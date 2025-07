Top 8 n8n-alternatieven voor automatisering van werkstromen in 2025

n8n is populair voor het bouwen van visuele werkstromen en omdat het open source is, maar het verloopt niet altijd even soepel naarmate uw automatiseringen complexer worden of uw team groeit. Wat eenvoudig begint, kan al snel veranderen in "Waarom werkt dit weer niet?"

We snappen het. U wilt niet alleen een paar API's verbinden. U hebt een betrouwbaar automatiseringsplatform nodig dat gegevensstromen kan beheren, complexe logica kan verwerken en kan worden geschaald naar uw behoeften, zonder dat debuggen een fulltime baan wordt.

Daarom hebben we de beste alternatieven voor n8n verzameld: tools die zijn ontwikkeld voor slimmere werkstromen, intensiever gebruik en snel werkende teams.

Klaar om te automatiseren zonder groeipijnen?

Laten we aan de slag gaan.

Waarom kiezen voor alternatieven voor n8n?

n8n is een tool voor automatisering van werkstromen die wordt gewaardeerd door technische teams die waarde hechten aan controle en open-source flexibiliteit. Maar flexibiliteit heeft ook nadelen. Als u problemen ondervindt met schaalbaarheid, samenwerking of bruikbaarheid, is het misschien tijd om een alternatief voor n8n te overwegen.

Hier schiet n8n tekort 👇

Steile leercurve voor niet-ontwikkelaars: Deze visuele workflowbouwer is handig, maar vereist nog steeds dat gebruikers knooppunten, gegevensoverdracht en expressies begrijpen. Voor teams zonder technische achtergrond maken tools zoals ClickUp of Zapier automatisering van werkstromen veel toegankelijker

Foutopsporing kan lastig zijn: Bij complexe werkstromen kan één kleine misstap de hele keten verstoren. Het terugvinden van geneste logica, vooral zonder robuuste versiebeheer, is frustrerend en vertraagt de samenwerking

Prestaties zijn niet oneindig schaalbaar: Voert u tientallen werkstromen parallel uit of verwerkt u realtime updates? Dan kan n8n tegen zijn prestatiegrenzen aanlopen. Het is niet ongebruikelijk dat installaties Voert u tientallen werkstromen parallel uit of verwerkt u realtime updates? Dan kan n8n tegen zijn prestatiegrenzen aanlopen. Het is niet ongebruikelijk dat installaties voor automatisering van grote werkstromen onder druk vertraging oplopen of falen

Gebrek aan ingebouwde analytics: n8n biedt geen gedetailleerde analytics of logging out of the box. Dit maakt het moeilijker om prestaties te monitoren, problemen op te lossen of inzicht te krijgen in hoe werkstromen functioneren

De beste n8n-alternatieven in één oogopslag

Hier volgt een snelle vergelijking van de beste n8n-alternatieven:

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één project- en taakbeheer met automatisering Ingebouwde taakautomatisering, NLP-automatiseringsbouwer, AI-velden, AI-autopilot-agents, meer dan 1000 integraties, realtime bijhouden, gebruiksvriendelijke interface Gratis abonnement; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Maak Meerstaps werkstromen met visuele logica en gegevensmanipulatie Visuele builder met slepen en neerzetten, routers, geavanceerde filters, op schema gebaseerde triggers, ondersteuning voor JSON Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 10,59/maand (1K Ops) Zapier Populaire SaaS-apps verbinden met eenvoudige logica Sub-Zaps, aangepaste verzoeken, ingebouwde Python/JS-stappen, formattertools Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 29,99/maand Pipedream Gebeurtenisgestuurde werkstromen met diepgaande controle over de code Inline scripting (Node. js, Python, enz.), persistente variabelen, realtime logging, serverloze infrastructuur Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 45/maand Workato Automatisering op bedrijfsniveau voor alle afdelingen en databases AI-agents, receptenbouwer met slepen en neerzetten, schemavalidatie, meer dan 1000 connectoren, geavanceerde gegevensverwerkingsmogelijkheden Aangepaste prijzen Activepieces Open-source, AI-ready automatisering met zelfhosting Visuele builder, zelfhosting, herbruikbare integraties (TypeScript), AI-onderdelen, workflows met menselijke tussenkomst, automatisering zonder code Gratis (1K taken); Betaalde abonnementen vanaf $ 1.200/maand Systeemvak. ai Samen te stellen iPaaS voor grote teams die AI-verbeterde werkstromen bouwen Merlin AI-agentbouwer, gecentraliseerde monitoring, herbruikbare blokken, drag-and-drop-editor voor werkstromen Aangepaste prijzen Tines Teams voor veiligheid en IT die werkstromen met menselijke tussenkomst opzetten API-first builder, vooraf gebouwde verhalen, audit trails, chat-achtige interface, herbruikbare bronnen Gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen kunnen worden aangepast

De beste alternatieven voor n8n

Laten we eens kijken naar de beste tools waarmee u sneller geautomatiseerde werkstromen kunt bouwen, eenvoudig kunt schalen en uw team slimmere manieren kunt bieden om werkstromen zonder gedoe te beheren.

1. ClickUp (Beste alles-in-één projectmanagement met automatisering)

Ga gratis aan de slag Kies uit meer dan 100 automatiseringen om werkstromen te stroomlijnen, routinetaken aan te pakken, projectoverdrachten te beheren en nog veel meer met ClickUp Automations

Een van de grootste problemen met de meeste automatiseringstools? Ze staan los van uw werk. U besteedt meer tijd aan het koppelen van zaps, triggers en externe logica dan aan het voortzetten van projecten. Daarom stappen mensen over op ClickUp, de alles-in-één app voor werk. Het integreert automatisering in uw werkruimte, precies daar waar uw team zich bevindt.

Bekijk deze video om te ontdekken hoe ClickUp Automations uw team kan helpen 👇

ClickUp-automatisering werkt op taakniveau, maar kan worden geschaald over uw lijsten, mappen en ruimtes. U kunt acties triggeren wanneer een taak van status verandert, een nieuwe toegewezen persoon krijgt, een deadline bereikt of zelfs wanneer een specifiek aangepast veld wordt bijgewerkt.

📌 Voorbeeld: Wanneer er een bugrapport wordt aangemaakt in uw QA-lijst, wijst ClickUp deze onmiddellijk toe aan de juiste engineer, voegt een rode prioriteitstag toe en stuurt een ping naar het team op Slack. De logica volgt een flexibele en eenvoudige structuur: trigger → voorwaarde → actie. U kunt acties stapelen, gelaagde automatiseringen bouwen en deze zelfs centraal beheren via het dashboard 'Actieve automatiseringen'.

Wat het nog beter maakt, is hoe transparant het systeem is. Elke automatisering heeft een spoor. Als iets niet werkt, kunt u naar het tabblad Activiteit gaan om te filteren op succes, mislukking of regeltype. U kunt de taak controleren die de trigger heeft geactiveerd, zien op welke regel deze is gebroken en het probleem oplossen zonder dat u een beheerder of ontwikkelingsondersteuning nodig hebt.

Gebruik ClickUp Automations om problemen in de werkstroom op te sporen met duidelijke activiteitenlogboeken

Maar de echte sprong voorwaarts komt met ClickUp Autopilot Agents. Autopilot Agents worden getriggerd op basis van voorwaarden, volgen instructies, hebben toegang tot specifieke kennisbronnen en plaatsen updates of beslissingen rechtstreeks in uw taken of chat-threads.

Automatiseer taakupdates met ClickUp Autopilot Agents die handelen op basis van voorwaarden en kennis van de werkruimte

Dan is er nog ClickUp Brain, de AI-engine die is ontwikkeld om teams te helpen sneller te werken zonder extra tools toe te voegen. Het helpt u meer te doen dan u zich kunt voorstellen, van het samenvatten van lange commentaartreads tot het automatiseren van terugkerende werkstromen, zoals het vanaf nul aanmaken van taken.

Versnel uw werk met ClickUp Brain door het aanmaken van taken en terugkerende werkstromen te automatiseren

Beter nog, u kunt ClickUp Brain natuurlijke taalprompts geven en zien hoe het binnen enkele seconden gedetailleerde automatisering voor u opbouwt. Over AI die de productiviteit verhoogt gesproken!

Genereer direct gedetailleerde automatiseringen met ClickUp Brain met behulp van natuurlijke taalprompts

Met geavanceerde automatiseringsmogelijkheden, mogelijk gemaakt door ClickUp Brain en AI Agents, kunnen teams verder gaan dan basiswerkstromen en systemen bouwen die vooruitdenken.

De beste functies van ClickUp

Taakautomatisering : automatiseer taakupdates , toewijzingen en statuswijzigingen met meer dan 100 ingebouwde sjablonen voor automatisering en aangepaste triggers

AI-aangedreven samenvattingen en analyses : gebruik AI-velden om taken samen te vatten, actie-items te extraheren, sentiment te detecteren, beschrijvingen te vertalen en meer, allemaal binnen uw weergaven

Aangepaste agents : stel : stel AI-agents in om acties in meerdere stappen uit te voeren op basis van triggers, instructies en kennis van de werkruimte

Integraties met externe tools: integreer ClickUp met meer dan 1000 tools, waaronder Slack, GitHub, HubSpot, Notion, Google Spreadsheets en Salesforce

Beperkingen van ClickUp

In het begin kan het overweldigend aanvoelen vanwege de enorme mogelijkheden voor aanpassing en configuratie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is de aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit. Of ik nu op maat gemaakte werkstromen voor verschillende teams (zoals marketing en webontwikkeling) creëer, aangepaste velden gebruik om specifieke projectdetails bij te houden of repetitieve taken automatiseer, met ClickUp kan ik het aanpassen aan onze exacte behoeften. Het helpt alles op één plek te houden, waardoor projectmanagement en communicatie tussen teams naadloos verlopen. Bovendien besparen de integraties en automatisering ons zoveel tijd, waardoor we ons kunnen concentreren op wat echt belangrijk is.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is de aanpasbaarheid en flexibiliteit. Of ik nu op maat gemaakte werkstromen voor verschillende teams (zoals marketing en webontwikkeling) creëer, aangepaste velden gebruik om specifieke projectdetails bij te houden of repetitieve taken automatiseer, met ClickUp kan ik het aanpassen aan onze exacte behoeften. Het helpt alles op één plek te houden, waardoor projectmanagement en communicatie tussen teams naadloos verlopen. Bovendien besparen de integraties en automatisering ons zoveel tijd, waardoor we ons kunnen concentreren op wat echt belangrijk is.

2. Make (het beste voor het bouwen van meerstaps werkstromen met vertakkingslogica)

via Make

Make (voorheen Integromat) staat bekend om zijn gedetailleerde controle over het ontwerp van werkstromen. In tegenstelling tot eenvoudigere tools die u stap voor stap door automatiseringen leiden, biedt Make gebruikers een canvas-gebaseerde editor om meerdere bewerkingen visueel aan elkaar te koppelen, fouten af te handelen, routers voor vertakkingslogica uit te voeren en gegevens parallel te verwerken. Het ondersteunt HTTP-modules en JSON-parsing, waardoor het nuttig is voor het bouwen van integraties die logica en API-interactie vereisen.

Maak gebruik van de beste functies

Bouw 'scenario's' (automatisering) met behulp van een visueel canvas dat apps verbindt, voorwaarden instelt en vertakkingslogica regelt

Plan werkstromen met triggers op minuutniveau, cron-expressies of aangepaste tijdvensters voor flexibele automatiseringstijdschema's

Pas ingebouwde tekst-, reken- en datumfuncties toe om gegevens in elke fase van een werkstroom te transformeren of te filteren

Maak limieten

Foutmeldingen tijdens de installatie van scenario's zijn vaak vaag of moeilijk te ontcijferen, vooral in complexe werkstromen

Sommigen zeggen dat debuggen frustrerend is – het hergebruiken van eerdere datasets is bijna onmogelijk zonder de run handmatig opnieuw op te bouwen

Prijzen bepalen

Free Forever

Core : $10,59/maand

Pro : $18,82/maand

Teams : $34, 12/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

📍 Aantekening: De prijs is voor maximaal 1.000 Ops/maand.

Maak beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Make?

Een G2-recensie zegt

Het geeft u de vrijheid om geweldige automatiseringen te bouwen en kan goed worden geïntegreerd met de meeste software providers. Een ander cool aspect is dat er altijd een andere manier is. Als u vastloopt, is er een oplossing, of het nu gaat om een andere module, API, integratie, enz.

Het geeft u de vrijheid om geweldige automatiseringen te bouwen en kan goed worden geïntegreerd met de meeste softwareproviders. Een ander cool aspect is dat er altijd een andere manier is. Als u vastloopt, is er een oplossing, of het nu gaat om een andere module, API, integratie, enz.

💡 Pro-tip: Gebruik een testomgeving om de gegevensintegratie tussen uw huidige tool en mogelijke alternatieven te testen. Voer gedurende 2-3 weken parallelle werkstromen uit om randgevallen op te sporen die alleen bij echte gegevensvolumes aan het licht komen.

3. Zapier (het beste voor het bouwen van SaaS-automatisering in meerdere stappen)

via Zapier

Zapier is een van de vele alternatieven voor n8n die in je opkomen als je denkt aan automatisering van werkstromen. Een van de belangrijkste troeven is het ecosysteem van meer dan 6000 app-integraties, van Slack en Gmail tot Salesforce en Airtable.

Teams gebruiken Zapier om acties in verschillende apps te triggeren zonder code te schrijven. De interface is overzichtelijk en de op logica gebaseerde installatie maakt het zelfs voor niet-technische gebruikers toegankelijk. Voor teams die repetitieve taken tussen populaire tools willen verminderen, is Zapier een sterk alternatief voor n8n.

De beste functies van Zapier

Verzend aangepaste API-aanroepen met GET-, POST-, PUT- en DELETE HTTP-methoden en volledige controle over koptekst en hoofdtekst met behulp van aangepaste verzoeken

Voeg Python- of JavaScript-scripts in om gegevens te manipuleren of API's aan te roepen die verder gaan dan de ingebouwde functionaliteiten

Trigger herbruikbare werkstromen met Sub-Zaps om duplicatie te verminderen en grote automatiseringsarchitecturen te vereenvoudigen

Zapier-beperkingen

Het aanmaken van dubbele taken kan voorkomen wanneer triggergegevens een onverwachte opmaak hebben, vooral bij complexe e-mailinvoer

Het oplossen van fouten in meerstaps Zaps (automatisering) kan tijdrovend zijn zonder duidelijke diagnostische tools of contextbewuste foutopsporing

Prijzen van Zapier

Free Forever

Professioneel : $19,99/maand

Team : $ 69/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Zapier beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zapier?

Een G2-recensie zegt

Zapier heeft de manier waarop we werken volledig veranderd. Dankzij de intuïtieve interface en uitgebreide bibliotheek met integraties kunt u moeiteloos repetitieve taken tussen honderden apps automatiseren, van CRM's en e-mailplatforms tot projectmanagementtools en spreadsheets.

Zapier heeft de manier waarop we werken volledig veranderd. Dankzij de intuïtieve interface en uitgebreide bibliotheek met integraties kunt u moeiteloos repetitieve taken tussen honderden apps automatiseren, van CRM's en e-mailplatforms tot projectmanagementtools en spreadsheets.

4. Pipedream (het beste voor het bouwen van serverloze, gebeurtenisgestuurde werkstromen met diepgaande controle op codeniveau)

via Pipedream

Pipedream blinkt uit wanneer u API's aan elkaar wilt koppelen, datatransformaties in code wilt verwerken of automatisering van werkstromen wilt bouwen die dicht bij de logische laag zit. Elke werkstroom wordt uitgevoerd als een serverloze functie van PaaS, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over het inrichten of beheren van infrastructuur.

Het biedt ook een rijke omgeving voor debugging. U kunt elke gebeurtenis die een werkstroom triggert inspecteren, de input en output van elke stap bekijken en gedetailleerde logboeken onderzoeken. Deze 'event inspector' is ideaal voor het begrijpen van de gegevensstroom, het oplossen van problemen en het snel herhalen van complexe integraties.

De beste functies van Pipedream

Voer inline scripts uit met Node. js, Python, Go of Bash om gegevens te verwerken, API's aan te roepen of aangepaste logica te schrijven

Schaal werkstromen automatisch op serverloze infrastructuur zonder implementatie- of runtime-omgevingen te beheren

Sla persistente variabelen op en haal ze op in verschillende werkstroomruns voor gebruikssituaties zoals tellers, vlaggen of cache-status

Beperkingen van Pipedream

Geen officiële zelf gehoste optie, waardoor het gebruik beperkt is voor teams met strenge eisen op het gebied van gegevensopslag of compliance

Het ontbreekt aan een visuele werkstroombouwer in BPMN-stijl, waardoor complexe werkstromen moeilijker visueel in kaart kunnen worden gebracht

Prijzen van Pipedream

Free Forever

Basis : $ 45/maand

Geavanceerd : $74/maand

Connect: $ 150/maand

Beoordelingen en recensies van Pipedream

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Pipedream?

Een G2-recensie zegt

Pipedream is open source, dus u kunt uw eigen integratie maken of bijdragen aan het platform. Het resultaat is een zeer veelzijdig en flexibel systeem. Pipedream biedt een interface zonder code waarmee u zonder programmeren werkstromen kunt aanmaken.

Pipedream is open source, dus u kunt uw eigen integratie maken of bijdragen aan het platform. Als resultaat is het zeer veelzijdig en aanpasbaar. Pipedream biedt een interface zonder code die het aanmaken van werkstromen zonder programmeren vergemakkelijkt.

💡 Pro-tip: Wanneer u automatiseringsplatforms zonder code evalueert, test ze dan eerst met uw meest chaotische, complexe werkstroom, niet met uw eenvoudigste. De eenvoudige dingen werken overal; de complexe scenario's laten zien welke tools geavanceerde AI-mogelijkheden hebben.

5. Workato (het beste voor geautomatiseerde werkstromen op bedrijfsniveau, aangestuurd door AI)

via Workato

Workato is speciaal ontwikkeld voor teams die grootschalige, cross-functionele werkstromen beheren die betrouwbaarheid, snelheid en governance vereisen. Het integreert kernprocessen in apps, databases, API's en on-premise systemen. Met de op recepten gebaseerde builder kunnen teams alles automatiseren, van marketingoverdrachten tot order-to-cash-cycli, zonder code te schrijven.

Een van de opvallende kenmerken van Workato is hoe het is geïntegreerd in de gegevensverplaatsing en app-orkestratie van ondernemingen. Het biedt geavanceerde gegevensverwerkingsmogelijkheden zoals schemavalidatie, platformonafhankelijke synchronisatie en foutverwerking.

De beste functies van Workato

Bouw werkstromen met een drag-and-drop-editor voor recepten om complexe, voorwaardelijke gegevensstromen tussen apps te creëren

Integreer AI via Agent Studio en AgentX Apps om processen zoals goedkeuringen, routering of gegevensvalidatie te automatiseren

Gebruik vooraf gebouwde connectoren voor meer dan 1.000 services en breng gegevens eenvoudig in kaart, transformeer en routeer ze tussen systemen

Beperkingen van Workato

Het uitrollen van integratie-updates in meerdere client-omgevingen is vervelend in Workato Embedded, vooral op grote schaal

Ondersteunt geen woordenboekdatatypes, wat de flexibiliteit voor het aggregeren van geneste of gestructureerde gegevens beperkt

Prijzen van Workato

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Workato

G2: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,6 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Workato?

Een G2-recensie zegt

Ik ben dol op de verschillende functies die Workato biedt voor het stroomlijnen van software-integraties. Ik ben ook dol op de gebruikersinterface en de algehele gebruikerservaring van Workato. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk het te gebruiken is en hoe snel en goed de klantenservice is. Ik bewonder het grote aantal verbindingen dat het biedt met verschillende applicaties. Afgezien van dit alles ben ik dol op Workato omdat het het beste iPaaS-platform is.

Ik ben dol op de verschillende functies die Workato biedt voor het stroomlijnen van software-integraties. Ik ben ook dol op de gebruikersinterface en de algehele gebruikerservaring van Workato. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk het te gebruiken is en de snelheid en kwaliteit van de klantenservice. Ik bewonder het grote aantal verbindingen dat het biedt met verschillende applicaties. Afgezien van dit alles ben ik dol op Workato omdat het het beste iPaaS-platform is.

👀 Wist u dat? De markt voor no-code ontwikkelingsplatforms is op weg om in 2027 een verbluffende $ 84,47 miljard te bereiken, met een groei van maar liefst 28,9% CAGR sinds 2020.

6. Activepieces (het beste voor open-source, AI-ready automatisering van werkstromen met zelfhosting)

via Activepieces

Activepieces is een open-source automatiseringstool die visuele werkstroomopbouw, zelfhosting en vooraf gebouwde acties biedt waarmee u zonder diepgaande technische kennis werkstromen kunt bouwen. Het draait op Node. js, ondersteunt cloud- en lokale implementatie en bevat een groeiende lijst met ingebouwde integraties met populaire tools zoals Gmail, Slack en OpenAI.

Het platform biedt een goed midden tussen beginnersvriendelijk en ontwikkelaarsgericht. Hoewel het nog in ontwikkeling is, wordt het een go-to voor teams die een gebruiksvriendelijke interface en automatisering van werkstromen met weinig code willen, met de mogelijkheid om indien nodig dieper te gaan.

De beste functies van Activepieces

Aangepaste integraties gebouwd met Node. js/TypeScript en gepubliceerd als herbruikbare npm-pakketten

Embed Activepieces als een white-labeled builder binnen SaaS-producten voor native automatisering UX

Stappen waarbij mensen betrokken blijven om werkstromen handmatig te pauzeren, te controleren of goed te keuren binnen automatiseringspijplijnen

Beperkingen van Activepieces

Native integraties zijn beperkt in vergelijking met andere platforms en vereisen vaak handmatig API-werk of aangepaste code

De documentatie kan wat summier of verouderd aanvoelen, vooral bij het configureren van OAuth-inloggegevens of het verwijzen naar minder gebruikte apps

Prijzen van Activepieces

Free Forever (1.000 taken per maand, onbeperkt aantal gebruikers)

Ultimate : vanaf $ 1.200/maand

Embed: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Activepieces

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Activepieces?

Een G2-recensie zegt

Het is open source, dus de mogelijkheden zijn eindeloos. Deze tool is zo gebruiksvriendelijk dat hij u letterlijk door elke stap begeleidt, waardoor de kans op fouten enorm afneemt.

Het is open source, dus de mogelijkheden zijn eindeloos. Deze tool is zo gebruiksvriendelijk dat hij u letterlijk door elke stap begeleidt, waardoor de kans op fouten enorm afneemt.

7. Tray. ai (het beste voor AI-verbeterde, samen te stellen iPaaS voor het bouwen van intelligente automatisering)

Tray. ai is een integratie- en automatiseringsplatform dat is ontwikkeld voor gebruik in ondernemingen. Hiermee kunnen organisaties AI-ready werkstromen ontwerpen die verschillende systemen met elkaar verbinden en processen met een grote impact stroomlijnen.

Met de visuele, low-code builder kunnen teams ingewikkelde automatiseringen opzetten waarin menselijke beslissingspunten, voorwaardelijke logica en machine learning worden gecombineerd. Het is ideaal voor teams in ondernemingen die gecentraliseerde controle willen over integraties, realtime monitoring en functies die klaar zijn voor governance om betrouwbaar te kunnen opschalen.

De beste functies van Tray.ai

Merlin Agent Builder voor het ontwerpen van intelligente, AI-gestuurde automatiseringen met weinig of geen codering

Uniform dashboard voor gecentraliseerde monitoring, logboekregistratie en foutverwerking op schaal

De modulaire automatiseringsarchitectuur bevordert modulaire microservices en herbruikbare werkstroomblokken, waardoor de ontwikkeling efficiënter verloopt

Beperkingen van Tray.ai

Gegevens die worden ingevoerd vanuit vervolgkeuzelijsten worden weergegeven als cryptische ID's in plaats van leesbare namen, zonder dat zoeken en klikken de resultaten van de bestelling beïnvloeden

Het wisselen van verificatie binnen connectoren kan inconsistent zijn: als u 'alles bijwerken' selecteert, kunnen sommige verificaties ongewijzigd blijven, zonder dat duidelijk is wat er niet is gewisseld

Prijzen van Tray.ai

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tray. ai

G2: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Tray.ai?

Een G2-recensie zegt

De gebruikersinterface is geweldig, vind ik! Ik vind het geweldig dat ik een diagram duidelijk kan volgen dat laat zien hoe de onderdelen met elkaar communiceren, en dat ik de interface kan verslepen is fantastisch. Tray is een van de weinige tools die snel opstart en over het algemeen intuïtief is, zodat junior technisch personeel met weinig training aan de slag kan en verzoeken kan afhandelen.

De gebruikersinterface is geweldig, vind ik! Ik vind het geweldig dat ik een diagram duidelijk kan volgen dat laat zien hoe de onderdelen met elkaar communiceren, en dat ik de interface kan verslepen is fantastisch. Systeemvak is een van de weinige tools die snel opstart en over het algemeen intuïtief is, zodat junior technisch personeel met weinig training aan de slag kan en verzoeken in het veld kan afhandelen.

8. Tines (het beste voor teams die zich bezighouden met veiligheid en IT-operaties en die werkstromen met menselijke tussenkomst opzetten)

via Tines

Tines is een platform voor werkstroom- en AI-orkestratie voor veiligheid, IT-operaties en teams binnen ondernemingen. Het helpt organisaties bij het automatiseren van complexe werkstromen die kunnen worden geïntegreerd met elke API (zonder code, met weinig code of met volledige code).

De 'Workbench'-chatinterface voegt een conversatielaag toe, waardoor gebruikers werkstromen kunnen triggeren of toegang krijgen tot gegevens via natuurlijke taal – veilig en zonder te hoeven schakelen tussen tools.

De beste functies van Tines

Sla herbruikbare bronnen centraal op (bijv. JSON, gegevenslijsten) om ze in meerdere werkstromen te gebruiken

Ingebouwde auditlogboeken en op rollen gebaseerde toegangscontrole voor compliance-vriendelijke monitoring van werkstromen

Honderden vooraf gebouwde 'verhalen' (sjablonen voor werkstromen) als startpunten voor veelvoorkomende gebruikssituaties

Beperkingen van Tines

Platformbeperkingen zijn vaak het gevolg van tools van derden die geen API's hebben, waardoor Tines ondanks zijn flexibiliteit niet alles kan automatiseren

De script editor voor 'Run Script'-acties mist moderne IDE-functies zoals autocomplete, geavanceerde syntaxisaccentuering en inline foutdetectie, wat het debuggen van complexe logica moeilijker maakt

Prijzen van Tines

Community-editie: Free Forever

Voor bedrijven: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tines

G2: 4,8/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Tines?

Een G2-recensie zegt

Tines is een automatisering die weinig of geen codeervaardigheden vereist, afhankelijk van de complexiteit van wat u wilt automatiseren. Het bespaart het team veel tijd bij het automatiseren van onze taken. We hebben eerder geworsteld met andere automatiseringsopties, maar Tines is tot nu toe geweldig geweest. Hun product maakt API-integraties eenvoudig en er is tot nu toe niets dat we niet kunnen integreren!

Tines is een automatisering die weinig of geen codeervaardigheden vereist, afhankelijk van de complexiteit van wat u wilt automatiseren. Het bespaart het team veel tijd bij het automatiseren van onze taken. We hebben eerder moeite gehad met andere automatiseringsopties, maar Tines werkt tot nu toe geweldig. Hun product maakt API-integraties eenvoudig en er is tot nu toe niets dat we niet kunnen integreren!

💡 Pro-tip: Voordat u bedrijfsactiviteiten van n8n migreert, exporteert u al uw werkstroomlogica als documentatie. Veel teams gaan ervan uit dat ze alles uit hun hoofd kunnen reconstrueren, maar raken dan cruciale voorwaardelijke vertakkingen en foutverwerking kwijt.

