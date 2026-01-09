Top 10 Assista AI-alternatieven in 2026

AI-werkstroomautomatisering is standaard geworden op moderne werkplekken, waarbij bijna 9 op de 10 organisaties nu een of andere vorm van AI gebruiken in hun bedrijfsvoering. Als u een projectmanager of teamleider bent die Assista AI gebruikt, heeft u waarschijnlijk ervaren hoe AI-agenten repetitieve taken in uw apps kunnen uitvoeren.

Maar naarmate uw team groeit en projecten complexer worden, bent u wellicht op zoek naar andere opties met andere functies, prijzen of integratiemogelijkheden.

Of u nu op zoek bent naar gespecialiseerde functies voor projectmanagement of een andere benadering van automatisering, wij hebben deze lijst met alternatieven voor Assista AI samengesteld om u te helpen de juiste keuze te maken.

Laten we aan de slag gaan. 💪🏼

De beste alternatieven voor Assista AI in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste alternatieven voor Assista AI en wat elk daarvan te bieden heeft. 👇

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp AI-gestuurd projectmanagement en automatisering voor multifunctionele teams, groeiende bedrijven en ondernemingen. ClickUp Brain voor live projecten en samenvattingen, BrainGPT met meerdere AI-modellen, waaronder ChatGPT, Claude en Gemini, Talk to Text voor snel vastleggen van ideeën, AI Agents voor geautomatiseerde monitoring en rapportage, automatisering voor consistente uitvoering. Voor altijd gratis; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Zapier Automatisering zonder code en AI-aangedreven app-verbinding voor operationele teams, marketeers en groeiende bedrijven. AI-agenten die meerstapswerkstroomen automatiseren, door chatbots geactiveerde automatiseringen, voorwaardelijke paden, tools voor gegevensopmaak en workflowketens in meer dan 7000 apps. Gratis; vanaf $ 29,99/maand Maak Visuele werkstroomontwikkeling en geavanceerde automatisering voor technische teams en procesintensieve organisaties Scenariobouwer met slepen en neerzetten, vertakkingslogica met routers, AI-integraties in meerdere modellen, gegevensopslag voor persistente logica en gedetailleerde uitvoeringscontroles. Gratis; vanaf $ 10,59/maand n8n Zelfgehoste en ontwikkelaarsvriendelijke automatisering voor engineeringteams en organisaties met een focus op veiligheid Visuele werkstroom met code-extensie, op LangChain gebaseerde AI-agents, workflowgeneratie in natuurlijke taal, controles voor foutafhandeling en op Git gebaseerde versiebeheer. Gratis proefversie; Aangepaste prijzen Avoma Omzetgesprek analyse voor verkoop-, klantensucces- en go-to-market-teams AI-vergaderingstranscriptie met Smart Chapters, frameworkdetectie zoals MEDDIC, CRM-veldupdates, het bijhouden van vermeldingen van concurrenten en coachinginzichten. Gratis proefversie; vanaf $ 29/maand per recorder Google Gemini Multimodale AI-ondersteuning voor kenniswerkers, onderzoekers en Google-gebruikers van Google Workspace Cross-modaal redeneren op basis van tekst, afbeeldingen en video, Deep Research voor autonome webanalyse, verwerking van lange contexten, gepersonaliseerde Gems en native integratie in de werkruimte. Gratis; vanaf $ 19,99/maand Claude Uitgebreide redeneringen en diepgaande analyses voor strategen, ontwikkelaars en teams die veel onderzoek doen. Grote contextvensters voor complexe documenten, duurzame uitvoering van taken, projecten met blijvende kennis, tools voor gegevensanalyse en op artefacten gebaseerde outputs. Gratis; vanaf $ 20 per maand ChatGPT Veelzijdige AI-ondersteuning voor schrijven, analyseren, codeen en creatieve werkstroomen voor individuen en teams. Multimodale invoerverwerking, geavanceerde redeneringsmodellen, aangepaste GPT's voor gespecialiseerde taken, op geheugen gebaseerde personalisatie en ingebouwde gegevensanalyse en beeldgeneratie. Gratis; vanaf $ 20 per maand HubSpot Uniforme CRM-automatisering met AI-agenten voor marketing-, verkoop- en klantenteams in groeiende bedrijven Breeze AI-agenten voor content, prospecting en ondersteuning, CRM-bewuste Copilot-assistentie, geautomatiseerde gegevensverrijking en campagne-informatie. Gratis; vanaf $ 15 per maand per gebruiker Zendesk AI-aangedreven automatisering van klantenservice voor ondersteuningsteams en servicegerichte ondernemingen Autonome AI-agenten voor ticketoplossing, sentimentbewuste triage, Copilot-samenvattingen en suggesties, en geavanceerde routeringautomatisering. Gratis proefversie; vanaf $ 25 per maand per gebruiker

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we bij ClickUp software beoordelen.

📮 ClickUp Insight: Hoewel 35% van de respondenten in onze enquête AI gebruikt voor basistaken, lijken geavanceerde mogelijkheden zoals automatisering (12%) en optimalisatie (10%) voor velen nog steeds buiten bereik. De meeste teams voelen zich vastzitten op het 'AI-startersniveau' omdat hun apps alleen oppervlakkige taken uitvoeren. De ene tool genereert kopij, de andere stelt taaktoewijzingen voor, een derde vat aantekeningen samen, maar geen van alle deelt context of werkt samen. Wanneer AI in geïsoleerde pockets zoals deze werkt, levert het wel output op, maar geen resultaten. Daarom zijn uniforme werkstroomen zo belangrijk. ClickUp Brain verandert dat door gebruik te maken van uw taken, content en procescontext, waardoor u moeiteloos geavanceerde automatisering en agentische werkstroomen kunt uitvoeren via slimme, ingebouwde intelligentie. Het is AI die uw werk begrijpt, niet alleen uw opdrachten.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Assista AI?

Assista AI wordt gebruikt voor workflowautomatisering, maar sommige teams zoeken naar meer diepgang in planning, rapportage en cross-functionele uitvoering naarmate ze groeien. Dit is wat hen ertoe aanzet om andere opties te verkennen:

Limiet in diepte buiten automatisering: Sterk in het triggeren van acties tussen tools, maar minder sterk in strategische besluitvorming, prognoses of geavanceerde AI-redeneringen.

Contextbewustzijn op oppervlakkig niveau: Automatisering werkt op basis van regels en gebeurtenissen, niet op basis van een diepgaand begrip van lopend werk, prioriteiten of zakelijke impact.

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor complexe werkstroomen: Meerstaps, voorwaardelijke Meerstaps, voorwaardelijke AI-agentwerkstroomen kunnen rigide aanvoelen wanneer teams meer genuanceerde logica nodig hebben.

Uitdagingen bij schaalvergroting voor grotere teams: prestaties, governance en zichtbaarheid kunnen moeilijker worden naarmate het volume van de werkstroom en het aantal gebruikers toenemen.

Integratie eerst, werkruimte daarna-model: Het werkt in verschillende apps, maar mist een Het werkt in verschillende apps, maar mist een uniforme werkruimte waar taken, documenten en gesprekken AI-acties informeren.

De beste alternatieven voor Assista AI

Dit zijn onze keuzes voor de beste alternatieven voor Assista AI. 📝

1. ClickUp (het beste voor teams die behoefte hebben aan AI-gestuurd projectmanagement)

Genereer AI-aangedreven projectenamenvattingen op basis van live taakgegevens met ClickUp Brain

ClickUp brengt planning, uitvoering en intelligentie samen in één geconvergeerde AI-werkruimte, zodat uw werk verbonden blijft in plaats van verspreid over verschillende tools. Uw documentatie, taken, projecten en werkstroom staan naast elkaar, waardoor werkversnippering wordt voorkomen en de context intact blijft terwijl het werk zich ontwikkelt.

Zet projectgegevens om in een duidelijke richting

ClickUp Brain helpt u inzicht te krijgen in actieve projecten zonder dat u door taken hoeft te spitten of updates hoeft bij te houden. Het leest taakactiviteiten, opmerkingen, afhankelijkheden en tijdlijnen om inzichten naar boven te halen die de werkelijke voortgang weerspiegelen.

Stel dat u een productlancering organiseert waarbij engineering, marketing en ondersteuning betrokken zijn. U vraagt ClickUp Brain om het lanceringsproject te beoordelen vóór uw wekelijkse synchronisatie. Het benadrukt welke functies voltooid zijn, waar goedkeuringen zijn vastgelopen en welke afhankelijkheden de releasedatum in gevaar brengen.

U komt de vergadering binnen, klaar om de volgende stappen te bepalen in plaats van te vragen naar de status.

📌 Probeer deze prompt: Bekijk dit lanceringsproject en vat de voortgang, risico's en acties samen die nodig zijn voor de volgende mijlpaal.

Breng beslissingen tussen teams op één lijn

Verminder misalignment tussen meerdere teams en tijdlijnen met ClickUp Brain

Stel dat u leiding geeft aan een platformteam en dat product, veiligheid en operations allemaal hebben meegewogen in een beslissing over een uitrol gedurende twee weken. De discussie speelt zich af in meerdere taken en opmerkingen.

Voordat een stuurgroep een beoordeling uitvoert, vraagt u ClickUp Brain om de beslissing te traceren. Het vat het oorspronkelijke voorstel samen, legt de ingebrachte bezwaren vast, maakt aantekeningen over de overeengekomen compromissen en brengt de uiteindelijke richting naar voren. Zo eenvoudig is het!

📌 Probeer deze prompt: Bekijk gerelateerde taken en opmerkingen voor deze uitrol. Vat het besluitvormingsproces, de sleutelafwegingen en het uiteindelijke resultaat samen.

Houd het werk op gang met ingebouwde automatisering

Zodra u begrijpt waar aandacht aan moet worden besteed, wordt consistentie de volgende uitdaging. ClickUp automatisering helpt u het momentum vast te houden door herhaalbare stappen van projecten automatisch af te handelen.

Zorg voor een consistente uitvoering van projecten met behulp van ClickUp-automatisering-regels

Stel bijvoorbeeld dat uw bureau onboardingprojecten voor klanten beheert. U stelt een automatisering voor projectmanagement in om taken toe te wijzen aan ontwerp- en implementatieteams zodra een contracttaak in uitvoering gaat.

Een andere automatisering werkt de projectstatus bij en stelt belanghebbenden op de hoogte wanneer belangrijke deliverables ter beoordeling worden voorgelegd. Uw werkstroom blijft voorspelbaar en uw team kan zich concentreren op de levering in plaats van op handmatige coördinatie.

Bekijk deze video om te zien hoe AI u helpt bij de automatisering van taken:

Schaal toezicht met behulp van AI-agenten

Naarmate het aantal projecten toeneemt, werkt handmatig toezicht niet meer. ClickUp Agents helpen u die schaal te beheren door uw ClickUp-werkruimte te monitoren en op basis van gedefinieerde voorwaarden actie te ondernemen.

Monitor projecten en breng problemen automatisch aan het licht met ClickUp Agents

U kunt deze vooraf gebouwde agents uitproberen om veelvoorkomende behoeften in de werkruimte af te handelen:

Live Answers Agent: Beantwoordt vragen op basis van de werkelijke werkruimte-context uit taken, documenten, opmerkingen en projectactiviteiten.

Live Intelligence Agent: Beoordeelt lopend werk en brengt inzichten aan het licht, zoals risico's, vertragingen of ongebruikelijke patronen in projecten.

Geautomatiseerde rapportageagent: Genereert terugkerende overzichten zoals projectupdates, gezondheidsrapporten of wekelijkse overzichten van de voortgang op basis van live gegevens.

Agent voor het aanmaken van taken: Maakt automatisch taken aan wanneer specifieke voorwaarden zich voordoen, zoals het verzenden van formulieren, updates of externe triggers.

Notificatie- en follow-upagent: houdt toezicht op achterstallige taken, vastgelopen statussen of ontbrekende updates en waarschuwt de juiste eigenaren.

U kunt ook uw eigen AI-agenten bouwen. Met ClickUp kunt u uw eigen regels, triggers en doelen definiëren, zodat agenten handelen volgens de unieke werkstroom van uw team.

Bekijk deze video om te zien hoe dat werkt:

Superagenten: wanneer toezicht eigendom wordt

Vooraf gebouwde agents zorgen voor zichtbaarheid. Superagents nemen verantwoordelijkheid op zich.

Super Agents zijn aangepaste AI-teamgenoten die zijn ontworpen voor specifieke rollen in uw werkstroom. Ze zijn geconfigureerd als AI-gebruikers binnen uw werkruimte en kunnen werk toegewezen krijgen, worden vermeld in taken of worden geactiveerd door gebeurtenissen.

In plaats van te reageren op individuele voorwaarden, werken Super Agents met context, geheugen en intentie.

Versnel werkstroomen met Super Agents in ClickUp

Voorbeelden die passen bij de overgang van browser naar werkstroom:

Een superagent die ervoor zorgt dat de account- of projectcontext actueel blijft naarmate onderzoek, beslissingen en updates zich opstapelen.

Een superagent die vóór beoordelingen samenvattingen opstelt die klaar zijn voor leidinggevenden, waarbij signalen worden gehaald uit taken, documenten en discussies.

Een Super Agent die een specifieke werkstroom van begin tot eind bewaakt en alleen problemen escaleert wanneer menselijk oordeel nodig is.

Dit is de verschuiving van automatisering naar delegeren.

De beste functies van ClickUp

Bekijk AI-gestuurde inzichten in één oogopslag: Genereer samenvattingen, risicopuntens en suggesties voor volgende stappen met behulp van Genereer samenvattingen, risicopuntens en suggesties voor volgende stappen met behulp van AI-kaarten in ClickUp-dashboards.

Kies de juiste AI-brain voor de taak: Schakel tussen meerdere LLM's zoals ChatGPT, Gemini en Claude binnen ClickUp Brain en Schakel tussen meerdere LLM's zoals ChatGPT, Gemini en Claude binnen ClickUp Brain en ClickUp BrainGPT om het beste antwoord te krijgen voor schrijven, analyseren of redeneren.

Spreek uw gedachten uit zonder de werkstroom te onderbreken: dicteer ideeën, follow-ups of korte instructies met dicteer ideeën, follow-ups of korte instructies met Talk to Text in ClickUp BrainGPT om 4 keer sneller te werken.

Laat uw agenda zich automatisch aanpassen: Herschik vergaderingen en tijdlijnen met behulp van Herschik vergaderingen en tijdlijnen met behulp van ClickUp Kalender , zodat uw assistent rekening kan houden met veranderende prioriteiten.

Zet gesprekken om in actiepunten: Leg beslissingen en volgende stappen uit vergaderingen vast met de Leg beslissingen en volgende stappen uit vergaderingen vast met de ClickUp AI Meeting Notetaker

Vind antwoorden in uw hele werkruimte: zoek taken, documenten, opmerkingen en bestanden met zoek taken, documenten, opmerkingen en bestanden met ClickUp Enterprise Search , zodat uw assistent informatie uit het echte werk kan halen.

Houd kennis verbonden met uitvoering: Maak en onderhoud briefings, aantekeningen en documentatie in Maak en onderhoud briefings, aantekeningen en documentatie in ClickUp Docs om ervoor te zorgen dat uw team vanuit dezelfde bron werkt.

Zet vergaderingen direct om in actie: gebruik gebruik ClickUp AI Notetaker om belangrijke beslissingen en actiepunten vast te leggen en vervolgens automatisch toegewezen taken aan te maken, zodat follow-ups nooit uit het oog worden verloren.

Limieten van ClickUp

Het gratis abonnement legt limieten op aan het gebruik van AI.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een tevreden gebruiker verwoordde het als volgt:

Ik vind ClickUp ongelooflijk waardevol omdat het functies consolideert in één platform, waardoor al het werk en alle communicatie op één plek worden verzameld, waardoor ik 100% context krijg. Deze integratie vereenvoudigt het projectmanagement voor mij en verhoogt de efficiëntie en duidelijkheid. Ik ben vooral te spreken over de Brain AI-functie, omdat deze fungeert als een AI-agent die mijn commando's uitvoert en taken effectief voor mij uitvoert. Dit aspect van automatisering is erg nuttig omdat het mijn werkstroom stroomlijnt en handmatige inspanningen vermindert. Bovendien was de eerste installatie van ClickUp heel eenvoudig, waardoor de overgang van andere tools naadloos verliep. Ik waardeer ook dat ClickUp kan worden geïntegreerd met andere tools die ik gebruik, zoals Slack, Open AI en GitHub, waardoor een samenhangende werkomgeving ontstaat. Om al deze redenen zou ik ClickUp zeker aan anderen aanbevelen.

Ik vind ClickUp ongelooflijk waardevol omdat het functies consolideert in één platform, waardoor al het werk en alle communicatie op één plek worden verzameld, waardoor ik 100% context krijg. Deze integratie vereenvoudigt het projectmanagement voor mij en verhoogt de efficiëntie en duidelijkheid. Ik ben vooral te spreken over de Brain AI-functie, omdat deze fungeert als een AI-agent die mijn commando's uitvoert en taken effectief voor mij uitvoert. Dit aspect van automatisering is erg nuttig omdat het mijn werkstroom stroomlijnt en handmatige inspanningen vermindert. Bovendien was de eerste installatie van ClickUp heel eenvoudig, waardoor de overgang van andere tools naadloos verliep. Ik waardeer ook dat ClickUp kan worden geïntegreerd met andere tools die ik gebruik, zoals Slack, Open AI en GitHub, waardoor een samenhangende werkomgeving ontstaat. Om al deze redenen zou ik ClickUp zeker aan anderen aanbevelen.

🔍 Wist u dat? Een van de eerste demonstraties van generatieve AI was het gebruik van GAN's om nepgezichten van beroemdheden te creëren. De website thispersondoesnotexist.com produceert fotorealistische menselijke gezichten die 100% synthetisch zijn. Dit ging viraal omdat mensen zich realiseerden hoe overtuigend generatieve modellen waren geworden.

2. Zapier (het beste voor de verbinding van apps zonder code)

via Zapier

Zapier koppelt meer dan 7.000 applicaties aan elkaar via geautomatiseerde werkstroomen, Zaps genaamd, en verplaatst informatie naar waar die nodig is, zonder dat daarvoor technische kennis vereist is. Naast eenvoudige automatisering tussen apps biedt Zapier verschillende soorten AI-agents die autonoom werken binnen uw tech stack. Deze agents voeren taken uit die voorheen menselijk toezicht vereisten, zoals prospectie, data-verrijking en follow-ups.

U kunt ook chatbots bouwen die u op uw website kunt integreren en die werkstroomtriggers activeren op basis van de context van het gesprek. Het platform biedt toegang tot modellen zoals ChatGPT en Gemini, zodat u geen aparte API-sleutels hoeft te beheren.

De beste functies van Zapier

Werkstroom-werkstromen via verschillende paden met behulp van Paths , waarbij hoogwaardige leads naar uw verkoopteam worden geleid en routinematige vragen naar geautomatiseerde follow-ups.

Maak aangepaste formulieren en interfaces voor gegevensverzameling die specifieke automatiseringen triggeren op basis van reacties van gebruikers.

Voeg klikbare knoppen toe aan tabellen waarmee u werkstroomopdrachten op verzoek kunt starten, zodat uw database verandert in een interactief bedieningspaneel.

Formateer en transformeer gegevens tussen apps met behulp van ingebouwde tools voor datums, valuta's, tekstbewerking en wiskundige berekeningen.

Verbind meerdere Zaps met elkaar via Transfer om complexe ketens van automatisering te creëren waarbij de ene werkstroom direct in de andere overgaat.

Limieten van Zapier

Het aantal taken loopt snel op bij werkstroomsystemen met een hoog volume, waarbij dagelijks honderden of duizenden bewerkingen worden verwerkt.

De visuele builder wordt moeilijk te navigeren wanneer AI-werkstroomautomatisering uitgebreide vertakkingslogica of diep geneste voorwaarden omvat.

Prijzen van Zapier

Free

Professional: $ 29,99/maand

Team: $103,50/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Zapier-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1705 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.025 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier?

Een Redditor zegt:

Ik waardeer de flexibiliteit. Ja, je kunt gegevens tussen twee apps verplaatsen met een bestaande plug-in. Met een zap kan ik die gegevens verplaatsen, dit op een manier doen zodat anderen gemakkelijk updates kunnen uitvoeren als er iets verandert, een e-mail sturen om een gebruiker te waarschuwen dat er iets is gebeurd en de transactie registreren in een spreadsheet voor latere controle. Met andere woorden, ik ben niet beperkt tot de functionaliteit die de maker van de plug-in dacht dat ik nodig zou hebben.

Ik waardeer de flexibiliteit. Ja, je kunt gegevens tussen twee apps verplaatsen met een bestaande plug-in. Met een zap kan ik die gegevens verplaatsen, dit op een manier doen zodat andere mensen gemakkelijk updates kunnen uitvoeren als er iets verandert, een e-mail sturen om een gebruiker te waarschuwen dat er iets is gebeurd en de transactie registreren in een spreadsheet voor latere controle. Met andere woorden, ik ben niet beperkt tot de functionaliteit die de maker van de plug-in dacht dat ik nodig zou hebben.

🔍 Wist u dat? Een AI-systeem schreef in 2016 het script voor een korte film genaamd Sunspring. Het resultaat was vreemd, onsamenhangend en op een vreemde manier poëtisch, en ging al snel viraal. Het liet zien hoe AI op onvoorspelbare manieren kan bijdragen aan het vertellen van verhalen.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Zapier

3. Make (het beste voor het bouwen van visuele werkstroomen)

via Make

Make zet uw volledige automatisering op een canvas waar u alles in één oogopslag kunt zien: elke module, elke verbinding, elke gegevenstransformatie. U sleept modules eenvoudig naar een visuele werkruimte en verbindt ze precies zoals u dat wilt. Deze aanpak werkt bijzonder goed wanneer u werkstroomen bouwt die zich splitsen in parallelle vertakkingen, voorwaardelijke logica bevatten of gegevens in meerdere stappen transformeren.

Het platform beperkt u niet tot werkstroom-sjablonen. Kies uit meer dan 200 AI-integraties (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) en maak verbinding tussen ze op basis van uw specifieke gebruikssituatie. De Router-module van Make splitst de uitvoering op in meerdere vertakkingen die worden uitgevoerd op basis van door u gedefinieerde voorwaarden. Dit is handig wanneer verschillende gegevenstypen verschillende verwerkingspaden vereisen.

Maak gebruik van de beste functies

Verzamel informatie in gegevensopslagplaatsen die bij elke scenario-uitvoering behouden blijven, zodat u records kunt queryen of bijwerken zonder verbinding te maken met externe databases.

Plan scenario's om met specifieke tussenpozen uit te voeren met behulp van cron-expressies, waarbij werkstroom's elk uur, elke dag of volgens aangepaste tijdschema's worden uitgevoerd.

Kloon bestaande scenario's om testversies te maken waarin u kunt experimenteren met wijzigingen voordat deze van invloed zijn op live werkstroom-werkflows.

Verwerk lijsten en arrays met behulp van Iterator-modules die items doorlopen, of Aggregator-modules die meerdere invoeren combineren.

Hervat mislukte scenario's vanaf de exacte module waar de uitvoering is gestopt, in plaats van alles opnieuw te starten vanaf het begin.

Limiet opleggen

Foutmeldingen bevatten soms onvoldoende details om snel te kunnen vaststellen wat er mis is gegaan en waar.

Geavanceerde functies en functies voor de veiligheid van ondernemingen blijven voorbehouden aan duurdere betaalde abonnementen.

Prijzen vaststellen

Free

Kern: $10,59/maand

Pro: $18,32/maand

Teams: $34,12/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Geef beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 265 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (405+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Make?

Een G2-recensent deelt:

Make biedt een flexibel en krachtig platform voor het bouwen van automatiseringen en het integreren van tools in onze stack. De visuele builder maakt complexe logica eenvoudig te volgen en dankzij het brede bereik aan app-integraties kunnen we werkstroomen snel opschalen zonder zware ontwikkeling.

Make biedt een flexibel en krachtig platform voor het bouwen van automatiseringen en het integreren van tools in onze stack. De visuele builder maakt complexe logica eenvoudig te volgen en dankzij het brede bereik aan app-integraties kunnen we werkstroomen snel opschalen zonder zware ontwikkeling.

📖 Lees ook: Maak alternatieven voor automatisering van werkstroomen en processen

🧠 Leuk weetje: Mensen gebruiken AI om afbeeldingen van verschillende dieren te combineren. Ze creëren denkbeeldige wezens die GANimals worden genoemd (zoals een kruising tussen een tijger en een konijn). Zo ziet een GANimal eruit: via AGU

4. n8n (het beste voor zelfgehoste automatisering)

via n8n

n8n biedt u de infrastructuur om visuele werkstroomontwikkeling te combineren met de mogelijkheid om JavaScript of Python te schrijven wanneer vooraf gebouwde knooppunten niet precies aan uw vereisten voldoen. Draai alles op uw eigen servers (Docker, Kubernetes, bare metal) of gebruik de cloud van n8n. Hoe dan ook, u bepaalt zelf waar de gegevens worden opgeslagen en hoe ze worden verwerkt.

LangChain-integratie vormt de kern van de AI-mogelijkheden van n8n. U kunt multi-agent-systemen bouwen met conversatiegeheugen, vectoropslag voor semantisch zoeken en tools waarmee LLM-agenten kunnen communiceren met externe services. De AI Workflow Builder genereert complete werkstroombeschrijvingen op basis van natuurlijke taal. Bovendien kunnen externe AI-systemen met de MCP Server Trigger uw n8n-werkstroomen rechtstreeks aanroepen.

De beste functies van n8n

Configureer automatische herhalingspogingen wanneer knooppunten falen, waarbij u instelt hoe vaak er opnieuw geprobeerd moet worden en hoe lang er tussen de pogingen gewacht moet worden.

Bouw speciale werkstroom-foutworkflows met behulp van Error Trigger-knooppunten die worden geactiveerd wanneer een werkstroom fouten tegenkomt.

Laat specifieke knooppunten doorgaan met de uitvoering, zelfs als ze falen, en voorkom dat enkele fouten de hele werkstroom stilleggen.

Maak werkstroom zichtbaar als openbare of geverifieerde webhook-eindpunten die HTTP-verzoeken ontvangen en aangepaste reacties retourneren.

Blijf op de hoogte van wijzigingen in de werkstroom via Git-integratie en implementeer updates systematisch in staging- en productieomgevingen.

Limieten van n8n

Zelfhosting brengt overheadkosten voor infrastructuurbeheer met zich mee, zoals monitoring, patches voor veiligheid en het waarborgen van uptime, in vergelijking met n8n-alternatieven.

De documentatie loopt soms achter op nieuwe functie-releases of biedt onvoldoende diepgang voor geavanceerde implementatiescenario's.

Prijzen van n8n

Gratis proefversie

Aangepaste prijzen

n8n beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over n8n?

Een G2-gebruiker zegt:

Deze tool is zowel gebruiksvriendelijk als zeer krachtig. Ik vind het erg prettig dat je, afhankelijk van je behoeften, de hele werkstroom of alleen een afzonderlijk knooppunt kunt testen. Bovendien worden er tal van praktische en eenvoudig te volgen voorbeelden gegeven, waardoor het veel gemakkelijker is om aan de slag te gaan. Je hoeft niet te kunnen codeen, maar als je dat wel kunt, is dat natuurlijk beter.

Deze tool is zowel gebruiksvriendelijk als zeer krachtig. Ik vind het erg prettig dat je ermee zowel de hele werkstroom als een afzonderlijk knooppunt kunt testen, afhankelijk van je behoeften. Bovendien worden er tal van praktische en eenvoudig te volgen voorbeelden gegeven, waardoor je veel gemakkelijker aan de slag kunt. Je hoeft niet te kunnen codeen, maar als je dat wel kunt, is dat natuurlijk een pré.

🧠 Leuk weetje: In 1951 creëerde Christopher Strachey een programma dat liefdesbrieven genereerde op de Ferranti Mark I. De computer vulde sjablonen in met romantische woorden en zinnen, wat verrassend charmante resultaten opleverde. Het is een van de vroegste voorbeelden van generatieve creativiteit in de informatica.

5. Avoma (het beste voor het analyseren van omzetgesprekken)

via Avoma

Avoma registreert klantgerichte vergaderingen op verschillende video-platforms en haalt daaruit inzichten die anders verloren zouden gaan in vergeten aantekeningen. Het alternatief voor Assista AI transcribeert gesprekken met sprekeridentificatie, organiseert de content in Smart Chapters en laat u direct naar specifieke onderwerpen springen.

Bovendien koppelt Avoma meeting intelligence aan uw omzetactiviteiten. Het detecteert of uw team tijdens gesprekken frameworks zoals MEDDIC of SPICED volgt en werkt vervolgens automatisch de bijbehorende CRM-velden bij. De tool brengt ook vermeldingen van concurrenten naar voren, houdt de spreektijdratio's bij, identificeert patronen in het omgaan met bezwaren en benadrukt coachingmogelijkheden op basis van door u gedefinieerde scorekaartcriteria.

De beste functies van Avoma

Stel afspeellijsten samen met fragmenten van gesprekken die laten zien hoe uw beste medewerkers omgaan met specifieke bezwaren of deals sluiten.

Monitor gesprekken met behulp van Smart Trackers die onderwerpen identificeren door middel van contextueel begrip in plaats van exacte trefwoordovereenkomsten.

Ontvang onmiddellijk Slack- of e-mailnotificaties wanneer specifieke trefwoorden zoals namen van concurrenten of risicosignalen in gesprekken voorkomen.

Pas tijdens of na live gesprekken aangepaste tags toe om gesprekken te ordenen op fase deal, productlijn of type bezwaar.

Limieten van Avoma

Het platform richt zich voornamelijk op externe klantgesprekken in plaats van interne teamvergaderingen of gezamenlijke planningssessies.

De integratiemogelijkheden blijven beperkter in vergelijking met algemene platformen voor automatisering die honderden applicaties met elkaar verbinden.

Prijzen van Avoma

14 dagen gratis proefversie

Startup: $29/maand per recorder

Organisatie: $39/maand per recorder

Enterprise: $39/maand per recorder (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1350 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Avoma?

Een G2-recensie maakt de volgende aantekening:

Ik gebruik Avoma voor het opnemen en beoordelen van verkoopgesprekken, en het werkt heel soepel en is zeer betrouwbaar; ik heb nog nooit last gehad van fouten of problemen bij het transcriberen. Ik waardeer de Ask Avoma-functie enorm, omdat deze me veel tijd bespaart door me te helpen specifieke details uit gesprekken te controleren. Het vermindert de wrijving bij het raadplegen van historische context en het nauwkeurig bijhouden van context, waardoor ik gemakkelijker details van deals kan achterhalen die anders moeilijk te vinden zijn. Avoma heeft ook het maken van aantekeningen volledig voor mij opgelost, wat heeft bijgedragen aan het dichten van hiaten in het proces en het verbeteren van vaardigheden.

Ik gebruik Avoma voor het opnemen en beoordelen van verkoopgesprekken, en het werkt zeer naadloos en is zeer betrouwbaar; ik heb geen last van transcriptiefouten of -problemen. Ik waardeer de functie Ask Avoma enorm, omdat deze me veel tijd bespaart door me te helpen specifieke details uit gesprekken te controleren. Het vermindert de wrijving bij het raadplegen van historische context en het nauwkeurig bijhouden van context, waardoor ik gemakkelijker details van deals kan achterhalen die anders moeilijk te vinden zijn. Avoma heeft ook het maken van aantekeningen volledig voor mij opgelost, wat heeft bijgedragen aan het dichten van hiaten in het proces en het verbeteren van vaardigheden.

🔍 Wist u dat? 95% van de professionals gebruikt nu AI op het werk of thuis, en 76% betaalt AI-tools uit eigen zak. De meeste respondenten melden een aanhoudende stijging in de productiviteit, wat suggereert dat het gebruik van AI in de praktijk eerder mainstream dan experimenteel is.

📖 Lees ook: Topalternatieven en concurrenten van Avoma

6. Google Gemini (het beste voor multimodale AI-taken)

via Google Gemini (aangepaste afbeelding)

Gemini van Google begrijpt verschillende soorten informatie – tekst, afbeeldingen, audio, video – als onderling verbonden in plaats van afzonderlijke mogelijkheden. Het model is vanaf de basis ontwikkeld om multimodale invoer tegelijkertijd te verwerken en te begrijpen hoe deze met elkaar in verband staan.

Dit blijkt uit de manier waarop Gemini is geïntegreerd in Google Workspace. Vraag het om een video-opname van drie uur te analyseren en specifieke gegevenspunten te extraheren. Haal context uit uw Gmail-geschiedenis om gepersonaliseerde antwoorden op te stellen. Maak agenda-gebeurtenissen op basis van verspreide informatie in documenten en e-mails. Bovendien helpt Deep Research bij het autonoom doorzoeken van honderden websites om uitgebreide rapporten samen te stellen. Het contextvenster van 1 miljoen tokens verwerkt volledige studieboeken, uitgebreide onderzoeksrapporten en uitgebreide codebases die andere modellen niet aankunnen.

De beste functies van Google Gemini

Upload meerdere documenten tegelijk en vraag Gemini om gegevenspunten in pdf's, afbeeldingen en spreadsheets met elkaar te vergelijken.

Doorzoek uw Google Drive-bestanden door vragen te stellen en relevante informatie op te halen zonder documenten handmatig te openen.

Maak gepersonaliseerde Gems die uw voorkeuren voor toon, format en aanpak onthouden voor toekomstige gesprekken.

Voer natuurlijke gesprekken via Gemini Live die blijven doorgaan, zelfs wanneer het scherm van uw telefoon is vergrendeld.

Limieten van Google Gemini

Sommige AI-mogelijkheden blijven regiogebonden.

De kwaliteit van de spraakinteractie varieert afhankelijk van het specifieke spraakmodel en de taalcombinatie die u selecteert.

Prijzen van Google Gemini

Free

Google AI Pro: $19,99/maand

Google AI Ultra: $ 249,99/maand

Aantekening: De eerste maanden kunnen tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden.

Beoordelingen en recensies van Google Gemini

G2: 4,4/5 (meer dan 275 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Gemini?

Volgens een recensie van Capterra:

Wat vooral indruk op me maakte, is hun Nano Banana-tool voor het genereren van afbeeldingen/grafieken – een geweldige tool die goede grafieken maakt die ik voor mijn werk gebruik. Over het algemeen is Gemini intuïtief en gebruiksvriendelijk, en ze zijn sinds de lancering enorm verbeterd. Je hoeft echt geen lange prompts meer op te stellen om de resultaten te krijgen die je verwacht. Ik heb het ook gebruikt voor het schrijven van blogartikelen en bijschriften op social media-posts, en Gemini's [sic] eerste reactie op mijn eerste prompt was meestal precies wat ik nodig had (ik hoef de output niet veel aan te passen of te vragen om de tekst te parafraseren/corrigeren).

Wat vooral indruk op me maakte, is hun Nano Banana-tool voor het genereren van afbeeldingen/grafieken – een geweldige tool die goede grafieken maakt die ik voor mijn werk gebruik. Over het algemeen is Gemini intuïtief en gebruiksvriendelijk, en ze zijn sinds de lancering enorm verbeterd. Je hoeft echt geen lange prompts meer op te stellen om de resultaten te krijgen die je verwacht. Ik heb het ook gebruikt voor het schrijven van blogartikelen en bijschriften op social media-posts, en Gemini's [sic] eerste reactie op mijn eerste prompt was meestal precies wat ik nodig had (ik hoef de output niet veel aan te passen of te vragen om de tekst te parafraseren/corrigeren).

🧠 Leuk weetje: Een programma genaamd Racter genereerde in de jaren zestig gedichten en uiteindelijk werd er een heel boek gepubliceerd. De teksten waren vreemd, soms onzinnig, maar onmiskenbaar creatief. Veel lezers gingen ervan uit dat het het werk was van een excentrieke menselijke dichter.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Google Gemini AI om nu te proberen

7. Claude (het beste voor uitgebreide redeneertaken)

via Claude

Claude voert complexe taken uit die aanhoudende concentratie en nuance vereisen. Het model is gebouwd volgens de principes van Constitutionele AI en behoudt de context tijdens langdurige gesprekken, begrijpt subtiele instructies en produceert output die zelden intensieve supervisie vereist. Dankzij het contextvenster van 200.000 tokens kunt u met volledige codebases of lange documenten werken zonder de draad bij te houden.

Het omvat autonome werking tot 30 uur voor complexe taken, zoals het beheren van meerdere codebases, het oplossen van problemen en het implementeren van functies zonder constante tussenkomst. Claude Code brengt deze mogelijkheid naar de opdrachtregel, waar u coderingstaken rechtstreeks vanaf uw terminal kunt delegeren. De Artifacts geven interactieve applicaties, datavisualisaties en documenten weer terwijl u ze verfijnt door middel van gesprekken.

De beste functies van Claude

Organiseer gesprekken in Projecten , waar u aangepaste kennisbestanden toevoegt die Claude tijdens elke chat in die ruimte raadpleegt.

Zoek tegelijkertijd in al uw gesprekken en projecten om specifieke discussies of informatie uit eerdere chats te vinden.

Gebruik de Analyse -tool om datasets te uploaden en Claude te vragen statistische analyses uit te voeren, visualisaties te maken of trends te identificeren.

Krijg automatisch toegang tot zoekresultaten op internet wanneer u vragen stelt waarvoor actuele informatie nodig is, en ontvang antwoorden met duidelijke bronvermeldingen en Claude AI-prompts.

Limieten van Claude

Gebruikers van de gratis versie krijgen te maken met berichtlimieten die langdurige sessies onderbreken, met name tijdens complexe taken die veel herhalingen vereisen.

Veiligheidsrichtlijnen wijzen soms onschuldige verzoeken af, hoewel de frequentie hiervan aanzienlijk is afgenomen sinds de release van het model.

Prijzen van Claude

Free

Pro: $20/maand

Max: Vanaf $ 100 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Claude

G2: 4,4/5 (meer dan 65 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Claude?

Volgens een G2-recensie:

Claude is zeer bedreven in het behouden van context en het begrijpen van genuanceerde zakelijke vereisten. Claude helpt me bij het structureren van complexe deliverables en simulaties, het analyseren van enorme hoeveelheden tekst of data en het opstellen van nauwkeurige clientcommunicatie zonder de strategische intentie uit het oog te verliezen. De tool blinkt vooral uit in het helpen opmerken van cruciale details die ik zou kunnen missen als ik uitgeput ben, zoals toen we dat Google Apps Script-probleem oplosten waarbij een simpele fout in "Index.html" ervoor zorgde dat de implementatie mislukte. De directe aanpak van Claude sluit precies aan bij wat ik nodig heb: helder denken zonder poespas of onnodige validatie.

Claude is zeer bedreven in het behouden van context en het begrijpen van genuanceerde zakelijke vereisten. Claude helpt me bij het structureren van complexe deliverables en simulaties, het analyseren van enorme hoeveelheden tekst of data en het opstellen van nauwkeurige clientcommunicatie zonder de strategische intentie uit het oog te verliezen. De tool blinkt vooral uit in het helpen opmerken van cruciale details die ik zou kunnen missen als ik uitgeput ben, zoals toen we dat Google Apps Script-probleem oplosten waarbij een simpele fout in "Index.html" ervoor zorgde dat de implementatie mislukte. De directe aanpak van Claude sluit precies aan bij wat ik nodig heb: helder denken zonder poespas of onnodige validatie.

🔍 Wist u dat? Ook het onderwijs en de voorbereiding van het personeelsbestand op AI breiden zich uit. Steeds meer landen nemen AI en informatica op in het basis- en voortgezet onderwijs, en in landen als de VS is het aantal diploma's op het gebied van informatica toegenomen, maar in veel regio's blijven er verschillen bestaan in toegang en voorbereiding.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Claude AI om uw werkstroom te optimaliseren

8. ChatGPT (het beste voor veelzijdige AI-assistentie)

via ChatGPT

ChatGPT omvat alles van eenvoudige vragen tot complexe redeneringstaken, code-generatie, beeldaanmaak en spraakgesprekken die opmerkelijk menselijk aanvoelen. Het verwerkt multimodale invoer: spraakgesprekken met realistische intonatie, beeld- en videoanalyse, en naadloos schakelen tussen taaktypes tijdens een gesprek.

De o-serie modellen voegen uitgebreide redeneringen toe die problemen stap voor stap doorlopen voordat ze reageren, wat handig is voor wiskunde, strategische planning en complexe codeeruitdagingen. Met aangepaste GPT's kunt u gespecialiseerde versies maken die zijn afgestemd op specifieke werkstroomen zonder code te schrijven. Het doorzoekt het web, analyseert geüploade bestanden en voert Python-code uit binnen dezelfde conversatiethread.

Beste functies van ChatGPT

Train het geheugen van ChatGPT door het feiten over uzelf, uw werk of uw voorkeuren te vertellen die in alle toekomstige gesprekken terugkomen.

Bekijk en beheer wat ChatGPT over u onthoudt in Instellingen , verwijder specifieke herinneringen of wis alles in één keer.

Activeer de modus Tijdelijke chat wanneer u gesprekken wilt voeren die niet worden opgeslagen in de geschiedenis of het geheugen beïnvloeden.

Plan terugkerende taken die ChatGPT automatisch uitvoert, zoals het versturen van wekelijkse samenvattingen of maandelijkse herinneringen op specifieke tijdstippen.

Genereer afbeeldingen rechtstreeks in gesprekken met DALL-E en herhaal ze vervolgens via vervolg-AI-afbeeldingsprompts.

Limieten van ChatGPT

Geheugenfuncties brengen soms irrelevante informatie uit eerdere gesprekken naar boven, waardoor handmatig beheer nodig is.

Voor premiummodellen en functies zoals Advanced Voice en hogere limieten is een ChatGPT Plus- of Team-abonnement vereist.

Prijzen van ChatGPT

Free

Go: $5/maand

Plus: $20/maand

Pro: $ 200/maand

Business: $ 30/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

ChatGPT-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1.125 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

Op G2 schreef een gebruiker:

Wat ik het leukste vind aan ChatGPT is dat het functioneert als een compleet ondersteuningsteam in één tool. Het is mijn schrijver, editor, strateeg, onderzoeker en sparringpartner, beschikbaar wanneer ik het nodig heb. Ik kan complexe ideeën, ruwe aantekeningen of halfafgewerkte concepten invoeren, en het helpt me om ze om te zetten in duidelijk, gestructureerd, professioneel werk dat ik daadwerkelijk kan gebruiken met klanten, partners en organisaties.

Wat ik het leukste vind aan ChatGPT is dat het functioneert als een compleet ondersteuningsteam in één tool. Het is mijn schrijver, editor, strateeg, onderzoeker en sparringpartner, beschikbaar wanneer ik het nodig heb. Ik kan complexe ideeën, ruwe aantekeningen of halfafgewerkte concepten invoeren, en het helpt me om ze om te zetten in duidelijk, gestructureerd, professioneel werk dat ik daadwerkelijk kan gebruiken met klanten, partners en organisaties.

🧠 Leuk weetje: In 2018 werd een door GAN gegenereerd portret met de titel Edmond de Belamy bij Christie's verkocht voor 432.500 dollar. Het werk was afgedrukt op canvas en gesigneerd met de wiskundige formule van het algoritme. De verkoop leidde tot discussies over auteurschap, creativiteit en de rol van AI in de kunst.

9. HubSpot (het beste voor geïntegreerde CRM-automatisering)

via HubSpot

HubSpot heeft zijn reputatie opgebouwd door marketing-, verkoop- en klantenservicetools toegankelijk te maken zonder de complexiteit van software voor ondernemingen. Breeze integreert AI-mogelijkheden in het hele klantenplatform in plaats van ze als afzonderlijke add-ons te behandelen. Copilot fungeert als een conversationele AI-partner die vragen over uw CRM-gegevens beantwoordt en content genereert op basis van de zakelijke context. De AI-agenttools automatiseren complete werkstroomprocessen voor contentaanmaak, socialemediamanagement, prospecting en klantenservice van begin tot eind.

Breeze Intelligence verrijkt contact- en bedrijfsgegevens automatisch door deze te halen uit meer dan 200 miljoen kopersprofielen die elke 30 dagen worden vernieuwd. Content Remix transformeert afzonderlijke video's in Clips, audiobestanden, blogposts en sociale content. Bovendien onderzoekt de Prospecting Agent leads, identificeert hij koopsignalen en stelt hij gepersonaliseerde e-mails op met behulp van uw merkstem en CRM-inzichten.

De beste functies van HubSpot

Personaliseer website-content met behulp van Smart Rules die verschillende koppen, CTA's of afbeeldingen tonen op basis van de locatie van de bezoeker, het type apparaat of de fase van de levenscyclus.

Analyseer uw prestaties uit het verleden, demografische gegevens van uw publiek en best practices in de branche om merkgerichte content te creëren met de Social Media Agent .

Toon dynamische prijzen aan bezoekers uit verschillende landen, waarbij automatisch de juiste valuta en regionale aanbiedingen worden weergegeven zonder dat u handmatig aparte pagina's hoeft aan te maken.

Maak blogposts, landingspagina's en casestudy's met behulp van de Content Agent om te verwijzen naar uw bedrijfscontext, geüploade bestanden en best presterende content.

Vul formuliervelden vooraf in voor terugkerende bezoekers met behulp van gegevens die HubSpot al over hen heeft, waardoor de lengte van het formulier wordt verminderd en het verzenden ervan soepeler verloopt.

Limieten van HubSpot

Breeze Intelligence werkt met een op krediet gebaseerd systeem dat terugkerende kosten toevoegt bovenop de basisprijs van het abonnement.

De aanpassingsmogelijkheden voor agents blijven enigszins beperkt in vergelijking met het bouwen van volledig aangepaste automatiseringen op speciale AI-werkstroomgeneratoren.

Prijzen van HubSpot

Free

Starter: $15/maand per gebruiker

Professioneel: $ 1.450

Enterprise: Vanaf $ 4.700 per maand

HubSpot-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 34.360 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (4.410+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot?

Uit een G2-recensie:

Een nieuwe functie die ik erg waardeer aan HubSpot Marketing Hub zijn de AI-aangedreven aanbevelingen voor content en campagnes. Het analyseert het gedrag van het publiek en stelt voor elke campagne de beste content, onderwerpen en verzendtijd voor. Dit maakt het veel gemakkelijker om de prestaties te optimaliseren zonder te hoeven gissen. […] Een andere functie die ik waardeer is de verbeterde multi-touch attributierapportage. Het laat duidelijk zien welke kanalen, advertenties en touchpoints het meest hebben bijgedragen aan het converteren van een lead, wat ons helpt om slimmere budgetbeslissingen te nemen.

Een nieuwe functie die ik erg waardeer aan HubSpot Marketing Hub zijn de AI-aangedreven aanbevelingen voor content en campagnes. Het analyseert het gedrag van het publiek en stelt voor elke campagne de beste content, onderwerpen en verzendtijd voor. Dit maakt het veel gemakkelijker om de prestaties te optimaliseren zonder te hoeven gissen. […] Een andere functie die ik waardeer is de verbeterde multi-touch attributierapportage. Het laat duidelijk zien welke kanalen, advertenties en touchpoints het meest hebben bijgedragen aan het converteren van een lead, wat ons helpt om slimmere budgetbeslissingen te nemen.

🔍 Wist u dat? De AI-winter in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw heeft dit veld bijna volledig weggevaagd. De financiering verdween nadat vroege onderzoekers gewaagde beloften hadden gedaan die nooit zijn uitgekomen. Deze tegenslagen vertraagden de voortgang, maar dwongen de gemeenschap ook om fundamentele ideeën te heroverwegen.

10. Zendesk (het beste voor automatisering van klantenservice)

via Zendesk

Zendesk combineert autonome AI-agenten voor automatisering met Copilot-tools om menselijke agenten te helpen complexe problemen sneller op te lossen. De AI-agenten werken via verschillende berichtenkanalen om klantproblemen zelfstandig op te lossen, waarbij ze gebruikmaken van agentische AI die problemen analyseert en zich aanpast aan verschillende scenario's in plaats van rigide scripts te volgen.

Intelligent Triage categoriseert binnenkomende verzoeken automatisch op basis van intentie, detecteert taal, beoordeelt sentiment en stuurt tickets direct door naar het juiste teamlid. Copilot biedt samenvattingen van gesprekken, suggereert relevante macro's en geeft actieaanbevelingen direct weer in de werkstroom van agents. AI-agents voor projectmanagement kunnen korte aantekeningen uitbreiden tot uitgebreide, toon-passende reacties met behulp van AI die de consistentie van de merkstem behoudt.

De beste functies van Zendesk

Implementeer AI-agents in elk berichtenkanaal om klantproblemen zelfstandig op te lossen met agentische AI.

Krijg toegang tot samenvattingen van gesprekken, voorgestelde reacties en relevante aanbevelingen voor acties met Copilot.

Maak op tijd gebaseerde automatiseringen die elk uur worden uitgevoerd op alle openstaande tickets, om onopgeloste problemen te escaleren of opgeloste tickets na een bepaald aantal dagen te sluiten.

Configureer voorwaarden met behulp van de logica 'Voldoet aan ALLE' of 'Voldoet aan ELK', en creëer complexe routeringsregels die meerdere scenario's binnen één trigger afhandelen.

Limieten van Zendesk

Sommige AI-functies, zoals Content Cues , blijven exclusief voor Enterprise-abonnementen, waardoor de toegang voor kleinere teams beperkt blijft.

De eerste installatie en training voor AI-agentvoorbeelden kan veel tijd van beheerders vergen voordat de waarde zichtbaar wordt.

Prijzen van Zendesk

Gratis proefversie

Ondersteuningsteam: $ 25/maand per gebruiker

Suite-team: $ 69/maand per gebruiker

Suite Professional: $ 149/maand per gebruiker

Suite Enterprise: $ 219/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zendesk

G2: 4,3/5 (meer dan 6.970 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (4.045+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zendesk?

Volgens een G2-recensie over dit alternatief voor Assista AI:

Het was vrij eenvoudig om in te stellen en ik vond het prettig dat het enkele eerste KB-artikelen kon samenstellen op basis van AI-scraping over de branche waarin ik werkzaam ben. De interface voor het afhandelen van tickets is solide en ook eenvoudig in te stellen. Het toevoegen van de chatagent aan mijn website was eenvoudig. Het integreren van e-mail met het ticketsysteem was ook vrij eenvoudig. De mogelijkheden van het ondersteuningssysteem waren solide.

Het was vrij eenvoudig om in te stellen en ik vond het prettig dat het enkele eerste KB-artikelen kon samenstellen op basis van AI-scraping over de branche waarin ik werkzaam ben. De interface voor het afhandelen van tickets is solide en ook eenvoudig in te stellen. Het toevoegen van de chatagent aan mijn website was eenvoudig. Het integreren van e-mail met het ticketsysteem was ook vrij eenvoudig. De mogelijkheden van het ondersteuningssysteem waren solide.

🧠 Leuk weetje: Een neuraal netwerk bij Google leerde in 2012 katten herkennen door miljoenen ongemarkeerde YouTube-video's te bekijken. Niemand vertelde het model wat een kat was; het ontdekte het patroon zelf. Dit experiment toonde de kracht aan van deep learning en onbegeleide ontdekking.

Zet AI-agenten aan het werk met ClickUp

Assista AI werkt goed voor basisautomatisering. Het maakt verbinding tussen tools, triggert acties en verwerkt herhaalbare werkstroom. Voor veel teams is dat een solide startpunt.

De wrijving komt naar voren naarmate het werk complexer wordt en de context zich over verschillende tools verspreidt.

ClickUp onderscheidt zich hier omdat het automatisering, AI-agenten en projectuitvoering combineert in 's werelds eerste Converged AI-werkruimte. Taken, documenten, tijdlijnen, dashboards en gesprekken blijven met elkaar verbonden, zodat AI werkt vanuit een live context in plaats van losstaande triggers.

ClickUp Brain zet lopend werk om in duidelijke samenvattingen, risico's en volgende stappen, terwijl Automatiseringen en Agents de follow-ups, rapportages en supervisie afhandelen zonder handmatige coördinatie. Als u Assista AI-alternatieven vergelijkt en op zoek bent naar iets dat verder gaat dan eenvoudige automatisering, meld u dan vandaag nog aan voor ClickUp! ✅