10 beste alternatieven voor Claude AI om AI te schrijven in 2024

Gebruik je veel kunstmatige intelligentie voor je schrijfprojecten? De kans is groot dat je hebt gehoord van Claude AI als een schrijfassistent en AI-chatbot!

Claude AI is een geavanceerd AI-taalmodel dat gemakkelijk te gebruiken is met een zeer conversationele interface en helpt bij al je schrijfbehoeften, of het nu gaat om educatieve blogartikelen, academische papers, samenvattingen van documenten, plannen en contracten, of zelfs code voor je website.

Hoewel Claude AI populair is onder professionals, is het nog verre van perfect als het gaat om zijn kennisbasis, redenering en logica, begrip van natuurlijke taal, begripsmogelijkheden en veiligheidstools.

Er zijn genoeg tools op de markt met krachtige coderings- en taalmodellen en AI-software voor het schrijven van artikelen om je werklast te verlichten. Daarom hebben we een lijst met 10 Claude-alternatieven voor je samengesteld. Ontdek, vergelijk en kies degene die het beste bij je past.

Wat moet je zoeken in Claude AI alternatieven?

Elke AI-schrijftool of AI-chatbot die je gebruikt, moet meer zijn dan alleen een assistent die je helpt taken uit te voeren.

Het moet begeleiding en waardevolle ondersteuning bieden om je te helpen je bedrijfs- en organisatiedoelen sneller en efficiënter te bereiken.

Hier zijn de belangrijkste kenmerken waar je op moet letten voordat je een Claude-alternatief kiest:

Kies een AI-gestuurd schrijfprogramma met een soepele gebruikersinterface en een conversatiegerichte invoer-uitvoerstijl

Een uitgebreide bibliotheek met diepgaande en regelmatig bijgewerkte informatie over een breed scala aan onderwerpen zal helpen inhoud en waarde toe te voegen aan je schrijfwerk

Nauwkeurige informatie en minimale grammaticale fouten zijn niet-onderhandelbaar voor alle Claude-alternatieven

Snelle responstijd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de inhoud zal je productiviteit verhogen

Flexibiliteit om te gaan met verschillende invoerformaten en schrijfstijlen is een must

Zorg ervoor dat u reacties kunt aanpassen in termen van stijl, toon en taal op basis van uw vereisten

Contextualisering van antwoorden die coherent en relevant zijn voor het bredere document of gesprek is essentieel

Meertalige mogelijkheden zorgen ervoor dat u inhoud kunt produceren voor een gevarieerde groep gebruikers en genieten van snellere taalvertalingen

Begeleidingsmogelijkheden met suggesties om de inhoud, structuur en schrijfstijl te verbeteren verhogen de kwaliteit van je output

Dit zijn allemaal gewenste eigenschappen van Claude-alternatieven die je kunnen helpen bij het maken van inhoud.

De 10 beste Claude AI alternatieven om te gebruiken in 2024

Laten we nu eens kijken naar een aantal van de beste Claude alternatieven.

1. ClickUp

Gebruik ClickUp AI Writing Assistant om uw schrijven te verbeteren

ClickUp is een project en taakbeheer platform dat ClickUp AI , een AI-schrijfassistent ontworpen om de productiviteit te verhogen. Naast talloze tools en functies om u te helpen projecten te beheren en samen te werken met uw team, biedt ClickUp ook veel sjablonen om uw werk georganiseerd te houden en meer gedaan te krijgen, sneller.

De AI-schrijfassistent van ClickUp kan u helpen bij het maken van allerlei goed opgemaakte documenten, blogs, casestudy's en marketingmateriaal om alledaagse, repetitieve taken uit handen te nemen en creatieve opdrachten te versnellen.

Creëer, bewerk en brainstorm met ClickUp AI

Gebruik het met ClickUp Documenten om aan al uw behoeften op het gebied van inhoud te voldoen. Het vat de inhoud van uw documenten samen en genereert zelfs taken op basis van de context van uw documenten.

Of u nu bezig bent met schrijven, onderzoek, marketing of productontwikkeling, ClickUp AI reageert op verschillende prompts voor verschillende onderwerpen. Het fungeert als uw persoonlijke tekstredacteur, die inhoud produceert die past bij uw rol en gebruik.

De AI-tekstschrijfsoftware heeft een snelle doorlooptijd en produceert inhoud van hoge kwaliteit met de nieuwste informatie.

Genereer ideeën en werk samen met uw team met ClickUp Docs

Bovendien kunt u met de hulp van ClickUp Documenten kunt u ook al uw werk delen en opslaan en de voortgang van uw individuele of gezamenlijke projecten en opdrachten op één plaats volgen.

ClickUp beste functies

Vergadernotities, gespreksonderwerpen en documenten samenvatten met ClickUp AI

Genereer binnen enkele seconden actieplannen en reacties op berichten

Boeiende en beknopte stukken inhoud maken en bewerken met behulp van voorgestructureerde documenten op ClickUp Docs die u helpen tijd te besparen

In realtime samenwerken met uw team en opmerkingen toevoegen met ClickUp Docs

Gebruik meer dan 100AI-tools gemaakt voor verschillende afdelingen

Vergemakkelijken soepelercross-functionele samenwerking via integraties met meerdere apps en software zoals Google Drive, Slack, Hubspot en Outlook

ClickUp beperkingen

Het kost wat tijd om te wennen aan het platform omdat het veel functies en functionaliteiten biedt. Om deze uitdaging te overwinnen, biedt ClickUp gidsen, webinars, sjablonen en een gedetailleerd Helpcentrum

Nog niet alle integraties op ClickUp zijn perfect gesynchroniseerd

ClickUp prijzen

Gratis

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen

G2: 4.7/5 (9200+ beoordelingen)

4.7/5 (9200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

2. Jasper

via Jasper Jasper is een andere populaire AI-schrijftool die je helpt bij het maken van blogberichten, teksten voor sociale media, e-mails, productbeschrijvingen, advertentieteksten, recensies en landingspagina's.

Dit is een van de Claude-alternatieven die foutloze, SEO-vriendelijke stukken inhoud kan produceren om je te helpen writer's block te overwinnen en ervoor te zorgen dat je stukken de algoritmagoden behagen en goed ranken.

Je kunt vertrouwen op de uitgebreide datasets van Jasper om plagiaatvrije antwoorden te krijgen op vragen over veel onderwerpen.

Jasper kan helpen bij het stroomlijnen van je contentcreatieproces en het opschalen van content ops door je te helpen bij het maken van nette en eenvoudig te volgen contentbriefings. Bepaalde taken, zoals het schrijven van advertenties en het opstellen van e-mails, kunnen volledig worden geautomatiseerd met behulp van de sjablonen van Jasper.

Jasper beste functies

Genereer beknopte, zinvolle en gepersonaliseerde antwoorden met een tool met een hoge mate van contextbewustzijn

Krijg in korte tijd accurate antwoorden met geavanceerde taalverwerkingsmogelijkheden

Multitasken en tegelijkertijd verschillende zoekopdrachten afhandelen zonder afbreuk te doen aan de snelheid of nauwkeurigheid van de informatie

SEO-vriendelijke inhoud publiceren die via machine learning is geoptimaliseerd voor trefwoorden die specifiek zijn voor het onderwerp, terwijl er ook trefwoordsuggesties worden gegeven op basis van gebruikersvragen

Jasper beperkingen

Beperkte kennis van nicheonderwerpen waarvoor informatie schaars is

Jasper mist persoonlijkheid en mensachtige toon in de uiteindelijke uitvoer, die over het algemeen erg generiek is

Jasper prijzen

Creator: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Pro: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Zakelijk: Aangepaste prijzen

Jasper's beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1200+ beoordelingen)

4.7/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1800+ beoordelingen)

3. Kopiëren.ai

via Kopiëren.ai Als u hulp nodig hebt bij het schrijven van creatieve kopij voor uw marketingcampagnes, advertenties of andere projecten, is Copy.ai een van de beste Claude-alternatieven voor u.

Copy.ai is een AI-schrijftool, voornamelijk voor het genereren van koppen voor blogs, e-mails, berichten op sociale media en landingspagina's.

Het biedt verschillende tools, sjablonen en schrijfkaders die je kunnen helpen de stress van een lege pagina weg te nemen. Het heeft een eenvoudige interface die gemakkelijk kan worden gebruikt door alle gebruikers, van professionals tot beginners.

Copy.ai staat bekend om de ingebouwde projectcategorisatietool die u kan helpen bij het organiseren en bijhouden van uw content op basis van de projecten waaraan u werkt.

Copy.ai beste eigenschappen

Verminder de kans op fraude met een ingebouwde plagiaatcontrole

Krijg meertalige ondersteuning, met meer dan 25 talen om in te schrijven

Genereer boeiende e-mails op schaal met instructies in natuurlijke taal

Krijg toegang tot meer dan 90+ sjablonen om te beginnen met uw projecten

Copy.ai beperkingen

Bepaalde functies zijn alleen toegankelijk via een betaald abonnement

De beperkte kennisbank van Copy AI maakt het ongeschikt voor lange inhoudstypen

Copy.ai prijzen

**Gratis

Pro: $49/maand

$49/maand Team: $249/maand

$249/maand Groei: $1.333/maand

$1.333/maand Uitbreiding: $2.666/maand

$2.666/maand Schaal: $4.000/maand

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (170+ beoordelingen)

4.7/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60 beoordelingen)

4. Rytr

via Rytr Rytr is een cloudgebaseerde AI-artikelgeneratorsoftware, met name voor eigenaren van kleine bedrijven, marketeers en freelance schrijvers.

Het kan helpen bij het maken van lange en korte contenttypes zoals blogs, artikelen, rapporten, posts op sociale media, productbeschrijvingen en functiebeschrijvingen.

Rytr biedt een gebruiksvriendelijk dashboard dat helpt om de voortgang van je content en projecten bij te houden.

Voor degenen die hulp nodig hebben met hun SEO-inspanningen, kan Rytr je tijd besparen.

Rytr beste functies

Genereer AI-afbeeldingen naast geschreven content om tijd en geld te besparen

Verminder dubbele inhoud met een ingebouwdeAI-plagiaatdetector* Genereer content in slechts vier stappen: selecteer de taal, kies de toon, selecteer de use case en voeg input toe

Rytr beperkingen

Rytr beperkingen

Long-form content is vaak onhandig en repetitief

Heeft verbeteringen nodig in de SERP-analyse en keyword-onderzoekstools

Rytr prijzen

Gratis Plan

Spaarplan: $9/maand

$9/maand Onbeperkt plan: $29/maand

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (750+ beoordelingen)

4.7/5 (750+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. ChatGPT

via OpenAI Gemakkelijk een van de meest erkende geavanceerde AI-taalmodellen chatGPT kan worden gebruikt voor het maken van allerlei soorten documenten.

Of je nu korte of lange content wilt schrijven, blogs of productbeschrijvingen, e-mails of social media posts, of gewoon antwoorden wilt, je vindt het allemaal op ChatGPT.

Het is een van de Claude-alternatieven waar gebruikers dol op zijn vanwege de eenvoudige en zeer interactieve interface die mensachtige interacties kan produceren in de toon en stijl van hun keuze.

Het kan meerdere prompts tegelijk afhandelen, waardoor je kunt multitasken terwijl je de context behoudt. Het geeft je ook een historisch overzicht van al je prompts om je te helpen je projecten en opdrachten bij te houden.

ChatGPT beste eigenschappen

Antwoorden en antwoorden vinden op een grote verscheidenheid aan onderwerpen, omdat ChatGPT een van de grootste natuurlijke taalverwerkingsmodellen tot nu toe is

Voltooi gevarieerde taken en opdrachten, ongeacht de rol die je vervult, want ChatGPT is zeer aanpasbaar

Beïnvloed het gedrag en de uitvoer van de tool doorde prompts zorgvuldig samen te stellen om de best mogelijke antwoorden te krijgen

De context van de prompt behouden tijdens langere gesprekken

ChatGPT-beperkingen

Geen toegang tot realtime informatie

Kan onjuiste informatie niet verifiëren

ChatGPT-prijzen

**Gratis

Plus: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Team: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

6. Begrip AI

via Begrip AI Een krachtig alternatief voor Claude AI, Notion AI is een AI-schrijftool die verschillende AI-tools integreert om je te helpen productiviteit te verbeteren en de levertijd van projecten.

Je kunt het gebruiken voor verschillende taken op het gebied van natuurlijke taalverwerking, waaronder het maken van aantekeningen, het schrijven van documenten, brainstormen over ideeën, het maken van marketingplannen en het opstellen van berichten op sociale media.

Laat je creativiteit op persoonlijk en professioneel vlak de vrije loop met behulp van verschillende sjablonen die zijn ontworpen voor school, werk en persoonlijke projecten.

Als je een organisatie bent die ernaar streeft om AI te integreren in hun dagelijkse zakelijke workflows, kan Notion AI een van de beste alternatieven van Claude zijn om de processen soepeler te laten verlopen en de productiviteit te verhogen.

De beste functies van Notion AI

Verkrijg inzichten en samenvattingen die worden gegenereerd door de autofill-functie die veel documenten scant

Overal toegang tot je dashboard, omdat de tool online beschikbaar is op elk apparaat van je keuze

Vertaal documenten en krijg toegang tot content in meerdere talen

Verbeter uw documenten door te vereenvoudigen, details uit te breiden of de toon te veranderen met behulp van verbeteringsfuncties die al in de tool zijn ingebouwd

Notion AI beperkingen

Er moet gewerkt worden aan lange inhoud omdat het repetitief kan worden en diepgang mist

Zwakke contextualiseringsmogelijkheden omdat de meeste inhoud frigide lijkt en een menselijke toon mist

Notion prijzen

Gratis

Plus: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Zakelijk: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Voeg Notion AI toe aan elk betaald plan voor $8 per lid/maand, jaarlijks gefactureerd. $10 per lid/maand voor maandelijkse facturering en gratis plannen.

Notion AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5000+ beoordelingen)

4.7/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. WordAi

via WordAi Wanneer je het gevoel hebt dat je tekst, bericht of document een vleugje creativiteit kan gebruiken, is WordAi het herschrijfprogramma dat je kan helpen.

Zodra je deze AI tekstgenerator je bericht geeft, herschrijft WordAi het hele bericht zonder de betekenis te veranderen, maar verbetert de stijl en toon om het lezersvriendelijk te maken.

Je kunt het ook gebruiken voor het hergebruiken van bestaande inhoud om het smakelijker te maken en het een nieuw leven te geven.

WordAi beste eigenschappen

Verbeter de SEO ranking van elke post door de juiste trefwoorden te gebruiken

Verhoog de creativiteit en verbeter de algehele kwaliteit van de inhoud door middel van AI-ondersteunde verfijning

Laat zinnen herstructureren voor meer duidelijkheid

Een van de weinige Claude-alternatieven die je kunt gebruiken om je stuk origineel te laten lijken en AI-detectie te vermijden

WordAi beperkingen

Gevoelig voor grammaticale fouten en feitelijke inconsistenties

Creëert herhalende tekst, wat de doorloop belemmert

WordAi prijzen

Maandelijks: $57/maand

$57/maand Jaarlijks: $27/maand

$27/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

WordAi beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

8. Wordtune

via Wordtune Wordtune kan worden gebruikt door schrijvers, marketingprofessionals, academici en zelfs studenten die de kwaliteit van hun schrijven willen verbeteren. Met de Write and Paraphrase tool kan het hele zinnen en paragrafen herschrijven om meer lezersvriendelijke stukken inhoud te creëren.

Als je vaak worstelt met het vinden van de juiste toon en stijl, kan Wordtune je helpen. Door de toon en stijl van je inhoud aan te passen, maakt het je teksten smakelijker voor een groter publiek.

Wordtune beste functies

Vat documenten en zelfs YouTube-video's samen om tijd te besparen met de Read & Summarize-tool

Verhoog de productiviteit met behulp van sjablonen voor terugkerende taken

Maak, bewerk en organiseer documenten centraal met de Wordtune Editor

Gebruik het als een Chrome Browser Extensie, op iOS mobiele app, of als een Edge Add-on

Wordtune beperkingen

Beperkte woordruimte in de editor, dus het herschrijven of samenvatten van grote documenten duurt langer

Gebrek aan aanpassings- en integratiemogelijkheden

Wordtune prijzen

Gratis

Plus: $24.99/maand

$24.99/maand Onbeperkt: $37,50/maand

$37,50/maand Zakelijk: Prijzen op maat

Wordtune beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

bekijk deze_ *alternatieven voor WorkTune* _!**_

9. Speedwrite

via Speedwrite Speedwrite is ideaal voor professionals en studenten die regelmatig inhoud over meerdere onderwerpen willen creëren. De inhoud kan vele vormen aannemen, zoals blog posts, social media write-ups, essays, enz.

Het is een AI-schrijftool die werkt als een automatische tekstgenerator. Het helpt bij het schrijven van nieuwe inhoud en het opfrissen van bestaande inhoud door de stijl en grammatica te verbeteren. Het staat bekend om het creëren van unieke inhoud, zodat je tekst niet met andere teksten overeenkomt.

Speedwrite is ook bedreven in het aanbrengen van wijzigingen in bestaande content zonder de oorspronkelijke gedachte en bedoeling erachter te veranderen.

Speedwrite beste eigenschappen

Trigger zeer intuïtieve reacties door input, waardoor elke reactie uniek is

Tekst herschrijven en zinnen herstructureren

Onderzoeksmateriaal invoeren om inzichten te krijgen

Informatie invoeren over elk nieuw onderwerp en een kopie laten genereren met actuele informatie

Laat je ingevoerde tekst corrigeren

Speedwrite prijzen

**Gratis

Maandelijks: $7.99

$7.99 Halfjaarlijks: $39.95

$39.95 Jaarlijks: $59.95

Speedwrite beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: Beoordeling niet beschikbaar

10. Elk woord

via Elk woord Anyword is een van de vele Claude-alternatieven gericht op marketingprofessionals die het volgende willen bereiken marketing KPI's via prestatie schrijven.

Anyword kan inhoud genereren en verbeteren, zoals blogs, landingspagina's, berichten op sociale media, webteksten, advertenties en e-mails in uw merkstem. Marketingprofessionals kunnen het gebruiken om boeiende stukken content te maken die inkomsten genereren.

Het beste is dat Anyword je ook helpt om de prestaties van je teksten op verschillende kanalen te meten.

Het heeft ook ingebouwde functies voor grammatica en spellingcontrole die zorgen voor content van hoge kwaliteit.

Anyword beste functies

Verbeter conversiepercentages met behulp van het voorspellende copywritingmodel

Onderzoek de impact van zoekwoorden op de verkoop met behulp van Predictive Performance Score en A/B-testen

Leer de pijnpunten en demografische gegevens van doelgroepen kennen via elke tekst of website-URL

Ervaar een snelle doorlooptijd voor zowel lange als korte content

Anyword beperkingen

Beperkte kennisbank veroorzaakt onnauwkeurigheid van informatie en grote kans op fouten

Bepaalde functies, zoals Predictive Performance Score, zijn alleen beschikbaar in specifieke plannen

Anyword prijzen

Starter: $49/maand

$49/maand Gegevensgestuurd: $99/maand

$99/maand Zakelijk: $499/maand

$499/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Anyword beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1100+ beoordelingen)

4.8/5 (1100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (380+ beoordelingen)

ClickUp, uw universele AI-schrijfhulp

Het creëren en publiceren van content kan een hele klus zijn. Van het bedenken van ideeën tot het schrijven, bewerken en goedkeuren, het is van cruciaal belang om alle bewegende delen georganiseerd te houden om op tijd inhoud van hoge kwaliteit te produceren.

Dit is waar een geïntegreerd platform voor contentcreatie en projectbeheer zoals ClickUp kan helpen.

Enkele van de belangrijkste voordelen van het gebruik van ClickUp voor contentcreatie zijn:

Gecentraliseerde werkruimte voor het plannen, toewijzen en bijhouden van alleinhoudsprojecten op één plaats

Real-time samenwerking tussen schrijvers, redacteuren en reviewers

AI-assistent voor het schrijven van concepten en het voorstellen van verbeteringen

Automatisering van workflows om beoordelings- en goedkeuringscycli te stroomlijnen

Geavanceerde promptbibliotheekintegratie

Bovendien maakt de eenvoudige en probleemloze interface het geschikt voor zowel kleine teams als grote ondernemingen.

Profiteer van ClickUp's robuuste projectbeheermogelijkheden plus AI-schrijfhulp en ondersteun al uw behoeften op het gebied van contentcreatie. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!