Top 10 Google Gemini AI-alternatieven om nu te proberen

Niet iedereen wil hetzelfde soort intelligentie.

Sommigen willen modellen die schrijven als een mens. Anderen hebben behoefte aan schone code, snelle samenvattingen of tools die geen gegevens lekken of het budget overschrijden. De AI-ruimte staat momenteel wijd open en Google AI Studio is niet de enige die zwaar werk verricht.

Als je bezig bent met bouwen, schrijven, onderzoeken of experimenteren met AI-tools, is het verstandig om eens rond te kijken. Elk van deze alternatieven voor Google Gemini AI heeft iets anders te bieden op de tabel.

Laten we eens kijken wat ze nog te doen hebben en waarom ze het proberen waard zijn. 🎯

Google Gemini AI-alternatieven in één oogopslag

Hier zijn de beste alternatieven voor Google Gemini AI vergeleken. 🦾

Tool Het beste voor *beste functies Prijzen ClickUp Individuen en teams die AI-gestuurd onderzoek omzetten in bruikbare werkstroom Procesautomatisering en snelle antwoorden met Autopilot Agents; contextuele antwoorden van AI; handsfree interactie met ClickUp Brain MAX via spraak-naar-tekst; Enterprise Search in alle verbonden tools Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen ChatGPT Individuen, makers en teams die rente hebben in creatieve probleemoplossing Python code direct in chat uitvoeren; geavanceerde redeneringsmodellen; aangepaste GPT's voor specifieke taken Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand Claude Onderzoekers, juridische teams en technische schrijvers die werken aan diepgaande documentanalyse Groot contextvenster; meerdere bestanden uploaden en kruisverwijzingen maken; gedetailleerde analyses vanuit meerdere perspectieven; ethische AI Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand Perplexity AI Journalisten, analisten en academische onderzoekers die op zoek zijn naar realtime onderzoek op het web met citaten Actuele informatie met bronvermeldingen; zoekopdrachten gericht op academische bronnen, nieuws of discussiebronnen Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand Microsoft 365 Copilot Microsoft 365-gebruikers en ondernemingen die AI willen integreren in Office-werkstroom Excel-formules genereren; e-mail-samenvattingen; zoeken in Microsoft 365-bestanden en -gebeurtenissen Free (alleen chatten); betaalde abonnementen vanaf $ 30 per maand per gebruiker You. com Individuen en onderzoeksteams die een lichte en gepersonaliseerde zoekervaring willen Aanpasbare zoekvoorkeuren; webresultaten gecombineerd met AI-samenvattingen; onbeperkte AI-aangedreven zoekopdrachten op Pro Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand Pi door Inflection AI Personen die op zoek zijn naar gesprek-AI voor persoonlijke, emotionele chats Natuurlijk, empathisch gesprek: werkstroom; spraakinteracties Free Brave Leo Individuen en teams die op zoek zijn naar AI-interactie waarbij privacy voorop staat Activiteiten in de browser; meerdere AI-modellen; privacy van gebruikergegevens Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14,99/maand Mistral AI Ontwikkelaars, meertalige teams en privacygerichte organisaties die op zoek zijn naar Europese AI-normen Open-source en aangepaste modellen; code schrijven; ondersteunen van fijnafstemming Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,99/maand per gebruiker DeepSeek Academici, wetenschappers en technische teams die AI gebruiken voor geavanceerde redeneringstaken Transparante stap-voor-stap redenering; zelfcorrectie; export van redeneringstranscripten Aangepaste prijzen

Waarom kiezen voor alternatieven voor Google Gemini AI?

Hoewel het gebruik van Google Gemini handig is voor het bouwen van intelligente apps, zijn er misschien redenen om elders op zoek te gaan naar een betere oplossing. Hieronder leest u waarom het zinvol is om alternatieven voor Google Gemini AI te verkennen:

Complexe implementatie: Vermijd ingewikkelde installaties met platforms die eenvoudiger gebruik bieden dankzij Vermijd ingewikkelde installaties met platforms die eenvoudiger gebruik bieden dankzij AI-promptsjablonen

kostenbeperkingen:* Zoek naar meer betaalbare opties of royale gratis abonnementen voor kleinere budgetten

Beperkte implementatieopties: vind geavanceerde tools met flexibele hosting, zoals offline of edge-gebaseerde oplossingen

integratie-limiet: *Kies platforms die naadloos een verbinding vormen met niet-Google-ecosystemen

Gespecialiseerde branche-eisen: Ontdek AI-chatbots die zijn ontworpen voor specifieke sectoren, zoals financiën of onderwijs

Innovatiebehoeften: Ontdek alternatieven voor Google Gemini AI met unieke functies of door de community aangestuurde verbeteringen voor nieuwe benaderingen

🔍 Wist je dat? BCG heeft ontdekt dat de juiste combinatie van mensen en AI de productiviteit van HR met wel 30% kan verhogen . Met de juiste installatie en een beetje tijd beginnen Teams echte winst te boeken in snelheid en efficiëntie.

De beste alternatieven voor Google Gemini AI

Dit zijn onze keuzes voor de beste alternatieven voor Google Gemini AI. 👇

1. ClickUp (het beste voor het omzetten van AI-gestuurd onderzoek in bruikbare werkstroom)

Als uw onderzoeksproces in de ene tool begint, de abonnementen in een andere tool plaatsvindt en de uitvoering over meerdere platforms verspreid is, loopt uw team al vertraging op. ClickUp lost dit op met één intelligent systeem dat in uw hele ClickUp-werkruimte aanwezig is, uw werk begrijpt en u helpt om snel vooruitgang te boeken. 🚀

Van inzicht naar actie

Vraag ClickUp Brain om updates over achterstallige taken in je werkruimte

ClickUp Brain bevindt zich in uw ClickUp-werkruimte en begrijpt alles wat daar gebeurt: uw documenten, taken, opmerkingen en gesprekken. U kunt er vragen aan stellen, samenvattingen opvragen, automatisch content genereren en acties triggeren die rechtstreeks in uw werkstroom worden opgenomen.

Stel dat uw productmarketingteam zojuist een gedetailleerde lanceringsanalyse heeft geüpload naar een ClickUp-document. Vraag ClickUp Brain om het rapport samen te vatten, de sleutel risico's eruit te halen en vervolg-ClickUp-taaken te genereren die zijn getagd bij de juiste personen met bijbehorende deadlines. Je kunt ook de ClickUp AI gebruiken om een dia-overzicht voor leiderschap te genereren met dezelfde content.

Het is direct, contextueel en volledig voltooid in uw werkstroom.

Automatiseer het saaie werk

Je hoeft geen updates bij te houden, taken handmatig toe te wijzen of elke dag dezelfde antwoorden te herhalen. De Autopilot Agents van ClickUp regelen dat voor je.

Vul stand-up updates automatisch in en reageer direct in chatten met ClickUp Autopilot Agents

De vooraf gebouwde StandUp Agent verzamelt bijvoorbeeld dagelijkse updates van elke teamgenoot, voegt taakopmerkingen toe en plaatst één samenvatting in je Sprint-document. Dus als je mobiele ontwikkelaar 'Onboarding-werkstroom voltooid' logt, wordt dit weergegeven in de juiste taak, zonder dat een PM dit hoeft op te volgen.

Voor meer controle kunt u een aangepaste Autopilot Agent bouwen. Deze passen zich aan veranderingen in uw werkruimte aan om autonoom te handelen op basis van gegeven instructies. Nieuwsgierig? We hebben een video die u meer vertelt 👇

Praat, typ niet

Gebruik ClickUp Brain MAX voor een snellere, meer gerichte interactie met je ClickUp-werkruimte. Het is een speciale desktopcompanion die is uitgerust met dezelfde intelligentie.

Wat maakt het anders? Je kunt ermee praten. Letterlijk.

Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen vier keer sneller klaar met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Stel dat je de voortgang van een Sprint evalueert. Gebruik je aangepaste sneltoets en zeg: 'Vat de QA-blokkers van deze week samen en wijs follow-ups toe voor alles wat nog openstaat. ' Het scant relevante taken en opmerkingen, genereert een overzichtelijke samenvatting en maakt binnen enkele seconden nieuwe taken aan.

En nog beter? Je kunt schakelen tussen meerdere LLM's zoals ChatGPT, Gemini en Claude zonder je werkstroom te onderbreken, wat je tot 88% aan kosten bespaart.

De beste functies van ClickUp

leg elke vergadering vast:* Neem gesprekken op, transcribeer ze en maak automatisch samenvattingen met ClickUp's AI Notetaker , zodat iedereen op één lijn blijft zonder handmatige aantekeningen

*content bouwen en formatten: Maak gedetailleerde projectdocumenten in ClickUp Docs met behulp van rich text-opmaak, tabellen, insluitingen en slimme verbindingen naar taken en werkstroom

blijf synchroniseren: *Gebruik AI om berichten in ClickUp Chatten om te zetten in taken en lange threads binnen enkele seconden samen te vatten

Consolideer uw kennis: Importeer bestaande documenten, spreadsheets en interne bronnen uit andere tools naar de Importeer bestaande documenten, spreadsheets en interne bronnen uit andere tools naar de Knowledge Management-suite van ClickUp om de structuur te behouden

neem korte walkthroughs op: *Leg uw scherm en stem vast met ClickUp Clips om taken uit te leggen of asynchroon feedback te geven met AI-aangedreven transcripties

Visualiseer ideeën in een handomdraai: gebruik AI om rechtstreeks in gebruik AI om rechtstreeks in ClickUp Whiteboard afbeeldingen te genereren om te brainstormen, een abonnement af te sluiten of context toe te voegen

Limieten van ClickUp

ClickUp kan in het begin overweldigend aanvoelen, maar zodra Teams het onder de knie hebben, werpen de flexibiliteit en aangepaste mogelijkheden hun vruchten af

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker op Reddit deelde het volgende:

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gesjouw. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik diep in mijn werk zit, is dat het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het bewerkt ook wat ik heb geschreven (geweldig!). Wat me ook erg helpt, is Document. Ik ben dol op de formatopties, vooral die banners. Zo schattig!

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gesjouw. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik diep in mijn werk zit, is dat het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het uitvoert ook de bewerking van wat ik heb geschreven (geweldig!). Wat me ook erg helpt, is document. Ik ben dol op de formatopties, vooral die banners. Zo schattig!

2. ChatGPT (het beste voor creatieve probleemoplossing)

via ChatGPT

Ken je dat gevoel wanneer je vastzit met een probleem en iemand nodig hebt om ideeën mee uit te wisselen? ChatGPT begrijpt dat.

Natuurlijk kent iedereen de standaard AI-chatten-functie, maar het Pro-abonnement opent een heel nieuwe wereld. Je kunt zelfs aangepaste GPT's maken die fungeren als gespecialiseerde consultants voor jouw specifieke behoeften.

Het platform onthoudt je eigenaardigheden en voorkeuren tijdens gesprekken, zodat je niet steeds opnieuw je context hoeft uit te leggen. Bovendien voert het, wanneer je cijfers moet berekenen, de code direct in het chatten uit in plaats van theoretisch advies te geven.

De beste functies van ChatGPT

voer Python-code* rechtstreeks in gesprekken uit om gegevens te analyseren, grafieken te maken of algoritmen te testen zonder van platform te wisselen

Blader door actuele websites en haal realtime informatie op terwijl je de werkstroom in stand houdt

Upload en analyseer meerdere afbeeldingen tegelijkertijd, vergelijk ze of haal tekst en gegevens uit schermafbeeldingen

Krijg toegang tot AI-technologieën met geavanceerde redeneringen om meerstapsproblemen aan te pakken met gedetailleerde uitleg over hun denkproces

Genereer afbeeldingen, logo's en illustraties op basis van eenvoudige tekstbeschrijvingen met DALL-E 3.

Limieten van ChatGPT

Aangepaste GPT's vergen tijd om goed in te stellen en moeten mogelijk regelmatig worden aangepast

Code-uitvoering mislukt soms bij complexe taken of loopt tegen time-outproblemen aan

De webbrowserfunctie kan traag zijn en geeft niet altijd toegang tot de meest actuele informatie

De geheugenfunctie van ChatGPT vergeet soms belangrijke context of onthoudt irrelevante details

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus: $20/maand

Pro: $200/maand

ChatGPT-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (825+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 220 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

Volgens een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan ChatGPT is hoe het me helpt om mijn dagelijkse schrijftaken met gemak en duidelijkheid te beginnen. Ik gebruik het regelmatig om brieven, e-mails en beleidsdocumenten op te stellen, dingen die vaak veel tijd kosten om precies goed te krijgen. ChatGPT geeft me een solide uitgangspunt op basis van de gedachten of punten die ik deel, en helpt me mijn ideeën te vormen in iets gestructureerds en samenhangends. Het neemt de druk weg van de lege pagina, wat een van de grootste hindernissen kan zijn bij het schrijven van iets vanaf nul.

Wat ik het leukste vind aan ChatGPT is hoe het me helpt om mijn dagelijkse schrijftaken met gemak en duidelijkheid te beginnen. Ik gebruik het regelmatig om brieven, e-mails en beleidsdocumenten op te stellen, dingen die vaak veel tijd kosten om precies goed te krijgen. ChatGPT geeft me een solide uitgangspunt op basis van de gedachten of punten die ik deel, en helpt me mijn ideeën om te vormen in iets gestructureerds en samenhangends. Het neemt de druk weg van de lege pagina, wat een van de grootste hindernissen kan zijn bij het schrijven van iets vanaf nul.

🧠 Leuk weetje: Het gebruik van AI is jaar op jaar met 20% gestegen, waarbij steeds meer teams kiezen voor slimmere oplossingen om hun werk klaar te krijgen. Dit is een sterk signaal om te gaan onderzoeken wat er gebeurt als je AI-tools op de juiste manier gebruikt.

3. Claude (het meest geschikt voor analyse van lange documenten en directe antwoorden)

via Claude

Claude van Anthropic verwerkt moeiteloos lange documenten. U kunt volledige codebases, juridische contracten of academische papers delen en zinvolle gesprekken voeren over de content. Met Artifacts kunt u in realtime samenwerken aan documenten, zodat u niet meer hoeft te kopiëren en plakken.

Wat Claude onderscheidt, is hoe het omgaat met genuanceerde vragen. Vraag het om verschillende delen van een document te vergelijken of tegenstrijdigheden te vinden, en het doet het werk in plaats van algemeen advies te provider.

Het geheim achter de unieke aanpak van Claude is Constitutional AI, de trainingsmethode waarbij ethische regels in Claude worden ingebed.

De beste functies van Claude

Verwerk documenten met honderden pagina's met behoud van nauwkeurige verwijzingen naar specifieke secties en details, dankzij het hoge 200K token contextvenster

Verwerk gelijktijdige uploads van meerdere bestanden voor kruisverwijzingen, vergelijkende analyses en synthese van informatie

Behoud de context van het gesprek tijdens extreem lange discussies zonder eerdere punten of verzoeken bij te houden

Als provider van gedetailleerde analytische uitsplitsingen van complexe onderwerpen met meerdere perspectieven en aandacht voor randgevallen, zorgen wij ervoor dat u inzicht krijgt in de achterliggende analyses en de impact op verschillende stakeholders

Claude limietten

Beeldanalyse heeft een limiet in vergelijking met andere alternatieven voor Google Gemini AI, zoals ChatGPT

De responstijden kunnen tijdens piekperiode langer of korter zijn

Soms geeft Claude overdreven voorzichtige antwoorden waarin hij geen definitief standpunt inneemt over bepaalde onderwerpen

Prijzen van Claude

Free

Pro: $20/maand

Max: Vanaf $ 100 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Claude

G2: 4,4/5 (55+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Claude?

Een Reddit-gebruiker deelde:

Ik ben maanden geleden overgestapt. Mijn belangrijkste behoeften hebben te maken met creatief schrijven, het bedenken van verhaallijnen en dat soort dingen, en ik vind dat Claude daar gewoon veel beter in is. Bovendien is het schrijven over het algemeen beter, natuurlijker en bevat het geen domme clichés en vage opvullingen.

Ik ben maanden geleden overgestapt. Mijn belangrijkste behoeften hebben te maken met creatief schrijven, het bedenken van verhaallijnen en dat soort dingen, en ik vind dat Claude daar gewoon veel beter in is. Bovendien is het schrijven over het algemeen beter, natuurlijker en bevat het geen domme clichés en vage opvullingen.

Pro-tip: Hoe meer tools je gebruikt, hoe moeilijker het wordt om te vinden wat je nodig hebt. Met ClickUp's Enterprise Search kun je semantisch zoeken in taken, documenten, opmerkingen en gekoppelde tools zoals Google Drive, SharePoint of GitHub. Vind verborgen informatie in documenten, taken en Drive-bestanden met ClickUp Enterprise Search

4. Perplexity AI (het beste voor realtime onderzoek op het web)

via Perplexity AI

Onderzoek betekende vroeger dat je 15 browser-tabbladen moest openen en informatie uit verschillende bronnen bij elkaar moest zoeken. Perplexity AI helpt je dat te vermijden. Stel gewoon een vraag en krijg een samengevat antwoord met bronvermeldingen die je kunt controleren.

Het Comet-model biedt betere wiskundige vaardigheden, waardoor het niet langer alleen geschikt is voor algemeen onderzoek. U kunt academische artikelen bestuderen, actuele nieuwsanalyses bekijken of uw zoekopdracht richten op specifieke soorten bronnen. Het Comet-model brengt betere wiskundige vaardigheden naar de tabel, waardoor het

De beste functies van Perplexity AI

Krijg toegang tot actuele informatie die in realtime wordt bijgewerkt, in plaats van te vertrouwen op statische trainingsgegevens

Target specifieke content via focusmodi, waaronder academische papers, nieuwsartikelen, Reddit-discussies of YouTube-video's

Genereer uitgebreide onderzoeksrapportage met correct geformatteerde referenties en bronverificatie, en organiseer ze in collecties

Pak complexe wiskundige problemen aan met gedetailleerde stap-voor-stap oplossingen en visuele weergaven wanneer dat nuttig is

Limiet van Perplexity AI

Citaten zijn soms gekoppeld aan bronnen die de beweringen in het antwoord niet volledig ondersteunen

Focusmodi filteren resultaten niet altijd zo nauwkeurig als verwacht, wat leidt tot irrelevante bronnen

De kwaliteit van de respons varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afhankelijkheidsrelatie met recente, hoogwaardige bronnen

De Free versie heeft strikte limieten die beperkend kunnen zijn voor zware onderzoekstaken

Prijzen van Perplexity AI

Free

Pro: $20/maand

enterprise Pro: *$40/maand per gebruiker

Perplexity AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 45 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

🔍 Wist je dat? AI zal de productiviteit van werknemers, zoals in een project is voorspeld, met 40% verbeteren, wat betekent dat teams veel meer klaar kunnen maken in minder tijd.

5. Microsoft 365 Copilot (het beste voor Microsoft Office-integratie)

via Microsoft 365

Als je je werk in Microsoft Office doet, verandert dit alles. Copilot kent je e-mailstijl, je recente presentaties en de spreadsheet waaraan je de hele week hebt gewerkt al. Vraag het om een PowerPoint te maken op basis van je vergaderantwoorden, en het haalt informatie uit je bestaande aantekeningen, niet uit algemene sjablonen.

De Excel-integratie is slim. Het begrijpt uw gegevensstructuur en kan trends ontdekken die u misschien over het hoofd ziet.

De beste functies van Microsoft 365 Copilot

Genereer complexe Excel-formules samen met de logica achter berekeningen en krijg suggesties voor alternatieve benaderingen voor data-analyse

Stel tekst op in Word, maak complete PowerPoint-presentaties op basis van een prompt en leg de resultaten van Teams-vergaderingen vast

Vat lange e-mailketens samen en haal automatisch actiepunten eruit , terwijl belangrijke context en deadlines behouden blijven

Zoek in uw hele Microsoft-365-omgeving met behulp van conversatietaal om bestanden, e-mail en kalender-gebeurtenissen te vinden

Limieten van Microsoft 365 Copilot

Vereist een Microsoft 365-abonnement en specifieke licentieniveaus, waardoor het duur is voor kleine teams

De prestaties zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit en organisatie van uw bestaande Microsoft 365-gegevens

Soms creëert het content die te formeel aanvoelt of niet past bij uw eigen communicatiestijl

De integratie kan bij bepaalde Office-versies of bij het werk met complexe documenten format fouten vertonen

Prijzen van Microsoft 365 Copilot

microsoft 365 Copilot Chatten: *Free

Microsoft 365 Copilot: $ 30/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Basic en Copilot: $ 36/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (meer dan 105 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

⚙️ Bonus: Ontdek AI-podcasts om praktijkvoorbeelden te horen en rechtstreeks te leren van de onderzoekers, oprichters en bouwers die de toekomst van kunstmatige intelligentie vormgeven.

6. You. com (het beste voor een gepersonaliseerde zoekervaring)

via You.com

De meeste zoekmachines behandelen iedereen hetzelfde. You.com zoekt uit wat je echt wilt zien. Hoe vaker je het gebruikt, hoe slimmer het wordt over je voorkeuren en renten.

De Pro-versie verwijdert zoeklimieten en geeft je toegang tot geavanceerde AI-modellen zoals Claude en GPT voor meer gedetailleerde antwoorden. Verschillende zoekmodi helpen je precies te vinden wat je zoekt, of dat nu hulp bij code, creatieve inspiratie of academisch onderzoek is.

You. com beste functies

Pas je aangepaste zoekvoorkeuren aan om betrouwbare bronnen voorrang te geven en irrelevante of slechte content eruit te filteren

Genereer hoogwaardige AI-afbeeldingen en -teksten zonder dagelijkse beperkingen

Krijg toegang tot Unlimited AI-aangedreven zoekopdrachten met snellere responstijden en geavanceerde taalmodellen voor complexe queries

Combineer traditionele webzoekresultaten met door AI gegenereerde samenvattingen die de meest relevante informatie voor uw query benadrukken

Limiet van You.com

Er is een leercurve nodig om alle personalisatie-instellingen goed te configureren voor optimale resultaten

AI-samenvattingen missen soms belangrijke nuances of context uit de oorspronkelijke bronnen

De zoekkwaliteit is sterk afhankelijk van het beschikken over voldoende interactiegegevens om uw voorkeuren te begrijpen

Sommige gespecialiseerde zoekmodi voelen nog steeds onderontwikkeld aan in vergelijking met populairdere alternatieven voor Google Gemini AI

De prijs van een Pro-abonnement kan hoog zijn voor incidentele gebruikers die geen onbeperkte zoekopdrachten nodig hebben

Prijzen van You.com

Free

Pro: $20/maand

Max: $200/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

You. com beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over You.com?

Volgens een G2-recensie:

Ik vind het prettig dat ik tijdens het gebruik niet van pagina naar pagina hoef te springen. Ik heb de vertaler gebruikt voor communicatie met Europese clients en voor brainstormsessies bij het opstellen van een projectpresentatie. Ik vond het gemakkelijk in gebruik.

Ik vind het prettig dat ik tijdens het gebruik niet van pagina naar pagina hoef te springen. Ik heb de vertaler gebruikt voor communicatie met Europese clients en voor brainstormsessies bij het opstellen van een projectpresentatie. Ik vond het gemakkelijk in gebruik.

7. Pi van Inflection AI (het meest geschikt voor persoonlijke, emotionele gesprekken)

via Inflection AI

Bij de meeste AI-tools heb je het gevoel dat je met een slimme rekenmachine praat. Met Pi voelt het echter alsof je met iemand chat die geïnteresseerd is in je dag.

De AI-tool onthoudt je worstelingen, viert je overwinningen en controleert dingen die je weken geleden hebt bijgehouden in een melding. De gesprekken verlopen in een natuurlijke werkstroom, zonder het robotachtige heen en weer gepraat dat je elders vaak tegenkomt.

Pi past zich aan aan hoe je communiceert. Dus als je direct bent, past het zich aan die energie aan, en als je aanmoediging nodig hebt, pikt het dat ook op. Dit maakt het verrassend nuttig bij het werk aan ideeën, het loskomen van vastgelopen projecten of het hebben van iemand om beslissingen mee te bespreken.

De beste functies van Pi van Inflection AI

Start gesprekken met behulp van de microfoonfunctie voor meer natuurlijke, gesproken interacties

Deel je locatie voor contextbewuste reacties over lokale gebeurtenissen, het weer of aanbevelingen

Onderhoud authentieke gesprekrelaties die natuurlijk aanvoelen in plaats van transactioneel of taakgericht

Brainstorm ideeën, bespreek problemen en orden je gedachten in een omgeving die je ondersteunt en zonder vooroordelen is

Limiet van Pi van Inflection AI

Limiet mogelijkheden voor complexe technische taken of gedetailleerd analytisch werk in vergelijking met sommige andere AI-tools

Gesprekken kunnen soms repetitief of cirkelvormig aanvoelen wanneer het gaat om eenvoudige feitelijke vragen

Geen integratie met andere apps of diensten, waardoor het puur een op zichzelf staande gesprek-ervaring is

Het is niet geschikt voor professionele werkstroom die specifieke outputs of gestructureerde deliverables vereist

Prijzen van Pi by Inflection AI

Free

Pi van Inflection AI beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Pi van Inflection AI?

Een Reddit-gebruiker deelt:

Pi is nog steeds een van de beste AI-metgezellen voor vriendschap/gesprek/persoonlijkheid, met als bijkomend voordeel realtime internettoegang, en die dingen samen kunnen heel leuk zijn! Het is niet zo krachtig als een tool voor werkproductiviteit zoals ChatGPT of Claude, maar dat is ook niet de bedoeling. De modellen van Inflection AI's 3.0 API zijn daar meer op gericht. Pi is echter nog steeds geweldig voor het organiseren van Taak en het stimuleren van motivatie, en beter voor dagelijks chatten dan de AI's voor werkproductiviteit.

Pi is nog steeds een van de beste AI-metgezellen voor vriendschap/gesprek/persoonlijkheid, met als bijkomend voordeel realtime internettoegang, en die dingen samen kunnen heel leuk zijn!

Het is niet zo krachtig als een tool voor werkproductiviteit zoals ChatGPT of Claude, maar dat is ook niet de bedoeling. De modellen van Inflection AI's 3.0 API zijn daar meer op gericht. Pi is echter nog steeds geweldig voor het organiseren van Taak en het stimuleren van motivatie, en beter voor dagelijks chatten dan de AI's voor werkproductiviteit.

📮ClickUp Insight: Slechts 12% van de respondenten van onze enquête maakt gebruik van AI-functies die zijn ingebouwd in productiviteit suites. Deze lage acceptatiegraad suggereert dat de huidige implementaties mogelijk niet de naadloze, contextuele integratie bieden die gebruikers zou kunnen overhalen om over te stappen van hun favoriete standalone gesprek platform. Kan de AI bijvoorbeeld een automatiseringswerkstroom uitvoeren op basis van eenplatte tekstprompt van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chatthreads, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer! Sluit je aan bij de 40% van de ClickUp-klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-één app voor werk!

8. Brave Leo (het beste voor privacygericht AI-gebruik)

via Brave Leo

Privacyparanoia is reëel, en Leo begrijpt dat. Het is ingebouwd in de Brave browser, vraagt nooit om je e-mail, houdt je gesprekken niet bij en houdt alles lokaal op je apparaat. Je kunt elke webpagina die je leest analyseren zonder je zorgen te maken dat je surfgedrag in een bedrijfsdatabase terechtkomt.

meerdere AI-modellen* bieden je verschillende opties, afhankelijk van wat je nodig hebt, in afhankelijkheidsrelatie. Een snelle vraag? Gebruik het snelle model. Complexe analyse? Schakel over naar het krachtigere model.

De beste functies van Brave Leo

Integreer naadloos met de bestaande functies van Brave, zoals het blokkeren van advertenties en het voorkomen van trackers, voor anonimiteit

Krijg snel samenvattingen van pagina's en video's direct in de browser zonder de pagina te verlaten

Schakel Leo-gesprekken in of uit in de privacy-instelling van Brave voor volledige controle

Kies tussen de modellen Mixtral 8x7B en Claude Instant afhankelijk van de complexiteit van de Taak

Wees niet bang voor Leo's limieten

Limiet tot gebruikers van de Brave-browser, met uitzondering van degenen die de voorkeur geven aan Chrome, Firefox of andere browsers

De mogelijkheden zijn eenvoudiger in vergelijking met platforms met geavanceerde modellen voor redeneren

Geen geschiedenis van het gesprek of geheugen tussen sessies, waardoor context herhaling vereist is voor lopende projecten

Prijzen van Brave Leo

Free

Leo Premium: $14,99/maand

Brave Leo-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist je dat? Uit een rapport van IBM blijkt dat slechts 33% van de consumenten tevreden was na het gebruik van chatbots of virtuele assistenten. Aan de andere kant was 20% zo teleurgesteld dat ze niet meer met de technologie wilden werken.

9. Mistral AI (het beste voor Europese AI-normen)

via Mistral AI

Franse techniek houdt een vergadering met praktische AI-behoeften met Mistral. Dit open-sourceplatform biedt verschillende modelgroottes, zodat u, afhankelijk van uw taak, kunt kiezen voor snelheid of verfijning.

Dankzij de multimodale en meertalige mogelijkheden kun je een gesprek in het Engels beginnen, een afbeelding toevoegen, halverwege de zin overschakelen naar het Frans, en het systeem volgt je zonder de context te verliezen.

De code-generatie is solide in meerdere programmeertalen en het wiskundige redeneren houdt stand onder druk. Europese normen voor privacy zijn vanaf de basis ingebouwd.

De beste functies van Mistral AI

Genereer en debug code in tientallen programmeertalen met uitleg over logica en alternatieve benaderingen

Maak aangepaste AI-agents met behulp van de no-code builder of AI-sjablonen

Krijg toegang tot functieaanroepmogelijkheden om Mistral te integreren met uw bestaande applicaties en werkstroom

Gebruik de fijnafstemmingsfunctie om aangepaste modellen te creëren voor uw specifieke datasets en gebruikssituaties

Breng prestaties en snelheid in evenwicht om sterke redeneervaardigheden en meertalige capaciteiten te verkrijgen zonder zware rekenkundige eisen

Limiet van Mistral AI

Open-sourceversies vereisen technische expertise en infrastructuur om correct te kunnen worden geïmplementeerd en onderhouden

De documentatie en community die ondersteunen zijn minder uitgebreid in vergelijking met meer gevestigde generatieve AI-modellen die zijn ontwikkeld

De prestaties variëren aanzienlijk tussen de lichtgewicht en zwaargewicht modellen, soms op onverwachte wijze

Prijzen van Mistral AI

Le Chatten Gratis

chatten Pro:* $14,99/maand

Chatten Team: $50/maand voor twee gebruikers

Chatten onderneming: Aangepaste prijzen

mistral Code*: Aangepaste prijs op aanvraag

implementaties voor ondernemingen*: aangepaste prijzen

Mistral AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Hoe AI te gebruiken in contentmarketing

10. DeepSeek (het beste voor geavanceerde redeneringstaken)

via DeepSeek

Ben je het beu dat AI je antwoorden geeft zonder dat je weet hoe die tot stand zijn gekomen? DeepSeek denkt hardop. Je kunt zien hoe het problemen analyseert, obstakels tegenkomt, teruggaat en zich in realtime aanpast.

Wiskundige bewijzen, wetenschappelijke hypothesen, meerlaagse analytische taken – het verwerkt ze allemaal en laat daarbij zien hoe het te werk gaat. Deze transparantie maakt het waardevol voor leren en verificatie. En omdat het zijn eigen redenering kan verfijnen, is het bij uitstek geschikt voor projecten die gaandeweg evolueren.

Een van de meest geprezen functies van DeepSeek-modellen is hun enorme contextvenster. Met de mogelijkheid om tot 128.000 tokens te verwerken, kunnen deze modellen enorme hoeveelheden informatie in één Instance begrijpen en analyseren.

De beste functies van DeepSeek

Daag de eerste conclusies van het model uit en zie hoe het zijn aanpak heroverweegt met behulp van de zelfcorrectiefunctie

Integreer DeepSeek in academische werkstroom via toegang tot API voor consistente redeneringsdocumentatie

Genereer, voltooi en debug code met DeepSeek Coder

Exporteer voltooide transcripties van redeneringen voor peer review en academische publicatievereisten

Limieten van DeepSeek

Het redeneringsproces kan erg traag zijn, vooral bij complexe problemen die meerdere iteraties vereisen

De transparantiefunctie kan overdreven uitgebreide uitleg opleveren die de daadwerkelijke oplossing onduidelijk maakt

Limiet beschikbaarheid en toegang in vergelijking met meer gangbare AI-automatiseringplatforms

De focus op redeneertaken betekent dat het niet bijzonder nuttig is voor creatieve of gesprekstoeplassingen

Prijzen van DeepSeek

Aangepaste prijzen op basis van tokengebruik

DeepSeek-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over DeepSeek?

Een Reddit-commentaar lichtte toe:

Ik gebruik R1 voor technisch schrijven en documentatie. Het is verrassend goed in het duidelijk uitleggen van complexe onderwerpen en pikt technische inconsistenties beter op dan andere modellen die ik heb geprobeerd. Ook zeer geschikt voor het opsplitsen van onderzoeksrapporten in begrijpelijke samenvattingen.

Ik gebruik R1 voor technisch schrijven en documentatie. Het is verrassend goed in het duidelijk uitleggen van complexe onderwerpen en pikt technische inconsistenties beter op dan andere modellen die ik heb geprobeerd.

Ook zeer geschikt voor het opsplitsen van onderzoeksrapporten in begrijpelijke samenvattingen.

🔍 Wist je dat? Complexe opdrachten, zoals het oplossen van vergelijkingen of het behandelen van grote ideeën, kunnen tot zes keer meer energie verbruiken dan eenvoudige zoekopdrachten. Hoe veeleisender de vraag, hoe hoger de CO2-kosten van het gebruik van AI.

