Meer dan 50 AI-afbeeldingsprompts om verbluffende beelden te creëren

Stel je voor: het is laat in de avond en je bent bezig met schetsen, wissen en overdenken. Je probeert het ene kleur na het andere, past de compositie aan, maar je afbeelding ziet er nog steeds niet goed uit.

AI-beeldgeneratoren stellen kunstenaars en mensen zonder ontwerpvaardigheden in staat om prachtige beelden te creëren door simpelweg hun concepten in woorden te beschrijven.

Net als bij andere AI-tools zijn uw beelden echter afhankelijk van de prompts die u geeft. Van realistische portretten tot dromerige abstracte landschappen: u kunt eindeloos veel beelden creëren.

In deze blog verkennen we meer dan 50 AI-beeldprompts die u helpen uw visie tot leven te brengen voor meerdere gebruikssituaties. 🎯

⏰ Samenvatting in 60 seconden Zo creëert u verbluffende beelden met AI-prompts: Geef duidelijke instructies aan AI-tools om afbeeldingen te genereren, met een bereik van eenvoudige tot gedetailleerde beschrijvingen. Vermeld het type afbeelding, het hoofdonderwerp, de achtergrond, de compositiestijl en aanvullende details. Wees specifiek, breng sfeer over, gebruik artistieke referenties, verfijn door middel van iteratie en experimenteer om AI-gegenereerde afbeeldingen te creëren.

U kunt afbeeldingen maken voor professioneel ontwerp, kunst, cartoons, video-games, marketingbrochures, gebeurtenissen en meer!

Geef prioriteit aan taken met ClickUp-taak, brainstorm met Whiteboards, sla prompts op in documenten en werk samen via ClickUp-chatten voor realtime feedback.

Wat zijn AI-beeldprompts?

Een AI-beeldprompt is een duidelijke instructie of beschrijving die wordt gebruikt om een visueel beeld te genereren. Het is een gedetailleerde handleiding voor de AI-tool, waarin aspecten zoals onderwerp, stijl, belichting, kleur en sfeer worden beschreven.

De kwaliteit van de prompt is afhankelijk van hoe goed u uw visie beschrijft. Een duidelijke en gedetailleerde prompt vermindert verwarring en leidt tot betere resultaten.

Essentiële elementen van een goede prompt

Een sterke prompt is duidelijk, specifiek en boeiend, en geeft de AI voldoende context om zijn reactie te sturen, terwijl er ruimte blijft voor creativiteit.

Het moet het gewenste format of resultaat schetsen – of het nu gaat om een essay, lijst of verhaal – en alle sleutel details bevatten die helpen bij het vormen van het antwoord.

Laten we eens kijken naar enkele tips voor AI-beeldprompts. 👇

Beeldtype

Kies het soort afbeelding dat u wilt: een 3D-model, illustratie, geanimeerde scène of zelfs een handgetekende schets. U moet ook uw voorkeuren voor de visuele stijl aangeven, zoals cartoonesk of hyperrealistisch.

📌 Voorbeeld: 'Maak een hyperrealistisch 3D-model van een futuristische sportwagen met strakke rondingen en gloeiende blauwe onderverlichting.'

⚠️ Overweegt u een extra AI-tool aan te schaffen voor het genereren van afbeeldingen? Wacht even! Wij hebben één tool die uw hele werkstroom van begin tot eind kan afhandelen!

Hoofdonderwerp

Geef duidelijk het sleutelwoord van de afbeelding aan. Dit kan een teken, object, dier of zelfs een scène zijn, zoals een bergketen of de skyline van een stad. Wees zo specifiek mogelijk; u kunt indien nodig hun houding, uiterlijk of rol in de scène beschrijven.

📌 Voorbeeld: 'Een cyberpunk-geïnspireerd teken in een leren jas, met gloeiende cybernetische armen, dat zelfverzekerd in de regen staat. '

Achtergrondscène

Bepaal de omgeving voor uw onderwerp. Of het nu gaat om een drukke straat in de stad, een rustig bos of iets abstracts, de achtergrond helpt om de afbeelding vorm te geven.

📌 Voorbeeld: 'Een bruisende, futuristische markt met holografische borden, robotverkopers en levendige menigten. '

Compositiestijl

Geef aan hoe u de afbeelding wilt indelen. Is het een close-up of een groothoekopname? Wilt u een strak, minimalistisch ontwerp of een meer gedetailleerd ontwerp? Overweeg om sfeerbepalende elementen zoals dramatische schaduwen of zachte, warme verlichting op te nemen in uw AI-kunstpromptideeën.

📌 Voorbeeld: 'Een dramatische close-up van het oog van een draak, waarin het silhouet van een ridder met opgeheven zwaard wordt weerspiegeld. '

🔍 Wist u dat? Volgens een wereldwijd onderzoek van Adobe gebruikt 83% van de creatieve professionals generatieve AI in hun werk. 20% geeft aan dat hun werkgevers of klanten om AI vragen in hun werk. Dit benadrukt de groeiende verwachting dat professionals AI integreren in hun ontwerpproces.

Aanvullende details

Voeg unieke details toe aan AI-kunstgeneratorprompts en geef uw afbeelding meer teken. Dit kunnen texturen zijn, zoals de ruwheid van een stenen muur of de gladheid van een glazen oppervlak.

Je kunt ook kleurenschema's, de energie van de scène of zelfs artistieke invloeden beschrijven, zoals levendige kleuren geïnspireerd door popart of een zachte, vervaagde look die lijkt op vintage foto's.

📌 Voorbeeld: 'De veren van de feniks moeten glinsteren met regenboogkleuren en zijn ogen moeten gloeien als gesmolten lava. '

Bonus: Leer hoe u afbeeldingen kunt genereren met ChatGPT!

Waarom het belangrijk is om AI-beeldprompts onder de knie te krijgen

Door AI-prompts onder de knie te krijgen, kunt u het potentieel van beeldgeneratoren volledig benutten en de kloof tussen vage ideeën en verbluffende beelden overbruggen. Het geeft u controle over stijl, sfeer en andere complexe details om uw artistieke visie te realiseren.

Dit is hoe deze prompts u kunnen helpen:

Verbeterde creativiteit: u kunt snel een breder bereik aan concepten en stijlen verkennen om onconventionele en experimentele visuele ideeën te genereren.

Verhoogde efficiëntie: AI-tools automatiseren en versnellen het ontwerpproces voor flexibele ontwerpwerkstroom, zoals marketingcampagnes.

Verbeterde besluitvorming: Prompt engineering maakt snelle feedback en visuele inzichten over ontwerpkeuzes mogelijk, waardoor belanghebbenden verschillende concepten snel kunnen evalueren.

Kosteneffectiviteit: Het aanmaken van afbeeldingen met AI-prompts vermindert de afhankelijkheid van traditionele grafische ontwerpmiddelen, die duur en tijdrovend kunnen zijn.

Voorbeelden van effectieve AI-beeldprompts

Om inspirerende en unieke kunstwerken te creëren, kan de juiste prompt het verschil maken. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van AI-kunstprompts voor een geweldige AI-beeldprompt. We zullen ook enkele andere gebruiksscenario's bekijken. 💁

l. Kunst

Hier zijn enkele effectieve AI-kunstprompts om verbluffende kunst te creëren e, door AI gegenereerde kunst:

Storyboard aanmaken: Genereer storyboardpanelen voor [filmtype], waarin sleutelmomenten zoals [scènebeschrijving] worden geïllustreerd. Focus op [emoties] met een stijl die [visuele stijl] combineert Redactionele illustraties: Maak een redactionele illustratie voor [type publicatie] over [onderwerp, bijv. geestelijke gezondheid]. Gebruik [artistieke elementen] om [concept] visueel weer te geven

via Stable Diffusion

Illustraties voor kinderboeken: Ontwerp fantasierijke teken voor een kinderboek over [thema], met [details]. Voeg instellingen toe zoals [locatie] met een consistente [stijl]. Surrealistische kunst: Genereer surrealistische beelden die [concept] weergeven met [sleutelelementen]. Gebruik een mix van [kleurenschema's] om een [sfeer] te creëren Abstracte kunst: Genereer surrealistische beelden die [concept] weergeven met [sleutelelementen]. Gebruik een mix van [kleurenschema's] om een [sfeer] te creëren Experimentele kunst: Maak een experimenteel werk waarin [element] wordt gecombineerd met [onverwachte formulieren], in een surrealistische maar harmonieuze fusie

Maak aangepaste afbeeldingen met behulp van natuurlijke taalprompts met ClickUp Brain.

Landschapskunst: Genereer een impressionistische weergave van [instelling], met dikke penseelstreken en warme tinten om [emotie] op te roepen Portretkunst: Maak een fantasierijk portret van [teken], met surrealistische elementen zoals zwevende lantaarns of dierlijke metgezellen met menselijke uitdrukkingen Conceptuele kunst: Ontwerp een conceptueel kunstwerk dat [idee] uitbeeldt, waarbij elementen zoals oude architectuur worden gecombineerd met neonverlichte draden en schermen

II. Professionele ontwerpen

Hier zijn enkele voorbeelden van AI-prompts voor professionele ontwerpen:

Lay-out van e-commercewebsite: Creëer een [bijvoeglijk naamwoord] lay-out voor een e-commercewebsite die [productcategorie] verkoopt. De startpagina moet een grote hero-afbeelding van [uitgelicht product] bevatten en duidelijke navigatie met secties voor [specifieke categorieën]. Gebruik een modern kleurenpalet en zorg ervoor dat de lay-out gemakkelijk te navigeren is, met de nadruk op gebruikerservaring Ontwerp van een bedrijfsbrochure: Ontwerp een bedrijfsbrochure voor [bedrijfsnaam], een [type bedrijfstak]. De brochure moet secties bevatten met een overzicht van het bedrijf, aangeboden diensten en getuigenissen van clients. Gebruik [kleurpalet] en integreer [specifieke visuele elementen]

via Stable Diffusion

Logo-ontwerp voor [bedrijfsnaam]: Ontwerp een maximalistisch logo voor [bedrijfsnaam], een [branche]. Het logo moet [lettertype] gebruiken en een subtiel grafisch element bevatten dat de [waarden] van het bedrijf weerspiegelt. Het kleurenpalet moet [kleuren] zijn voor een moderne en strakke uitstraling UI-ontwerp voor mobiele app: Ontwerp een strakke en intuïtieve gebruikersinterface voor een mobiele app voor [app-naam], een [app-functie]. De app moet een [kleurenschema] hebben en gemakkelijk te navigeren tabbladen, knoppen en notificaties bevatten. Het startscherm moet [sleutelfuncties] weergeven en de app moet [specifieke ontwerpelementen] hebben 3D-productweergave voor [productnaam]: Maak een fotorealistische 3D-weergave van [productnaam], waarbij de functies ervan in [instelling] worden getoond. Het [product] moet in een gladde positie op een oppervlak met lichte reflecties worden geplaatst. De weergave moet [specifieke functies] benadrukken, met [verlichting] die de texturen en contouren van het product benadrukt

via AI-beeldgenerator in ClickUp Brain

Productverpakkingsontwerp: Ontwerp een strakke, moderne verpakking voor [productnaam]. Deze moet [specifiek materiaal] en een [kleurenschema] hebben als functie. Het productlogo moet minimalistische typografie hebben; eventuele aanvullende tekst moet in [lettertype] zijn. Het ontwerp moet [merkattributen] uitstralen

III. Fotografie

Hier zijn enkele AI-beeldprompts voor verschillende soorten fotografie:

via Adobe Firefly

Reisblogs/website: Genereer foto's van de zonsondergang boven [specifieke reisbestemming], waarbij de warme gloed van de schemering wordt vastgelegd. Voeg [details toe zoals silhouetten van gebouwen of kleurrijke luchten met oranje, roze en paarse tinten] Productpresentatie: Maak een foto in hoge resolutie van [producttype] geplaatst op een [oppervlaktetype] in een [studio-instelling]. Stijl de compositie in een [compositiestijl] om [productfuncties] zoals [specifieke eigenschappen] te benadrukken. Lifestylemagazines: Genereer foto's van [woonomgeving], gevuld met natuurlijk licht dat door [type ramen] naar binnen stroomt. Benadruk [sleutel decoratieve elementen], met kleine details zoals [decoratieve accenten] Wellnessblogs: Creëer serene afbeeldingen van personen die [wellnessactiviteit] beoefenen op [locatie] tijdens [tijdstip van de dag]. Gebruik een palet van [specifieke tinten] om [gevoel] op te roepen

Gebruik van lifestyleproducten: Maak een foto van [persoon, bijv. een man, vrouw of kind] die [producttype] gebruikt op een [specifieke locatie, bijv. keuken, woonkamer]. Laat hen [specifieke handeling, bijv. genieten van een kopje koffie, het product gebruiken] zien met zachte, natuurlijke verlichting van een [lichtbron, bijv. raam, lamp] Mode-editorial: Genereer een high-fashion editorial shoot met [thema] in [locatie]. Voeg modellen toe die zijn gestyled met [elementen] en poseren in [dynamische houdingen]. Gebruik belichting die [sfeer] benadrukt om [sleutelkenmerken] te accentueren

IV. Cartoons en karikaturen

Hier zijn enkele AI-beeldprompts om cartoons en karikaturen te maken:

Tekenontwerp voor webserie: Creëer unieke teken voor [thema van de serie], met [ontwerpfuncties]. Benadruk [specifieke toon] met een [stijl] Promotionele karikaturen: Ontwerp humoristische karikaturen voor [type gebeurtenis], met [overdreven uitdrukkingen, sleutelrekwisieten of speelse instellingen] die aansluiten bij het [thema] van de campagne

via Adobe Firefly

Aangepaste souvenirs: Genereer karikaturen van [specifieke personen] en leg daarbij [sleutel details] vast die hun [ervaringen of persoonlijkheden] weerspiegelen Openbare kunstmuurschilderingen: Ontwerp een levendig muurschilderingconcept ter ere van [thema], waarin [sleutelelementen] zijn verwerkt. Zorg ervoor dat het ontwerp [specifieke boodschappen] overbrengt in een [stijl]

🔍 Wist u dat? De wereldwijde markt voor AI-beeldgeneratoren zal, volgens project , de komende vijf jaar groeien tot een grootte van 917.448 duizend dollar.

V. Ontwerp van video games

Hier zijn enkele AI-afbeeldingsprompts voor het ontwerpen van video-games:

Kleurenschema's en thema's: Ontwikkel een kleurenpalet voor [type game], met [de functie van tinten] die [emoties] oproepen. Zorg ervoor dat het palet een aanvulling vormt op [sleutel elementen] Tekenontwerp: Maak ontwerpen voor [type teken] in [game-instelling]. Focus op [details] die hun [rollen] weerspiegelen Omgevingsconcepten: Genereer beelden van [specifieke locatie], met [details]. Gebruik [verlichting] om de [sfeer] van de omgeving te versterken Promotiemateriaal voor games: Ontwerp een banner voor [type game] met [hoofdpersonage of scène als functie]. Voeg [details] toe om de aandacht te trekken en de [unieke verkoopargumenten] van de game te benadrukken

Brain kan u zelfs helpen uw prompts te verfijnen en meer gedefinieerde output te creëren!

VI. Branding en identiteit

Hier zijn enkele AI-prompts die u kunt gebruiken voor branding en identiteitsgerelateerde afbeeldingen:

Brandingmateriaal: Maak visueel brandingmateriaal zoals visitekaartjes en briefhoofden met behulp van het logo en het kleurenschema van [merknaam]. Zorg ervoor dat alles consistent is en de identiteit van het merk weerspiegelt, met elementen zoals [bijv. strakke lijnen, professionele lettertypes] Verpakkingsontwerp: Ontwerp verpakkingsconcepten voor [producttype], met behulp van milieuvriendelijke materialen zoals [bijv. gerecycled papier, biologisch afbreekbaar plastic] en moderne ontwerpelementen die [merkstijl] weerspiegelen Mock-ups van merchandise: Maak mock-ups van merkartikelen zoals T-shirts of mokken die het logo van [merknaam] hebben in functie om te laten zien hoe uw producten er in het echt uit zouden zien.

via Stable Diffusion

Ontwerp van een gebeurtenisstand: Ontwerp beelden voor een gebeurtenisstand met producten van [merknaam]. Voeg banners, displayinstallaties en elementen zoals [bijv. merkartikelen] toe om het merk effectief te vertegenwoordigen.

VII. Typografie en grafisch ontwerp

Hier zijn enkele prompts die u zullen helpen om AI te gebruiken voor grafisch ontwerp en typografie:

Experimentele typografische lay-outs: Creëer een gedurfd en futuristisch typografisch ontwerp met oversized, overlappende letters in [kleurenschema]. Integreer geometrische patronen en abstracte vormen als visuele aanvullingen, zodat een dynamische flow van tekstelementen ontstaat Tekstgeïntegreerde illustraties: Ontwerp een typografisch werk waarbij de letters deel uitmaken van een illustratie, zoals [voorbeeldthema]. Gebruik [specifieke stijl] om tekst en beeld naadloos samen te voegen Posterontwerp: Genereer een grafisch ontworpen poster in [stijl] met de nadruk op strakke typografie en opvallende negatieve ruimte. Gebruik een eenvoudig lettertype met [specifiek palet van kleur] om de duidelijkheid en impact te benadrukken Typografische patronen: Ontwerp een herhalend patroon dat volledig uit typografie bestaat, waarbij de letters worden vervormd, gedraaid of geabstraheerd tot decoratieve motieven. Kies [thema] en een harmonieus palet van kleur voor een samenhangend ontwerp

via Adobe Firefly

Fusie van typografie en fotografie: Ontwerp een afbeelding waarin typografie is geïntegreerd in een foto, bijvoorbeeld woorden die een [monument of object] vormen. Zorg ervoor dat de letters de textuur en belichting van de foto nabootsen voor een naadloze overgang

VIII. Marketingbeelden

Hier zijn enkele AI-beeldprompts voor marketing:

Infographicstijl voor sociale media: Maak een kleurrijke infographic die de voordelen van [dienst/product] benadrukt. Gebruik pictogrammen zoals [voorbeeldpictogrammen] en korte tekst om het visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te begrijpen te houden Social media-afteltimer: Maak een aftelafbeelding voor de aanstaande uitverkoop van [product]. Gebruik dynamische elementen zoals klokken of timers, vergezeld van zinnen als '[naam uitverkoop]' of '[aftelgegevens]' om de verwachtingen te wekken. Kopafbeelding voor e-mailmarketing: Ontwerp een strakke en aantrekkelijke koptekst voor uw e-mailnieuwsbrief, met [thema of product], uw logo aan één kant en een eenvoudige achtergrond van [kleur/textuur] Promotionele banner: Maak een banner voor de e-mailcampagne van [product] om de korting op [product/dienst] te promoten. Gebruik opvallende typografie met de nadruk op [kortingspercentage] en levendige kleuren om de aandacht te trekken. Call-to-action-knop: Ontwerp een opvallende knop voor een call-to-action. De tekst moet '[actiezin]' zijn in vetgedrukte, felle kleuren om klikken aan te moedigen

via Stable Diffusion

Beelden voor de landingspagina: Ontwerp beelden voor de landingspagina van [naam website] waarin de sleutelfuncties van [product/dienst] worden benadrukt. Gebruik pictogrammen en korte tekst zoals '[Functie 1], [Functie 2], [Functie 3]' om het eenvoudig en krachtig te houden Aangepaste illustraties: Ontwikkel unieke illustraties voor [naam website] die [de kernwaarden van uw merk] weergeven, tegen een relevante achtergrond die past bij de boodschap, zoals [bijv. de skyline van een stad, op de natuur geïnspireerde motieven] Afbeelding voor display-advertentie: Ontwerp een display-advertentie met als functie [producttype] op een strakke achtergrond. Gebruik opvallende tekst zoals '[sleutel voordeel van het product]' en opvallende kleuren zoals [fel oranje, blauw, enz. ] om de advertentie te laten opvallen. Video thumbnail: Genereer een pakkende thumbnail voor uw videoadvertentie over [dienst/product]. Gebruik aantrekkelijke beelden, zoals [bijv. product in actie, geanimeerde tekst] en tekstoverlays om de aandacht te trekken Promotieflyer: Maak een aantrekkelijke flyer om uw evenement of uitverkoop te promoten. Voeg afbeeldingen van [functie-producten] en alle belangrijke details van het evenement toe, zoals [datum, locatie van het evenement], in een duidelijk, gemakkelijk leesbaar format. Infographic casestudy: Maak een infographic met een samenvatting van de sleutelbevindingen uit een casestudy over [onderwerp of product], zodat deze visueel gemakkelijk te begrijpen is Beelden voor whitepapers: Ontwerp afbeeldingen voor een whitepaper over [onderwerp], waarbij complexe ideeën worden opgesplitst in eenvoudige, visuele elementen om het begrip te vergroten

IX. Gebeurtenismarketing

Hier zijn enkele AI-afbeeldingsgeneratorprompts voor gebeurtenismarketing:

Conferentiebanner: Ontwerp beelden voor conferentiebanners om sessies over onderwerpen gerelateerd aan [industrie of onderwerp] te promoten, zodat ze opvallen Grafische uitnodiging voor een gebeurtenis: Maak een grafische uitnodiging voor uw gebeurtenis, waarop de datum, tijd, locatie en RSVP-gegevens duidelijk worden weergegeven in een aantrekkelijk ontwerp*

via Adobe Firefly

Borden voor sponsorvermelding: Ontwerp borden waarop uw gebeurtenissponsors worden vermeld, met hun logo's en merkelementen in een strakke, professionele layout Ontwerp een achtergrond voor een fotohokje: Creëer een leuk ontwerp voor een fotohokje voor uw gebeurtenis, waarbij u het thema van de gebeurtenis verwerkt en ruimte laat voor uw logo Grafische samenvatting na de gebeurtenis: Ontwerp afbeeldingen die de hoogtepunten van uw gebeurtenis samenvatten, inclusief sleutelcitaten, inzichten van sprekers en getuigenissen van deelnemers

Genereer eenvoudig marketingmateriaal met ClickUp Brain.

🔍 Wist u dat? 71% van de afbeeldingen die op sociale media worden gedeeld, is in de VS gegenereerd door AI. In Canada en APAC ligt dit cijfer nog hoger, namelijk 77%, terwijl het in Europa 68% is.

Voordat we gaan kijken hoe we een AI-beeldprompt schrijven, gaan we eerst kennismaken met AI-tools voor het genereren van kunst.

Hier zijn enkele voorbeelden die u kunt gebruiken: DALL. E 3: Geïntegreerd met ChatGPT, biedt het een naadloze ervaring voor het maken van prompts en het genereren ervan. Midjourney: Midjourney staat bekend om zijn artistieke output en genereert afbeeldingen die vaak lijken op professionele illustraties en conceptuele kunst. Stable Diffusion: Geschikt voor ontwikkelaars en makers vanwege zijn flexibiliteit en aangepaste mogelijkheden. Het is een open-source AI-tool die wordt gebruikt voor fijnafstemming. Adobe Firefly: Firefly is geïntegreerd in Adobe Creative Suite en is ideaal voor marketeers en ontwerpers die aan gepolijste content werken.

De juiste tools vereenvoudigen dit proces en maken het aanmaken van prompts intuïtiever en efficiënter.

Prompt engineering-tools zoals ChatGPT kunnen u helpen bij het verfijnen en bedenken van creatieve prompts, terwijl platforms zoals Canva gegenereerde concepten kunnen aanpassen.

Maar er is nog iets beters.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, stelt u in staat om unieke prompts te genereren op basis van door de gebruiker gedefinieerde parameters, zoals kunststijl, thema en kleurvoorkeuren.

📮 ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor hebt u een AI-aangedreven whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee u ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als u een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag dan gewoon de AI-beeldgenerator om een afbeelding te maken op basis van uw prompt. Het is de alles-in-één-app voor uw werk waarmee u sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

ClickUp Brain

AI-prompts zijn veel eenvoudiger met ClickUp Brain.

In tegenstelling tot generieke AI-tools begrijpt ClickUp Brain uw werkcontext, zodat u niet te veel hoeft na te denken over uw prompts of ingewikkelde instructies hoeft te gebruiken.

Geef uw merkpakket door en laat AI aan het werk gaan!

Of u nu vergaderingen samenvat, content genereert of routinetaken automatiseert, typ gewoon wat u nodig hebt in gewone taal en ClickUp Brain levert slimme, relevante resultaten. Het neemt het giswerk uit AI-prompts weg, waardoor het toegankelijk en krachtig is voor iedereen in uw team.

Bovendien helpt het u bij het opstellen van nauwkeurige en effectieve prompts om het gewenste resultaat te bereiken. Deze functie is vooral waardevol voor mensen die moeite hebben om abstracte ideeën om te zetten in bruikbare beschrijvingen.

💟 Wilt u ideeën vastleggen op het moment dat ze bij u opkomen? Met Brain MAX, de desktop-AI-assistent van ClickUp, kunt u AI met uw stem aansturen – perfect voor stream-of-consciousness-denken en creativiteit in werkstroom. U hoeft alleen maar te spreken en Brain MAX zet uw gedachten om in adembenemende kunst, zonder dat u ze hoeft uit te typen!

ClickUp biedt ook functies voor taakbeheer en projectmanagement. Het biedt alles wat je ontwerpwerkstroom nodig heeft, van sjablonen voor brainstormen over ' ' tot effectieve samenwerkingstools.

Laten we eens kijken naar enkele functies die u kunt gebruiken voor uw kunst- en grafische behoeften. 📃

ClickUp-taak

Stroomlijn uw ontwerpwerkstroom met ClickUp-taak

ClickUp-taak vereenvoudigt uw creatieve werkstroom, zodat u boeiende beelden kunt maken en tegelijkertijd georganiseerd blijft. Verdeel uw ontwerptijdlijn in kleinere, beter beheersbare taken.

Elke taak bevat details zoals projectbeschrijvingen, deadlines en niveaus prioriteit om u te helpen bij het bijhouden van uw planning.

Wanneer u, in instance, brainstormt over door AI gegenereerde beelden, kunt u taken aanmaken om concepten voor specifieke stijlen op te sommen, zoals typografie, conceptuele kunst of grafisch ontwerp. Voeg duidelijke prioriteiten toe om de meest urgente projecten eerst aan te pakken.

ClickUp Whiteboards

Breng projecten visueel in kaart en werk in realtime samen met uw team met ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards zijn een geweldige manier om een ideeënbord te maken, te brainstormen en AI-promptideeën te plannen, en bieden een dynamische en collaboratieve teamomgeving. U kunt uw gedachten visueel in kaart brengen met behulp van verschillende creatieve tools, zoals plakbriefjes, mindmaps en stroomdiagrammen, om ideeën te ordenen en te verfijnen.

Dankzij de realtime samenwerkingsmogelijkheden kunnen meerdere teamleden tegelijkertijd ideeën toevoegen en bewerking uitvoeren, opmerkingen achterlaten en elkaars suggesties uitbreiden. Zo wordt alle input efficiënt vastgelegd.

Als u bijvoorbeeld een surrealistische kunstserie plant, kunt u secties maken voor thema's als 'droomlandschappen', 'natuur-technologiehybriden' en 'abstracte figuren'.

🧠 Leuk weetje: Het duurste AI-kunstwerk werd verkocht voor $432.000. Het staat bekend als Portrait of Edmond de Belamy en toont een portret van een fictief persoon, gecreëerd door een AI genaamd Generative Adversarial Network. Het werd opgezet in een instelling door leden van het Franse kunstcollectief 'Obvious Art'.

ClickUp Document

Creëer een gecentraliseerde database met AI-afbeeldingsprompts binnen ClickUp Docs.

ClickUp Docs is een uitstekende tool voor het maken en opslaan van een gecentraliseerde opslagplaats van AI-kunstprompts om uw creatieve ideeën op één plek te ordenen en te raadplegen.

Teams kunnen naadloos samenwerken en prompts voor verschillende artistieke en ontwerptaken maken, bewerking en verfijnen.

U organiseert deze prompts in geneste pagina's, mappen of ruimtes op basis van categorieën, zoals 'AI-kunstaanmaken', 'Productfotografie' of 'Socialemediagrafieken'. Bovendien sluit het naadloos aan op Taken en Whiteboards, zodat al uw informatie gecentraliseerd blijft.

ClickUp Chatten

Vraag feedback van uw team en bedenk samen met uw team veranderingen met ClickUp Chat.

ClickUp Chat biedt robuuste samenwerkingstools om teamcommunicatie en feedback in realtime te bevorderen. U kunt Chat gebruiken om ideeën te bespreken, inzichten te delen of elkaars werk te beoordelen wanneer u aan kunstprojecten werkt.

U kunt ook speciale kanalen voor specifieke projecten instellen of deze integreren met Taak en document, zodat iedereen kan deelnemen aan discussies en tegelijkertijd directe toegang heeft tot de relevante prompts en bronnen.

Gebruik ClickUp Assign Comments om specifieke belanghebbenden te taggen voor feedback.

Verder* verbetert ClickUp Assign Comments het feedbackproces door opmerkingen om te zetten in uitvoerbare taken. Tijdens een ontwerpbeoordeling kunt u bijvoorbeeld de ontwerper direct taggen voor een aanpassing van de lay-out.

Het stuurt hen onmiddellijk een melding voor duidelijke verantwoordelijkheid.

Best practices en tips om uw prompts te verfijnen

Het creëren van effectieve prompts voor AI-beeldgeneratie is cruciaal voor het bereiken van de gewenste visuele resultaten.

Hier zijn enkele sleutelstrategieën om uw prompts te verbeteren: Sfeer en stijl: Bijvoeglijke naamwoorden zijn een geweldige manier om de door u gewenste sfeer of esthetiek over te brengen. Als u op zoek bent naar een moderne, strakke uitstraling, kunt u bijvoorbeeld aangeven: 'Creëer een minimalistisch ontwerp met scherpe lijnen en een neutrale kleur' Artistieke referenties: Verwijs naar beroemde kunstenaars of stromingen. Vraag bijvoorbeeld om 'een impressionistische afbeelding' of 'die doet denken aan het abstracte werk van Picasso'. Balans tussen lengte en detail: Een goede prompt moet gedetailleerd zijn, maar mag de beeldgenerator niet overweldigen. Voor eenvoudige concepten werken 5-7 woorden goed, terwijl complexe prompts misschien wat meer uitleg vereisen. Verfijn door middel van iteratie: Als de AI uw visie niet meteen bij de eerste poging begrijpt, pas dan uw prompt aan en probeer het nog eens. Kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken, en door een logboek bij te houden van succesvolle prompts kunt u toekomstige resultaten verbeteren. Experimenteer met variaties: Probeer eens andere bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken of nieuwe elementen toe te voegen om verschillende resultaten te ontdekken. Door te experimenteren met verschillende bewoordingen of details kunt u nieuwe visuele interpretaties ontdekken en dichter bij het perfecte resultaat komen.

Zet uw ideeën om in verbluffende afbeeldingen met ClickUp

Met meer dan 50 AI-beeldprompts in uw toolkit uit deze blogpost zijn de mogelijkheden voor het creëren van verbluffende beelden eindeloos. Van productfotografie tot boeiende posts op sociale media, AI kan uw creatieve proces naar nieuwe hoogten tillen.

Maar hoewel AI eindeloze inspiratie biedt, is het voor succes van cruciaal belang om uw creatieve projecten georganiseerd en op schema te houden. Daar komt ClickUp om de hoek kijken.

ClickUp organiseert uw taken, stelt deadlines vast en werkt moeiteloos samen, zodat uw ideeën niet alleen concepten blijven, maar op de meest efficiënte manier tot leven komen.

Wilt u uw AI-gegenereerde afbeeldingen en kunstprojecten naar een hoger niveau tillen? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅