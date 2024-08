Hoe uw marketingbureau uit te breiden: 10 bewezen tips voor succes

In marketing zijn aanpassingsvermogen en organisatie essentieel. In de afgelopen drie jaar sinds onze oprichting, Nantucket eiland marketing heeft een opmerkelijke groei doorgemaakt, werkt met meer dan 200 bedrijven en is opgeschaald naar meer dan 20 teamleden.

Onze reis om een vooraanstaand marketingbureau in New England te worden werd voor een niet onbelangrijk deel mogelijk gemaakt door het veelzijdige en aanpasbare platform dat ons geheime wapen is geworden: ClickUp .

We hebben altijd begrepen dat schalen als een marketingbureau vereist niet alleen ambitie, maar ook een effectieve manier om projecten, middelen, communicatie, en klantrelaties .

ClickUp heeft bewezen het anker in onze strategie te zijn, dat ons in staat stelt onze doelen te bereiken, onze klanten tot in de kleinste details van dienst te zijn en op koers te blijven. Laten we eens kijken naar de praktische benaderingen die voor ons hebben gewerkt bij het inzetten van ClickUp om de groei van ons agentschap te stimuleren.

1. Groeidoelstellingen definiëren en volgen

De eerste stap in onze groei was het stellen van duidelijke en ambitieuze doelen.

ClickUp biedt een reeks hulpmiddelen voor het stellen van doelen die van onschatbare waarde zijn geweest bij het bijhouden van de voortgang van onze marketinginspanningen en het visualiseren van ons pad naar succes. Met de ClickUp Doelen volgen met deze functie hebben we een routekaart voor groei gemaakt die ons team op één lijn houdt en gefocust houdt, zowel individueel als door het stellen van doelen en benchmarking voor het hele team.

Houd doelen bij voor serviceaanbiedingen, marketingcampagnes en meer in ClickUp

Met ClickUp Goals kunt u duidelijke projecttijdlijnen en meetbare doelen die helpen bij het organiseren en bijhouden van uw doelstellingen - met of zonder uw bestaande klanten. De functie biedt digitale marketingbureaus een duidelijk pad naar succes door uw marketingbureau te helpen gefocust te blijven op de echt impactvolle doelen, zodat u ze nog sneller bereikt.

2. Werkprocessen segmenteren met behulp van taakstatussen

Effectief projectbeheer is de ruggengraat van digitale marketingbureaus. ClickUp's taak- en projectbeheertools hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we workflows voor marketingdiensten optimaliseren.

We gebruiken ClickUp om complexe projecten op te splitsen in beheersbare taken, verantwoordelijkheden toe te wijzen en de voortgang in realtime te controleren. Dit houdt niet alleen iedereen op dezelfde pagina, maar verbetert ook de verantwoording, zodat iedereen, van de stagiairs tot het topmanagement, 24/7 precies weet wat er gaande is.

Pas statussen aan in ClickUp om onderscheid te maken tussen verschillende digitale marketingservices

Bijvoorbeeld: Onze marketingstrategen, copywriters en accountmanagers werken naadloos samen door de taakstatussen nauwlettend in de gaten te houden. Als team op afstand zijn deze functies van onschatbare waarde om ons goed op de hoogte te houden terwijl we onze uitgebreide prioriteitenlijst afwerken.

Eenvoudige maar effectieve functies, zoals het wijzigen van de taakstatus van "Visuals maken" naar "Copy maken", geven het copywritingteam het signaal om de touwtjes in handen te nemen. Het is het soort efficiëntie dat boekdelen spreekt in onze dagelijkse werkzaamheden.

In ons team op afstand helpt het platform ons team met interne communicatie en samenwerking vooral gezien de verschillende tijdzones waarin we werken. De ClickUp taakcommentaren functie vergemakkelijkt vlotte discussies en houdt iedereen op de hoogte, ongeacht hun locatie of de tijdzone waarin ze zich bevinden.

Mentions zorgen voor directe en efficiënte communicatie tussen teamleden en vereenvoudigen de coördinatie.

Feedback krijgen, goedkeuring geven, quick wins bijhouden en inhoud opmaken in ClickUp-commentaren

Real-time updates spelen een cruciale rol in het behouden van een samenhangende workflow ondanks de fysieke afstanden. Mogelijkheden voor delen en bewerken in ClickUp Documenten zijn fundamenteel voor ons contentcreatieproces en zorgen voor een naadloze samenwerking bij marketinginitiatieven.

In de context van werken op afstand onderscheidt ClickUp zich als een van de meest praktische projectmanagementtools om kloven te overbruggen en effectieve samenwerking binnen ons team te bevorderen. Hoe beter ons digitaal agentschap kan samenwerken, hoe meer klanten we met succes kunnen beheren.

Versterk relaties met deze klant cadeau-ideeën !

4. Optimaliseer de toewijzing van middelen voor teambrede productiviteit

Productiviteit is essentieel voor elk marketingbureau en met serviceaanbiedingen zoals middelentoewijzing deze functies zijn game-changers in ClickUp. Het stelt ons digitale agentschap in staat om teamleden toe te wijzen aan projecten en taken gebaseerd op hun specifieke vaardigheden en huidige beschikbaarheid.

Deze strategische aanpak zorgt ervoor dat taken aansluiten bij de unieke sterke punten van elk teamlid, waardoor overbelasting en burn-out worden voorkomen en tegelijkertijd wordt gegarandeerd dat projecten profiteren van de juiste expertise.

Bekijk individuele en teamwerklasten in realtime om taken toe te wijzen

Door onnodige belasting van onze teams te voorkomen, draagt de functionaliteit van ClickUp voor het toewijzen van middelen aanzienlijk bij aan de vermindering van de overhead van het bureau. Het is een win-winscenario: De efficiëntie van teams maximaliseren, projectresultaten optimaliseren en uiteindelijk de operationele kosten voor marketingbureaus minimaliseren.

5. Vereenvoudig onboarding en trainingstaken met een resource hub

Voor een team dat voortdurend groeit, speelt ClickUp een cruciale rol bij het stroomlijnen van onze inwerk- en trainingsprocessen bij Nantucket Island Marketing.

We hebben automatiseringen en Aangepaste velden in ClickUp waarmee we naadloos nieuwe teamleden aan boord te nemen en geef ze binnen enkele seconden de exacte trainingsvideo's die ze nodig hebben op basis van hun rol.

Gebruik ClickUp Docs om industrietrends te delen, marktonderzoek uit te voeren en meer

Alle trainingsmaterialen, inclusief video's en tekstdocumenten, zijn netjes georganiseerd in ClickUp, waardoor een gecentraliseerde resource hub ontstaat voor eenvoudige toegang - of u nu bestaande of nieuwe klanten aanneemt.

6. Automatisering toepassen om de operationele efficiëntie te verbeteren

Het platform automatiseringsfuncties dienen als een betrouwbaar hulpmiddel om repetitieve taken te stroomlijnen waardoor kostbare tijd en middelen vrijkomen. Deze efficiëntie heeft zich vertaald in een vermindering van handmatig werk, waardoor ons team dynamischer kan opereren en adequater kan reageren op de eisen van groei.

ClickUp's toewijding om processen te vereenvoudigen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit is een stille maar impactvolle drijfveer geweest achter onze verbeterde schaalbaarheid.

Gebruik kant-en-klare recepten in ClickUp om het onboardingproces voor klanten te automatiseren

Naast de flexibiliteit die door automatisering wordt verkregen, zijn de tijdbesparende mogelijkheden van ClickUp een hoeksteen van onze dagelijkse activiteiten geworden. Door het minimaliseren van handmatige inspanningen, hebben we niet alleen de efficiëntie verhoogd, maar ook een aanzienlijke verlaging van de overheadkosten in ons digitale marketingbureau gezien.

ClickUp dient als onze centrale hub voor klantbeheer en biedt een naadloos cRM-oplossing voor marketing voor Nantucket Island Marketing. Door gedeelde taken, bestanden en e-mailintegratie stroomlijnen we de communicatie met klanten moeiteloos.

Volg nieuwe klanten en bestaande klanten in één ClickUp Dashboard ClickUp's integratie met Google Drive verbetert de samenwerking met onze klanten en zorgt ervoor dat ons team toegang heeft tot de meest recente documenten en informatie op één centrale locatie. Het fungeert ook als de "thuisbasis" voor alle klantgerelateerde details, wat de transparantie en toegankelijkheid onder onze teamleden bevordert.

8. Relaties met klanten opbouwen en onderhouden

Naast de professionele inzichten zijn het de doordachte details die er toe doen. Nantucket Island Marketing koestert onze klantrelaties door ClickUp functies te gebruiken om herinneringen in te stellen voor verjaardagen en belangrijke data van klanten.

Deze kleine maar belangrijke gebaren versterken onze toewijding aan persoonlijke communicatie, waardoor klanten zich echt gewaardeerd en verzorgd voelen.

Stel eenvoudig herinneringen in met de sneltoets "R" van ClickUp

Het uiteindelijke doel is duidelijk: klantenbinding. En door klanten tevreden en gelukkig te houden, koesteren we niet alleen langdurige partnerschappen, maar openen we ook de deur naar waardevolle doorverwijzingen.

9. Neem deel aan PR-initiatieven

Spreekmogelijkheden, persberichten, podcastinterviews, het aanvragen van prijzen en een actieve aanwezigheid in de lokale gemeenschap zijn cruciaal voor het vergroten van onze bekendheid en het opbouwen van een solide reputatie.

ClickUp treedt in deze arena op als een waardevolle bondgenoot, die ons helpt bij het systematisch bijhouden van de voortgang van elk PR-initiatief. Via de intuïtieve ClickUp Tags en categorisatietools zien we dat elke taak nauwgezet wordt gecontroleerd en geëvalueerd.

Voeg aangepaste tags toe en gebruik de filteropties in de lijst- en bordweergave om uw taken met de hoogste prioriteit te identificeren

Dit vergemakkelijkt niet alleen een strategische benadering van PR, maar stelt ons ook in staat om weloverwogen beslissingen te nemen die bijdragen aan ons overkoepelende doel van duurzame groei en verhoogde zichtbaarheid.

10. Actief zijn op sociale media

Actief aanwezig zijn op sociale media is een belangrijk onderdeel van de strategie van Nantucket Island Marketing. Het delen van onze projecten, overwinningen van klanten, aankondigingen en inspirerende inhoud met ons doelpubliek bevordert zinvolle contacten.

ClickUp speelt een centrale rol in deze inspanning door op te treden als onze informatie hub. Ons centrale klantendashboard verzamelt gegevens, updates en klantgerelateerde gebeurtenissen op één centrale locatie.

Gebruik ClickUp AI om campagne-ideeën te genereren met de doelgroep en campagnedoelstellingen in gedachten

Dit stroomlijnt niet alleen onze social media-strategie, maar zorgt er ook voor dat onze berichtgeving coherent blijft en op alle platforms wordt afgestemd.

Uw marketingbureau productiever maken met ClickUp

Terwijl we onze groeireis ontleden, is de waarheid duidelijk: ClickUp is de onbezongen held van NIM. Geen poeha, gewoon een verdomd goede tool die Nantucket Island Marketing heeft geholpen zich te ontwikkelen tot het resultaatgerichte bureau dat het vandaag de dag is.

Met ClickUp in ons arsenaal zijn we klaar om de onvoorspelbare zeeën van de marketingwereld te bevaren, indrukwekkende resultaten te leveren en NIM naar nieuwe hoogten te stuwen!

Gastschrijver:_

Renee Perkins is de oprichter en CEO van Nantucket Island Marketing, een full-service digitaal marketingbureau aan de oostkust. NIM heeft gewerkt met meer dan 200 bedrijven en heeft een team van 20 om te ondersteunen. In 2022 werd Renee opgenomen in de lijst van de Boston Business Journals 25 Under 25, een erkenning voor jonge, ambitieuze individuen en toekomstige leiders van de startupscene van Boston.