informatie over uw merk met productberichten en positionering, het onderwijzen van potentiële klanten over de pijnpunten die uw product of dienst oplost en het opbouwen van vertrouwen als partner die hen zal helpen

Klanten behouden en binden: Marketingteams begeleiden potentiële klanten in hun overwegingsfase naar aankoop

Verkoop en winstgevendheid verhogen: Als marketeer werk je nauw samen met het verkoopteam om leads te genereren en deze om te zetten in klanten

Voert marketingonderzoek uit: Leden van het marketingteam voeren enquêtes uit, analyseren markttrends en branchegegevens en spreken met klanten. Zelfs als derden onderzoek doen, analyseert de marketingafdeling deze gegevens om de aangepaste go-to-marketstrategie te ontwerpen en de markt te verkennenmarketingstappenplan gebaseerd op de bevindingen

Helpt bij productontwikkeling: Gebaseerd op het uitgebreide begrip van het product, het concurrentielandschap en het potentiële klantenbestand, geeft marketing operations ook inzichten aan het productontwikkelingsteam

Wanneer een marketingteam opschalen

Uw marketingfunctie moet jongleren met meerdere doelstellingen en verantwoordelijkheden die gekoppeld zijn aan omzetdoelstellingen.

Naarmate je bedrijf groeit, werkt de 'meer doen met minder'-aanpak misschien niet meer. In feite kan dit uw marketingteam volledig opbranden en onproductief maken.

Dat gezegd hebbende, zijn enorme investeringen in het opbouwen van een volwaardige marketingafdeling in de beginfase misschien ook niet verstandig.

Dus, wanneer weet je dat het tijd is om je marketingteam op te schalen? Hier leggen we uit wat marketing in elke groeifase nodig heeft.

Een waarschuwing: Om gemakkelijk te begrijpen hoe je zou schalen, hebben we gekozen voor investering of kapitaal om schaal te classificeren. Natuurlijk is dit geen standaardaanpak. Er zijn genoeg andere manieren waarop marketingteams kunnen groeien en schalen.

Zaaifase

Focus in het beginstadium: Het vinden van een minimaal levensvatbaar MVP-product en early adopters.

Wat u nodig hebt: Een marketinggeneralist die merkberichten kan ontwikkelen, kan helpen bij het opbouwen van een community, uw MVP kan testen en feedback van gebruikers kan verzamelen.

Serie A

Focus in de Serie A-fase: Bouw een product market fit PMF, plan de go-to-market strategie, schaal 1-2 kanalen en toon aan dat het bedrijf voorspelbare groei kan genereren.

Wat je nodig hebt: Dit is het moment waarop je het éénpersoons marketingteam opschaalt en meer rollen toevoegt, waaronder:

Contentstrateeg en -schrijver voor storytelling en SEO-specialist om websiteverkeer binnen te halen

voor storytelling en SEO-specialist om websiteverkeer binnen te halen Performance marketeer voor groei en om digitale marketingcampagnes te overzien

voor groei en om digitale marketingcampagnes te overzien Visueel ontwerper-grafisch ontwerper of UX UI ontwerper om merkafbeeldingen en andere visuele middelen te creëren

Serie B

Focus in de Serie B-fase:Uitbreiden van uw klantenbestand, focus op groeimarketing en de activiteiten opschalen terwijl er teameigenaars worden toegevoegd om individuele kanalen te laten groeien en opschalen.

Wat je nodig hebt: Je zou een CMO en/of marketingdirecteur aannemen om toezicht te houden op de marketingafdeling.

Naast de leden van je Serie A-marketingteam zijn er nog meer functies:

Gegevensanalist om de impact van campagnes te meten, de best presterende kanalen en groeikansen te identificeren en gegevensgestuurde beslissingen te nemen met behulp van automatiseringstools

om de impact van campagnes te meten, de best presterende kanalen en groeikansen te identificeren en gegevensgestuurde beslissingen te nemen met behulp van automatiseringstools Tech-expert voor het bouwen van automatiseringssystemen en workflows

voor het bouwen van automatiseringssystemen en workflows Hoofd vraagontwikkeling voor het implementeren van strategieën voor het stimuleren van groei en inkomsten

voor het implementeren van strategieën voor het stimuleren van groei en inkomsten Product marketing manager die de waardepropositie van het product en de boodschap van de ontwikkelaar voor klanten, prospects en intern publiek begrijpt

Serie C

Focus in de Serie C-fase: Marketing creëert merkherinnering en ziet merkopbouw over het hoofd, koppelt aan inkomstengroei, versnelt de productie van inhoud, richt zich op klantbetrokkenheid en breidt uit naar nieuwe markten.

Wat je nodig hebt: Naast alle bovengenoemde functies bouw je een productmarketingteam op en voeg je een communicatiestrateeg of public-relationsspecialist toe om een productmarketingteam op te bouwen marketingcommunicatiestrategie voor het team.

Top strategieën en tips om een marketingteam op te schalen

Voor een goed geoliede marketingafdeling met gespecialiseerde experts om de prestaties te optimaliseren, heb je de volgende strategieën nodig:

1. Stel groeidoelstellingen op, volg ze en bereik ze

Alles wat een marketingteam doet, heeft een doel dat verbonden is met de doelstellingen van de organisatie.

Als marketeer behandelt u hen als uw Poolster - zij helpen u werk te prioriteren en houden je verantwoordelijk.

ClickUp's reeks hulpmiddelen voor het stellen van doelen kan u helpen naar uw Noorderster toe te werken door realistische doelen te stellen, uw vooruitgang bij te houden en het pad naar succes te visualiseren.

U kunt ClickUp Doelen om een routekaart voor groei te creëren die teams op één lijn brengt, individuen gefocust houdt en teambrede doelstellingen en benchmarking mogelijk maakt.

Stel maandelijkse en wekelijkse doelen per afdeling en voor individuen met ClickUp Goals_

U kunt de voortgang van uw marketingdoelen en groeidoelstellingen door Doelen in te stellen en taakvoltooiing, numerieke waarden en waar/niet waar velden toe te voegen. ClickUp werkt uw voortgang automatisch bij als uw Doelen zijn gekoppeld aan taken.

Ons interne team bekijkt bijvoorbeeld elke maandag de Weekly Goals en stelt op vrijdag de doelen voor de volgende week vast. Op deze manier boekt u als team voortdurend vooruitgang en is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar gezamenlijke vooruitgang.

2. Documenteer alles

Uitgebreide documentatie is een essentieel referentiepunt voor het bijhouden van alles, van de tot nu toe geboekte vooruitgang, mijlpalen, productdetails en beslissingen tot gedetailleerde informatie over de voortgang van het project projectplannen en zelfs gewone to-do lijsten.

Als je team samenwerkt met andere afdelingen, helpt documentatie je misvattingen en verkeerde interpretaties te voorkomen. Iedereen heeft toegang tot dezelfde product- en projectspecificaties.

Met ClickUp Documenten kunt u al uw product- en werkkennis op één plaats organiseren, waardoor informatie onmiddellijk toegankelijk en gemakkelijk terug te vinden is. Met deze kennis zullen uw marketingteams veel sneller en met vertrouwen werken.

ClickUp Docs kunnen al uw marketinginformatie bevatten

Enkele van de meest geliefde en meest gebruikte Doc functies voor marketing teams zijn:

Marketingruimte Wiki's

Ze zijn een perfecte plek om informatie over je marketinginitiatieven op te nemen voor externe teams die met je samenwerken.

Creëer een Marketing Space wikidocument in ClickUp voor effectieve samenwerking met externe teams

Documentenarchief

Gebruik dit om documentatie vast te leggen, waaronder SOP-sjablonen campagnebriefings voor e-mailcampagnes, zoekmachineoptimalisatie, betaalde advertenties en andere marketinginitiatieven.

Creëer een Doc Repository binnen elke teammap om marketingdocumentatie in ClickUp te stroomlijnen

Sjabloon voor marketingactieplan ClickUp's sjabloon voor marketingactieplan zorgt ervoor dat iedereen een duidelijk inzicht heeft in wat er moet gebeuren om marketingactiviteiten uit te voeren, hoe u de resultaten op een georganiseerde manier kunt bijhouden en hoe u uw marketingstrategie over verschillende kanalen kunt visualiseren.

Creëer en beheer succesvolle reclameprojecten met Marketing Action Plan Template

Dit sjabloon downloaden Wanneer u marketing schaalt, moet u het volgende creëren marketingplannen die het team kan implementeren zonder jouw constante begeleiding.

Deze sjabloon geeft krachtige inzichten in elke taak en elk project, stelt marketingleiders in staat om de voortgang af te zetten tegen budgetten en tijdlijnen en standaardiseert processen, waardoor uw marketinggame naar een hoger niveau wordt getild.

Lees meer: Hoe uw marketingbureau te schalen

3. Organiseer je team binnen een schaalbare hiërarchie

Laten we zeggen dat je marketingteam een jaar geleden uit twee mensen bestond. Na de Serie B-financieringsronde bestaat het uit meer dan 15 mensen, elk met unieke behoeften en workflows.

Natuurlijk neemt de omvang van het werk toe met de schaal, waardoor het belangrijk is om georganiseerd te blijven om marketingactiviteiten af te stemmen op bedrijfsbrede bedrijfsdoelen. ClickUp's hiërarchie maakt het supergemakkelijk om uw team te organiseren en geeft u de flexibiliteit om uw activiteiten uit te breiden, of u nu een eenpersoonsteam bent of 15+ mensen sterk.

gebruik ClickUp's hiërarchie om uw marketingteam en activiteiten te organiseren_

Waarom zou u de ClickUp hiërarchie gebruiken?

Om te beginnen geeft het inzicht in wie wat doet in het team

U krijgt Spaces, Lists en Folders om verschillende initiatieven te organiseren en ze aan te passen aan veranderende behoeften

U krijgt een overzicht van alles met datums, gevolmachtigden, aangepaste velden

Je wilt niet opschalen ten koste van de controle. In de hiërarchieweergave ziet u alles van boven naar beneden. Met deze weergave kunt u uw initiatieven naar een hoger niveau tillen.

Lees meer: Hoe ClickUp's Marketing Team ClickUp gebruikt

4. Bekijk al uw marketingwerk op één plek

Hoewel u misschien denkt dat alle martech-tools u zullen helpen uw marketinginspanningen te stroomlijnen, is de waarheid dat wanneer u het aantal marketingmedewerkers verhoogt, meer tools alleen maar meer chaos betekenen.

De meeste marketingteams hebben te maken met dezelfde uitdagingen: kanalen in silo's, ROI-vragen en lopende campagnes, om er maar een paar te noemen.

Je hebt één enkele bron van waarheid nodig om alles te zien waaraan in het verleden, het heden en de toekomst wordt gewerkt.

Innovatieve oplossingen zoals ClickUp voor marketingteams helpt u een marketingvliegwiel op steroïden te bouwen.

plan, werk samen en voer uw marketingplannen uit via ClickUp's Marketing Project Management platform_

Als u, net als onze ClickUp team wij geloven dat geweldige marketing niet alleen gaat over dingen doen, maar over het laten tellen van elke inspanning. Hier zijn enkele ClickUp functies om u te helpen georganiseerd te blijven, snel te bewegen en dingen te breken.

Bouw razendsnel campagnes met ClickUp Brain

Een van de meest voorkomende gebruikscases van ClickUp brein voor marketingteams is om binnen een paar klikken marketingcampagnebriefings, productrelease notes en content briefings te maken.

Voer een paar prompts in met behulp van AI-marketingtools en ClickUp Brain vult de briefings en outlines. Het creëert zelfs projectrapporten binnen enkele seconden die je verder kunt afstellen.

snel content produceren zoals een casestudy met ClickUp Brain_

Wilt u meer ideeën over hoe u aan de slag kunt met ClickUp Brain?

Gebruik het als uw AI-projectmanager om projectsamenvattingen, stand-ups en voortgangsupdates te automatiseren

Als AI-kennismanager geeft ClickUp Brain u onmiddellijk nauwkeurige antwoorden op basis van context

Als AI-schrijver kunt u ClickUp Brain gebruiken om sjablonen voor taken en casestudy's voor bestaande klanten te genereren, gegevensrijke tabellen en transcripties van vergadernotities te maken

Samenwerken in verschillende werkstromen met ClickUp Docs en Whiteboards

Houd iedereen in uw team op dezelfde pagina en in sync, van de ideatiefase tot de productlancering. Gebruik hiervoor de samenwerkingsfuncties van ClickUp, zoals:

Of u nu een SOP-template voor een marketingproces of een document met campagnerichtlijnen schrijft, ClickUp Documenten helpt u om alle details op één plaats op te slaan.

Teamleden kunnen het document in realtime bewerken, medewerkers taggen in opmerkingen, actiepunten toewijzen en rich media-elementen insluiten zoals spreadsheets, video's, PDF's, enz.

Gebruik ClickUp Docs om met uw team samen te werken en ideeën om te zetten in traceerbare taken

Gebruik ClickUp Whiteboards als een gezamenlijke werkruimte om ideeën, gebruikersroutes door elke fase van de trechter en belangrijke mijlpalen in kaart te brengen en te zien hoe alles in elkaar past.

Pro tip💡: U kunt live ClickUp Docs insluiten in de ClickUp Whiteboards om toegang te krijgen tot belangrijke projectdocumenten en context toe te voegen zonder het whiteboard te verlaten.

Gebruik aanpasbare ClickUp Dashboards om de belangrijkste statistieken bij te houden

"Bij ClickUp zijn mijn top 3 functies voor dagelijks beheer van sociale media Dashboards, Kalenderweergave en Automations. Dashboards bieden ons een aanpasbaar overzicht van belangrijke statistieken, campagneprestaties en teamactiviteiten, zodat we in één oogopslag gegevensgestuurde beslissingen kunnen nemen Met de agendaweergave kunnen we ons contentschema visualiseren, campagnes effectief plannen en een consistent postingsritme aanhouden Automatiseringen stroomlijnen terugkerende taken zoals het toewijzen van teamleden of het bijwerken van statussen, waardoor we meer tijd overhouden voor creatieve strategie en engagement._ Deze functies verbeteren niet alleen de efficiëntie van mijn sociale team, maar stellen me ook in staat om creatief te zijn en alle sociale zaken soepel en gemakkelijk te volgen._"

Chris Cunningham, hoofd sociale marketing bij ClickUp

Pro tip💡: Terwijl teamleden en projectmanagers ClickUp Dashboards gebruiken om de dagelijkse voortgang en statistieken bij te houden, gebruiken belanghebbenden deze Dashboard rapportage functie om een overzicht op hoog niveau te geven van de voortgang van het project of de campagne.

5. Tijdrovende en herhaalbare of gespecialiseerde taken uitbesteden

Het uitbesteden van marketinggerelateerd werk is de ideale oplossing als je team niet de bandbreedte heeft om de extra taken op zich te nemen die nodig zijn om belangrijke doelen te halen.

Overweeg bijvoorbeeld om de productie van content uit te besteden aan freelancers als je een contentkalender hebt. Laten we eerlijk zijn- contentproductie schalen is tijdrovend en cruciaal voor het succes van je team.

Of je nu meer blogs schrijft, meer ebooks produceert of meer ontwerpen aanlevert, je kunt op contractbasis met freelancers of experts werken terwijl je het marketingbudget in de gaten houdt.

Pro tip💡: Gebruik ClickUp's SOP-sjabloon voor het maken van inhoud om details, richtlijnen en uitgebreide instructies te delen over de schrijfprocedures van uw bedrijf. deze sjabloon heeft drie belangrijke secties om consistentie in de contentoutput te garanderen: doel, reikwijdte en procedures._

Gebruik ClickUp's SOP-sjabloon voor het maken van inhoud om freelance schrijvers duidelijke en consistente schrijfrichtlijnen te geven

Dit sjabloon downloaden Of als je freelancers hebt die per uur factureren, een geautomatiseerd tijdregistratiesysteem registreert de werkuren nauwkeurig zonder handmatige gegevensinvoer. ClickUp's tijdregistratie functie stelt u in staat om:

Een tijdregistratiebeschrijving toevoegen

Tijdsvermeldingen markeren die factureerbaar zijn

Labels toevoegen aan een tijdsverantwoording

Tijd bijhouden die niet aan een specifieke taak is gekoppeld

maak en pas urenstaten aan voor uw teamleden met ClickUp's Time Tracking_

Lees meer: Hoe een digitaal marketingbureau te laten groeien

6. Vereenvoudig het inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers

Voor een constant groeiend team wil je de onboarding en training stroomlijnen, zodat de nieuwe medewerkers snel superieur werk kunnen leveren.

Het laatste wat u wilt is dat ze tijd verspillen aan het zoeken naar hulpmiddelen. Maak een wiki met hulpmiddelen met ClickUp Docs met links en videohandleidingen die toegankelijk zijn voor alle werknemers.

Luister naar Kathryn Recchia, ClickUp's trainings- en ontwikkelingsmanager:

"_Organisatie en schaalbaarheid! Als je elke maand meer dan 100 mensen in je team hebt, is het noodzakelijk om georganiseerd te blijven en dezelfde acties naadloos te herhalen , of zelfs zonder te klikken (hallo, automatiseringen)! ClickUp laat ons precies dat doen, door het toevoegen van belangrijke informatie op dezelfde plaats , voor iedereen om te sorteren, filteren en herschikken op basis van wat we op dat moment moeten zien of weten." Bij ClickUp hebben we automatiseringen gemaakt om nieuwe teamleden in te werken en precies die video's te delen die ze in enkele seconden nodig hebben.

Kathryn Recchia, Manager Opleiding en Ontwikkeling bij ClickUp

Overweeg om al het trainingsmateriaal, inclusief tekst, video's en documenten, in de gecentraliseerde opslagplaats van ClickUp te bewaren voor gemakkelijke toegang.

Dit wordt nog belangrijker als u werkt met een remote of async marketingteam waar iedereen in verschillende tijdzones werkt. Bijvoorbeeld, ClickUp's Opmerkingen toewijzen functie zorgt ervoor dat er niets belangrijks door de mazen van het net valt.

laat dingen niet verloren gaan in opmerkingen en handel er snel naar met de functie Commentaar toewijzen van ClickUp_

Maak actiepunten, wijs ze toe aan anderen of uzelf, los opmerkingen op of wijs ze opnieuw toe aan anderen en beheer al uw opmerkingen op één plaats. Dit vergemakkelijkt vlotte discussies en houdt iedereen op de hoogte, ongeacht locatie of tijdzone.

8. Optimaliseer de toewijzing van middelen

Gezien het aantal verantwoordelijkheden per dag heeft het marketingteam stressvolle banen. Dit is vooral het geval bij het opschalen van de activiteiten, het standaardiseren van procedures en het creëren van groeistrategieën om hen het volgende kwartaal of jaar te begeleiden.

De sleutel tot het omgaan met een hoge werkdruk is een optimale middelentoewijzing en werklastbeheer . Het gaat niet alleen om het verdelen van een gelijk aantal taken onder alle teamleden, maar ook om het kennen van ieders werkstijl en vaardigheden en om ervoor te zorgen dat niemand overwerkt raakt.

Het handmatig uitzoeken van de werklast van elke medewerker of het bijhouden van taken op spreadsheets is niet schaalbaar. Zoek naar functies voor het beheer van de werklast van teams om je hierbij te helpen.

ClickUp's Workload View helpt u bij het beheren van teambronnen en werkcapaciteit ClickUp's werklastweergave laat u dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse werklastcapaciteit instellen voor elke marketeer in uw team. U kunt capaciteiten instellen voor taken of uren, en als u agile marketingmethoden volgt dan voor Scrum verhaal punten .

Wanneer je werk toewijst, vraag je medewerkers dan privé om hun inbreng om te begrijpen hoe ze zich erbij voelen. Het wordt gemakkelijker om te beslissen of ze meer of minder taken op zich kunnen nemen als je weet wat er op hun bordje ligt.

Pro tip💡: Een andere manier om de werklast van uw team te controleren is met de ClickUp Teamweergave het laat u zien waar elke persoon aan werkt, zodat u kunt zien wie er overbelast is met werk en taken dienovereenkomstig kunt toewijzen.

efficiënt teamresources beheren met ClickUp's Team View_

"Ik ken geen ander bureau dat Gantt-diagrammen deelt zoals wij dat doen. Door dit te doen is het meteen duidelijk als iets niet is geleverd, maar dat is goed omdat het de transparantie verbetert, wat klanten waarderen."

Germano Matta, uitvoerend partner, V4 Vennootschap

9. Verbeter uw operationele efficiëntie met automatisering

Elk goed team weet dat om dynamischer te werken en te reageren op de eisen van groei, automatisering en efficiëntieverbeteringen nodig zijn.

Hier zijn enkele van de beste ClickUp Automatisering functies om de productiviteit van het marketingteam te maximaliseren:

Naar lijst verplaatsen

Maak een Automatisering voor het marketingteam om nieuwe marketingverzoeken in Inkomende verzoeken te verplaatsen naar de relevante teammap wanneer het aangepaste veld van de taak wordt gewijzigd.

aanpasbare ClickUp Automations voor marketingteams_

Een sjabloon toepassen

Maak Automations die een sjabloon toepassen wanneer bepaalde acties worden uitgevoerd.

Wanneer de status van je taak verandert, past Automations een sjabloon toe die specifiek is voor de huidige voortgangsstatus van je campagne.

een automatisering configureren om een sjabloon toe te passen op basis van specifieke acties_

Reactie toevoegen

Een andere optie is om een automatisering te maken die specifieke teams of teamleden waarschuwt bij belangrijke mijlpalen.

Wanneer je schrijver bijvoorbeeld een blogbericht indient, kan een automatisering een opmerking achterlaten bij de taak waarin de redacteur wordt genoemd die het concept zal beoordelen.

Grote uitdagingen bij het schalen van marketingteams en hoe ze te overwinnen

1. Datasilo's die workflows afbreken

Marketingteams gebruiken verschillende tools om verschillende taken uit te voeren. Zonder een platform om alle informatie te centraliseren, wordt het moeilijk om naadloos van de ene tool naar de andere te gaan, wat leidt tot fouten bij de gegevensoverdracht en handmatige gegevensinvoer in verschillende systemen.

Oplossing : U wilt een geïntegreerd projectmanagementsysteem zoals ClickUp dat integreert met uw marketingtechnologie, waaronder HubSpot CRM, Figma, Vimeo en meer. ClickUp integraties maakt verbinding met meer dan 1.000 tools en stelt u in staat om aangepaste integraties te bouwen, zodat u de nauwkeurigheid en tijdigheid van gegevens tijdens de gegevensoverdracht kunt garanderen.

2. Communicatie-overbelasting

Hoewel communicatie de kern vormt van elk succesvol team, ontvangt het marketingteam informatie uit verschillende bronnen, waaronder e-mails, sociale media, Slack en andere kanalen.

Het is makkelijk om belangrijke informatie uit het oog te verliezen, waardoor je overweldigd raakt. Voortdurend schakelen tussen tools en platforms kan medewerkers in verwarring brengen, hun tijd verspillen en de productiviteit belemmeren communicatie-uitdaging op de werkplek .

Oplossing: U hebt een betrouwbaar communicatiekanaal nodig intern binnen teams en extern tussen afdelingen. ClickUp's Chatweergave is een in-app communicatiemiddel voor communicatie op de werkplek. Hiermee kunnen teams documenten, updates en bronnen onder één dak delen.

Vereenvoudig teamcommunicatie met ClickUp's Chatweergave

Pro tip 💡: Creëer een Chatweergave binnen een teamspecifiek project binnen ClickUp. Gebruik de @mention-functie om teamleden te taggen en spreadsheets, video's en PDF's in te sluiten voor gemakkelijke toegang.

3. De balans tussen proces, overzicht en autonomie

Het moeilijkste van groei en schaal is dat de processen die werken voor een team van 5 personen inefficiënt zijn voor grotere teams.

In een kleiner team weet je bijvoorbeeld waar iedereen aan werkt

Het is makkelijk om met elkaar samen te werken

Maar als je voorbij een team van 5-7 personen komt, hoe krijg je dan een balans tussen proces, overzicht en autonomie?

Het helpt om kaders en sjablonen op te stellen die kunnen meegroeien met je team.

Oplossing: Goed presterende teams hebben sjablonen voor efficiënt schalen. Bijvoorbeeld, of je team nu uit twee of 20 mensen bestaat, ClickUp's sjabloon voor marketingactieplan schetst de strategieën voor het promoten of verkopen van producten en diensten.

Iedereen kan gegevens aansluiten en afspelen, inclusief marketingstrategieën voor groei in deze beginnersvriendelijke sjabloon kun je je marketingstrategie, doelgroep, marketinguitgaven, enz. vastleggen en hergebruiken wanneer dat nodig is. Wie het gebruikt, weet wat er van hem wordt verwacht en heeft relevante productgegevens voor toekomstige marketinginitiatieven.

ClickUp's beginnersvriendelijke Marketing Action Plan Template overbrugt de kloof tussen processen, overzicht en autonomie

Dit sjabloon downloaden

Schaal uw marketingactiviteiten met ClickUp

Uw marketingteam uitbreiden is meer dan alleen uw personeelsbestand uitbreiden; het vereist het toevoegen van de juiste mensen, tools en processen die uw team zullen helpen de ROI te verhogen. Het belangrijkste doel van het schalen van uw marketingteam is om u uit te rusten met de middelen om de organisatiedoelen te halen.

Als je wilt dat je marketingteam groeit en op schaal presteert, heb je een tool nodig die hen bij elke stap ondersteunt.

Van het verbinden en samenwerken met uw team tot het bijhouden van doelen en het beheren van headcount, het instellen van onboarding- en trainingsprocessen voor nieuwe medewerkers en automatisering voor operationele efficiëntie, met ClickUp kunt u het allemaal doen.

